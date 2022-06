۵۰ فیلم قرون وسطایی برتر تاریخ سینما از بدترین تا بهترین

در سراسر دنیا فیلم‌های قرون وسطایی مطرح و موفق بسیاری ساخته شده است. از انگلستان و ژاپن گرفته تا فرانسه و جمهوری چک. برای همین سینمادوستان و عاشقان فیلم و قصه دستشان باز است و می‌توانند بسته به سلیقه و نگاهشان فیلم مورد نظرشان را انتخاب کنند و ببینند.

۲۲ فیلم تاریخی برتر تمام دوران از بدترین تا بهترین

در فهرست پیش رو هم فیلم‌هایی درباره‌ی افسانه‌های شاه آرتور قرار دارد و هم فیلم‌هایی درباره‌ی قهرمان‌هایی مثل ژاندارک. هم قصه‌هایی درباره‌ی روستاییان و رعیت‌هایی می‌بینید که در دوران قرون وسطی سختی‌ها و مشقت‌های بسیار تحمل می‌کردند، هم ماجراهایی را درباره‌ی جنگجوهای سامورایی در ژاپن فئودالی دنبال می‌کنید.

با وجود تعداد زیادی فیلم که درباره‌ی قرون وسطی ساخته شده، پیدا کردن عناوینی که بهترین بهترین‌ها باشند کار دشواری است. برای همین فهرست پیش رو را برایتان آماده کرده‌ایم که گلچینی است از بهترین فیلم‌های قرون وسطایی تاریخ سینما. فیلم‌هایی درباره‌ی عصر شوالیه‌ها، دژهای سنگی، جنگجویان قدرتمند و نبردهای خونین.

۵۰. آرتور شاه (King Arthur)

محصول: ۲۰۰۴

کارگردان: آنتونی فوکوآ

بازیگران: کلایو اوون، کیرا نایتلی، ایئون گرافود، مدس میکلسن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۱%

«آرتور شاه» اقتباسی است از افسانه‌های معروف که البته با رویکردی واقع‌گرایانه ساخته شده و نگاهی تلخ‌تر و تاریک‌تر به ماجراهایش دارد. این فیلم با حضور ستاره‌هایی چون کلایو اوون،‌کیرا نایتلی، مدس میکلسن و ری وینستون، درباره‌ی یک ارتشی رومی است که برای انجام آخرین مأموریتش اعزام می‌شود. در جریان سفر دور و درازش، او با بومی‌هایی برخورد می‌کند و از طریق آن‌ها از جنایاتی باخبر می‌شود که رومی‌ها علیه‌شان مرتکب‌ شده‌اند. آرتور که تا پیش از این تصوری غیرواقعی از حکم‌رایانش داشت، با واقعیت روبه‌رو می‌شود و تصمیم می‌گیرد با بومی‌ها بماند و طرف آن‌ها بجنگد و علیه مهاجمین ساکسون مبارزه کند.

«آرتور شاه» در زمان اکرانش رقبای سرسختی داشت: «مرد عنکبوتی۲» سم ریمی و «اخبارگو: افسانه‌ی ران برگاندی» (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy) همزمان با آن اکران شدند و به خاطر همین نتوانست فروش خوبی رقم بزند. ولی با این حال موفق شد بیش از ۲۰۰ میلیون دلار فروش کند. نقطه‌ی قوت «آرتور شاه» صحنه‌های اکشن و مبارزه‌اش بود ولی از لحاظ داستانی و روایت قصه لنگ می‌زد و خیلی‌ها معتقد بودند داستانش باورپذیر نیست و مخاطب را گیج می‌کند.

۴۹. شاه آرتور: افسانه‌ی شمشیر (King Arthur: Legend of the Sword)

محصول: ۲۰۱۷

کارگردان: گای ریچی

بازیگران: چارلی هانام، جود لا، اریک بانا

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۱%

این فیلم اکشن ماجراجویانه به کارگردانی گای ریچی، با حضور ستاره‌ی سریال «پسران آشوب» (Sons of Anarchy) در نقش آرتور و جود لا در نقش دشمنش شاه ورتیگرن ساخته شد. در اینجا آرتور در دنیایی پر از جرم و جنایت بزرگ شده بود و بعد از کشته شدن پدر و مادرش به دست ورتیگرن،‌ در کنار روسپی‌ها زندگی می‌کرد.

آرتور در کنار عده‌ای خلافکار خرده‌پا زندگی پردردسری را می‌گذراند تا اینکه موفق می‌شد شمشیر افسانه‌ای اکسکالیبور را از سنگ بیرون بکشد و حقانیتش را ثابت کند و به‌عنوان وارث بر حق تاج و تخت شناخته شود. او در نهایت رهبری ارتشی را علیه پادشاه قلابی به عهده می‌گرفت و تخت پادشاهی را به دست می‌آورد.

«شاه آرتور: افسانه‌ی شمشیر» در گیشه شکست بدی خورد و تنها توانست ۱۴۶ میلیون دلار بفروشد. طبق گزارش‌ها، این فیلم احتمالا ضرری ۱۵۰ میلیون دلاری به استودیو سازنده‌اش تحمیل کرد (با احتساب هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی) و به همین دلیل یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های تجاری آن سال محسوب شد.

۴۸. پیام‌آور: داستان ژان دارک (The Messenger: The Story of Joan of Arc)

محصول: ۱۹۹۹

کارگردان: لوک بسون

بازیگران: میلا یوویچ، جان مالکوویچ، داستین هافمن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۱%

در این فیلم لوک بسون، میلا یوویچ نقش ژان دارک را بازی می‌کند. فیلم روایتی است از زندگی ژان دارک،‌ از کودکی‌های او تا زمانی که رهبری نبرد علیه انگلستان را بر عهده گرفت. او در نهایت به دست نیروهای دشمن اسیر می‌شد و بعد اعدامش می‌کردند.

این اولین همکاری لوک بسون و میلا یوویچ نبود آ‌ن‌ها در فیلم «عنصر پنجم» (The Fifth Element) با هم کار کرده بودند. «عنصر پنجم» هم در گیشه موفق عمل کرد و هم توانست نظر مثبت منتقدان را جلب کند، اما «پیا‌م‌آور: داستان ژان دارک» چندان موفق نبود. فروش فیلم در گیشه‌های جهانی کمتر از ۷۰ میلیون دلار بود که در مقایسه‌ با بودجه‌ی ۶۰ میلیون دلاری‌اش بسیار ناچیز و ضررده به حساب می‌آمد. در بین منتقدان هم نظرهای منفی‌اش بیشتر از مثبت بود و در کل نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.

۴۷. تریستان و ایزولد (Tristan & Isolde)

محصول: ۲۰۰۶

کارگردان: کوین رینولدز

بازیگران: جیمز فرانکو، سوفیا مایلز، هنری کویل

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۱%

تریستان و ایزولد یک فیلم کمدی رمانتیک با بازی جیمز فرانکو و سوفیا مایلز در نقش زوج اصلی است که در کنارشان بازیگرانی چون هنری کویل، ماریک استرانگ و دیوید اوهارا نقش‌های فرعی را بازی کرده‌اند. ریدلی اسکات که از دهه‌ی ۷۰ میلادی قصد داشت اقتباسی سینمایی از این افسانه‌ی قرون وسطایی بسازد،‌ در اینجا نقش تهیه‌کننده را ایفا می‌کند.

داستان در دوره‌ای می‌گذرد که در آن امپراتوری روم به‌تازگی سقوط کرده و شخصیتی به نام تریستان را می‌بینیم که می‌خواهد با ایرلندی‌ها مبارزه کند و نگذارد آن‌ها بریتانیا را اشغال کنند، تا اینکه با شاه‌دختی زیبا به نام ایزولد آشنا می‌شود.

این فیلم در هفته‌ی اول اکرانش ۶.۵ میلیون دلار فروخت و جایگاه هشتم جدول باکس آفیس را به دست آورد. در ادامه و در گیشه‌های جهانی توانست ۲۸ میلیون دلار فروش کند. منتقدها غالبا نظرهای متناقضی درباره‌ی فیلم داشتند و بیشترشان از این انتقاد می‌کردند که داستان هیجان زیادی ندارد و به نظر نمی‌رسد یک پیرنگ مشخص را دنبال کند.

۴۶. قلمرو بهشت (Kingdom of Heaven)

محصول: ۲۰۰۵

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: اورلاندو بلوم، اوا گرین، لیام نیسون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۹%

در این درام تاریخی به کارگردانی ریدلی اسکات،‌ اورلاندو بلوم و تعداد زیادی ستاره‌ی نام‌آشنا کنار هم قرار گرفته‌اند، از جمله اوا گرین و لیام نیسون و ادوارد نورتون. داستان قلمرو بهشت در سال‌های ۱۳۰۰ و جنگ‌های صلیبی می‌گذرد. شخصیت اورلاندو بلوم به اورشلیم سفر می‌کند تا در مقابل تهاجم نیروهای صلاح‌الدین ایوبی بایستد.

فیلم با بودجه‌ای ۱۳۰ میلیون دلاری ساخته شد و در مجموع توانست ۲۱۸ میلیون دلار بفروشد. «قلمرو بهشت» در زمان اکرانش بازخوردهای خیلی خوبی نگرفت و منتقدان هم نظرهای متناقضی درباره‌اش داشتند. البته بعدها که نسخه‌ی تدوین کارگردانش منتشر شد،‌ طرفداران بیشتری پیدا کرد و خیلی‌ها نظرشان درباره‌اش برگشت.

۴۵. آیرونکلاد (Ironclad)

محصول: ۲۰۱۱

کارگردان: جاناتان انگلیش

بازیگران: جیمز پیروفوی، برایان کاکس، پل جیاماتی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۴۲%

«آیرونکلاد» فیلمی جنگی محصول انگلستان است که داستانش در سال ۱۲۱۵ می‌گذرد و ماجرای محاصره‌ی قلعه‌ی روچستر به دست شاه جان را روایت می‌کند. توماس مارشال که از شوالیه‌های معبد سابق است، سعی می‌کند که جلوی این شاه ستمگر را بگیرد و در این راه از تعدادی از چهره‌های تاریخی و شناخته‌شده‌ی آن زمان طلب کمک می‌کند.

«آیرونکلاد که با بودجه‌ای ۲۵ میلیون دلاری ساخته شد، از نظر تجاری به اندازه‌ای موفق عمل کرد که دنباله‌ای هم برایش ساختند و نامش را «آیرونکلاد: نبردی برای خون‌خواهی» (Ironclad: Battle for Blood) گذاشتند. اما نقدهای زیادی نسبت به فیلم مطرح شد، از جمله اینکه توجه چندانی به جزئیات تاریخی نداشت و داستانش هم تا حدی آبکی و بدون پشتوانه جلو می‌رفت.

۴۴. اولین شوالیه (First Knight)

محصول: ۱۹۹۵

کارگردان: جری زاکر

بازیگران: شون کانری، ریچارد گیر، جولیا اورموند

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۵.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۴۳%

بخش زیادی از داستان این فیلم با الهام از افسانه‌ی معروف سر لنسلات نوشته شده است و ماجرای رابطه‌ی او را با لیدی گینور روایت می‌کند. شون کانری در نقش آرتور شاه ظاهر شده، مردی که بناست با گینور ازدواج کند. بر خلاف دیگر فیلم‌هایی که درباره‌ی آرتور شاه ساخته شده،‌ این یکی به هیچ وجه عناصر و جنبه‌های فانتزی و جادویی ندارد و به جایش روی سیاست‌های پشت پرده‌ی تاج و تخت مانور می‌دهد.

«اولین شوالیه» در زمان اکرانش ۱۲۷ میلیون دلار فروخت. اما منتقدها از نحوه‌ی پرداخت شخصیت‌هایش راضی نبودند و می‌گفتند بین آن‌ها شیمی و گرمای لازم ببرای پیشبرد داستان وجود ندارد.

۴۳. رابین هود (Robin Hood)

محصول: ۲۰۱۰

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: راسل کرو، کیت بلنشت، اسکار آیزاک

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۴۳%

یکی از بی‌شمار اقتباس‌هایی که با محوریت شخصیت افسانه‌ای معروف یعنی رابین هود ساخته شده است. این نسخه از رابین هود به کارگردانی ریدلی اسکات، بعد از بازنویسی‌های چندباره ساخته شد و در آن با رویکردی متفاوت و تازه سراغ این شخصیت رفته‌اند. رابین هود این فیلم در ابتدا یک کمان‌دار ساده است که هیچ شهرت خاصی هم ندارد. او خودش را به‌عنوان یک شوالیه جا می‌زند و نیروهای جنگ‌های صلیبی را رها می‌کند تا به خانه‌اش در انگلستان بازگردد.

«رابین هود» با بودجه‌ی عظیم ۲۳۰ میلیون دلاری، رقبای بزرگی پیش رویش داشت تا به موفقیت تجاری برسد. فیلم تقریبا هم‌زمان با قسمت دوم «مرد آهنی» (Iron Man) اکران شد، ولی با این حال توانست ۳۲۱ میلیون دلار در گیشه‌ها جهانی بفروشد. برنامه‌هایی برای ساخت یک دنباله برای فیلم وجود داشت که بعد از عملکرد نه‌چندان قدرتمند آن در گیشه، لغو شد.

۴۲. اژدهادل (Dragonheart)

محصول: ۱۹۹۶

کارگردان: راب کوهن

بازیگران: دنیس کواید، شون کانری، دیوید تیولیس

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۰%

«اژدهادل» فیلمی فانتزی و قرون وسطایی است که نویسنده‌اش همان نویسنده‌ی فیلم «مگس» (The Fly) کراننبرگ است. راب کوهن که سال ۲۰۰۱ فیلم «سریع و خشن» (The Fast and the Furious) را ساخته بود، کارگردان این فیلم است. داستان درباره‌ی شوالیه‌ای است که به خاطر کشتن اژدهایان معروف شده و حالا با آخرین اژدهای زنده‌ی دنیا همراه می‌شود تا در مقابل پادشاهی شرور بایستد،‌ پادشاهی که جز ویرانی و مرگ و عذاب چیزی برای مردمش ندارد.

از این فیلم دنباله‌ها و پیش‌درآمدهای متعددی ساخته شده که تازه‌ترینش «اژدهادل: انتقام» (Dragonheart: Vengeance) بود و سال ۲۰۲۰ منتشر شد. با اینکه «اژدهادل» در گیشه موفق نبود و زمان اکرانش کسی آن را تحویل نگرفت، به مرور زمان تبدیل به یک فیلم کالت شد و هواداران بسیاری پیدا کرد. فیلم را با بودجه‌ی ۵۷ میلیون دلاری ساخته بودند و توانست به فروش ۱۱۵ میلیونی برسد. همچنین جلوه‌های بصری فیلم در زمان خودش حسابی چشم‌گیر بود و به خاطر همین نامزد اسکار بهترین جلوه‌های ویژه‌ی بصری هم شد.

۴۱. رابین هود: شاهزاده‌ی دزدان (Robin Hood: Prince of Thieves)

محصول: ۱۹۹۱

کارگردان: کوین رینولدز

بازیگران: کوین کاستنر، مورگان فریمن، شون کانری، آلن ریکمن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۱%

فیلم‌های زیادی درباره‌ی رابین هود ساخته شده است و احتمالا فیلم‌های دیگری هم در آینده ساخته خواهد شد، و این اقتباس محصول سال ۱۹۹۱ و با بازی کوین کاستنر یکی از بهترین‌هاست، با اینکه خیلی تحویلش نگرفته‌اند و نقدها و امتیازهای مثبت زیادی ندارد.

در این فیلم رابین هود بعد از بازگشت از جنگ‌های صلیبی، متوجه می‌شود که پدرش را به قتل رسانده‌اند و زمین‌هایش را از چنگش در آورده‌اند. او به همراه گروهی از روستاییان و رعیت‌ها (که داروغه‌ی ناتینگهام رفتار بد و سنگدلانه‌ای با آن‌ها داشته) با این شخصیت پلید و شرور مبارزه می‌کند.

این فیلم که با بودجه‌ای ۴۸ میلیون دلاری ساخته شده بود، در گیشه به‌شدت موفق عمل کرد و توانست به فروش ۳۹۰ میلیون دلاری برسد. منتقدها نظرات متناقضی درباره‌اش داشتند ولی اکثرا از موسیقی متن و نقش‌آفرینی مورگان فریمن و آلن ریکمن تمجید کردند. از سوی دیگر، بازی کوین کاستنر به خاطر لهجه‌ی عجیبش انتقادهایی را برانگیخت.

۴۰. بید (Willow)

محصول: ۱۹۸۸

کارگردان: ران هاوارد

بازیگران: وارویک دیویس، وال کیلمر، جوآن ولی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۱%

«بید» یک فیلم فانتزی است که در ابتدا قرار بود جرج لوکاس آن را بسازد و باب دالمن هم فیلم‌نامه‌ای بر اساس ایده و طرح لوکاس برایش نوشته بود. در این فیلم وارویک دیویس نقش کشاورزی را بازی می‌کند که بر خلاف میل باطنی‌اش، قدم در سفری پرماجرا می‌گذارد تا از بچه‌ای محافظت کند، بچه‌ای که جانش در خطر است چون ملکه‌ی شرور باوموردا می‌خواهد نابودش کند.

«بید» به مرور زمان محبوبیت زیادی پیدا کرد و با اینکه فروشش در آمریکا ۵۷ میلیون دلار بود، ولی در زمان پخش ویدئویی سود بیشتری نصیب سازندگانش کرد و هوادارانش هم بیشتر شدند.

۳۹. رابین هود (Robin Hood)

محصول: ۱۹۷۳

کارگردان: ولفگانگ رایترمن

بازیگران: بیل هریس، اندی دوین، تری توماس

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۵%

سال ۱۹۷۳، دیزنی انیمیشن «رابین هود» را اکران کرد. یک فیلم به‌یادماندنی که صداپیشه‌هایش ستاره‌هایی مثل برایان بدفورد، مونیکا ایوانز، فیل هریس و راجر میلر بودند. در این انیمیشن، هر کدام از شخصیت‌های معروف افسانه‌ی رابین هود به شکل یک حیوان تصویر شده بودند. رابین هود یک روباه بود، جان یک خرس، و داروغه‌ی بدذات ناتینگهام یک گرگ.

داستان اصلی همان چیزی است که همه می‌شناسیم، قهرمان ما رابین هود در مقابل پرنس جان ظالم و پول‌پرست می‌ایستاد و برای مردم ستم‌دیده و تهی‌دست پول می‌آورد. هم‌زمان، ریچارد شاه که پادشاه برحق بود در جنگ‌های صلیبی حضور داشت و پرنس جان از همین فرصت استفاده کرده بود تا کنترل تاج و تخت را به دست بگیرد.

«رابین هود» یکی از اولین تولیدات استودیو دیزنی بود و در زمان اکرانش موفقیت تجاری بزرگی نصیب این شرکت کرد. در گیشه ۳۳ میلیون دلار فروخت و بعد از اکران و حضور در فروشگاه‌های نوارهای ویدئویی هم حسابی معروف و محبوب شد و به پولسازی ادامه داد.

۳۸. دیگ سیاه (The Black Cauldron)

محصول: ۱۹۸۵

کارگردان: تد برمن، ریچارد ریچ

بازیگران:گرند باردسلی، سوزان شریدان، فردی جونز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۵%

«دیگ سیاه» یکی دیگر از انیمیشن‌های دیزنی است که داستانش در دوران قرون وسطی می‌گذرد. این فیلم که سال ۱۹۸۵ روانه‌ی سینماها شد،‌ رسما ۲۵‌امین محصول دیزنی به حساب می‌آمد و با نگاهی به مجموعه رمان «وقایع‌نگاری پیریادین» (The Chronicles of Prydain) اثر لوید الکساندر ساخته شده بود. داستان درباره‌ی پسری نوجوان و گروهی از دوستانش است که به دنبال جسمی جادویی می‌گردند، جسمی که شخصیت شرور ماجرا هم می‌خواهد آن را به دست آورد و در مقاصد پلیدش به کار گیرد.

«دیگ سیاه» یکی از شکست‌های تجاری بزرگ دیزنی به حساب می‌آید و تنها ۲۱.۳ میلیون دلار در گیشه‌ها فروش کرد، در حالی که بودجه‌اش بیش از ۴۰ میلیون دلار بود. به خاطر همین عملکرد ضعیف گیشه، دیزنی این فیلم را در بازار نمایش خانگی و به صورت ویدئویی منتشر نکرد. تا اینکه یک دهه گذشت و به سال ۱۹۹۸ رسیدیم و بالاخره رضایت دادند آن را برای پخش در مغازه‌های فروش و اجاره‌ی فیلم منتشر کنند.

اما «دیگ سیاه» نکات مثبت بسیاری داشت و این وضعیت فروش و گیشه‌اش نباید باعث شود از آن‌ها غافل شویم. در همان زمان هم خیلی‌ها این انیمیشن را به خاطر استفاده‌ی خلاقانه‌اش از تصاویر کامپیوتری و سبک انیمیشن و صداپیشگی‌اش تحسین کردند.

۳۷. داستان یک شوالیه (A Knight’s Tale)

محصول: ۲۰۰۱

کارگردان: برایان هالگلند

بازیگران: هیث لجر، شانین سوسامون، پل بتانی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۹%

در این فیلم کمدی قرون وسطایی، هیث لجر نقش یک رعیت را بازی می‌کند که خودش را به‌عنوان یک شوالیه جا می‌زند تا در رقابت‌های دوئل بین شوالیه‌ها شرکت کند. شانین سوسامون نقش دختری را بازی می‌کند که شخصیت لجر عاشقش است، و روفوس سوول هم نقش شخصیت منفی قصه را.

در «داستان یک شوالیه» بر خلاف بسیاری از فیلم‌های دیگری که در قرون وسطی می‌گذرند، از موسیقی‌های راک و مدرن استفاده کرده‌اند که نکته‌ی غیرمتعارف و جالبی است. در این فیلم آهنگ‌هایی از گروه‌های راک معروفی چون Queen و AC/DC شنیده می‌شود.

این فیلم با بودجه‌ی ۶۵ میلیون دلاری ساخته شد و تقریبا تمام هزینه‌اش را با میزان فروشش در گیشه‌های آمریکا در آورد. «داستان یک شوالیه» در مجموع موفق شد ۱۱۷ میلیون دلار بفروشد و یک موفقیت تجاری نسبی و معمولی کسب کند، با اینکه انتظارات تهیه‌کننده‌هایش را برآورده نکرد. در میان منتقدان هم نظرات متوسط رو به بالایی کسب کرد.

۳۶. پادشاه یاغی (Outlaw King)

محصول: ۲۰۱۸

کارگردان: دیود مکنزی

بازیگران: کریس پاین، فلورنس پیو، آرون تایلر جانسون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲%

«پادشاه یاغی» درباره‌ی زندگی پرماجرای رابرتِ بروس است، پادشاهی اسکاتلندی که رهبری اسکاتلند را در جنگ برای استقلالش از انگلستان بر عهده گرفت. داستان از جایی شروع می‌شود که رابرت شورشی علیه ادوارد یکم را رهبری می‌کند. کارگردان فیلم دیوید مکنزی است، کسی که در نگارش فیلم‌نامه هم نقش داشته و یکی از تهیه‌کننده‌ها بوده. فیلم مستقیم و بدون اکران روانه‌ی پلتفرم آنلاین اشتراک ویدئوی نتفلیکس شد.

«پادشاه یاغی» برای اولین بار در جشنواره‌ی تورنتو به نمایش در آمد و مکنزی بعد از واکنش‌های منفی و متناقضی که دریافت کرد، ۲۰ دقیقه از فیلمش را کوتاه کرد. بسیاری بعد از تماشای نسخه‌ی اولیه‌ی فیلم معتقد بودند که ریتمش از نفس می‌افتد و بی‌خودی کش می‌آید. این نسخه‌ی کوتاه‌تر شده واکنش‌های مثبت بیشتری دریافت کرد و امتیازهای بالاتری گرفت.

۳۵. کونانِ بربر (Conan The Barbarian)

محصول: ۱۹۸۲

کارگردان: جان میلیوس

بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، جیمز ارل جونز، ساندال برگمن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷%

«کونانِ بربر» با بازی آرنولد شوارتزنگر همان‌طور که از اسمش پیداست،‌ درباره‌ی مردی بربر به نام کونان است. او بعد از اینکه تولسا دوم شرور و بدذات پدر و مادرش را می‌کشد، برای انتقام از او دست به کار می‌شود. کونان که به‌عنوان یک برده بزرگ شده و پرورش یافته، رفته رفته تبدیل به جنگجویی شکست‌ناپذیر می‌شود و آزادی‌اش را به دست می‌آورد تا بتواند انتقام مرگ پدر و مادرش را بگیرد و رهبر فرقه‌ی شیطانی را نابود کند.

این فیلم که با بودجه‌ای حدودا ۲۰ میلیون دلاری ساخته شد، بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در گیشه فروش کرد. «کونانِ بربر» غالبا نقد و نظرهای مثبتی گرفت، البته منتقدان سرسختی هم داشت و عده‌ای آن را فاقد ارزش‌های سینمایی می‌دانستند. سال ۱۹۸۴ دنباله‌ای هم برایش ساختند که نامش «کونانِ نابودگر» (Conan the Destroyer) بود و سال ۲۰۱۱ هم نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی آن را با بازی جیسون موموآ ساختند.

۳۴. سولومون کین (Solomon Kane)

محصول: ۲۰۰۹

کارگردان: ام. جی. باست

بازیگران: جیمز پیروفوی، مکس فون سیدو، ریچل هرد وود

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۶%

«سولومون کین» بر پایه‌ی مجله‌ای فکاهی و عامه‌پسند که سال ۱۹۲۸ منتشر شد و نوشته‌ی رابرت ای هاوارد بود ساخته شده. یک فیلم اکشن ماجراجویانه که ماجرای زندگی این قهرمان را روایت می‌کند و به ما نشان می‌دهد که او چگونه زندگی قبلی خودش را پشت سر گذاشت و برای جبران جنایت‌هایش چه اقداماتی کرد. سازندگان این فیلم برای ساختنش بیش از یک دهه در تلاش بودند و هیچ‌وقت مقدماتش فراهم نمی‌شد، تا اینکه سال ۲۰۰۹ بالاخره ساخته شد و برای اولین بار در جشنوا‌ره‌ی فیلم تورنتو ۲۰۰۹ به نمایش در آمد.

در ابتدا بنا بود «سولومون کین» را به‌عنوان قسمت اول یک سه‌گانه بسازند. اما عملکرد تجاری ضعیف فیلم این برنامه‌ها را لغو کرد. فروش فیلم در گیشه‌ها کمتر از ۲۰ میلیون دلار بود که واقعا رقم ناچیزی برای فیلمی با این ابعاد به حساب می‌آمد. واکنش منتقدان نسبتا بهتر از عملکردش در گیشه بود و بسیاری از تماشاگران هم آن را دوست داشتند.

۳۳. شمشیر در سنگ (The Sword in the Stone)

محصول: ۱۹۶۳

کارگردان: ولفگانگ رایترمن

بازیگران: آلن نیپی‌یر، سباستین کبت، مارتا ونت‌ورث

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۶%

«شمشیر در سنگ» در بین انیمیشن‌های دیزنی که داستانشان در قرون وسطی می‌گذرد، نقد و نظرهای نسبتا بهتری دریافت کرد. این فیلم که ۱۸امین انیمیشن بلند دیزنی محسوب می‌شد، اولین‌بار سال ۱۹۶۳ اکران شد و داستانش برپایه‌ی رمانی نوشته‌ی تی. اچ وایت بود. «شمشیر در سنگ» بازتعریف افسانه‌ی معروف آرتور شاه و شمشیر اکسکالیبور است و ماجرای پسر نوجوانی به نام وارت را روایت می‌کند که در نهایت و با کمک‌های مرلین، قرار است تبدیل به آرتور شاه افسانه‌ای و قهرمان شود.

یکی از نکات جالب این انیمیشن، صداپیشگی سه بازیگر متفاوت برای نقش اصلی است که حتی گاهی در یک صحنه هم اتفاق می‌افتد. دلیل این اتفاق، سن و سال صداپیشه‌ی اصلی یعنی ریکی سورنسن بود که در میانه‌ی فیلم‌برداری، به سن بلوغ رسید و صدایش دچار تغییراتی شد.

«شمشیر در سنگ» در زمان اکرانش تنها در آمریکای شمالی بیش از ۲۲ میلیون دلا فروخت و در اکران‌های مجددش هم موفقیت‌های بیشتری کسب کرد.

۳۲. لیدی‌هاک (Ladyhawke)

محصول: ۱۹۸۵

کارگردان: ریچارد دانر

بازیگران: متیو برودریک، روتگر هاور، میشل فایفر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۸%

«لیدی هاک» یک فیلم قرون وسطایی فانتزی است که تعدادی از مشهورترین ستاره‌های سینما را کنار هم جمع کرده: متیو برادریک، میشل فایفر و روتگر هاور. ریچارد دانر کارگردان فیلم «طالع نحس» (The Omen) کارگردانی این فیلم را هم بر عهده داشت.

داستان درباره‌ی دزدی به نام گستون است که با کمک ناواره و شاهین معروفش، از یک سیاهچال قرون وسطایی نجات پیدا می‌کند. حالا گستون که نسبت به او احساس دین می‌کند، می‌پذیرد که به او یاری برساند تا اسقف آکیلا را به قتل برساند.

«لیدی‌هاک» در گیشه موفق نبود و کمتر از ۲۰ میلیون دلار فروخت. در بین منتقدان هم نظرهای متناقضی دریافت کرد و خیلی‌ها از موسیقی متن آن شاکی بودند و می‌گفتند یکی از بدترین موسیقی‌های متنی است که تا به حال ساخته شده.

۳۱. کوه‌نشین (Highlander)

محصول: ۱۹۸۶

کارگردان: راسل مالکهی

بازیگران: شون کانری، کلنسی براون، کریستوفر لمبرت

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰%

«کوه‌نشین» داستان یک شمشیرزن اسکاتلندی را روایت می‌کند که نامیراست و طی ماجراهایی مجبور می‌شود با یک مرد نامیرای دیگر مبارزه کند تا آخرین نفر در نوع خودش باشد که زنده مانده. کانر مک‌لود که در قرن شانزدم به دنیا آمده، از قبیله‌اش تبعید شده و به دست خوان سانچز ویلالوبوس رامیرز تعلیم دیده. نقش این دو شخصیت را کریستوفر لمبرت و شون کانری بازی می‌کنند.

«کوه‌نشین» در زمان اکرانش موفقیت و شهرت چندانی به دست نیاورد. اما با گذر سالیان، یک فیلم کالت پرطرفدار شد و هواداران جدی و پر و پا قرصی پیدا کرد. در پی این محبوبیت تازه به دست آمده، دنباله‌ها و سریال‌هایی برایش ساختند. با اینکه «کوه‌نشین» در زمان اکرانش حتی نتوانست هزینه‌ی ۱۶ میلیونی خودش را با فروش گیشه در بیاورد، سال‌ها بعد تبدیل به فیلمی مطرح شد.

۳۰. بئوولف (Beowulf)

محصول: ۲۰۰۷

کارگردان: رابرت زمکیس

بازیگران: ری وینستون، آنتونی هاپکینز، آنجلینا جولی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱%

«بئوولف» یک فیلم فانتزی است که بیشتر به خاطر سبک انیمیشنش و استفاده‌ی آن از گرافیک‌های کامپیوتری و ساخت مدل سه‌بعدی از بازیگرهای واقعی معروف شد. این فیلم که بر پایه‌ی حماسه‌ی معروف و کهن انگلیسی ساخته شده، با فیلم‌نامه‌ای نوشته‌ی نیل گیمن جلو رفت.

داستان درباره‌ی جنگجویی شکست‌ناپذیر و قدرتمند به نام بئوولف است که با هیولایی به نام گرندل مبارزه می‌کند، هیولایی که در سراسر دانمارک وحشت و هراس و ویرانی به بار آورده و باید متوقف شود.

«بئوولف» نظرهای اکثرا مثبتی دریافت کرد و خیلی‌ها جلوه‌های ویژه و صداپیشگی بازیگرانش را تحسین کردند. با این حال تعدادی از منتقدها می‌گفتند که تغییراتی غیرضرور در متن اصلی داده شده که با منطق دنیای داستان جور در نمی‌آمد. در هر صورت ویژگی‌های مثبت فیلم به جنبه‌های منفی آن می‌چربید و به خاطر همین امتیازهای نسبتا بالایی گرفت.

اما متأسفانه «بئوولف» نتوانست از لحاظ تجاری چندان موفق باشد و با وجود بودجه‌ی ۱۵۰ میلیون دلاری‌اش، تنها موفق شد ۱۹۶ میلیون دلار بفروشد.

۲۹. مرگ سیاه (Black Death)

محصول: ۲۰۱۰

کارگردان: کریستوفر اسمیت

بازیگران: شان بین، ادی ردمین، کیمبرلی نیکسون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱%

داستان «مرگ سیاه» در جریان شیوع اولیه‌ی طاعون خیارکی و قرن چهاردهم میلادی می‌‌گذرد و ماجرای روستایی را روایت می‌کند که ظاهرا از این شیوع مرگبار مصون مانده. نماینده‌ی اسقف (با بازی شان بین) و یک راهب (با بازی ادی ردمین) به این روستا اعزام می‌شوند تا دلیل این اتفاق را کشف کنند و جادوگر پلیدی را که گفته شده با استفاده‌ از جادوی سیاه، مرده‌ها را زنده و از مردم در مقابل طاعون محافظت می‌کند، پیدا کنند.

«مرگ سیاه» فیلم جمع و جوری است که با بودجه‌ای محدود ساخته شده و اکران محدودتری هم داشته. فیلم در گیشه‌های دنیا ۲۷۲ هزار دلار فروخت ولی نقدهای مثبت زیادی دریافت کرد. طرفداران فیلم از مضمون تاریک و تلخ و تکان‌دهنده‌ی آن خوششان آمده بود و عدم استفاده از جلوه‌های کامپیوتری در خلق اتمسفر قرون وسطایی‌اش را تحسین کردند.

۲۸. ارتش تاریکی (Army of Darkness)

محصول: ۱۹۹۲

کارگردان: سم ریمی

بازیگران: بروس کمپل، تد ریمی، بریجت فوندا

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳%

در «ارتش تاریکی» که قسمت سوم فیلم «مُرده‌ی شرور» (Evil Dead) به حساب می‌آید، اَش ویلیامز در زمان سفر می‌کند و به سال ۱۳۰۰ و دنیایی قرون وسطایی می‌رود. در آنجا رهبری گروهی از جنگجویان را بر عهده می‌گیرد تا با ارتشی از مردگان مبارزه کنند، و هم‌زمان به دنبال راهی برای برگشت به زمان خودش می‌گردد.

«ارتش مردگان» در گیشه موفق عمل کرد و تقریبا دو برابر بودجه‌ی ۱۱ میلیون دلاری‌اش فروخت. در بین منتقدان و مخاطبان هم محبوبیت زیادی پیدا کرد و امتیازهای بالایی گرفت.

۲۷. رابین و ماریان (Robin and Marian)

محصول: ۱۹۷۶

کارگردان: ریچارد لستر

بازیگران: شون کانری، آدری هپبورن، ریچارد هریس

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴%

شون کانری در فیلم‌های قرون وسطایی زیادی بازی کرده، و «رابین و ماریان» یکی از آن خوب‌هایش است. این بار هم سراغ افسانه‌ی معروف رابین هود آمده‌اند و نسخه‌ای متفاوت روایت کرده‌اند که بیشتر تمرکزش روی رابطه‌ی رابین هود و ماریان است، همان‌طور که از عنوانش هم پیداست.

در این نسخه، یک رابین هود مسن‌تر را می‌بینیم که از جنگ‌های صلیبی بازمی‌گردد، و هم‌زمان با ریچارد شاه درگیر است تا عشق ماریان را به دست آورد.

با اینکه اطلاعات دقیقی درباره‌ی میزان فروش «رابین و ماریان» در دسترس نیست، ولی می‌توان درباره‌ی نقدهای آن صحبت کرد. اکثر منتقدان از این فیلم راضی بودند و امتیازهای خوبی به آن دادند.

۲۶. نام گل سرخ (The Name of the Rose)

محصول: ۱۹۸۶

کارگردان: ژان ژاک آنو

بازیگران: شون کانری، کریستین اسلیتر، اف موری آبراهام

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵%

سال ۱۹۸۶ شون کانری دوباره به فیلم‌های قرون وسطایی برگشت و «نام گل سرخ» را بازی کرد. این فیلم با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته‌ی اومبرتو اکو ساخته شد و داستان راهبی مرتد به نام ویلیام اهل بسکرویل را روایت می‌کند که برای بررسی قتل‌هایی مرموز به عمارتی متروک می‌رود.

«نام گل سرخ» در گیشه شکست خورد و تنها ۷.۲ میلیون دلار در آمریکا فروش کرد. اما با ادامه‌ی اکران، مشخص شد که تماشاگران جهانی علاقه‌ی بیشتری به آن دارند و در گیشه‌های سایر نقاط دنیا ۷۰ میلیون دلار فروخت. شون کانری برای بازی در این فیلم برنده‌ی جایزه‌ی بفتا شد و خود فیلم هم جایزه‌ی بهترین طراحی چهره را گرفت.

۲۵. بکت (Becket)

محصول: ۱۹۶۴

کارگردان: پیتر گلنویل

بازیگران: ریچارد برتون، پیتر اوتول، جان گیلگد

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

«بکت» یک درام تاریخی محصول سال ۱۹۶۴ است که داستان توماس بکت و پادشاه هنری دوم را روایت می‌کند. این دو نفر که دوستی عمیق و صمیمانه‌ای با هم داشتند، خیلی زود دچار مشکل می‌شوند و وقتی بکت به مقام اسقف اعظم کانتربری می‌رسد و در مقابل پادشاهش می‌ایستد و طرف کلیسا را می‌گیرد، دوستی‌شان تبدیل به دشمنی می‌شود. کل فیلم درباره‌ی رابطه‌ی این دو دوست است که رفته رفته تبدیل به خصومتی حل نشدنی می‌شود و در نهایت هم مقدمات مرگ بکت را فراهم می‌کند.

این فیلم که با بودجه‌ای ۳ میلیون دلاری ساخته شده بود، بیش از ۹ میلیون دلار فروش کرد و برنده‌ی اسکار بهترین فیلم‌نامه شد و اوتول و برتون هم هر دو نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد شدند.

۲۴. هملت (Hamlet)

محصول: ۱۹۹۰

کارگردان: فرانکو زفیرلی

بازیگران: مل گیبسون، گلن کلوز، هلنا بونهام کارتر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

مل گیبسون بارها در فیلم‌های قرون وسطایی بازی کرده و حسابی با این ژانر آشناست. سال ۱۹۹۰ وقتی نقش هملت را در اقتباسی تازه از این نمایش‌نامه‌ی شکسپیر بازی کرد، دوباره به این ژانر بازگشت. این اقتباس از «هملت» بیشترین میزان وفاداری را به منبع اصلی دارد و بر خلاف دیگر فیلم‌هایی که بر پایه‌ی این نمایش‌نامه ساخته شده‌اند، سعی نکرده که با نوآوری‌ها و ابداعات مخصوص خودش تغییراتی در متن اصلی ایجاد کند. البته تعدادی از شخصیت‌ها و نقاط داستانی کم‌اهمیت‌تر را از قصه حذف کرده‌اند تا با مدیوم سینما بیشتر جور در بیاید.

«هملت» در گیشه‌های جهانی بیش از ۲۰ میلیون دلار فروخت که تقریبا معادل بودجه‌اش بود. اما منتقدان نظر مثبتی نسبت به آن داشتند و امتیازهای بالایی برایش ثبت کردند، و در بفتا هم نامزد چندین جایزه شد. اگرچه هیچ‌کدام را به به خانه نبرد.

۲۳. وایکینگ‌ها (The Vikings)

محصول: ۱۹۵۸

کارگردان: ریچارد فلیشر

بازیگران: کرک داگلاس، تونی کورتیس، جنت لی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

داستان این فیلم درباره‌ی مردی به نام اریک (تونی کورتیس) است که بعد از کشته شدن پدرش، به دست وایکینگ‌ها بزرگ می‌شود. او سپس مجبور می‌شود که با برادر ناتنی‌اش مبارزه کند چون هر دویشان از یک زن خوششان می‌آید.

«وایکینگ‌ها» ۶.۲ میلیون دلار در گیشه و مغازه‌های اجاره‌ی ویدئو فروخت که تقریبا دو برابر بودجه‌ی تولیدی‌اش به حساب می‌آمد. موفقیت تجاری فیلم منجر به ساخته شدن سریالی اسپین آف و ۳۹ قسمتی تحت عنوان «قصه‌های وایکنیگ‌ها» (Tales of the Vikings) شد.

۲۲. دلیر (Brave)

محصول: ۲۰۱۲

کارگردان: مارک اندروز، برندا چپمن

بازیگران: کلی مک‌دونالد، جولی والترز، کرگ فرگوسن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸%

دیزنی و پیکسار بار دیگر کنار هم قرار گرفتند تا سال ۲۰۱۲ انیمیشن «دلیر» روانه‌ی سینماها شود. این فیلم اولین تجربه‌ی کارگردانی مارک اندروز به حساب می‌آمد و او در کنار برندا چپمن این انیمیشن را ساخت.

داستان «دلیر» درباره‌ی شاهدختی به نام مریداست، دختر رهبری قرون وسطایی در سرزمین‌های اسکاتلند. مریدا که روحیه‌ای جنگجو و ماجراجو دارد و نمی‌خواهد طبق سنت‌های قدیمی ازدواج کند، علیه مادرش می‌شورد و سلسله‌ای از حوادث و ماجراهای هیجان‌انگیز را به راه می‌اندازد که خانواده و قلمرواش را به خطر می‌اندازد.

«دلیر» اولین فیلم پیکسار به حساب می‌آمد که قهرمانش یک شخصیت زن بود. این انیمیشن موفقیت تجاری بزرگی نصیب استودیو کرد و با بودجه‌ی ۱۸۵ میلیون دلاری‌اش، ۵۴۰ میلیون دلار در گیشه‌های جهانی فروخت.

۲۱. شجاع‌دل (Braveheart)

محصول: ۱۹۹۵

کارگردان: مل گیبسون

بازیگران: مل گیبسون، سوفی مارسو، کاترین مک‌کورمک، برندان گلیسون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

«شجاع‌دل» بدون شک یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین فیلم‌های قرون وسطایی تاریخ سینماست. در این درام تاریخی بحث‌برانگیز، مل گیبسون علاوه بر کارگردانی نقش ویلیام والاس قهرمان اصلی داستان را بازی کرده بود. این فیلم سرگذشت ویلیام والاس را از کودکی تا بزرگسالی روایت می‌کند و ما می‌بینیم که او چطور تبدیل به رهبری دلیر می‌شود و شورش بزرگ اسکاتلندی‌ها را علیه شاه ادوارد اول انگلستان رهبری می‌کند.

«شجاع‌دل» سال ۱۹۹۵ سیزدهمین فیلم پرفروش سال شد و مجموعا ۲۱۳ میلیون دلار فروخت که ۷۵.۶ میلیون دلار آن از گیشه‌های آمریکا بود. هزینه‌ی تولید فیلم ۷۵.۶ میلیون دلار تخمین زده شده.

۲۰. الیزابت (Elizabeth)

محصول: ۱۹۹۸

کارگردان: شکهار کاپور

بازیگران: کیت بلانشت، جفری راش، جوزف فاینز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳%

در این فیلم کیت بلانشت نقش ملکه الیزابت اول را بازی می‌کند. «الیزابت» روایتگر سال‌های اولیه‌ی حکومت الیزابت اول است و چالش‌هایی را که او با آن مواجه بود به تصویر می‌کشد. تقریبا بلافاصله بعد از اینکه الیزابت به تخت پادشاهی می‌رسد، مشکلاتش هم آغاز می‌شود و عده‌ای تلاش می‌کنند او را سرنگون کنند.

«الیزابت» با بودجه‌ای ۳۰ میلیون دلاری ساخته شد و ۸۲ میلیون دلار در گیشه‌ها فروخت. در کنار این موفقیت نسبی تجاری، اکثریت قریب به اتفاق منتقدان هم فیلم را پسندیدند و نمره‌های بالایی به آن دادند. همچنین فیلم نامزد چندین جازیه‌ی اسکار شد و توانست اسکار بهترین چهره‌پردازی را برنده شود.

۱۹. آخرین دوئل (The Last Duel)

محصول: ۲۰۲۱

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: مت دیمون، آدام درایور، جودی کومر،‌ بن افلک

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵%

ریدلی اسکات این فیلم را با فیلم‌نامه‌ای از نیکول هولوفسنر، بن افلک و مت دیمون کارگردانی کرد. «آخرین دوئل» داستان شوالیه‌ای به نام ژان دی کاروژ را روایت می‌کند که پیشکار سابقش ژاک لی گریس را به دوئلی فرامی‌خواند تا درباره‌ی اتهام‌هایش مبنی بر تعرض به همسرش مارگریت جواب پس دهد.

۱۰ فیلم برتر ریدلی اسکات؛ بیگانه‌ها، گلادیاتورها و زنان سرکش

فیلم‌برداری این فیلم در پی شیوع کرونا دچار وقفه‌ شد و چندین ماه پروژه را به خاطر این بیماری متوقف کردند. منتقدان بسیاری در سراسر جهان «آخرین دوئل» را تحسین کردند، اما این نقد و نظرهای مثبت برای ترغیب تماشاگران کافی نبود و برای همین فیلم در گیشه شکست بدی خورد. فروش «آخرین دوئل» در گیشه به ۳۰ میلیون دلار رسید که با توجه به بودجه‌ی ۱۰۰ میلیون دلاری‌اش رقم ناچیزی به نظر می‌رسد.

مت دیمون توانایی ریش در آوردن ندارد، برای همین تیم چهره‌پردازی فیلم ۲۰ مدل ریش متفاوت را روی صورتش امتحان کردند تا ببینند کدام مناسب‌تر است. در نهایت پوست مت دیمون دچار حساسیت و خارش شدیدی شد و هر بار که برای فیلم‌برداری ریش مصنوعی را می‌گذاشتند،‌ مجبور می‌شد بعد از انجام کار، روی صورتش یخ بگذارد تا حساسیتش برطرف شود.

۱۸. گوشت و خون (Flesh and Blood)

محصول: ۱۹۸۵

کارگردان: پل ورهوفن

بازیگران: روتگر هاور، جنیفر جیسن لی، تام برلینسون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶%

این فیلم مؤلفه‌های ژانر عاشقانه و ماجراجویانه را با هم تلفیق کرده است. داستانش در اروپای قرون وسطا می‌گذرد و ماجرای دختری جوان را روایت می‌کند که به دست عده‌ای مزدور ربوده می‌شود. فیلم تا حد زیادی از یک سریال تلویزیونی هلندی اقتباس شده که کارگردان آن هم ورهوفن بوده.

این فیلم با بودجه‌ی ۶.۵ میلیون دلاری، نیازی به فروش فوق‌العاده نداشت تا هزینه‌هایش را برگرداند. اما متأسفانه حتی موفق به جبران این هزینه‌ی اندک هم نشد و در کل ۱۰۰ هزار دلار فروش کرد. با این وجود منتقدها نظرهای بسیار مثبتی درباره‌ی آن داشتند و امتیازهای بالایی برایش ثبت کردند.

۱۷. شرک (Shrek)

محصول: ۲۰۰۱

کارگردان: اندرو آدامسون، جان پاول

بازیگران: مایک مایرز، ادی مورفی، کامرون دیاز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸%

شاید «شرک» در ابتدا شبیه یک فیلم قرون وسطایی به نظر نرسد، اما پیداست که داستانش در این دوران می‌گذرد. هم شوالیه دارد، هم قلعه و ارباب‌های ثروتمند و مؤلفه‌های فانتزی قصه پریایی. داستان درباره‌ی غول سبزی به نام شرک است که زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای را در مرداب خودش می‌گذراند، تا اینکه به دستور والی شهر تمام موجودات فانتزی و پریایی تبعید می‌شوند و همگی به مرداب او می‌آیند. شرک هم برای اینکه به دوران انزوا و سکوت قبل برگردد، به مأموریتی خطرناک می‌رود تا پرنسس فیونا را از چنگال اژدها نجات دهد.

۵ دلیل که شرک بهترین شخصیت کارتونی دریم‌ورکز است (و ۵ ویژگی بد او)

«شرک» بر پایه‌ی کتابی مصور نوشته‌ی ویلیام استیگ ساخته شد و هنوز که هنوز است به‌عنوان یکی از موفق‌ترین انیمیشن‌های استودیو دریم‌ورکس محسوب می‌شود.

«شرک» بودجه‌ای محدود و ۶۰ میلیون دلاری داشت، اما توانست ۴۸۸ میلیون دلار بفروشد و یک فرنچایز چند قسمتی خلق کند و مدام برای استودیو پول بیاورد.

۱۶. زیبای خفته (Sleeping Beauty)

محصول: ۱۹۵۹

کارگردان: ولفگانگ رایترمن، کلاید جرونیمی،‌اریک لارسون، کلس کلارک

بازیگران: ماری کوستا، النور ادلی، ورنا فلتون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹%

«زیبای خفته» یکی از اولین تولیدات انیمیشنی بلند دیزنی است که بر اساس قصه‌ی پریایی قدیمی مربوط به سال ۱۶۹۷ ساخته شده. داستان درباره‌ی پرنسس آرورا است که تحت طلسمی سیاه قرار می‌گیرد که تنها با کمک یک شاهزاده و سه پری خوش‌قلب شکسته می‌شود. آن‌ها با کمک یکدیگر این طلسم را می‌شکنند و زیبای خفته را نجات می‌دهند.

۶ انیمیشن برتر دیزنی که به مشکلات زندگی واقعی می‌پردازند

این انیمیشن دیزنی موفقیت تجاری بزرگی نصیب شرکت کرد و تنها در آمریکا و کانادا ۵۱.۶ میلیون دلار فروخت. این رقم بسیار بیش از چیزی بود که دیزنی برای ساخت و تولیدش خرج کرد و تخمین زده شده که بودجه‌ی آن ۶ میلیون دلار بوده.

۱۵. چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم: دنیای پنهان (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

محصول: ۲۰۱۹

کارگردان: دین دبلوا

بازیگران: جی باروشل،‌ کیلت بلانشت،‌ جرارد باتلر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

«دنیای پنهان» سومین قسمت از این انیمیشن محبوب و پرطرفدار است که داستان هیکاپ و اژدهای دوست‌داشتنی‌اش بی‌دندان را ادامه می‌دهد. حالا هر دو بالغ شده‌اند و نقش رهبری گونه‌های خودشان را بر عهده گرفته‌اند. در این قسمت، داستان درباره‌ی دنیایی پنهانی است که قلمرو اژدهایان هم‌نوع بی‌دندان به حساب می‌آید و هیکاپ و اژدهایش سعی دارند راهی برای ورود به آن پیدا کنند، پیش از آنکه گریمل بدذات راهی برای ورود به آن بیابد.

۴۰ انیمیشن جذاب دریم‌ورکس از بدترین تا بهترین

قسمت سوم «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» با بودجه‌ی ۱۲۹ میلیون دلاری ساخته شد و توانست ۵۲۵.۷ میلیون دلار بفروشد که رقم حیرت‌انگیزی است. این فیلم همچنین موفق شد در هفته‌ی اول اکرانش ۵۰ میلیون دلار فروش کند.

۱۴. شیر در زمستان (The Lion in Winter)

محصول: ۱۹۶۸

کارگردان: آنتونی هاروی

بازیگران: پیتر اوتول، کاترین هپبورن، آنتونی هاپکینز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

داستان این فیلم در سال ۱۱۸۳ می‌گذرد و ماجرای پادشاه هنری دوم را روایت می‌کند که در تلاش است فردی را به‌عنوان جانشین خودش برگزیند. پادشاه سه پسر دارد و وقتی او می‌میرد، هرکدام از اعضای حلقه‌ی داخلی و مشاورینش نظر خودش را درباره‌ی اینکه چه کسی باید وارث تاج و تخت شود می‌دهد. فیلم بر پایه‌ی نمایش‌نامه‌ی جیمز گلدمن ساخته شده و خود گلدمن هم فیلم‌نامه‌اش را نوشته.

«شیر در زمستان» در زمان اکرانش ۲۲.۳ میلیون دلار در گیشه فروخت که تقریبا چهار برابر بودجه‌ی ۴ میلیون دلاری‌اش بود. همچنین منتقدان هم یک‌نظر از آن تعریف و تمجید کردند و امتیازهای بسیار بالایی به آن دادند. این فیلم برنده‌ی سه جایزه‌ی اسکار شد و کاترین هپبورن به خاطرش جایزه‌ی بهترین بازیگر زن را به خانه برد.

۱۳. چگونه اژدهای خود را تربیت کنید ۲ (How to Train Your Dragon 2)

محصول: ۲۰۱۴

کارگردان: دین دبلوا

بازیگران: جی باروشل،‌ کیلت بلانشت،‌ جرارد باتلر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

در قسمت دوم، بی‌دندان و هیکاپ در تلاش هستند که از غار یخی محافظت کنند تا دروگو نتواند نقشه‌های پلیدش را عملی کند. غار یخی مکانی که پناهگاه صدها اژدهای ناشناخته است.

قسمت دوم هم مثل اولی موفقیت‌ تجاری عظیمی نصیب دریم‌ورکس کرد و تحسین منتقدان و تماشاگران زیادی را برانگیخت. این فیلم انیمیشنی که با بودجه‌ای معادل ۱۴۵ میلیون دلار ساخته شد، توانست نزدیک ۶۲۲ میلیون دلار در گیشه‌های جهانی بفروشد.

قسمت دوم «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» نامزد بهترین انیمیشن اسکار شد و جایزه‌ی گلدن گلوب را در همین رشته به دست آورد.

۱۲. ال سید (El Cid)

محصول: ۱۹۶۱

کارگردان: آنتونی مان

بازیگران: چارلتون هستون، سوفیا لورن، داگلاس ویلمر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲%

این فیلم حماسی داستان جنگجویی به نام رودریگو دیاز د ویوار را روایت می‌کند، قهرمان مشهور و نام‌آور اسپانیایی که در مقابل حمله‌ی موروها ایستاد و از کشورش دفاع کرد. او هم‌زمان که برای دفاع از اسپانیا می‌جنگید، تلاش می‌کرد شرف و اعتبار خانوادگی خود را نیز حفظ کند و تا جایی که می‌توانست برای ایجاد صلح بکوشد.

«ال سید» بعد از یک ماه اکران در سینما ۸ میلیون دلار فروخت و با ادامه یافتن نمایشش، رقم فروش آن به ۲۶.۶ میلیون دلار رسید. منتقدان هم فیلم را حسابی تحویل گرفتند و صحنه‌های اکشن باورپذیر و نقش‌آفرینی درخشان بازیگرانش را ستودند.

۱۱. سریر خون (Throne of Blood)

محصول: ۱۹۵۷

کارگردان: آکیرا کوروساوا

بازیگران: توشیرو میفونه، ایسوزو یاماتا، تاکاشی شیمورا

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵%

«سریر خون» یک درام تاریخی ژاپنی به کارگردانی آکیرا کوروساوای افسانه‌ای است که با اقتباس از نمایش‌نامه‌ی «مکبث» ویلیام شکسپیر ساخته شده. همانطور که حدس می‌زنید، تفاوت‌های بسیاری بین نمایش‌نامه‌ی اصلی و این فیلم وجود دارد، ولی کوروساوا به بطن و روح اثر شکسپیر وفادار مانده.

«سریر خون» که همیشه به‌عنوان یکی از بهترین اقتباس‌های «مکبث» شناخته می‌شود، در زمان اکرانش هم مورد تحسین منتقدان بسیاری قرار گرفت.

۱۰. آشوب (Ran)

محصول: ۱۹۸۵

کارگردان: آکیرا کوروساوا

بازیگران: تاتسویا ناکادای، آکیرا تروئو، جین پاچی نزو

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶%

کوروساوا بار دیگر سراغ نمایش‌نامه‌ای از شکسپیر رفت و این بار «شاه‌لیر» را دستمایه قرار داد. نقاط اصلی داستان همان چیزی است که در نمایش‌نامه‌ خوانده‌ایم، جنگاوری کهنسال تصمیم می‌گیرد زمین‌هایش را به سه پسرش ببخشد. اما میل و عطش پسرهای او برای کسب قدرت، خیلی زود آن‌ها را به منجلاب فساد می‌کشاند و علیه همدیگر و پدرشان می‌شوند.

«آشوب» آخرین پروژه‌ی بزرگ و پرخرج کوروساوا بود و اغلب آن را به‌عنوان بهترین فیلم او و یکی از بهترین فیلم‌های جنگی تاریخ سینما می‌شناسند. این فیلم به خاطر صحنه‌های اکشن عظیم، طراحی صحنه و لباس خیره‌کننده و موسیقی متن به‌یادماندنی تحسین و در یاد و خاطره‌ی بسیاری از سینما ماندگار شد.

۹. مانتی پایتون و جام مقدس (Monty Python and The Holy Grail)

محصول: ۱۹۷۵

کارگردان: تری گیلیام، تری جونز

بازیگران: گراهام چاپمن، جان کلیس، تری جونز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷%

فیلم‌های کمدی مانتی پایتون به خاطر رویکرد غیرمتعارف و بامزه‌شان نسبت به شخصیت‌های تاریخی معروف بودند. در «مانتی پایتون و جام مقدس» سراغ افسانه‌های آرتور شاه رفته بودند و این پادشاه افسانه‌ای را نشان می‌دادند که در پی یافتن جام مقدس است، اما او و شوالیه‌هایش خیلی زود درگیر انبوهی از مشکلات کوچک و بزرگ و خنده‌دار می‌شوند که فکرش را هم نمی‌کردند.

«مانتی پایتون و جام مقدس» که با بودجه‌ای ناچیز و ۴۰۰ هزار دلاری ساخته شده بود، موفقیت تجاری بزرگی کسب کرد و ۵ میلیون دلار در گیشه فروخت و حتی بعدها در برادوی تئاتری موزیکال هم بر اساس آن روی صحنه بردند.

۸. عروس شاهزاده (The Princess Bride)

محصول: ۱۹۸۷

کارگردان: راب رینر

بازیگران: کری الویس، رابین رایت، مندی پتینکین

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷%

«عروس شاهزاده» با گفتار متن و نریشن پیتر فالک و نقش‌آفرینی یک فرد سویج جوان، اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته‌ی ویلیام گلدمن که سال ۱۹۷۳ منتشر شد.

در ابتدای فیلم می‌بینیم که پیرمردی برای نوه‌ی بیمارش قصه‌ای می‌خواند، و سپس وارد این قصه می‌شویم که درباره‌ی مردی جوان به نام وستلی است. وستلی که جوانی دلیر و جسور است، به سفر می‌رود تا یک دزد دریایی نترس شود و به خاطر همین مدتی از دختری که بی‌اندازه دوستش دارد دور می‌ماند. بعد از اینکه آن دو را از هم جدا می‌کنند، وستلی برای به دست آوردن دوباره‌‌ی او خودش را به آب و آتش می‌زند.

«عروس شاهزاده» موفقیت تجاری بزرگی نداشت، ولی فروش معقولی کرد و با بودجه‌ای ۱۷ میلیون دلاری موفق شد ۳۰ میلیون دلار بفروشد. با گذر سالیان هم تبدیل به فیلم کالت محبوبی شد و هواداران بیشتری پیدا کرد.

۷. چگونه اژدهای خود را تربیت کنید (How to Train Your Dragon)

محصول: ۲۰۱۰

کارگردان: کریس سندرز،‌ دین دبلوا

بازیگران: جی باروشل، جرارد باتلر، جونا هیل

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹%

این فیلمی بود که فرنچایز عظیم و پرطرفدار «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» به راه انداخت و آغازگر چندین محصول مرتبط و دنباله و اسباب‌بازی شد. حال و هوا و اتمسفر داستان با الهام از دوره‌ی وایکینگ‌ها خلق شده بود و داستان پسر نوجوانی به نام هیکاپ را روایت می‌کرد که می‌خواست مثل پدرش یک شکارچی اژدها شود. اما وقتی با اژدهایی مهربان (بی‌دندان) آشنا می‌شود، در می‌یابد که این موجودات بر خلاف تصور همه خشن و بی‌رحم و خطرناک نیستند.

قسمت اول «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» با بودجه‌ای ۱۶۵ میلیون دلاری ساخته شد و نزدیک ۵۰۰ میلیون دلار فروش کرد.

۶. هنری پنجم (Henry V)

محصول: ۱۹۸۹

کارگردان: کنت برانا

بازیگران: کنت برانا، جودی دنچ، اما تامپسون

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰%

«هنری پنجم» که اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی اکران شد، همواره به‌عنوان بهترین اقتباس سینمایی از این نمایش‌نامه‌‌ی شکسپیر شناخته می‌شود، و همچنین آن را یکی از بهترین فیلم‌های قرون وسطایی تاریخ سینما می‌دانند.

داستان درباره‌ی جنگ صد ساله است و اقدامات هنری پنجم را برای فتح فرانسه و ادغام دو قلمرو انگلیس فرانسه نشان می‌دهد.

«هنری پنجم» با بودجه‌ای ۹ میلیون دلاری ساخته شد و تنها ۱۰ میلیون دلار فروخت، که یعنی موفقیت تجاری زیادی نداشت. اما منتقدان حسابی تحویلش گرفتند و امتیازهای بالایی به آن دادند، و همچنین جوایز بسیار مهمی هم دریافت کرد. کنت برانا نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین کارگردان شد و فیلم هم توانست جایزه‌ی اسکار بهترین طراحی صحنه را بگیرد.

۵. مارکتا لازاروا (Marketa Lazarová)

محصول: ۱۹۶۷

کارگردان: فرانتیشک ولاچیل

بازیگران: مگدالنا واساروا، جوزف کمر، ولادیمیر منشیک

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲%

این فیلم با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته‌ی ولادیسلاو وانکورا ساخته شده و داستان دختری را روایت می‌کند که فرزند یکی از ارباب‌ها و خان‌های محل است. گروهی از جنایتکاران او را می‌ربایند و نبرد و جنگی بین قبیله‌های متخاصم در می‌گیرد.

وقتی این فیلم اکران شد، تقریبا تمام منتقدان جهان آن را تحسین کردند و امتیازهای بسیار بالایی دادند. هنوز هم به‌عنوان بهترین فیلم محصول جمهوری چک شناخته می‌شود و نامزد جوایز مطرح متعددی شد.

۴. مصائب ژان دارک (The Passion of Joan of Arc)

محصول: ۱۹۲۸

کارگردان: کارل تئودور درایر

بازیگران: رنی ژان فالکونتی، آندری برلی،‌مورلی شوتز

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸%

«مصائب ژان دارک» یک فیلم صامت فرانسوی است که ماجرای اسارت و محاکمه‌ی این زن قهرمان را روایت می‌کند. فیلم که بر پایه‌ی گزارش‌های واقعی دادگاه سال ۱۴۳۱ ساخته شده، نشان می‌دهد که چطور قضات متعصب کلیسایی این زن را مجبور کردند تا اعتراف کند یک مرتد است.

این فیلم به خاطر سبک کارگردانی درایر و استفاده‌اش از نماهای بسته معروف شده. درایر اجازه نداد که صورت بازیگرانش را گریم کنند و به جایش از تکنیک‌های نورپردازی استفاده کرد تا حس و حال مورد نظرش را منتقل کند.

۳. هنری پنجم (Henry V)

محصول: ۱۹۴۴

کارگردان: لارنس الیویه

بازیگران: لارنس اولیویه، والنتین دایل،‌ رابرت نیوتن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰%

این فیلم که با عنوان «وقایع‌نگاری تاریخ پادشاه هنری پنجم و نبردی که در آگینکورت فرانسه داشت» (The Chronicle History of King Henry the Fifth with His Battell Fought at Agincourt in France) شناخته می‌شود، یک فیلم محصول دهه ۴۰ میلادی است که بر پایه‌ نمایش‌نامه‌ی شکسپیر ساخته شده. داستان همان چیزی است که همه می‌دانیم، هنری پنجم جنگی به راه می‌اندازد تا فرانسه را فتح کند و در کنار انگلستان، پادشاهی قلمرو فرانسه را هم داشته باشد.

در اسکار سال ۱۹۴۷، این فیلم نامزد دریافت ۴ جایزه شد از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد. با اینکه هیچ‌کدام از این جوایز را برنده نشد، خود اولیویه اسکاری افتخاری به خاطر «دستاورد ویژه در کارگردانی، بازیگری و تهیه‌کنندگی برای خلق فیلم هنری پنجم» دریافت کرد.

۲. ماجراهای رابین هود (The Adventures of Robin Hood)

محصول: ۱۹۳۸

کارگردان: مایکل کورتیز، ویلیام کیلی

بازیگران: ارول فلین، اولیویا دی هاویلند، کلود رینس

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰%

این فیلم از اولین اقتباس‌هایی است که از داستان و افسانه‌ی معروف رابین هود ساخته شد. داستان درباره‌ی پرنس جان و هم‌دستان و زیردستانش است که ظلم و ستمی ویرانگر به مردم مظلوم و بی‌دفاع تحمیل کرده‌اند. در این میان رابین اهل لاکسلی به همراه گروهی از نیروهای مردمی، علیه تهاجم ساکسون‌ها می‌جنگد.

«ماجراهای رابین هود» نامزد ۴ اسکار شد که از بین آن‌ها توانست اسکار بهترین طراحی هنری، بهترین تدوین و بهترین موسیقی متن را برنده شود. اتفاق‌های جالب و عجیبی پشت صحنه‌ی این فیلم افتاد. گویا در یکی از صحنه‌های مبارزه، بازیگری به ارول فلین با شمشیری محافظت‌نشده ضربه زد و او حسابی از این قضیه جا خورد و پرسید که چرا روی شمشیر ابزار مخصوص محافظت نگذاشته‌اند. بازیگر دیگر هم از فلین عذرخواهی کرد و گفت مایکل کورتیز از او خواسته که محافظ را بردارد تا هیجان صحنه بالا برود. ارول فلین هم که به‌شدت خشمگین شده بود، سراغ کورتیز رفت و یقه‌ی او را گرفت و گلویش را فشار داد و با حرص از او پرسید که این کار هم برایش «هیجان‌انگیز» هست یا نه.

۱. هفت سامورایی (Seven Samurai)

محصول: ۱۹۵۴

کارگردان: آکیرا کوروساوا

بازیگران: تاکاشی شیمورا، توشیرو میفونه، سیجی میاگوچی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰%

«هفت سامورایی» داستان روستایی را روایت می‌کند که ساکنینش از راهزنان به ستوه آمده‌اند، راهزنانی که محصولاتشان را غارت می‌کنند و به آن‌ها آسیب می‌رسانند. کشاورزان و مزرعه‌داران گروهی متشکل از هفت سامورایی را استخدام می‌کنند تا جلوی این راهزنان را بگیرند.

«هفت سامورایی» همیشه‌ به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ژاپنی تمام دوران شناخته می‌شود که روی فیلم‌های بسیاری تأثیر گذاشت. شاید برایتان جالب باشد که بدانید ایده‌ی اولیه‌ی کوروساوا برای ساخت این فیلم شباهت چندانی با نتیجه‌ی نهایی نداشت. او می‌خواست فیلمی بسازد درباره‌ی یک روز یک سامورایی. به این شکل که ما بیدار شدن و صبحانه خوردنش را می‌دیدیم، و بعد به قلعه‌ی اربابش می‌رفت و در نهایت هم اشتباهاتی مرتکب می‌شد و جان خودش را می‌گرفت. ولی به این نتیجه رسید که این ایده برای یک فیلم سینمایی کافی نیست.

این اولین فیلم آکیرا کوروساوا بود که او در آن از چند دوربین استفاده کرد تا حس جاری در صحنه‌ها را نشکند و اجازه دهد بازیگرها بدون وقفه و کات دادن‌های متعدد، به نقش‌آفرینی‌شان بپردازند. اما با این حال فرآیند فیلم‌برداری به درازا کشید و کار به جایی رسید که تهیه‌کننده‌ها نگران هزینه‌ی تولید شدند و به این نتیجه رسیدند که او خرج زیادی برای پروژه می‌تراشد. در پی این ماجراها، حداقل دو بار فیلم‌برداری را متوقف کردند. آکیرا کوروساوا به جای اینکه با آن‌ها بحث و جدل کند، با خیال راحت به استراحت پرداخت و مشغول ماهیگیری شد، چون می‌دانست تهیه‌کننده‌ها رقم بسیار بالایی خرج فیلم کرده بودند و غیرممکن بود که بیخیال آن شوند. در نهایت هم مشخص شد که حق با او بوده.

منبع: Looper

نوشته ۵۰ فیلم قرون وسطایی برتر تاریخ سینما از بدترین تا بهترین اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala