این سه‌گانه یکی از تولیدات جنجالی‌تر مجموعه‌ فیلم‌های «جنگ ستارگان» بوده است. زمان اکران هم منتقدان و هم طرفداران این سه‌گانه را مسخره کردند یا با‌ بی‌میلی هرچه تمام‌تر آن را ستایش کردند چرا که از نگاهشان سازندگان تولید را بیش از حد ساده گرفته بودند و این آثار جدید تأثیر و دقت سه‌گانه‌ی اصلی را نداشت.

با این حال، نگاه عمومی با گذر زمان تغییر کرد. بسیاری از طرفداران فرنچایز محبوب و موفق «جنگ ستارگان» به این نتیجه رسیدند که سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، اگرچه بی‌عیب و نقص نیست، محسنات خودش را دارد و بخش ارزشمندی از کل فرنچایز به حساب می‌آید. احتمالاً همه هنوز بر این باورند که این سه‌گانه، از نظر فیلمنامه و بعضی نقش‌آفرینی‌ها که بیشتر از موارد دیگر مورد انتقاد واقع شدند، ایرادات فراوانی دارد. اما نقاط قوتی هم دارد که به بهانه‌ی انتشار مینی‌سریال «اوبی وان کنوبی» (Obi-Wan Kenobi) که در سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد (و در مینی‌سریال) ایوان مک‌گرگور نقش او را بازی می‌کند، و بیشتر با شخصیت او آشنا می‌شویم، در ادامه آن‌ها را مرور می‌کنیم.

چرا اوبی وان کنوبی مهم‌ترین شخصیت «جنگ ستارگان» است؟

۱. بعضی از بهترین صحنه‌های نبرد کل فرنچایز را می‌توان در سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد «جنگ ستارگان» دید

یکی از نکات سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد «جنگ ستارگان» که بسیاری آن را تحسین می‌کنند، کیفیت صحنه‌های نبردش است؛ چیزی که سه‌گانه‌ی اصلی فاقد آن بود. البته دوئل‌های جدای‌ها با شمشیر نوری در دو قسمت اول این سه‌گانه «امیدی تازه» (A New Hope) و «امپراتوری حمله می‌کند» (The Empire Strikes Back) محبوب و قدرتمند است، اما کار بدلکاری و طراحی حرکات زمانه‌ی خود از کیفیت آن‌ها می‌کاهد.

در سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، صحنه‌های نبرد پرشورتر و هیجانی‌تر شده‌اند. طراحی صحنه با تمام متعلقاتش بهتر شده است، طراحی حرکات بهبود یافته و روشن است که بیشتر بازیگران بدلکاری‌های سنگینی را تمرین کرده‌اند. در نتیجه، نبردهایی همچون نبرد اوبی وان کنوبی و دارث ماول در «تهدید شبح»، و دوئل سرنوشت‌ساز اوبی وان و آناکین در «انتقام سیت» از محبوب‌ترین‌های فرنچایز میان طرفداران است.

۲. در سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد دوره‌ و جهان تازه‌ای معرفی شد که محبوبیت زیادی پیدا کرد

مدت‌ها، به اندازه‌ی یک سه‌گانه، قصه‌ی «جنگ ستارگان» ماجرای جنگ داخلی بود، نبرد به وسعت کهکشان میان ائتلاف شورشی و امپراتوری کهکشان. «حمله‌ی کلون‌ها» در واقع ارجاعی دورانداختنی بود، اختلاقی قدیمی میان اوبی وان کنوبی و آناکین اسکای‌واکر در جوانی بر سر آن با هم مبارزه کرده بودند. سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، نبرد کلون‌ها در صدر قرار می‌دهد، و این دوره از آن زمان تا به حال، به یکی از محبوب‌ترین دوره‌های فرنچایز تبدیل شده است. نبرد نهایی در امپراتوری کهکشانی، با مبارزات قهرمانانه‌ی جدای‌ها در خطوط مقدم کهکشان، چندین خط داستانی تازه وارد مجموعه کرد. بدون سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، نه بازی محبوب «Republic Commando» وجود داشت، نه «حمله‌ی کلون‌ها».

۳. در سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد «جنگ ستارگان» شخصیت اوبی وان کنوبی واکاوی می‌شود

اوبی وان کنوبی از «امیدی تازه»، که در آن مرشد و مربی جدای لوک است و در نخستین نبرد با شمشیر نوری که در فرنچایز قرار داده شده است حضور دارد، شخصیت محبوب طرفداران «جنگ ستارگان» است. اما در سه‌گانه‌ی اصلی این شخصیت محبوب نه زیاد واکاوی می‌شود و نه شخصیت‌پردازی. یعنی ما از گذشته‌ی اوبی وان چیزی نمی‌دانیم، چرا که اهمیت شخصیتش از لوک، هان و لیا کمتر است؛ تا اینکه سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد می‌بینیم.

در سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، اوبی وان یکی از شخصیت اصلی و کسی است که بخش زیادی از اکشن فیلم بر دوش اوست. در این سه قسمت طرفداران این فرصت را پیدا می‌کنند که وجوه دیگری از شخصیت او، که ابتدا پاودانی بی‌تجربه است و بعد به بهترین جدایی که محفل تا به حال پرورانده است ببینند. و شخصیت‌پردازی در پیش‌درآمدها او را به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های فرنچایز تبدیل کرد.

۴. در پیش‌درآمدها کهکشان متفاوت و تخیلی به نظر می‌رسد

یکی از انتخاب‌های جنجالی‌تر سازندگان پیش‌درآمد‌ها حضور سنگین جلوه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای بود -به جز جلوه‌های ویژه‌ی دستی- که ظاهر و حس به شکل افراطی متفاوتی از سه‌گانه‌ی اصلی به آن‌ داد. از نظر بسیاری‌ها، جلو‌ه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای سه‌گانه‌ی پیش‌درآمدر مقایسه با جلوه‌های ویژه‌ی دستی قدرتمند سه‌گانه‌ی اصلی، تاریخ‌مصرف‌دار و مصنوعی به نظر می‌آید.

با این حال، جلوه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای در پیش‌درآمدها یک مزیت دارد و آن هم این است که کهکشان و سیاره‌هایش حقیقتاً متفاوت از هم به نظر می‌آیند. احساس خارق‌العاده‌ای به مخاطب می‌دهد و بر خلا، بیابان‌ها و جنگل‌های سه‌گانه‌ی اصلی، شبیه هیچ‌جای دیگری روی زمین نیست.

۵. سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد گروه بازیگران شناخته‌شده‌تر و معتبرتری دارد

تا پیش از سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، «جنگ ستارگان» بزرگ‌ترین فرنچایز تمام دنیا بود؛ پیش تقریباً هر کسی که حتی علاقه‌ای زودگذر به این مجموعه فیلم‌ها داشتند، محبوب بود. به همین خاطر، در قیاس با بازیگران نسبتاً ناشناخته‌ای که گروه بازیگران اصلی فیلم‌های سه‌گانه‌ی اصلی را تشکیل می‌دادند، پیش‌درآمدها امکان انتخاب اسم‌های بزرگ‌تر و دهن‌پرکن‌تری را داشت.

به این دلیل است که فهرست بازیگران سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد این‌چنین پر و پیمان است. بازیگران محبوب و موفقی مثل لیام نیسون، ایوان مک‌گرگور، ناتالی پورتمن و ساموئل ال‌.جکسون همگی ستاره‌های پیش‌درآمدها هستند و بازی‌های قانع‌کننده و سرگرم‌کننده‌ای را ارائه می‌کنند. از نگاه عده‌ای، نقش‌آفرینی‌های این بازیگران بعضی مشکلات سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد را جبران می‌کند.

۶. در پیش‌درآمدها می‌توان صدها جدای را یک‌جا دید

یکی از بخش‌های مهم «جنگ ستارگان» همیشه محفل جدای‌ها بوده است، اجتماع نیروهای حافظ صلح که نیمی راهب هستند و نیمی سامورایی مسلح به شمشیر نوری. این شخصیت‌ها حتی در سه‌گانه‌ی اصلی هم، که در زمانی ساخته شد که جدای‌ها بسیار ضعیف بودند و مخاطب هرگز بیش از یک یا دو جدای را در یک صحنه نمی‌دید، قلب مخاطبان را تسخیر کردند.

از آنجا که سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد در کهکشان بسیار متفاوتی روایت می‌شود، که جدای‌ها در آن نیروی قدرتمند و فعالی هستند، فضا و فرصت‌ به‌مراتب بیشتری وجود دارد که طرفداران دو، چهار یا صدها جدای را به طور همزمان فعال ببینند، به عنوان مثل در نقطه‌ی اوج «حمله‌ی کلون‌ها». این نه تنها یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای طرفداران دوآتیشه‌ی «جنگ ستارگان» را به حقیقت تبدیل می‌کند، بلکه ثابت می‌کند محبوبیت جدای‌ها در فیلم‌های اصلی به‌جا بوده است.

۷. سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد «جنگ ستارگان» طراحی صحنه‌ی فوق‌العاده‌ای دارد

به جز صحنه‌های نبرد، سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد طراحی‌ صحنه‌ی فوق‌العاده‌ای دارد که طرفداران «جنگ ستارگان» دیوانه‌دار دوست‌شان دارد. پیشرفت در فناوری، به طور ویژه، جلوه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای به گروه سازنده اجازه داد سکانس‌های پرسرعت‌تر و وسیع‌تری را از تلاش‌های پیش از این شگفت‌انگیز در فیلم‌های اصلی بسازند.

یکی از نمونه‌های به‌یاد ماندنی این سکانس‌ها، صحنه‌ی پادریسینگ «تهدید شبح» است که با وجود واکنش‌های بی‌رمق‌تری که نسبت به بقیه‌ی فیلم از سوی مخاطبان دریافت کرده است، بسیار محبوب است. در هر صورت، کل سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد، نبردهای فضایی، صحنه‌های تعقیب و گریز و دیگر سکانس‌های قدرتمندی دارد که در کل مجموعه فیلم‌های «جنگ ستارگان» بی‌رقیب است.

۸. به واسطه‌ی سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد ما جهان «جنگ ستارگان»، کهکشان و شخصیت‌ها را بهتر می‌شناسیم

ما همه می‌دانیم که «جنگ ستارگان» از قسمت چهارم شروع می‌شود و کهکشان را میانه‌ی رویدادها در چنگ امپراتوری کهکشانی نشان می‌دهد. ارجاعات مبهمی به جمهوری قدیم و وقایعی که پیش از «امیدی تازه» اتفاق افتاده، داده می‌شود، اما این‌ها همه تک و توک بوده و بیشتر تمرکز مشخصاً روی زمان حال است.

سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد یک کار خوب کرده و آن هم این است که اطلاعات داده‌شده به مخاطب در سه‌گانه‌ی اصلی را برداشته و اینجا بسط داده است؛ داستان پس‌زمینه‌ی کهکشان و چند شخصیت را روایت می‌کند. البته چند حفره‌ در پیرنگ و تناقض‌های در این روایت وجود دارد که هواداران و منتقدان به‌شدت آن را کوبیده‌اند، اما به طور کلی، این دو سه‌گانه در کنار هم داستان منسجمی را از سقوط یک کهکشان به فاشیسم و آزادی نهایی روایت می‌کند.

۹. پیش‌درآمدها چند شخصیت محبوب را به طرفداران «جنگ ستارگان» معرفی می‌کند

یکی از وجوه محبوب پایدارتر سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد میان مخاطبان شخصیت‌هاست. با اینکه پیش‌درآمدها شخصیت بدنام جارجار بینکس را دارد، اما موفق می‌شود چندین شخصیت بزرگ را معرفی می‌کند که هواداران به‌مراتب بیشتر دوست‌شان دارند.

شخصیت‌هایی مثل کوای-گان جین و میس ویندو که بازیگران بزرگی همچون لیام نیسون و ساموئل ال جکسون نقش‌شان را بازی می‌کنند و محبوبیتی را میان مخاطبان کسب کردند که به‌مراتب بیشتر از مدت‌زمانی است که اصلاً در کل فرنچایز حضور دارند. مخاطب نگران این شخصیت‌ها می‌شود و دلش نمی‌‌خواهد در جهان پرخطر «جنگ ستارگان» آسیبی به‌شان برسد. جز این، حتی شخصیت‌هایی مثل شیو پالپاتین به خاطر پرداخت بیشتر نقش‌شان بسیار محبوب هستند. محبوبیت این شخصیت‌ها به اندازه‌ای است که اگر هواداران سه‌گانه‌های «جنگ ستارگان» را به بحث بگذارند حتماً به نام این‌ها اشاره می‌شود.

۱۰. موسیقی متن سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد همچنان شاهکار است

موسیقی متن «جنگ ستارگان» از ابتدا محبوب بوده است. تم افتتاحیه‌ی فیلم یکی از به‌یاد ماندنی‌ترین قطعات موسیقی متن‌ در تاریخ سینماست. کار جان ویلیامز بزرگ در این فرنچایز از جمله بهترین کارهای کارنامه‌ی هنری ارزشمند و قابل احترام خود او به حساب می‌آید.

ویلیامز برای سه‌گانه‌ی پیش‌درآمد دوباره با فرنچایز همکاری کرد و موسیقی متنی که بر هر سه قسمت ساخت، درست مثل سه‌گانه‌ی اصلی است. قطعاتی همچون «نبرد سرنوشت‌ساز» (Duel of the Fates)، «نبرد قهرمانان» (Battle of the Heroes) و «آن‌سوی ستاره‌ها» (Across the Stars) در کنار «رژه‌ی امپراتوری» (The Imperial March) و «تم نیرو» (The Force Theme)، با توجه به وزن و تلخی بااصالتی که به بسیاری از صحنه‌ها می‌بخشند، از جمله معروف‌ترین و محبوب‌ترین قطعات فرنچایز «جنگ ستارگان» به شمار می‌روند.

