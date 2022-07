۷ فیلم اکشن راسل کرو از بدترین تا بهترین

کرو، ابهت و کاریزمای خاصی دارد که تماشای هنرنمایی‌هایش را روی پرده‌ی سینما لذت‌بخش می‌کند. او حقیقتا در قالب هر نقشی که برای‌اش تعریف شده، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روانی به خوبی فرو می‌رود. اخیرا این هنرمند نشان داده می‌تواند در نقش یک شخصیت شرور هم حضور موثری داشته باشد؛ موضوعی که در فیلم «نامتعادل» (Unhinged) به چشم دیدیم. راسل کرو سال ۲۰۲۲ میلادی قرار است در نقش زئوس، خدای یونان باستان در فیلم «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) جلوی دوربین ظاهر شود.

فیلم جدید راسل کرو زیر تیغ نقد؛ پرسروصدا اما سطحی

کرو، متولد شهر استرات‌مور پارک واقع در نیوزیلند است. او از سن چهار سالگی پا به عرصه بازیگری نهاد. سریال استرالیایی «نیروی جاسوسی» (Spyforce) جزء اولین پروژه‌هایی بود که راسل کرو در آن بازی کرد. او از این حرفه پا پس نکشیده و در سریال‌های تلویزیونی دیگر نیز به هنرنمایی پرداخت. همچنین جالب است بدانید که راسل کرو در دهه‌ی هشتاد میلادی، گریزی به حرفه موسیقی هم زد. راسل کرو با پشتکار مثال‌زدنی‌اش توانست در محصولات سینمایی و تلویزیونی نیوزیلند مثل «نمایش تصویری وحشتناک راکی» (The Rocky Horror Picture Show) و «برادران خونی» (Blood Brothers) به خوبی بدرخشد. او به واسطه‌ی همین موفقیت‌ و دستاوردها، به آمریکای شمالی مهاجرت کرده و در فیلم‌هایی مثل «چیره‌دستی» (Virtuosity) و «سریع و مرده» (The Quick and the Dead) به ایفای نقش پرداخت. عملکرد شگفت‌انگیز راسل کرو در چنین فیلم‌هایی موجب شد تا او در حال حاضر به یکی از شناخته‌‌شده‌ترین بازیگران هالیوود تبدیل شود. در ادامه، بهترین فیلم‌های اکشن راسل کرو را از بدترین تا بهترین مرور می‌کنیم:

۷- «نوح» (Noah)

کارگردان: درن آرنوفسکی

درن آرنوفسکی بازیگران: راسل کرو، جنیفر کانلی، آنتونی هاپکینز

راسل کرو، جنیفر کانلی، آنتونی هاپکینز محصول: ۲۰۱۴، آمریکا

۲۰۱۴، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

۵.۸ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۷۶٪

دارن آرنفوسکی، فیلم‌ساز مطرح سینمای کنونی در سال ۲۰۱۴ میلادی تصمیم به ساخت فیلم سینمایی بلندی گرفت که اقتباسی از ماجرای حضرت نوح در کتاب انجیل بود. در این فیلم، داستان نوح روایت می‌شود که از سمت خدا ماموریت می‌یابد تا کشتی بزرگی ساخته تا او و پیروان وفادارش از رویدادهای آخرالزمانی در آینده‌ی نزدیک جان سالم به در ببرند.

فیلم «نوح» از ابتدا تا انتها پُر است از جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری، اما هنرنمایی جذاب کرو در این هیاهو، المان مهمی است که به شدت دل می‌نشیند. البته راسل کرو، تنها بازیگر مطرح این اثر نیست و از سایر بازیگرهای معروف سینما در این پروژه می‌توان به جنیفر کانلی، اما واتسون، آنتونی هاپکینز و خیلی‌های دیگر اشاره کرد. این‌که بتوان یک داستان مذهبی را با مضامین اکشن و جلوه‌های ویژه متعدد تماشا کرد، واقعا تجربه‌ای جذاب است که نباید به هیچ وجه آن را از دست داد.

۶- «نامتعادل» (Unhinged)

کارگردان: دریک بورت

دریک بورت بازیگران: راسل کرو، کرن پیستوریوس، گابریل بیتمن

راسل کرو، کرن پیستوریوس، گابریل بیتمن محصول: ۲۰۲۰، آمریکا و انگلیس

۲۰۲۰، آمریکا و انگلیس امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

۶ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۴۸٪

فیلم «نامتعادل»، وخیم‌ترین سناریوی ممکن در یک بگو مگوی خیابانی را به بیننده نشان می‌دهد. راسل کرو در این فیلم در نقش یک فرد شرور ظاهر می‌شود. او به‌واسطه‌ی یک تصادف خیابانی و خشمی که از این رویداد بین طرفین رد و بدل می‌شود، راننده‌ی خانم (کارن پیستوریوس) را دنبال می‌کند. فیلم از ابتدا تا انتهای داستان، به شدت سرگرم‌کننده است. راسل کرو در این فیلم به خوبی می‌تواند یک شخصیت روانی و مریض را به تصویر بکشد. فیلم «نامتعادل»، سناریوی قابل قبولی دارد و پیچش‌ داستانی جالبی هم در اواخر داستان انتظار مخاطب را می‌کشد. فیلم رسما تعلیق و یک حس بدبینی خاصی را خلق می‌کند که تا پایان با بیننده همراه است. راسل کرو با پذیرفتن این نقش رسما ثابت کرده که می‌تواند نقش‌های منفی را هم به خوبی از پسش بر بیاید.

۵- «یک مشت دروغ» (Body of Lies)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: راسل کرو، لئوناردو دی کاپریو، مارک استرانگ

راسل کرو، لئوناردو دی کاپریو، مارک استرانگ محصول: ۲۰۰۸، آمریکا و انگلیس

۲۰۰۸، آمریکا و انگلیس امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۵۵٪

فیلم «یک مشت دروغ»، یک اثر رازآلود و جاسوسی به کارگردانی ریدلی اسکات است. داستان فیلم «یک مشت دروغ» حول محور افسر ویژه CIA به اسم فِریس می‌چرخد که نقشش را لئوناردو دی کاپریو بازی می‌کند. فریس راهی ماموریتی در خاور میانه می‌شود که آخر و عاقبت خوبی قرار نیست داشته باشد. راسل کرو در این ماجرا در نقش رئیس فریس به اسم اد هافمن ظاهر می‌شود که سرپرست مقر CIA در نزدیکی بخش شرقی منطقه است.

فیلم «یک مشت دروغ» از مضامینی پیرامون سیاست‌های بین‌المللی و دنیای جاسوسی بهره می‌برد. این فیلم، سناریوی به نسبت خوبی دارد و با این‌که ریتم داستان آن‌چنان تند و سریع نیست،‌ صحنه‌های اکشن به‌یادماندنی در این اثر قابل رویت است. از طرفی، تعامل و شیمی میان دی کاپریو و کرو در راس تمامی مولفه‌های مثبت قرار دارد که از ابتدا تا انتهای این فیلم به شدت به چشم خواهد آمد.

۴- «سه روز بعد» (The Next Three Days)

کارگردان: پائول هگیس

پائول هگیس بازیگران: راسل کرو، الیزابت بنکس، لیام نیسون

راسل کرو، الیزابت بنکس، لیام نیسون محصول: ۲۰۱۰، آمریکا و فرانسه

۲۰۱۰، آمریکا و فرانسه امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۵۰٪

داستان فیلم «سه روز بعد»، قصه مردی به اسم جان برنان (راسل کرو) را تعریف می‌کند که قصد دارد تا همسرش (الیزابت بنکس) را از زندان فراری ‌دهد؛ چراکه او به اشتباه به قتل محکوم شده بود. فیلم در واقع قصه را از زاویه دید برنان تعریف می‌کند که به دنبال خلق یک نقشه بی‌نقص و فوق‌العاده برای فراری دادن همسرش است. فیلم «سه روز بعد» اثری به شدت هیجان‌انگیز و پر از تعلیق دانسته می‌شود. در میان سایر مولفه‌های این فیلم اکشن، می‌توان به هنرنمایی بی‌نظیر راسل کرو نیز اشاره کرد که نقشِ یک فرد درمانده را به زیبایی هر چه تمام‌تر بازی می‌کند؛ شخصی که برای آزاد کردن همسرش حاضر است تن به هر کاری دهد.

۳- «۳:۱۰ به یوما» (۳:۱۰ to Yuma)

کارگردان: جیمز منگولد

جیمز منگولد بازیگران: راسل کرو، کریستین بیل، بن فاستر

راسل کرو، کریستین بیل، بن فاستر محصول: ۲۰۰۷، آمریکا

۲۰۰۷، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۸۹٪

فیلم «۳:۱۰ به یوما»، اثری وسترن و فانتزی، اقتباس شده از فیلمی به همین نام، محصول سال ۱۹۵۷ میلادی است. راسل کرو در نقش یک تبهکار بی‌رحم به اسم بن وِید ظاهر می‌شود که از بدِ حادثه توسط ماموران قانون زندانی می‌شود. دن ایوانز (کریستین بیل) و سایرین تلاش کرده تا وید را به زندان منتقل کنند، اما افراد وید سر بزنگاه وارد داستان می‌شوند.

تعامل میان بیل و کرو شگفت‌انگیز است و فیلم از لحاظ سرعت روایت داستان، کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. کرو یک تبهکار تاثیرگذار در جهان فیلم است که ابهت و پرستیژ زیادی دارد. فیلم «۳:۱۰ به یوما» یک داستان ناب وسترن کلاسیک است که از صحنه‌های اکشن بی‌نظیر بهره می‌برد.

۲- «ناخدا و فرمانده: آخر دنیا» (Master and Commander: The Far Side of the World)

کارگردان: جیمز منگولد

جیمز منگولد بازیگران: راسل کرو، کریستین بیل، بن فاستر

راسل کرو، کریستین بیل، بن فاستر محصول: ۲۰۰۷، آمریکا

۲۰۰۷، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۸۹٪

فیلم محشر پیتر وِیر به اسم «ناخدا و فرمانده: آخر دنیا»، روایتگر نبردهای دریایی در زمان جنگ‌های ناپلئونی است. راسل کرو در نقش کاپیتان جک اوبری، یک کاپیتان ماهر و وظیفه‌شناس جلوی دوربین ظاهر می‌شود. فیلم «ناخدا و فرمانده: آخر دنیا» از جلوه‌های ویژه عالی برخوردار است. راسل کرو و پائول بتانی نقش‌آفرینی‌های خوبی دارند و تعامل میان این دو شخصیت در راس تمام نقاط قوت قرار می‌گیرد. تماشای جنگ‌های ناپلئونی در این اثر، برای مخاطب به شدت مفرح و جذاب خواهد بود و از دیگر نکات مثبت قصه می‌توان به فیلم‌نامه‌ی هیجان‌انگیز آن اشاره کرد.

۱- «گلادیاتور» (Gladiator)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: راسل کرو، واکین فینکس، کانی نیلسن

راسل کرو، واکین فینکس، کانی نیلسن محصول: ۲۰۰۰، آمریکا، انگلیس، مراکش

۲۰۰۰، آمریکا، انگلیس، مراکش امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۷۸٪

فیلم «گلادیاتور»، یکی از دستاوردهای پرفروغ ریدلی اسکات است. «گلادیاتور»، ماجرای ژنرال ماکسیموس (کرو)‌ را تعریف می‌کند که به دنبال گرفتن انتقام از امپراطور کومودوس (واکین فینکس) است؛ چراکه امپراطور، تمامی اعضای خانواده‌ی ماکسیموس را قتل عام کرده و خودِ ماکسیموس را نیز به بردگی می‌گیرد. راسل کرو، بهترین و بی‌نقص‌ترین ایفای نقش کل حرفه‌ی شغلی‌اش را در این فیلم ایفا می‌کند. جدا از این مورد، نمایش و کارگردانی صحنه‌های مبارزه گلادیاتورها هم به شدت ماندگار از آب در آمده است. همچنین میزانسن صحنه، جلوه‌های بصری در کل ماجرا نفس‌گیر بوده و مخاطب کاملا احساس می‌کند که به دوران رم باستان سفر کرده است.

منبع:‌ movieweb

نوشته ۷ فیلم اکشن راسل کرو از بدترین تا بهترین اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala