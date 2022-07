۶ فیلم ترسناک تابستانی برای شیفتگان ژانر وحشت

تعدادی از جذاب‌ترین فیلم‌های ترسناک به تابستان مربوط می‌شوند، وقایع‌شان در این فصل رخ می‌دهد یا از عناصر این فصل در شکل‌دادن به قصه به بهترین نحو استفاده می‌کنند. اجاره‌ی یک کلبه متروک درون جنگل در سفری به همراه دوستان که عاقبتی تلخ دارد، سپری‌کردن چند روز در یک کمپ تابستانی مرموز که با جنایت‌های خونین همراه است یا آغاز یک سفر جاده‌ای عجیب در جاده‌های خالی و دورافتاده همه از جمله فضاسازی‌های آثار تابستانی ژانر وحشت‌اند.

۸ فیلم ترسناک غم‌انگیز که حتما باید ببینید

۶ فیلم ترسناک ژاپنی که بر اساس افسانه‌های عامیانه ساخته شدند

۱۰ فیلم ترسناک کمپانی A24 که مخاطبان را آزار می‌دهند

فصل تابستان در عین حال بهترین زمان برای نمایش آثار تجاری بزرگ و بلاک‌باسترهای عظیم است. در این فصل شاهد آغاز نمایش فیلم‌هایی چون «جواب منفی» از جوردن پیل، «تلفن سیاه» با بازی ایثن‌ هاک و «بادیز بادیز بادیز» اثر جدید کمپانی مطرح A24 خواهیم بود؛ تمام این آثار در میان فهرست فیلم‌هایی قرار دارند که هواداران ژانر ترسناک انتظار تماشاکردن‌شان را می‌کشند.

تا روزی که بتوانیم تک تک فیلم‌های برتر ترسناک تابستان امسال را ببینیم و در هیجان غرق شویم می‌توانیم تعدادی از آثاری را تماشا کنیم که برای فصل تابستان از هر جهت مناسب به نظر می‌‌رسند‌. چه به دنبال فیلمی باشیم که طرح داستانی‌اش مشخصا‌ در فصل تابستان بگذرد و چه تشنه فیلمی باشیم که حال و هوای یک شب وحشت‌انگیز تابستانی را منتقل کند، در میان آثار مدرن و کلاسیک انتخاب‌های جذابی را در اختیار داریم.

در حالی که انتظار فیلم‌های جدید را می‌کشیم می‌توانیم نگاهی هم به این فهرست بیاندازیم؛ فهرستی شامل ۶ فیلم ترسناک که برای شیفتگان ژانر وحشت بهترین انتخاب‌های ماه‌های گرم سال به حساب می‌آیند.

۶. «میدسامر» (Midsommar)

کارگردان : آری استر

: آری استر بازیگران : فلورنس پیو، جک رینور، ویل پولتر

: فلورنس پیو، جک رینور، ویل پولتر محصول : ۲۰۱۹، سوئد، آمریکا

: ۲۰۱۹، سوئد، آمریکا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

زمانی که فیلم ترسناک «میدسامر» از محصولات شرکت A24 سال ۲۰۱۹ به نمایش درآمد، اثری بسیار منحصربه‌فرد در ژانر ترسناک به حساب آمد. داستان «میدسامر» درباره رابطه زوجی جوان به نام‌های دنی و کریستین است که گرچه نزدیک به جدایی‌اند اما یک تراژدی این دو را به هم نزدیک‌تر می‌کند. زوج فیلم به دهکده‌ای سوئدی سفر می‌کنند تا اجازه دهند دنی با غم و اندوه خود کنار بیاید و یک فستیوال را هم در میانه‌ تابستان جشن بگیرند اما وقایعی پیش‌بینی‌نشده باعث می‌شود همه چیز بسیار غریب و خشونت‌بار پیش برود.

«میدسامر» نسبت به بسیاری از فیلم‌های ترسناک اثر طولانی‌تری است و با مدت زمان حدوداً دو ساعت و نیم اکران شد اما زمان برای مخاطب کند نمی‌گذرد و تماشای فیلم فرایندی فرسایشی نخواهد بود. این اثر ترسناک که توسط آری استر، از فیلم‌سازان نوپا و خوش‌آتیه آمریکایی فعال در کارگردانی آثار ژانر وحشت ساخته شده است، به طرز جالبی تعلیق، وحشت و تصاویر پرخشونت را در هم می‌آمیزد تا توجه مخاطبانش را به شکلی تمام‌عیار به خود جلب کند.

«میدسامر» یک تجربه ترسناک جذاب است که می‌توانید با تماشایش در فصل تابستان از آن لذت ببرید. مناظر سرسبز و روستایی فیلم که وقایع در آن‌ها روایت می‌شوند درست مانند مکان‌هایی‌اند که می‌خواهید در تعطیلات اواسط این فصل از آن‌ها دیدن کنید. اثر خاص و شاخص در ژانر وحشت که محتوای تیره خود را در برابر محیطی روشن و مملو از زیبایی‌های طبیعی قرار می‌دهد تا مخاطب را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.

۵. «ما» (Us)

کارگردان : جوردن پیل

: جوردن پیل بازیگران : لوپیتا نیونگو، وینستون دوک، الیزابت ماس

: لوپیتا نیونگو، وینستون دوک، الیزابت ماس محصول : ۲۰۱۹، آمریکا

: ۲۰۱۹، آمریکا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

سال ۲۰۱۷ زمانی که جوردن پیل با فیلم سینمایی «برو بیرون» اولین تجربه‌اش در مقام کارگردانی را به ثبت رساند، خود را به عنوان یک استعداد برجسته و چهره‌ای قدرتمند در ژانر وحشت معرفی کرد. «برو بیرون» مورد تمجید عموم منتقدان قرار گرفت، در مراسم اسکار ۲۰۱۸ موفق شد در چهار رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شود و نهایتا جایزه بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی را هم به خود اختصاص دهد. «برو بیرون» در کنار موفقیت میان منتقدان و جشنواره‌ها، در حوزه فروش نیز با فروش بیش از ۲۵۰ میلیون دلار مجموعا از نظر تجاری فیلم موفقی در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به همین دلایل وقتی دو سال بعد پیل با فیلم «ما» به سالن‌های سینما برگشت، مخاطبان منتظر بودند ببینند این بار چه خواهد کرد. این کارگردان وعده داده بود که در فیلم جدیدش یک جهان ترسناک جدید خلق شده است. او پیشتر گفته بود هیولاها و داستان‌های ترسناک بهترین راه جامعه برای درک عمیق‌تر حقایق و مواجهه با ترس‌ها به حساب می‌آیند. خوشبختانه، «ما» به هیچ عنوان هواداران پیل را ناامید نکرد.

«ما» داستان زوج سیاه‌پوستی را روایت می‌کند که برای سرگرم‌شدن و سپری‌کردن بهتر تعطیلات تابستانی با فرزندان‌شان به خانه ساحلی خود سفر می‌کنند. این منطقه در ساحل سانتا کروز جایی است که خاطراتی آسیب‌زا متعلق به دوران کودکی‌ آدلاید، مادر خانواده را زنده می‌کند. گرچه قرار است تعطیلات آسودگی و فراغت را برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد اما حضور سرزده و ناخوانده چهار نقابدار ناشناس که دقیقا به هم‌زادهای چهار عضو خانواده شباهت دارند آرامش آن‌ها را در هم می‌ریزد. لوپیتا نیونگو (شناخته شده بخاطر بازی در فیلم‌هایی چون «پلنگ سیاه»، «۱۲ سال بردگی» و «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد») در کنار وینستون دوک (با سابقه حضور در آثاری چون «پلنگ سیاه» و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت») از جمله بازیگران اصلی فیلم‌اند.

گرچه فیلم در ظاهر همین داستان ساده را روایت می‌کند اما در واقع راه‌ها را برای تفاسیری بسیار عمیق‌تر هم باز می‌کند. اصولا در سبک جوردن پیل محتوا از آنچه ابتدا به نظر می‌رسد عمق بیشتری دارد و فیلم در عین حال که مخاطبان را می‌ترساند واجد دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی قابل تاملی است.

پس‌زمینه ساحل سانتا کروز نوعی حس گرمابخش خاص به فیلم داده است حتی اگر لوکیشن آن واقعاً ربطی به کلیت داستان نداشته باشد. جدای از فضای تابستانی فیلم، باید گفت تابستان امسال وقت خوبی برای دیدن مجدد آثار این کارگردان است چرا که فیلم ترسناک جدید او با عنوان «جواب منفی» پایان تیرماه امسال اکران در سینماها اکران خواهد شد و مرور آثار پیل می‌تواند به درک بهتر جدیدترین اثرش هم کمک کند.

۴. «می‌دانم تابستان پیش چه کردی» (I Know What You Did Last Summer)

کارگردان : جیم گیلیسپی

: جیم گیلیسپی بازیگران : جنیفر لاو هیوت، سارا میشل گلر، رایان فیلیپ

: جنیفر لاو هیوت، سارا میشل گلر، رایان فیلیپ محصول : ۱۹۹۷، آمریکا

: ۱۹۹۷، آمریکا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۴۳ از ۱۰۰

حتی از اسم فیلم «می‌دانم تابستان پیش چه کردی» هم واضح است که گزینه‌ای مناسب برای یک لیست تابستانی به حساب می‌آید. فیلم که براساس رمانی به همین نام نوشته لوئیس دانکن ساخته شده، روایتگر داستانی هولناک درباره گروهی از دوستان است که یک ماهیگیر را زیر می‌گیرند، جسد او را در آب می‌اندازند و فرار می‌کنند. آن‌ها قسم می‌خورند که هرگز درباره آنچه اتفاق افتاده است با کسی سخن نگویند. یک سال بعد، یکی از دوستان (جنیفر لاو هیوت) نامه‌ای از یک منبع ناشناس دریافت می‌کند که ادعا دارد از جنایت رخ‌داده باخبر است.

این اسلشر محصول سال ۱۹۹۷ یک اثر کلاسیک برای طرفداران ژانر وحشت در نظر گرفته می‌‍شود و با توجه به طرح داستانی‌اش می‌تواند کاملا سرگرم‌تان کند. دنباله این فیلم با عنوان «من هنوز می‌دانم تابستان گذشته چه‌کردی» سال ۱۹۹۸ با بازگشت بسیاری از بازیگران اصلی دنبال شد. همچنین سال ۲۰۰۶ فیلم دیگری با عنوان «همیشه یادم می‌ماند که تابستان پیش چه کردی» (I’ll Always Know What You Did Last Summer) به آثار این مجموعه سینمایی ترسناک اضافه شد. گرچه این فیلم آخر ابدا با استقبال منتقدان و سینمادوستان مواجه نشد و با امتیاز پایین ۲۰ درصدی در سایت راتن تومیتوز در جلب نظر اهالی سینما ناکام ماند.

سال گذشته پخش سریالی تلویزیونی هم با عنوان اصلی فیلم سال ۱۹۹۷ آغاز شد. سریال «می‌دانم تابستان پیش چه کردی» از بازیگران، شخصیت‌ها، مکان‌ها و مفاهیم جدیدی برای پیشبرد طرح داستانی و فضاسازی استفاده کرد اما پس از دریافت نقدهای نه چندان مثبت تنها پس از یک فصل لغو شد.

۳. «کمپ خواب» (Sleepaway Camp)

کارگردان : رابرت هیلتزیک

: رابرت هیلتزیک بازیگران : مایک کلین، جاناتان تیرستن، فلیسا رز

: مایک کلین، جاناتان تیرستن، فلیسا رز محصول : ۱۹۸۳، آمریکا

: ۱۹۸۳، آمریکا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۹ از ۱۰۰

فیلم سینمایی ترسناک «کمپ خواب» یک کلاسیک تا حد زیادی دست‌کم‌گرفته‌شده از سینمای دهه ۱۹۸۰ است که از ساختار آشنای حضور قاتل روانی در یک کمپ تابستانی روستایی استفاده می‌کند. در این اسلشر که از نظر تجاری یک موفقیت خیره‌کننده بود آنجلا نوجوانی ۱۴ ساله به یک اردوگاه تابستانی می‌رود و سپس قتل‌هایی وحشتناک و کابوس‌وار مسیر داستان فیلم را تعیین می‌کنند.

این فیلم سینمایی که طی دوران اوج آثار اسلشر ساخته و اکران شد به دلیل پیچش نهایی داستانش به شدت معروف و جنجال‌ساز شد. این پایان‌بندی یکی از غافلگیرکننده‌ترین پایان‌بندی‌های ژانر وحشت به حساب می‌آید و اساسا یکی از علت‌های شهرت فیلم بود.

فیلم ترسناک «کمپ خواب» از جهاتی بسیار شبیه به مجموعه سینمایی محبوب «جمعه سیزدهم» است با این تفاوت که فرایندهای تولید این فیلم نسبت به آن مجموعه تا حدودی ارزان‌‍قیمت‌تر بوده و این بودجه کمتر تولید فقط به پررنگ‌ترشدن حس دهه هشتادی فیلم افزوده است. «کمپ خواب» که سال ۱۹۸۳ اکران شد با چندین دنباله ادامه یافت تا شاهد ساخت یک مجموعه سینمایی متشکل از پنج فیلم باشیم. با این اوصاف اگر پیش از این هرگز نام این اثر به گوش‌تان نخورده بود حالا یک جهان سینمایی کامل و دست‌نخورده وحشتناک دارید که می‌توانید برای کشف زیر و بم‌اش دست به کار شوید.

۲. مجموعه «جمعه سیزدهم» (Friday the 13th Franchise)

خالق : ویکتور میلر

: ویکتور میلر بازیگران : بتسی پالمر، آدریانا کینگ، هری کراسبی

: بتسی پالمر، آدریانا کینگ، هری کراسبی محصول : ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹، آمریکا

: ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹، آمریکا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: –

«جمعه سیزدهم» یک مجموعه آشنا و کلاسیک از فیلم‌های ترسناک است؛ مجموعه‌ای کامل مناسب برای شب‌های تابستانی عاشقان ژانر وحشت.

پس از موفقیت فیلم سینمایی «هالووین» جان کارپنتر که یکی از مشهورترین اسلشرهای تاریخ سینما است، فیلم‌سازان توجه جدی‌تری به این زیرژانر آثار ترسناک نشان دادند. اولین فیلم در مجموعه «جمعه سیزدهم» سال ۱۹۸۰به نمایش درآمد تا جهان با یک قاتل مخوف، ماسک‌دار و خشن به نام جیسون ورهیز آشنا شود؛ قاتلی که وحشت عجیبی در اردوگاه دریاچه کریستال به پا کرد. اولین فیلم مجموعه «جمعه سیزدهم» با ترکیبی دقیق از خشونت، تعلیق و وحشت به اسلشری تبدیل شد که در آن همه چیز به اندازه بود و همین مساله فروش خیره‌کننده فیلم را به دنبال داشت؛ فروشی که راه را برای قسمت‌های بعدی هموار کرد.

مجموعه سینمایی «جمعه سیزدهم» بسیار بزرگ است و محتوای بصری ترسناک زیادی را برای گذران تابستان در اختیارتان قرار می‌دهد‌. این مجموعه از ۱۲ اسلشر، یک سریال تلویزیونی، رمان و حتی بازی‌های ویدیویی تشکیل شده است.

۱. «کلبه‌ای در جنگل» (The Cabin in the Woods)

کارگردان : درو گودارد

: درو گودارد بازیگران : کریستن کانلی، کریس همسورث، جسی ویلیامز

: کریستن کانلی، کریس همسورث، جسی ویلیامز محصول : ۲۰۱۱، آمریکا

: ۲۰۱۱، آمریکا امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

فیلم ترسناک «کلبه‌ای در جنگل» محصول سال ۲۰۱۱ درباره گروهی از دوستان دانشگاهی است که برای سپری‌کردن تعطیلات به یک کلبه جنگلی می‌روند و آنجا توسط زامبی‌ها و هیولاهای وحشتناک دیگر یک به یک شکار می‌شوند. در میان فیلم‌هایی با خطوط داستانی مشابه فیلم «کلبه‌ای در جنگل» منحصر به فرد است چرا که سازندگان آن با افزودن عناصری خاص به طرح قصه باعث پیچیده‌ترشدن و چندلایه‌شدن خط روایی این اثر سینمایی شده‌اند.

در واقع اتفاقات وحشتناکی که در کلبه و جنگل رخ می‌دهند توسط تعدادی از دانشمندان کنترل می‌شوند. این محققان همه چیز را از راه دور تماشا می کنند. یک آزمایش در حال اجرا است؛ این آزمایش اجتماعی پیچیده لایه دیگری به سطوح ترسناک فیلم اضافه می‌کند و «کلبه‌ای در جنگل» را به اثری تبدیل می‌کند که نمی‌توانید از آن چشم بردارید. مخاطب به سرعت مجذوب هیجان فیلم می‌شود و هر لحظه انتظار صحنه بعدی را می‌کشد.

گرچه باید به این نکته هم اشاره کرد که اگر واقعاً به مضامین فیلم توجه دقیق نکنید، ممکن است این اثر ترسناک برای‌تان کمی گیج کننده بشود. «کلبه‌ای در جنگل» تعداد قابل توجهی از ارجاعات و مضامین زیربنایی جذاب دارد که به انتخاب خودتان می‌توانید بیشتر درگیرش شوید یا بشکافیدش. چنین فیلمی قطعا یک انتخاب عالی و کمیاب برای تماشا‌کردن به اتفاق دوستان در شبی تابستانی است؛ فیلمی که می‌تواند تا ساعت‌ها پس از پایانش هم مورد بحث قرار بگیرد و با انواع و اقسام تئوری‎پردازی‌ها و تفاسیر احتمالی سرگرم‌تان کند.

فیلم «کلبه‌ای در جنگل» در میان اسلشرهایی دسته‌بندی می‌شود که طی دهه‌های اخیر موفق شده‌اند علاوه بر جلب رضایت مخاطبان تا حد زیادی هم منتقدان متفاوت را راضی نگه دارند.

نوشته ۶ فیلم ترسناک تابستانی برای شیفتگان ژانر وحشت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala