جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۲۲ روز سه‌شنبه این هفته با حضور گسترده ستاره‌های سینما، تماشاگران جشنواره، هیأت داوران و اهالی مطبوعات آغاز به کار کرد. فرش قرمز جشنواره در حالی دوباره پهن شد و سر و صدا و حاشیه‌ی همیشگی را به شهر بندری کن بازگرداند که جشنواره طی دو سال گذشته از دنیاگیری کرونا متأثر شده بود. این رویداد هنری سال ۲۰۲۰ لغو شد و سال ۲۰۲۱ با تأخیر زمان برگزاری تحت مراقبت‌ها و محدودیت‌های ویژه برگزار شد. ونسان لندون هنرپیشه فرانسوی و رییس هیأت داوران این دوره جشنواره در یک کنفرانس مطبوعاتی که مملو از جمعیت بود در کنار سایر داوران از جمله اصغر فرهادی، جف نیکولز (کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی)، دیپیکا پادوکونه (بازیگر و تهیه‌کننده بالیوود)، نومی راپاس (بازیگر سوئدی) و ربکا هال (بازیگر بریتانیایی) قرار گرفت و خود را به دلیل حضور در این رویداد بیش از حد خوشحال توصیف کرد.

اگر یک کمپانی فیلم‌سازی وجود داشته باشد که همه‌ی دنیا نامش را شنیده باشند، بدون شک والت دیزنی است. دیزنی از زمان آغاز فعالیتش در سال ۱۹۲۳ راه تازه‌ای را در صنعت انیمیشن آمریکا گشود. این کمپانی سال ۱۹۳۷ با ساخت «سفیدبرفی و هفت کوتوله» (Snow White and the Seven Dwarfs) وارد دنیای انیمیشن‌های سینمایی شد. شیوه‌ی دیزنی در آن دوران بسیار پیشگامانه بود و به خاطر انیمیشن‌های کلاسیکی مثل «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) و «شیر شاه» (The Lion King) طرفداران زیادی پیدا کرد اما کم‌کم این شیوه از تب و تاب افتاد و «شاهدخت و قورباغه» (The Princess & The Frog) محصول سال ۲۰۰۹ به عنوان آخرین انیمیشن دو بعدی این کمپانی راهی سینماها شد و از آن زمان تا به حال فیلمی در آن حال و هوا تولید نکرد. این انیمیشن برای بعضی از طرفداران دیزنی به منزله‌ی پایان یک دوره‌ی طلایی به حساب می‌آید و هنوز هم در انتظار بازگشت شکوهمند آثار دو بعدی هستند، در حالی که بسیاری از تکامل هرروزه‌ی انیمیشن‌های سه ‌بعدی عمیقا خوشحال هستند.

