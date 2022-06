این ۱۰ فیلم تابستانی ۲۰۲۲ را با دوستان و خانواده تماشا کنید

از اساس تماشای فیلم با دیگران تجربه‌ی خوبی را برای ما رقم می‌زند. فیلم سینمایی بلند برای سالن سینما ساخته می‌شود؛ برای آن فضای تاریک که به واسطه‌ی نور، چشم‌های ما را خیره به پرده‌ای سفید می‌دوزد و ما را به سکوت وا می‌دارد. این روزها البته سیستم وی‌اُدی این امکان را در اختیار نه فقط سینمادوستان که همگان قرار داده است تا از فیلم‌های تولیدی هر سال و حتی فیلم‌های قدیمی‌تر بهره‌ی بیشتری ببرند. بنابراین فرقی نمی‌کند، در سالن سینما یا هال خانه، تابستان زمان مناسبی برای تماشای فیلم به صورت جمعی است. تابستان امسال این ده فیلم تابستانی را با دوستان و خانواده‌تان تماشا کنید.

۱۰ فیلم تابستانی برتر تاریخ سینما

۱. «تاپ گان: ماوریک» ثابت کرد دنباله‌ها می‌توانند موفق باشند

کارگردان: جوزف کوشینسکی

جوزف کوشینسکی بازیگران: تام کروز، مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، وال کیلمر

تام کروز، مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، وال کیلمر امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۷ از ۱۰۰

در این دوره‌ی دنباله‌سازی‌ فیلم‌های قدیمی، «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) شاید معروف‌ترین باشد. فیلم اصلی سال ۱۹۸۶ روانه‌ی سینماها شد، بنابراین این انتظار برای طرفدارانش طولانی بود اما ارزش‌اش را داشت، و برای طرفداران جدید این فرنچایز، این دنباله ناامیدکننده نبوده است. «تاپ گان: ماوریک» با بازی ستاره‌ی بزرگ سینمای اکشن، تام کروز که دوباره به روزهای اوجش بازگشته است، و جنیفر کانلی و سایرین را جوزف کوشینسکی کارگردانی کرده که پیش از این تجربه‌ی کار با این بازیگران را داشته است. در قسمت دوم کاپیتان پیت ماوریک (تام کروز) سی سال بعد از وقایع قسمت اول، حالا به عنوان خلبان آزمایش‌کننده‌ی هواپیما دوباره به تاپ‌‌گان برگشته است تا گروهی هوانورد نخبه فارغ‌التحصیل تاپ‌گان را که باید به مأموریتی فوری بروند آموزش دهد.

۲. فیلم تابستانی «ایکس» ژانر اسلشر را دوباره احیا کرد

کارگردان: تی وست

تی وست بازیگران: میا گاث، جنا اورتگا، مارتین هندرسون، بریتنی اسنو، اوون کمپبل، استیون اوره، کید کادی

میا گاث، جنا اورتگا، مارتین هندرسون، بریتنی اسنو، اوون کمپبل، استیون اوره، کید کادی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

برداشتی هیجان‌انگیز از فرمول ژانر اسلشر که داستان گروهی هنرمند اجرایی و فیلمبردارشان را به همراه دوست‌دخترش روایت می‌کند که خانه‌ای را در ملک یک زوج مسن منزوی در حومه‌ی تگزاس اجازه می‌کنند تا فیلمی بسازند، که ناگهان سر و کله‌ی قاتلی پیدا می‌شود که یک‌به‌یک آن‌ها را می‌کشد.

فیلم‌های اسلشر، از «جیغ» (Scream) گرفته تا «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» (The Texas Chainsaw Massacre) همیشه پای ثابت فیلم‌های تابستانی بوده‌اند، و حالا «ایکس» (X) آن حال و هوای کلاسیک فیلم‌های ترسناک را که طرفداران این ژانر از زمان پایان دوره‌ی طلایی فیلم‌های اسلشر به دنبالش بوده‌اند، برگردانده است. «ایکس» شاید چندان هم به عنوان یک فیلم اسلشر تهوع‌آور نباشد اما دقیقاً همان فیلمی است که دوستداران سینمای وحشت می‌توانند شبی خوب و هیجانی را با آن در کنار هم سپری کنند.

۳. «شکار انسان‌های سرگردان» یک کمدی-درام امیدبخش است

کارگردان: تایکا وایتیتی

تایکا وایتیتی بازیگران: سام نیل، جولیان دنیسون، ریما ته ویاتا، ریچل هاوس، ریس داربی، اسکار کایتلی، استن واکر، تایکا وایتیتی

سام نیل، جولیان دنیسون، ریما ته ویاتا، ریچل هاوس، ریس داربی، اسکار کایتلی، استن واکر، تایکا وایتیتی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۷ از ۱۰۰

«شکار انسان‌های سرگردان» (Hunt For The Wilderpeople) به کارگردانی تایکا وایتیتی که بر اساس کتاب «خوک وحشی و آبی» اثر بری کرامپ ساخته شده است، داستان ریکی بیکر و عمو هکتور با بازی جولیان دنیسون و سام نیل را روایت می‌کند که پسر و پدرخوانده هستند و در حال فرار از مقامات در جنگل‌های انبوه نیوزلند. یک سری اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود ریکی دوباره به پرورشگاه فرستاده شود. این فیلم با حس و حالی که از جنس کمدی و درام فیلم‌های وایتیتی سراغ داریم، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای یک عصر تابستانی با خانواده باشد.

۴. «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» یک فیلم احساسی چندجهانی است

کارگردان: دانیل کوان و دانیل شاینرت

دانیل کوان و دانیل شاینرت بازیگران: میشل یئو، جاناتان کی کوان، استفانی هسو، جنی سلیت، هری شام جونیور، جیمز هنگ، جیمی لی کرتیس

میشل یئو، جاناتان کی کوان، استفانی هسو، جنی سلیت، هری شام جونیور، جیمز هنگ، جیمی لی کرتیس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

اِوِلین زنی امریکایی چینی‌تبار است که با شوهرش ویموند یک خشکشویی را با هم اداره می‌کنند، که از سوی خدمات درآمد داخلی نظارت می‌شود. یک روز اولین ناگهان از طریق ورژن دگرجهانی ویموند وارد جهان موازی می‌شود که به او می‌گوید تنها راه نجات این جهان چندگانه از شروری به نام جوبو توپاکی است.

«همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All At Once) ترکیب سالمی از اکشن، کمدی و مؤلفه‌های احساسی است و به همین خاطر گزینه‌ی بسیار خوبی برای گذراندن یک شب تابستانی با دوستان است. شاید هم بد نباشد یک جعبه دستمال کاغذی برای تماشای این فیلم کنار خود بگذارید.

۵. نیکلاس کیج در «سنگینی تحمل‌ناپذیر استعداد شگرف» نقش خودش را بازی می‌کند

کارگردان: تام گورمیکن

تام گورمیکن بازیگران: نیکلاس کیج، پدرو پاسکال، شارون هورگان، تیفانی هدیش، آیک بارینهولتز، آلساندرا ماستروناردی، جیکوب اسکیپیو، نیل پاتریک هریس

نیکلاس کیج، پدرو پاسکال، شارون هورگان، تیفانی هدیش، آیک بارینهولتز، آلساندرا ماستروناردی، جیکوب اسکیپیو، نیل پاتریک هریس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

فیلم‌های کمدی اکشن بهترین گزینه برای تابستان‌اند، و به همین خاطر «سنگینی تحمل‌ناپذیر استعداد شگرف» (The Unbearable Weight Of Massive Talent) انتخاب خوبی برای یک شب تابستانی با دوستان یا خانواده است. نیکلاس کیج در این فیلم نقش خودش را بازی می‌کند و همین باعث شده است که فیلم خیلی سر و صدا کند.

کیج که در نقش خود بازیگرش در این فیلم روزهای افول حرفه‌ای‌اش را پشت سر می‌گذارد، پیشنهاد یک طرفدار که پدرو پاسکال نقش‌اش را بازی می‌کند، در واقع میلیاردری اسپانیایی را می‌پذیرد که در ازای یک میلیون دلار در جشن تولد او به عنوان مهمان حضور پیدا کند. به طریقی، از میان تمام این اتفاقات کیج ندانسته تبدیل به جاسوس سیا می‌شود. فیلم البته در گیشه موفق نبوده است اما نویسنده‌ی سی‌بی‌آر معتقد است به خاطر نقش‌آفرینی‌های خوب بازیگران و خط داستانی منحصربه‌فردش لایق تمام توجهی که پیش از اکران گرفت، بوده است.

۶. «گزارش فرانسوی» وس اندرسون نامه‌ای عاشقانه به روزنامه‌نگاران است

کارگردان: وس اندرسون

وس اندرسون بازیگران: بنیسیو دل تورو، بیل مری، تیلدا سوینتن، لئا سیدو، فرانسیس مک دورمند، تیموتی شالامی، اوون ویلسون، آدرین برودی، جفری رایت، فلیکس موآتی، کریستف والتس، ادوارد نورتون، ویلم دفو، لینا خضری، جیسون شوارتزمن

بنیسیو دل تورو، بیل مری، تیلدا سوینتن، لئا سیدو، فرانسیس مک دورمند، تیموتی شالامی، اوون ویلسون، آدرین برودی، جفری رایت، فلیکس موآتی، کریستف والتس، ادوارد نورتون، ویلم دفو، لینا خضری، جیسون شوارتزمن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۵ از ۱۰۰

به طور کلی فیلم‌های وس اندرسون با حال و هوای خاص سرگرم‌کننده‌ و رنگ‌های پاستلی‌ای که دارد برای هر فصلی از سال مناسب است، اما «گزارش فرانسوی» (French Dispatch) آخرین فیلم او که البته سال گذشته به اکران درآمد، برای تابستان از باقی فصل‌ها مناسب‌تر است. این فیلم اپیزودیک فانتزی با بازیگران ستاره و درخشانی که دارد، کارکنان نشریه‌ای در شهری خیالی در فرانسه را دنبال می‌کند که تصمیم می‌گیرند به مناسبت درگذشت سردبیرشان یک شماره‌ی یادبود منتشر کنند و به چهار واقعه‌ی مهم یک دهه گذشته‌شان، یعنی گزارش یک دوچرخه‌سوار از شهر، حبس ابد یک هنرمند نقاش، شورش‌های دانشجویی و ماجرای یک گروگان‌گیری، ادای احترام کنند.

۷. فیلم تابستانی «تا ابد کله‌خر» یک سری بازیگر تازه‌ی فوق‌العاده دارد

کارگردان: جف ترماین

جف ترماین بازیگران: جانی ناکس‌ویل، استیو-او، کریس پونتیوس، دیو انگلند، جیسون اکونیا، دنجر اهرن، پرستون لیسی

جانی ناکس‌ویل، استیو-او، کریس پونتیوس، دیو انگلند، جیسون اکونیا، دنجر اهرن، پرستون لیسی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۶ از ۱۰۰

«تا ابد کله‌خر» (Jackass Forever) جدیدترین قسمت فرنچایز «کله‌خر» دوازده سال بعد از «کله‌خر سه‌بعدی» (Jackass 3D) تمام بازیگران اصلی مجموعه را کنار هم قرار می‌دهد تا یک بار دیگر فقط و فقط برای سرگرم کردن مخاطبان به خودشان آسیب‌های جدی فیزیکی بزنند. فیلم تقریباً تمام بازیگران اصلی مجموعه را دارد، به‌علاوه‌ی زک هولمز و ریچل ولفسون استندآپ کمدین. و این بار عوامل بدلکاری‌هایی را برای ما به نمایش می‌گذارند که حتی از قسمت‌های پیشین این فرنچایز سخت‌تر و دردناک‌تر است.

۸. فیلم تابستانی «آمبولانس» نمونه‌ای کلاسیک از آثار مایکل‌ بی است

کارگردان: مایکل بی

مایکل بی بازیگران: جیک جیلنهال، یحیی عبدالمتین دوم، موزس اینگرام، ایزا گونزالس، گرت دیلاهانت، کولین وودل، کی‌یر او دانل، موزس اینگرام

جیک جیلنهال، یحیی عبدالمتین دوم، موزس اینگرام، ایزا گونزالس، گرت دیلاهانت، کولین وودل، کی‌یر او دانل، موزس اینگرام امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۶۹ از ۱۰۰

«آمبولانس» (Ambulance) تازه‌ترین بلاک‌باستر مایکل بی، که بر اساس یک فیلم دانمارکی محصول ۲۰۰۵ ساخته شده است، با بازی جیک جلینهال و یحیی عبدالمتین دوم، قصه‌ی دو برادرخوانده‌ی سارق را روایت می‌کند که در جریان یک سرقت بزرگ، در واقع بزرگ‌ترین سرقت بانک تاریخ لس‌آنجلس، به مشکل برمی‌خورند که باعث می‌شود آمبولانسی را از یک امدادگر بربایند.

فیلم با صحنه‌های فرار هیجانی‌اش در لس‌آنجلس فیلمبرادری بسیار خوبی دارد، با نماهای هوایی و جلوه‌های ویژه‌ی به اندازه و مؤثر که امضای کارهای مایکل بی است. از «آرماگدون» (Armageddon) تا سری فیلم‌های «تبدیل‌شوندگان» (Transformers)، بلاک‌باسترهای بی پای ثابت فیلم‌های تابستانی بوده‌اند، و «آمبولانس» هم با وجود نقدهای منفی‌ای که دریافت کرده است، می‌تواند گزینه‌ی هیجان‌انگیزی برای شب‌های تابستان باشد.

۹. فیلم تابستانی «آنچارتد» اقتباسی خوب از یک بازی ویدیویی است

کارگردان: روبن فیلشر

روبن فیلشر بازیگران: تام هالند، مارک والبرگ، سوفیا تیلور علی، تاتی گابریل، آنتونیو باندراس

تام هالند، مارک والبرگ، سوفیا تیلور علی، تاتی گابریل، آنتونیو باندراس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۴۰ از ۱۰۰

در «آنچارتد» (Uncharted) که بر اساس یک بازی ویدیویی با همین نام ساخته شده است، تام هالند در نقش ناتان دریک و مارک والبرگ در نقش ویکتور سالیوان، ملقب به سالی، با همکاری هم سعی می‌کنند گنج پنهانی را پیش از میلیاردری فاسد با بازی آنتونیو باندراس و یک مزدور پیدا کنند.

«آنچارتد» البته در زمان اکران نقدهای متوسطی را دریافت کرد اما با وجود این، برای یک عصر تابستانی و جمعی دوستانه فیلم سرگرم‌کننده و جالبی است. هم تام هالند آن جذابیتی را که در سری فیلم‌های «مرد عنکبوتی» دارد به این فرنچایز تازه آورده است، و هم سکانس‌های اکشن فیلم بدون شک مخاطبان را سرگرم خواهد کرد.

۱۰. رایان رینولدز در «پروژه‌ی آدام» کمی درام نشان‌مان می‌دهد

کارگردان: شان لوی

شان لوی بازیگران: رایان رینولدز، مارک رافلو، جنیفر گارنر، واکر اسکوبل، کاترین کینر، زوئی سالدانیا

رایان رینولدز، مارک رافلو، جنیفر گارنر، واکر اسکوبل، کاترین کینر، زوئی سالدانیا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۶۷ از ۱۰۰

«پروژه‌ی آدام» (Adam’s Project) قصه‌ی آدام دوازده ساله با بازی واکر اسکوبل را در سال ۲۰۲۲ روایت می‌کند که بعد از یک سری وقایع ناگوار آخرالزمانی، به آینده یعنی سال ۲۰۵۰ می‌رود و با نسخه‌ی بزرگسالی خودش، با بازی رایان رینولدز، که با هواپیما از زمان خودش در سال ۲۰۲۲ سقوط کرده است، ملاقات می‌کند. حالا این دو باید به کمک هم سال ۲۰۲۲ و هم ۲۰۵۰ را از رهبر آینده‌ی جهان نجات دهند.

کلاً هر فیلمی که رایان رینولدز در آن بازی کند- با توجه به فیلم‌هایی که در کارنامه‌اش هست، مثل «ددپول» (Deadpool) یا «مرد آزاد» (Free Guy) که بر اساس بازی ویدیویی ساخته شده است- گزینه‌ی خوبی برای یک شب خوب تابستانی با دوستان است. اما یک درام خانوادگی علمی تخیلی مثل «پروژه‌ی آدام» شاید یکی از بهترین‌ گزینه‌های برای گذراندان یک عصر گرم تابستانی باشد.

