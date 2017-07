ساخت Uncharted: The Lost Legacy به پایان رسید

همانطور که در پادکست بازی‌های تابستان امسال گفتیم، بدون شک مورد انتظارترین و بهترین بازی تابستان امسال، قسمت جدید مجموعه بازی‌های آنچارتد یعنی Uncharted: The Lost Legacy است. استودیوی بازی‌سازی «ناتی داگ» (Naughty Dog)، سازنده‌ی این مجموعه بازی‌ها، به تازگی اعلام کرده که مراحل ساخت بازی تمام شده و «آنچارتد: میرات گمشده» به اصطلاح وارد گلد شده است.

بازی The Lost Legacy قصه‌ی دو شخصیت «نادین راس» و «کلویی فریزر» را دنبال می‌کند.

دیسک نهایی بازی، منظور آن دیسکی است که برای تکثیر به شرکت‌های توزیع فرستاده می‌شود، به اسم «گلد» شناخته می‌شود.

قسمت جدید مجموعه بازی‌های آنچارتد، قرار است دنباله‌ی «آنچارتد ۴» (Uncharted 4) باشد. بازی The Lost Legacy قصه‌ی دو شخصیت «نادین راس» (Nadine Ross) و «کلویی فریزر» (Chloe Frazer) را دنبال می‌کند که به ترتیب با آن‌ها در آنچارتد ۴ و آنچارتد ۲ آشنا شدیم. این دو شخصیت به دنبال شهرهای گمشده‌ی «امپراطوری هویسالا» هستند.

کارگردان آنچارتد: میراث گمشده گفته است که با اینکه قرار بود بازی در ابتدا یک عنوان فرعی و کوتاه، شبیه به Left Behind بازی The Last of Us باشد، ولی محتوای آن بسیار بیشتر شده است؛ طوری که طبق گفته‌ی او، آنچارتد: میراث گمشده از آنچارتد ۴ کوتاه‌تر، ولی از آنچارتدهای قبلی، بلندتر است.

در ادامه، تریلری از Uncharted: The Lost Legacy برای‌تان قرار داده‌ایم. این بازی قرار است در روز ۲۲ آگوست، یعنی دقیقا یک ماه دیگر،‌ روی کنسول پلی‌استیشن۴ عرضه شود.

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala