خلق‌کردن پایان‌بندی مناسب برای فیلم‌های سینمایی، یکی از مشکل‌ترین قسمت‌های ساخت فیلم است. فیلم اخیر مارول، دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)، اگرچه فیلمی جذاب است، اما پایان‌بندی آن به شدت ضعیف و ناقص است. گاهی خلاف این هم به وقوع می‌پیوندد؛ فیلم‌هایی ضعیف که با پایان‌بندی جذاب خود، مخاطبان را شوکه می‌کنند.

در ادامه فیلم‌هایی را معرفی می‌کنیم که اگر به خاطر داستان‌پردازی نامناسب آن‌ها در طول فیلم نبود، با توجه به پایان‌بندی درخشان خود، می‌توانستند تبدیل به بهترین فیلم‌های تاریخ سینما شوند.

۱۰. روستا ( The Village )

محصول: ۲۰۰۴/ آمریکا

۲۰۰۴/ آمریکا کارگردان: ام. نایت شیامالان

ام. نایت شیامالان بازیگران: برایس دالاس هاوارد، واکین فینیکس

برایس دالاس هاوارد، واکین فینیکس امتیاز راتن تومیتوز: ۴۳ از ۱۰۰

«روستا» ام. نایت شیامالان درباره‌ی یک اجتماع روستایی قرن نوزدهمی است که با ترس و وحشت از موجوداتی که در جنگل‌های اطراف آن‌ها زیست می‌کنند، زندگی می‌گذرانند. در نهایت اما مشخص می‌شود که روستا طی دهه‌ی هفتاد میلادی توسط مجرمان ساخته شده است تا بتوانند از خودشان در برابر دنیای بیرون محافظت کنند و موجودات درون جنگل، مردهایی هستند با لباس فرم.

وقتی که «روستا» برای نخستین‌بار اکران شد، بسیاری از مخاطبان هنگامی که دریافتند هیولاهای درون جنگل، چیزی به جز لباس فرم نیستند، ناامید شدند، اما به هرحال پایان‌بندی این فیلم با پیچش داستانی‌ای خیره‌کننده همراه است و نمونه‌ی موفقی از پایان‌بندی سینمایی محسوب می‌شود. بسیاری از فیلم‌های سینمایی از پایان‌بندی «روستا» تقلید کرده‌اند که یکی از نمونه‌های اخیر آن‌ها فیلم «انتبلوم» ( Antebellum ) است.

۹. نابودگر ۳: خیزش ماشین‌ها ( Terminator 3: Rise of the Machines )

محصول: ۲۰۰۳/ آمریکا

۲۰۰۳/ آمریکا کارگردان: جاناتان موستو

جاناتان موستو بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، نیک استال

آرنولد شوارتزنگر، نیک استال امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

متاسفانه میراث ترمیناتور با هرمرتبه ساخته‌شدن یک ادامه، بیش‌تر به نابودی کشیده شده است. پس از دو قسمت ابتدایی خیره‌کننده‌ی این فیلم علمی-تخیلی اکشن، «خیزش ماشین‌ها» نخستین قدم در مسیر فیلم‌هایی بود که قرار بود یکی پس از دیگری، مخاطبان را ناامید کنند.

شخصیت جان کانر با توجه به داستان‌پردازی بد فیلم، هیچ تاثیری بر خلق داستان آن ندارد، در انتها اما او با این تفکر که قرار است مانع آغازشدن یک جنگ هسته‌ای شود، خودش را به پناهگاه می‌رساند و ناگهان در می‌یابد که به پناهگاه فرستاده شده است تا هنگام رخ دادن جنگ، در امان باشد. این یکی از پایان‌بندی‌های درخشان تاریخ سینما است که اگر پیشینه‌ی داستانی مناسبی داشت، می‌توانست ماندگار شود.

۸. بتمن و رابین ( Batman & Robin )

محصول: ۱۹۹۷/ آمریکا

۱۹۹۷/ آمریکا کارگردان: جوئل شوماخر

جوئل شوماخر بازیگران: جرج کلونی، آرنولد شوارتزنگر

جرج کلونی، آرنولد شوارتزنگر امتیاز راتن تومیتوز: ۱۲ از ۱۰۰

باتوجه به درخشش اوما تورمن و جلوه‌های بصری خیره‌کننده‌، «بتمن و رابین» یکی از قدرنادیده‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما است، اگرچه هنوز هم با توجه به انبوه وقایع بی‌ربط و شخصیت‌های غیرمرتبط، فیلم‌نامه‌ی این فیلم، افتضاح است.

صحنه‌ی پایانی اما همان‌جایی است که در آن بتمن درمانی را که از آقای فریز گرفته است، به آلفرد تزریق می‌کند و او را نجات می‌دهد. از آن‌جایی که مایکل گاف، بازیگر نقش آلفرد، تنها عنصری است که چهار فیلم ابتدایی بتمن را به هم مرتبط می‌کند، مخاطبان علاقه‌ی خاصی به او دارند و این صحنه برای آن‌ها بسیار هیجان‌انگیز است.

۷. مظنونین همیشگی ( The Usual Suspects )

محصول: ۱۹۹۵/ آمریکا

۱۹۹۵/ آمریکا کارگردان: برایان سینگر

برایان سینگر بازیگران: استیون بالدوین، کوین اسپیسی

استیون بالدوین، کوین اسپیسی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

اگرچه حضور «مظنونین همیشگی» در این لیست شاید عجیب به نظر برسد، چرا که این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های رازآلود دهه‌ی نود میلادی محسوب می‌شود، اما شاید بتوان دلیل این حضور را کیفیت بسیار بالای پایان‌بندی آن دانست. کیفیتی که باعث شده است کلیت فیلم از یک‌دست‌نبودن رنج ببرد.

«مظنونین همیشگی» یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های دوران خودش بود و صحنه‌ی سرقت ماشین الماس‌های آن در بسیاری از فیلم‌ها تکرار شده است؛ آخرین نمونه‌ی تکرار این صحنه در فیلم «انگاشته» ( Tenet ) بود. اگرچه «مظنونین همیشگی» یکی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما است، اما صحنه‌ی پایانی فیلم، آن را به یک چیز شگفت‌انگیز تبدیل می‌کند. در تمام طول فیلم، هیچکس فکر نمی‌کرد که وربال، همان کایزر شوزه باشد.

۶. پدرخوانده: قسمت سوم ( The Godfather: Part III )

محصول: ۱۹۹۰/ آمریکا

۱۹۹۰/ آمریکا کارگردان: فرانسیس فورد کوپولا

فرانسیس فورد کوپولا بازیگران: آل پاچینو، دایان کیتن

آل پاچینو، دایان کیتن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

پایان‌بندی قسمت سوم سه‌گانه‌ی پدرخوانده به اندازه‌ای خوب است که به عقیده‌ی بسیاری، باید پیش از آن با فیلم بهتری روبه‌رو می‌شدند. اصلی‌ترین انتقادی که به قسمت سوم سری فیلم‌های پدرخوانده وارد شد، داستان رستگاری مایکل کورلئونه بود؛ مردی که برای ساختن امپراتوری‌اش جرم‌های فراوانی مرتکب شده بود و انسان‌های بی‌گناه زیادی را به قتل رسانده بود.

با این‌حال «پدرخوانده: قسمت سوم» به اندازه‌ای که مخاطبان فکر می‌کنند هم فیلم بدی نیست و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، پایان‌بندی درخشان فیلم است. در چند دقیقه‌ی آخر فیلم، شما به تماشای فروپاشی دنیای مایکل کورلئونه می‌نشینید. دختر او در مقابل چشمانش به قتل می‌رسد و او در تنهایی پیر می‌شود و میمیرد؛ اتفاقی که بسیار بدتر و دردناک‌تر از به قتل رسیدن است.

۵. جنگ ستارگان: قسمت اول – تهدید شبح ( Star Wars: Episode I – The Phantom Menace )

محصول: ۱۹۹۹/ آمریکا

۱۹۹۹/ آمریکا کارگردان: جرج لوکاس

جرج لوکاس بازیگران: لیام نیسون، ایوان مک‌گرگور

لیام نیسون، ایوان مک‌گرگور امتیاز راتن تومیتوز: ۵۱ از ۱۰۰

«جنگ ستارگان: قسمت اول – تهدید شبح» پایان‌بندی درخشانی دارد و بسیاری از مخاطبان وقتی پایان‌بندی درخشان آن را می‌بینند، علاقه ی خود به فیلم را از دست می‌دهند. صحنه‌ی مبارزه‌ی پایان فیلم بین اوبی-وان، دارث مائول و کوئی-گان از همه‌جهت حماسی است و صحنه‌ای است موفق در زمینه‌ی خلق تعلیق و هیجان؛ دو عنصری که در سرتاسر فیلم، کمبودشان احساس می‌شود.

۴. مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ ( The Amazing Spider-Man 2 )

محصول: ۲۰۱۴/ آمریکا

۲۰۱۴/ آمریکا کارگردان: مارک وب

مارک وب بازیگران: اندرو گارفیلد، اما استون

اندرو گارفیلد، اما استون امتیاز راتن تومیتوز: ۵۱ از ۱۰۰

«مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲» با اختلاف بدترین فیلم مرد عنکبوتی است و بااین‌حال، پایان‌بندی آن و مرگ گوئن، به خوبی توسط بازیگران و کارگردان مدیریت شده و موفق شده است مخاطبان را به سطوح احساسی متفاوتی منتقل نماید.

این پایان‌بندی درخشان به شخصیت‌پردازی و غرقه‌سازی بیشتر مخاطب در فیلم هم کمک شایانی کرده است. به یاد آن صحنه‌ای بیافتید که در آن پیتر پارکر به پدر گوئن که در بستر مرگ به سر می‌برد، قول می‌دهد که از او دور بماند، چرا که تنها این‌گونه است که گوئن می‌تواند در امنیت کامل به سر ببرد. پیتر اما این عهد خود را می‌شکند و این عهدشکنی به مرگ گوئن می‌انجامد.

۳. شکافته ( Split )

محصول: ۲۰۱۶/ آمریکا

۲۰۱۶/ آمریکا کارگردان: ام. نایت شیامالان

ام. نایت شیامالان بازیگران: جیمز مک‌آووی، آنیا تیلور-جوی

جیمز مک‌آووی، آنیا تیلور-جوی امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷ از ۱۰۰

مخاطبان زیادی از فیلم «شکافته» لذت بردند، اما برخی دیگر که سخت‌گیرتر بودند، تصمیم گرفتند آن را با پایان‌بندی درخشان فیلم مقایسه کنند و آن را فیلمی غیریک‌دست بنامند. در پایان، مخاطب کوین را می‌بیند که به هیولا تبدیل می‌شود و همین صحنه این فیلم را تبدیل به یکی از پرتعلیق‌ترین فیلم‌های وحشتناک سال‌های اخیر و هیجان‌انگیزترین فیلم شیامالان از زمان «حس ششم» ( The Sixth Sense ) می‌کند.

۲. اره ۲ ( Saw II )

محصول: ۲۰۰۵/ آمریکا

۲۰۰۵/ آمریکا کارگردان: دارن لین بوسمن

دارن لین بوسمن بازیگران: دانی والبرگ، فرانکی جی

دانی والبرگ، فرانکی جی امتیاز راتن تومیتوز: ۳۷ از ۱۰۰

سری فیلم‌های اره به این شهرت دارند که با هر قسمت جدید که منتشر می‌شود، بدتر می‌شوند. پایان‌بندی قسمت نخست سری فیلم‌های «اره» یک پایان‌بندی درخشان بود که مخاطب را به لبه‌ی صندلی خود می‌کشاند، اما آن‌چه باعث تعجب مخاطبان شد، پایان‌بندی جذاب قسمت دوم این سری فیلم‌ها بود، در حالی که «اره ۲» فیلم خوبی نبود.

درست مانند قسمت نخست، پاسخ درست در مقابل چشم‌های قربانیان بود. در ابتدای فیلم، قاتل به اریک می‌گوید که فرزند او در جایی امن نگه‌داری می‌شود و بعدتر، در انتها، مشخص می‌شود که فرزند اریک در امن‌ترین جای اتاق، یعنی گاوصندوق، بوده؛ گاوصندوقی که در تمام طول فیلم، تنها چند متر از اریک فاصله داشته است.

۱. مه ( The Mist )

محصول: ۲۰۰۷/ آمریکا

۲۰۰۷/ آمریکا کارگردان: فرانک دارابونت

فرانک دارابونت بازیگران: توماس جین، مارسیا گی هاردن

توماس جین، مارسیا گی هاردن امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲ از ۱۰۰

به عقیده‌ی بسیاری از مخاطبان، «مه» بهترین پایان‌بندی تاریخ سینما را دارد، اما این فیلم غرق شده است در بازی‌های متوسط بازیگران و جلوه های ویژه‌ی نامطلوب. «مه» اما با وجود تمام این نقص‌ها، فیلم بدی نیست.

بودجه‌ی فیلم بسیار کم‌تر از چیزی بود که به آن نیاز داشت و باید طی ۳۷ روز فیلم‌برداری می‌شد؛ زمانی که برای یک فیلم هالیوودی بسیار ناچیز است. با توجه به این نکات، می‌توان بازی‌های نامطلوب و جلوه‌های ویژه‌ی نامناسب را بخشید. فیلم سرشار است از لحظات وحشت‌آور و پر از تعلیق و در نهایت یک پایان‌بندی درخشان که در داستان اصلی استیفن کینگ وجود ندارد.

