«لایت‌یر» (Lightyear) اسپین آف «داستان اسباب بازی» (Toy Story) در نخستین هفته‌ی اکران از نقطه عطف پیش‌بینی شده فاصله‌ی محسوسی گرفت و با فروش ۵۱ میلیون دلار از ۴۲۵۵ سینمای آمریکای شمالی جایگاه دوم جدول باکس آفیس را به خودش اختصاص داد؛ این اتفاق برای پیکسار که به صدر نشینی عادت دارد یک شکست تمام عیار به حساب می‌آید.

بیش‌تر مخاطبان هدف تازه‌ترین انیمیشن پیکسار کودکان و خانواده‌هایشان هستند که عملکرد نه چندان خوب آن در گیشه نشان می‌دهد از زمان همه‌گیری کرونا تا به حال هنوز خانواده‌ها برای بازگشت به سالن‌های سینما مجاب نشدند و ترجیح می‌دهند از طریق سرویس‌های استریم به تماشای آثار موردعلاقه‌شان بنشینند. البته حتی با در نظر گرفتن این فرض، فروش ۵۱ میلیون دلاری در نخستین هفته‌ی اکران برای برندی مثل پیکسار که آثاری مثل «شگفت انگیزان» (The Incredibles)، «در جستجوی نمو» (Finding Nemo) و «بالا» (Up) را در کارنامه دارد نتیجه‌ی بدی به حساب می‌آید. این موضوع وقتی ناامیدکننده‌تر می‌شود که بدانید هزینه‌ی ساخت «لایت‌یر» ۲۰۰ میلیون دلار و هزینه‌ی تبلیغات آن بیش از ده‌ها میلیون دلار بوده و این فیلم فعلا نتوانسته بودجه‌ی اولیه‌اش را برگرداند، چه رسد به سودآوری.

چرا پیکسار لایت‌یر را به داستان اسباب‌بازی ۵ ترجیح داد؟

انتظار می‌رفت فیلم تازه‌ی دیزنی در نخستین هفته‌ی اکران حداقل ۷۰ میلیون دلار فروش داشته باشد اما از بخت بد در چرخه‌ی رقابتی با غول یونیورسال «دنیای ژوراسیک: قلمرو» (Jurassic World Dominion) و «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) دنباله‌ی بلند پروازانه‌ی پارامونت قرار گرفت و نتوانست آن طور که باید و شاید دیده شود. به این مورد جذابیت کم منشا شخصیت باز لایت‌یر را هم اضافه کنید. بیش‌تر مخاطبان کودک ترجیح می‌دهند به جای تماشای یک تکاور فضایی با همان عروسک بانمک و متوهم سر و کله بزنند؛ در نتیجه «لایت‌یر» در یک اتفاق نادر در تاریخ پیکسار جایگاه اول جدول باکس آفیس را به دایناسورهای «دنیای ژوراسیک ۳» واگذار کرد.

این فیلم در بازارهای بین‌المللی هم شرایط نسبتا مشابهی داشت و بعد از اکران در ۴۳ کشور تنها ۳۴.۶ میلیون دلار فروش داشت. با این حساب ماجراهای تکاور فضایی پیکسار تا این جای کار در مجموع ۸۵.۶ میلیون دلار فروخته. البته ذکر این نکته ضروری است که اکران این فیلم در عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی به دلیل صحنه‌های نامتعارف جنسی ممنوع اعلام شده است.

«لایت‌یر» نخستین فیلم پیکسار است که پس از ۲ سال به صورت سینمایی نمایش داده می‌شود. پیش از آن «به پیش» (Onward) محصول سال ۲۰۲۰ آخرین فیلمی بود که در سالن‌های سینما اکران شد. این استودیو تصمیم گرفت در طول همه‌گیری کرونا انیمیشن‌های محبوبی مثل «روح» (Soul)، «لوکا» (Luca) و «قرمز شدن» (Turning Red) را مستقیما از دیزنی پلاس منتشر کند. بعضی از تحلیلگران سینمایی معتقدند همین تصمیم باعث فروش پایین اسپین آف «داستان اسباب بازی» شده است؛ زیرا مخاطبان پیکسار به نوعی به تماشای فیلم‌های این استودیو در خانه عادت کردند و بازگشت آن‌ها به دو سال قبل قطعا صبر بیش‌تری را می‌طلبد. یکی دیگر از تئوری‌ها درباره‌ی فروش پایین «لایت‌یر» به تمرکز بیش از حد دیزنی بر برند سازی به جای توجه بر اجرای ایده‌ها مربوط می‌شود.

انگوس مک‌لین اسپین آف تازه‌ی «داستان اسباب بازی» را کارگردانی کرده و چهره‌های شاخصی مثل کریس ایوانز، کیکه پالمر، دیل سولز، تایکا وایتیتی، پیتر سون و اوزو آدوبا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. این فیلم اکشن و علمی- تخیلی ماجرای تکاور فضایی به نام باز لایت‌یر (کریس ایوانز) را دنبال می‌کند که بعدها الهام بخش عروسکی به همین نام در فرانچایز «داستان اسباب بازی» می‌شود. باز و همکارانش در سیاره‌ای که ۴ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد گیر افتادند و باید با اجرای نقشه‌های محیرالعقول به خانه بازگردند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای این فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۷۶ از ۱۰۰ و امتیاز متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد منتقدان به طور کلی نظر مثبتی نسبت به آن داشتند.

اما غافل‌گیری بزرگ این هفته «دنیای ژوراسیک: قلمرو» بود که حتی با وجود افت ۶۰ درصدی در دومین هفته اکران توانست جایگاه اول جدول باکس آفیس را حفظ کند و بالاتر از «لایت‌یر» پیکسار به فرمانروایی‌اش ادامه دهد. این فیلم با در اختیار داشتن ۴۶۹۷ سالن سینمای آمریکای شمالی این هفته ۵۸.۶۶ میلیون دلار فروخت که با در نظر گرفتن فروش بین‌المللی ۳۷۲.۳۹ میلیون دلاری فعلا مجموعا ۶۲۲.۱۸ میلیون دلار فروخته است. ذکر این نکته ضروری است که بخش اعظمی از درآمد این فیلم از فرمت‌های پیشرفته‌ای مثل آی‌مکس و سه بعدی به دست آمده است.

کالین ترورو که کارگردانی قسمت اول سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» را بر عهده داشت در «دنیای ژوراسیک: قلمرو» و با حضور بازیگرانی مثل کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، لورا درن، جف گلدبلوم، سم نیل، بی‌دی ونگ، عمر سی و ایزابلا سرمون روایتگر حماسه‌ی تازه‌ای در جهان دایناسورها است. ماجراهای این قسمت چهار سال پس از نابودی ایسلا نابور اتفاق می‌افتد؛ دایناسورها کاملا آزادانه کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند و به شکار می‌پردازند اما این هم‌زیستی ظاهرا مسالمت‌آمیز آینده‌ی دنیا را تهدید می‌کند. آخرین قسمت این سه‌گانه‌ی مهیج و محبوب تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۳۰ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۳۸ از ۱۰۰ را کسب کرده که نشان می‌دهد بر خلاف «لایت‌یر» پیکسار، به مذاق منتقدان خوش نیامده است.

۷ فیلم شبیه به «دنیای ژوراسیک: سلطه» با داستان‌های ماجراجویانه

جایگاه سوم جدول باکس آفیس را «تاپ گان: ماوریک» اشغال کرده است که با در دست داشتن ۴۰۳۵ سالن سینمای آمریکای شمالی در چهارمین هفته‌ی اکران ۴۴ میلیون دلار فروش داشته است که نسبت به هفته‌ی گذشته ۱۵ درصد افت را نشان می‌دهد. قسمت دوم «تاپ گان» تا این جای کار ۴۱۹ میلیون دلار فروش بین‌المللی داشته و در مجموع ۸۸۵.۱۶ میلیون دلار فروخته است که به عنوان پرفروش‌ترین فیلم کارنامه‌ی هنری تام کروز هم به حساب می‌آید.

«تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم ۳۶ پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس در اختیار جادوگر مارول با «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) قرار دارد که با فروش داخلی ۴.۲ میلیون دلاری نسبت به هفته‌ی گذشته یک پله سقوط کرده است. ماجراهای تازه‌ی دنیای سینمایی مارول با احتساب فروش بین‌المللی ۵۳۷.۴ میلیون دلاری تا هفتمین هفته‌ی اکران در مجموع ۹۴۲.۴۸ میلیون دلار فروخته است.

سم ریمی مغز متفکر سه‌گانه‌ی اصلی مرد عنکبوتی، کارگرانی «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» را هم بر عهده دارد. ماجرا درباره‌ی جراح مغز و اعصابی به نام استیون استرنج (بندیکت کامبربچ) است که پس از انجام یک طلسم خطرناک، به جهان‌های چندگانه سفر می‌کند تا با یک دشمن تازه‌ی مرموز و نسخه‌های دیگر خودش روبه‌رو شود. به جز کامبربچ بازیگران دیگری مثل چیویتل اجیوفور در نقش کارل موردو، الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ و خوچیتل گومز در نقش آمریکا چاوز (نوجوانی که توانایی سفر در جهان‌های چندگانه را دارد) هم حضور دارند.

دیزنی با «فیلم برگری باب» (The Bob’s Burgers Movie) که دنباله‌ی سینمایی یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های انیمیشنی تلویزیون است، در چهارمین هفته‌ی اکران ۱.۱ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس هفتگی قرار گرفت. این انیمیشن توسط لورن بوچارد و برنارد دریمن کارگردانی شده و اچ. جان بنجامین، دن مینتز، یوجین میرمن، لری مورفی، جان رابرتس، کریستن شال، زک گالیفیناکیس و کوین کلاین صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. ماجرا با ترکیدن لوله‌ی آب جلوی برگری باب آغاز می‌شود که می‌تواند این کسب و کار خانوادگی را کاملا با خاک یکسان کند، حالا همه‌ی اعضای خانواده باید برای حل بحران چاره‌ای بیندیشند.

«بچه‌های بد» (The Bad Guys) با فروش داخلی ۹۸۰ هزار دلار در نهمین هفته‌ی اکران جایگاه ششم را به خود اختصاص داد. داستان این انیمیشن در سرزمینی خیالی اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها و حیوانات کنار هم زندگی می‌کنند. گروهی از حیوانات خلاف‌کار که با اعمالشان شرایط سختی را برای سایر شهروندان رقم زدند، ناگهان متحول می‌شوند و تصمیم می‌گیرند زندگی‌شان را در مسیر تازه‌ای قرار دهند اما همین تحول دردسرهای عجیبی ایجاد می‌کند. چهره‌های شاخصی مثل سم راکول، مارک مارون، آنتونی راموس، کریگ رابینسون و آکوافینا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند و فیلم توسط پیر پریفل کارگردان شده است.

اما یکی از فیلم‌هایی که تا هفته‌ی سیزدهم اکران، پایداری خوبی در جدول باکس آفیس داشته و همیشه جایگاه خودش را میان رتبه‌های یک تا ده جدول حفظ کرده فیلم اکشن و علمی- تخیلی «همه چیز همه جا ناگهان» (Everything Everywhere All at Once) به کارگردانی دانیل کوان و دانیل شاینرت است. این فیلم این هفته هم با فروش داخلی ۹۵۹.۶۳ هزار دلاری در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. فیلم ماجرای یک مهاجر چینی را روایت می‌کند که توانایی سفر میان جهان‌های مختلف و ملاقات با نسخه‌های متفاوت خودش را پیدا می‌کند.

«دانتون ابی: عصر جدید» (Downton Abbey: A New Era) در پنجمین هفته‌ی اکران با دو پله سقوط به جایگاه هشتم رسید و ۸۳۰ هزار دلار فروش داخلی داشت. جولین فلوز خالق «دانتون ابی»، فیلم‌نامه‌ی قسمت دوم را نوشته و سیمون کورتیس کارگردانی آن را بر عهده د داستان «دانتون ابی: عصر جدید» در ادامه‌ی قسمت اول می‌گذرد و ماجرای خانواده‌ی کرالی و کارکنان دانتون ابی را دنبال می‌کند که به دیدار پادشاه و ملکه‌ی بریتانیا می‌روند. از جمله بازیگران فیلم می‌توان به هیو بونویل، الیزابت مک گاورن، میشل داکری، جیم کارتر، جوان فروگات و برندن کویل اشاره کرد.

رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس هم مثل هفته‌ی گذشته به «سونیک خارپشت ۲» (Sonic the Hedgehog 2) اختصاص دارد. فیلم پارامونت در یازدهمین هفته‌ی اکران فروش داخلی ۲۲۸.۳۹ هزار دلاری را تجربه کرد. این فیلم به کارگردانی جف فاولر و نقش‌آفرینی جیم کری، ادریس البا، بن شوارتز است و ماجراجویی‌های تازه‌ی سونیک و دوستش تیلز را دنبال می‌کند.

در نهایت یک فیلم کمدی انگلیسی در نخستین هفته اکران با فروش ۱۹۸ هزار دلاری رده‌ی دهم جدول باکس آفیس را به خود اختصاص داد. «برایان و چارلز» (Brian and Charles) به کارگردانی جیم آرچر و نقش‌آفرینی بازیگرانی مثل دیوید ارل، کریس هیوارد، لوئیز بریلی و جیمی میچی روایتگر زندگی مخترع منزوی به نام برایان است که در دره‌ای در ولز به تنهایی زندگی می‌کند تا این که به صورت اتفاقی یک سر مانکن را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد آن را به یک ربات به نام چارلز تبدیل کند که زندگی او را کاملا دگرگون می‌کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دنیای ژوراسیک: قلمرو

Jurassic World Dominion ۲ ۵۸.۶۶ ۲۴۹.۷۹ لایت‌یر

Lightyear ۱ ۵۱ ۵۱ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۴ ۴۴ ۴۶۶.۱۶ دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ۷ ۴.۲۰ ۴۰۵.۰۸ فیلم برگری باب

The Bob’s Burgers Movie ۴ ۱.۱۰ ۲۹.۷۶ بچه های بد

The Bad Guys ۹ ۰.۹۸۰ ۹۴.۲۳ همه چیز همه جا ناگهان

Everything Everywhere All at Once ۱۳ ۰.۹۵۹ ۶۴.۹۲ دانتون ابی: عصر جدید

Downton Abbey: A New Era ۵ ۰.۸۳۰ ۴۲.۱۹ سونیک خارپشت ۲

Sonic The Hedgehog 2 ۱۱ ۰.۲۲۸ ۱۹۰.۴۷ برایان و چارلز

Brian and Charles ۱ ۰.۱۹۸ ۰.۱۹۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

