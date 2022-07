اپل تی‌وی پلاس در کمتر از سه سالی که از راه‌اندازی‌اش گذشته توانسته خود را به‌عنوان سرویس اصلی که آرشیو وسیعی از محتوا را بدون کمبود ارائه می‌دهد مطرح کند. با وجود همه‌ نوع فیلم از هر ژانری این سرویس طیف وسیعی از سلایق را پوشش می‌دهد و متناسب با هر سلیقه‌ای محتوایی خاص دارد. علاوه بر لیست بزرگی از ویژگی‌ها، اپل تی‌وی پلاس دائما محتوای جدید و اختصاصی منتشر می‌کند که همه‌شان از روی لیاقت نشان Apple Originals را روی خود دارند. این شرکت متعهد شده است که صدای رویاپردازان درحال ظهور باشد و آن‌ها را تقویت کند، از فیلم‌هایی که برای مخاطب محروم ساخته می‌شود دفاع کند و در آخر به‌طور ویژه از فیلم‌هایی که مصرف بی‌رویه را قطع می‌کنند حمایت کرده و پشتیبانشان باشد. در این مطلب قصد داریم تا ۱۰ مورد از بهترین فیلم‌هایی که تاکنون توسط این سرویس ساخته و پخش شده‌اند را به شما معرفی کنیم.

۱۰. گیلاس (Cherry) / در جستجوی تجربیات سربازان

کارگردان: برادران روسو

بازیگران: تام هالند، سی‌یرا براوو، هری هلند

تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

«گیلاس» فیلمی در ژانر درام-جنایی و بیوگرافی است که براساس رمانی زندگی‌نامه‌ای به همین نام نوشته‌ی نیکو واکر و به کارگردانی برادران روسو، آنتونی و جو، در سال ۲۰۲۱ ساخته شده است. نیکو واکر جانباز جنگ و پزشک سابق ارتش ایالات متحده بود که هم اکنون به اتهام سرقت از بانک در زندان به‌سر می‌برد، او پس از دستگیری این کتاب را در زندان و براساس زندگی واقعی خود به رشته‌ی تحریر درآورد .نقش اصلی این فیلم به‌عهده‌ی تام هالند بازیگر جوان و آینده‌دار آمریکایی است که او را بیشتر با نقش «مرد عنکبوتی» می‌شناسیم. او در «چری» نقش شخصیتی تخیلی برگرفته از رمان واکر را بازی می‌کند که زندگی خود را از زمانی که در یک کالج درس می‌خواند تا الان که یک کهنه سرباز جنگ است با جزئیات برای بیننده بازگو می‌کند. این شخص که نیکو واکر نام دارد سابقا به‌عنوان پزشک ارتش ایالات متحده آمریکا خدمت می‌کرد که پس از بازگشت از جنگ دچار بیماری و اعتیاد به مواد‌مخدر می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا برای تامین هزینه‌هایش دست به دزدی از بانک‌ها بزند.

پس از حک کردن مفهوم مدرن قهرمانی با «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» و «انتقام‌جویان: پایان بازی»، برادران روسو با «چری» فضایی بسیار متفاوت را تجربه کردند و بار دیگر جایگاه خود را به عنوان کارگردانانی بزرگ به کمک این فیلم تثبیت کردند. آنتونی و جو با ساختن محتوایی که هویت مردانه دارد داستانی سخت و دشوار را درباره‌ی ضربات روحی جنگ و مشکلات اعتیاد در میان سربازان آمریکایی را کارگردانی می‌کنند که با بازی‌های درخشان سی‌یرا براوو و تام هالند کاملا به بار نشسته و تبدیل به اثری تاثیرگذار در حوزه‌ی جنگ شده است که بسیار می‌توان از آن آموخت.

۹. سگ تازی (Greyhound) / فیلم جنگی گیرا و درگیرکننده

کارگردان: آرون اشنایدر

بازیگران: تام هنکس، استیون گراهام، الیزابت شو

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«گری هوند» یا «سگ تازی» یک فیلم آمریکایی محصول ۲۰۲۰ اپل تی‌وی پلاس است که در ژانر جنگی توسط تام هنکس نوشته و توسط آرون اشنایدر کارگردانی شده است. اتفاقات فیلم براساس رمانی به نام «چوپان خوب» اثر سی.اس. فارستر است که در سال ۱۹۵۵ منتشر شده و روایت‌گر ماجراهایی است که برای تام هنکس در نقش کاپیتان ارنست کراوس رخ می‌دهد. همان‌طور که گفتیم فیلم‌نامه‌ی «سگ تازی» به‌وسیله‌ی خود تام هنکس نوشته شده و او از ابتدا نقش کاپیتان کراوس را برای خودش نوشته بود. داستان این فیلم درباره‌ی کاپیتان ارنست کراوس فرمانده‌ی ناو یو اس اس کیلینگ نیروی دریایی آمریکا با اسم رمز تازی است.

تنها چند روز پس از ورود رسمی ایالات متحده به جنگ جهانی دوم ناوگان فرمانده کراوس در حین انجام ماموریت در دفاع از کشتی‌های متفقین مورد حمله‌ی زیردریایی‌های آلمان نازی قرار می‌گیرد و حالا باد علاوه بر نیروهای متفقین از نیروهای خودش نیز محافظت کند. «سگ تازی» به‌واسطه‌ی بازی استادانه‌ی تام هنکس و فیلم‌نامه‌ای که صبورانه‌ و از سال ۲۰۱۶ درگیر نوشتنش بود پیروز اصلی این نبرد سخت است و به‌طور کلی نقدهای مثبتی را از منتقدان دریافت می‌کند. حضور او در راس فیلم به تماشاگران این اجازه را می‌دهد که بدانند با اثر خوبی طرف هستند و هیچ‌چیز روایت قهرمان‌بازی تیمی مثال زدنی آن‌ها را خراب نخواهد کرد. استادی گروه در اجرای نبردهای دریای حیرت‌انگیز و نفس‌گیر است و کشش زیادی را در ده دقیقه‌ی اول فیلم برای ادامه ایجاد می‌کند. البته باید بگوییم که این جذابیت در تمامی دقایق فیلم وجود دارد و تنها اندکی در فریم‌های پایانی فروکش می‌کند که در برابر ۸۵ دقیقه هیجان اصلا به‌چشم نمی‌آید.

۸. پالمر (Palmer) / به‌شدت دلپذیر و سوزناک

کارگردان: فیشر استیونز

بازیگران: جاستین تیمبرلیک، رایدر آلن، آلیشا وین‌رایت

تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

«پالمر» فیلمی محصول آمریکا و در ژانر درام است که در سال ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ توسط اپل تی‌وی پلاس به‌صورت دیجیتالی منتشر شد. کارگردانی اثر برعهده‌ی فیشر استیونز بود و فیلم‌نامه‌ی آن را چریل گوئریرو به رشته‌ی تحریر درآورد. جاستین تیمبرلیک سرشناس‌ترین بازیگر این فیلم ساکت است و نقش فردی به‌نام ادی پالمر را به زیبایی هرچه تمام‌تر بازی می‌کند. او که در گذشته ستاره‌ی تیم فوتبال کالج محل تحصیلش بوده، به اتهام اقدام به قتل و سرقت مسلحانه به دوازده سال حبس محکوم می‌شود و حالا پس از گذراندن دوران محکومیتش به خانه بازگشته. پالمر که حالا با مادربزرگش (ژون اسکوئیب) روزگار می‌گذراند و همراه با او زندگی می کند دوستی غیرمنتظره‌ای را با پسر همسایه‌ی دیواربه‌دیوارشان آغاز می‌کند، پسری جوان به نام سم که با مشکلاتی که در خانه دارد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و ماجراهای دوستی این دو نفر اتفاقات بعدی فیلم را رقم می‌زند.

«پالمر» ذاتی نشات گرفته از باهم بودن دارد و مراقبت و محافظت از هم‌نوع را ستایش می‌کند و همه‌ی این کارها را با دلسوزی تمام پیش می‌برد. این اثر از فیلم‌نامه‌ای که بسیار خوب نوشته و پرداخته شده بهره می‌برد و از توانایی‌های بالای بازیگرانش برای ساختن فیلمی که در پی انتقال پیام تاثیرگذاری است نهایت استفاده را می‌کند. فیشر استیونز فیلم را با سطحی متناسب از پیچیدگی و صداقت و فراتر از انتظارات مخاطب کارگردانی می‌کند. البته «پالمر» هرگز هدفش غافلگیر کردن نیست، بلکه فقط می‌خواهد مجاری اشک را متورم و کند و ضربان قلب‌ها را بالا ببرد. این فیلم یکی از دیدنی‌ترین آثار در ستایش انسان بودن است.

۷. فینچ (Finch) / یک علمی-تخیلی عجیب و غریب

کارگردان: میگل ساپوچنیک

بازیگران: تام هنکس، کلب لندری جونز، اسکیت اولریش

تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

باز هم فیلمی از اپل تی‌وی پلاس که در ژانر درام و علمی-تخیلی ساخته شده و باز هم تام هنکس، فوق ستاره‌ای که انگار حالا حالاها قصد بازنشستگی ندارد و بار دیگر ستاره‌ی یکی از فیلم‌های ساخته شده توسط این سرویس استریم فیلم و سریال شده و در نقش فینچ واینبرگ مطابق معمول بازی درخشانی دارد. فینچ یک مهندس روباتیک است که از یک طوفان عظیم خورشیدی که لایه‌ی اوزون را نابود کرده وباعث افزایش دمای زمین تا ۷۰ درجه‌ی سانتی‌گراد شده و زمین را تبدیل به تل خاکی غیرقابل سکونت بدل کرده جان سالم به‌در برده است. فینچ در مسیر زنده ماندن یک دوست و همراه به‌نام جف دارد که درواقع یک روبات انسان‌نمای پیشرفته است و نقشش را کلب لندری جونز بازی می‌کند. البته نباید سگ باوفا و باهوش او گودیر را فراموش کنیم که با کمک هایش در لحظات حساس حسابی به داد فینچ می‌رسد.

فینچ یک فیلم غافلگیر کننده و دلنشین است که به یک سفر جاده‌ای جذاب شبیه است. کارگردان اثر میگل ساپوچنیک و نویسندگانش کریگ لاک و ایور پاول کاوشی تکان دهنده در مورد معنای انسان بودن انجام می‌دهند که با اجرای باورنکردنی دیگری از تام هنکس تثبیت می‌شود و مخاطب را میخکوب می کند. صورت خسته و چشمان غمگین او سال‌های پر از درد و زندگی رقت‌باری را به بیننده می‌فروشند که کاراکتر او لحظه به لحظه‌اش را زندگی کرده و راه‌های کنار آمدن با آن‌ها و زنده ماندن را پیدا کرده است.

۶. روی صخره‌ها (On The Rocks) / رابطه‌ی سرحال یک پدر و دختر

کارگردان: سوفیا کاپولا

بازیگران: رشیدا جونز، بیل مری، مارلون وینز

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

امتیاز رات تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

«روی صخره‌ها» فیلمی به نویسندگی و کارگردانی سوفیا کاپولا دختر خلف فرانسیس فورد کاپولا است که در ژانر کمدی-درام ساخته شده و در ۲ اکتبر ۲۰۲۰ برای اکران راهی سینماها شد. سوفیا کاپولادر این فیلم همکاری دوباره‌ای با بیل موری دارد. این‌دو قبلا هم در فیلم «گم شده در ترجمه» که نامزدی اسکار نقش اول مرد را برای مری به‌همراه داشت همکاری موفقی با یکدیگر داشتند. داستان فیلم درباره‌ی پدر و دختری شاداب و امیدوار – با بازی بیل موری و رشیدا جونز- است که در مورد وفاداری همسر دختر مشکوک هستند و باهم درباره‌اش تحقیق می‌کنند.

از دیگربازیگران این فیلم که نقش‌های مکمل را در اختیار دارند می‌توان از مارلون وینز، جسیکا هنویک، جنی اسلیت، لیانا مسکات، باربارا بین، جولیانا کنفیلد و آلوا چین نام برد که انصافا تک‌تکشان بازی‌هایی بالاتر از حد استاندارد ارائه می‌دهند. شیمی شگفت‌انگیز میان جونز و موری و بده بستان‌هایی که بینشان اتفاق میافتد «روی صخره‌ها» را به داستانی دوست‌داشتنی تبدیل می‌کند که به بررسی پویایی رابطه میان پدر و دختر و زن و شوهر می‌پردازد. سوفیا کاپولا فیلمی مفرح و خنده‌دار را کارگردانی می‌کند که ارزیابی و نشانه‌های دراماتیک قابل‌توجهی درباره‌ی خانواده‌ای از نیویورکی‌های ثروتمند دارد که در دوران مدرن زندگی جذابی را تجربه می کنند.

۵. بانکدار (The Banker) / تریلری جذاب با شمایل قدیمی

کارگردان: جرج نلفی

بازیگران: ساموئل ال. جکسون، آنتونی مکی، نیکلاس هولت

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۴.۸ از ۱۰

«بانکدار» یک فیلم درام آمریکایی به کارگردانی جرج نلفی است که وظیفه‌ی نوشتن فیلم‌نامه را نیز برعهده داشته. فیلم روایت‌گر سرگذشت واقعی دو کارآفرین سیاهپوست، برنارد گرت (آنتونی مکی) و جو موریس ( ساموئل ال. جکسون) است که دو نفر از اولین بانکداران آفریقایی-آمریکایی و سیاهپوست ایالات متحده بودند. این دو مرد باهوش به‌خاطر شرایط نژادپرستانه‌ی دهه‌ی پنجاه میلادی مردی سفیدپوست به‌نام مت استاینر را استخدام می‌کنند و او را آموزش می دهند تا به‌صورت نمایشی مسئولیت فعالیت‌های تجاری آن‌ها را برعهده بگیرد. از دیگر بازیگران این فیلم می توان نیکلاس هولت در نقش مت استاینر، نیا لانگ و جسی تی آشر را نام برد که با بازی‌های خوبشان سطح کیفی فیلم را ارتقا داده‌اند.

در اقتباسی محکم و استخوان‌دار از یک داستان واقعی اما غیرمعمولی و غافلگیر کننده «بانکدار» موفق می‌شود نوری را بر محدودیت‌های اقتصادی بتاباند. بازی فراترازحد تصور آنتونی مکی فیلم را تا سطحی تازه و جایگاهی گرانبها بالا می‌برد و با داستانی شخصیت محور کاری می‌کند که تاریخ حقیر و بی‌چیز آمریکا در نابرابری‌های نژادی و همچنین شیوه‌های وحشیانه‌ و نژادپرستانه‌ی آن‌ها در اذیت و آزار رنگین پوستان آشکار شود. به عنوان نکته‌ی آخر خالی از لطف نیست اگر بگوییم که طراحی لباس و اکسسوری‌های فیلم یکی از نقاط قوت اصلی آن است.

۴. ولف ‌واکرز (Wolfwalkers) / خیال‌بافانه و غیرقابل پیش‌بینی

کارگردان: تام مور، راس استوارت

بازیگران: ایوا ویتاکر، آنور نیفسی، شان بین

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

«ولف واکرز» به کارگردانی مشترک تام مور و راس استوارت سومین و آخرین قسمت از سه‌گانه‌ی فولکلور ایرلندی مور است که او پس از The Secret of Kells (2009) و Song of The Sea (2014) و در سال ۲۰۲۰ ساخت. «ولف واکرز» انیمیشنی در سبک ماجراجویی فانتزی است که داستان رابین گودفلو یک کارآموز شکار را دنبال می کند که پس از سفری دراز همراه پدرش به ایرلند می‌رسند تا آخرین گله‌ی گرگ‌ها را از بین ببرند. انیمیشنی حماسی، اثیری و فرازمینی که از نظر احساسی بسیار گیرا و سرگرم‌ کننده است. ولف واکرز از طریق نقاشی‌های شاداب و پر از رنگ و خیالی که هنر دست هستند و و البته یک صداگذاری درجه یک، تصاویر ذهنی عجیب‌وغریب و فانتزی فوق‌العاده‌ای را برای کودکان می‌سازد. این انیمیشن زیبا شگفتی و گرمای جادو را بهتر از اکثر ویژگی‌های دیگر خود به تصویر می کشد و در بیشتر مواقع با تکیه بر همین شاخصه پیش می‌رود. این اثر واقعا شاهکار است و کاملا قابلیت این را دارد که بیننده را از ابتدا تا انتها جادو کرده و به‌دنبال خود بکشاند.

۳. چاچا رییل اسموث (Cha Cha Real Smooth) / جذاب و شیرین

کارگردان: کوپر رایف

بازیگران: کوچر ریف، داکوتا جانسون، ونسا بورگارت

تاریخ انتشار: ۲۰۲۲

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

«چاچا رییل اسموث» به نویسندگی، کارگردانی، تدوین و تهیه کنندگی! کوپر رایف یک کمدی درام آمریکایی محصول سال ۲۰۲۲ است که داستان جوانی به نام اندرو – که نقش او را هم خود رایف بازی می‌کند- را روایت می کند که به تازگی از کالج فارغ‌التحصیل شده و تصمیم می‌گیرد تا تابستان را به خانه برگردد و پول دربیاورد درحالی که نامزدش قصد سفر به بارسلونا و خوش‌گذرانی دارد. اندرو پس از بازگشت با یافتن شغلی به عنوان شروع کننده‌ی مهمانی و برنامه‌گذار در بارهای محل زندگی اش با مادری جوان به‌نام دومینو (داکوتا جانسون) و دختر نوجوانش لولا (ونسا بورگارت) ملاقات می‌کند و اتفاقات جالبی در ادامه‌ی فیلم به‌واسطه‌ی این دیدار رقم می‌خورد.

«چاچا رییل اسموث» اثری آرام و حال‌خوب‌کن مانند یک داستان ساده و کوتاه اما بسیار با معنی در ستایش مهربانی است. فیلمی که جدی‌تر و فراتر از یک فیلم معمولی دوران بلوغ است اما شخصیت‌هایش را با یک وضوح عاطفی بدون پیچیدگی که کاملا احساس می‌شود معرفی می کند. «چاچا رییل اسموث» پرتره‌ای بسیار خنده‌دار و مهربان درباره‌ی نحوه‌ی شناخت بهتر افراد از خود با افزایش سنشان را ترسیم می‌کند که به یک بار دیدنش میارزد.

۲. تراژدی مکبث (The Tragedy Of Macbeth) / اثری پیشرو با بازی‌های درخشان

کارگردان: جوئل کوئن

بازیگران: دنزل واشنگتن، فرانسیس مک‌دورمند، کاترین هانتر

تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«تراژدی مکبث» براساس نمایش‌نامه‌ی معروف ویلیام شکسپیر و به کارگردانی و نویسندگی جوئل کوهن در سال ۲۰۲۱ ساخته شده است. این فیلم تیم بازیگری بسیار قدرتمندی دارد و حضور نام‌هایی چون دنزل واشتگتن در نقش لرد مکبث، فرانسیس مک‌دورمند در نقش لیدی مکبث و همچنین بازیگرانی چون برتی کارول، الکس هاسل، کوری هاوکینز، هری ملینگ، کاترین هانتر و برندان گلیسون کنجکاوی هر سینما دوستی را برای دیدن این فیلم برمی‌انگیزد.

«تراژدی مکبث» با رهبری بازی‌های خیره کننده واشنگتن و مک‌دورمند، زیبایی سرد و انتزاعی را به‌ نمایش می‌گذارد که در مرز باریک بین یک نمایش صحنه ای و یک تجربه‌ی سینمایی کلاسیک قدم می‌زند. اولین تجربه‌ی کارگردانی جوئل کوئن بدون برادرش بسیار تاثیرگذار و به‌یادماندنی از آب درآمد و نشان داد که این دو برادر بااستعداد بدون یکدیگر هم می‌توانند چشم ها را خیره کنند. جوئل حساسیت‌های تاریک آثار قبلی خود را اینجا نیز حفظ می‌کند و درعین‌حال سبکی را به نمایش می‌گذارد که در آن به درجه‌ی استادی و کمال رسیده است.

۱. کودا (Coda) / فیلمی که با قلب‌ها بازی می‌کند

کارگردان: سیان هدر

بازیگران: امیلیا جونز، اوخنیو دربس، تروی کوتسور

تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

بگذارید در ابتدا تکلیف‌مان را با اسم فیلم روشن کنیم، «کودا» معمولا به فرزند شنوایی گفته می‌شود که برای والدین ناشنوای خود نقش مترجم را بازی می‌کند که خب، اسم بسیار مناسبی برای فیلم با توجه به مضمون آن است. «کودا» فیلمی به نویسندگی و کارگردانی سیان هدر و بازسازی فیلمی فرانسوی زبان به‌نام «خانواده‌ی بلیر» است که به داستان تنها عضو شنوای یک خانواده می‌پردازد که کسب‌و‌کارشان در معرض خطر قرار گرفته است. اتفاقات «کودا» نیز داستان زندگی رابی با بازی امیلیا جونز است که فرزند اصلی پدر و مادری ناشنوا است، همچنین تنها عضو خانواده‌ی کوچکشان است که از نعمت شنوایی برخوردار است. زندگی رابی حول محور کمک به کسب و کار ماهی‌گیری خانواده‌اش که دچار چالش شده و ایفای نقش مترجم برای برای والدینش که نقش آن‌ها را مارلی متلین و تروی کوتسور بازی می‌کنند می‌چرخد. پس از مدتی رابی با تشویق یک گروه کر مشتاق تصمیم می‌گیرد تا آرزوهای خود را برای خواننده شدن دنبال کند.

«کودا» فاقد هرگونه ادعا و خودنمایی است و دور از هرگونه نمایش اضافه و حیله‌ای کار خود را بدون کم فروشی به مخاطب پیش می‌برد. این یک داستان فوق العاده‌ی مربوط به بزرگسالان با احساس فراوان است. سیان هدر فیلم را با اجرایی تقریبا بی‌نقص کارگردانی می کند و داستان تعارضات بین نسلی و برخورد فرهنگی بین جوامع را به‌زیبایی هرچه تمام‌تر روایت می‌کند. این فیلم همچنین نقدهای بسیار مثبتی را از منتقدان دریافت کرد و از سوی انستیتوی فیلم آمریکا در لیست ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۲۱ قرار گرفت. «کودا» در ادامه و در فصل جوایز اسکار ۲۰۲۲ برنده‌ی بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای تروی کوتسور شد.

منبع: cbr

نوشته ۱۰ فیلم اختصاصی برتر اپل تی‌وی پلاس که باید تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala