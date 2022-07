پس از یک تلاش ناموفق برای مبادله‌ی حال و هوای جنوبی نوآر فصل اول با یک درام جنایی کالیفرنیایی در فصل دوم، سازنده‌ی سریال، نیک پیزولاتو، سریال را برای سومین فصلش به ریشه‌های خود بازگرداند. فصل سوم بار دیگر با کنار هم قرار دادن دو بازیگر اصلی (ماهرشالا علی و استیون دورف) در محیطی دور افتاده یعنی اوزارک و داستانی که چندین دهه را در بر می‌گرفت، یک بازگشت مطمئن اما نه به کیفیت و موفقیت فصل اول به طرفداران این سریال تقدیم کرد.

۱۶ کارآگاه برتر در تاریخ سریال‌های تلویزیونی

از آنجایی که همه انتظارش را داشتیم، سریال برای فصل چهارم بازمی‌گردد، این بار با عنوان دلهره‌آوری چون «کارآگاه حقیقی؛ سرزمین شب» (True Detective: Night Country) و یک بازیگر کاملا جدید در نقش اصلی. در ادامه هر آنچه که تا کنون درباره‌ی فصل چهارم این مجموعه‌ی آنتولوژی ۱۰ ساله می‌دانیم شرح داده شده است.

موضوع فصل چهارم «کارآگاه حقیقی» چیست؟

همانند فصل‌های اول و سوم، «کارآگاه حقیقی؛ سرزمین شب» دو بازیگر اصلی (جودی فاستر برنده‌ی جایزه اسکار و کالی ریس) را به عنوان کارآگاه نشان می‌دهد که وظیفه دارند یک جنایت ناراحت‌کننده و مرموز را در محیطی سخت و خشن و البته ناخوشایند حل کنند. خلاصه‌ی فیلم‌نامه به شرح زیر است:

هنگامی که شب طولانی زمستان در انیس آلاسکا فرا می‌رسد، شش مرد که ایستگاه تحقیقاتی قطب شمال تسالال را اداره می‌کنند بدون هیچ ردی ناپدید می‌شوند. برای حل این پرونده، کارآگاهان لیز دانورز (با بازی فاستر) و اوانجلین ناوارو (با بازی ریس) باید علاوه بر مبارزه با مشکلات دورنی خود، حقایق تسخیر شده‌ای را که در زیر یخ‌های ابدی مدفون شده‌اند، جستجو کنند.

چیدمان «سرزمین شب» یادآور فیلم «تاریکی را بگیر» (Hold the Dark)، یک تریلر جنایی به کارگردانی جرمی سالنی‌یر است که در سال ۲۰۱۸ با هیاهوی کمی از نتفلیکس عرضه شد. پس از آن، شکست فیلم در جلب تماشاگران معمولی چندان غافلگیر کننده نبود. همانطور که کریس اوانجلیستا در نقد مثبت خود درباره‌ی این فیلم گفته است: ««تاریکی را بگیر» فیلمی تهدیدآمیز و به شکل جسورانه‌ای وحشتناک است، و مطمئنا برخی از بینندگان را تا حد زیادی می‌ترساند.»

برخلاف فیلم سالنی‌یر، «سرزمین شب» این مزیت را خواهد داشت که بخشی از برند «کارآگاه حقیقی» باشد، به این معنی که تماشاگران دقیقا می‌دانند درگیر چه نوع داستان جنایی تیره و تار و حیرت‌انگیزی خواهند بود. به هر حال، سفر به جهان سرد و بی‌رحمانه‌ای که در ابتدا توسط نیک پیزولاتو تصور شده بود، ممکن است به منزله‌ی یک خوش‌آمدگویی گرم برای روح تشنه و خسته‌ی دوست‌داران این سریال تمام شود.

عوامل فصل چهارم «کارآگاه حقیقی» چه کسانی خواهند بود؟

متیو مک‌کانهی، وودی هارلسون و نیک پیزولاتو با همکاری کری جوجی فوکوناگا که تمام فصل اول سریال را کارگردانی کرده بود، به‌عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی «کارآگاه واقعی: سرزمین شب» حضور خواهند داشت. جودی فاستر در این فصل به لیست تهیه کنندگان اجرایی سریال ملحق خواهد شد و آلن پیج آریاگا به عنوان نویسنده و تهیه کننده‌ی اجرایی این سریال حضور خواهد داشت. هیجان‌انگیزتر از همه، بری جنکینز، کارگردان «مهتاب» (Moonlight) و «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» (If Beale Street Could Talk) نیز پس از کارگردانی یکی از بهترین سریال‌های سال ۲۰۲۱ یعنی «راه‌آهن زیرزمینی» (The Underground Railroad) ، یکی دیگر از تهیه‌کننده‌های اجرایی این فصل خواهد بود.

۶ سریال جنایی برتر دهه‌ی ۱۹۸۰؛ دوران طلایی تبهکاران تلویزیونی

البته، شاید بزرگ‌ترین خبر این باشد که نام عیسی لوپز به عنوان بازیگر، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی اجرایی «سرزمین شب» دیده می‌شود. این فیلمساز مکزیکی با «ببرها نمی‌ترسند» (Tigers Are Not Afraid) محصول ۲۰۱۷، یک درام فانتزی-ترسناک درباره‌ی مبارزه‌ با مواد مخدر مکزیک که توسط منتقدان به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های آن سال معرفی شد، نام خود را مطرح کرد. لوپز فصل چهارم «کارآگاه حقیقی» را برای تاریخ اکران نامعلومی در ایسلند فیلمبرداری خواهد کرد، بنابراین شاید این فرصت مناسبی برای شما باشد تا نگاهی به آثار قبلی این کارگردان بیاندازید.

منبع: slash film

نوشته هر آنچه تا کنون از فصل چهارم سریال «کارآگاه حقیقی» می‌دانیم اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala