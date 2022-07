ماشا یک دختربچه‌ی معمولی نیست و البته دوستی او با یک خرس این غیرعادی بودنش را به خوبی اثبات می‌کند. ماشا یک دختر کنجکاو است (اگر نخواهیم به او برچسب شیطان و پر شر و شور بزنیم)، و در یک ایستگاه قطار در جنگل زندگی می‌کند. اگر چه خرس معمولا درگیر دردسرها و شیطنت‌های ماشا می‌شود، اما او محافظ خودخواسته‌ و دوست‌داشتنی این دختربچه‌ی شیرین است.

در توضیحات رسمی سریال آمده است: « انیمیشن سریالی « ماشا و خرس» به همراه گروهی از حیوانات مهربان که جنگل را به خانه‌ی خود تبدیل کرده‌اند، بزرگسالان و کودکان را به یک اندازه سرگرم می‌کند و به بینندگان خلاقیت، وفاداری و دوستی واقعی می‌آموزد» علاوه بر این توضیح کلی، چیزهای بیشتری درباره‌ی این دو شخصیت محبوب وجود دارد. در ادامه حقایق جالبی از انیمیشن سریالی «ماشا و خرس» عنوان کردیم که احتمالا تا حالا نمی‌دانستید.

۱. از هواپیما تا انیمیشن

در سال ۲۰۰۷، زمانی که دیمیتری لاویکو در روسیه به عنوان مدیر توسعه‌ی تجاری برای یک شرکت هواپیمایی کار می‌کرد، دوست دوران دانشگاهش او را با مردی با سابقه‌ی فراوان در انیمیشن به نام اولگ کوزوفکوف آشنا کرد. لاویکو در مصاحبه‌ای توضیح داد: «اولگ ایده‌ی بسیار روشنی داشت؛ ساخت یک انیمیشن کارتونی سه‌بعدی کامپیوتری برای کودکان درباره‌ی دختر کوچکی به نام ماشا و دوستش که یک خرس است.» در آن زمان، کوزوفکوف به دنبال سرمایه‌گذار بود. در ابتدا، لاویکو مسئولیت کامل بخش مالی پروژه‌ی «ماشا و خرس» را بر عهده گرفت، اما در نهایت او و کوزوفکوف به تولیدکنندگان مشترک تبدیل شدند.

لاویکو می‌گوید: «قسمت‌های اول بسیار محبوب بودند و من فهمیدم که این ایده پتانسیل بالایی دارد. در نتیجه ساختار بازاریابی و مجوز شرکتی را که اکنون داریم، سازماندهی کردم.» در حال حاضر، شرکت انیماکورد (Animaccord) حدود ۱۵۰ کارمند دارد و لاویکو تا سال ۲۰۱۹ مدیرعامل آن باقی ماند. لاویکو می‌گوید: «البته، انیماکورد بدون اولگ کوزوفکوف، نویسنده‌ی داستان «ماشا و خرس» هرگز وجود نداشت.»

۲. ساخت این سریال پرهزینه و زمان‌بر است

درست است که «ماشا و خرس» اولین بار با نام روسی خود در سال ۲۰۰۹ پخش شد، اما تنها سه فصل از آن در یک بازه‌ی زمانی ده ساله منتشر شده است. دلیل این وقفه چیست؟ پاسخ این است که ساخت انیمیشن زمان زیادی می‌برد. طبق مصاحبه‌ای که با سازندگان سریال انجام شد، انیماتورها فقط دو الی چهار ثانیه انیمیشن در روز تولید می‌کنند، و این در حالی است که ۷۰ نفر در این پروژه کار می‌کنند. هزینه‌ی ساخت هر یک از قسمت‌های کوتاه شش دقیقه‌ای بیش از ۲۵۰ هزار دلار است.

افراد پشت صحنه‌ی این سریال موفق همچنین برخی از اتفاقات نامطلوبی که در ساخت «ماشا و خرس» رخ می‌داد به اشتراک گذاشتند. در وب سایت روسی این برنامه فاش شد که قسمت «تمرین ارکستر» جزئیات باورنکردنی داشت. انیماتورها در نهایت ۱۱۴ نسخه‌ی تکراری از ماشا را کشیدند تا به‌طور واقعی او را در حال نواختن پیانو نشان دهند، تنها به این دلیل که تهیه‌کننده‌ی آن زمان دیمیتری لاویکو قهوه را روی صفحه‌کلید ریخت باعث حذف تک تک ماشاها شد!

۳. کارتون «ماشا و میشا» تقریبا در تمام نقاط جهان دیده شده است

تمام تلاشی که برای ساخت «ماشا و خرس» انجام می‌شود مطمئنا نتیجه می‌دهد. در سال ۲۰۱۵، مجله‌ی انیمیشن، این کارتون روسی را در لیست «سریال‌های تلویزیونی که مقدر به کلاسیک شدن هستند» قرار داد. «ماشا و خرس» که در کنار سریال‌های پرطرفدار آمریکایی مانند «همبرگر فروشی باب» (Bob’s Burgers) و «بوجک هورسمن» (Bojack Horseman) قرار گرفته‌، به یک شاهکار بسیار چشمگیر تبدیل شده است و این اتفاقی بود که دیمیتری لاویکو تهیه‌کننده‌ی سابق از آن به سادگی نگذشت.

او در مصاحبه‌ای گفت: «برای به دست آوردن چنین نتیجه‌ای در آینده، امروز تلاش زیادی لازم است. به همین دلیل، قرار گرفتن در چنین فهرستی، انگیزه‌ای برای توسعه‌ی بیشتر پروژه است.» و این دقیقا همان کاری است که تیم «ماشا و خرس» انجام دادند.

در سال ۲۰۱۷، نشنال جئوگرافیک گزارش داد که این سریال «تقریبا در تمام نقاط جهان تماشا می‌شود.» در آن زمان، این مجموعه انیمیشن قبلا به ۳۵ زبان مختلف ترجمه شده بود. در سال ۲۰۱۸، شرکت صدور مجوز سریال انیماکورد با «یونیویژن کامینیوکیتد» (Univision Communications) شریک شد تا به بینندگان اسپانیایی زبان ساکن ایالات متحده دسترسی پیدا کند، و در نتیجه‌ی آن طرفداران جوان بیشتری به دست آورد.

۴. سریال «ماشا و خرس» رکورد تماشای قسمت‌های یک سریال را شکست

طبق گزارش ایندیپندنت، «ماشا و خرس» یکی از تنها ۲۰ ویدیویی بود که توانستند تا اوایل سال ۲۰۱۶ از یک میلیارد بازدید در یوتیوب عبور کنند. اپیزود ۱۷، «دستورالعمل برای فاجعه»، جایگاه ۱۳ام پربیننده‌ترین قسمت را در اولین سال پخش خود بدست آورد. در ابتدای سال ۲۰۱۸، به رتبه‌ی قابل توجه ۵ام رسید، و همان ویدیو در ژانویه ۲۰۱۹ به ۳.۳ میلیارد بار بازدید شد که باعث شد در رکوردهای جهانی گینس به عنوان پربازدیدترین ویدیوی انیمیشنی در یوتیوب جای بگیرد.

علاوه بر این، کانال آمریکایی یوتیوب «ماشا و خرس» تا زمان نگارش این مقاله ۴.۶ میلیون مشترک دارد، و کانال اصلی روسی سریال، «ماشا و خرس تی وی» نزدیک به ۱۹.۶ میلیون مشترک دارد که تنها شش میلیون مشترک را در طول یک سال بدست آورد. به گفته‌ی شبکه‌ی جهانی انیمیشن (AWN)، انیماکورد همچنین با افزودن کانال‌های یوتیوب به ترجمه‌های عبری، هندی و ترکی در سال ۲۰۱۸، تنوع بازدید کننده‌های سریال را افزایش داد.

۵. فراتر از محدودیت‌های یوتیوب

از آنجایی که «ماشا و خرس» یک سریال کودکانه است، منطقی است که اکثر بینندگانش از همین گروه سنی باشند. با افزایش تعداد بازدید یک قسمت به میلیاردها بار، ممکن است فکر کنید یوتیوب تنها پلتفرم این مجموعه است. اما اینطور نیست.

در ژوئن ۲۰۱۵، انیماکورد با نتفلیکس برای پخش «ماشا و خرس» یک توافقنامه‌ امضا کرد. تا آگوست همان سال، این سریال اینترنتی محبوب برای پخش در ایالات متحده و کانادا در دسترس قرار گرفت. در بیشتر موارد، نتفلیکس آمار بینندگان را ارائه نمی‌دهد. به این ترتیب، نمی‌توان گفت که «ماشا و خرس» چقدر در این سرویس استریم محبوب است، اما اگر یوتیوب را یک نمونه در نظر بگیریم می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که به همان اندازه جواب می‌دهد.

در اواخر سال ۲۰۱۷، انیماکورد همچنین با نیک جونیور هند قراردادی بسته بود تا «ماشا و خرس» را فراتر از سرویس‌های پخش و ویدیو بر اساس تقاضا و پخش تلویزیونی گسترش دهد. بینندگان در هند تا نوامبر همان سال توانستند تقریبا دو بار در روز، هفت روز در هفته سریال را تماشا کنند.

۶. تقریبا تمام بچه‌ها عاشق «ماشا و خرس» شدند

در مطالعه‌ای از دانشگاه کاتولیک روژومبروک، والدین جزییات استفاده‌ی فرزندانشان از رسانه‌های الکترونیکی را شرح دادند و مشخص شد که کودکان چقدر «ماشا و خرس» را دوست دارند. یکی از پدرها توضیح داد که پسرش «ابتدا شروع به گوش دادن به آهنگ «ماشا و خرس» کرد و سپس به تماشای این سریال نشست. او می‌تواند به طور مداوم و هر روز آن را تماشا کند.» مادر این کودک که در تعطیلات آخر هفته برنامه‌های آموزشی برای دختر پنج ساله‌اش اجرا می‌کند گفت: «پسرم (۲.۵ ساله) به این برنامه‌ها اهمیت نمی‌دهد، او اکنون روی یک این افسانه متمرکز شده است.»

دختر این زوج قبل از تماشای «ماشا و خرس» در کنار برادرش، از تماشای سریال پویانمایی استاپ موشن لهستانی «خرس عروسکی» (Macko uško) لذت می‌برد. اما همه چیز با آشنایی او با این سریال روسی تغییر کرد. حالا دخترشان به «خرس عروسکی» بی‌علاقه است. یکی دیگر از والدین درباره‌ی وضعیت مشابه خود با پسرش می‌گوید: «قبل از ماشا، «خرس عروسکی» را تماشا می‌کرد، اما حالا آن را نمی‌خواهد.» اگرچه ممکن است این سریال برای والدین فقط یک برنامه‌ی دیگر برای کودکان به نظر برسد، اما بچه‌ها به طور خاص عاشق «ماشا و خرس» می‌شوند.

۷. آیا حقیقت دارد که این سریال جان یک پسر را نجات داد؟

کیسی هاتاوی سه ساله بیرون از خانه‌ی مادربزرگش در روستایی در کارولینای شمالی مشغول بازی بود که ناگهان ناپدید شد. دو روز بعد، اواخر ژانویه ۲۰۱۹، خوشبختانه کودک زنده پیدا شد. البته همه می‌خواستند بدانند او کجاست و چگونه توانسته است زنده بماند. عمه‌ی کودک، برینا هاتاوی، در یک پست فیس بوک به اشتراک گذاشت: «او گفت که دو روز با یک خرس معاشرت کرده است. کلانتر فاش کرد که این پسربچه در واقع وارد این موضوع نشد که چگونه توانست زنده بماند به غیر از ذکر داشتن دوستی در جنگل که خرس بود.» وقتی پسر جوان پیدا شد، سرد، خیس و پر از شاخه‌ها و برگ‌های درخت انگور بود، اما به جز اینها آسیبی ندید. بنابراین، آیا واقعا یک خرس از او محافظت کرده است؟

عمه‌ی کیسی هاتاوی گفت که دوست دارد «ماشا و خرس» را تماشا کند. در حالی که بعید نیست که یک خرس واقعی کودک را نجات داده باشد، شاید در آن شرایط این دوست خیالی کیسی، که او را خرس می‌نامد، تمام چیزی بود که او نیاز داشت.

۸. «ماشا و خرس» یک سریال عالی برای کودکان و یک ترفند آموزشی عالی برای والدین

به گفته‌ی گروهی از والدینی که کودکانشان به تماشای «ماشا و خرس» می‌نشینند، این سریال نه تنها یک برنامه‌ی سرگرم کننده‌ی عالی است، بلکه وقتی صحبت از ساختن شخصیت به میان می‌آید، می‌تواند یک ترفند آموزشی عالی هم باشد. کریستینا نیکلسون گزارشگر و مجری سابق تلویزیون توضیح داد که استدلال آن‌ها این است که کودکان در حال یادگیری درس‌های ارزشمندی هستند بدون اینکه واقعا متوجه شوند که به آن‌ها آموزش داده می‌شود.

نیکلسون به نمایندگی از تیم والدین، پنج درس مهم را نام برد که می‌توان از طریق این کارتون محبوب روسی آموخت. برای نمونه، ماشا کوچولو به کودکان مهارت‌های حل مسئله را به همراه توانایی پذیرش کمک از دوستان و در صورت نیاز، خانواده می‌آموزد. ماشا همچنین مظهر «توانایی دختران» است، که درس بزرگی نه تنها برای دختران کوچک، بلکه برای همه‌ی کودکان است.

از طرف دیگر، خرس کلافگی خود را از دوست ۳ ساله‌ی خود نشان می‌دهد و ارزش زمان تنهایی یا وقت استراحت را می‌آموزد. او همچنین عشق خود را با به آغوش کشیدن نشان می‌دهد. در نهایت، هم ماشا و هم دوستش خرس، بچه‌ها را تشویق می‌کنند که بخندند، به خصوص در حین یادگیری. «ماشا و خرس» مطمئنا یک سریال آموزشی عالی برای کودکان و والدینشان است.

۹. همه‌ی والدین با این سریال موافق نیستند

علیرغم ستایش گروه بزرگی از والدین از سریال «میشا و خرس»، همه‌ی مادرها یا پدرها به همان اندازه برای «ماشا و خرس» ارزش قائل نمی‌شوند. یکی از والدین در نقد این سریال نوشت: «درست است که این یک کارتون خوب با حیوانات مختلف است، اما بیشتر اوقات ماشا یک دختر کوچولوی بداخلاق است، بد رفتار کرده و نافرمانی می‌کند.»

یکی دیگر از والدین پس از اینکه به دخترش اجازه داد یک قسمت از این سریال را در نتفلیکس را تماشا کند، نگرانی‌های مشابهی ابراز کرد: «او عاشق سریال بود و به آن علاقه داشت، اما من طرفدار رفتار دختر کوچک نبودم.» مادر دیگری گفت: «به عنوان یک مادر و به عنوان یک روانشناس، من این برنامه را دوست ندارم زیرا هیچ کس دختر کوچک قصه را دوست ندارد و حیوانات دیگر از او پنهان می‌شوند و این نشان می‌دهد که «دوستان» شما می‌توانند بدرفتار باشند، چون تو مزاحم هستی.»

سایر والدینی که به این برنامه امتیاز پایینی دادند، نگرانی‌هایی از رفتار قلدرانه‌ی ماشا نسبت به خرس گرفته تا حتی پیام‌های پنهان در انیمیشن را مثال زدند.

۱۰. پروپاگاندا و خرس

والدین تنها افراد نگران استفاده از تصاویر و پیام‌های زیربنایی در «ماشا و خرس» نیستند. در لندن تایمز، منتقدان بین ماشا ۳ ساله و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ارتباطاتی پیدا کردند و این برنامه را «تبلیغات نرم» نامیدند. به گزارش دیجیتال ژورنال، این روزنامه به نقل از پروفسور آنتونی گلیز از دانشگاه باکینگهام می‌نویسد که ماشا را فردی «پرخاشگر، حتی نسبتا بد، اما در عین حال باشهامت» توصیف کرده است که به نظر او بی‌شباهت به پوتین نیست.

به گفته‌ی نشریه‌ی اسکاتلندی هرالد، برخی از اساتید استونیایی نیز با این کارتون مخالفت می‌کنند. پریت هیبیماگی، استاد دانشگاه تالین، احساس می‌کند که خرس نماد روسیه است و تهاجم قریب‌الوقوع «قدرت نرم» را به تصویر می‌کشد. به همین ترتیب، لوریناس کاسیناس، سیاستمدار لیتوانیایی، «ماشا و خرس» را بخشی از «دستگاه ابزار قدرت نرم روسیه» نامید. حتی رئیس‌جمهور لیتوانی، دالیا گریباوسکایته، فکر می‌کند این سریال حاوی یک «پیام سیاسی رمزگذاری شده» است.

در حالی که سازنده‌ی سریال این ادعاها را رد کرده و سفارت روسیه این ایده را به سخره گرفته است ممنوعیت سریال همچنان موضوع بحث جدی در لیتوانی، اوکراین، لهستان و آذربایجان است.

۱۱. آیا «ماشا و خرس» واقعا برنامه‌ی آسیب‌رسانی است؟

روانشناسان روسی ممکن است مخالف مبلغ سیاسی بودن «ماشا و خرس» باشند، اما این بدان معنا نیست که آن‌ها بر سر کلیت سریال توافق دارند. در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ درباره‌ی برنامه‌های کودکان و تاثیرات آن بر این گروه سنی، روانشناسان «ماشا و خرس» را مضرترین سریال انیمیشنی دانستند.

روانشناس یانا کارینا معتقد است که همکاران متخصصش با او بر سر این موضوع توافق دارند. او در مصاحبه‌ای توضیح داد: «ماشا در سریال اغلب بد رفتار می‌کند و شخصیت اصلی دوم یعنی خرس همیشه آن را تحمل می‌کند و سعی نمی‌کند او را تغییر دهد و به بزرگ شدنش کمک کند.» نگرانی‌های کارینا در مورد این سریال بی‌شباهت به نگرانی‌های بسیاری از والدین آمریکایی نیست.

با این حال، این روانشناس برخی از مزایای ابن برنامه را نام برد و گفت: «شما حتی می‌توانید از این سریال به عنوان یک راهنمای آموزشی استفاده کنید.» این روانشناس با بیان نمونه سوالاتی که والدین می‌توانند در حین یا بعد از برنامه از فرزندان خود بپرسند، ادامه داد: «بیایید درباره‌ی کارهایی که [ماشا] انجام داده صحبت کنیم، آیا کار او درست است یا نه؟ در این شرایط چه می‌کنید؟»

۱۲. برند پر سود «ماشا و خرس»

با میلیاردها بار بازدید «ماشا و خرس»، به راحتی می‌توان تصور کرد که این برنامه با حق امتیاز یوتیوب خود، بدون توجه به معاملات آن‌ها با سایر شرکت‌های بزرگ مانند نتفلیکس و نیک جونیور چقدر پول به دست می‌آورد، اما باز هم این حتی نصف درآمد این برند نیست. طبق مصاحبه‌ای که با سازندگان «ماشا و خرس» انجام شد، این سریال ۶۰ درصد از درآمد خود را از طریق صدور مجوز به کالاهای «ماشا و خرس» به دست می‌آورد. از حیوانات عروسکی گرفته تا کتاب‌ها و حتی آب‌نبات چوبی، تقریبا همه چیز با تصویری از شخصیت‌های کارتونی همیشه محبوب طراحی شده است.

در دسامبر ۲۰۱۸، انیماکورد حتی کمپینی را با سامسونگ ایتالیا تشکیل داد که در آن تبلت‌های منتخب با برنامه‌ی «ماشا و خرس» ارائه، و با «محتوای دیجیتال متنوع از کتاب‌های الکترونیکی گرفته تا بازی‌ها و پوسترها» کامل شوند. به احتمال زیاد، اگر فرزند شما هر چیزی با مضمون «ماشا و خرس» بخواهد، برای پیدا کردن آن مشکلی نخواهید داشت.

۱۳. ماشا، ماشا، ماشا

ممکن است افراد خلاق بسیاری پشت پرده‌ی «ماشا و خرس» همچنان روی چگونگی معرفی هرچه بیشتر نام سریال متمرکز باشند، اما آن‌ها همچنین اسپین‌آف‌هایی با شخصیت اصلی ۳ ساله ماشا ساخته‌اند. در سال ۲۰۱۵، انیماکورد اضافه شدن سریال جدید ۲۶ قسمتی جدیدی به نام «داستان‌های ترسناک ماشا» (Masha’s Scary Tales) را اعلام کرد. دنیس چرویاتسف، مدیر هنری «داستان‌های ترسناک ماشا»، به اینک گلوبال گفت: «ایده‌ی اصلی «داستان‌های ترسناک ماشا» این است که ترس‌های کودکان کوچک را از بین ببرد و به آن‌ها یک حس اعتماد به نفس برای غلبه بر ترس‌ها و مشکلاتشان بدهد.» انیماکورد همچنین یک اسپین‌آف دیگر به نام «داستان‌های ماشا» (Masha’s Tales) را هم در دست ساخت دارد.

اگر این ماشا برای شما کافی نیست، انیماکورد حتی یک اسپین‌آف موزیکال با نام «پخش زنده‌ی ماشا و خرس» (Masha and the Bear Live)، و بعد از آن «ماشا و خرس در یخ» (Masha and the Bear on Ice) را هم در دست ساخت دارد. اگرچه تا زمان نگارش این مقاله هیچ برنامه‌ی زنده‌ای در ایالات متحده اعلام نشده است، اما به نظر دور از ذهن نمی‌رسد که این دو شخصیت محبوب در آینده‌ای نزدیک در برادوی به روی صحنه بروند.

۱۴. «ماشا و خرس» بعید است به این زودی‌ها تمام شود

از فوریه ۲۰۱۹ تا کنون تاریخ انتشار فصل چهارم «ماشا و خرس» اعلام نشده است، اما بعید است که این سریال به این زودی‌ها تمام شود. این شرکت نه تنها اقداماتی برای کمک به محبوب ماندن سریال در سراسر جهان انجام داده است، بلکه برای افزایش دیده شدن و کسب طرفداران جدید تلاش کرده است. علاوه بر این، رها کردن یک سریال ده ساله که بسیار مورد تقاضا و سودآور است، منطقی نخواهد بود.

بدون «ماشا و خرس» و محصولات جانبی آن، انیماکورد نیز احتمالا وجود نخواهد داشت. دیمیتری لاویکو، مدیر عامل سابق این شرکت گفت: «به عنوان یک شرکت صدور مجوز، ما تنها با یک برند کار می‌کنیم و آن برند البته «ماشا و خرس» است. ما اولین برند روسی هستیم که تبلیغ محتوای روسی را در سراسر جهان توسعه می‌دهیم و این چیزی است که ماشا را به یک پدیده‌ی بین‌المللی تبدیل می‌کند.» «ماشا و خرس» ممکن است روزی به پایان برسد، اما آن روز خیلی دور به نظر می‌رسد.

