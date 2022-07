به طور کلی، شعبده‌بازها با هنرِ جادوگریشان توانسته‌اند نسل‌های زیادی را سرگرم کنند. شعبده‌باز چه روی پرده سینما باشد چه نباشد، ما در مقام تماشاگر به شدت دلمان می‌خواهد یک حقه‌ی خوب را نظاره‌گر باشیم و در حیرت فرو رویم. در این مقاله قرار است بر همین مبنا، چند فیلم سینمایی هیجان‌انگیز و جذاب درباره شعبده‌بازی معرفی شود. باید خاطر نشان کرد که آثار پیش رو، صرفا بر اساس حقه‌هایی است که در چارچوب دنیای واقعی قابل اجراست؛ به همین سبب از معرفی نام فیلم‌های سینمایی مثل «هری پاتر» یا «ارباب حلقه‌ها» که با شعبده‌هایی تخیلی و کاملا فانتزی بیننده را به وجد می‌آورند خودداری شده است.

۱۰ فیلم برتر درباره‌ی جادو و جادوگری بر اساس رتبه‌بندی IMDb

۸- هودینی (Houdini)

کارگردان: جورج مارشال

جورج مارشال بازیگران: تونی کرتیس، ژانت لی، تورین تچر

تونی کرتیس، ژانت لی، تورین تچر محصول: ۱۹۵۳، آمریکا

۱۹۵۳، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۸۵٪

هری هودینی، شعبده‌باز بسیار شناخته‌شده‌ای در دنیای واقعی است که علت معروفیتش در برنامه‌هایش خلاصه می‌شود؛ چراکه هودینی را بیشتر با صحنه‌های فرار از موقعیت‌های سخت به خاطر می‌آورند. او در سن ۵۲ سالگی به علت دست و پنجه نرم کردن با عفونت خونی دار فانی را وداع گفت و هوادارانش را با این اتفاق شوکه کرد. با این‌که تقریبا صد سال از مرگ هودینی می‌گذرد، هنوز نامش را به دلیل فرارهای محشرش از موقعیت‌های تقریبا ناممکن به یاد می‌آورند.

هواداران و شعبده‌بازهای زیادی تا به امروز در تلاش هستند تا بسیاری از صحنه‌های بی‌نظیر هودینی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند تا بلکه توضیحی علمی پیرامون برخی از اتفاقات بیابند. فارغ از این موارد، شرکت پارامونت پیکچرز فیلمی از زندگی هودینی را سال ۱۹۵۳ میلادی به مرحله‌ی اکران رساند که بخش اعظمی از فیلم‌نامه‌اش، حاصل تراوشات ذهن نویسندگان بود. با این‌که بسیاری از مولفه‌های زندگی واقعی در این اثر سینمایی تغییر کرده، تماشای فیلم «هودینی» به شدت جذاب و سرگرم کننده است؛ چراکه تعلیق‌های زیادی به‌واسطه‌ی اعمال این تغییرات در بدنه‌ی فیلم‌نامه ایجاد شده است.

۷- یک دروغگوی صادق (An Honest Liar)

کارگردان: تایلر میسوم، جاستین ویستین

تایلر میسوم، جاستین ویستین بازیگران: جیمز رندی، خوزه آلوارز، پن جیلت

جیمز رندی، خوزه آلوارز، پن جیلت محصول: ۲۰۱۴، آمریکا و انگلیس

۲۰۱۴، آمریکا و انگلیس امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۹۸٪

آیا شعبده‌بازها و رمال‌ها همگی یک مشت دروغگو هستند؟ آیا کار این دسته از آدم‌ها در این موضوع خلاصه شده تا ما به دروغ باور کنیم که یک کار غیرممکن را می‌توان ممکن دانست؟ فیلم مستند و زندگی‌نامه‌ایِ «یک دروغگوی صادق» که سال ۲۰۱۴ میلادی اکران شده، از دید نزدیک‌تری به این حرفه نگاه می‌کند تا بلکه پاسخی برای این دسته از سوالات پیدا شود. در این اثر سینمایی، مخاطب از زاویه‌ی دید جیمز رندی، یک شعبده‌باز بازنشسته به این شغل نگاه می‌کند.

جیمز رندی پس از گذراندن چندین سال روی صحنه‌ی نمایش به عنوان شعبده‌باز، به عنوان یک بازرس علمی و شکاک مشغول به کار می‌شود. کار او در لو دادن حقه‌ی هنرمندان کلاه‌بردار تعریف می‌شود. البته رندی هم مثل سایرین، رمز و رازهایی در زندگی‌اش داشته و مخاطب به‌واسطه‌ی تماشای این اثر، به این شک می‌افتد که آیا جیمز رندی واقعا فریب می‌خورد یا در واقع او خودش یک فریب‌دهنده است و ما بی‌خبر هستیم!

۶- حیله (Sleight)

کارگردان: جی.دی دیلارد

جی.دی دیلارد بازیگران: جیکوب لاتیمور، سیچل گابریل، استورم رِید

جیکوب لاتیمور، سیچل گابریل، استورم رِید محصول: ۲۰۱۶، آمریکا

۲۰۱۶، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۵.۹ از ۱۰

۵.۹ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۷۸٪

در فیلم «حیله»، نوجوانی به اسم بو ولف (با بازی جیکوب لاتیمور) به ظاهر یک شعبده‌باز خیابانی است اما شغل دومی به عنوان قاچاق مواد مخدر هم دارد. از زمانی که والدین بو ولف فوت می‌کنند، او تمام تلاش داشته و نداشته‌ی خود را به کار می‌گیرد تا از خواهر کوچکترش به اسم تینا (با بازی استورم رِید) محافظت کند. به همین دلیل، بو ولف از سر ناچاری به سمت مواد فروشی روی می‌آورد.

بو ولف توانایی جالبی برای شعبده‌بازی به دست می‌آورد. او با استفاده از یک آهنربای مغناطیسی که درون بافت دستش قرار می‌دهد می‌توان هر شی آهنی را کنترل کند. او در حین انجام یک پروژه‌ی علمی دوره‌ی دبیرستان دست به چنین اقدامی برای طراحی یک آهنربا در بدنش می‌زند. البته فیلم «حیله» به همین سادگی روایت نمی‌شود و بو ولف باید با استفاده از توانایی‌هایش با چالش و بحران‌های بسیار جدی‌ مواجه شود.

۵- انیمیشن شعبده‌باز (The Illusionist)

کارگردان: سیلون کومت

سیلون کومت بازیگران: ژان کلود دوندا، ایلید رنکین، دانکن مک‌نیل

ژان کلود دوندا، ایلید رنکین، دانکن مک‌نیل محصول: ۲۰۱۰، انگلیس و فرانسه

۲۰۱۰، انگلیس و فرانسه امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۹۰٪

آیا شعبده، واقعی است؟ وقتی آلیس با یک شعبده‌باز فرانسوی (ژان کلود دوندا) مالاقت می‌کند به این مسئله باور دارد. این شعبده‌باز با اجراهایش در رستوران‌ها و کافه‌ها تلاش می‌کند تا شعبده‌بازی را همچنان بین مردم زنده نگه دارد. ارتباط دوستانه‌ای که بین آلیس و شعبده‌باز شکل می‌گیرد، به جادوگرِ قلابی داستان اجازه نمی‌دهد تا حقیقت را درباره‌ی حقه‌ها به دختربچه‌‌ی کوچک قصه بگوید. شعبده‌باز در عوض مبالغ زیادی را صرف خرید هدیه برای آلیس می‌کند تا جایی‌که حتی امکان دارد به بی‌پولی گرفتار شود.

انیمیشن «شعبده‌باز» از جنبه‌ی دریافت جایزه و دیدگاه منتقدین توانسته جایگاه بسیار خوبی را کسب کند. این اثر همچنین برای جشنواره‌ی اسکار برای کسب لقب بهترین اثر انیمیشنی هم نامزد دریافت جایزه شد. به دلیل تشابه اسمی این انیمیشن با فیلم دیگری به کارگردانی نیل برگر، به احتمال زیاد کمتر کسی با این جواهر کمیاب روبه‌رو شده است؛ اثری که یک رابطه‌ی دوستانه‌ی جالب را به طرز شگفت‌انگیزی به نمایش می‌کشد.

۴- درک دلگادیو (Derek DelGaudio’s In & Of Itself)

کارگردان: فرانک اُز

فرانک اُز بازیگران: درک دلگادیو، هال شولمن، جیسون انگلند

درک دلگادیو، هال شولمن، جیسون انگلند محصول: ۲۰۲۰، آمریکا

۲۰۲۰، آمریکا امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۱۰۰٪

بر اساس زندگی درک دلگادیو، یک اثر سینمایی مستند از شبکه‌ی هولو (Hulu) منتشر شده که ساختار به شدت محسورکننده‌ای دارد. در این مستند، به کند و کاو حقه‌های محشر درک دلگادیوی شعبده‌باز پرداخته می‌شود. همچنین قصه‌هایی از خلق صحنه‌هایی روایت می‌شود که تجربه‌ی فراموش نشدنی را برای دل‌گادیو به دنبال داشته است.

دل گادیو در این مستند به یک سوال مهم و فیلسوفانه درباره‌ی شعبده‌بازی‌ها و ماجراهایش می‌پردازد؛ سوالی بسیار ساده، اساسی اما در عین حال پیچده: من چه کسی هستم؟ آیا هویتمان یک توهم خالص است یا در چیزی عمیق‌تر گره خورده و خبر نداریم؟ چه چیزی در حقیقت یک شخص را تعریف می‌کند؟ این مستند از شبکه‌ی هولو جوایز متعددی را توانسته از آن خود کند؛ ضمن این‌که مستند «دل‌گادیو» موفق شده تا امتیاز درخشانی را در زمان نگارش این مقاله در وب‌سایت راتن تومیتوز (۸۹ درصد) کسب کند.

۳- لایو اکشن شعبده‌باز (The Illusionist)

کارگردان: نیل برگر

نیل برگر بازیگران: ادوارد نورتون، جیسکا بیل، پاول جیاماتی

ادوارد نورتون، جیسکا بیل، پاول جیاماتی محصول: ۲۰۰۶، آمریکا و جمهوری چک

۲۰۰۶، آمریکا و جمهوری چک امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۷۳٪

فیلم سینمایی «شعبده‌باز» به کارگردانی نیل برگر هیچ شباهتی با انیمیشن هم اسم خود که محصول سال ۲۰۱۰ میلادی است ندارد. داستان فیلم «شعبده‌باز» درباره‌ی شعبده‌بازی به اسم آیزن‌هایم (ادوارد نورتون) است که با شگردهای حیرت‌آورش می‌تواند هر جمعیتی را به اجراهایش مجذوب کند. شگرد پرطرفدار آیزن‌هایم در فیلم به اسم زنده کردن مردگان شناخته می‌شود. مخاطب با تماشای داستان این فیلم به تدریج با یک سری رمز و راز مخوف آشنا شده و به این موضوع پی می‌برد که شخصیت اصلی داستان تنها به هدف سرگرم کردن مخاطب دست به شعبده‌بازی نمی‌زند.

هنگام تماشای فیلم «شعبده‌باز» تلاش خواهید کرد تا پایان داستان را حدس بزنید، هر چند که غافل‌گیری‌های اواخر قصه در حد و اندازه‌ای است که به احتمال زیاد از فهم برخی از اتفاقات شوکه خواهید شد. فیلم لایو اکشن «شعبده‌باز» به احتمال زیاد تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌هایی می‌شود که در زندگی‌تان تا به حال تماشا کرده‌اید.

۲- حالا مرا می‌بینی (Now You See Me)

کارگردان: لویی لتریر

لویی لتریر بازیگران: جس آیزنبرگ، مارک روفالو، وودی هارلسون

جس آیزنبرگ، مارک روفالو، وودی هارلسون محصول: ۲۰۱۳، آمریکا و فرانسه

۲۰۱۳، آمریکا و فرانسه امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۵۱٪

ماجرای فیلم «حالا مرا می‌بینی» درباره‌ی سازمانی اسرارآمیز به اسم «چشم» است. این سازمان توسط چهار نفر گردانده می‌شود؛ افرادی شعبده‌باز که خودشان را «چهار سوارکار آخرالزمان» معرفی می‌کنند. اعضای این تیم با بهره‌برداری از مهارت‌هایشان، حساب‌های بانکی افراد فاسد و ثروتمند را هک و سپس مبالغ هنگفتی را به مخاطبین اجراهایشان دو دستی تقدیم می‌کنند. هر چند، این رفتارهایشان از چشم مامورهای فدرال غافل نمی‌ماند و ماجرای فیلم از نقطه‌ای شروع می‌شود که تیم «چشم» باید با یک بحران پرخطر و جدی دست و پنجه نرم کنند.

فیلم «حالا مرا می‌بینی» سال ۲۰۱۳ میلادی اکران شده و توانسته فروش موفقیت‌آمیزی در گیشه داشته باشد. به همین سبب دنباله‌ی دومی برای این فیلم در نظر گرفته شد که سال ۲۰۱۶ میلادی روی صفحه‌ی نقره‌ای سینما به نمایش کشیده شد. جالب است بدانید که جان چو، کارگردان فیلم اول تصمیم گرفته بود تا عنوان فیلم دوم، «حالا نمی‌توانی» (Now You Don’t) به دلیل قرابت معنایی با اسم فیلم اول یعنی «حالا مرا می‌بینی» (Now You See Me) باشد اما بخش تبلیغاتی شرکت با این امر مخالفت کرد؛ چراکه این اسم، هم از لحاظ تجاری به ضرر شرکت تهیه‌کننده بود و هم کلمه‌ی «نمی‌توانی» چندان باب پسند عوامل بخش تبلیغات نبود. ساخت دنباله‌ی سوم از این فیلم در دستور کار قرار گرفته اما در زمان نگارش این مقاله، اطلاعات مهم و موثقی از فیلم «حالا مرا می‌بینی ۳» در دسترس عموم نیست.

۱- پرستیژ (The Prestige)

کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: هیو جکمن، کریستین بیل، اسکارلت جوهانسون

هیو جکمن، کریستین بیل، اسکارلت جوهانسون محصول: ۲۰۰۶، آمریکا و انگلیس

۲۰۰۶، آمریکا و انگلیس امتیاز سایت IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ امتیاز فیلم در سایت راتن تومیتوز: ۷۶٪

برخلاف سایر آثار سینمایی درباره‌ی شعبده‌بازی موجود در این لیست، فیلم پرستیژ از برخی مولفه‌های جادویی و فانتزی، اما علمی بهره می‌برد. داستان فیلم «پرستیژ» درباره‌ی دو شعبده‌باز مشهور به نام‌های رابرت انگیر (هیو جکمن) و آلفرد بوردن (کریستین بیل) است که برای تخریب اجرای شعبده‌بازی یکدیگر دست به هر کار زیان‌آوری می‌زنند. سرآغاز این رقابت و دعوا از نقطه‌ای است که انگیر، آلفرد بوردن را به دلیل مرگ همسرش مقصر می‌داند و این دو تن که در گذشته دو رفیق صمیمی بوده‌اند، حالا به دو دشمن خونین تبدیل می‌شوند.

داستان فیلم «پرستیژ» جدا از رقابت، بحث عشق و خیانت را هم به پیش می‌کشد. «پرستیژ» به این مسئله هم می‌پردازد که یک انسان برای از پا در آوردن یک رقیب، حاضر است تا کجا پیش رود. جدا از این‌که غافل‌گیری پایانی داستان به شدت معرکه و فراموش‌نشدنی است، ایفای نقش بازیگرها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به خصوص دیوید بوئی که در نقش نیکلا تسلا در این اثر سینمایی به طرز شگفت‌انگیزی جلوی دوربین بازی می‌کند.

