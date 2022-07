درست است که سه‌گانه‌ی اخیر با «جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر» (Star Wars: The Rise of Skywalkerk) در سال ۲۰۱۹ به پایان رسید، هنوز هم پروژه‌های جدید زیادی در این فرنچایز درحال ساخت هستند، از جمله سه‌گانه‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی جدید که قرار است در پلتفرم دیزنی پلاس پخش شود و توسط غول‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر فاش شده است.

فیلم‌های جنگ ستارگان؛ اسطوره‌ی مدرن یا کالای تجاری؟

اما این پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست ساخت هستند دقیقاً چه هستند؟ تا کی باید منتظرشان باشیم؟ ما این راهنما را برای پاسخ دادن به تمام این سؤالات و موارد دیگر ساخته‌ایم، بنابراین اگر درباره‌ی فیلم‌ها و سریال‌های جنگ ستارگان که به‌زودی به کهکشان‌های بسیار دور می‌آیند کنجکاوید، خواندن این مطلب ادامه دهید.

۱) اندور (Andor)

شخصیت کاسیان اندور با بازی دیگو لونا یکی از بهترین چیزهایی بود که فیلم روگ وان به این فرنچایز اضافه کرد، حتی اگر او یکی از نفرت‌انگیزترین شخصیت‌های آن گروه بوده باشد. با وجود این که می‌دانیم داستان اندور چگونه به پایان می‌رسد، اما چیزهای زیادی درباره‌ی گذشته‌ی او وجود دارد که همچنان راز سربه‌مهری باقی مانده‌اند. اما این راز و تاریخ تاریک و غم‌انگیز شورشیان در سریال لایو اکشنی که در آینده‌ی نزدیک پخش خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در دسامبر ۲۰۲۰ خبر اکران این سریال که «اندور» نام دارد در سال ۲۰۲۲ فاش شد، اما جزئیات دقیق‌تری نه از داستان و نه از تاریخ اکران گفته نشد.

اما در می ۲۰۲۲ دیزنی نه تنها اعلام کرد که سریال «اندور» در تاریخ ۳۱ آگوست اکران خواهد شد، بلکه تریلری نیز از این سریال منتشر کرد که به طرفداران طعم آن‌چه را که در راه است، بچشاند.

۲) فصل دوم جنگ ستارگان: بد بچ (Star Wars: The Bad Batch Season 2)

«جنگ ستارگان: بد بچ» از محبوب‌ترین سریال‌های شبکه‌ی دیزنی پلاس در سال ۲۰۲۱ بوده است که طرفدارانش مشتاقانه منتظر فصل بعدی آن هستند. در نتیجه جای تعجب نیس که فصل دوم آن زودتر از موعد منتشر شود. در آگوست ۲۰۲۱، وب‌سایت رسمی جنگ ستارگان این مژده را داد که کلون فورس ۹۹ زودتر از آن‌چه انتظار می‌رفت باز خواهد گشت. و در حالی که هنوز تاریخ دقیقی برای پخش فصل دوم این سریال اعلام نشده است ولی در می ۲۰۲۲ دیزنی از تریلر جدیدی رونمایی کرد که یک پنجره با مضمون «انتشار: پاییز ۲۰۲۲» در آن نشان داده شد.

۳) جنگ ستارگان: حکایت‌های جدای (Star Wars: Tales Of The Jedi)‌

مجموعه‌های انیمیشنی جنگ ستارگان سابقه‌ی طولانی و موفقی در این فرنچایز دارند و ظاهرا این سنت به لطف نمایش‌هایی مانند «جنگ ستارگان: حکایت‌های جدای» که قرار است پاییز ۲۰۲۲ در دیزنی پلاس پخش ‌شود، برای مدت طولانی‌تری ادامه خواهد داشت. به گزارش IGN، مجموعه جدید آنتولوژی که در روز جشن جنگ ستارگان معرفی شد، داستان‌های آهسوکا و کنت دوکو را با تمرکز بر بخش‌های مختلف زندگی آن‌ها روایت خواهد کرد. علاوه بر این، در سریال پیش‌رو همچنین شاهد بازگشت کوای گان جین خواهیم بود.

۴) فصل سوم مندلورین (The Mandalorian)‌

با پایان یافتن همه‌چیز برای ماندو و بیبی یودا (یا همان گروگو) در قسمت پایانی تکان‌دهنده و جذاب فصل دوم «مندلورین»، به خصوص بعد از آن افشاگری دیوانه‌کننده، بیش از هر زمان دیگری، درباره‌ی چگونگی ادامه پیدا کردن داستان بحث وجود دارد. هنوز تاریخ رسمی برای اکران فصل سوم سریال اعلام نشده است، جان فاورو تهیه‌کننده و نویسنده‌ی این سریال در گذشته اظهار داشته بود که می‌خواهد تولید فصل سوم را تا پایان سال ۲۰۲۰ آغاز کند. در نهایت این اتفاق نیفتاد، اما در اکتبر ۲۰۲۱، کارل ودرز، که علاوه بر کار به عنوان یکی از کارگردانان سریال، در نقش گرف کارگا هم در سریال حضور دارد، در صفحه‌ی شخصی توییترش اعلام کرد که تولید فصل ۳ «مندلورین» در حال انجام است. در نهایت در جشن روز جنگ ستارگان اعلام شد که فصل سوم این سریال در فوریه ۲۰۲۳ روی دیزنی پلاس پخش خواهد شد.

چگونه بوبا فت از شخصیت حقیر جنگ ستارگان به ستاره‌ی اصلی سریال تبدیل شد؟

۵) جنگ ستارگان: خدمه‌ی اسکلت (Star Wars: Skeleton Crew)

وقتی سریال «جنگ ستارگان: خدمه‌ی اسکلت» پخش شود، جود لاو هم به جمع بازیگرانی خواهد پیوست که در دو فرنچایز مارول و جنگ ستارگان حضور داشته‌اند. این سریال که به سبک و سیاق ساخته‌های استودیو آمبلین ساخته خواهد شد در جشن جنگ ستارگان در ماه مه ۲۰۲۲ معرفی شد. داستان این سریال بر گروهی کودک ۱۰ ساله‌ی گمشده در جهان متمرکز است که به دنبال راهی برای بازگشت به خانه هستند.

و درست مانند «مندلورین» و «کتاب بوبا فت» (The Book of Boba Fett)، این سریال هم در بازه‌ی زمانی بین سقوط امپراتوری در «بازگشت جدای» (The Return of the Jedi) و ظهور نظم جدید در «نیرو برمی‌خیزد» (The Force Awakens) اتفاق خواهد افتاد.

۶) فصل دوم جنگ ستارگان: چشم‌اندازها (Star Wars Visions Season 2)

«جنگ ستارگان: چشم‌اندازها» در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد و با مجموعه‌ای از فیلم‌های آنتولوژی الهام‌گرفته از سبک سینمای ژاپن و انیمه‌ها، چشم‌انداز تازه‌ای از کهکشان خیلی خیلی دور را به طرفداران این فرنچایز ارائه کرد.

مطابق با پستی که در حساب رسمی توییتر جنگ ستارگان منتشر شد، این سریال با دومین مجموعه از فیلم‌های انیمیشنی کوتاه در بهار ۲۰۲۳، به دیزنی پلاس بازخواهد گشت.

۷) ماجراجویی‌های جدای جوان (Young Jedi Adventures)

همانطور که در جشن روز جنگ ستارگان اعلام شد، «ماجراجویی‌های جدای جوان»، اولین مجموعه‌ی کاملاً انیمیشنی فرنچایز جنگ ستارگان که به طور خاص برای رده‌ی سنی کودکان پیش از دبستان ساخته شده است، به زودی روی دیزنی پلاس و دیزنی جونیور عرضه خواهد شد. این سریال داستان جوانانی را بازگو می‌کند که در راه تبدیل شدن به جدای در دوران جمهوری اعظم، درس‌هایی از شفقت، خودانضباطی و قدرت دوستی یاد می‌گیرند.

هنوز تاریخ دقیقی برای انتشار این سریال اعلام نشده است، اما با توجه به اعلان‌های قبلی «ماجراجویی‌های جدای جوان» قرار است در بهار ۲۰۲۳ به نمایش درآید.

۸) جنگ ستارگان: اسکاداران سرکش (Star Wars: Rogue Squadron)

در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام شد که پتی جنکینز، کارگردان فیلم واندر وومن، ساخت فیلم «جنگ ستارگان: اسکاداران سرکش» را بر عهده خواهد داشت. فیلمی که داستان گروه مشهور خلبانان X-Wing را دنبال می‌کند که در کتاب‌های جنگ ستارگان و بازی‌های ویدیویی مختلف فرنچایز حضور دارند. اما تا قبل از این خبر هیچ نشانی از این گروه در فیلم‌ها و سریال‌های جنگ ستارگان نبود. در یک سالی که از زمان معرفی این پروژه می‌گذرد، اخبار زیادی در موردش منتشر شده است، از جمله گزارش‌هایی مبنی بر این که فیلم برای مدتی نامعلوم متوقف شده است.

تاریخ اکران «جنگ ستارگان: اسکاداران سرکش» در سینماها هنوز هم طبق برنامه و دسامبر ۲۰۲۳ اعلام شده است، اما باید دید که با توجه به اکران فیلم تایکا وایتیتی که انتظار می رود در اواخر سال ۲۰۲۳ اکران شود، این تاریخ سر جایش می‌ماند یا خیر.

۹) اکولایت (The Acolyte)

لزلی هدلند، یکی از خالقان سریال «عروسک روسی» (Russian Doll) نتفلیکس که برنده جایزه امی هم شد، در فرنچایز جنگ ستارگان سریالی با عنوان « اکولایت» را در مقطعی از آینده نزدیک خواهد ساخت. طبق گزارش ورایتی در آوریل ۲۰۲۰، این سریال سریالی زن‌محور خواهد بود و در بازه‌ی زمانی‌ای از جهان جنگ ستارگان اتفاق می‌افتد که هنوز چیزی از آن ندیده‌ایم، یعنی صد سال پیش از سه‌گانه‌ی نخست. همچنین در دسامبر ۲۰۲۰ مشخص شد که این سریال از مخاطبان در کهکشانی پر رمز و راز که نیروهای تاریکی در آن در حال ظهور هستند، استقبال می‌کند.

هنوز جزئیات دیگری در این مرحله منتشر نشده است، اما در دسامبر ۲۰۲۱، ورایتی اعلام کرد که ظاهرا آماندلا استنبرگ هم در نقشی مرموز در این سریال هنرنمایی خواهد کرد.

۱۰) داستان یک دروید (A Droid Story)

دیزنی یکی دیگر از پروژه‌های آینده جنگ ستارگان را اعلام کرد، اما این فیلم انیمیشنی به جای اکران در سینماها، منحصرا در دیزنی پلاس پخش خواهد شد. بر اساس آنچه دیزنی در تماس با سرمایه‌گذاران در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد، «داستان یک دروید» محصول همکاری کمپانی‌های Lucasfilm Animation و Industrial Light & Magic خواهد بود و سفر حماسی دروید جدیدی را که هنوز معرفی نشده است، روایت می‌کند. C-3P0 و R2-D2 هم در این داستان به دروید ملحق خواهند شد. اطلاعات بیشتری از این فیلم در آینده‌ی نزدیک در دسترس قرار خواهد گرفت اما فعلاً سوالات زیادی در مورد آن در ذهن طرفداران شکل گرفته است.

۱۱) آسوکا (Ahsoka)

در دسامبر ۲۰۲۰، دیزنی و لوکاس فیلم همکاری خود در زمنه‌ی تولید سریال «آسوکا» را اعلام کردند. لایو اکشنی جدید با محوریت شخصیت آسوکا تانو (Ahsoka Tano) با بازی رزاریو داوسون. اطلاعاتی از این که داستان سریال دقیقاً درباره‌ی چیست داده نشده است، اما احتمالاً داستان این جدای را پس از رویارویی‌اش با مندو و گروگو تعقیب می‌کند که در نیمه‌های فصل دوم سریال مندلورین به تصویر کشیده شد.

بعد از اعلام بازیگران سریال در نوامبر ۲۰۲۱ و سپس در فوریه ۲۰۲۲ که مهم‌ترین تغییر آن اضافه شدن آناکین اسکای‌واکر (هیدن کریستنسن) بود، تولید این سریال در می ۲۰۲۲ آغاز شد.

۱۲) فیلمی مستقل از حماسه‌ی اسکای‌واکر به کارگرانی جی. دی. دیلارد

جی. دی. دیلارد، کارگردان مستقل فیلم‌های علمی-تخیلی که با ساخت فیلم «حیله» (Sleight) در سال ۲۰۱۶ شناخته شد، برای کارگردانی فیلم جدید استاروارز به نویسندگی مت اونز (نویسنده‌ی سریال‌های «لوک کیج» (Luke Cage) و «ماموران شیلد» (Agents of S.H.I.E.L.D) مارول) انتخاب شده است.

این خبر اولین بار توسط هالیوود ریپورتر در فوریه ۲۰۲۰ گزارش شد، اما جزئیات کمی در آن زمان در دسترس بود. از زمان معرفی این پروژه برای اولین بار تا الان، حتی مشخص نیست که آیا این فیلم در سینماها اکران خواهد شد یا به عنوان فیلم مستقل در دیزنی پلاس منتشر می‌شود.

هرکسی که فیلم «حیله»ی دلارد را دیده باشد که داستان جادوگری خیابانی را روایت می‌کند که تبدیل به ابرقهرمان می‌شود، می‌داند که دیلارد در کار با قلم و دوربین، هردو، با استعداد است بنابراین این پروژه چشم‌انداز مثبتی دارد، حتی اگر مجبور شویم برای به ثمر رسیدن آن چند سال صبر کنیم.

۱۳) فیلم مستقل کوین فایگی برای «جنگ ستارگان»

یکی از پروژه‌های فاز آینده‌ی «جنگ ستارگان» که مخاطبان زیادی در انتظار آن هستند، فیلم مستقل کوین فایگی است که در سپتامبر ۲۰۱۹ معرفی شد. درست است که هیچ اطلاعاتی از این فیلم در دسترس نیست اما همین که بدانیم مردی هدایت آن را برعهده دارد که دنیای سینمایی مارول را از فیلم‌هایی نه‌چندان موفق با بازیگران مبهم از شخصیت‌های کمیک به موفق‌ترین فرنچایز سال‌های اخیر سینما تبدیل کرد، باعث می‌شود مشتاقانه منتظر تماشای آن باشیم.

جو روسو کارگردان «بازی نهایی» (Endgame) در گفتگو با هالیوود ریپورتر گفت که «جنگ ستارگان» عشق اول و واقعی کوین فایگی از کودکی بوده است و افزود: «دیدگاه فایگی برای تولید فیلمی در این فرنچایز پرشور، احساسی و منحصربه‌فرد خواهد بود. با وجود این که احتمالا مدتی منتظر این فیلم خواهیم ماند ولی این انتظار قطعاً ارزشش را خواهد داشت.»

در ژانویه‌ی ۲۰۲۱ هم نشریه‌ی ددلاین عنوان کرد که نگارش فیلم‌نامه این فیلم بر عهده‌ی مایکل والدرون، تهیه‌کننده‌ی اجرایی «لوکی» خواهد بود. به غیر از این هنوز هیچ اطلاعات دیگری از این فیلم در دسترس نیست.

۱۴) لاندو (Lando)

آنهایی که منتظر سریالی با محوریت یکی از باحال‌ترین شرورهای کهکشان خیلی خیلی دور بودند، در دسامبر ۲۰۲۰ با خبرهای خوبی مواجه شدند. در این تاریخ اعلام شد که سریال لاندو در آینده‌ای نزدیک به دیزنی پلاس خواهد آمد. اطلاعاتی در مورد این لایو اکشن که داستان لاندو کالریسیان را بازگو خواهد کرد، منتشر نشده است. مخصوصا وقتی صحبت از بازیگری باشد که قرار است نقش رفیق تبدیل به دشمن شده‌ی هان سولو را بازی کند.

در می ۲۰۲۰ لوکاس فیلم اعلام کرد که هنوز هیچ پیشرفتی در این پروژه صورت نگرفته است.

۱۵) فیلم مستقل تایکا وایتیتی

پس از نشستن پشت دوربین فصل ۱ مندلورین با آن پایان انفجاری، به نظر می‌رسید وقت آن رسیده که این فیلمساز برنده جایزه‌ی اسکار، تایکا وایتیتی، کارگردانی فیلمی از جنگ ستارگان را هم در کارنامه داشته باشد.

پس از ماه‌ها شنیدن شایعات پیرامون همکاری کارگردان «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) در این فرنچایز، این خبر در می ۲۰۲۰ تایید و اعلام شد که وایتیتی فیلم مستقلی برای جنگ ستارگان خواهد ساخت. در حال حاضر جزئیات زیادی درباره‌ی این پروژه وجود ندارد، اما کارگردان «جوجو خرگوشه» گفت که او و نویسنده «۱۹۱۷»، کریستی ویلسون-کیرنز در ژوئیه ۲۰۲۰ در حال نوشتن فیلمنامه بودند.

پروژه فیلم بدون عنوان تایکا وایتیتی در جریان تماس سرمایه‌گذار دیزنی در سال ۲۰۲۰ با او عنوان شد که طی آن کاتلین کندی، رئیس لوکاس فیلم، این ایده را «تازه، غیرمنتظره و… منحصربه‌فرد» توصیف کرد.

۱۶) سه‌گانه‌ی ریان جتنسون

پس از انتشار فیلم «جنگ ستارگان: آخرین جدای» (Star Wars: The Last Jedi) به کارگردانی ریان جانسون، واکنش‌های زیادی شکل گرفت، اما کار این فرانچایز هنوز با او تمام نشده است. قبل از اکران فیلم جانسون در سال ۲۰۱۷، لوکاس فیلم اعلام کرده بود که همکاری آنها با جانسون با ساخت سه‌گانه‌ای جدید در کهکشان خیلی خیلی دور ادامه خواهد یافت.

جانسون تمام شایعات مربوط به این پروژه مرموز را که در دسامبر ۲۰۱۹ شکل گرفته بود تکذیب کرد و از آن زمان هیچ خبری درباره‌ی این پروژه منتشر نشده است. حالا هم با درگیری جانسون در فیلم «چاقوکشی ۲» (Knives Out 2) چه کسی می‌داند این سه‌گانه چه زمانی ساخته خواهد شد.

