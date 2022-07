او زمانی گفت: «وقتی بچه‌تر بودم، یک مدت با خودم فکر می‌کردم که راهبه شوم. خودتان می‌دانید که وقتی آدم دارد بزرگ می‌شود با خودش هزار جور فکرهای مختلف می‌کند که قرار است چه بشود، اما من واقعاً قبل از اینکه بخواهم راهبه باشم، دلم می‌خواست بازیگر شوم. آن آرزوی راهبه شدن بیشتر حاشیه‌ای بود.» هاتاوی که کاتولیک بزرگ شد، بعد از آنکه برادرش از آن بیرون آمد، این مذهب را کنار گذاشت.

۱. آن هاتاوی به جز رؤیای بازیگری، در کودکی آرزو داشت راهبه شود

۲. او نخستین و مهم‌ترین نقش‌اش را بعد از افتادن از روی صندلی در تست بازیگری گرفت

هاتاوی نخستین بار وقتی موفق شد نقش میا ترموپلیس را در فیلم «خاطرات روزانه‌ی پرنسس» (The Princess Diaries) به دست بیاورد، به شهرت جهانی رسید. اما بر خلاف داستان‌های معمول موفقیت، هاتاوی این نقش را تنها با یک تست بازیگری به دست آورد. ماجرا از این قرار است که او در راه نیوزلند بوده تا در فیلم مستقلی به نام «آن سوی دیگر بهشت» (The Other Side of Heaven) بازی کند و این میان یک توقف بیست و چهار ساعته در لس‌آنجلس داشت، که در تست بازیگری فیلمی به نام «پرنسس تریبکا» (که عنوان اصلی «خاطرات روزانه‌ی پرنسس» بود) شرکت کرد. آنجا با کارگردان فیلم، گری مارشال ملاقات کرد و خیلی سریع با هم دوست شدند و از هم خوش‌شان آمد. هاتاوی در این باره می‌گوید: «جایی در طول تست من خیلی استرس گرفتم و از روی صندلی افتادم پایین، و فکر می‌کنم همین بود که باعث شد کارگردان از من خوشش بیاید.»

۳. هاتاوی هنوز قدردان نقشی است که باعث موفقیت جهانی او شد

هاتاوی می‌گوید از سال ۲۰۰۱ و اکران فیلم «خاطرات روزانه‌ی پرنسس» مصادف با سالگرد اکران فیلم بابت حضور در این فیلم خدا را شکر می‌گوید. «آن روز را خوب به خاطر دارم و بابت از جهان قدردانی می‌کنم، با تمام وجودم شکرگزارم، چرا که آن روز رؤیاهای من به حقیقت تبدیل شد. زندگی من جنبه‌های زیادی دارد که خیلی واقعی است و یک سری اتفاقاتی هم برایم افتاده است که مثل قصه‌ی پریان است. آن روز قصه‌ی پریان من شروع شد.»

۴. حرفه‌ی او با لحظات «اگر می‌شد چه می‌شد»های زیادی مواجه بوده است

با اینکه هاتاوی طی یک دهه‌ی گذشته در فیلم‌های معروف زیادی حضور داشته است، اما او نقش اصلی کمدی محصول ۲۰۰۷ جاد اپتاو، «باردار» (Knocked Up) را رد کرد. چرا؟ چون این‌طور که خودش می‌گوید با حضور در صحنه‌های وضع حمل راحت نبوده است. او سال ۲۰۱۲، چهار سال پیش از تولد پسرش جاناتان و بعدتر پسر دیگرش جک، در مصاحبه‌ای گفت: «مشکل من این بود که خودم هنوز مادر نشده بودم، و نمی‌دانستم که اگر آن صحنه را بازی کنم، چه احساسی خواهم داشت.» این نقش در نهایت به کاترین هیگل رسید.

۵. او مشکلی ندارد که درباره‌ی نقش‌های بزرگ از مادرش مشورت بگیرد

ما در زبان فارسی می‌گوییم «پسر کو ندارد نشان از پدر» اما نسخه‌ی فرنگی‌ این اصطلاح هر دو جنسیت را در نظر گرفته است. به هر روی، کیت، مادر هاتاوی که خودش بازیگر تئاتر است، نقش فانتین را در نخستین تور نمایش «بینوایان» از طرف ایالات متحده بازی کرد؛ همان نقشی که سال ۲۰۱۳ جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را نصیب آن هاتاوی کرد. او در این باره می‌گوید: «مادرم درباره‌ی تجربه‌ی خودش در نقش فانتین چیزهای زیادی به من گفته بود که به من حتی این اعتماد به نفس را داده بود که احساس کنم این نقش در خون من است. فکر می‌کنم این کار او باعث شد من ارتباط عمیق‌تری با شخصیت برقرار کنم، چون می‌دانستم چقدر برای مهم بود.»

مادر هاتاوی بعدها گفت که بازی آن به جای فانتین چند نکته درباره‌ی نقش را به او یاد داد. او در گفت‌وگو با لس‌آنجلس تایمز گفت: «من می‌دانم که مادرش هستم ولی به نظرم او فانتین به‌مراتب بهتری از من بوده است. فکر نمی‌کنم من به اندازه‌ی او در فانتین عمیق و غرق شدم. آنی واقعاً نقش را خوب بررسی و مطالعه کرده بود و این باعث شد که من آن شخصیت را بهتر و درست‌تر بشناسم.»

