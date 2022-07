از ولورین تا مرد عنکبوتی؛ ۴ شخصیت‌ مارول که باید در «ددپول ۳» حضور داشته باشند

تغییر و تحولات زیادی پیرامون تهیه و کارگردانی فیلم «ددپول ۳» اتفاق افتاده است؛ از تغییر نویسنده‌ها بگیرید تا تغییراتی که قرار بوده روی لباس ددپول انجام شود. پس از این‌که کوین فایگی تایید کرد فیلم «ددپول ۳» هم مثل دو فیلم گذشته‌ از درجه‌بندی سنی بزرگسال (R) بهره می‌برد، نام کارگردان و نویسنده‌های این پروژه هم به صورت کامل مشخص شد. رایان رینولدزِ دوست‌داشتنی نیز مثل قبل قرار است در قامت شخصیت ددپول جلوی دوربین ظاهر شود اما هنوز پیرامون بازیگرها و شخصیت‌های درون داستان فیلم سوم جای حرف و حدیث وجود دارد.

استودیوی مارول با تدابیر خود توانسته کاری کند تا ددپول قادر باشد با خانواده‌ی جهش‌یافته ایکس من نیز همکاری مختصر و مفیدی داشته باشد. با این وجود، ددپول می‌تواند هم‌تیمی‌ و دوستانی هم از دنیای سینمایی مارول (MCU) برای داستان فیلم ««ددپول ۳» داشته باشد. برخی از بهترین شخصیت‌ها مثل آیرون‌من و کاپیتان آمریکا (کریس ایوانز) که خیلی خوب با ددپول چفت و جور می‌شوند قاعدتا از دایره‌ی پیش‌بینی این مقاله خارج هستند. اگرچه، انتخاب‌های متعدد دیگری پیشِ روی تیم سازنده‌ی فیلم «ددپول ۳» قرار دارد و عوامل فیلم قادر هستند شخصیت‌هایی شبیه به روحیات ددپول را در قصه بگنجانند.

ددپول به طور خیلی کلی، سر به سر هر موجودی که سر راهش قرار بگیرد می‌گذارد و هر چیزی را باید مورد مضحکه قرار دهد. بخشِ خنده‌دار و جذاب ماجرا قطعا در این مسئله می‌تواند خلاصه شود که سایر شخصیت‌ها چطور می‌توانند با رفتارهای زننده و دهانِ همیشه گشاده‌ی ددپول کنار بیایند! بعضی از شخصیت‌ها مثل پانشیر و ولورین به احتمال زیاد کنترل اعصابشان را از دست می‌دهند و بعضی دیگر مثل مرد عنکبوتی به احتمال زیاد با زل زدن به چشمان ددپول، دهن به دهنِ او بحث را ادامه می‌دهند! در فیلم «ددپول ۳» چه شخصیت‌هایی از دسته‌ی اول جلوی دوربین قرار گیرند و چه از دسته‌ی دوم، تعامل بین شخصیت‌ها و ددپول قطع به یقین دیدنی خواهد بود.

شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول که دلمان می‌خواهد در کنار وید ویلسون در فیلم «ددپول ۳» روی پرده‌ی سینما حضور داشته باشند:

۱. ولورین (Wolverine)

هیو جکمن پس از فیلم «لوگان» (Logan)، محصول سال ۲۰۱۷ میلادی با این نقش خداحافظی کرده و دیگر قرار نیست در نقش این ابرقهرمانِ جهش یافته، در فیلم و سریال کمیک بوکی جدیدی ظاهر شود. با این حساب، شاید اگر دیزنی بتواند مبلغ بسیار هنگفتی به هیو جکمن پیشنهاد دهد، بتوان دوباره ولورینِ جذابِ مارول را در یک فیلم جدید زیارت کرد. در غیر این صورت، باز هم مارول می‌تواند نقش ولورین را در یک اثر جدید مثل «دد پول ۳» در داستان قرار دهد و صرفا نیاز است تا یک بازیگر جدید برای این نقش انتخاب شود. شاید همان‌طور که شرکت فاکس در بیست سال گذشته توانست با انتخاب هیو جکمن، کلی خاطره‌ی قشنگ را برای طرفداران مارول خلق کند، مارول در حال حاضر بتواند شخصیت ولورین را با یک بازیگر درجه یکِ دیگر، مجدد زنده کند.

ولورین شخصیتی زود جوش دارد که به راحتی عصبانی شده و به آسانی به یک ماشین کشتار جمعی کشنده و خطرناک تبدیل می‌شود. سو استفاده کردن از اعتماد ولورین قطع به یقین پیامدی جز قطع عضو در بر نخواهد داشت! با این تفاسیر، چه کسی بهتر از دد پول که هیولایِ نهفته در لوگان را مورد قلقلک قرار دهد؟ ولورین، هم می‌تواند در مقام دشمنِ دد پول ظاهر شود و هم در مقام یک هم‌تیمی و دوست خوب؛ کما این‌که در سری کمیک بوک‌های «هالک در برابر ولورین» نیز تعاملی میان ولورین و یک عضو دیگر از دنیای مارول را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. با این حال، تماشای ولورین در کنارِ دد پول و نه در مقابل او، می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد؛ چراکه تصور کنید تا چه اندازه ولورین می‌تواند جوک‌ها، شوخی‌ها و متلک‌های دد پول را تحمل کند!

۲. دردویل (Daredevil)

دردویل رسما قطب مخالف دد پول محسوب می‌شود و می‌توان دردویل را خنده‌دارترین نقطه مقابل دد پول دانست. نمونه‌ی این تعامل را می‌توان به شخصیت کلوسوس در دو فیلم گذشته اشاره کرد. فردی که رسما به دد پول هیچ شباهتی نداشته و از طرفی توانسته تمامی کتاب قانون مدرسه‌ی بچه‌های استثنائی اگزاویه را حفظ کند. با کنار گذاشته شدن این شخصیت، می‌توان بهترین انتخاب برای پر کردن جای خالی کلوسوس را دردویل با بازی چارلی کاکس دانست که روحیات و اخلاقیاتش، صد و هشتاد درجه با دد پول متفاوت است.

می‌توان دردویل را بتمنِ دنیای سینمایی مارول دانست. او در مقام یک ابرقهرمان، از پشت بام آسمان‌خراش‌ها منطقه را رصد می‌کند و کدهای اخلاقی و قوانین منحصر به خود را دارد. او تمامی تلاشش را به کار می‌گیرد تا از او به عنوان یک آدم خوب یاد کنند یا حداقل آدم بدِ داستان نباشد. دردویل سعی می‌کند همه چیز را تحت کنترل داشته باشد اما کسی را به قتل نمی‌رساند. از آن طرف، دد پول را در داستان داریم که خیلی راحت همه چیز را قلع و قمع کرده و بی‌رویه دست به کشتار می‌زند. دد پول علنا مثل یک هیولا رفتار می‌کند، هر چند مرز انسانیت و خباثت در شخصیت دد پول مثل یک رشته‌ی نازک است که به راحتی می‌تواند پاره شود.

۳. مرد عنکبوتی (Spider-Man)

مرد عنکبوتی که تام هالند نقشش را برعهده گرفته، در پروژه‌های مختلف دنیای مارول در چند سال گذشته به شدت فعال ظاهر شده است. مواحهه‌ی مرد عنکبوتی با تانوس و ارتش فضایی‌اش و همچنین با بیشتر اعضای Sinister Six به شدت تماشایی محسوب می‌شود. با وجود تمامی این مسائل، بر اساس پایان‌بندی فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home)، این‌طور می‌توان برداشت کرد که مرد عنکبوتی هنوز مثل یک پسربچه‌ی نوجوان است که می‌خواهد متفاوت از سایرین به نظر برسد. رویارویی مرد عنکبوتی با دد پول می‌تواند این پدیده‌‌ی «متفاوت بودن» را به درستی رقم زند.

هالند و رینولدز می‌توانند خیلی خوب با یکدیگر در صحنه کنار بیایند. از طرفی، مرد عنکبوتی و دد پول نیز روحیات به نسبت مشابهی با یکدیگر دارند، هر چند متد و روش کار هر یک از این شخصیت‌ها، زمین تا آسمان با دیگری تفاوت دارد. این وجه شباهت‌ها و تفاوت‌ها در پرده‌ی سینما می‌تواند به شدت دیدنی از آب در بیاید.

۴. پانیشر (The Punisher)

پانیشری که جان برنتال در سریالی به همین نام بازی کرده، نسخه‌ی تقریبا مشابهی از ولورین از لحاظ رفتاری است. پانیشر به دلیل خشونت بسیار زیاد و عدم تحمل بالا می‌تواند آزاردهنده‌ترین و دهن‌گشادترین شخصیت‌های مارول را یک تنه نابود کند. برنتال توانسته در حد سه فصل از سریال پانیشر که از شبکه نتفلیکس پخش شده، هویت یک پانیشر اصیل را به زیبایی به تصویر بکشد. او تحمل هیچ متلک، نیش و کنایه را ندارد و با علم به این موضوع تصور کنید که او قرار است در کنار دد پول در یک داستان قرار گیرد. ددپولی که رینولدز نقشش را بازی می‌کند به راحتی این قدرت را دارد تا فرانک کسل را به مرز عصبانیت رسانده و او را وادار به هر کار خشنی بکند.

به نظر می‌رسد که دد پول به هر ترتیب در انتهای داستان به یک شخصیت تک‌رو و مستقل تبدیل می‌شود. با این حال، تعامل دد پول با هر یک از اعضای مارول می‌تواند سلسله اتفاقات و دیالوگ‌های منحصربه‌فرد و سرگرم‌کننده را برای بیننده به دنبال داشته باشد. بهترین گزینه برای بودن در کنار یا در مقابلِ‌ دد پول، اعضای انتقام‌جویان است؛ چراکه تصور گروهی از شخصیت‌های کارکشته‌ی مارول که قرار است توسط دد پول حسابی مورد اذیت و آزار قرار گیرند، نوید یک ماجراجویی فوق‌العاده جذاب، کمدی و هیجان‌انگیز را می‌دهد.

