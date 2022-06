بی‌بی‌سی به ویژه در یک دهه‌ی گذشته جنبه‌های متفاوتی از توانایی‌هایش در سریال‌سازی را به رخ مخاطبان کشید و با آثار پرمخاطبی مثل «پیکی بلایندرز» (peaky blinders) و «دکتر هو» (Doctor Who) حسابی درخشید.

۱۲- خط وظیفه (Line of Duty)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۲- ۲۰۲۱

۲۰۱۲- ۲۰۲۱ سازنده: جان استریکلند، داگلاس مک کینون

جان استریکلند، داگلاس مک کینون بازیگران: مارتین کامپستون، ویکی مک کلور، آدریان دونبار، کریگ پارکینسون، گریگوری پایپر، عایشه هارت

مارتین کامپستون، ویکی مک کلور، آدریان دونبار، کریگ پارکینسون، گریگوری پایپر، عایشه هارت تعداد فصول: ۶

۶ ژانر: پلیسی، اکشن

پلیسی، اکشن امتیاز IMDb سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۶ از ۱۰۰

فصل ششم سریال «خط وظیفه» ماه می ۲۰۲۱ به پایان رسید و قسمت آخر آن با ۱۲.۸ میلیون بیننده، رکورد بیشترین تماشا در بریتانیا را شکست، این در حالی است که این فصل به طور میانگین ۱۵.۳ میلیون بیننده داشت. شیوه‌ی روایت این سریال که در ژانر معمایی و پلیسی است باعث تحسین منتقدان و مخاطبان در طولانی مدت شد. «خط وظیفه» از سال ۲۰۱۲ یکی از بهترین سریال‌های پلیسی بی‌بی‌سی است.

«خط وظیفه» ماجرای یک واحد پلیس مبارزه با فساد را دنبال می‌کند که پرونده‌های عجیب و پیچیده‌ای را حل و فصل می‌کنند. این سریال از زمان انتشار تا به حال جوایز متعددی را از آن خودش کرده و به عنوان یکی از بهترین درام‌های جنایی بریتانیایی در تمام دوران شناخته می‌شود. بخشی مهمی از موفقیت‌های «خط وظیفه» به خاطر طرح اولیه‌ی خوب و صد البته تحقیقات دقیقی است که از سوی سازندگان در پرونده‌های واقعی واحد مبارزه با فساد انجام شده است.

۱۱- دکتر هو (Doctor Who)

سال‌های انتشار: ۲۰۰۵- ۲۰۲۱

۲۰۰۵- ۲۰۲۱ سازنده: ران گرینر

ران گرینر بازیگران: جودی ویتاکر، پیتر کاپالدی، دیوید تنت، مت اسمیت، کارن گیلان، کریستوفر اکلستون

جودی ویتاکر، پیتر کاپالدی، دیوید تنت، مت اسمیت، کارن گیلان، کریستوفر اکلستون تعداد فصول: ۱۳

۱۳ ژانر: علمی- تخیلی

علمی- تخیلی امتیاز IMDb سریال: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۱ از ۱۰۰

«دکتر هو» یکی از بهترین بازراه‌اندازی‌های دنیا است. اولین قسمت این مجموعه در اصل سال ۱۹۶۳ پخش شد و تا سال‌ها ادامه پیدا کرد اما پخش آن ناگهان متوقف شد. تا این که بی‌بی‌سی سال ۲۰۰۵ بالاخره تصمیم گرفت یکی از بهترین مجموعه‌های تلویزیونی علمی- تخیلی‌اش را بازآفرینی کند. این سریال که می‌توانیم ادعا کنیم در فرهنگ‌عامه‌ی بریتانیا جایگاه ویژه‌ای دارد تا به حال در ۱۳ فصل منتشر شده و فصل چهاردهم آن احتمالا سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد شد.

این سریال ماجرا شخصیتی با نام مستعار دکتر و یکی از اربابان زمان است. او هر فصل به دوره‌های مختلفی سفر می‌کند تا اشرار را شکست دهد. شخصیت دکتر با قابلیت «تجدید حیات» می‌تواند ساختار سلولی و ظاهرش را تغییر دهد و بی‌بی‌سی به نوعی از این حربه برای تغییر بازیگران دکتر استفاده می‌کند. از سال ۲۰۰۵ تاکنون شخصیت دکتر سه بار تغییر شکل داده است (مت اسمیت، پیتر کاپالدی و جودی ویتاکر).

طولانی‌ترین مجموعه‌ی تلویزیونی علمی- تخیلی جهان در حالی شصتمین سالش را به پایان می‌رساند که فیلم‌نامه‌نویس راسل تی دیویس دو شخصیت محبوب مخاطبان یعنی دکتر دهم (دیوید تننت) و دونا نوبل (کاترین تیت) را برمی‌گرداند. دکتر چهاردهم با بازی شوتی گتوا سال ۲۰۲۳ به بی‌بی‌سی می‌آید و ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز تازه‌ای را آغاز می‌کند.

۱۰- مردم فقط هیچ کاری نمی‌کنند (People Just Do Nothing)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۴- ۲۰۱۸

۲۰۱۴- ۲۰۱۸ سازنده: جک کلو

جک کلو بازیگران: آلن مصطفی، هوگو چگوین، استیو استامپ، آسیم چادری

آلن مصطفی، هوگو چگوین، استیو استامپ، آسیم چادری تعداد فصول: ۵

۵ ژانر: سیتکام کمدی

سیتکام کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: اطلاعاتی در دسترس نیست

«مردم فقط هیچ کاری نمی‌کنند» یکی از سیتکام کمدی‌های دست کم گرفته شده‌ی بریتانیایی است که داستان ایستگاه رادیویی در غرب لندن و کارکنان عجیب و غریبش را دنبال می‌کند که هر کدام ماجراهای جذاب و خنده‌داری را ایجاد می‌کنند. این مجموعه کم‌کم به اندازه‌ای موفق شد که شبکه‌ی بی‌بی‌سی سه از سازندگان خواست یک قسمت آزمایشی این سریال را برای انتشار تولید کنند. این گونه شد که این کمدی دوست‌داشتنی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ مهمان مخاطبان بی‌بی‌سی شد.

«مردم فقط هیچ کاری نمی‌کنند» کم و بیش همان دی ان ای سریال محبوب «اداره» (The Office) را در خود دارد و در طول پخش جوایز متعددی را کسب کرد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به یک جایزه‌ی بفتا برای بهترین فیلم‌نامه‌ی کمدی اشاره کرد. مخاطبان سیتکام کمدی به اندازه‌ای سریال بی‌بی‌سی را دوست داشتند که آگوست ۲۰۲۱ فیلم سینمایی در ادامه‌ی آن به نام «مردم فقط هیچ کاری نمی‌کنند: بزرگ در ژاپن» (People Just Do Nothing: Big in Japan) هم راهی سینماها شد.

۹- نیروی اهریمنی او (His Dark Materials)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۹- ۲۰۲۲

۲۰۱۹- ۲۰۲۲ سازنده: جین ترانتر، جولی گاردنر

جین ترانتر، جولی گاردنر بازیگران: دافنه کین، لین -مانوئل میراندا، جیمز مک آووی، روث ویلسون، کلارک پیترس

دافنه کین، لین -مانوئل میراندا، جیمز مک آووی، روث ویلسون، کلارک پیترس تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: فانتزی، ماجراجویی

فانتزی، ماجراجویی امتیاز IMDb سریال: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۱ از ۱۰۰

«نیروی اهریمنی او» به عنوان پرهزینه‌ترین سریال ساخته شده توسط بی‌بی‌سی (مشترک با HBO) از رمان سه‌گانه‌ای به همین نام اثر فیلیپ پولمن اقتباس شده است. ماجرا در دنیای خیالی اتفاق می‌افتد که در آن روح همه‌ی انسان‌ها به شکل حیواناتی به نام دیمون (daemon) در کنار آن‌ها حضور دارد. این سریال نقدهای بسیار خوبی دریافت کرد و به عنوان یکی از بهترین فانتزی‌های بی‌بی‌سی شناخته می‌شود. جالب است بدانید جلد اول سه‌گانه‌ی «نیروی اهریمنی او» پیش‌تر در فیلمی به نام «قطب نمای طلایی» (The Golden Compass) به صورت سینمایی اقتباس شده بود که با واکنش‌های عمدتا منفی منتقدان و مخاطبان مواجه شد.

تا به حال دو فصل از این سریال فانتزی پرطرفدار منتشر شده است و ساخت فصل سوم هم توسط بی‌بی‌سی تائید شده که قرار است از قسمت سوم کتاب به نام «دوربین کهربایی» (The Amber Spyglass) اقتباس شود.

۸- ارواح (Ghosts)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۹- ۲۰۲۱

۲۰۱۹- ۲۰۲۱ سازنده: تام کینگزلی

تام کینگزلی بازیگران: لالی آدفوپ، متیو بینتون، سایمون فارنبی، مارتا هو-داگلاس، جیم هاویک، لارنس ریکارد، شارلوت ریچی

لالی آدفوپ، متیو بینتون، سایمون فارنبی، مارتا هو-داگلاس، جیم هاویک، لارنس ریکارد، شارلوت ریچی تعداد فصول: ۳

۳ ژانر: سیتکام کمدی

سیتکام کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۴ از ۱۰۰

«ارواح» یکی از پرطرفدارترین سیتکام کمدی‌های بی‌بی‌سی و کاری از سازندگان مجموعه‌ی کودک «تاریخ وحشتناک» (Horrible Histories) است و داستان گروهی از ارواح بانمک از دوره‌های مختلف تاریخی را دنبال می‌کند که دریک عمارت روستایی دور هم جمع می‌شوند و ماجراهای خنده‌داری را رقم می‌زنند. این سریال از اولین روز حضورش در شبکه‌ی بی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۹ تاکنون امتیاز راتن تومیتوز ۹۴ از ۱۰۰ را کسب کرده و با داشتن میانگین ۴.۶۵ میلیون بیننده در سراسر جهان قلب مخاطبان و منتقدان را تسخیر کرده است.

«ارواح» به تازگی برای فصل چهارم هم تمدید شده و به معنی واقعی کلمه یک کمدی خنده‌دار با شخصیت‌های عالی و بازی‌های فوق‌العاده است که بیننده را کاملا با خود همراه می‌کند. مخاطبان «ارواح» در سراسر دنیا به اندازه‌ای زیادی هستند که یک بازسازی آمریکایی هم از آن وجود دارد که از شبکه‌ی CBS منتشر شد.

۷- مردم عادی (Normal People)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده: لنی آبراهامسون، هتی مک دونالد

لنی آبراهامسون، هتی مک دونالد بازیگران: دیزی ادگار-جونز، پاول مسکل

دیزی ادگار-جونز، پاول مسکل تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام، عاشقانه

درام، عاشقانه امتیاز IMDb سریال: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۱ از ۱۰۰

«مردم عادی» بر اساس رمانی به همین نام اثر سالی رونی ساخته شده و درام عاشقانه‌ای است که رابطه‌ی میان ماریان شریدان و کانل والدروندر از آخرین سال‌های دبیرستان تا سال‌های کارشناسی و چالش‌هایی که در رابطه‌شان ایجاد می‌شود را دنبال می‌کند.

این سریال پس از انتشار در سال ۲۰۲۰ به خاطر فیلم‌نامه‌ی قوی و بازی‌های خوب دیزی ادگار-جونز و پاول مسکل مورد توجه و تحسین قرار گرفت. یکی از علل واقع‌گرایی «مردم معمولی» این است که تقریبا نیمی از فیلم‌نامه‌ی آن توسط سالی رونی نویسنده‌ی رمان نوشته شده که نتیجه‌ی کار به صورت یک مینی سریال ظریف و زیبا درآمده که به چالش‌های بلوغ و روابط عاشقانه به بهترین شکل ممکن می‌پردازد.

۶- این درد داره (This Is Going To Hurt)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ سازنده: آدام کی

آدام کی بازیگران: بن ویشاو، روری فلک برن، اَشلی مکگوایر

بن ویشاو، روری فلک برن، اَشلی مکگوایر تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: کمدی

کمدی امتیاز IMDb سریال: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۴ از ۱۰۰

«این درد داره» جدیدترین ساخته‌ی بی‌بی‌سی توسط آدام کی بر اساس خاطرات او به همین نام ساخته شده است. این درام پزشکی و کمدی به زندگی گروهی از پزشکان و پرستاران جوان در بخش زنان و زایمان یک بیمارستان می‌پردازد.

این سریال که به تازگی منتشر شده با استقبال خوب منتقدان مواجه شد که علت اصلی آن نگاه صادقانه به حرفه‌ی پزشکی است. «این درد داره» با قدرت توسط آدام کی نوشته شده و بازیگر نقش اول آن بن ویشاو اجرای خارق‌العاده‌ای دارد که به جذابیت بیش‌تر این سریال کمک می‌کند. اگر به درام‌های پزشکی با چاشنی کمدی علاقه‌مند هستید، اثر تازه‌ی بی‌بی‌سی را از دست ندهید.

۵- فلیبگ (Fleabag)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۶- ۲۰۱۹

۲۰۱۶- ۲۰۱۹ سازنده: فیبی- والر بریج

فیبی- والر بریج بازیگران: فیبی- والر بریج، هیو اسکینر، شان کلیفورد، برت گلمن، بیل پترسون

فیبی- والر بریج، هیو اسکینر، شان کلیفورد، برت گلمن، بیل پترسون تعداد فصول: ۲

۲ ژانر: کمدی، درام

کمدی، درام امتیاز IMDb سریال: ۸.۷ از ۱۰

۸.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۱۰۰ از ۱۰۰

پیش از این که «فلیبگ» به موفقیت‌های انتقادی در سطح جهان برسد، نمایش تک‌نفره‌ای بود که سال ۲۰۱۳ توسط فیبی- والر بریج اجرا شد. تا این که سال ۲۰۱۶ به صورت یک سریال جسورانه از بی‌بی‌سی منتشر شد و داستان زن جوان آزاده، عصبانی و گیجی را در لندن دنبال می‌کرد. فصل دوم این سریال سال ۲۰۱۹ منتشر و با واکنش‌های انتقادی بسیار خوبی مواجه شد.

«فلیبگ» یک کمدی سیاه باورنکردنی و از برق‌آساترین و ویران‌کننده‌ترین ساخته‌های تلویزیونی چند سال اخیر است. کاریزمای عجیب فیبی- والر بریج در این سریال باعث می‌شود در لحظات زیادی دیوار چهارم شکسته شود. در نهایت می‌توانیم بگوییم او داستان قدرتمندی را خلق کرده است که از نسل‌های مختلف فراتر می‌رود.

۴- تبر کوچک (Small Axe)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده: استیو مک کوئین

استیو مک کوئین بازیگران: مایکل وارد، جان بویگا، کادیم رمزی، لتیشیا رایت

مایکل وارد، جان بویگا، کادیم رمزی، لتیشیا رایت تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: درام

درام امتیاز IMDb سریال: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۷ از ۱۰۰

این مجموعه‌ی آنتولوژی بریتانیایی توسط استیو مک کوئین کارگردانی شده است و یک پیروزی به موقع بود که نه تنها کشور بریتانیا بلکه جوامع هند غربی ساکن لندن را هم به خوبی تصویر می‌کند. «تبر کوچک» شامل ۵ داستان کاملا مجزا است و در هر قسمت زندگی مهاجران هند غربی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلادی و چگونگی حل شدن آن‌ها در جامعه‌ی بریتانیایی را روایت می‌کند.

سریال «تبر کوچک» با توجه به وضعیت سراسر جهان در سال ۲۰۲۰، نگاه قدرتمندی به گذشته و همچنین انعطاف‌پذیری ی سیاه‌پوستان در لندن دارد. این سریال بر خلاف بسیاری از آثار این روزها نقش سیاه‌پوستان را به قربانی محدود نمی‌کند و در عوض آن‌ها را در جایگاه‌های مختلفی اعم از متفکر، استراتژیست، مبارز و مهم‌تر از همه انسان قرار می‌دهد.

جالب است بدانید نام سریال برگرفته از ترانه‌ی «تبر کوچک» باب مارلی در سال ۱۹۷۳ و ضرب‌المثلی است که به آن اشاره می‌کند؛ «تبر کوچک درخت بزرگ را می‌اندازد» یا «اگر تو درخت بزرگی ما تبر کوچک هستیم». در هر صورت اگر از تماشای سریال‌های کلیشه‌ای با موضوع تبعیض نژادی خسته شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم این آنتولوژی بریتانیایی را اصلا از دست ندهید.

۳- ممکنه نابودت کنم (I May Destroy You)

سال‌های انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ سازنده: مایکل کوئل

مایکل کوئل بازیگران: مایکل کوئل، ماروآن زوتی، وروچه اوپیا، پاپا اسیدو

مایکل کوئل، ماروآن زوتی، وروچه اوپیا، پاپا اسیدو تعداد فصول: ۱

۱ ژانر: کمدی سیاه

کمدی سیاه امتیاز IMDb سریال: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۸ از ۱۰۰

«ممکنه نابودت کنم» یک مجموعه‌ی درام و کمدی سیاه بریتانیایی است که از بی‌بی‌سی و HBO منتشر شد. مایکل کوئل علاوه بر تهیه‌کننده‌ی اجرایی و کارگردان، ایفای نقش اصلی را هم بر عهده دارد. سریال ماجرای نویسنده‌ی زن جوانی را دنبال می‌کند که به پس از انتشار کتابش موفقیت‌های زیادی را کسب می‌کند. او یک شب به دورهمی دوستانه‌ای دعوت می‌شود اما صبح روز بعد در حالی که هیچ چیزی از شب مهمانی به یاد ندارد، با بدن کبود از خواب بیدار می‌شود و می‌فهمد احتمالا قربانی تجاوز جنسی شده است. او باید خودش را جمع و جور کند و به دنبال حل معما باشد و هم زمان با عواقب وحشتناک ناشی از تجاوز هم کنار بیاید.

«ممکنه نابودت کنم» پس از انتشار در سال ۲۰۲۰ با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه شد. به گفته‌ی متاکریتیک این سریال تحسین‌شده‌ترین مجموعه‌ی تلویزیونی سال ۲۰۲۰ بود. «ممکنه نابودت کنم» با بازیگران سیاه‌پوست بریتانیایی، آسیب‌های ناشی از تجاوز و عواقب وحشتناک آن برای قربانی را به بهترین شکل ممکن به تصویر می‌کشد. این سریال مرزها را جابه‌جا می‌کند و درباره‌ی این موضوع حساس عمیقا صادقانه و بی‌رحمانه رفتار می‌کند.

«ممکنه نابودت کنم» چند جایزه‌ی بفتا را از آن خود کرد و مایکل کوئل جوان و بااستعداد هم جایزه‌ی امی بهترین نویسنده را کسب کرد.

۲- کشتن ایو (Killing Eve)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۸- ۲۰۲۲

۲۰۱۸- ۲۰۲۲ سازنده: سالی وودوارد جنتل

سالی وودوارد جنتل بازیگران: ساندرا اوه، جودی کومر، نیکلاس گریس، فیونا شو

ساندرا اوه، جودی کومر، نیکلاس گریس، فیونا شو تعداد فصول: ۴

۴ ژانر: درام، جنایی

درام، جنایی امتیاز IMDb سریال: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۸۹ از ۱۰۰

«کشتن ایو» درام جنایی و کمدی سیاهی است که در سال‌های اخیر با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. این سریال را می‌توان با چندین و چند جایزه‌ی مختلف از جمله بفتا، کلکسیونی از افتخارات دانست. «کشتن ایو» از رمان رمز ویلانل اثر لوک جنینگز اقتباس شده و ماجرای جنایی جذابی را دنبال می‌کند.

یک افسر امنیتی به نام ایو پلاستری سال‌ها است که روتین خسته‌کننده‌ای را می‌گذراند و بدش نمی‌آید اندکی هیجان به زندگی‌اش اضافه کند. تا این که با پرونده‌ی قاتل زنجیره‌ای مواجه می‌شود که هر بار با شیوه‌های منحصربه‌فردی قربانیانش را می‌کشد. ایو در خلال حل این معمای پیچیده کم‌کم به قاتل نزدیک‌تر می‌شود و به نکات تازه‌ای درباره‌ی زندگی او می‌رسد.

فصل چهارم این سریال جنایی به تازگی از شبکه‌ی بی‌بی‌سی آمریکا منتشر شده و بازخوردهای خوبی را از سوی مخاطبان دریافت کرده است. به باور بسیاری از منتقدان بازی ساندرا اوه از نقاط قوت این سریال تماشایی است.

۱- پیکی بلایندرز (Peaky Blinders)

سال‌های انتشار: ۲۰۱۳- ۲۰۲۲

۲۰۱۳- ۲۰۲۲ سازنده: استیون نایت

استیون نایت بازیگران: کیلین مورفی، هلن مک‌کروری، پاول اندرسن، سم نیل، آنابل والیس، ایو گلدبرگ، تام هاردی

کیلین مورفی، هلن مک‌کروری، پاول اندرسن، سم نیل، آنابل والیس، ایو گلدبرگ، تام هاردی تعداد فصول: ۶

۶ ژانر: درام، جنایی

درام، جنایی امتیاز IMDb سریال: ۸.۸ از ۱۰

۸.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز سریال: ۹۴ از ۱۰۰

«پیکی بلایندرز» و دار و دسته‌ی آقای تامی شلبی از محبوب‌ترین سریال‌های گانگستری چند سال اخیر هستند که موفقیت‌های زیادی را نصیب بی‌بی‌سی کردند. فصل یک تا چهار از شبکه‌ی بی‌بی‌سی دو منتشر و به خاطر استقبال بالای مخاطبان فصل پنج و شش از شبکه‌ی بی‌بی‌سی یک منتشر شدند. همچنین نتفلیکس طبق قراردادی پخش بین‌المللی این سریال را بر عهده گرفت.

ماجراهای «پیکی بلایندرز» پس از جنگ جهانی اول در بیرمنگام انگلستان به وقوع می‌پیوندد و ماجرای خانواده‌ی گانگستری به نام شلبی را دنبال می‌کند که به سرکردگی کهنه سربازی به نام تامی شلبی (کیلین مورفی) که از قضا به شدت هم بلندپرواز و بی‌کله است با گروه‌های مختلف مافیایی و دولتی درمی‌افتند.

کلین مورفی با نقش‌آفرینی در این سریال به شهرتی باورنکردنی رسید و حالا می‌توانیم ادعا کنیم که تامی شلبی یکی از محبوب‌ترین و البته دوست‌داشتنی‌ترین گانگسترهای سینمایی دنیا است. فصل ششم به عنوان آخرین فصل به تازگی منتشر شده است و بازخوردهای نسبتا خوبی دریافت کرد. مرگ ناگهانی هلن مک‌کروری که ایفای نقش خاله پالی را بر عهده داشت یکی از اتفاقاتی بود که داستان این فصل را کاملا دستخوش تغییر کرد.

در نهایت اگر طرفدار آثار جنایی و گانگستری هستید، تماشای ماجراجویی‌های خانواده‌ی مافیایی و دیوانه‌ی شلبی را اصلا از دست ندهید.

