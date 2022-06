پیش‌تر بیان شده بود که فیلم «سونیک خارپشت ۳» از وجود کاراکتری به نام خارپشت سایه بهره خواهد برد، اما به احتمال زیاد بسیاری از کاراکترهای «سونیک خارپشت ۲» نیز در دنباله‌ی سوم حضور خواهند داشت. ما در دنباله‌ی دوم فرنچایز سونیک که اخیرا منتشر شده شاهد حضور کاراکترهایی نظیر تیلز و ناکلز بودیم که در فیلم اول حضور نداشتند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که «سونیک خارپشت ۳» شامل مجموعه‌ای از کاراکترهای متنوع‌تر باشد. لذا لیست طولانی‌ای از شخصیت‌ها وجود دارد که می‌توان در دنباله‌ی سوم شاهد حضورشان بود.

به لطف استودیوهایی مانند دیزنی و دریم ورکس، همه یک انیمیشن محبوب برای خود دارند. انیمیشن چه نوستالژیک باشد و چه داستان‌های ساده‌ی بی‌نظیر، جایگاه ویژه‌ای در قلب بسیاری از طرفداران دارد. همه انیمیشن‌های معروفی مانند «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) یا «شیر شاه» (The Lion King) که بارها مورد تحسین منتقدان قرار گرفته‌اند را می‌شناسند. با این حال، انیمیشن‌هایی هستند که بلافاصله مورد تحسین قرار نگرفتند یا در باکس‌ آفیس آنقدر خوب عمل نکردند که زندگی بسیاری از طرفداران را نیز تحت تاثیر قرار دهند و جزیی از خاطره‌ی جمعی یک یا چند نسل شوند. در این مطلب ۱۰ انیمیشن فراموش شده نام بردیم که صرفا به دلیل عدم موفقیت در کسب درآمد یا به دلیل اینکه چند منتقد از آن‌ها لذت نمی‌بردند، فراموش شده‌اند. این فیلم‌ها شایسته‌ی به خاطر سپرده شدن، تماشا و لذت بردن هستند. نه تنها اشتیاق و سخت کوشی فراوانی برای ساخت این فیلم‌ها انجام شده است، بلکه محصول نهایی به خوبی هر انیمیشن دیگری هستند که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته‌اند، علیرغم اینکه در زمان اکران از آن‌ها قدردانی مناسبی صورت نگرفته باشد.

