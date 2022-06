از تلویزیون معمولا به عنوان چارچوبی یاد می‌شود که در آن نویسنده قدرت بیشتری دارد. یک فیلم سینمایی سه پرده‌ای، به اندازه‌ی کافی فرصت شکوفایی، آزادی و اختیار برای نویسنده فراهم نمی‌کند، اما سریال های تلویزیونی به قالب‌های داستان‌گویی قدیمی‌ نزدیک‌تر می‌شوند.

قالب سریال‌های تلویزیونی ترکیبی از تئاتر و ساختار داستان‌گویی سریالی است و این ویژگی‌ها به نویسندگان آزادی کافی می‌دهند تا بتوانند شخصیت‌ها و روایت‌های گوناگون را طی مدت زمانی طولانی بررسی کنند.

The West Wing

سبک مخصوص راه رفتن و حرف زدن آرون سورکین، در بسیاری از سریال‌هایی که او ساخته است، قابل مشاهده می‌باشد، اما به گفته‌ی انجمن نویسندگان آمریکا، بهترین فیلم‌نامه‌ی تلویزیونی‌ای که او، تا به امروز، نوشته، «بال غربی» است.

سورکین در «بال غربی»، سراغ دولتمردان آمریکا رفته است. مارتین شین بزرگ، در نقش رئیس جمهور آمریکا، در این سریال ایفای نقش می‌نماید و بازیگران دیگری هم‌چون جد بارلت، راب لو، آلیسون جنی و بردلی ویتفورد، هم‌بازی‌های او، در این سریال، هستند.

The Wire

وقتی از مخاطبان اچ‌بی‌او خواسته می‌شود تا بهترین سریال غیراقتباسی این شبکه را نام ببرند، معمولا پاسخ آن‌ها یا «سوپرانوز» است یا «شنود». در صورتی که سوپرانوز کاملا متکی به قوانین سینمای داستانی است، شنود، تماما نقطه مقابل آن است.

دیوید سیمون و تیم نویسندگان، بازیگران و فیلم‌سازان او، در مطالعه‌ی عمیق خود درباره‌ی جرم و جنایت و فساد در آمریکا، طی پنج فصل کم‌نظیر، رویه‌ای تقریبا مستندگون پیش گرفتند.

«چیرز» یک سریال کمدی انقلابی در تاریخ تلویزیون است. هر سیتکامی که در آن گروهی شخصیت‌های جذاب و گیرا، در محیط کاری، کنار هم جمع شده‌اند، مدیون «چیرز» هستند. هر سیتکامی که به سوال آیا آن‌ها چنین کاری را خواهند کرد یا نه می‌پردازد، مدیون «چیرز» است.

تد دانسن، در این سریال، نقش فوتبالیستی را بازی می‌کند که تبدیل به یک پیش‌خدمت شده و عاشق شلی لانگ است. مرحوم نیکلاس کلاسانتو، در این سریال، نقش استاد او را دارد و جرج وندت مشتری مورد علاقه‌ی او است.

از بین تمام سریال‌های تلویزیونی که شخصیت اصلی آن‌ها ضدقهرمان‌ها هستند، «مد من» احتمالا کلاسیک‌ترین آن‌ها است؛ چرا که این سریال نیاز نداشت تا از قاتلان و آزمایشگاه‌های شیمی کمک بگیرد تا بتواند مخاطبان خود را در اوج هیجان و اضطراب نگه دارد.

به مدت هفت فصل، «مد من» توانست مخاطبان را تنها با روابط نامشروع، جلسات خسته‌کننده‌ی اداری و چهره‌ی انسان‌هایی خسته که لیوانی در دست گرفته‌اند، حفظ کند.

پس از بازی کردن در سیتکامی محبوب و موفق، در کنار دیک ون دایک، مری تایلر مور این‌بار در سیتکامی دوست‌داشتنی‌تر که متعلق به خودش بود، به نقش‌آفرینی پرداخت.

این سریال یکی از برنامه‌های پیشروی تلویزیونی بود که محدودیت‌های تصورات جامعه از زن‌ها را برهم زد. این سریال زنی را معرفی می‌کرد که نه ازدواج کرده و نه از نظر مالی به مردی وابسته است. دیدین چنین شخصیتی در تلویزیون آمریکا، در آن زمان، پدیده‌ای نادر به حساب می‌آمد.

فیلم «مش» ۱۹۷۰، از رابرت آلتمن که یک کمدی تلخ درباره‌ی جنگ کره بود، به طرز عجیبی توانست توجه مخاطبان و منتقدان را جذب نماید. دو سال بعد از آن ترکیب کم‌نظیر کمدی و تراژدی و استفاده‌ی آلتمن از فضای جنگ کره برای اشارات تند و تیز به جنگ ویتنام که در حال انجام بود، اقتباسی از این فیلم برای تلویزیون صورت گرفت.

«مش» تبدیل به یکی از طولانی‌ترین سیتکام‌های تاریخ تلویزیون شد و توانست پس از یازده فصل، با یکی از بهترین آخرین قسمت‌های تاریخ تلویزیون، با مخاطبان خود خداحافظی کند.