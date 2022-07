در بخش سریال‌های درام زندایا برای «سرخوشی» (Euphoria) و جودی کومر برای «کشتن ایو» (Killing Eve) از محتمل‌ترین گزینه‌ها هستند. کومر می‌تواند برای سومین بار به خاطر نقش ویلانل نامزد امی‌شود. از سوی دیگر سریال پرطرفدار «این ما هستیم» به تازگی آخرین فصلش را پشت سر گذاشته و مندی مور برای ایفای نقش ربکا پیرسون می‌تواند دوباره در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام، نامزد شود.

در بخش سریال‌های کمدی هم رقبای قدری وجود دارند و جین اسمارت از سریال «هک» (Hacks)، سلنا گومز از «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)، کوئینتا برانسون از «دبستان ابوت» (Abbott Elementary) و ریچل بروزناهان از «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel) از گزینه‌های محتمل بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی هستند.

جسیکا چستین از «صحنه‌هایی از یک ازدواج» (Scenes from a Marriage)، مارگارت کوالی از «خدمتکار» (MAID)، آماندا سیفرید از «ترک تحصیل» (The Dropout) و ان هتوی از «سقوط کردیم» (WeCrashed) از محتمل‌ترین گزینه‌هایی هستند که با یکدیگر در بخش بهترین بازیگر نقش اول سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ رقابت می‌کنند.

تا زمان اعلام رسمی نامزدهای جوایز امی در ۱۲ جولای ۲۰۲۱ یا همان ۲۱ تیر خودمان، پیش‌بینی‌های ما درباره‌ی بخش‌های مختلف را دنبال کنید.

بهترین بازیگران نقش اول زن سریال‌های درام

۱- زندیا در سریال «سرخوشی» (Euphoria)

زندیا یک بار به خاطر فصل اول سریال «سرخوشی» جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام را از آن خود کرد اما پیشرفتش در فصل دوم به اندازه‌ای چشم‌گیر است که نه تنها به عنوان یکی از نامزدهای قطعی این بخش به حساب می‌آید بلکه به احتمال زیاد برای بار دوم این جایزه را کسب می‌کند.

نقش‌آفرینی زندیا در قسمت پنجم فصل دوم به اندازه‌ای شگفت‌انگیز است که اگر در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام نامزد نشود باید به سلیقه‌ی هیئت داوران شک کرد. او ایفاگر نقش رو دختر نوجوان معتاد به مواد مخدر است که در هوشیاری و سرخوشی در نوسان دائم است. در فصل دوم مشخص می‌شود رو دوباره به مصرف مواد مخدر روی آورده و به فروشنده‌ای که به او یک چمدان پر از مواد مخدر فروخته، بازگشته؛ چمدانی که رو بعدا برای خودش استفاده می‌کند. این دختر سرکش در قسمت پنجم به نقطه‌ی فروپاشی می‌رسد و زندگی خودش و دیگران را نابود می‌کند.

«سرخوشی» سریالی است که با محوریت شخصیت رو به مشکلات زندگی نوجوانان از جمله سوء مصرف مواد مخدر و الکل، عشق، روابط جنسی، هویت و … می‌پردازد.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین سریال جوایز امی ۲۰۲۲؛ از «بازی مرکب» تا «تد لاسو»

۲- لورا لینی در سریال «اوزارک» (Ozark)

لورا لینی در هر چهار فصل سریال «اوزارک» نتفلیکس مهره‌ای مهم و تاثیرگذار بوده. او ایفاگر نقش وندی بیرد همسر مدیر مالی به نام مارتی بیرد (جیسون بیتمن) است که پس از به مشکل خوردن برنامه‌ی پول‌شویی کارتل مواد مخدر، مجبور می‌شود برای صاف کردن بدهی سنگینش به کمک اعضای خانواده برنامه‌ی پول‌شویی گسترده‌ای را ترتیب بدهد.

شخصیت وندی با گذشت هر فصل نه تنها بیش‌تر در گرداب تجارت مواد مخدر فرو می‌رود بلکه نقش مستقیمی در کشاندن بقیه‌ی اعضای خانواده به این تجارت کثیف دارد. او از جایی به بعد تمام قد پشت سر همسرش مارتی به عنوان یک مغز متفکر جنایتکار می‌ایستد و کاملا درگیر کارتل می‌شود. لورا لینی هم مثل هم‌بازی‌اش جیسون بیتمن شانس زیادی دارد تا بالاخره جایزه‌ی امی را از آن خودش کند.

۳- مندی مور در سریال «این ما هستیم» (This is Us)

سریال درام پرطرفدار «این ما هستیم» فصل آخرش را پشت سر گذاشت و بسیاری از طرفداران پروپاقرص آن انتظار دارند، امسال جوایز امی زیادی را در بخش‌های مختلف از آن خود کند. این سریال ماجرای خانواده‌ای شامل یک زوج و سه فرزندشان را در دهه‌های مختلف بررسی می‌کند و به چالش‌هایی که در زندگی با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌پردازد.

مندی مور ایفاگر نقش ربکا پیرسون است و حضورش به اندازه‌ای گرم و جذاب است که بسیاری از مخاطبان آرزو می‌کنند ای کاش او مادر خودشان بود. او نقش ربکا را در زمان گذشته و حال ایفا می‌کند و همین موضوع طیف وسیعی از توانایی‌هایش را نمایان کرد. شخصیت ربکا در فصل آخر به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شود و شاهد مبارزات همدلی برانگیز او با این بیماری عجیب و غریب هستیم.

۴- ملانی لینسکی در سریال «زرد پوش‌ها» (Yellowjackets)

ملانی لینسکی پیش از «زرد پوش‌ها» هیچ وقت نامزد جایزه‌ی امی نشده و بسیاری امیدوار هستند این درام روان‌شناسی بتواند نخستین نامزدی بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام جوایز امی را برای او به ارمغان بیاورد. این سریال ماجرای چهار دختر نوجوان را دنبال می‌کند که از یک سانحه‌ی هوایی نجات پیدا می‌کنند. آن‌ها سال‌ها بعد که زندگی هر کدامشان به سمت و سوی متفاوتی رفته، دوباره دور هم جمع می‌شوند.

ملانی لینسکی ایفاگر نقش بزرگ‌سالی شخصیتی به نام شاونا است که با معشوقه‌ی دوست صمیمی‌اش ازدواج می‌کند و درست پیش از سانحه‌ی سقوط هواپیما بچه‌دار می‌شود. دختر آن‌ها حالا نوجوانی است که با مادرش مشکلات عمیقی دارد و وقتی از گذشته‌ی سردر می‌آورد، چالش‌های عمیق‌تری میانشان شکل می‌گیرد.

۵- جولیت لوئیس در سریال «زرد پوش‌ها» (Yellowjackets)

اما ملانی لینسکی تنها بازیگر «زرد پوش‌ها» نیست که احتمال دارد در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام جوایز امی ۲۰۲۲، نامزد شود. جولیت لوئیس هم شانس زیادی در این بخش دارد. او ایفاگر نقش بزرگ‌سالی دختر یاغی به نام ناتالی است که بیش‌تر عمرش را در مرکز بازپروری گذرانده است. او پس از پشت سر گذاشتن یک کودکی سخت در دوران نوجوانی سانحه‌ی سقوط هواپیما را تجربه کرده که به واسطه‌ی آن ۱۹ ماه سرگردان شده اما این زندگی سخت در نهایت از او مبارزی قوی می‌سازد که تلاش می‌کند بالاخره معمای پیچیده‌ی زندگی‌اش را حل کند.

۶- جنیفر انیستون در سریال «برنامه‌ی صبحگاهی» (The Morning Show)

«برنامه‌ی صبحگاهی» دو بازیگر زن قدرتمند را به عنوان مجریان خبر گرد هم آورده است. جنیفر انیستون و ریس ویترسپون هر دو مجریان یک برنامه‌ی خبری صبحگاهی محبوب در منهتن هستند که برای حفظ جایگاهشان با یکدیگر وارد رقابت تنگاتنگی می‌شوند.

جنیفر انیستون ایفاگر نقش الکس لیوی مجری برنامه‌ی خبری است که پس از اخراج همکارش به دلیل سو رفتارهای جنسی، مجبور است با خبرنگار زنی که جایگزین او شده برای حفظ جایگاهش رقابت کند. جنیفر انیستون که بیش‌تر به خاطر سریال محبوب «دوستان» (Friends) در نقش ریچل گرین شناخته می‌شود، در «برنامه‌ی صبحگاهی» عملکرد متفاوتی دارد و می‌توانیم ادعا کنیم دوباره به روزهای اوجش بازگشته است.

این سریال در فصل دوم همه‌گیری کرونا را هم با زندگی شخصیت‌ها درهم‌آمیخته و فضای واقع‌گرایانه‌تری را به وجود آورده است. استقبال از این فصل به اندازه‌ای بود که اپل تی وی پلاس اعلام کرد «برنامه‌ی صبحگاهی» برای فصل سوم تمدید شده است.

۷- نیکول کیدمن در سریال «نه غریبه‌ی کامل» (Nine Perfect Strangers)

نیکول کیدمن پس از «دروغ‌های کوچک بزرگ» (Big Little Lies) یک بار دیگر در اقتباسی از لیان موریارتی حضور داشته. این سریال درام سال ۲۰۲۱ از هولو منتشر شد و ماجرای زنی به نام ماشا (نیکول کیدمن) را دنبال می‌کند که در یک اقامتگاه درمانی به افرادی که با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند مشاوره می‌دهد و تا بهتر شدن اوضاع کنار آن‌ها می‌ماند. تا این که نه نفر که هیچ شناختی از یکدیگر ندارند در این مرکز درمانی گرد هم جمع می‌شوند و ماشا با آن‌ها اتفاقات غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کند.

در «نه غریبه‌ی کامل» علاوه بر نیکول کیدمن، ستارگان دیگری مثل ملیسا مک کارتی، مایکل شنون و لوک ایوانز هم حضور دارند اما عملکرد کیدمن در نقش این درمانگر عجیب به اندازه‌ای خوب است که به راحتی همه‌ی آن‌ها را کنار می‌زند و به گزینه‌ای محتمل برای نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های درام جوایز امی تبدیل می‌شود.

۸- جودی کومر در سریال «کشتن ایو» (Killing Eve)

«کشتن ایو» یک تریلر جاسوسی بریتانیایی است که توسط بی‌بی‌سی تولید شده است. این سریال از فصل نخست تا به حال محبوبیت خودش را میان مخاطبان حفظ کرده و همواره یکی از آثار موردعلاقه‌ی منتقدان هم بوده. فصل چهارم و پایانی این سریال به تازگی منتشر شده و بازخوردهای خوبی هم گرفته است.

جودی کومر و ساندرا اوه دو قطب اصلی این سریال هستند که با عملکرد خوبشان جذابیت «کشتن ایو» را به طور فزاینده‌ای افزایش دادند. کومر در نقش ویلانل پیش‌تر یک بار جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اول سریال‌های درام را از آن خودش کرده و امسال هم از گزینه‌های احتمالی نامزدی در همین رشته به حساب می‌آید و ممکن است جایزه دوم را هم با خود به خانه ببرد.

«کشتن ایو» قاتل زنجیره‌ای به نام اوکسانا استانکووا را دنبال می‌کند که قربانیانش را به شیوه‌های مختلفی به قتل می‌رساند. یک مامور سی آی اس به نام ایو پولاستری مسئول رسیدگی به این پرونده می‌شود و در روند تحقیقاتش می‌فهمد قاتل به او علاقه‌مند است؛ بنابراین فرصت خوبی برای شناخت او و علل انجام جنایت‌هایش به وجود می‌آید.

بهترین بازیگران نقش اول زن سریال‌های کمدی

۱- جین اسمارت در سریال «هک» (Hacks)

کار جین اسمارت در فصل دوم سریال کمدی محبوب «هک» بهتر از همیشه است و به احتمال زیاد در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی جوایز امی ۲۰۲۲ برنده شود. اسمارت پیش‌تر به خاطر بازی در فصل اول این سریال همین جایزه را از آن خود کرده بود. اسمارت ایفاگر نقش استندآپ کمدینی کهنه‌کاری به نام دبورا ونس است تصمیم می‌گیرد به یک کمدین ۲۵ ساله کمک کند تا بتواند در حرفه‌اش پیشرفت کند. رابطه‌ی آن‌ها کم‌کم ابعاد منحصربه‌فردی به خود می‌گیرد.

در کارنامه‌ی بازیگری جین اسمارت ۱۱ نامزدی جوایز امی هم به چشم می‌خورد که از این میان ۴ جایزه را از آن خود کرده است. همچنین او برای نقش‌آفرینی در فصل اول «هک» جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی یا موزیکال را هم کسب کرده است.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد جوایز امی ۲۰۲۲؛ از باب ادنکیرک تا اندرو گارفیلد

۲- کوئینتا برانسون در سریال «دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

کوئینتا برانسون با تهیه‌کنندگی اجرایی، نویسندگی و بازی در سریال کمدی «دبستان ابوت» تا این جای کار ستاره‌ی بی‌چون و چرای جوایز امی ۲۰۲۲ است که شانس زیادی برای نامزد شدن در رشته‌های مختلف دارد. فصل نخست این سریال از ABC منتشر شد و با فضای دوست‌داشتنی و واقع‌گرایانه‌اش خیلی زود به عنوان یکی از بهترین کمدی‌های سال لقب گرفت. استقبال از سریال تازه‌ی برانسون به اندازه‌ای بود که برای فصل دوم هم تمدید شد و قرار است سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر شود.

«دبستان ابوت» روایتگر ماجرای یک دبستان ویژه‌ی سیاه‌پوستان در فیلادلفیا است که از فقر امکانات و کمبود بودجه رنج می‌برد. کوئینتا برانسون ایفاگر نقش معلم کلاس دوم است که برای عشق به بچه‌ها با این کمبود امکانات کنار می‌آید و تلاش می‌کند بودجه‌ی بیش‌تری را برای مدرسه فراهم کند.

۳- تریسی الیس راس در سریال «مایل به سیاه» (Black-ish)

با انتشار فصل پایانی «مایل به سیاه» به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های ABC، احتمال زیادی وجود دارد که تریسی الیس راس بالاخره پس از چهار نامزدی، در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی برنده شود. اگر این اتفاق بیافتد او دومین بازیگر زن سیاه‌پوستی خواهد بود که پس از ایزابل سنفورد برای بازی در سیتکام کمدی «جفرسون‌ها» (The Jeffersons)، جایزه‌ی این بخش را از آن خودش می‌کند.

«مایل به سیاه» داستان خانواده‌ی سیاه‌پوستی را دنبال می‌کند که در یک محله‌ی ثروتمند سفید پوست نشین زندگی و سعی می‌کنند خودشان را از نظر هویتی با آن‌ها تطبیق دهند.

۴- ریچل بروزناهان در سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

سریال دوست‌داشتنی «خانم میزل شگفت‌انگیز» پس از تعطیلی یک ساله با فصل ماقبل آخر بازگشت و مخاطبان را حسابی شگفت‌زده کرد. ریچل بروزناهان که پیش‌تر به خاطر ایفای نقش خانم میزل برنده‌ی جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی شده بود، یکی از گزینه‌های است که می‌توانیم اطمینان داشته باشیم باز هم در این بخش نامزد شود و شاید جایزه را دوباره از آن خودش کند.

«خانم میزل شگفت‌انگیز» روایتگر ماجرای زن خانه‌داری است که همراه همسر و فرزندانش زندگی نسبتا خوبی دارد. تا این که همسرش تصمیم می‌گیرد او را ترک کند و با منشی‌اش ازدواج کند. خانم میزل برای تامین مخارج فرزندانش تصمیم می‌گیرد مشغول به کار شود. او به صورت تصادفی می‌فهمد استعداد شگفت‌انگیزی به عنوان یک زن استند آپ کمدین دارد که می‌تواند آینده‌اش را برای همیشه تغییر دهد.

۵- سلنا گومز در سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

سلنا گومز خواننده، تهیه‌کننده و بازیگر نه تنها یکی از ستاره‌های شبکه‌های اجتماعی است بلکه با نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌اش کنار استیو مارتین و مارتین شورت در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» ثابت کرد از قضا بازیگر ماهری است. عملکرد گومز به اندازه‌ای قابل توجه بود که می‌توان او را یکی از نامزدهای قطعی بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی جوایز امی ۲۰۲۲ دانست. در صورت وقوع این اتفاق او سومین بازیگر لاتینی خواهد بود که در این بخش نامزد می‌شود.

از آن جایی که فصل دوم این سریال کمدی در حال پخش است، احتمالا توجه داوران بیش‌تر به سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» جلب شده است و نام آن را در بسیاری از رشته‌های جوایز امی ۲۰۲۲ خواهیم دید.

سلنا گومز هنوز مسیر طولانی را برای تبدیل شدن از سلبریتی به یک بازیگر تکنیکی و درجه یک در پیش دارد و در صورت ادامه‌ی این مسیر همان اتفاقی را تجربه کند که پیش‌تر برای کریستین استوارت افتاد که علیرغم تمسخر چند ساله‌ی منتقدان بالاخره از زیر سایه‌ی شخصیت بلای «گرگ و میش» (Twilight) بیرون آمد و با «اسپنسر» (Spencer) حسابی درخشید.

سلنا گومز در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» ایفاگر نقش زن جوانی به نام میبل مورا است که پس از خودکشی یکی از دوست‌های قدیمی‌اش، با دو مرد میان‌سال (مارتین شورت و استیو مارتین) همکاری می‌کند تا با تولید یک پادکست جنایی راز معمای این مرگ خودخواسته را فاش کند.

در هر صورت اجرای سلنا گومز در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» به اندازه‌ای درخشان است که اگر در این بخش نامرد نشود باید به سلیقه‌ی داوران شک کرد.

۶- ایسا رای در سریال «ناامن» (Insecure)

«ناامن» یکی دیگر از سریال‌های کمدی است که با فصل پایانی‌اش در جوایز امی ۲۰۲۲ حضور دارد. این سریال از HBO منتشر و با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد. ایسا رای که علاوه بر کارگردانی ایفای نقش اول سریال را هم بر عهده دارد، سال گذشته در بخش‌های بهترین سریال کمدی و بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی نامزد شده بود و اگر امسال هم این موفقیت را تکرار کند، مثل تریسی الیس راس شانس این را دارد تا دومین بازیگر زن سیاه‌پوستی باشد که این جایزه‌ی مهم را از آن خود می‌کند.

«ناامن» ماجرای زن دور رگه‌ی آمریکایی- آفریقایی را دنبال می‌کند که با چالش‌های زیادی پیرامون ارتباط‌های اجتماعی و روابط دوستانه‌اش دست و پنجه نرم می‌کند. در هر صورت فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا ایسا رای و HBO می‌توانند تاریخ‌ساز شوند یا نه.

۷- سارا جسیکا پارکر در سریال «به همین سادگی» (And Just Like That)

سارا جسیکا پارکر با نقش کری برادشاو پس از چند سال با سریال کمدی «به همین سادگی» به HBO بازگشت. هر چند وقفه‌ی نسبتا طولانی باعث شد مخاطبان و منتقدان آن طور که باید و شاید از این سریال استقبال نکنند اما جسیکا پارکر بار دیگر ثابت کرد که چرا این شخصیت تا این اندازه محبوب شده و پیش‌تر به خاطرش جایزه‌ی امی را از آن خودش کرده بود.

«به همین سادگی» ماجرای دوستی سه زن از سن ۳۰ سالگی را دنبال می‌کند که در پنجاه سالگی به چالش‌های تازه‌ای در رابطه‌ی دوستانه‌شان برمی‌خورند.

۸- کیلی کوئوکو در سریال «خدمه‌ی پرواز» (The Flight Attendant)

«خدمه‌ی پرواز» از HBO برای فصل دوم بازگشته و به اندازه‌ی فصل قبل نظر منتقدان را به خود جلب کرد. کیلی کوئوکو که علاوه بر تهیه‌کنندگی اجرایی، بازیگر نقش اول هم است، شانس زیادی دارد تا برای دومین بار در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی جوایز امی نامزد شود.

او ایفاگر نقش مهماندار هواپیمایی به نام کسی باودن است که قوانین پرواز را نادیده می‌گیرد و حین پرواز با یکی از مسافران روس به نام الکس سوکولوف (میخیل هایسمان) رابطه برقرار می‌کند. رابطه‌ی آن‌ها پس از رسیدن به مقصد هم ادامه دارد. مهماندار هواپیما وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود، می‌فهمد حسابی مست بوده و الکس هم کنار او کشته شده؛ بنابراین او که هیچ چیزی به یاد ندارد تلاش می‌کند شواهد را طوری کنار هم قرار دهد که شک اف بی آی را از خودش برطرف کند، فارغ از این که با این کار بیش‌تر به عنوان مظنون شناخته می‌شود.

بهترین بازیگران نقش اول زن سریال‌های کوتاه

۱- آماندا سیفرید در سریال «ترک تحصیل» (The Dropout)

«ترک تحصیل» مینی سریال پرطرفدار هولو داستان ظهور و سقوط موسس شرکت زیست‌فناوری ترانوس الیزابت هولمز را به تصویر می‌کشد و آماندا سیفرید در عملکردی ستودنی ایفای نقش این میلیونر جوان که بعدا به کلاه‌برداری و تقلب متهم می‌شود را بر عهده دارد. شمایل نمادین او در این مینی سریال به اندازه‌ای درخشان است که از جمله نامزدهای قطعی بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

«ترک تحصیل» ماجرای الیزابت هولمز جوان را دنبال می‌کند که با ارائه‌ی یک فناوری جدید و خاص برای مراقبت از بیماران در خانه، انقلابی را در صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ایجاد می‌کند و شرکتش خیلی زود به سود زیادی می‌رسد اما خیلی زود مشخص می‌شود این تکنولوژی آن طور که پیش‌بینی شده کار نمی‌کند و جان میلیون‌ها بیمار را به خطر انداخته است.

پیش‌بینی نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جوایز امی ۲۰۲۲

۲- مارگارت کوالی در سریال «خدمتکار» (MAID)

احتمالا جایزه‌ی این بخش به بازیگری اهدا خواهد شد که ایفای نقش یک شخصیت واقعی را بر عهده دارد؛ مارگارت کوالی هم از این قاعده مستثنا نیست. او در خدمتکار ایفاگر نقش استفانی لند است که این مینی سریال از کتاب او به نام «خدمتکار: کار سخت، دستمزد پایین و ارادهٔ مادری برای زنده ‌ماندن» که اقتباس شده است.

کوالی پیش‌تری در آثاری مثل «شاگردی» (Novitiate) و «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) قابلیت‌هایش به عنوان بازیگری جوان و مستعد را نشان داده است و در «خدمتکار» جنبه‌های متفاوتی از توانایی‌هایش را به رخ کشید.

مارگارت کوالی در این مینی سریال ایفاگر نقش دختر جوانی به نام الکس است که مجبور است یک رابطه‌ی سمی را به خاطر دختر کوچکش ادامه دهد اما بالاخره وقتی متوجه می‌شود خودش و دخترش کنار معشوقش امنیت جانی و روانی ندارند تصمیم می‌گیرد از او جدا شود و به عنوان یک مادر مجرد زندگی‌اش را بگذراند؛ بنابراین در یک موسسه به عنوان خدمتکار مشغول به کار می‌شود.

۳- جسیکا چستین در سریال «صحنه‌هایی از یک ازدواج» (Scenes from a Marriage)

جسیکا چستین که به تازگی جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را به خاطر بازی در فیلم «چشمان تامی فی» (The Eyes of Tammy Faye) از آن خود کرده از محتمل‌ترین گزینه‌های نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ است.

شیمی مناسب میان او و اسکار آیزاک در «صحنه‌هایی از یک ازدواج» مینی سریال HBO که از سریال سوئدی به همین نام اثر اینگمار برگمان افسانه‌ای اقتباس شده، همان چیزی است که می‌تواند نظر داوران را به خود جلب کند. او در این مینی سریال ایفاگر نقش زن میان‌سالی به نام میرا است که از نظر کاری و اجتماعی جایگاه خوبی دارد و بخش اعظمی از معاش خانواده‌ی سه ‌نفره‌شان را بر عهده دارد. تا این که متوجه می‌شود زندگی زناشویی‌اش به سمت یکنواختی رفته؛ بنابراین بالاخره جسارت به خرج می‌دهد و تصمیم می‌گیرد همسرش جاناتان (اسکار آیزاک) را ترک کند؛ فارغ از این که تصمیم ناگهانی او به احساسات و آینده‌ی هر دوی آن‌ها ضربه می‌زند.

۴- لیلی جیمز در سریال «پم و تامی» (Pam and Tommy)

لیلی جیمز بازیگر جوان و مستعد بریتانیایی در مینی سریال تازه‌ی هولو «پم و تامی» ایفاگر نقش بازیگر و مدل جنجالی پاملا اندرسون است و همان طور که پیش‌تر هم گفتیم به دلیل ایفای نقش یک شخصیت واقعی احتمالا جایزه‌ی امی بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کوتاه را از آن خود کند.

«پم و تامی» روایتگر ماجرای رابطه‌ی جنجالی پاملا اندرسون با نوازنده‌ی درام تامی لی است. سباستین استن در نقش لی هم شانس زیادی برای نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد سریال‌های کوتاه دارد.

۵- تونی کولت در سریال «راه پله» (The Staircase)

تونی کولت بازیگر استرالیایی که پیش‌تر برای بازی در «ایالت متحده‌ی تارا» (United States of Tara) جایزه‌ی امی را از آن خودش کرده، امسال هم برای بازی ظریف و پر جزئیاتش در «راه پله» HBO شانس زیادی برای نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ دارد.

او ایفاگر نقش کاترین پترسون همسر نویسنده‌ی جنایی مایکل پترسون (با بازی شگفت‌انگیز کالن فرث) است که جنازه‌اش در راه پله‌ی خانه پیدا و مایکل به اتهام قتل او دستگیر می‌شود. در خلال بررسی این پرونده‌ی مرموز نکات تامل برانگیزی درباره‌ی رابطه‌ی این زوج جنجالی کشف می‌شود که مسیر تحقیقات را کاملا تغییر می‌دهد.

۶- جولیا رابرتز در سریال «برافروخته» (Gaslit)

جولیا رابرتز برای «نظم و قانون» (Law & Order) و «قلب عادی» (The Normal Heart) دو نامزدی جوایز امی را در کارنامه دارد. او امسال هم با «برافروخته» یکی از محتمل‌ترین نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کوتاه است و موفق شد دوباره قدرتش را به رخ منتقدان بکشد.

جولیا رابرتز در مینی سریال شبکه‌ی استارز که نگاه مدرن و تازه‌ای به رسوایی واترگیت به عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاسی تاریخ معاصر آمریکا دارد، ایفاگر نقش زنی به نام ماریا میچل همسر دادستان جان ان. میچل است. او برعکس همسرش که وفاداری زیادی به حزب جمهوری‌خواه و رئیس جمهور وقت دارد، اولین کسی است که از نقش نیکسون در این رسوایی سخن می‌گوید. مارتا همسرش را در شرایط پیچیده‌ای قرار می‌دهد که باید میان او و وفاداری به رئیس جمهور یکی را انتخاب کند.

رسوایی واترگیت دهه‌ی هفتاد میلادی به وقوع پیوست و در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماموران اف بی آی به صورت پنهانی وارد محل ستاد انتخاباتی حزب دموکرات در هتل واترگیت شدند و با کار گذاشتن شنود اسناد و اطلاعات محرمانه‌ای را به دست آوردند. بعدها روزنامه‌ی واشنگتن ‌پست از نقش رئیس جمهور وقتت ریچارد نیکسون در این ماجرا سخن گفت که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت منجر به استعفای او از سمتش شد.

۷- ان هتوی در سریال «سقوط کردیم» (WeCrashed)

ان هتوی که برای بازی در فیلم سینمایی «بینوایان» (Les Miserables) یک جایزه‌ی اسکار را در کارنامه دارد و پیش‌تر به خاطر صداپیشگی در یک قسمت از «سیمپسون‌ها» (The Simpsons) یک جایزه‌ی امی را برده است، از جمله گزینه‌های محتمل برای نامزدی در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کوتاه جوایز امی ۲۰۲۲ است.

همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم احتمالا در این بخش، بازیگری جایزه را از آن خودش کند که ایفاگر نقش یک شخصیت واقعی است و ان هتوی هم از این نظر شانس زیادی دارد. او نقش ماریا نیومان همسر آدام نیومان موسس شرکت استارتاپی وی ورک را بر عهده دارد که به کمک همسرش با سختی فراوان این ایده‌ی جذاب را شکل دادند و به واسطه‌ی آن فضاهای اشتراکی برای کار را در نقاط مختلف جهان به وجود آوردند.

۸- جولیا گارنر در سریال «جعل آنا» (Inventing Anna)

جولیا گارنر که دو جایزه‌ی امی را در کارنامه دارد با مینی سریال نتفلیکس یعنی «جعل آنا» حسابی خوش درخشید و یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن سریال‌های کمدی است. صحنه‌های مشترک او با آنا کلامسکی به اندازه‌ای تماشایی است که می‌تواند نظر داوران را به خود جلب کند.

این مینی سریال از زندگی واقعی آنا سورکین اقتباس شده است. او یک کلاه‌بردار روس بود که تا سال‌ها خودش را به عنوان یک ثروتمند آلمانی جا زده بود و از هتل‌ها، شرکت‌ها و افراد زیادی کلاه‌برداری می‌کرد.

منبع: variety

