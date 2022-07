برایان کرانستون بازیگر نقش والتر وایت در سریال «بریکینگ بد» با چهار برد که سه مورد از آن‌ها به صورت متوالی بوده، رکورددار بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام است. یکی دیگر از گزینه‌های محتمل امسال برای کسب جایزه‌ی این بخش استرلینگ کی براون است که برای ایفای نقش رندال پیرسون در «این ما هستیم» (This Is Us) برای ششمین سال متوالی در این بخش نامزد شده است. البته او سال ۲۰۱۷ موفق شد این جایزه را کسب کند و باید ببینیم امسال می‌تواند دومین جایزه‌ی امی را هم از آن خودش کند یا نه.

باب ادنکیرک مشابه براون تا به حال چند بار در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام برای نقش‌آفرینی در «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better call Saul) نامزد شده اما تا به حال موفق نشده این جایزه را از آن خود کند و ممکن است امسال بتواند بالاخره طلسم را بشکند.

در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی هم استیو مارتین و مارتین شورت به خاطر بازی در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building) شانس زیادی دارند و در کنار آن‌ها بیل هیدر برای فصل سوم «بری» (Barry) هم یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها است. تا زمان اعلام رسمی نامزدهای جوایز امی در ۱۲ جولای ۲۰۲۱ یا همان ۲۱ تیر خودمان، پیش‌بینی‌های ما درباره‌ی بخش‌های مختلف را دنبال کنید.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲؛ از «بازی مرکب» تا «تد لاسو»

بهترین بازیگران نقش اول مرد سریال‌های درام

۱- جرمی استرانگ در سریال «وراثت» (Succession)

جرمی استرانگ ممکن است امسال دومین جایزه‌اش در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام را به خاطر نقش کندال روی در «وراثت» از آن خود کند. او پیش‌تر سال ۲۰۲۰ به خاطر نقش‌آفرینی در فصل دوم این سریال جایزه‌ی همین بخش را برده بود.

«وراثت» یکی از محبوب‌ترین سریال‌های HBO است که فصل سوم آن واکنش‌های انتقادی فوق‌العاده‌ای را دریافت کرد و ساخت فصل چهارم این سریال پرطرفدار هم تائید شده و در آینده‌ی نزدیک منتشر می‌شود. «وراثت» ماجرای خانواده‌ی ثروتمندی به نام روی است که یک امپراتوری رسانه‌ای را اداره می‌کنند. همه چیز برای روی‌ها در ایده آل‌ترین حالت ممکن قرار دارد تا این که پدر خانواده لوگان روی (برایان کاکس) تصمیم می‌گیرد بازنشسته شود و امپراتوری‌اش را به یکی از فرزندانش بسپارد. در فصل‌های مختلف سریال شاهد جنگ قدرت برای تصاحب میراث لوگان و لذت بیمارگونه‌ی پدر از درگیری خونین میان فرزندانش هستیم.

جرمی استرانگ ایفاگر نقش کندال دومین پسر لوگان است که سعی می‌کند در معامله‌های مختلف شایستگی‌هایش را به پدرش ثابت کند تا در نهایت وارث تاج و تخت لوگان شود اما همزمان باید با سوء مصرف مواد مخدر هم کنار بیایید و سعی کند رابطه‌اش را با تک‌تک اعضای خانواده بهبود ببخشد.

۲- جیسون بیتمن در سریال «اوزارک» (Ozark)

آخرین فصل «اوزارک» به تازگی منتشر شده و نتفلیکس امیدوار است بالاخره طلسم شکسته شود و جیسون بیتمن سومین نامزدی‌اش را هم در بخش بهترین بازیگر نقش اول سریال‌های درام جوایز امی به دست آورد. این سریال محبوب تا به حال در ۳۲ رشته‌ی مختلف نامزد امی شده و باید ببینیم امسال این رکورد را چقدر ارتقا می‌دهد.

جیسون بیتمن در «اوزارک» ایفاگر نقش مارتی یک مالی خبره است که مسئولیت پول‌شویی برای یکی از کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را بر عهده دارد. برنامه‌ی پول‌شویی مارتی با شکست مواجه می‌شود و او مجبور است همراه خانواده‌اش به حومه‌ی شیکاگو در اوزارکس میزوری نقل مکان و برای محافظت از جان آن‌ها راهی برای تسویه بدهی‌هایش پیدا کند؛ راه حل مارتی پول‌شویی گسترده از طریق فعالیت‌های تجاری به کمک اعضای خانواده‌اش است.

۳- لی جونگ-جه در سریال «بازی مرکب» (Squid Game)

بازی مرکب یکی دیگر از سریال‌های اصلی نتفلیکس است که به طرز شگفت‌انگیزی مخاطبان زیادی از سراسر دنیا را به خودش جلب کرد و خیلی زود لقب پرمخاطب‌ترین سریال نتفلیکس را به خودش اختصاص داد. با این اوصاف عجیب نیست که شانس زیادی برای نامزدی در رشته‌های مختلف جوایز امی ۲۰۲۲ داشته باشد. لی جونگ- جه یکی از گزینه‌هایی است که تقریبا می‌توان حضورش میان نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام را قطعی دانست.

او ایفاگر نقش سونگ گی-هون یا بازیگر شماره ۴۵۶ بود که نقش مهمی در روند داستان داشت. «بازی مرکب» داستان گروه ۴۵۶ نفره‌ای از شهروندان طبقه‌ی متوسط و ضعیف کره‌ی جنوبی را دنبال می‌کند که هر کدام با مشکلات ریز و درشتی در زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای حل این معضلات وارد مسابقه‌ای می‌شوند که جایزه‌ی برنده‌ی آن معادل ۳۵.۳ میلیون دلار است که می‌تواند زندگی‌شان را کاملا تغییر دهد. این مسابقه شامل آیتم‌هایی است که ظاهرا به بازی‌های کودکانه شباهت دارند اما تنها کمی پس از آغاز اولین مرحله مشخص می‌شود این شرکت‌کنندگان نگون‌بخت در حقیقت وارد یک جنگ بقا شدند و آخرین نفری که زنده بماند می‌تواند جایزه‌ی بزرگ را از آن خودش کند.

آیا سریال «بازی مرکب» سرآغاز انقلابی تلویزیونی است؟

۴- کوین کاستنر در سریال «یلواستون» (Yellowstone)

فصل اول سریال وسترن «یلواستون» سال ۲۰۱۸ توسط پارامونت نتورک منتشر شد و واکنش‌های مثبت مخاطبان و منتقدان را به همراه داشت. ماجرا درباره‌ی خانواده‌ی داتونز است که بزرگ‌ترین مزرعه ایالت مونتانا را با چنگ و دندان اداره می‌کنند. آن‌ها برای حفظ اراضی آبا و اجدادی‌شان مجبورند با دشمنان مختلفی مبارزه کنند.

این سریال وسترن کم‌کم به اندازه‌ای محبوب شد که ساخت دو اسپین آف برای آن به صورت رسمی تایید شد؛ اولی «۱۸۸۳» نام دارد که پخش آن در فوریه‌ی ۲۰۲۲ به پایان رسید و به نوعی پیش‌درآمد این مجموعه‌ی پرطرفدار است و ماجرای ورود خانواده‌ی داتونز به غرب وحشی و تلاش‌هایشان برای پیدا کردن اراضی را دنبال می‌کند. اسپین آف دوم هم به صورت موقت «۱۹۲۳» نام دارد و داستان نسل تازه‌ای از این خانواده را دنبال می‌کند. این اسپین آف قرار است در آینده‌ی نزدیک از پارامونت پلاس منتشر شود.

کوین کاستنر ایفای نقش جان داتونز پدر خانواده و رئیس مزرعه را بر عهده دارد که تمام تلاشش را می‌کند تا با زد و بند با افراد بلندپایه، نبرد با دشمنان و قوانین پدرسالارانه‌ی سفت و سختش مزرعه را حفظ کند. شخصیت جان و به تبع آن بازی کاستنر هر فصل پیشرفت قابل‌توجهی داشت و نام او همیشه به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای نامزدی در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام مطرح می‌شود.

۵- جاش برولین در سریال «محدوده‌ی بیرونی» (Outer Range)

پس از موفقیت رویایی «یلواستون»، شرکت‌های تولیدکننده‌ی فیلم تصمیم گرفتند آثار وسترنی در همان حال و هوا تولید کنند؛ «محدوده ی بیرونی» آمازون پرایم یکی از این آثار است. بیش‌ترین تفاوت آن با «یلواستون» این است که به جای پرداختن به جنبه‌های درام، ابعاد هیجان‌انگیز دارد.

جاش برولین ایفاگر نقش دامداری به نام رویال ابوت است که با فرا رسیدن پاییز یک چاله‌ی مرموز را در اراضی‌اش در ایالت وایومینگ پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد توسط هیچ انسانی حفر نشده و کاملا بی‌انتها است. این معمای مرموز همراه می‌شود با درگیری آن‌ها با خانواده‌ی تیلرسون برای حفظ زمین‌هایشان.

بازی جاش برولین و معمای پیچیده‌ی چاله دو عاملی هستند که مخاطبان را به تماشای «محدوده‌ی بیرونی» ترغیب می‌کنند. احتمال نامزدی این سریال در بخش‌های دیگر جوایز امی ۲۰۲۲ خیلی کم است ولی بازی متقاعدکننده‌ی جاش برولین او را به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای نامزدی در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام تبدیل کرده است.

۶- باب ادنکیرک در سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)

با پخش ششمین و آخرین فصل «بهتره با ساول تماس بگیری» طرفداران زیادی انتظار دارند باب ادنکیرک بازیگر نقش اول این سریال خوش ساخت برای نقشی که بارها به خاطر آن نامزد امی شده بود، سرانجام برنده‌ی این جایزه شود. این سریال در طول پنج فصل ۳۹ نامزدی در رشته‌های مختلف را کسب کرده که نتوانسته در هیچ کدام از آن‌ها برنده شود. باید ببینیم سریال جنایی موفق ای ام سی بالاخره می‌تواند طلسم را بشکند و در جوایز امی ۲۰۲۲ بدرخشد یا نه.

یکی از گزینه‌هایی که احتمالا جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام را از آن خود کند باب ادنکیرک در نقش ساول گودمن معروف است. سروکله‌ی این شخصیت نخستین بار در سریال «بریکینگ بد» پیدا شد؛ او وکیلی به نام جیمی مک‌گیل بود که با تبهکاران همکاری می‌کند و بعدها نامش را به ساول گودمن تغییر داد. او به خاطر رابطه با والتر وایت و تجارت پرسود مواد مخدرش حسابی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و شبکه‌ی ای ام سی سرانجام تصمیم گرفت اسپین آفی با محوریت این شخصیت را تولید کند.

حوادث «بهتره با ساول تماس بگیری» شش سال پیش از «بریکینگ بد» و آشنایی ساول با والتر وایت در جریان است و ورود او به پرونده‌های متعدد و خلاف‌های ریز و درشت را دنبال می‌کند.

«بهتره با ساول تماس بگیری»؛ ۹ ابهام بزرگ که منتظر حل شدنش هستیم

۷- برایان کاکس در سریال «وراثت» (Succession)

پیش‌تر جرمی استرانگ را به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی این بخش معرفی کردیم اما گروه بازیگری «وراثت» به اندازه‌ای قوی است که نام برایان کاکس هم میان نامزدهای احتمالی این بخش می‌درخشد. کاکس پیش‌تر به خاطر ایفای این نقش جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد را از آن خودش کرده بود.

او ایفاگر نقش لوگان روی پدر خانواده و مالک بزرگ‌ترین رسانه‌ی دنیا است. او که سال‎ها است کل خانواده و امپراتوری‌اش را با سیستم سنتی پدرسالاری اداره می‌کند، تصمیم می‌گیرد از کار کناره‌گیری و یکی از فرزندانش را به عنوان جانشین خودش انتخاب کند. فارغ از این که تصمیم لوگان همه‌ی اعضای خانواده را برای تصاحب قدرت به جان هم می‌اندازد.

۸- استرلینگ کی براون در سریال «این ما هستیم» (This is Us)

باز هم یک فصل دیگر از سریال درام خانوادگی «این ما هستیم» منتشر شد و این بار طرفداران زیادی انتظار دارند استرلینگ کی براون در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های درام جوایز امی ۲۰۲۲ برای بار دوم برنده شود. او شش سال متوالی نامزد این رشته شده بود و تنها یک بار سال ۲۰۱۷ این جایزه را از آن خودش کرده بود.

«این ما هستیم» داستان یک خانواده‌ی آمریکایی با سه فرزند را در گذر زمان دنبال می‌کند. براون ایفاگر نقش رندال پیرسون پسر ناتنی این خانواده است که در بزرگ‌سالی زندگی خانوادگی موفقی دارد و پدر خوبی برای فرزندانش است. او در طول فصول مختلف با چالش‌های زیادی در زندگی‌اش مواجه می‌شود.

استرلینگ کی براون تا به حال مقابل بازیگران بزرگی قرار گرفته است اما به اندازه‌ای مستعد است که هر سال در فهرست نامزدهای امی جایی برای او وجود دارد.

بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی

۱- بیل هیدر در سریال «بری» (Barry)

اگر قرار باشد هالیوود یک مهمانی رقص برگزار کند بدون شک بیل هیدر از جمله کسانی است که برای کسب عنوان پادشاه مهمانی رقابت می‌کنند. او سال‌ها است که در رسانه‌های مختلف با عشق فعالیت می‌کند و در هر کاری از نویسندگی، کارگردانی، تهیه‌کنندگی و بازیگری حضور تاثیرگذاری دارد.

هیدر امسال با سریال محبوب «بری» به HBO بازگشته و برای کسب سومین جایزه‌ی امی در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی خیز برداشته است. او بیست نامزدی جوایز امی را در کارنامه‌ی هنری‌اش دارد و هر دو جایزه‌اش را برای «بری» کسب کرده است؛ بنابراین اگر امسال هم در این رشته برنده شود تنها بازیگری است که در سه فصل پیاپی یک سریال کمدی جایزه می‌گیرد.

بری را می‌توان یکی از دوست‌داشتنی شخصیت‌های سریال‌های کمدی چند سال اخیر دانست که بدون شک این موفقیت تا حد زیادی وابسته به حضور درخشان بیل هیدر است. فیلم ماجرای یک قاتل را دنبال می‌کند که برای کشتن یک نفر به لس‌آنجلس سفر می‌کند اما اتفاقات ناگهانی باعث می‌شود او به یک گروه هنری بپیوندد.

۱۵ فصل بی‌نقص سریال‌های تلویزیونی

۲- جیسون سودیکیس در سریال «تد لاسو» (Ted Lasso)

جیسون سودیکیس ستاره‌ی سابق «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live) پس از بردن اولین تندیس امی در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی برای «تد لاسو»، حالا با آغاز فصل دوم این سریال در انتظار دریافت دومین جایزه‌ی متوالی‌اش است.

فصل اول «تد لاسو» سال ۲۰۲۰ از اپل تی وی پلاس منتشر شد و بازخوردهای فوق‌العاده‌ای از سوی منتقدان و مخاطبان کسب کرد؛ به طوری که در مجموع نامزد ۲۰ جایزه‌ی امی شد. جیسون سودیکیس هم با ایفای نقش تد لاسو علاوه بر این که در جوایز امی حسابی درخشید، جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی یا موزیکال را هم از آن خودش کرد.

سریال ماجرای مالک یک باشگاه فوتبال لیگ برتری انگلیس را دنبال می‌کند که در پی اختلاف و لجبازی با همسرش تصمیم می‌گیرد در روند کار باشگاه که از قضا همسرش عاشقش است، اختلال ایجاد کند؛ بنابراین یک مربی تازه‌کار فوتبال آمریکایی که تنها موفقیتش بردن تیم کالج به لیگ دسته دو بوده را برای مربی‌گری یک تیم فوتبال در رده‌ی لیگ برتر انگلیس استخدام می‌کند. این مربی که ظاهرا خنگ و بی‌دست‌وپا به نظر می‌رسد کم‌کم فراتر از تصورات ظاهر می‌شود.

۳- مارتین شورت در سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

«فقط قتل‌های داخل ساختمان» یکی از سریال‌های کمدی است که فصل نخست آن سال ۲۰۲۱ و در بحبوحه‌ی همه‌گیری کرونا از هولو به نمایش درآمد و خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین سریال‌های کمدی و جنایی آن سال تبدیل شد، همچنین فصل دوم این سریال هم در حال پخش است. مارتین شورت کهنه‌کار در نقش الیور پوتنام کارگردان قدیمی تئاتر که تازه‌ترین سرگرمی‌اش ضبط پادکست‌های جنایی است، همراه استیو مارتین و سلنا گومز عملکرد خیره‌کننده‌ای داشت.

پس از وقوع حادثه‌ی خودکشی در یک ساختمان، سه نفر از ساکنان که درباره‌ی این ماجرا حسابی کنجکاو هستند تئوری‌هایی را درباره‌ی احتمال قتل مطرح می‌کنند و به تک‌تک ساکنان ساختمان هم مظنون می‌شوند. آن‌ها سرانجام تصمیم می‌گیرند یک پادکست جنایی درباره‌ی این قتل احتمالی تولید و همه‌ی احتمالات را بررسی کنند.

مارتین شورت ۱۵ نامزدی امی را در کارنامه دارد و تا به حال ۲ بار هم این جایزه را از آن خودش کرده، باید ببینیم بازگشت مقتدرانه‌ی او در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» می‌تواند سومین جایزه‌ی امی و اولین جایزه در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی را برایش به ارمغان بیاورد یا نه.

۴- استیو مارتین در سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

اما فقط مارتین شورت نیست که احتمال دارد جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اول فیلم‌های کمدی را برای بازی در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» از آن خودش کند، همکار قدیمی و دوست‌داشتنی او استیو مارتین هم یکی دیگر از گزینه‌های محتمل است. این بازیگر، کمدین و آهنگساز درجه یک ۹ نامزدی جایزه‌ی امی در رشته‌های مختلف را در کارنامه دارد که تنها یک بار سال ۱۹۶۹ به عنوان نویسنده برنده شد؛ بنابراین احتمال دارد امسال نخستین جایزه‌اش در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی را از آن خودش کند.

مارتین در سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» ایفاگر نقش چارلز هیدن ساویج بازیگر بازنشسته‌ای است که همراه مارتین شورت و سلنا گومز به دنبال حل معمای احتمالی قتل در ساختمان با تهیه‌ی یک پادکست جنایی است.

۱۰ سریال برتر سال ۲۰۲۱ به انتخاب مجله‌ی سایت اند ساوند

۵- دونالد گلاور در سریال «آتلانتا» (Atlanta)

سومین و آخرین فصل سریال محبوب «آتلانتا» پس از انتظارهای طولانی به شبکه‌ی اف ایکس بازگشت و دونالد گلاور بالاخره با نقش معروف ارنست “ارن” مارکس خداحافظی کرد. او پیش‌تر برای فصول قبل دو جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اول و بهترین کارگردان سریال‌های کمدی را از آن خود کرده بود و احتمالی زیادی وجود دارد که خداحافظی او با نقش ارن هم با استقبال منتقدان مواجه شود و جایزه‌ی امی دیگری را برای او به همراه بیاورد.

«آتلانتا» زندگی مرد جوانی به نام ارن را دنبال می‌کند که پس از انصراف از دانشگاه، بی‌خانمان و فقیر می‌شود و به سختی می‌تواند از دختر کوچکش مراقبت کند. تا این که متوجه می‌شود پسرعمویش در موسیقی رپ پیشرفت کرده و حالا خواننده‌ی نسبتا معروف و آینده داری است؛ بنابراین تصمیم می‌گیرد برای درست کردن وضعیت نا به سامان زندگی‌اش به او نزدیک شود و به عنوان مدیر برنامه‌ی پسرعموی کله‌شقش مشغول به کار شود.

۶- دان چیدل در سریال «دوشنبه‌ی سیاه» (Black Monday)

دان چیدل یازده بار نامزد امی در رشته‌ی بازیگری شده و به نوعی یکی از رکوردداران محسوب می‌شود. چیدل در همه‌ی این سال‌ها در پروژه‌های مختلف از سریال‌های کمدی و کوتاه گرفته تا نقش‌های مکمل در فیلم‌های ابرقهرمانی حضور داشته و نشان داده بیش از اندازه‌ی نقش به کیفیت آن اهمیت می‌دهد.

چیدل برای بازی در نقش شخصیت مو مونرو در «دوشنبه‌ی سیاه» دو بار نامزد دریافت جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی شده است؛ بنابراین در فصل سوم هم یکی از گزینه‌های جدی در لیست نامزدهای این جایزه به حساب می‌آید و خدا را چه دیدید شاید امسال طلسم را شکست و بالاخره جایزه را از آن خودش کرد.

«دوشنبه‌ی سیاه» از یکی از مهم‌ترین رویدادهای مالی آمریکا الهام گرفته شده و گروهی را در وال استریت دهه‌ی ۸۰ میلادی دنبال می‌کند که یک شبه موجب اخلال در نظام اقتصادی آمریکا شدند و ثروت هنگفتی را به جیب زدند.

۷- آنتونی اندرسون در سریال «مایل به سیاه» (Black-ish)

آنتونی اندرسون از سال ۲۰۱۵ تا به حال هفت نامزدی امی متوالی در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کمدی را کسب کرده است. او همچنین برای بهترین تهیه‌کننده‌ی اجرایی سریال «مایل به سیاه» هم چهار بار نامزد جایزه‌ی امی شده است.

این سریال ماجرای مرد سیاه پوستی را دنبال می‌کند که با خانواده‌اش در یک محله‌ی سفیدپوست نشین سطح بالا زندگی می‌کند و تلاش می‌کند هویت فرهنگی خودش را به دست بیاورد. احتمال دارد فصل پایانی سریال ABC بالاخره جایزه‌ی امی را نصیب اندرسون کند.

۸- لری دیوید در سریال «زیاد ذوق‌زده نشو» (Curb Your Enthusiasm)

لری دیوید تهیه‌کننده و نویسنده‌ی سریال کلاسیک «ساینفلد» (Seinfeld) که دو بار برنده‌ی جایزه‌ی امی شده، چندین نامزدی برای «زیاد ذوق‌زده نشو» سریال کمدی طولانی HBO را هم به نام خودش ثبت کرده است. این سریال بیش از بیست سال قدمت دارد و در این مدت بین فصل‌هایش بارها وقفه افتاده است اما همواره با استقبال خوب منتقدان و مخاطبان مواجه شده است.

«زیاد ذوق‌زده نشو» سبک منحصربه‌فردی دارد و تقریبا به شیوه‌ی بداهه فیلم‌برداری شده است و بازیگران پیش از فیلم‌برداری ایده‌ی دقیقی درباره‌ی دیالوگ‌هایشان ندارند. لری دیوید در این سریال ایفاگر نقش خودش است و در هر قسمت با ماجراهای بانمکی دست و پنجه نرم می‌کند.

بهترین بازیگران نقش اول مرد سریال‌های کوتاه

۱- مایکل کیتون در سریال «دوپسیک» (Dopesick)

مایکل کیتون به خاطر ایفای نقش دکتر ساموئل فینیکس جایزه‌ی انجمن بازیگران فیلم را دریافت کرده و یکی از قدرتمندترین نامزدهای این بخش به حساب می‌آید که به احتمال زیاد جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اول سریال‌های کوتاه را از آن خودش کند.

«دوپسیک» به کارگردانی دنی استرانگ اکتبر سال ۲۰۲۱ از هولو منتشر شد و از کتابی به همین نام نوشته‌ی بث مکی اقتباس شده است. این مینی سریال نقش شرکت‌های داروسازی در افزایش اعتیاد به تریاک در آمریکا به خاطر سود بیش‌تر را بررسی می‌کند. دکتر ساموئل فینیکس (مایکل کیتون) پزشکی است که با این اعتیاد فراگیر در شهر کوچک محل خدمتش مواجه می‌شود.

از «جکی براون» تا «بیتل جویس»؛ ۹ کاراکتر بی‌نظیر که مایکل کیتون بازی کرده است

۲- اندرو گارفیلد در سریال «زیر پرچم بهشت» (Under The Banner of Heaven)

سال گذشته برای اندرو گارفیلد رویایی تمام شد. او به خاطر بازی در نقش جاناتان لارسون در «تیک تیک… بوم» (Tick Tick… Boom) برای دومین بار نامزد اسکار شد و با «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) هم رکورد باکس آفیس را در دوران همه‌گیری کرونا شکست. گارفیلد سال ۲۰۲۲ را با مینی سریال «زیر پرچم بهشت» آغاز کرد و با عملکردی درخشان به سیر رشدش ادامه داد.

او در مینی سریال اف ایکس ایفاگر نقش کارآگاه متدینی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ی یک قتل که ارتباط مستقیمی با گروه‌های مذهبی افراطی دارد، قرار می‌گیرد و ایمانش آزمایش می‌شود. این سریال از کتابی به همین نام اثر جان کراکائر اقتباس شده و در مجموع واکنش‌های انتقادی خوبی را دریافت کرد. «زیر پرچم بهشت» می‌تواند نخستین نامزد امی را برای گارفیلد به همراه بیاورد و فهرست افتخارات او را تکمیل کند.

۳- اسکار آیزاک در سریال‌های «صحنه‌هایی از یک ازدواج» (Scenes from a Marriage) و «شوالیه ماه» (Moon Knight)

اسکار آیزاک را می‌توان یکی از نامزدهای قطعی بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ دانست اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که برای کدام مینی سریال نامزد می‌شود؟

«صحنه‌هایی از یک ازدواج» سپتامبر ۲۰۲۱ از HBO منتشر شد و بازسازی آمریکایی مینی سریال سوئدی به همین نام اثر اینگمار برگمان است که توسط هاگای لیوای کارگردانی شده. این مینی سریال نگاهی موشکافانه به رابطه‌ی متلاطم یک زوج آمریکایی طبقه‌ی متوسط دارد و مراحل مختلف جدایی را با نگاهی دقیق و بی‌طرف بررسی می‌کند. اسکار آیزاک ایفاگر نقش مرد تحصیل‌کرده‌ی یهودی تباری به نام جاناتان است که ابتدا تصور می‌کند رابطه‌ی سردش با همسرش میرا (جسیکا چستین) روند طبیعی دارد اما وقتی با تصمیم جدی میرا مبنی بر جدایی مواجه می‌شود، فروپاشی عاطفی را تجربه می‌کند و نمی‌داند چطور باید با شرایط تازه‌اش کنار بیاید. آیزاک نقش جاناتان را با دقت و ظرافت شگفت‌انگیزی ایفا کرده است و رویارویی او با چالش‌های جدایی را به واقع‌گرایانه‌ترین شکل ممکن به تصویر کشیده است. همچنین از شیمی مناسب او و جسیکا چستین هم نباید چشم‌پوشی کرد. «صحنه‌هایی از یک ازدواج» علیرغم قابلیت‌های شگفت انگیزش نتوانست آن طور که باید و شاید دیده شود و موفقیت آن تا اندازه‌ی زیادی تحت تاثیر «بازی مرکب» قرار گرفت.

مینی سریال دیگر اسکار آیزاک «شوالیه ماه» است که بر خلاف قبلی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرد. «شوالیه ماه» نسبت با سایر آثار دنیای سینمایی مارول فضای جدی و تاریک‌تری داشت و مخاطبان را نسبت به ورود مارول به قلمروی واقع‌گرایانه‌ای که پیش‌تر دی سی هم به آن وارد شده بود، امیدوار کرد. این مینی سریال داستان شخصیتی به نام مارک اسپکتور (اسکار آیزاک) را دنبال می‌کند که با اختلال چند شخصیتی دست و پنجه نرم می‌کند و دو شخصیت دیگر به نام‌های استیون گرانت و جیک لاکلی که هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند هم در لحظات مختلف همراه او هستند. مارک از جایی به بعد برای زنده ماندن مجبور می‌شود به عنوان آواتار خدای ماه خونس، با او همکاری کند.

اسکار آیزاک در «شوالیه ماه» سعی کرد با دو لهجه‌ی مختلف نقش استیون گرانت و مارک اسپکتور را از هم متمایز کند. البته لهجه‌ی بریتانیایی استیون گرانت با انتقادات زیادی روبه‌رو شد اما در مجموع عملکرد او در نقش یک ابرقهرمان چند شخصیتی به اندازه‌ای خوب بود که بتوان از این مورد چشم‌پوشی کرد و به او شانسی برای حضور در فهرست نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ داد.

۴- کالین فرث در سریال «راه پله» (The Staircase)

کالین فرث برای بازی در فیلم «سخنرانی پادشاه» (The King’s Speech) جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را کسب کرد. همچنین یک جایزه‌ی امی برای فیلم «توطئه» (Conspiracy) محصول سال ۲۰۰۱ هم میان افتخاراتش دیده می‌شود. فرث با نقش‌آفرینی دقیق و موشکافانه‌اش در مینی سریال «راه پله» HBO یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ است.

این مینی سریال بر اساس یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی چند سال گذشته‌ی آمریکا ساخته شده که هنوز هم مجرم واقعی و علل وقوع این جنایت به طور کامل کشف نشده. مایکل پترسون نویسنده‌ی معروف رمان‌های جنایی، پس از پیدا شدن جسد خون‌آلود همسرش که در نگاه اول به نظر می‌رسد در اثر سقوط از راه پله کشته شده، متهم به قتل شناخته می‌شود و دستگیر می‌شود. در خلال این پرونده‌ی قتل بخش‌هایی از مشکلات مالی این خانواده و گذشته‌ی پترسون افشا می‌شود که مسیر تحقیقات را کاملا عوض می‌کند.

۹ سریال جنایی مرموز مانند سریال «زیر پرچم بهشت» بر اساس داستان‌های واقعی

۵- جرد لتو در سریال «سقوط کردیم» (WeCrashed)

جرد لتو یکی از بازیگرانی است که به پذیرش تغییرات ظاهری عجیب برای ایفای نقش‌های مختلف معروف است. البته این تغییرات همیشه هم منتقدان را هیجان‌زده نمی‌کند و گاهی با واکنش‌های تند و تیز آن‌ها مواجه می‌شود مثلا برای نقش پائولو گوچی در «خاندان گوچی» (House of Gucci) انجام یک گریم سنگین بر صورتش را پذیرفت، با این همه شخصیت پائولو به عنوان یکی از بدترین نقش‌های کارنامه‌ی بازیگری‌اش شناخته می‌شود.

مشابه این اتفاق در «سقوط کردیم» مینی سریال تازه‌ی اپل تی وی پلاس هم به وقوع پیوست با این تفاوت که این بار عملکردش به اندازه‌ای خوب بود که به عنوان یکی از نامزدهای محتمل بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ شناخته می‌شود.

لتو ایفاگر نقش آدام نیومان موسس شرکت استارتاپی وی ورک و ارائه‌دهنده‌ی فضاهای کار اشتراکی در نقاط مختلف دنیا است. این مینی سریال روند شکل‌گیری این استارتاپ موفق با تمام فراز و نشیب‌هایش را دنبال می‌کند و تماشای آن گزینه‌ی مناسبی برای افرادی است که به فضای کسب‌وکارهای نوپا علاقه‌مند هستند.

۶- سم الیوت در سریال «۱۸۸۳»

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم «۱۸۸۳» یک مینی سریال وسترن است که به نوعی پیش‌درآمد سریال محبوب «یلواستون» به حساب می‌آید و ماجرای خانواده‌ی داتونز در حوالی سال ۱۸۳۳ و سفر آن‌ها به غرب وحشی برای پیدا کردن اراضی را دنبال می‌کند.

این مینی سریال هم مثل «یلواستون» با استقبال خوبی مواجه شد و عملکرد سم الیوت کهنه‌کار هم به اندازه‌ای خیره‌کننده بود که از نامزدهای قطعی بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ به حساب می‌آید.

۷- سباستین استن در سریال «پم و تامی» (Pam & Tommy)

سباستین استن یکی از بازیگران دوست‌داشتنی دنیای سینمایی مارول است که با «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier) توجه‌های زیادی را به خودش جلب کرد اما این اجرای او در مینی سریال «پم و تامی» اثر هولو است که احتمال دارد نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌های کوتاه نامزد جایزه‌ی امی را برایش به ارمغان بیاورد.

او در این مینی سریال ایفاگر نقش تامی لی نوازنده‌ی درام گروه متال ماتلی کرو است که رابطه‌اش با بازیگر و مدل مشهور پاملا اندرسون بسیار حاشیه‌ساز شد.

۸- ساموئل ال. جکسون در سریال «آخرین روزهای پاتلمی گری» (The Last Days of Ptolemy Grey)

ساموئل ال. جکسون بازیگر موردعلاقه‌ی کوئنتین تارانتینو که تا به حال نامزد دریافت جوایز سینمایی معتبری بوده، این بار در «آخرین روزهای پاتلمی گری» مینی سریال اپل تی وی پلاس عملکرد خیره‌کننده‌ای داشت و از نامزدهای محتمل بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ است.

ساموئل ال. جکسون ایفاگر نقش پیرمرد ۹۱ ساله‌ای به نام پاتلمی گری است که به بیماری آلزایمر مبتلا شده اما در کمال ناباوری حافظه‌ی او به صورت موقت بازمی‌گردد و او می‌تواند از این فرصت برای کنکاش در گذشته و حل معمای مرگ برادرزاده‌اش استفاده کند.

منبع: Variety

نوشته پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد جوایز امی ۲۰۲۲؛ از باب ادنکیرک تا اندرو گارفیلد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala