یکی از چیزهایی که به بهتر دیده شدن یک نقش اصلی در مجموعه‌های تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی کمک می‌کند، تسلط و توانایی بازیگر (یا بازیگران) نقش مکمل است. این قانون نانوشته‌ای است که هر منتقد، داور، کارگردان، بازیگر و حتی هر مخاطب فیلم‌بینی به آن اذعان دارد.

سال گذشته پس از مشاهده‌ی نام توبیاس منزیس در بین نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد برای بازی در سریال «تاج» (The Crown) هیچ شکی وجود نداشت که این جایزه به نام این بازیگر ثبت شده است. اما رقابت نزدیک‌تر و سریال‌ها درخشان‌تر و بازیگران توانمند بیشتری شانس قرار گرفتن در بین نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جوایز امی ۲۰۲۲ را خواهند داشت و این تنوع و تعدد بازیگران کاردرست پیش‌بینی را سخت می‌کند.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال‌های درام

او تی فاگبنلی، بردلی وایتفورد و مکس مینگلا از بازیگران فصل ششم سریال «سرگذشت ندیمه» (The Handmaid’s Tale)، جفری رایت بازیگر فصل چهارم سریال «وست ورلد» (Westworld)، جانکارلو اسپوزیتو بازیگر فصل سوم سریال «مندلورین» (The Mandalorian) و جان لیثگو بازیگر فصل دوم سریال «پری میسون» (Perry Mason) که سریال‌هایشان واجد شرایط شرکت در رقابت‌های امسال نبودند، از لیست نامزدهای احتمالی خط خوردند. اما در نهایت به ۸ بازیگر رسیدیم که شایستگی حضور در بین نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جوایز امی ۲۰۲۲ را دارند.

۱. کویینسی ایسایا در سریال «زمان بردن؛ ظهور سلسله‌ی لیکرز» (Winning Time: Rise of the Lakers Dynasty)

تصور اینکه کسی با جذابیت و ورزشکاری یک مجیک جانسون جوان همخوانی داشته باشد سخت است. اما ظاهرا ایسایا انتخاب مناسبی است. ایسایا که یک تازه وارد واقعی در اولین نقش تلویزیونی خود است، لبخند میلیون دلاری مجیک و شخصیت ممتازش را به خوبی به تصویر می‌کشد، و معصومیتی تازه در چشمان درشتش را برای شخصیت فوق ستاره‌ی نوظهور NBA به ارمغان می‌آورد.

بعلاوه، او از شیرجه رفتن به سمت تاریک شخصیت درخشان مجیک نمی‌ترسد، و حتی یک کار فوق‌العاده در بازآفرینی حرکات چشم‌نواز مجیک در زمین بسکتبال انجام می‌دهد. حماسه‌ی لس‌آنجلس لیکرز با نام «زمان بردن» محصول HBO بدون ایسایا برنده نخواهد بود.

۲. آلن راک در سریال «وراثت» (Succession)

اگرچه تا کنون برای سریال «وراثت» در این بخش برنده‌ای وجود نداشت، فصل ۳ این سریال درام خانوادگی محصول HBO بدون شک نمایش بهتری برای ستاره‌هایی چون کایران کالکین، متیو مک فادین و نیکلاس براون بوده است. اما با این وجود آلن راک گزینه‌ی مناسبی برای انتخاب در این بخش خواهد بود.

سریال «وراثت» که خود یکی از گزینه‌های پیش‌بینی شده برای بخش بهترین سریال درام به حساب می‌آید، داستان رقابت و عطش جانشینی بر سر یک مقام مهم خانوادگی را روایت می‌کند که آلن راک در آن در نقش کانر روی، تنها فرزند از ازدواج اول لوگان روی ظاهر می‌شود. او به خاطر علاقه‌اش به سیاست از دوران نوجوانی سودای ریاست جمهوری آمریکا را در سر دارد و به دلیل اینکه عمدا از امور شرکت خانوادگی‌شان حذف شده است، برای اداره‌ی امور به خواهر و برادر ناتنی خود متوسل شده است.

۳. بیلی کروداپ در سریال «برنامه‌ی صبحگاهی» (The Morning Show)

بیلی کروداپ برای بازی در نقش کوری الیسون در سریال درام «برنامه‌ی صبحگاهی» محصول اپل تی وی پلاس اولین جایزه‌ی امی خود را در سال ۲۰۲۰ دریافت کرد. در قسمت دوم، او زمان بیشتری برای حضور در سریال دارد، حتی از مرز بین بازیگر اصلی و بازیگر نقش مکمل عبور می‌کند، که می‌تواند به او در آستانه‌ی نامزدی دیگر (و شاید برنده شدن؟) کمک کند.

۴. جان تورتورو در سریال «جداسازی» (Severance)

این بازیگر کهنه‌کار یک آفتاب‌پرست واقعی است، طیف نقش‌های او در طول سال‌ها نفس‌گیر است و او بار دیگر خود را در تریلر هیجان‌انگیز دیستوپیایی اپل تی وی پلاس به خوبی نشان می‎دهد. به عنوان پالایشگر ارشد کلان داده‌ با نام ایروینگ، تورتورو تنها مردی در شرکت بود که به شدت به قوانین و مقررات لومان به شکل تقریبا متعصبانه‌ای پایبند بود.

جان تورتورو که قبلا برنده‌ی جایزه‌ی امی برای بهترین بازیگر مهمان در یک سریال کمدی در سال ۲۰۰۴ شده بود، در نقش ایروینگ در این سریال خوب ظاهر می‌شود. یک بازیگر مورد احترام و محبوب در عرصه‌ی تلویزیون که با نامزدی دیگرش برای سریال HBO نشان داده است که شانس خوبی برای حضور در این ترکیب رقابتی دارد.

۵. جیناکارلو اسپوزیتو در سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)

در کنار بنکس، و پس از نامزدی او برای «ماندالورین» در سال گذشته، بازی جیانکارلو اسپوزیتو در نقش گاس فرینگ در سریال پرطرفدار AMC برای مدت‌ها محبوب بوده است. همچنین، قرار گرفتن او پشت دوربین با اولین کارگردانی تلویزیونی‌اش (برای اپیزود الکس و گریند) می‌تواند شانس او را در بخش جوایز افزایش دهد و احتمالا پس از پنج نامزدی – شاید در هر دو دسته – با دریافت جایزه‌ی امی که مدت‌ها به تعویق افتاده است به چیزی که شایسته‌اش است دست پیدا کند.

۶. کایرن کالکین در سریال «وراثت» (Succession)

کالکین بار دیگر جالب‌ترین بازی را در فصل ۳ «وراثت» ارائه کرد. اما این بازیگر همچنین شیفتگی ما را نسبت به نیاز رومن به تایید پدر عزیزش، افزایش داد. هنگامی که رومن و شیو در حال بررسی این موضوع بودند که آیا در جنگ شرکتی‌اش علیه لوگان در کنار برادر کندال قرار بگیرند یا خیر، کالکین به طرز باشکوهی از یک برادر خودسر به پسر کوچکی تغییر شکل داد و سرگرم کننده‌ترین شخصیت «وراثت» را به یکی از شخصیت‌های جالب و رقت انگیز تبدیل کرد.

کایرن کالکین در نقش رومن روی در این سریال محصول HBO، با برنده شدن جوایز انتخاب منتقدان وارد دوره‌ی رای‌گیری امی می‌شود. تا زمانی که تعداد زیادی از همبازی‌های رقیب او رای‌های منتقدان را ندزدند، احتمالا شتاب او ادامه خواهد داشت.

۷. متیو مک‌فادین در سریال «وراثت» (Succession)

به لطف چرخش شگفت‌انگیز مک‌فادین در فصل ۳ سریال «وراثت» محصول HBO همه‌ی اعضای خانواده‌ی روی دوست دارند تام شوهر شیو را کتک بزنند، و مک‌فادین به طرز خنده‌دار و رقت‌انگیزی ظاهر شد، زیرا تام وحشت‌زده با احتمال زندانی شدن جدی روبرو بود. اما تام در نهایت به شیو خیانت کرد تا در کنار پدرش لوگان قرار بگیرد و مک‌فادین شگردی را به نمایش گذاشت که در پشت ظاهر معمولی تام به شکل مرموزی پنهان شده بود.

متیو مک‌فادین در نقش تام وامبسگانز در فصل سوم سریال پرطرفدار HBO صحنه را از آن خود می‌کند. «وراثت» که اولین نامزدی امی در سال ۲۰۲۰ را از آن خود کرد و امسال جایزه‌ی تلویزیونی بفتا را هم به دست آورد، یکی از مهم‌ترین نامزدهای امی را بدست خواهد آورد و احتمالا بهترین نقش مکمل مرد مک‌فادین در میان این جوایز خواهد بود.

۸. اوه یونگ سو در سریال «بازی مرکب» (Squid Game)

وقتی با اوه ایلنام (معروف به پیرمرد) آشنا شدیم، این شخصیت برای اولین بار در پادگان از خواب بیدار شده بود و مشغول شمارش بازیکنان دیگر بود، نه به این دلیل که تعداد آن‌ها را نمی‌دانست، بلکه برای دفع زوال عقل. با آشکار شدن ماهیت مرگبار گیم پلی، و به دلیل شیرینی که او برای شخصیتش به ارمغان آورد، ما نگران بودیم که این شخصیت چقدر دوام بیاورد. اما آخرین بار، حداقل تا دور تیله‌ها، جایی که گی‌هون از عدم تمرکز شریکش سواستفاده کرد، ادامه داد. انتخاب‌های دقیق بازیگری او باعث شد از خود بپرسیم: «چه کسی دارد چه کسی را گول می‌زند؟» معمایی که تا دقایق پایانی فصل مجهول باقی می‌ماند.

همانطور که این بازیگر ۷۸ ساله‌ی کره‌ای در سریال پرطرفدار نتفلیکس نشان داد، هیچ وقت برای یک اتفاق در هالیوود دیر نیست. اوه یانگ سو پس از دریافت جایزه‌ی غافلگیرکننده‌ی گلدن گلوب برای بازیگر نقش مکمل، امیدوار است از دیگر برندگان HFPA که موفق به دریافت نامزدی امی نشدند، مانند جان بویگا و کریستین اسلیتر جا نماند.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال‌های کمدی

آخرین فردی که در سال‌های متوالی موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال کمدی شد، جرمی پیون برای سریال «دار و دسته» (Entourage) بود. پس از آن، دوره‌ای بود که تای بورل و اریک استون استریت، ستاره‌های «خانواده‌ی امروزی» (Modern Family) جایگاه برنده‌ها را با هم عوض می‌کردند. با توجه به اینکه چگونه «تد لاسو» نیمی از نامزدهای این بخش را به خود اختصاص داد، و برت گلدشتاین برنده شد، این احتمال وجود دارد که سریال پرطرفدار اپل تی وی پلاس بتواند رد پای «خانواده‌ی امروزی» را دنبال کند و نامزدی‌های پی در پی بدست آورد.

پل رایزر در سریال «روش کومینسکی» (The Kominsky Method) و استرلینگ کی براون در سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel) بازیگران قابل توجهی بودند که متاسفانه واجد شرایط شرکت در این بخش نشدند. با این وجود در ادامه ۸ بازیگر را نام بردیم که به احتمال زیاد در بین نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جوایز امی ۲۰۲۲ حضور خواهند داشت.

۱. آنتونی کاریگان در سریال «بری» (Barry)

آیا در هیچ کجای تلویزیون شخصیتی بامزه‌تر از گانگستر چچنی با بازی کاریگان، به نام نوهو هنک وجود دارد؟ کاریگان از زمانی که سریال کمدی «بری» محصول HBO شروع به کار کرد، صحنه‌های زیادی را به عنوان یک جنایتکار دوست داشتنی دزدیده، و فصل ۳ نیز با اضافه شدن یک پیچ و خم غیرمنتظره در زندگی شخصی هنک از این قاعده مستثنی نبوده است.

هیچ بازیگری نمی‌توانست راحت‌تر از آنتونی کاریگان در نقش نوهو هنک ظاهر شود. این بازیگر که اولین نامزدی امی خود را برای فصل دوم دریافت کرد، با تحولات بیشتر و صحنه‌های خنده‌دار بیشتر بازگشته است تا بیننده را درگیر کند و بدون شک یکی از نامزدهای این بخش خواهد بود.

۲. بن شوارتز در سریال «بعد از مهمانی» (The Afterparty)

بن شوارتز پس از صداپیشگی در «سونیک خارپشت ۲» (Sonic the Hedgehog 2) برخی از خنده‌دارترین صحنه‌های سریال «بعد از مهمانی» فیل لرد و کریس میلر را به نمایش گذاشت. به طور خاص، اپیزود موزیکال آواز و رقص او، که مسلما نقطه‌ی برجسته‌ی کل فصل است، یک آهنگ اصلی دارد و بهترین لحظات بازیگری او را به نمایش می‌گذارد. نادیده گرفتن این بازیگر توانمند گناهی نابخشودنی است.

۳. بون یانگ در سریال «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live)

بون یانگ، اولین چینی-آمریکایی در برنامه‌ی «پخش زنده‌ی شنبه شب» سال گذشته تاریخ‌ساز شد و اولین بازیگر برجسته‌ای شد که نامزدی امی دریافت کرد. نامزد نشدن او ممکن است به دلیل تقسیم آرا با همبازی‌اش باشد، اما اکنون، او در نهایت می‌تواند با هنرمندان درجه یک در این رده و در یک فصل برجسته‌ی دیگر رقابت کند.

۴. برت گلدشتاین در سریال «تد لاسو» (Ted Lasso)

روی، نقشی که گلدشتاین آن را به تصویر می‌کشد، در اولین سال بازنشستگی خود دچار یک بحران میانسالی شد، که به واسطه‌ی رابطه‌اش با کیلی، فرصت زیادی برای حضور در فصل ۲ کسب کرد. گلدشتاین پست‌ترین دیالوگ‌ها را برای روی ارائه کرد و موفق شد هر کلمه‌ی اهانت‌آمیزی را به احساس شخصیتش آغشته کند. روی ممکن است دوست نداشته باشد که سفره‌ی دلش را برای کسی باز کند، اما او ناخواسته به این کار ادامه می‌دهد و گلدشتاین هر بار در به تصویر کشیدن این نقش غوغا به پا می‌کند.

برت گلدشتاین به سرعت به قلب سریال تبدیل شد، به خصوص در صحنه‌های مشترکش با جونو تمپل. پس از برنده شدن جایزه‌ی امی سال گذشته، او می‌تواند به افرادی مانند برد گرت و دیوید هاید پیرس به عنوان برندگان متوالی در این بخش بپیوندند. او همچنین در صورت بردن جایزه، اولین برنده‌ی متوالی این رده بعد از جرمی پیون در سال ۲۰۰۷ خواهد بود. همچنین چندین همکار دیگر دارد که در این رقابت می‌توانند او را همراهی کنند، به ویژه نیک محمد، که به احتمال زیاد در کنار گلدشتاین قرار می‌گیرد.

۵. برایان تایری هنری در سریال «آتلانتا» (Atlanta)

برایان تایری هنری تا کنون دو بار، یک بار به عنوان بازیگر مهمان در یک سریال درام به نام «این ما هستیم» (This Is Us) و دیگری به عنوان مایلز در سریال «آتلانتا» محصول شبکه‌ی FX نامزد امی شده است. برایان تایری هنری دوباره برای فصل چهارم و ماقبل آخر بازگشته است. هنوز مشخص نیست که وقفه‌ی طولانی مدت این سریال کمدی چه تاثیری بر شانس امی او می‌گذارد، اما او مطمئنا فرصتی دیگر در آکادمی تلویزیونی خواهد داشت.

۶. هنری وینکلر در سریال «بری» (Barry)

یکی از بهترین لحظات در تاریخ امی، دیدن هنرپیشه‌ی کهنه‌کار هنری وینکلر بود که به روی صحنه رفت و جایزه‌ی دیرینه‌اش را برای بازی در نقش جین کوزینیو در فصل اول سریال «بری» شبکه HBO دریافت کرد. در فصل سوم، این سریال به وینکلر فضای بیشتر می‌دهد تا با شخصیت‌اش که کاملا مسلط و مانند همیشه سرگرم‌کننده است، دیده شود.

۷. کنان تامپسون در سریال «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live)

کنان تامپسون، قدیمی‌ترین عضو تاریخ SNL همچنان به عنوان نیروی محرکه سری طرح‌های NBC فعالیت می‌کند. او که سال گذشته دو نامزدی داشت، همراه با کمدی «کنان» (Kenan) خود، در تلاش دیگری برای دریافت تندیس امی بازگشته است.

۸. لوک کربی در سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

کربی در فصل چهارم سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز» غوغا به پا کرد تا جایی که تمرکزها از بانو میزل به سمت او تغییر مسیر داد. کربی در صورت انتخاب، اولین بار است که در بخش جوایز نقش مکمل قرار می‌گیرد که با توجه به نقش پررنگش در این سریال انتخاب او برای دریافت جایزه کاملا منصفانه خواهد بود.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال‌های کوتاه

اچ‌بی‌او دو سال متوالی برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش فیلم‌ها و سریال‌های کوتاه یا آنتولوژی شده است و اگر امسال هم برای مثال موری بارتلت از سریال «نیلوفر سفید» برنده‌ی این بخش شود، دوباره HBO تاج برتری را بر سر خواهد گذاشت. این شبکه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ برنده‌ی این رده شده است.

از آنجایی که اوون ویلسون، از سریال «لوکی» (Loki)، پل والتر هاوزر از سریال «پرنده‌ی سیاه» (Black Bird) و دامنال گلیسون از سریال «لوله‌کش‌های کاخ سفید» (The White House Plumbers) واجد شرایط شرکت در این بخش نیستند، ۸ بازیگر را نام بردیم که می‌توانند نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جوایز امی ۲۰۲۲ باشند.

۱. جیک لیسی در سریال «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

در حالی که بسیاری از همبازی‌های لیسی سهم زیادی از نامزدی‌ها را دریافت کرده‌اند، بازی او در نقش شین پاتون، پسر بداخلاق، بدون شک خیره کننده است. در نتیجه، سریال کوتاه HBO می‌تواند چندین نامزدی بازیگری دریافت کند. جیک لیسی پس از همبازی خود موری بارتلت، دومین نامزد محتمل برای این بخش است، البته تا زمانی که بتواند با نقش‌های «مطلوب‌تر» از رقبا پیشی بگیرد.

۲. پیتر سارسگارد در سریال «دوپسیک» (Dopesick)

«دوپسیک» بازیگران زیادی برای نامزدی در این بخش دارد، به ویژه پیتر سارسگارد، که در نهایت توانست از طرف آکادمی تلویزیون برای این درام درباره‌ی بحران دارو به رسمیت شناخته شود. سریال محصول شبکه‌ی هولو شانس خوبی برای تبدیل شدن به سریال کوتاه پیشرو در بین تعداد زیاد نامزدها دارد و باعث می‌شود نامزدی سارسگارد تقریبا اجتناب‌ناپذیر به نظر برسد.

۳. ناوین اندروز در سریال «دراپ اوت» (The Dropout)

ناوین اندروز یکی از بازیگران سریال «دراپ اوت» توجه امی را بسیار به خود جلب کرده است. او که یک بار نامزد نقش مکمل مرد برای درام «گمشده» (Lost) محصول ABC در سال ۲۰۰۵ شد، بازگشتی برای بازیگران AAPI خواهد بود که اغلب توسط آکادمی نادیده گرفته می‌شوند. اما او امسال شانس بزرگ شبکه‌ی هولو خواهد بود.

۴. سث روگن در سریال «پم و تامی» (Pam and Tommy)

سث روگن که یک هنرمند حرفه‌ای است، دوبار نامزد جایزه‌ی امی یکی برای «نمایش دا علی» (Da Ali G Show) محصول سال ۲۰۰۵ و دیگری سال گذشته برای نویسندگی سریال درام «پسران» (The Boys) شده است. این بازیگر کانادایی به‌عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی سریال «پم و تامی» در مورد رسوایی پاملا اندرسون و تامی لی، و به خاطر بازی‌اش در نقش رند گوتیه می‌تواند نامزد دریافت جایزه شود.

۵. ویلیام اچ میسی در سریال «دراپ اوت» (The Dropout)

ویلیام اچ میسی دو بار برنده‌ی امی برای سریال کوتاه «در به در» (Door to Door) در سال ۲۰۰۳ به عنوان بازیگر اصلی و نویسنده شده است. از آنجایی که سال گذشته بازی او در نقش فرانک گالاگر در سریال «بی‌شرم» (Shameless) به پایان رسید، نقش پررنگ او در سریالی دیگر در حال شکوفا شدن است، و همانطور که بازی برجسته‌ی او به عنوان ریچارد فیویز کچل و مغرور در این سریال محصول هولو در کنار بسیاری از بازیگران دیگر نشان می‌دهد، باید انتظار نامزدی و برنده شدن او را در این بخش داشته باشیم.

منبع: indie wire

نوشته پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جوایز امی ۲۰۲۲ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala