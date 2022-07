نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۲؛ پیشتازی «وراثت» و «تد لاسو»

از نظر آماری نتفلیکس و HBO بیش‌ترین تعداد نامزد در رشته‌های مختلف را به خودشان اختصاص دادند و پس از آن‌ها هم هولو، اپل تی وی پلاس و دیزنی پلاس قرار گرفتند. میان شبکه‌های کابلی هم CBS و NBC هر کدام با ۲۹ نامزدی، ABC با ۲۳ نامزدی و فاکس با ۶ نامزدی جوایز امی پیشتاز هستند.

غافل‌گیری بزرگ نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۲ فصل پایانی سریال درام محبوب «این ما هستیم» (This Is Us) بود که پیش‌بینی می‌شد نامش در رشته‌های زیادی به چشم بخورد اما در کمال ناباوری به جز موسیقی اصلی تقریبا در هیچ رشته‌ی مهم دیگری نامزد امی نشد و بی‌توجهی تاریخی را تجربه کرد.

در ادامه فهرست نامزدهای مهم‌ترین رشته‌های جوایز امی ۲۰۲۲ را بررسی می‌کنیم:

بهترین سریال‌های درام

«بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)

«سرخوشی» (Euphoria)

«اوزارک» (Ozark)

«جداسازی» (Severance)

«بازی مرکب» (Squid Game)

«چیزهای عجیب» (Stranger Things)

«وراثت» (Succession)

«زرد پوش‌ها» (Yellowjackets)

بهترین سریال‌های کمدی

«دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

«بری» (Barry)

«زیاد ذوق زده نشو» (Curb Your Enthusiasm)

«هک» (Hacks)

«خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

«فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

«تد لاسو» (Ted Lasso)

«آنچه در سایه‌ها انجام می‌دهیم» (What We Do in the Shadows)

بهترین سریال‌های کوتاه

«دوپسیک» (Dopesick)

«دراپ اوت» (The Dropout)

«جعل آنا» (Inventing Anna)

«پم و تامی» (Pam and Tommy)

«نیلوفر سفید» (The White Lotus)

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌های درام

جیسون بیتمن در «اوزارک» (Ozark)

برایان کاکس در «وراثت» (Succession)

لی جونگ- جه در «بازی مرکب» (Squid Game)

باب ادنکیرک در «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)

آدام اسکات در «جداسازی» (Severance)

جرمی استرانگ در «وراثت» (Succession)

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال‌های درام

جودی کومر در «کشتن ایو» (Killing Eve)

لورا لینی در «اوزارک» (Ozark)

ملانی لینسکی در «زرد پوش‌ها» (Yellowjackets)

ساندرا اوه در «کشتن ایو» (Killing Eve)

ریس ویترسپون در «برنامه‌ی صبحگاهی» (The Morning Show)

زندیا در «سرخوشی» (Euphoria)

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌های کمدی

دونالد گلاور در «آتلانتا» (Atlanta)

بیل هیدر در «بری» (Barry)

نیکلاس هولت در «کبیر» (The Great)

استیو مارتین در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

مارتین شورت در «فقط قتل‌های داخل ساختمان» (Only Murders in the Building)

جیسون سودیکیس در «تد لاسو» (Ted Lasso)

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال‌های کمدی

ریچل بروزناهان در «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

کوئینتا برانسون در «دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

کیلی کوئوکو در «خدمه‌ی پرواز» (The Flight Attendant)

ال فانینگ در «کبیر» (The Great)

ایسا رای در «ناامن» (Insecure)

جین اسمارت در «هک» (Hacks)

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال‌های کوتاه

کالین فرث در «راه پله» (The Staircase)

اندرو گارفیلد در «زیر پرچم بهشت» (Under the Banner of Heaven)

اسکار آیزاک در «صحنه‌هایی از یک ازدواج» (Scenes From a Marriage)

مایکل کیتون در «دوپسیک» (Dopesick)

هیمش پاتل در «ایستگاه یازده» (Station Eleven)

سباستین استن در «پم و تامی» (Pam and Tommy)

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال‌های کوتاه

تونی کولت در «راه پله» (The Staircase)

جولیا گارنر در «جعل آنا» (Inventing Anna)

لیلی جیمز در «پم و تامی» (Pam and Tommy)

سارا پلسون در «استیضاح: داستان جنایی آمریکایی» (Impeachment: American Crime Story)

مارگارت کوالی در «خدمتکار» (Maid)

آماندا سایفرد در «دراپ اوت» (The Dropout)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های درام

نیکلاس براون در «وراثت» (Succession)

بیلی کروداپ در «برنامه‌ی صبحگاهی» (The Morning Show)

کایرن کالین در «وراثت» (Succession)

پارک هه- سو در «بازی مرکب» (Squid Game)

متیو مک‌فادین در «وراثت» (Succession)

جان تورتورو در «جداسازی» (Severance)

کریستوفر واکن در «جداسازی» (Severance)

او یونگ سو در «بازی مرکب» (Squid Game)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های درام

پاتریشیا آرکت در «جداسازی» (Severance)

جولیا گارنر در «اوزارک» (Ozark)

جونگ هویون در «بازی مرکب» (Squid Game)

کریستینا ریچی در «زرد پوش‌ها» (Yellowjackets)

ری سیهورن در «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)

جی اسمیت کامرون در «وراثت» (Succession)

سارا اسنوک در «وراثت» (Succession)

سیدنی سویینی در «سرخوشی» (Euphoria)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کمدی

آنتونی کاریگان در «بری» (Barry)

برت گلدشتاین در «تد لاسو» (Ted Lasso)

توهیب جیموه در «تد لاسو» (Ted Lasso)

نیک محمد در «تد لاسو» (Ted Lasso)

تونی شالهوب در «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

تایلر جیمز ویلیامز در «دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

هنری وینکلر در «بری» (Barry)

بون یانگ در «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کمدی

الکس بورشتاین در «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel)

هانا اینبیندر در «هک» (Hacks)

جینل جیمز در «دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

کیت مک کینان در «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live)

سارا نیلز در «تد لاسو» (Ted Lasso)

شرلی لی رالف در «دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

جونو تمپل در «تد لاسو» (Ted Lasso)

هانا ودینگهام در «تد لاسو» (Ted Lasso)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کوتاه

موری بارتلت در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

جیک لیسی در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

ویل پولتر در «دوپسیک» (Dopesick)

ست روگن در «پم و تامی» (Pam & Tommy)

پیتر سارسگارد در «دوپسیک» (Dopesick)

مایکل استولبارگ در «دوپسیک» (Dopesick)

استیو زان در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کوتاه

کانی بریتون در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

جنیفر کولیج در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

الکساندرا داداریو در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

کیتلین دیور در «دوپسیک» (Dopesick)

ناتاشا روتول در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

سیدنی سوئینی در «نیلوفر سفید» (The White Lotus)

میر وینینگهم در «دوپسیک» (Dopesick)

