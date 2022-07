فیلم‌برداری در قطار چالش‌های زیادی دارد و به گفته‌ی بسیاری از مطرح‌ترین کارگردان‌های دنیا بعضی از سخت‌ترین تجربه‌های کارنامه‌ی حرفه‌ای‌شان هنگام فیلم‌برداری سکانس‌های زد و خورد در قطار در حال حرکت، رقم خورده است. فیلم‌هایی که قطار را به عنوان لوکیشن اصلی انتخاب کردند طیف وسیعی از موضوعات را در برمی‌گیرند؛ از شیوع ویروس‌های مرگبار گرفته تا قتل و سفر در دل ناکجاآبادی آخرالزمانی. این شما و این ۲۰ فیلم هیجان‌انگیز که در دل قطار اتفاق می‌افتند.

۲۰- سیلور استریک (Silver Streak)

سال انتشار: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ ژانر: کمدی، اکشن

کمدی، اکشن کارگردان: آرتور هیلر

آرتور هیلر بازیگران: جین وایلدر، جیل کلایبورگ، ریچارد پرایر

جین وایلدر، جیل کلایبورگ، ریچارد پرایر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۹ از ۱۰

۶.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۱ از ۱۰۰

«سیلور استریک» یک فیلم کمدی کلاسیک با صحنه‌های اکشن است که می‌تواند برای طرفداران این ژانر انتخاب نوستالژیک و دوست‌داشتنی باشد. به همه‌ی این موارد حضور بازیگرانی مثل جین وایلدر و جیل کلایبورگ و یک صحنه‌ی تصادف وحشتناک در پایان فیلم را هم اضافه کنید تا برای تماشای این کمدی کلاسیک بیش‌تر ترغیب شوید.

فیلم ماجرای یک ویراستار کتاب حوصله سر بر و تا اندازه‌ای احمق را دنبال می‌کند که لس‌آنجلس را با قطار سیلور استریک به مقصد شیکاگو ترک می‌کند. در میانه‌ی راه یک دل نه صد دل عاشق یکی از مسافران قطار می‌شود اما ماجرای عاشقانه‌ی او با دیدن ناخواسته‌ی یک جنایت پیچیده‌تر هم می‌شود. او تصور می‌کند قتل یک مرد و پرتاب شدنش از پنجره‌ی قطار به بیرون را دیده اما از آن جایی که هیچ کس حرفش را باور نمی‌کند تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و سر از راز جنایت درآورد.

۱۰۰ فیلم کمدی محبوب تاریخ سینما به انتخاب مجله‌ی توتال فیلم

۱۹- ستیز (Tezz)

سال انتشار: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ ژانر: درام، اکشن

درام، اکشن کارگردان: پریادارشان

پریادارشان بازیگران: آنیل کاپور، اجی دیوگن، زاید خان، بومان ایرانی، کانگانا رانوت، سمیرا ردی

آنیل کاپور، اجی دیوگن، زاید خان، بومان ایرانی، کانگانا رانوت، سمیرا ردی امتیاز IMDb فیلم: ۴ از ۱۰

۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: اطلاعاتی در دسترس نیست

بالیوود ید طولایی در کپی یا به قول خودشان بازسازی فیلم‌های هالیوودی دارد، «ستیز» هم یکی از همین آثار است که در حقیقت نسخه‌ی بازسازی فیلم آمریکایی «سرعت» (Speed) محصول سال ۱۹۹۴ با بازی کیانو ریوز است اما اگر فیلم اصلی را مشاهده کنید متوجه می‌شوید «ستیز» حتی به گرد پای آن نرسیده و تعلیق فیلم اصلی را هم به طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

تنها تفاوت مهم «ستیز» و «سرعت» این است که در نسخه‌ی بالیوودی بمب به جای کار گذاشته شدن در اتوبوس مسافربری در قطار سریع‌السیر لندن به گلاسکو قرار دارد. فیلم ماجرای یک مهندس ماهر و موفق هندی را دنبال می‌کند که با دسیسه و بی‌عدالتی از بریتانیا دیپورت می‌شود. همین موضوع، مشکلات زیادی را در زندگی او ایجاد می‌کند و باعث زندانی شدن همسرش می‌شود. او که به شدت خشمگین است تصمیم می‌گیرد برای انتقام به کمک دوستش بمبی را در قطار بین‌شهری لندن کار بگذارد.

ظاهرا سازندگان «ستیز» تاکید ویژه‌ای بر پایین آوردن هزینه‌ها و صد البته مراقبت از تجهیزات داشتند. این محتاط بودن هم یکی از مهم‌ترین دلایل ضربه به این فیلم اکشن است و هیجان و تعلیق آن را به طور قابل‌توجهی کاهش داده است؛ در هر صورت فراموش نکنید امکان ندارد کمپانی بزرگی مثل ویریجین یکی از قطارهایش را در معرض انفجار واقعی قرار دهد؛ بنابراین نزدیک‌ترین حالت به یک خطر واقعی جایی است که قطار بدون کاهش سرعت کمی بالا و پایین می‌شود و چرخ‌دستی نوشیدنی‌ها به بازوی یکی از مسافران برخورد می‌کند!

در هر صورت اگر از طرفداران پر و پا قرص فیلم‌های هندی هستید، پیشنهاد می‌کنیم پس از تماشای فیلم اصلی یعنی «سرعت» به تماشای نسخه بالیوودی کمی تا قسمتی تخیلی‌تر آن هم بنشینید.

۱۸- دارجلینگ محدود (The Darjeeling Limited)

سال انتشار: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ ژانر: درام، ماجراجویی

درام، ماجراجویی کارگردان: وس اندرسون

وس اندرسون بازیگران: اوون ویلسون، آدرین برودی، آنجلیکا هیوستون، جیسون شوارتزمن، ناتالی پورتمن

اوون ویلسون، آدرین برودی، آنجلیکا هیوستون، جیسون شوارتزمن، ناتالی پورتمن امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۹ از ۱۰۰

ماجراجویی هندی وس اندرسون با بهترین فیلم‌های کارنامه‌ی هنری‌اش فاصله محسوسی دارد اما به دلیل پرتره‌ی ستایش آمیزش از لذت‌های یک سفر مالیخولیایی با قطار، توانسته جایگاهی را در این فهرست برای خودش دست و پا کند. فیلم ماجرای سه برادر آمریکایی (آدرین برودی، جیسون شوارتزمن، اوون ویلسون) را دنبال می‌کند که با یکدیگر مطلقا هیچ رابطه‌ای ندارند و قهر هستند. آن‌ها یک سال پس از مراسم ترحیم پدرشان تصمیم می‌گیرند با قطار به نقاط مختلف هندوستان سفر کنند تا شاید بتوانند رابطه‌ی برادری‌شان را احیا کنند و مثل گذشته روزهای خوبی را در کنار هم داشته باشند.

در «دارجلینگ محدود» هم می‌توان همان المان‌های آشنا و دوست‌داشتنی سینمایی وس اندرسون یعنی استفاده از رنگ‌های فوق‌العاده شاد و شفاف در طراحی صحنه و لباس و سبک منحصربه‌فرد اکسپرسیونیست را دید. فیلم در کنار بازیگوشی‌های همیشگی این کارگردان خلاق به شدت چشم‌نواز است و تماشای آن طرفداران سینمای اندرسون را سرحال می‌کند.

۱۷- ایستگاه به ایستگاه (Station to Station)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ ژانر: مستند

مستند کارگردان: داگ آیتکن

داگ آیتکن امتیاز IMDb فیلم: ۶.۲ از ۱۰

۶.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۱ از ۱۰۰

یک مستند به کارگردانی داگ آیتکن که مخاطب را در همان دقایق ابتدایی هیپنوتیزم می‌کند. «ایستگاه به ایستگاه» شامل ۶۲ فیلم یک دقیقه‌ای است که در خلال یک سفر ریلی ۲۴ روزه بین سواحل غربی و شرقی ایالات‌متحده‌ی آمریکا فیلم‌برداری شده است. این قطار مملو از هنرمندان رشته‌های مختلف است که کنار هم این مسیر را پشت سر می‌گذارند.

«ایستگاه به ایستگاه» با ترکیب گفتگو، اجرا و موسیقی و از گروه‌های مطرح آمریکایی در کنار مناظر طبیعی جذابی که با پنجره‌ی قطار قاب گرفته شدند، سفرنامه‌ی جذاب و متفاوتی را مقابل چشمان شما به نمایش می‌گذارد که شبیه آن را در هیچ فیلم سینمایی دیگری پیدا نمی‌کنید.

۱۶- قطار بوسان (Train to Busan)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ ژانر: اکشن، ترسناک

اکشن، ترسناک کارگردان: یان سانگ- هو

یان سانگ- هو بازیگران: گونگ یو، ما دونگ- سیوک، جونگ یو- می، کیم سو- آن، چوی وو- شیک

گونگ یو، ما دونگ- سیوک، جونگ یو- می، کیم سو- آن، چوی وو- شیک امتیاز IMDb فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

تنش‌های طبقاتی این فیلم ترسناک زامبی محور در کنار انتخاب یک قطار سریع‌السیر به عنوان لوکیشن اصلی، مخاطبان را تا اندازه‌ای به یاد «برف‌شکن» (Snowpiercer) اثر جاویدان و هیجان‌انگیز بونگ جون- هو می‌اندازد اما بدون شک «قطار بوسان» مقادیر زیادتری از آدرنالین را به شما هدیه می‌دهد.

«قطار بوسان» یکی از پرطرفدارترین فیلم‌ها با موضوع شیوع ویروس‌های مرگبار است و از قضا به دلیل شباهت آخرالزمانی‌اش به روزگار همه‌گیری ویروس کرونا، در این دوران بیش‌تر از زمان انتشارش دیده شد. فیلم ماجرای شیوع نوع ویروس خطرناک در کره‌ی جنوبی را دستمایه قرار داده که مبتلایان را به زامبی تبدیل می‌کند که در صورت کشته نشدن می‌توانند سایرین را هم مبتلا کنند. یک قطار سریع‌السیر از سئول به سمت بوسان حرکت می‌کنند و بازمانده‌ها می‌توانند از این قطار به عنوان آخرین شانسشان استفاده کنند تا به شهری برسند که ویروس در آن جا کنترل شده است.

«قطار بوسان» مملو از صحنه‌های خشن و خون‌بار است و با ریتم دیوانه‌وار ماجرایی که در یک قطار سریع‌السیر می‌گذرد، تناسب خوبی دارد و در تمام مدت پخش فرصت نفس کشیدن را به شما نمی‌دهد و به یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های تمام زندگی‌تان تبدیل می‌شود؛ به ویژه برای مایی که همه‌گیری ویروس‌های مرگبار را در واقعیت تجربه کردیم و می‌توانیم با تک‌تک شخصیت‌های فیلم همذات پنداری کنند.

استقبال از «قطار بوسان» به اندازه‌ای بود که قسمت دوم آن به اسم «شبه‌جزیره» (Peninsula) سال ۲۰۲۰ منتشر شد و داستان آن در امتداد فیلم اول قرار داشت.

۱۵- قتل در قطار سریع‌السیر شرق (Murder on the Orient Express)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ ژانر: جنایی، معمایی

جنایی، معمایی کارگردان: کنت برانا

کنت برانا بازیگران: کنت برانا، پنلوپه کروز، ویلم دفو، جودی دنچ، جانی دپ، جش گد، درک جاکوبی

کنت برانا، پنلوپه کروز، ویلم دفو، جودی دنچ، جانی دپ، جش گد، درک جاکوبی امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۱ از ۱۰۰

همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» یکی از آثار آگاتا کریستی است که تا به حال اقتباس‌های سینمایی زیادی از آن ساخته شده است. کنت برانا یکی از تازه‌ترین و البته بهترین اقتباس‌های ین اثر معروف را سال ۲۰۱۷ روانه‌ی سینماها کرد.

خود کنت برانا ایفاگر نقش هرکول پوآرو است و ۵ سال بعد در «مرگ روی نیل» (Death on the Nile) دوباره این نقش را ایفا کرد. فیلم اجرای قتل یک تاجر را در قطاری که پوآرو هم به صورت اتفاقی با آن سفر می‌کند را دنبال می‌کند. این کارآگاه باهوش باید از میان همه‌ی مسافرهای مظنون، قاتل را پیدا کند.

۱۵ فیلم درباره‌ی معمای قتل که کارآگاه درونتان را به چالش می‌کشند

۱۴- نامه‌ی شبانه (Night Mail)

سال انتشار: ۱۹۳۶

۱۹۳۶ ژانر: مستند

مستند کارگردان: هری وات، باسیل رایت

هری وات، باسیل رایت امتیاز IMDb فیلم: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: اطلاعاتی در دسترس نیست

این مستند کوتاه جمع‌وجور با بودجه‌ی ۲۰۰۰ پوندی ساخته شد و فضای شاعرانه‌اش مخاطبان زیادی را تحت تاثیر قرار داد. فیلم ماجرای قطار ویژه‌ای را دنبال می‌کند که پس از دریافت یک نامه برای تحویل آن به سمت اسکاتلند حرکت می‌کند. از جمله عوامل این مستند می‌توان به ویستن هیو آودن که فیلم‌نامه را به رشته‌ی تحریر درآورد، آلبرتو کاوالکانتی به عنوان صدابردار و بنجامین بریتن ۲۳ ساله به عنوان آهنگساز اشاره کرد.

پس اگر به دنبال یک مستند کلاسیک و منحصربه‌فرد با موضوع قطار هستید، تماشای «نامه‌ی شبانه» را از دست ندهید.

۱۳- بخت کور (Blind Chance)

سال انتشار: ۱۹۸۷

۱۹۸۷ ژانر: درام

درام کارگردان: کریشتوف کیشلوفسکی

کریشتوف کیشلوفسکی بازیگران: ماژنا تریباوا، آدام فرنتسه

ماژنا تریباوا، آدام فرنتسه امتیاز IMDb فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۳ از ۱۰۰

«بخت کور» در اصل سال ۱۹۸۱ ساخته شد اما توسط دولت آن دوره‌ی لهستان توقیف شد تا این که بالاخره پس از شش سال اکران شد. کیشلوفسکی یک دهه پیش از ساخت سه‌گانه‌ی «سه رنگ» (Three Trains) در «بخت کور» سه سناریوی مختلف را بررسی کرد که هر سه در قطار اتفاق می‌افتادند.

فیلم ماجرای مرد لهستانی به نام ویتک را دنبال می‌کند که در رشته‌ی پزشکی تحصیل می‌کند. او پس از مرگ پدرش فرصت زندگی دوباره‌ای فارغ از سخت‌گیری‌های او را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد با قطار به ورشو سفر کند. سفر او به ورشو به سه داستان موازی دنبال می‌شود که هر کدام چالش‌ها، تلخی‌ها و نتایج خاص خودشان را دارند. کیشلوفسکی از دل این سه روایت جذاب و تماشایی به صورت استعاری به اوضاع‌واحوال سیاسی و اجتماعی آن دوره‌ی لهستان و تسلط کمونیست بر همه‌ی ابعاد زندگی مردم می‌پردازد.

«بخت کور» یکی از زیباترین آثار این کارگردان شهیر لهستانی است و تماشای آن را می‌توان بارها و بارها پیشنهاد کرد.

۱۲- اروپا (Europa)

سال انتشار: ۱۹۹۱

۱۹۹۱ ژانر: درام، جنایی

درام، جنایی کارگردان: لارس فون تریه

لارس فون تریه بازیگران: ژان مارک بار، باربارا سوکوا، بارد اووه

ژان مارک بار، باربارا سوکوا، بارد اووه امتیاز IMDb فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

لارس فون تریه با عشق به قطار از دوران کودکی و درک این موضوع که ریل راه‌آهن شبیه یک نوار سلولوئیدی است، با این فیلم شیک که در قطاری آلمانی در سال ۱۹۴۵ و دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌گذرد، گوشه‌ای اکسپرسیونیستی را برای خود خلق می‌کند.

«اروپا» از نظر بصری شگفت‌انگیز است و در خلال یک سواری کلاستروفوبیک ماجرای یک کارمند را روایت می‌کند که باید با تروریست‌های نازی و رئیس خائنش سر و کله بزند. البته داستان واقعی فیلم اصلا به سادگی این خلاصه نیست و فضای نوآرش آن را به اثر بسیار متفاوت و ارزشمند تبدیل کرده که مخاطبان خاص خودش را دارد.

در هر صورت اگر از طرفداران فیلم‌های مستقل متفاوت هستید، حتما از تماشای روایت پیچیده و تصاویر چشم‌نواز و استعاری «اروپا» لذت خواهید برد.

۱۱- داستان پام بیچ (The Palm Beach Story)

سال انتشار: ۱۹۴۲

۱۹۴۲ ژانر: کمدی، رمانتیک

کمدی، رمانتیک کارگردان: پرستون استرجیس

پرستون استرجیس بازیگران: جوئل مک کری، کلودت کولبرت، مری آستور، ویلیام دمارست، رابرت وارویک

جوئل مک کری، کلودت کولبرت، مری آستور، ویلیام دمارست، رابرت وارویک امتیاز IMDb فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۷ از ۱۰۰

در این جا هم مثل «بعضی‌ها داغشو دوست دارن» (Some Like It Hot) فیلم معروف بیلی وایلدر، یک سکانس کوتاه در قطار اتفاق می‌افتد و اساس همه‌ی ماجراهای فیلم را تشکیل می‌دهد و در تاریخ سینما ماندگار می‌شود. فیلم ماجرای معمار بلندپروازی به نام تام را روایت می‌کند که نقشه‌ی ساخت یک فرودگاه مدرن را در سر می‌پروراند اما پول لازم برای عملی کردن این ایده را ندارد. تا این که همسر او گری تصمیم می‌گیرد از او طلاق بگیرد و از طریق ارتباط با مردان ثروتمند پول لازم برای ساخت فرودگاه را فراهم کند. او بدون این که درباره‌ی این فکر با تام مشورت کند سوار قطاری می‌شود تا خودش را به پام بیچ برساند اما در همین قطار با مرد ثروتمندی آشنا می‌شود که می‌تواند رویاهای او مردی که همیشه دوستش داشته را تحقق ببخشد.

«داستان پام بیچ» یک کمدی رمانتیک کلاسیک مملو از صحنه‌های خنده‌دار و به‌یادماندنی است و تماشای آن می‌تواند گزینه‌ی خوبی برای بازگشت به سینمای دهه‌ی ۴۰ میلادی و لحظات دوست‌داشتنی‌اش باشد.

۱۰- کوپه‌ی شماره ۶ (Compartment No 6)

سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ ژانر: کمدی، رمانتیک

کمدی، رمانتیک کارگردان: یوهو کاسمن

یوهو کاسمن بازیگران: سیدی هارلا، یوری بوریسف، دینارا دروکارفا، جولیا آوگ

سیدی هارلا، یوری بوریسف، دینارا دروکارفا، جولیا آوگ امتیاز IMDb فیلم: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

این فیلم فنلاندی سال گذشته همراه «قهرمان» (A Hero) اصغر فرهادی به صورت مشترک برنده‌ی جایزه‌ی بزرگ جشنواره‌ی کن شد. این اثر گرم و جذاب یک معدنچی روس خشن، دائم‌الخمر و زن‌ستیز (یوری بوریسف) را دنبال می‌کند که در سفری ریلی با زن فنلاندی (سیدی هارلا) دوست‌داشتنی و آرام که عاشق باستان‌شناسی است هم‌سفر می‌شود. آن‌ها ابتدا هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند اما همان قدر که قطار به آرامی روی ریل حرکت می‌کند، رابطه‌ی آن‌ها هم کم‌کم به سمت و سویی می‌رود که به زبان مشترکی با یکدیگر می‌رسند.

فیلم‌نامه و اجراهای دقیق، باعث می‌شود صمیمیت و رابطه‌ی عاشقانه کم‌کم از دل یک اجبار زاده شود و همین هم روند فیلم را برای مخاطب جذاب می‌کند. «کوپه شماره‌ی ۶» یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان سال ۲۰۲۱ بود و نامزد جایزه گلدن گلوب هم شد که نهایتا این جایزه را به «ماشین مرا بران» (Drive My Car) نماینده‌ی کشور ژاپن واگذار کرد.

نقدها و نمرات فیلم کوپه شماره ۶؛ یک فیلم جاده‌ای آرام و دوست‌داشتنی (جشنواره کن ۲۰۲۱)

۹- قتل در قطار سریع‌السیر شرق (Murder on the Orient Express)

سال انتشار: ۱۹۷۴

۱۹۷۴ ژانر: جنایی، معمایی

جنایی، معمایی کارگردان: سیدنی لومت

سیدنی لومت بازیگران: آلبرت فینی، لورن باکال، اینگرید برگمن، ژاکلین بیسه، مایکل یورک

آلبرت فینی، لورن باکال، اینگرید برگمن، ژاکلین بیسه، مایکل یورک امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۳ از ۱۰۰

کارگزار سیدنی لومت پس از تماشای «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» آن را یک فیلم احمقانه نامید. با این حال زمان زیادی نگذشت که مخاطبان و منتقدان عاشق این فیلم شدند و آن را یکی از بهترین اقتباس‌ها از آثار آگاتا کریستی نامیدند. این فیلم در مجموع نامزد ۶ جایزه‌ی اسکار از جمله بهترین فیلم‌نامه، بهترین فیلم‌برداری و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای آلبرت فینی در نقش هرکول پوآرو شد و اینگرید برگمن هم جایزه‌ی بهترین نقش مکمل زن را از آن خود کرد.

تمام داستان «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» در قطار اتفاق می‌افتد. هرکول پوآرو (آلبرت فینی) در رویارویی با قتل یک سرمایه‌دار باید مظنون را از میان مسافران با بازی (لورن باکال، شان کانری، جان گیلگود و اینگرید برگمن) پیدا و این معمای پیچیده را حل کند. تماشای این فیلم حسی شبیه باز کرد یک جعبه‌ی شکلات لوکس با تافی‌های کم را در مخاطب ایجاد می‌کند.

«قتل در قطار سریع‌السیر شرق» یکی از پرطرفدارترین آثار آگاتا کریستی است که اقتباس‌های سینمایی زیادی از آن ساخته شده که از نمونه‌های اخیر آن می‌توان به اقتباس کنت برانا با بازی پنلوپه کروز، ویلم دفو، جودی دنچ، جانی دپ، جش گد و درک جاکوبی محصول سال ۲۰۱۷ اشاره کرد. با این حال به باور بسیاری از منتقدان فیلم سیدنی لومت همواره یکی از دقیق‌ترین و صد البته جذاب‌ترین آثار سینمایی است که بر اساس این اثر معروف ساخته شده است.

۸- پیش از طلوع (Before Sunrise)

سال انتشار: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ ژانر: درام، عاشقانه

درام، عاشقانه کارگردان: ریچارد لینکلیتر

ریچارد لینکلیتر بازیگران: ایتن هاک، ژولی دلپی، آندره اکرت، هنو پشل، ارنی منگلد

ایتن هاک، ژولی دلپی، آندره اکرت، هنو پشل، ارنی منگلد امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

«پیش از طلوع» یک فیلم عاشقانه‌ی جمع‌وجور و بی‌ادعا است که از قطاری در بوداپست آغاز می‌شود. جسی (ایتن هاک) و سلین (ژولی دلپی) دختر و پسر جوانی هستند که با یکدیگر به صورت کاملا اتفاقی در قطار آشنا می‌شوند. جسی بالاخره سلین را متقاعد می‌کند تا با او در شهر وین از قطار پیاده شود و پیش از این که خودش به آمریکا پرواز کند و سلین هم به پاریس برود، یک شب رویایی را با هم بگذرانند و صبح روز بعد هر کدام سر زندگی خودشان بروند.

«پیش از طلوع» سرآغاز خلق یکی از جذاب‌ترین سه‌گانه‌های عاشقانه‌ی سینما بود و پس از آن فیلم‌های «پیش از غروب» (Before Sunset) و «پیش از نیمه شب» (Before Midnight) ساخته شد که داستان آن‌ها هم در ادامه‌ی رابطه‌ی عاشقانه‌ی جسی و سلین در نقاط مختلف کره‌ی زمین و پس از گذشت چند سال قرار داشت.

جالب است بدانید ایده‌ی این فیلم از یک اتفاق واقعی سرچشمه می‌گیرد و از قطار فیلادلفیا و صحبت چند ساخته‌ی ریچارد لینکلیتر با دختری به نام امی به ذهن او رسید.

۷- گرفتن پلهام یک دو سه (The Taking of Pelham One Two Three)

سال انتشار: ۱۹۷۴

۱۹۷۴ ژانر: اکشن، جنایی

اکشن، جنایی کارگردان: جوزف سارجنت

جوزف سارجنت بازیگران: والتر ماتائو، رابرت شاو، مارتین بالسام، هکتور الیزوندو، جری استیلر

والتر ماتائو، رابرت شاو، مارتین بالسام، هکتور الیزوندو، جری استیلر امتیاز IMDb فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۱۰۰ از ۱۰۰

بازسازی تونی اسکات از این فیلم اکشن مشهور با بازی دنزل واشنگتن و جان تراولتا را کاملا فراموش کنید و در عوض به تماشای یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما بنشینید. فیلم بدون هیچ زحمتی با کمک فیلم‌نامه و بازیگران درجه یکی مثل رابرت شاو، مارتین بالسام و هکتور الیزوندو ماجرای گروهی از سارقان حرفه‌ای که با اسامی مستعار رنگ‌ها شناخته می‌شوند، یکی از قطارهای متروی نیویورک را می‌ربایند. یک کارمند ترانزیت سعی می‌کند آن‌ها را از این کار منصرف کند و هم زمان با کنترل قطار از آسیب رسیدن به مسافران جلوگیری کند.

این فیلم اکشن تماشایی با کمک بازیگرانی مثل والتر ماتائو لحظات کمدی جذابی را هم در دل دلهره‌ی ناشی از سرقت خلق می‌کند که به شدت دوست‌داشتنی است. پیشنهاد می‌کنیم اگر به فیلم‌هایی در این ژانر علاقه‌مند هستید بی‌خیال بازسازی سال ۲۰۰۹ آن شوید به تماشای جواهر اصلی بنشینید.

۶- قطار افسارگسیخته (Runaway Train)

سال انتشار: ۱۹۸۵

۱۹۸۵ ژانر: اکشن، جنایی

اکشن، جنایی کارگردان: آندری کونچالوفسکی

آندری کونچالوفسکی بازیگران: جان ویت، اریک رابرتس، ربکا د مورنی، جان پی. رایان

جان ویت، اریک رابرتس، ربکا د مورنی، جان پی. رایان امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

جان ویت و اریک رابرتس هر دو برای بازی در نقش محکومانی که پس از فرار از زندان یک قطار را می‌دزدند، نامزد اسکار شدند. «قطار افسارگسیخته» با فضایی مملو از ترس وجودی شدید توسط آندری کونچالوفسکی همکار سابق تارکوفسکی که هنوز هم در ۸۴ سالگی کار می‌کند، کارگردانی شده است.

«قطار افسارگسیخته» بر اساس فیلم‌نامه‌ای است که سال ۱۹۶۶ توسط آکیرا کوروساوا نوشته شده و این فیلم‌نامه هم به نوعی برداشتی آزاد از یکی از مقالات مجله‌ی Life در سال ۱۹۶۲ بود. البته کوروساوا قرار بود فیلم را سال ۱۹۶۷ کارگرانی کند اما به دلیل اختلافات شدید با جوزف ای لوین تهیه‌کننده از ادامه‌ی کار منصرف شد تا نهایتا قرعه به نام آندری کونچالوفسکی افتاد.

فیلم ماجرای دو زندانی (جان ویت و اریک رابرتس) را دنبال می‌کند که پس از فرار از زندان قطاری را می‌ربایند. فارغ از این که لوکوموتیوران سکته می‌کند و کنترل قطاری که با سرعتی دیوانه‌وار به سمت ناکجاآباد می‌رود از دست خارج می‌شود و رسیدن به کابین لوکوموتیوران هم تقریبا غیرممکن است.

۵- برف‌شکن (Snowpiercer)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ ژانر: علمی- تخیلی، اکشن

علمی- تخیلی، اکشن کارگردان: بونگ جون- هو

بونگ جون- هو بازیگران: کریس ایوانز، سونگ کانگ- هو، تیلدا سوئینتن، جیمی بل، اکتاویا اسپنسر

کریس ایوانز، سونگ کانگ- هو، تیلدا سوئینتن، جیمی بل، اکتاویا اسپنسر امتیاز IMDb فیلم: ۷.۱ از ۱۰

۷.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

در «برف‌شکن» تریلر پسا آخرالزمانی بونگ جون- هو کارگران پرآوازه‌ی «انگل» (Parasite) انقلاب در قطار برف‌شکنی که بدون توقف آخرین بازماندگان عصر یخ‌بندان را در خود حمل می‌کند، به وقوع می‌پیوندد. مردم در این قطار آخرالزمانی مثل دنیای واقعی به دو دسته‌ی تقسیم می‌شوند؛ طبقه‌ی فقیر و کارگر که دور از مرکز کنترل و در انتهای قطار زندگی می‌کنند و باید برای حقوق ابتدایی مثل آب و غذای سالم با یکدیگر در نزاع دائمی باشد. در عوض طبقه‌ی ثروتمند و اشرافی کوپه‌های ابتدایی برف‌شکن را در اختیار دارند و مثل دنیای واقعی با انواع و اقسام امکانات رفاهی در ناز و نعمت زندگی می‌کنند. دسترسی آن‌ها به آب نوشیدنی سالم و بهترین و گران‌ترین خوراکی، برخورداری از مدرسه، مهدکودک و سالن آرایش تنها گوشه‌ای از امکانات این طبقه است. سرانجام صبر طبقه‌ی کارگر به سر می‌رسد و تصمیم می‌گیرند برای گرفتن حقوق ابتدایی زندگی شورش کنند و کنترل قطار را در دست بگیرند.

«برف‌شکن» که ۶ سال پیش از «انگل» فیلم برنده‌ی اسکار بونگ- جون هو ساخته شد، به دلیل نگاه استعاری ظریفش به تبعیض طبقاتی حاکم بر کره‌ی زمین با استقبال فوق‌العاده‌ی منتقدان و مخاطبان مواجه شد. ایده‌ی پشت این فیلم به اندازه‌ای قوی بود که یک سریال اسپین آف به همین نام هم بر اساس آن ساخته شده است که در حال حاضر سه فصلش منتشر شده و فصل چهارم و آخر آن هم به زودی منتشر خواهد شد.

با این همه این اسپین آف اصلا به پای فیلم اصلی نمی‌رسد و پیشنهاد می‌کنیم اگر تا به حال «برف‌شکن» بونگ جون- هو را ندیدید، حتما آن را در برنامه‌تان قرار دهید.

۹ فیلم تماشایی کریس ایوانز که کمتر کسی دیده است

۴- بیگانگان در قطار (Strangers on a Train)

سال انتشار: ۱۹۵۱

۱۹۵۱ ژانر: جنایی، نوآر

جنایی، نوآر کارگردان: آلفرد هیچکاک

آلفرد هیچکاک بازیگران: فارلی گرنگر، روث رومن، رابرت واکر، لیو جی کرول، پاتریشیا هیچکاک، کیسی راجرز

فارلی گرنگر، روث رومن، رابرت واکر، لیو جی کرول، پاتریشیا هیچکاک، کیسی راجرز امتیاز IMDb فیلم: ۷.۹ از ۱۰

۷.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

تا به حال هیچ نویسنده‌ای به اندازه‌ی آلفرد هیچکاک برای نوشتن داستانی در دل یک قطار در حال حرکت مشتاق نبوده است. معامله‌ی مرگباری که توسط فارلی گرنگر و رابرت واکر در این قطار عجیب در حال انجام است بعدها توسط دنی دویتو در «مامانو از قطار بنداز بیرون» (Throw Momma from the Train) به نوعی بازسازی شد. تعلیق «بیگانگان در قطار» به گونه‌ای است که گویی نقطه‌ی اوج واقعی آن در یک چرخ و فلک خارج از کنترل رخ می‌دهد.

فیلم روایتگر آشنایی یک قهرمان تنیس و یک بیمار روانی در قطار است که در نهایت نقشه‌ی هولناکی را طراحی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند دو نفر را با همکاری هم به قتل برسانند.

۳- توئنتی‌اث سنچری (Twentieth Century)

سال انتشار: ۱۹۳۴

۱۹۳۴ ژانر: کمدی، عاشقانه

کمدی، عاشقانه کارگردان: هاوارد هاکس

هاوارد هاکس بازیگران: جان باریمور، کارول لمبارد، والتر کانلی، ادگار کندی

جان باریمور، کارول لمبارد، والتر کانلی، ادگار کندی امتیاز IMDb فیلم: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۶ از ۱۰۰

صدای تند چرخ ها در مسیر راه‌آهن به عنوان نوعی مترونوم عمل می‌کند که با ریتم تند و شیطنت‌آمیز کمدی اسکروبال هاوارد هاکس به خوبی هماهنگ می‌شود. فیلم روایتگر یک کارگردان تئاتر سرخورده است که در زندگی حرفه‌ایش با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کند. او سوار قطاری به نام توئنتی‌اث سنچری می‌شود تا از دست طلبکارانش فرار کند اما به صورت ناگهانی با معشوقه‌ی سابقش برخورد می‌کند که حالا جایگاه خوبی در سینما دارد و می‌تواند زندگی او را نجات دهد. این فیلم یکی از درخشان‌ترین آثار کارول لمبارد است که چند سال بعد در اثر یک سانحه‌ی هوایی جانش را از دست داد.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که عنوان این فیلم در بسیاری از مقالات «قرن بیستم» ترجمه شده است اما به دلیل اینکه نام قطاری که حوادث فیلم در آن جریان دارد Twentieth Century است و به نوعی اسم خاص به حساب می‌آید، بهتر است به فارسی ترجمه نشود.

۲- بانو ناپدید می‌شود (The Lady Vanishes)

سال انتشار: ۱۹۳۸

۱۹۳۸ ژانر: جنایی، معمایی

جنایی، معمایی کارگردان: آلفرد هیچکاک

آلفرد هیچکاک بازیگران: مارگارت لاکوود، مایکل ردگریو، پل لوکاس، نانتون وین، می ویتی

مارگارت لاکوود، مایکل ردگریو، پل لوکاس، نانتون وین، می ویتی امتیاز IMDb فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

«بانو ناپدید می‌شود» فیلمی است که هیجان ناشی از سفر با قطار و خنثی کردند یک توطئه را به صورت همزمان با هم دارد. این فیلم اقتباسی از کتاب «چرخ چرخان» نوشته‌ی اتل لینا وایت است که ماجرای آن تماما در یک قطار سریع‌السیر به وقوع می‌پیوندد که در حقیقت در یک مجموعه‌ی ۹۰ فوتی در استودیو گینزبورو لندن فیلم‌برداری شده است. «بانو ناپدید می‌شود» ماجرای یک جاسوس بریتانیایی را دنبال می‌کند که توسط عوامل خارجی ربوده می‌شود و مسافران باید راز ناپدید شدن او را کشف کنند.

فرانسوا تروفو کارگردان مشهور فرانسوی در مصاحبه‌ای گفت که او «بانو ناپدید می‌شود» را گاهی دو بار در هفته می‌بیند: «هر بار به خودم می‌گویم این بار طرح داستانی را نادیده می‌گیرم و قطار را بررسی می‌کنم که ببینم حرکت می‌کند یا نه یا به حرکت دوربین در کوپه‌ها توجه می‌کنم اما هر بار آنقدر مجذوب می‌شوم که هنوز مکانیسم فیلم را کشف نکردم».

۱- ژنرال (The General)

سال انتشار: ۱۹۲۶

۱۹۲۶ ژانر: اکشن جنگی

اکشن جنگی کارگردان: باستر کیتون، کلاید براکمن

باستر کیتون، کلاید براکمن بازیگران: باستر کیتون، ماریون مک، چارلز هنری اسمیت، جو کیتون

باستر کیتون، ماریون مک، چارلز هنری اسمیت، جو کیتون امتیاز IMDb فیلم: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

از زمانی که برادران لومیر سال ۱۸۹۵ فیلم ۴۵ ثانیه‌ای خودشان درباره‌ی قطاری که به ایستگاه La Ciotat می‌رسد را اکران کردند تا به حال، سینما سفر طول و درازی را با قطار آغاز کرده است. باستر کیتون ۳۰ سال پس از این اتفاق کار روی فیلم صامت کمدی و اکشنی که در دل جنگ داخلی آمریکا به وقوع می‌پیوندد را آغاز کرد. فیلم داستان یک مهندس قطار کسالت‌بار را دنبال می‌کند که سعی می‌کند دو چیز با ارزش در زندگی‌اش را نجات دهند؛ موتور قطار و معشوقه‌اش که هر دو به همراه لوکوموتیو که در آن کار می‌کند ربوده شدند.

این فیلم سکانس‌های تماشایی زیادی دارد که می‌توان بارها و بارها به تماشای آن‌ها نشست و هر بار از ویژگی‌های استعاری آن‌ها شگفت‌زده شد. یکی از این سکانس‌ها جایی است که تصاویری از ارتش که در شهر رژه می‌روند نشان داده می‌شود و هم زمان کیتون را در نمای نزدیک‌تری می‌بینیم که مشغول خرد کردن چوب است.

منبع: guardian

نوشته ۲۰ فیلم هیجان‌انگیز که در قطار اتفاق می‌افتند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala