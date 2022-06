فروش «تاپ گان: ماوریک» نسبت به هفته‌ی اول ۳۲ درصد کاهش داشته اما به لطف نقدهای مثبت، تبلیغات شفاهی، سالن‌های نمایش خوب و صد البته جنبه‌های نوستالژیک از جمله فیلم‌هایی است که فروش خوبی را در هفته‌ی دوم اکران تجربه کرده و همچنان پرفروغ در گیشه می‌تازد. جالب است بدانید فیلم‌های مهمی مثل «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) و «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) در هفته‌ی دوم اکران هر کدام ۶۷ درصد و «بتمن» ( The Batman) رابرت پتینسون ۵۰ درصد کاهش را تجربه کردند؛ با این اوصاف قسمت دوم «تاپ گان» به عنوان یک فیلم غیر ابرقهرمانی رکورد مهمی را جابه‌جا کرده است.

فیلم تازه‌ی پارامونت و اسکای دنس در باکس آفیس بین‌المللی هم عملکرد قابل قبولی داشت و رقم ۲۵۷ میلیون دلار را به نام خودش ثبت کرد؛ با این اوصاف «تاپ گان: ماوریک» تا این جای کار در مجموع ۵۴۸ میلیون دلار فروش داشته است که حتی با توجه به استانداردهای پیش از همه‌گیری کرونا برای فیلمی در این حال و هوا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

«تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم ۳۶ پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است. این فیلم تا زمان نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۹۷ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است.

منتقدان قسمت دوم «تاپ گان» را به شدت تحسین کردند و آن را اثر سرگرم‌کننده‌ای خواندند. دوید ارلیش منتقد ایندی وایر این فیلم را مثل یک آهنگ پاپ بی‌نقص توصیف کرد و گفت تام کروز تنها بازیگر مردی است که فیلم‌های تابستانی‌اش هنوز هم خوب می‌فروشد. پیتر دبروژ منتقد ورایتی هم معتقد است این فیلم همه‌ی المان‌هایی که مخاطبان دوست دارند را در خود دارد.

«» به عنوان تازه‌ترین فیلم دنیای سینمایی مارول با ۹.۲۵ میلیون دلار فروش داخلی در پنجمین هفته‌ی اکران هم جایگاه دومش را حفظ کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۵۲۰.۷ میلیون دلار ماجراجویی‌های تازه‌ی جادوگر مارول تا این جای کار ۹۰۹.۴۱ میلیون دلار فروخته و هنوز نتوانسته از مرز ۱ میلیارد دلار بگذرد به رکورد «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» برسد. البته «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» رکوردهای زیادی را هم جابه‌جا کرده و به عنوان نهمین فیلم پرفروش دنیای سینمایی مارول و پرفروش‌ترین فیلم سال تا این جای کار شناخته می‌شود.

سم ریمی مغز متفکر سه‌گانه‌ی اصلی مرد عنکبوتی، کارگرانی «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» را هم بر عهده دارد. ماجرا درباره‌ی جراح مغز و اعصابی به نام استیون استرنج (بندیکت کامبربچ) است که پس از انجام یک طلسم خطرناک، به جهان‌های چندگانه سفر می‌کند تا با یک دشمن تازه‌ی مرموز و نسخه‌های دیگر خودش روبه‌رو شود. به جز کامبربچ بازیگران دیگری مثل چیویتل اجیوفور در نقش کارل موردو، الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ و خوچیتل گومز در نقش آمریکا چاوز (نوجوانی که توانایی سفر در جهان‌های چندگانه را دارد) هم حضور دارند. فیلم تازه‌ی مارول تا این جای کار امتیاز راتن تومیتوز ۷۴ از ۱۰۰ و امتیاز متاکریتیک ۶۰ از ۱۰۰ را کسب کرده که رضایت نسبی منتقدان را نشان می‌دهد.

«فیلم برگری باب» (The Bob’s Burgers Movie) در دومین هفته‌ی اکران هم جایگاه سوم جدول باکس آفیس را حفظ کرد که موفقیت خوبی برای یک فیلم انیمیشنی است که بر اساس یک مجموعه تلویزیونی ساخته شده است. این فیلم نقدهای خوبی از منتقدان دریافت کرده و تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۸۷ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۵ از ۱۰۰ را به دست آورده است.

«فیلم برگری باب» این آخر هفته ۴.۵ میلیون دلار فروش داخلی داشته که با احتساب ۱.۷ میلیون دلار فروش بین‌المللی تا این جای کار ۲۳.۹۴ میلیون دلار فروخته است. این انیمیشن توسط لورن بوچارد و برنارد دریمن کارگردانی شده و اچ. جان بنجامین، دن مینتز، یوجین میرمن، لری مورفی، جان رابرتس، کریستن شال، زک گالیفیناکیس و کوین کلاین صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. ماجرا با ترکیدن لوله‌ی آب جلوی برگری باب آغاز می‌شود که می‌تواند این کسب و کار خانوادگی را کاملا با خاک یکسان کند، حالا همه‌ی اعضای خانواده باید برای حل بحران چاره‌ای بیندیشند.

«بچه‌های بد» (The Bad Guys) با فروش داخلی ۳.۳۳ میلیون دلار در هفتمین هفته‌ی اکران با یک پله صعود به جایگاه چهارم رسید. این انیمیشن با احتساب فروش بین‌المللی ۱۳۰.۹۷ میلیون دلاری، فروش کلی ۲۱۸.۲۶ میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرده است. داستان این انیمیشن در سرزمینی خیالی اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها و حیوانات کنار هم زندگی می‌کنند. گروهی از حیوانات خلاف‌کار که با اعمالشان شرایط سختی را برای سایر شهروندان رقم زدند، ناگهان متحول می‌شوند و تصمیم می‌گیرند زندگی‌شان را در مسیر تازه‌ای قرار دهند اما همین تحول دردسرهای عجیبی ایجاد می‌کند.

«دانتون ابی: عصر جدید» (Downton Abbey: A New Era) در سومین هفته‌ی اکران با افت ۴۸.۲ درصدی به جایگاه پنجم سقوط کرد. ماجراهای خاندان کرالی این هفته افت تنها ۲.۹۹ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۴۱.۰۲ میلیونی، تا این جای کار ۷۶.۷۲ میلیون دلار فروخته است. جولین فلوز خالق «دانتون ابی»، فیلم‌نامه‌ی قسمت دوم را نوشته و سیمون کورتیس کارگردانی آن را بر عهده د داستان «دانتون ابی: عصر جدید» در ادامه‌ی قسمت اول می‌گذرد و ماجرای خانواده‌ی کرالی و کارکنان دانتون ابی را دنبال می‌کند که به دیدار پادشاه و ملکه‌ی بریتانیا می‌روند. از جمله بازیگران فیلم می‌توان به هیو بونویل، الیزابت مک گاورن، میشل داکری، جیم کارتر، جوان فروگات و برندن کویل اشاره کرد.

«همه چیز همه جا ناگهان» (Everything Everywhere All at Once) به کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت هم در هفته‌ی یازدهم اکران با فروش آخر هفته‌ی ۲.۰۲ میلیون دلار در جایگاه ششم قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۷.۵۵ میلیون دلار این فیلم علمی- تخیلی تا این جای کار ۷۸.۱۱ میلیون دلار فروخته است. فیلم ماجرای یک مهاجر چینی را روایت می‌کند که توانایی سفر میان جهان‌های مختلف و ملاقات با نسخه‌های متفاوت خودش را پیدا می‌کند.

در رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس این هفته یک فیلم هندی قرار گرفته است. «ویکرام» (Vikram) به کارگردانی لوکیش کاناگاراج و نقش‌آفرینی بازیگرانی مثل نلسون دیلیپکومار، مالاویکا موهانان و ویجای ستوپاتی ماجرای پلیسی به نام عمار را دنبال می‌کند که مامور رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای می‌شود اما خیلی زود متوجه می‌شود ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است و به یک درگیری تمام‌عیار ختم می‌شود. این فیلم هندی اکشن در هفته‌ی اول اکران مجموعا ۱.۷۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت.

رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس به «سونیک خارپشت ۲» (Sonic the Hedgehog 2) اختصاص دارد. فیلم پارامونت در نهمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۱.۷۲ میلیون دلاری را تجربه کرد. «سونیک خارپشت ۲» با احتساب فروش بین‌المللی ۲۰۴.۵میلیون دلاری، فروش کل ۳۹۲.۷۶ میلیون دلاری را به نام خودش ثبت کرد. قسمت اول ماجراجویی‌های این خارپشت آبی، پیش از همه‌گیری کرونا با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان مواجه شده بود که زمینه را برای ساخت دنباله‌ی سینمایی آن فراهم کرد. این فیلم به کارگردانی جف فاولر و نقش‌آفرینی جیم کری، ادریس البا، بن شوارتز است و ماجراجویی‌های تازه‌ی سونیک و دوستش تیلز را دنبال می‌کند.

«شهر گمشده» (The Lost City) در یازدهمین هفته‌ی اکران با فروش ۱.۳۷ میلیون دلاری داشت و جایگاه نهم را از آن خود کرد. این فیلم به کارگردانی آرون نی و آدام نی و نقش‌آفرینی ساندرا بولاک، برد پیت، دنیل ردکلیف و چنینگ تیتوم توسط پارامونت پیکچرز تولید شده و روایتگر ماجراهای یک رمان‌نویس است که درگیر آدم‌ربایی می‌شود.

«جنایات آینده» (Crimes of the Future) که به تازگی در جشنواره‌ی کن اکران شد و نقدهای مثبتی دریافت کرد، در نخستین هفته‌ی اکران عمومی‌اش با فروش داخلی ۱.۱ میلیون دلار در جایگاه دهم جدول باکس آفیس هفتگی قرار گرفت. این فیلم علمی- تخیلی به کارگردانی دیوید کراننبرگ و حضور بازیگرانی مثل ویگو مورتنسن، کریستین استوارت و اسکات اسپیدمن ماجرا آینده‌ی خیالی را دنبال می‌کند که در آن جهش‌های ژنتیکی در انسان‌ها به وجود آمده. یک هنرمند تصمیم می‌گیرد همراه شریکش دگردیسی‌های اندام‌هایشان را به صورت پرفورمنسی در معرض نمایش عمومی بگذارد. «جنایات آینده» تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۷۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۷ از ۱۰۰ را کسب کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۲ ۸۵.۹۹ ۲۹۱.۶۰ دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ۵ ۹.۲۵ ۳۸۸.۷۱ فیلم برگری باب

The Bob’s Burgers Movie ۲ ۴.۵۰ ۲۲.۲۴ بچه های بد

The Bad Guys ۷ ۳.۳۳ ۸۷.۲۹ دانتون ابی: عصر جدید

Downton Abbey: A New Era ۳ ۲.۹۹ ۳۵.۷۰ همه چیز همه جا ناگهان

Everything Everywhere All at Once ۱۱ ۲.۰۲ ۶۰.۵۶ ویکرام

Vikram ۱ ۱.۷۷ ۱.۷۷ سونیک خارپشت ۲

Sonic The Hedgehog 2 ۹ ۱.۷۲ ۱۸۸.۲۶ شهر گمشده

The Lost City ۱۱ ۱.۳۷ ۱۰۴.۰۱ جنایات آینده

Crimes of the Future ۱ ۱.۱۰ ۱.۱۰

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: boxofficemojo

