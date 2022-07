اعضای آکادمی تلویزیون از اول ژوئن ۲۰۲۱ تا ۳۱ می ۲۰۲۲ با در نظر گرفتن واجدین شرایط حضور در رقابت‌های امسال جوایز امی، از سریال‌های موفقی چون «نیلوفر سفید» (The White Lotus) تا فصل جدید و سریال مورد انتظار «چیزهای عجیب» (Stranger Things) نامزدهای خود را انتخاب خواهند کرد.

۱۰ سریال تلویزیونی برتر سال ۲۰۲۲ که نباید از دست دهید

ماه گذشته فصل‌های جدید «آتلانتا» (Atlanta) از شبکه‌ی FX، «عروسک روسی» (Russian Doll) از شبکه‌ی نتفلیکس و «بری» (Barry) از شبکه‌ی HBO که سال‌ها در دست ساخت بودند برای قرار گرفتن در دسته‌های مختلف جوایز آمادگی خود را اعلام کردند، و سریال‌های کوتاه اخیر مانند «دراپ اوت» (The Dropout) و «دختری از پلین‌ویل» (The Girl from Plainville) از شبکه‌ی هولو و «سقوط کردیم» (WeCrashed) محصول اپل تی‌وی پلاس از این رقابت‌ها حذف شدند.

در حالی که جوایز امی به اعطای جوایز به برگزیدگان خاص هر سال شهرت دارد، تاخیرهای گسترده ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا فضا را برای شرکت کنندگان جدید آکادمی تلویزیون هموارتر کرده است. آثاری مانند «هک» (Hacks) از Max HBO و «تد لاسو» (Ted Lasso) از اپل تی‌وی پلاس که شانس خود را برای سبقت گرفتن از غول آمازون پرایم ویدیو با نام «خانم میزل شگفت انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel) امتحان خواهند کرد.

در ادامه لیستی از نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ را که پیش‌بینی می‌شود در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت نام بردیم.

بهترین سریال‌های درام

با توجه به سریال‌های قابل توجهی چون «سرگذشت ندیمه» (The Handmaid’s Tale)، «تاج» (The Crown)، «وست ورلد» (Westworld)، «پسرها» (The Boys) و «ماندالورین» (The Mandalorian) که فصول آخرشان واجد شرایط شرکت در رقابت‌ها نبود، به ۸ سریال نام آشنا و پرطرفدار رسیدیم که علاوه بر واجد شرایط بودن، به نظر می‌رسد شانس زیادی هم برای بردن جایزه داشته باشند.

۱. بهتره با ساول تماس بگیری (Better call Saul)

«بهتره با ساول تماس بگیری» آخرین فصل خود را به نمایش می‌گذارد، اما از آنجایی که این فصل به دو قسمت تقسیم شده است، این سریال محصول AMC همچنان واجد شرایط حضور در بین نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ خواهد بود.

«بهتره با ساول تماس بگیری» اسپین‌آف سریال تحسین شده‌ی «برکینگ بد» (Breaking Bad) است که درامی دیدنی با طنزی سیاه حول وکیل نام آشنای سریال اصلی یعنی جیمی می‌چرخد که خود را ساول گودمن معرفی کرده است. فصل اول این سریال در سال ۲۰۱۵ پخش شد و تا کنون ۶ فصل از آن ساخته شده است.

۲. سرخوشی (Euphoria)

یکی دیگر از نمونه‌های شگفت‌انگیز سریال‌هایی که می‌تواند برنده‌ی بازی باشد، سریال محصول HBO با نام «سرخوشی» است. انتخاب زندایا در سال ۲۰۲۰ به عنوان بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام، پایش را به سمت آکادمی تلویزیون باز کرد و منجر به این شد که سریال‌هایی با موضوع نوجوانان که مسلما تاثیرگذارترین ژانر این رسانه است، بیشتر به رسمیت شناخته شوند.

احتمالا درباره‌ی داستان سریال «سرخوشی» شنیده‌اید. اما این فقط یک سریال معمولی درباره‌ی دختری ۱۷ ساله نیست که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند و قصد ندارد هوشیار شود و داستان بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که بتوانید تصورش را بکنید. «سرخوشی» پر از پول، مواد مخدر، تروما و روابط سمی است و نبردهایی را نشان می‌دهد که بسیاری، به ویژه نسل امروز مدام با آن روبرو می‌شوند.

«سرخوشی» از مد و گریم گرفته تا فیلمبرداری، طرح داستان و پیچش‌های مداوم، مسائل کلیدی را به دقت به تصویر می‌کشد. زندایا، بازیگر جوانی که در سال گذشته نامش را بسیار شنیدیم، ستاره‌ی سریال است و می‌توان «سرخوشی» را یکی دیگر از مدعیان در بین نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ هم در بخش بهترین سریال و هم در بخش بهترین بازیگر در نظر گرفت.

۳. اوزارک (Ozark)

«اوزارک» با سایر سریال‌های واجد شرایط که پیش از این نام بردیم در شرایط مشابهی قرار دارد. در حالی که این فیلم جوایز متعددی را دریافت کرده است، اما امی هرگز تا آنجا پیش نرفته است که آن را به عنوان بهترین درام تلویزیونی معرفی کند، اما احتمال زیادی وجود دارد که امسال سرنوشتش با یک نشان طلایی تغییر کند.

۲۰ مجموعه برتر مانند سریال «اوزارک» که نباید از دست بدهید

«اوزارک» سریال درام جنایی جذابی است که تا کنون سه فصل از آن ساخته شده و هر سه فصل با استقبال عموم مواجه شده است. داستان این سریال که توسط بیل دوبوک ساخته شده است، درباره‌ی فردی به نام مارتی بیرد (با بازی جیسون بیتمن)، یک برنامه‌ریز مالی است که خانواده‌ی خود را از شیکاگو به یک منطقه‌ی تفریحی تابستانی در اوزارکس منتقل می‌کند.

مارتی با همسرش وندی و دو فرزندشان، زندگی آرامی دارند تا زمانی که یک طرح پولشویی اشتباه پیش می‌رود و او را مجبور می‌کند برای حفظ امنیت خانواده‌اش، مبلغ قابل توجهی به یک قاچاقچی مکزیکی بپردازد. در حالی که سرنوشت خانواده‌ی بیرد مبهم است، شرایط وخیم، این خانواده‌ی از هم پاشیده را مجبور می‌کند تا به یکدیگر تکیه کنند.

۴. جداسازی (Severance)

«جداسازی» یکی دیگر از سریال‌های جدید امسال است که با داستانی متفاوت و خلاقانه تا کنون توانسته در میان سریال‌های مطرح سال‌های گذشته خودی نشان دهد.

«جداسازی» محصول اپل تی وی پلاس یک تریلر خلاقانه و درخشان است که شما را مدام مجبور به حدس زدن وقایع پیش رو می‌کند. این مجموعه بر روی گروهی از کارمندان یک شرکت متمرکز است که برای جدا کردن کار و زندگی شخصی خود، تصمیماتی می‌گیرند.

علیرغم عناصر علمی-تخیلی «جداسازی»، این سریال به طرز عجیبی واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد در حالی که همزمان دنیایی را می‌سازد که شبیه هیچ چیزی که تا کنون دیده‌اید نیست. نویسندگی استثنایی، داستان‌پردازی بی‌نقص، و اجراهای پویا از گروهی فوق‌العاده با استعداد ترکیب می‌شوند تا «جداسازی» را به یکی از بهترین سریال‌های سال و یکی از مدعیان اصلی در بین نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ تبدیل کند.

۵. بازی مرکب (Squid Game)

یک استدلال قوی وجود دارد که «بازی مرکب»، موفق‌ترین سریال اصلی نتفلیکس تمام دوران‌، بزرگترین رقیب در بخش درام HBO باشد. پیروزی برای «بازی مرکب» یک پیروزی بزرگ برای تولید محصولات تلویزیونی بین‌المللی خواهد بود، و اذعان بیشتر به اینکه تماشاگران آمریکایی نیازی به نمایش هر برنامه به زبان انگلیسی ندارند.

«بازی مرکب» درامی در زیرژانر بقا محصول کشور کره است که توسط هوانگ دونگ هیوک برای نتفلیکس ساخته شده است. بازیگران آن شامل لی جونگ جائه، پارک هه سو، وی ها جون، هویون جونگ، او یئونگ سو، هیو سونگ تائه، آنوپام تریپاتی و کیم جو ریونگ می‌شوند و فصل دوم آن هم به زودی برای همین شبکه ساخته و پخش خواهد شد.

این مجموعه حول یک مسابقه می‌چرخد که در آن ۴۵۶ بازیکن، که همگی در شرایط مالی بسیار سختی به سر می‌برند، جان خود را برای انجام یک سری بازی‌های مرگبار برگرفته از بازی کودکان به خطر می‌اندازند تا شانس برنده شدن ۴۵.۶ میلیارد پوند را بدست آورند.

۶. وراثت (Succession)

«وراثت» رقیب سرسختی خواهد بود. این تنها برنده‌ی قبلی بهترین سریال درام است که واجد شرایط بوده، و هر گونه گفتگو در مورد افت کیفیت فصل ۳، تنها به خاطر آن پایان بسیار به یاد ماندنی و خاطره انگیز می‌تواند نادیده گرفته شود.

«وراثت» یک درام-کمدی سیاه آمریکایی است که توسط جسی آرمسترانگ ساخته شده است. اولین فصل این سریال در ۳ ژوئن ۲۰۱۸ از شبکه‌ی HBO پخش شد که تمرکز آن روی خانواده‌ی روی است، مالکان ناکارآمد وی‌استار روکو یک شرکت جهانی رسانه و سرگرمی، که در میان نامشخص بودن سلامت پدرسالار خانواده، لوگان روی (با بازی برایان کاکس) برای به دست گرفتن کنترل شرکت با یکدیگر رقابت می‌کنند.

۷. این ما هستیم (This Is Us)

انتخاب و برنده شدن «این ما هستیم» به خاطر فصل آخرش بدون شک قدردانی مناسبی از این سریال خواهد بود چرا که اجرای بی‌نظیر و بسیار موفقی داشت که به خوبی در خاطر طرفدارانش باقی خواهد ماند.

«این ما هستیم» یک درام خانوادگی آمریکایی است که از ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ تا ۲۴ مه ۲۰۲۲ از NBC پخش شد. این سریال زندگی خانواده‌ای با دو والدین و سه فرزندشان را در چندین بازه‌ی زمانی مختلف دنبال می‌کند. این سریال ساخته‌ی دن فوگلمن است و در آن گروهی از بازیگران با حضور میلو ونتیمیلیا، مندی مور، استرلینگ کی براون و بسیاری دیگر به ایفای نقش پرداختند.

۸. زردپوش‌ها (Yellowjackets)

«زردپوش‌ها» یکی از سریال‌های تازه‌وارد است که قطعا حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و ما از قبل می‌دانیم که بینندگان همیشه عاشق داستان‌های پر رمز و راز بوده و خواهند بود و با توجه به موضوع داستان این سریال باید شانس زیادی در بین نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ برایش در نظر بگیریم.

«زردپوش‌ها» یک درام آمریکایی است که توسط اشلی لایل و بارت نیکرسون ساخته شده است. در این فیلم گروهی با بازی سوفی نلیس، جاسمین ساوی براون، سوفی تاچر و سامی هانراتی در نقش چهار نوجوانی که در یک سانحه‌ی هوایی در سال ۱۹۹۶ حضور داشتند، با ملانی لینسکی، تاونی سایپرس، ژولیت لوئیس و کریستینا ریچی همتایان بزرگسال خود را بازی می‌کنند. این سریال در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ از شبکه‌ی شوتایم پخش، و با تحسین منتقدان همراه شد و داستان و بازی بازیگران آن مورد تحسین قرار گرفت. در دسامبر ۲۰۲۱، این سریال برای فصل دوم تمدید شد.

بهترین سریال‌های کمدی

نزدیک به یک دهه، در بخش بهترین سریال‌های کمدی، رقابت تنگاتنگی بین «خانواده‌ی امروزی» (Modern Family) از شبکه‌ی ABC و «معاون رئیس جمهور» (Veep) از شبکه‌ی HBO وجود داشت. از آن زمان تاکنون، نه یک سریال و نه یک شبکه بیش از دو سال متوالی برنده‌ی این بخش نشده است. با توجه به اینکه سریال‌های «روش کانینسکی» (The Kominsky Method) و «مرده از نظر من» (Dead to Me) واجد شرایط حضور در رقابت‌های امسال نیستند، در ادامه ۸ سریال کمدی نام برده شدند که به نظر می‌رسد جزو نامزدهای امسال باشند.

۱. مدرسه‌ی ابوت (Abbott Elementary)

«مدرسه‌ی ابوت» سریال محبوب دانش‌‎آموزان است که از شبکه‌ی ABC پخش می‌شود. این سریال یک حس واقعی به مخاطب می‌دهد که علیرغم اینکه به صورت گیج کننده‌ای در تعطیلات زمستانی پخش شد، اکنون به عنوان ناجی کمدی‌های شبکه‌ای معرفی می‌شود.

«مدرسه‌ی ابوت» یک سریال کمدی آمریکایی است که توسط کوئینتا برانسون برای ABC ساخته شده است. برانسون به عنوان معلم کلاس دوم در این سریال، یک مدرسه‌ی خیالی سیاه پوستان در فیلادلفیا، بازی می‌کند. تایلر جیمز ویلیامز، جانل جیمز، لیزا آن والتر، کریس پرفتی و شریل لی رالف نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداختند. فصل اول این سریال ۷ دسامبر ۲۰۲۱ به نمایش درآمد و با تحسین منتقدان روبرو شد. مارس ۲۰۲۲، این سریال برای فصل دوم تمدید شد که قرار است در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ پخش شود.

۲. آتلانتا (Atlanta)

«آتلانتا» محصول شبکه‌ی FX به خاطر فصل‌های قبلش بسیار به برنده شدن در این بخش نزدیک است. با توجه به جوایز متعددی که در جشنواره‌ها و مراسم‌های مختلف و در رشته‌های متعدد دریافت کرده است، طرفدارانش علاوه بر اینکه پیش‌بینی می‌کنند در بین نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ حضور داشته باشد، شانس بالایی هم در برد برایش در نظر دارند.

«آتلانتا» یک سریال کمدی-درام آمریکایی است که توسط دونالد گلاور ساخته شد و فصل اول آن ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ از FX پخش شد. تمرکز این سریال بر فارغ‌التحصیل دانشگاه و مدیر موسسه موسیقی ارنست مارکس (با بازی گلاور) و خواننده‌ی رپ پیپر بوی (با بازی برایان تایری هنری) است که در حال بررسی نسخه‌ای عجیب و به ظاهر ماورایی از رپ آتلانتا با یکدیگر همکاری می‌کنند که به مفاهیم نژادپرستی، سفیدپوستی، اگزیستانسیالیسم و آفریقای مدرن می‌پردازد.

۳. به همین سادگی (And Just Like That)

شاید «به همین سادگی» آنطور که سازندگانش توقع داشتند مورد توجه قرار نگرفته باشد، اما تعداد زیادی از مردم همچنان آن را تماشا می‌کنند و همچنان درخشش جادویی اولین قسمت آن در خاطر بینندگان مانده است.

«به همین سادگی» یک مجموعه‌ی تلویزیونی کمدی-درام آمریکایی است که توسط مایکل پاتریک کینگ برای HBO Max ساخته شده است. این بازسازی و دنباله‌ای از سریال تلویزیونی (Sex and the City) HBO است که توسط دارن استار و بر اساس مجموعه کتابی به همین نام در سال ۱۹۹۶ ساخته شده است. در حال حاضر یک فصل از این سریال پخش شده است.

۴. بری (Barry)

«بری» هم مانند سریال «آتلانتا» شانس بالایی برای برنده شدن دارد. می‌توان گفت که با توجه به استقبالی که در حال حاضر از فصل ۳ «بری» شده است، به راحتی می‌توان انتخاب کرد که کدام سریال در نهایت برنده‌ی این بخش می‌شود.

«بری» کمدی سیاه و درام جنایی آمریکایی است که توسط الک برگ و بیل هیدر ساخته، و اولین فصل آن در ۲۵ مارس ۲۰۱۸ از شبکه‌ی HBO پخش شد. بیل هیدر در نقش بری برکمن، یک قاتل اهل کلیولند است که برای کشتن شخصی به لس‌آنجلس سفر می‌کند.

او به یک کلاس بازیگری برمی‌خورد که توسط جین کوزینو (با بازی هنری وینکلر) تدریس می‌شود، جایی که او با سالی رید (با بازی سارا گلدبرگ) هنرپیشه‌ی مشتاق ملاقات می‌کند و شروع به زیر سوال بردن مسیر زندگی خود می‌کند. فصل دوم در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ پخش شد. در آوریل ۲۰۱۹، HBO سریال را برای فصل سوم تمدید کرد که در ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ پخش شد. در می ۲۰۲۲، سریال برای فصل چهارم هشت قسمتی تمدید شد.

۵. هک (Hacks)

در آخرین لحظات سال ۲۰۲۱، HBO Max فصل جدید سریال «هک» را منتشر کرد، موقعیتی تازه برای جین اسمارت، برنده‌ی سه دوره از جوایز امی. این سریال سال گذشته با ۲۰ نامزدی رکورد بیشترین نامزدی کمدی سال اولی را در تاریخ امی شکست که این موضوع می‌تواند چشم امید طرفدارانش را به نامزدی‌ امسالش روشن کند.

«هک» یک کمدی-درام آمریکایی است که توسط لوسیا آنیلو، پل دبلیو داونز و جن استاتسکی ساخته شده و فصل اول آن در ۱۳ مه ۲۰۲۱ از HBO Max پخش شد. این سریال با بازی جین اسمارت، هانا اینبیندر و کارل کلمونز هاپکینز، بر رابطه‌ی حرفه‌ای بین یک نویسنده‌ی کمدی جوان و یک استندآپ کمدین افسانه‌ای متمرکز است. در ژوئن ۲۰۲۱، این سریال برای فصل دوم تمدید شد، که در ۱۲ مه ۲۰۲۲ به نمایش درآمد. در ژوئن ۲۰۲۲، این سریال برای فصل سوم تمدید شد.

۶. فقط قتل‌های داخل ساختمان (Only Murders in the Building)

«فقط قتل‌های داخل ساختمان» که اواخر تابستان گذشته از شبکه‌ی هولو نمایش داده شد، نه تنها دارای دو اجرای دیدنی از اسطوره‌های کمدی استیو مارتین و مارتین شورت است، بلکه سلنا گومز ستاره‌ی موسیقی پاپ را نیز در بهترین نقشی دارد که از دوران دیزنی خود تا کنون می‌توانست داشته باشد. این سریال نه تنها به بزرگترین موفقیت کمدی پخش کننده تبدیل شد، بلکه نقدهای بسیار مثبتی نیز دریافت کرد.

«فقط قتل‌های داخل ساختمان» یک سریال رازآلود-کمدی آمریکایی است که توسط استیو مارتین و جان هافمن ساخته شده است. فصل اول ده قسمتی در ۳۱ اوت ۲۰۲۱ از شبکه‌ی هولو پخش شد. داستان درباره‌ی سه غریبه با بازی استیو مارتین، مارتین شورت و سلنا گومز است که به یک پادکست جنایی واقعی علاقه‌ی مشترک دارند. این سه همسایه پس از مرگ مشکوکی که در ساختمان مرفه خود در آرکونیا رخ می‌دهد، تصمیم می‌گیرند پادکست خود را درباره‌ی تحقیقات مرگ اتفاق افتاده راه‌اندازی کنند که پلیس آن را خودکشی اعلام کرده بود.

۷. تد لاسو (Ted Lasso)

سال گذشته «تد لاسو»، سریال محصول شبکه‌ی اپل تی وی پلاس با ۲۰ نامزدی به عنوان مجموعه‌ای معرفی شد که برای فصل اولش بیشترین نامزدی را در تاریخ مراسم امی به خود اختصاص داده است. از ۲۰ نامزدی، این سریال در ۷ رشته برنده‌ی جایزه شد. علاوه بر این در جشنواره‌های دیگر هم خوش درخشید و تا کنون به یکی از پرطرفدارترین سریال‌های کمدی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

«تد لاسو» یک مجموعه‌ی تلویزیونی کمدی-درام ورزشی آمریکایی است که توسط جیسون سودیکیس، بیل لارنس، برندن هانت و جو کلی ساخته شده است. این سریال در مورد تد لاسو، یک مربی فوتبال کالج آمریکایی است که برای مربیگری یک تیم فوتبال انگلیسی استخدام می‌شود و به عنوان صاحب آن تیم با همسر سابقش دشمنی می‌کند. لاسو سعی می‌کند با رفتار خوب و خوش‌بینانه‌ در حالی که با بی‌تجربگی‌اش در این ورزش کنار می‌آید، محبوبیت به دست آورد.

۸. خانم میزل شگفت‌انگیز (The Marvelous Mrs. Maisel)

یکی از پیش‌بینی‌های تقریبا قطعی این است که «خانم میزل شگفت‌انگیز» محصول آمازون پرایم ویدیو به احتمال زیاد جایگاه خود را در بین نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲ کسب کرده باشد، زیرا قبلا یک بار برنده‌ی بهترین سریال کمدی شده است (به علاوه‌ی کمپین جوایز آن که از حمایت مالی آمازون برخوردار است).

سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز»؛ بهترین و بدترین قسمت‌ها بر اساس امتیاز IMDb

«خانم میزل شگفت‌انگیز» یک مجموعه تلویزیونی کمدی-درام تاریخی آمریکایی است که توسط امی شرمن-پالادینو ساخته شده و فصل اول آن در ۱۷ مارس ۲۰۱۷ از آمازون پرایم ویدئو پخش شد. این سریال اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌گذرد و ریچل بروزناهان در نقش میریام مایزل، خانه‌دار نیویورکی بازی می‌کند که متوجه می‌شود در استندآپ کمدی مهارت دارد و قصد دارد آن را حرفه‌ای دنبال کند. الکس بورشتاین، مایکل زگن، مارین هینکل، تونی شالهوب، کوین پولاک، کارولین آرون، جین لینچ و لوک کربی نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

بهترین سریال‌های کوتاه

تاریخ جوایز امی نشان داده اس که سریال‌های آنتولوژی شانس بیشتری برای برنده شدن در این بخش دارند. «داستان جنایی آمریکایی» (American Crime Story) تا کنون دو بار برنده‌ی این بخش شده است، بنابراین اگر فصل «اتهام» (Impeachment) این سریال برنده شود، «داستان جنایی آمریکایی» اولین سریال آنتولوژی پس از «متهم ردیف اول» (Prime Suspect) است که سه بار برنده‌ی این بخش شده است.

احتمال دارد نتفلیکس برای دومین سال متوالی با سریالی مانند «خدمتکار» (Maid) برنده شود. در همین حال، اگرچه همه چیز پی در پی نبوده است، اما پیروزی برای HBO با سریالی مانند «نیلوفر سفید» (The White Lotus) به این معنی است که این شبکه یک دهه را در رده بندی بهترین سریال‌های کوتاه یا آنتولوژی سپری کرده و هفت سالش را برنده شده است.

با توجه به اینکه سریال‌های «لوکی» (Loki)، «پرنده‌ی سیاه» (Black Bird)، «لوله‌کش‌های کاخ سفید» (The White House Plumbers) و «عشق و مرگ» واجد شرایط برای حضور در رقابت‌های امسال نیستند، ۵ سریالی که بیشترین احتمال نامزدی برایشان پیش‌بینی شده است در ادامه نام بردیم.

۱. دوپسیک (Dopesick)

«دوپسیک» پاییز گذشته از شبکه‌ی هولو به نمایش درآمد و توانست جوایز مهمی بدست آورد. جوایز مهم همیشه به سریال‌های کوتاه کمک فراوانی کرده است، چرا که به دلیل ازدحام این مدل سریال‌ها انتخاب برای رای دهندگان بسیار سخت خواهد بود.

«دوپسیک» یک سریال کوتاه درام آمریکایی است که توسط دنی استرانگ ساخته شده است. این سریال که بر اساس کتاب غیرداستانی «دوپسیک؛ دلالان، پزشکان و شرکت‌های دارویی که آمریکا را معتاد کردند» (Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America) نوشته‌ی بت میسی ساخته شده است، اولین بار در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ پخش شد و پس از هشت قسمت در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ به پایان رسید.

۲. خدمتکار (Maid)

«خدمتکار» هم سرنوشتی مشابه «دوپسیک» دارد و از مدعیان بی‌چون و چرای رقابت‌های امسال خواهد بود. خدمتکار یک سریال درام آمریکایی است که توسط مولی اسمیت متزلر برای نتفلیکس ساخته شده است. این سریال از کتاب خاطرات استفانی لند، با نام «خدمتکار؛ کار سخت، دستمزد کم و اراده‌ی یک مادر برای بقا» (Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive) الهام گرفته شده است.

نقد مینی‌سریال «خدمتکار»؛ زنان، خشونت خانگی و الکلیسم

داستان آن بر روی یک مادر جوان متمرکز است که از یک رابطه‌ی سمی فرار می‌کند و متعاقبا با گرفتن شغلی برای نظافت خانه‌ها برای تامین مخارج دخترش تلاش می‌کند. این سریال در ۱ اکتبر ۲۰۲۱ از نتفلیکس به نمایش درآمد.

۳. راه پله (The Staircase)

سریال جدید HBO Max با نام «راه پله» با توجه به اینکه حتی اگر اعضای آکادمی تلویزیون تا پایان فصل را کامل تماشا نکنند، می‌توان اطمینان داشت که داستان آن به لطف دو فصل جذابش شایستگی حضور در این رقابت‌ها را دارد.

«راه پله» یک ‌سریال کوتاه تلویزیونی در ژانر درام جنایی واقعی آمریکایی است که توسط آنتونیو کامپوس و بر اساس مستندهای جنایی واقعی به همین نام در سال ۲۰۰۴ توسط ژان خاویر د لستراد ساخته شده است. در این سریال کالین فرث در نقش مایکل پترسون بازی می‌کند، نویسنده‌ای که به جرم قتل همسرش کاتلین پترسون (با بازی تونی کولت) محکوم شد، که جسدش در پایین راه پله‌ی خانه‌شان پیدا شده بود. این سریال ۵ می ۲۰۲۲ از HBO Max پخش شد.

۴. نیلوفر آبی (The White Lotus)

«نیلوفر آبی» که همچون «دوپسیک» و «خدمتکار» پاییز گذشته پخش شده، و مانند این دو سریال نظر منتقدان و بینندگان را به خوبی به خود معطوف کرده است، شانس شبکه‌ی HBO برای برنده شدن در این بخش به شمار می‌رود.

این مجموعه تلویزیونی کمدی-درام طنز آمریکایی است که توسط مایک وایت ساخته، نوشته و کارگردانی شده است که برای اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ از شبکه HBO پخش شد. این سریال در اکتبر ۲۰۲۰ برای ساخت چراغ سبز دریافت کرد و اواخر سال ۲۰۲۰ در هاوایی فیلمبرداری شد. گروه بازیگران آن شامل موری بارتلت، کانی بریتون، جنیفر کولیج، الکساندرا داداریو، جیک لیسی، ناتاشا راثول، سیدنی سوینی، استیو شنان و موللی می‌شود.

فصل اول، شامل شش قسمت، به زندگی کارکنان و مهمانان در یک استراحتگاه گرمسیری در هاوایی می‌پردازد. پس از تحسین منتقدان و افزایش تعداد بینندگان، این سریال به عنوان یک مجموعه‌ی آنتولوژی تمدید شد و فصل دوم داستان گروهی متفاوت از مسافران را در طول اقامتشان در ملک «نیلوفر سفید» در سیسیل روایت می‌کند.

۵. زیر پرچم بهشت (Under The Banner of Heaven)

امسال FX و بعد از آن هولو را می‌توان شبکه‌های پرکار و پرمخاطب نامید. «زیر پرچم بهشت» از هولو پخش می‌شود و به نظر می‌رسد که زمان پخش آن برای رسیدن به رقابت‌ها به خوبی برنامه‌ریزی شده باشد. اندرو گارفیلد ستاره‌ی سریال و یکی از شانس‌های بهترین بازیگر مرد به شمار می‌رود.

۹ سریال جنایی مرموز مانند سریال «زیر پرچم بهشت» بر اساس داستان‌های واقعی

«زیر پرچم بهشت» داستانی درباره‌ی اعتقاد متعصبانه با اقتباس از کتاب غیرداستانی نوشته‌ی جان کراکائر است که برای اولین بار در ژوئیه ۲۰۰۳ منتشر شد. او دو تاریخ را بررسی کرده و در کنار هم قرار داده است؛ منشا و تکامل کلیسای عیسی مسیح و یک قتل در روزگار مدرن که به نام خدا توسط برادران ران و دان لافرتی انجام شد، که نسخه‌ی ابتدایی و متعصبانه‌ی مذهب مورمنیسم را پذیرفته بودند.

منبع: indewire

نوشته پیش‌بینی نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲؛ از «بازی مرکب» تا «تد لاسو» اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala