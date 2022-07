افت ۶۸ درصدی «ثور: عشق و تندر» در هفته‌ی دوم اکران زنگ خطر مهمی برای مارول به حساب می‌آید که نشان می‌دهد قسمت چهارم نتوانسته به قلمرویی فراتر از هواداران کمیک‌ها راه پیدا کند و احتمالا فقط آن‌ها هستند که برای تماشای آخرین فیلم دنیای سینمایی مارول شور و شوق دارند و ابرقهرمان عضلانی این کمپانی برای مخاطبان معمولی اهمیت چندانی ندارد.

بدون شک «ثور: عشق و تندر» اکرانش را با فروش نسبتا بالایی به پایان خواهد رساند و باز هم احتمالا یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های امسال لقب بگیرد اما در مقایسه با آثار قبلی مارول شکست بزرگی است؛ زیرا این میزان افت در هفته‌ی دوم اکران در تاریخ MCU بی‌سابقه است. رده‌های بعدی به ترتیب در اختیار «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) با افت ۶۷ درصدی، «جاودانگان» (Eternals) با افت ۶۱ درصدی و «شانگچی و افسانه‌ی ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) با افت ۵۲ درصدی قرار دارند.

اگر از موفقیت «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) چشم‌پوشی کنیم، با نگاهی به این روند می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مارول و دیزنی روزهای بسیار بدی را می‌گذرانند و تولیدات اخیرشان نتوانسته بخش زیادی از مخاطبان را راضی کنند؛ ادامه‌ی این روند قطعا نگران‌کننده است و اگر فکری به حال رفع آن نشود احتمالا به زودی شاهد زوال یکی از غول‌های کمیک باشیم.

تایکا وایتیتی سازنده‌ی «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) که به با استقبال فوق‌العاده‌ای هم مواجه شد، برای کارگردانی «ثور: عشق و تندر» بازگشته است. ستاره‌های محبوبی مثل کریس همسورث، کریستین بیل، تسا تامپسون، جیمی الکساندر، وایتیتی، راسل کرو و ناتالی پورتمن هم در این فیلم حضور دارند. خدای اسکاندیناوی ثور (کریس همسورث) این بار بازگشته تا به کمک معشوقه‌ی سابقش جین فاستر (ناتالی پورتمن) که چکش معروف او میولنیر را هم در دست دارد، جلوی ابرشروری به نام گور (کریستین بیل) که به قصاب خدایان معروف است را بگیرد تا نتواند نقشه‌اش مبنی بر پاک‌سازی دنیا از همه‌ی خدایان را عملی کند.

تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «ثور: عشق و تندر» امتیاز راتن تومیتوز ۶۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که در مقایسه با قسمت قبلی یعنی «ثور: رگناروک» با امتیاز راتن تومیتوز ۹۳ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۴ از ۱۰۰ به صورت محسوسی افت داشته است.

اما از دوران افول مارول که بگذریم به «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) می‌رسیم که مثل هفته‌ی گذشته جایگاه دوم جدول باکس آفیس را اشغال کرده است. تازه‌ترین انیمیشن ایلومینیشن و یونیورسال در هفته‌ی سوم اکران ۲۶ میلیون دلار فروش داخلی داشته و تا این جای کار با احتساب فروش بین‌المللی ۲۷۰ میلیون دلاری، در سراسر جهان ۵۳۲.۷ میلیون دلار فروخته است.

در «مینیون‌ها: ظهور گرو» شاهد بازگشت استیو کارل در نقش گرو در پنجمین فیلم فرانچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) هستیم. از دیگر صداپیشگان فیلم می‌توان به پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان- کلود ون دام، لوسی لاولس و دولف لاندگرن اشاره کرد. ماجراهای این فیلم در ادامه‌ی قسمت قبلی یعنی «مینیون‌ها» است و گرو را دنبال می‌کند که برای پیوستن به یک گروه شرور تازه وارد مصاحبه‌ای شود اما این گفتگو اصلا خوب پیش نمی‌رود و ناگهان گرو به دشمن درجه یک این گروه شیطانی تبدیل می‌شود.

میان تازه‌واردها «جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» (Where the Crawdads Sing) اقتباس ادبی سونی پیکچرز از رمانی به همین نام اثر دیلیا اونز، بهترین عملکرد را داشت و با فروش ۱۷ میلیون دلاری از ۳۶۵۰ سینمای آمریکای شمالی، فراتر از انتظارات عمل کرد و در رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. از آن جایی که سونی برای ساخت این فیلم تنها ۲۴ میلیون دلار هزینه کرده است، «جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» در هفته‌های آینده به سود خوبی دست پیدا می‌کند.

دیوید آ. گراس مدیر شرکت Franchise Entertainment Research می‌گوید به دلیل این که در سال‌های اخیر بیش‌تر مخاطبان به تماشای فیلم‌های درام از تلویزیون‌های خانه‌شان عادت کرد، استقبال نسبی از یک فیلم سینمایی این ژانر در هفته‌ی نخست اکران، موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

«جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» توسط اولیویا نیومن کارگردانی شده و بازیگرانی مثل دیزی ادگار-جونز، تیلور جان اسمیت، هریس دیکینسون، مایکل هایت و استرلینگ میسر جونیور هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای دختری به نام کیا (دیزی ادگار- جونز) را دنبال می‌کند که پس از رها شدن توسط والدینش، به تنهایی در مردابی واقع در کارولینای شمالی رشد می‌کند. کیا سال‌ها بعد متهم به قتل مردی می‌شود که پیش تر با او در ارتباط بوده و در حالی که همه‌ی شواهد بر علیه او است باید بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.

در مجموع این فیلم واکنش‌های انتقادی متفاوتی را دریافت کرده است. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» امتیاز راتن تومیتوز ۳۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد منتقدان این فیلم درام را دوست نداشتند. در عوض امتیاز A- را از تماشاگران CinemaScore به دست آورده که نشان می‌دهد عمده‌ی مخاطبان فیلم را پسندیدند.

«تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) تام کروز در هشتمین هفته‌ی اکران همچنان وضعیت مناسبی در جدول باکس آفیس دارد و با یک پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته، جایگاه چهارم را اشغال کرده است. قسمت دوم «تاپ گان» ۱۲ میلیون دلار فروش داخلی داشته که تا این جای کار با احتساب فروش بین‌المللی ۶۱۹.۴ میلیون دلاری در سراسر جهان ۱.۲ میلیارد دلار فروخته و به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۲ شناخته می‌شود. بخش اعظمی از فروش فیلم از اکران با فرمت‌های پیشرفته‌ی آی‌مکس و سه بعدی به دست آمده که تماشای قسمت دوم «تاپ گان» را مهیج‌تر هم می‌کند.

«تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم ۳۶ پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

مثل هفته‌ی گذشته جایگاه پس از «تاپ گان: ماوریک» را «الویس» (Elvis) به خودش اختصاص داده که در چهارمین هفته‌ی اکران ۷.۶ میلیون دلار فروش داخلی داشته است. با احتساب فروش بین‌المللی ۶۴.۲ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۷۰.۴ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

«الویس» به کارگردانی باز لورمن برداشت متفاوتی از زندگی الویس پریسلی هنرمند مشهور و یکی از نمادهای قرن بیستم است. آستین باتلر ایفای نقش الویس را بر عهده دارد و تام هنکس افسانه‌ای هم ایفاگر نقش کلنل تام پارکر مدیر فرصت‌طلب الویس است و تمام داستان اوج و سقوط این ستاره، از زاویه‌ی نگاه او روایت می‌شود. از بازیگران دیگر این فیلم می‌توان به هلن تامسون، ریچارد راکسبرا، اولیویا دی جونگ، لوک بریسی، ناتاشا باست، دیوید ونهام و کلوین هریسون جونیور اشاره کرد. این فیلم بیوگرافی برای نخستین بار در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲ اکران و با استقبال خوب منتقدان روبه‌رو شد.

«پنجه‌های خشم: افسانه‌ی هنک» (Paws of Fury: The Legend of Hank) تازه وارد دیگری است که نتوانست آن طور که باید و شاید دیده شود و با فروش داخلی ۶.۲۵ میلیون دلاری در نخستین هفته‌ی اکران در رده‌ی ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این انیمیشن از کمدی- وسترن «زین‌های شعله‌ور» (Blazing Saddles) به کارگردانی مل بروکس محصول سال ۱۹۷۴ الهام گرفته شده است. فیلم اصلی ماجرای سامورایی سیاه‌پوستی را دنبال می‌کرد که باید از روستایی در شرق آسیا محافظت کند. پارامونت در این انیمیشن تصمیم گرفته برای برطرف کردن شبهه‌های نژادی، شخصیت‌های حیوانی را جایگزین انسان‌ها کند؛ بنابراین «پنجه‌های خشم: افسانه‌ی هنک» به کارگردانی راب مینکاف و صداپیشگی ستاره‌هایی مثل مایکل سرا و ساموئل ال. جکسون داستان سگی به نام هنک را دنبال می‌کند که آرزو دارد روزی سامورایی بزرگی شود اما متاسفانه هیچ مربی حاضر نمی‌شود به او آموزش دهد تا این که به شهر کوچکی که همه‌ی ساکنانش گربه هستند می‌رود تا نزد گربه‌ی بدخلقی آموزش ببیند اما دست بر قضا مجبور می‌شود به کمک شهروندانی که اصلا از سگ‌ها دل‌خوشی ندارند از شهر محافظت کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای انیمیشن امتیاز راتن تومیتوز ۵۴ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

«پنجه‌های خشم: افسانه‌ی هنک» نسبت به تولیدات امسال پارامونت مثل «شهر گمشده» (The Lost City)، «سونیک خارپشت ۲» (Sonic the Hedgehog 2) و «تاپ گان: ماوریک» عملکرد بسیار ضعیفی داشت اما از آن جایی که بودجه‌ی ساخت آن کلا ۱۰ میلیون دلار است باز هم برای این کمپانی یک شکست تمام عیار محسوب نمی‌شود و احتمالا در هفته‌های آینده به سودآوری خواهد رسید.

در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس این هفته «تلفن سیاه» (The Black Phone) قرار دارد. این فیلم ترسناک و جنایی در چهارمین هفته‌ی اکران ۵.۳۱ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۴۲.۵۳ میلیون دلاری در مجموع ۱۱۴.۵۸میلیون دلار فروش جهانی داشته است. اسکات دریکسون «تلفن سیاه» را کارگردانی کرده و بازیگرانی مثل ایتن هاک، میسن تامس، مادلین مک‌گراو و جیمز رانسون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم روایتگر زندگی یک قاتل نقاب‌دار (ایتن هاک) است که پسر ۱۳ ساله را می‌رباید و او را شکنجه می‌دهد. این فیلم با درجه‌ی R اکران شده و تماشای آن برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

«دنیای ژوراسیک: قلمرو» این هفته با دو پله سقوط در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. آخرین قسمت سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» در ششمین هفته‌ی اکران ۴.۹۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۵۴۲.۷۵ میلیون دلاری، تا این جای کار ۹۰۲.۴۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته. بخش بزرگی از درآمد این فیلم هم مثل «تاپ گان: ماوریک» از اکران با فرمت‌های پیشرفته‌ای مثل آی‌مکس و سه بعدی به دست آمده است.

کالین ترورو که کارگردانی قسمت اول سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» را بر عهده داشت در «دنیای ژوراسیک: قلمرو» و با حضور بازیگرانی مثل کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، لورا درن، جف گلدبلوم، سم نیل، بی‌دی ونگ، عمر سی و ایزابلا سرمون روایتگر حماسه‌ی تازه‌ای در جهان دایناسورها است. ماجراهای این قسمت چهار سال پس از نابودی ایسلا نابور اتفاق می‌افتد؛ دایناسورها کاملا آزادانه کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند و به شکار می‌پردازند اما این هم‌زیستی ظاهرا مسالمت‌آمیز آینده‌ی دنیا را تهدید می‌کند.

آخرین تازه وارد این هفته «خانم هریس به پاریس می‌رود» است که با در دست داشتن ۹۸۰ سالن سینمای آمریکای شمالی، ۱.۹ میلیون دلار فروخت و در جایگاه نهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این درام تاریخی به کارگرانی آنتونی فابیان و حضور بازیگرانی مثل جیسون آیزاکس، آلبا باپتیستا، لسلی منویل و ایزابل هاپرت ماجرای زن نظافتچی در دهه ی ۵۰ میلادی را روایت می‌کند که یک دل نه صد دل عاشق یکی از لباس‌های برند دیور می‌شود و تصمیم می‌گیرد با سخت کار کردن هر طور که شده آن را به دست آورد؛ فارغ از این که تصمیم او علاوه بر آینده‌ی خودش، سرنوشت خانه‌ی مد دیور را هم عوض می‌کند. همان طور که انتظار می‌رفت بیش‌تر مخاطبان «خانم هریس به پاریس می‌رود» را زنان بزرگ سال تشکیل می‌دهند، به طوری که ۸۱ درصد از بلیت‌های این فیلم را افراد بالای ۳۰ سال خریدند که ۷۱ درصد آن‌ها زن بودند.

در نهایت رده‌ی دهم جدول باکس آفیس در اختیار انیمیشن «لایت‌یر» (Lightyear) دیزنی قرار دارد که با افت ۵۷.۸ درصدی در پنجمین هفته‌ی اکران فقط ۱.۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. این انیمیشن در مجموع ۲۱۲.۹۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته که شکست بزرگی برای پیکسار و دیزنی به حساب می‌آید. ذکر این نکته ضروری است که اکران اسپین آف تازه‌ی «داستان اسباب بازی» به دلیل صحنه‌های جنسی نامتعارف که اصولا برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب نیست، در بسیاری از کشورهای عربی ممنوع شده است.

انگوس مک‌لین اسپین آف تازه‌ی «داستان اسباب بازی» را کارگردانی کرده و چهره‌های شاخصی مثل کریس ایوانز، کیکه پالمر، دیل سولز، تایکا وایتیتی، پیتر سون و اوزو آدوبا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. این فیلم اکشن و علمی- تخیلی ماجرای تکاور فضایی به نام باز لایت‌یر (کریس ایوانز) را دنبال می‌کند که بعدها الهام‌بخش عروسکی به همین نام در فرانچایز «داستان اسباب بازی» می‌شود. باز و همکارانش در سیاره‌ای که ۴ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد گیر افتادند و باید با اجرای نقشه‌های محیرالعقول به خانه بازگردند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ثور: عشق و تندر

Thor: Love and Thunder ۲ ۴۶ ۲۳۳.۲۷ مینیون‌ها: ظهور گرو

Minions: The Rise of Gru ۳ ۲۶ ۲۶۲.۵۶ جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند

Where the Crawdads Sing ۱ ۱۷ ۱۷ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۸ ۱۲ ۶۱۷.۹۶ الویس

Elvis ۴ ۷.۶۰ ۱۰۶.۲۰ پنجه‌های خشم: افسانه‌ی هنک

Paws of Fury: The Legend of Hank ۱ ۶.۲۵ ۶.۲۵ تلفن سیاه

The Black Phone ۴ ۵.۳۱ ۷۲.۰۴ دنیای ژوراسیک: قلمرو

Jurassic World Dominion ۶ ۴.۹۵ ۳۵۹.۷۰ خانم هریس به پاریس ‌می‌رود

Mrs. Harris Goes to Paris ۱ ۱.۹۰ ۱.۹۰ لایت‌یر

Lightyear ۵ ۱.۳۰ ۱۱۵.۴۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

