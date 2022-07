«ثور: عشق و تندر» پس از «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) با فروش افتتاحیه‌ی ۱۸۵ میلیون دلار و «دنیای ژوراسیک: قلمرو» (Jurassic World Dominion) با فروش افتتاحیه‌ی ۱۴۵ میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت تا ثابت کند برای شکست جادوگر مارول هنوز به اندازه‌ی کافی قوی نیست.

به گفته‌ی Comscore اکران قسمت چهارم «ثور» برای سینماها اتفاق مهمی است زیرا نشان می‌دهد فیلم‌های تابستانی همچنان خوب می‌فروشند. اکران‌های تابستانی امسال تا این جای کار بیش از ۲.۲۷ میلیارد دلار فروختند که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۱۷ درصد رشد داشته و نسبت به سال ۲۰۱۹ و پیش از همه‌گیری کرونا تنها ۱۲ درصد کم‌تر است؛ بنابراین اگر دنیا در آینده درگیر قرنطینه‌ی ناشی از همه‌گیری سویه‌ی دیگری از کرونا نشود، احتمالا شرایط سینماها به حالت عادی برمی‌گردد.

«ثور: عشق و تندر» در باکس آفیس بین‌المللی فراتر از انتظارات ظاهر شد و با اکران در ۴۷ کشور ۱۵۹ میلیون دلار فروخت و فروش کلش را در مجموع به ۳۰۲ میلیون دلار رساند. هزینه‌ی ساخت این فیلم ابرقهرمانی ۲۵۰ و هزینه‌ی تبلیغات ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ با این اوصاف فیلم تازه‌ی مارول تا این جای کار هنوز موفق نشده هزینه‌های اولیه‌اش را برگرداند.

مطابق پیش‌بینی‌ها مردان با تازه‌ترین فیلم مارول ارتباط بیش‌تری برقرار کردند و ۶۰ درصد از خریداران بلیت افتتاحیه‌ی قسمت چهارم «ثور» را تشکیل می‌دهند. همچنین این فیلم از فرمت‌های پیشرفته‌ی آی‌مکس و سه بعدی هم بهره می‌برد که بیش از ۳۶ درصد از فروش جهانی آن را به خودشان اختصاص دادند؛ به طوری که آی‌مکس به تنهایی ۳۲ میلیون دلار در سطح جهان و ۱۳.۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته است.

آزگارد چگونه به فیلم ثور: عشق و تندر برمی‌گردد؟

خدای آزگاردی از سال ۲۰۱۱ که پارامونت قسمت اول «ثور» را منتشر کرد و در افتتاحیه ۶۵ میلیون دلار فروخت تا به حال، روزبه‌روز محبوب‌تر شده، فروش افتتاحیه‌ی ۱۴۳ میلیون دلاری قسمت چهارم این موضوع را تایید می‌کند. علیرغم این محبوبیت روزافزون، از آن جایی که «ثور: عشق و تندر» مثل «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» و «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) به مفاهیم چند جهانی نمی‌پردازد، برای مخاطبان به اندازه‌ی کافی کنجکاوی برانگیز نیست و نتوانسته در فروش از آن‌ها پیشی بگیرد. البته نگهبانان کهکشان دقایق کوتاهی در «ثور ۴» حضور دارند اما داستان این فیلم بیش‌تر یک ماجراجویی در دنیای سینمایی مارول را دنبال می‌کند و قصد ندارد مسئله چند جهانی را مطرح کند. «ثور: عشق و تندر» از نظر فروش افتتاحیه میان بیست و نه فیلم MCU جایگاه دوازدهم را به خودش اختصاص داد.

تایکا وایتیتی سازنده‌ی «ثور: رگناروک» که به با استقبال فوق‌العاده‌ای هم مواجه شد، برای کارگردانی «ثور: عشق و تندر» بازگشته است. ستاره‌های محبوبی مثل کریس همسورث، کریستین بیل، تسا تامپسون، جیمی الکساندر، وایتیتی، راسل کرو و ناتالی پورتمن هم در این فیلم حضور دارند. خدای اسکاندیناوی ثور (کریس همسورث) این بار بازگشته تا به کمک معشوقه‌ی سابقش جین فاستر (ناتالی پورتمن) که چکش معروف او میولنیر را هم در دست دارد، جلوی ابرشروری به نام گور (کریستین بیل) که به قصاب خدایان معروف است را بگیرد تا نتواند نقشه‌اش مبنی بر پاک‌سازی دنیا از همه‌ی خدایان را عملی کند.

تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «ثور: عشق و تندر» امتیاز راتن تومیتوز ۶۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که در مقایسه با قسمت قبلی یعنی «ثور: رگناروک» با امتیاز راتن تومیتوز ۹۳ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۴ از ۱۰۰ به صورت محسوسی افت داشته است.

در رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) قرار دارد که نسبت به هفته‌ی گذشته ۵۷ درصد افت داشت و ۴۵.۵ میلیون دلار در سینماهای آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۸۹.۸ میلیون دلاری، انیمیشن تازه‌ی یونیورسال و ایلومینیشن تا هفته‌ی دوم اکران در مجموع ۳۹۹.۸۸ میلیون دلار فروخته است.

در «مینیون‌ها: ظهور گرو» شاهد بازگشت استیو کارل در نقش گرو در پنجمین فیلم فرانچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me)هستیم. از دیگر صداپیشگان فیلم می‌توان به پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان- کلود ون دام، لوسی لاولس و دولف لاندگرن اشاره کرد. ماجراهای این فیلم در ادامه‌ی قسمت قبلی یعنی «مینیون‌ها» است و گرو را دنبال می‌کند که برای پیوستن به یک گروه شرور تازه وارد مصاحبه‌ای شود اما این گفتگو اصلا خوب پیش نمی‌رود و ناگهان گرو به دشمن درجه یک این گروه شیطانی تبدیل می‌شود. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۷۲ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۷ از ۱۰۰ برای انیمیشن تازه‌ی ایلومینیشن به ثبت رسیده که از اقبال نسبی آن میان منتقدان حکایت دارد.

۱۰ انیمیشن به یادماندنی شبیه به «مینیون‌ها: ظهور گرو»

«تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) با یک پله سقوط در هفتمین هفته‌ی اکران ۱۵.۴۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. البته فیلم اکشن تازه‌ی تام کروز نسبت به هفته‌ی گذشته افت ۴۰ درصدی را تجربه کرده اما هنوز هم خوب می‌فروشد. مجموع فروش داخلی این فیلم در حال حاضر ۵۹۷.۴ میلیون دلار است و چیزی نمانده تا به یکی از ۱۲ فیلمی تبدیل شود که تا به حال در آمریکای شمالی بیش از ۶۰۰ میلیون دلار فروختند. همچنین با احتساب فروش بین‌المللی ۵۸۶.۲ میلیون دلاری، قسمت دوم «تاپ گان» تا این جای کار ۱.۱۸ میلیارد دلار در سراسر جهان فروخته است.

فیلم میهن‌پرستانه‌ی پارامونت فعلا به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۲ در آمریکای شمالی شناخته می‌شود و به عنوان دومین فیلم پرفروش دوران همه‌گیری کرونا پشت سر «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» با فروش کل ۱.۹ میلیارد دلار ایستاده و بعید است که حداقل در این یک مورد خاص بتواند مچ مارول را بخواباند. ذکر این نکته ضروری است که بخش اعظمی از فروش فیلم از اکران با فرمت‌های پیشرفته‌ی آی‌مکس و سه بعدی به دست آمده که تماشای قسمت دوم «تاپ گان» را مهیج‌تر هم می‌کند.

«تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم ۳۶ پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

فیلم موزیکال «الویس» (Elvis) با فروش داخلی ۱۱ میلیون دلار از ۳۷۱۴ سینمای آمریکای شمالی با یک پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته، جایگاه چهارم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. با احتساب فروش ۶۴ میلیون دلاری، «لویس» تا هفته‌ی سوم اکران ۱۵۵.۱۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

«الویس» به کارگردانی باز لورمن برداشت متفاوتی از زندگی الویس پریسلی هنرمند مشهور و یکی از نمادهای قرن بیستم است. آستین باتلر ایفای نقش الویس را بر عهده دارد و تام هنکس افسانه‌ای هم ایفاگر نقش کلنل تام پارکر مدیر فرصت‌طلب الویس است و تمام داستان اوج و سقوط این ستاره، از زاویه‌ی نگاه او روایت می‌شود. از بازیگران دیگر این فیلم می‌توان به هلن تامسون، ریچارد راکسبرا، اولیویا دی جونگ، لوک بریسی، ناتاشا باست، دیوید ونهام و کلوین هریسون جونیور اشاره کرد. این فیلم بیوگرافی برای نخستین بار در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲ اکران و با استقبال خوب منتقدان روبه‌رو شد.

«دنیای ژوراسیک: قلمرو» این هفته با یک پله سقوط در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت. آخرین قسمت سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» در پنجمین هفته‌ی اکران ۸.۴۱ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۵۲۶.۱۴ میلیون دلاری، تا این جای کار ۸۷۶.۴۷ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته. بخش بزرگی از درآمد این فیلم هم مثل «تاپ گان: ماوریک» از اکران با فرمت‌های پیشرفته‌ای مثل آی‌مکس و سه بعدی به دست آمده است.

کالین ترورو که کارگردانی قسمت اول سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» را بر عهده داشت در «دنیای ژوراسیک: قلمرو» و با حضور بازیگرانی مثل کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، لورا درن، جف گلدبلوم، سم نیل، بی‌دی ونگ، عمر سی و ایزابلا سرمون روایتگر حماسه‌ی تازه‌ای در جهان دایناسورها است. ماجراهای این قسمت چهار سال پس از نابودی ایسلا نابور اتفاق می‌افتد؛ دایناسورها کاملا آزادانه کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند و به شکار می‌پردازند اما این هم‌زیستی ظاهرا مسالمت‌آمیز آینده‌ی دنیا را تهدید می‌کند.

در جایگاه ششم جدول باکس آفیس این هفته «تلفن سیاه» (The Black Phone) قرار دارد. این فیلم ترسناک و جنایی در سومین هفته‌ی اکران ۷.۶۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۳۶.۸۱ میلیون دلاری در مجموع ۹۹.۱۲ میلیون دلار فروش جهانی داشته است. اسکات دریکسون «تلفن سیاه» را کارگردانی کرده و بازیگرانی مثل ایتن هاک، میسن تامس، مادلین مک‌گراو و جیمز رانسون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم روایتگر زندگی یک قاتل نقاب‌دار (ایتن هاک) است که پسر ۱۳ ساله را می‌رباید و او را شکنجه می‌دهد. این فیلم با درجه‌ی R اکران شده و تماشای آن برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

انیمیشن «لایت‌یر» (Lightyear) دیزنی هم که همچنان به سقوط آزادش ادامه می‌دهد و با افت ۵۵ درصدی در هفته‌ی چهارم اکران فقط ۲.۹ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این انیمیشن در مجموع ۲۰۴.۵۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته که شکست بزرگی برای پیکسار و دیزنی به حساب می‌آید. ذکر این نکته ضروری است که اکران اسپین آف تازه‌ی «داستان اسباب بازی» به دلیل صحنه‌های جنسی نامتعارف که اصولا برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب نیست، در بسیاری از کشورهای عربی ممنوع شده است. این مورد بازخوردهای زیادی را در آمریکا به همراه داشت و بسیاری از والدین صراحتا اعلام کردند تمایلی ندارند فرزندانشان در یک فیلم انیمیشنی شاهد این صحنه‌ها باشند. شاید یکی از دلایل فروش پایین «لایت‌یر» و سقوط بیش‌تر در هفته‌ی دوم اکران در کنار عملکرد ضعیف کمپین‌های تبلیغاتی و عدم حضور بسیاری از محبوب‌ترین شخصیت‌های «داستان اسباب بازی»، همین مورد باشد.

انگوس مک‌لین اسپین آف تازه‌ی «داستان اسباب بازی» را کارگردانی کرده و چهره‌های شاخصی مثل کریس ایوانز، کیکه پالمر، دیل سولز، تایکا وایتیتی، پیتر سون و اوزو آدوبا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. این فیلم اکشن و علمی- تخیلی ماجرای تکاور فضایی به نام باز لایت‌یر (کریس ایوانز) را دنبال می‌کند که بعدها الهام‌بخش عروسکی به همین نام در فرانچایز «داستان اسباب بازی» می‌شود. باز و همکارانش در سیاره‌ای که ۴ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد گیر افتادند و باید با اجرای نقشه‌های محیرالعقول به خانه بازگردند.

رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس را یک انیمیشن تماشایی از A24 به خودش اختصاص داد؛ «مارسل، صدف کفش پوشیده» (Marcel the Shell with Shoes On) در سومین هفته‌ی اکران با رشد ۲۹.۸ درصدی و فروش ۳۴۰ هزار دلاری بالاخره به جمع ده فیلم برتر جدول باکس آفیس راه پیدا کرد. این فیلم خوش‌ساخت که در حقیقت نسخه‌ی سینمایی انیمیشن کوتاهی است که سال ۲۰۱۰ در بستر یوتیوب منتشر شد، ماجرای صدفی به نام مارسل را دنبال می‌کند که می‌خواهد به کمک اینترنت و یک گروه مستندساز خانواده‌اش را پیدا کند. «مارسل، صدف کفش پوشیده» توسط دین فلیشر کارگردانی شد و جنی سلیت، ایزابلا روسلینی، رزا سلزار، توماس مان و دین فلیشر کمپ در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس مثل هفته‌ی گذشته با فروش داخلی ۲۶۲ هزار دلاری در اختیار جادوگر مارول با «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» قرار دارد. البته این افت محسوس با وجود انتشار در سرویس استریم دیزنی پلاس منطقی به نظر می‌رسد. سم ریمی مغز متفکر سه‌گانه‌ی اصلی مرد عنکبوتی، کارگرانی «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» را هم بر عهده دارد. ماجرا درباره‌ی جراح مغز و اعصابی به نام استیون استرنج (بندیکت کامبربچ) است که پس از انجام یک طلسم خطرناک، به جهان‌های چندگانه سفر می‌کند تا با یک دشمن تازه‌ی مرموز و نسخه‌های دیگر خودش روبه‌رو شود. به جز کامبربچ بازیگران دیگری مثل چیویتل اجیوفور در نقش کارل موردو، الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ و خوچیتل گومز در نقش آمریکا چاوز (نوجوانی که توانایی سفر در جهان‌های چندگانه را دارد) هم حضور دارند.

«لیست آقای مالکوم» (Mr. Malcolm’s List) در دومین هفته‌ی اکران در آمریکای شمالی ۲۴۵.۴۱ هزار دلار فروخت. این درام تاریخی به کارگردانی اما هالی جونز و حضور بازیگرانی مثل تئو جیمز، فریدا پینتو، زوی اشتن و سوپ دیریسو در قرن نوزدهم میلادی می‌گذرد و ماجرای دختر جوانی را دنبال می‌کند که با خواستگاری مرموز و ثروتمند مواجه می‌شود.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ثور: عشق و تندر

Thor: Love and Thunder ۱ ۱۴۳ ۱۴۳ مینیون‌ها: ظهور گرو

Minions: The Rise of Gru ۲ ۴۵.۵۵ ۲۱۰.۰۷ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۷ ۱۵.۴۹ ۵۹۷.۴۰ الویس

Elvis ۳ ۱۱ ۹۱.۱۲ دنیای ژوراسیک: قلمرو

Jurassic World Dominion ۵ ۸.۴۱ ۳۵۰.۳۲ تلفن سیاه

The Black Phone ۳ ۷.۶۵ ۶۲.۳۱ لایت‌یر

Lightyear ۴ ۲.۹۰ ۱۱۲.۳۲ مارسل، صدف کفش پوشیده

Marcel the Shell with Shoes On ۳ ۰.۳۴۰ ۰.۹۶۳ دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ۱۰ ۰.۲۶۲ ۴۱۱.۰۶ لیست آقای مالکوم

Mr. Malcolm’s List ۲ ۰.۲۴۵ ۱.۶۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

