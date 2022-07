۸ پروژه اسرارآمیز فاز ششم جهان سینمایی مارول

کوین فایگی در کمیک‌کان سن دیگو ۲۰۲۲ با افشای اطلاعاتی درباره آینده دنیای سینمایی مارول، غوغا به پا کرد. فایگی آینده این فرنچایز عظیم را تا سال ۲۰۲۵ برای طرفداران ترسیم کرد و تقویم اکران فیلم‌های فاز چهار و پنج هم به دنبال حرف‌های او منتشر شد. اما فایگی به این‌ها قناعت نکرد و با نشان دادن بخشی از فاز ششم، کاری کرد دهان همه باز بماند. سه فیلمی که فایگی معرفی کرد در فاز ششم و در آینده‌‌ای نه چندان دور منتشر خواهند شد و بخش پایانی «حماسه چندجهانی» به حساب می‌آیند.

فاز ششم با یکی از فیلم‌هایی شروع می‌شود که طرفداران مدت زیادی‌ست انتظارش را می‌کشند: «چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four). درنهایت این فاز قرار است با دو فیلم انتقام‌جویان به پایان برسد، یعنی «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» (Avengers: The Kang Dynasty) و «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» (Avengers: Secret Wars). با اینکه می‌دانیم فاز ششم با چه فیلمی آغاز می‌شود و با چه فیلمی به پایان می‌رسد، اما از ماهیت هشت فیلم دیگری که مابین این دو فیلم قرار می‌گیرند بی‌خبریم.

تحلیل تریلر فیلم ابرقهرمانی «بلک پنتر: واکاندا برای همیشه»

۱.‌ جهش‌یافته‌ها

جهش‌یافته‌ها (the mutants) بخش بزرگی از جهان مارول به شمار می‌آیند و با این حال در کمیک‌کان سن‌ دیگو به طرز قابل‌توجه‌ای هیچ خبری از آن‌ها نبود. به هیچ پروژه‌ای که ممکن است درباره جهش‌یافته‌ها باشد اشاره نشد. طرفداران سال‌هاست که دوست دارند مردان ایکس‌ (the X-Men) را کنار انتقام‌جویان ببینند و درباره نحوه معرفی مردان ایکس در دنیای سینمایی مارول گمانه‌زنی می‌کنند. تا به حال فقط سریال «خانم مارول» (Ms. Marvel) به جهش‌یافته‌ها اشاره غیرمستقیم داشته است و طرفداران نمی‌دانند چقدر باید برای دیدن‌شان انتظار بکشند.

تا سال ۲۰۲۵ که فاز ششم به پایان برسد، استودیوی مارول بیشتر از شش سال است که حقوق (اقتباس از) مردان ایکس را در اختیار دارد. آیا استودیو مارول و دیزنی نمی‌خواهند از پولی که خرج خرید حقوق این همه شخصیت کرده‌اند سود ببرند؟ اینکه تا آخر فاز ششم هیچ خبری از مردان ایکس و جهش‌یافته‌ها نباشد، امری بسیار بعید به نظر می‌رسد. هرچند شایعاتی پخش شده که خبر از آغاز پروژه‌ای به نام «جهش‌یافته‌ها» از سوی مارول می‌دهد. این خبر هرچند تأیید نشده، اما از آنجایی که افشاگری‌های قبلی درباره نام فیلم‌های بعدی انتقام‌جویان و کاپیتان آمریکا درست از آب درآمد، احتمال اینکه «جهش‌یافته‌ها» هم واقعاً در راه باشد، بسیار زیاد است. چه بسا ورود جهش‌یافته‌ها و مردان ایکس با همان فیلم اول فاز ششم، یعنی «چهار شگفت‌انگیز» میسر شود.

۲. جنگ جهانی هالک

هالک (the Hulk) در «حماسه بی‌نهایت» (Infinity Saga)که از فاز اول تا سوم دنیای سینمایی مارول طول کشید، یکی از مؤثرترین شخصیت‌ها بود. با این حال تعداد بسیاری از طرفداران از تغییرات اخیرش ناراضی‌اند و از شخصیت هالک ناامید شده‌اند. هالک بعد از تبدیل شدن به «پروفسور هالک» از نظر مخاطبان ضعیف شده و جذابیتش را از دست داده. اما خیلی‌ها هم این نظریه را مطرح کرده‌اند که ممکن است هالک دوباره همان موجود خشمگین و نابودگری شود که دوستش داریم، شاید مارول می‌خواهد با اقتباس کمیکی که سال ۲۰۰۷ منتشر می‌شد و نویسنده‌اش گرگ پاک (Greg Pak) بود، هالک را دوباره به دوران اوجش برگرداند. در داستان «جنگ جهانی هالک»، ابرقهرمان عصبی و سبز مارول علیه کل سیاره زمین اعلان جنگ می‌کند!

طبیعتاً چنین پروژه‌ای هنوز تأیید نشده، اما خیلی‌ها متقاعد شده‌اند یک جایی از «حماسه چندجهانی» شاهد این فیلم خواهیم بود. همان‌طور که در «حماسه بی‌نهایت» درست قبل از فیلم «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» (Avengers: Infinity War) انتقام‌جویان در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) علیه یکدیگر جنگیدند و بین‌شان اختلاف افتاد، حالا اینجا هم درست قبل از «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» به چنین رویدادی برای نشان دادن اختلافات گروه‌های جدید احتیاج است.

۳.‌ فیلم اختصاصی اسکارلت ویچ

اسکارلت ویچ (Scarlet Witch) که نقشش را الیزابت اولسن (Elizabeth Olsen) دوست‌داشتنی بازی می‌کند، ثابت کرده که نه تنها یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های شرور دنیای سینمایی مارول است، بلکه یکی از محبوب‌ترین‌های فرنچایز هم هست. اگر «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) را دیده باشید، می‌دانید که اسکارلت ویچ در انتهای فیلم ظاهراً مرد. حالا طرفداران خواستار بازگشت این شخصیت به دنیای سینمایی مارول‌اند و دل‌شان می‌خواهد این بازگشت در فیلم اختصاصی خودش رخ بدهد.

نخستین تصاویر سریال انیمیشنی «اسپایدرمن: سال اول»؛ اولین روزهای ابرقهرمان محبوب

طرفداران آماده‌اند اسکارلت ویچ محبوب‌شان برگردد و کارهای شرورانه‌ای را که در قسمت دوم دکتر استرنج مرتکب شده، جبران کند. فیلم اختصاصی اسکارلت ویچ دقیقاً همان چیزی است که برای یک سفر درونی و پیدا کردن دوباره‌ی خودش نیاز است و احتمالاً اگر چنین فیلمی ساخته شود، شخصیت اسکارلت ویچ را حسابی رشد خواهد داد و از او قهرمانی آبدیده خواهد ساخت. وقتی هم اسکارلت ویچ دوباره در قامت ابرقهرمان ظاهر شود، می‌تواند درست به موقع به انتقام‌جویان بپیوندد تا جلوی کنگ فاتح (Kang the Conqueror) را بگیرند و یک بار دیگر زمین و مردمانش را نجات بدهند.

۴. استارفاکس و پیپ/ قسمت دوم ابدی‌ها

صحنه پس از تیتراژ فیلم ابدی‌ها (Eternals) دو شخصیت پراهمیت را وارد دنیای سینمایی مارول کرد که کسی انتظار دیدن‌شان را نداشت. پیپِ ترول (Pip the Troll) که پتون ازوالت (Patton Oswalt) نقشش را بازی می‌کند و اِروس (Eros) یا همان استارفاکس (Starfox) که خواننده‌ی مشهور، هری استایلز (Harry Styles)بازیگرش است. واضح است که نقش این دو شخصیت در آینده‌ی فرنچایز مارول پررنگ خواهد بود. با شکستی که فیلم «ابدی‌ها» خورد، بعید نیست «ابدی‌های ۲» جایی در برنامه‌های مارول نداشته باشد، همان‌‌طور که سریال «ناانسان‌ها» (inhumans) با شکستش به طور کلی از برنامه‌ها حذف شد. اما این دو شخصیت اساطیری می‌توانند فیلم اختصاصی خودشان را داشته باشند و فیلم‌شان آغاز کننده سری جدید و بامزه‌ای مثل «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) شود.

هرچند کوین فایگی به هیچ وجه علاقه‌ نداشت به قسمت دوم ابدی‌ها اشاره کند (که اصلاً ساخته می‌شود یا نه)، اما درباره اروس و پیپ بدون تعارف و با اشتیاق صحبت کرد و به همه اطمینان داد این دو شخصیت مهم و تأثیرگذار خواهند بود. اروس در کمیک‌ها یکی از شاخص‌ترین اعضای گروه ابدی‌هاست و دیر یا زود آن‌قدری مهم می‌شود که فیلم اختصاصی خودش را داشته باشد. چه بسا که با وسیع‌ شدن مقیاس قدرت در دنیای سینمایی مارول، و با اضافه شدن گروه‌هایی مثل چهار شگفت‌انگیز، اروس خیلی زود جایگاهی بین صفوف انتقام‌جویان پیدا خواهد کرد.

۵. قسمت سوم ددپول

ددپول (Deadpool) که نقشش را رایان رینولدز (Ryan Reynolds) محبوب بازی می‌کند، برگ برنده‌ی آخرین فیلم‌های فرنچایز مردان ایکس بود. بعد از اینکه دیزنی فاکس را خرید و تمام حقوق مردان ایکس از جمله ددپول به مارول برگشت، تنها بازیگری که اعلام شد همچنان نقش قبلی‌اش را در دنیای سینمایی مارول ادامه خواهد داد، رایان رینولدز بود. مارول می‌خواست طرفداران دوآتشه‌ی ددپول را مطمئن کند که قسمت سوم ددپول در راه است و رایان رینولدز نقشش را بازی خواهد کرد. از آنجایی که این فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد، احتمالاً در فاز ششم اکران خواهد شد.

همان‌طور که در موارد قبلی گفته شد، هنوز مشخص نیست مارول چه برنامه‌ای برای ورود مردان ایکس و جهش‌یافته‌ها دارد، اما ددپول را می‌توان از این قاعده مستثنی دانست. چون ماهیت شخصیت ددپول و توانایی‌اش در شکستن دیوار چهارم، به او این اجازه را می‌دهد تا همه‌ی قوانین را زیر پا بگذارد، ذات شخصیتش همین است. بنابراین مزدور حراف و دوست‌داشتنی ما ممکن است کاملاً غیرمنتظره و قبل از اینکه جهش‌یافته‌ها وارد دنیای سینمایی مارول بشوند، در یکی از فیلم‌های مارول ما را غافلگیر و راه را برای ورود مردان ایکس هموار کند.

۶. قسمت دوم شانگ‌چی

شانگ‌چی یکی از بهترین ابرقهرمان‌هایی‌ست که در فاز چهارم مارول معرفی شدند. «شانگ‌چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) نیز یکی از موفق‌ترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول در چند سال اخیر است. با اینکه شکی درش نبود، اما بازیگر نقش شانگ‌چی، سیمو لیو (Simu Liu) تأیید کرده که قسمت دومی در کار است و او دوباره در این نقش بازی خواهد کرد، به همراه سیمو لیو، کارگردان و نویسنده‌ی قسمت اول، یعنی دستین دنیل کرتون (Destin Daniel Cretton) برای قسمت دوم برمی‌گردد.

شباهت عجیب «ثور: عشق و آذرخش» با «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» که احتمالا نمی‌دانستید

قسمت دوم فیلم شانگ‌چی احتمالاً اسرار بیشتری از ده حلقه‌ی افسانه‌ای افشا خواهد کرد و ما را با خاستگاه حلقه‌ها آشنا می‌کند. با توجه به صحنه‌ی پس از تیتراژ «شانگ‌چی و افسانه ده حلقه»، هیچ بعید نیست حلقه‌ها به طور مستقیم با فیلم‌های بعدی انتقام‌جویان مرتبط باشند. در هر حال چه حلقه‌ها پای شانگ‌چی را به ماجراهای انتقام‌جویان باز کند و چه اتفاق دیگری بیفتد، همه از ساخته شدن قسمت دوم شانگ‌چی تا انتهای فاز ششم، اطمینان داریم.

۷. انتقام‌جویان جوان

خیلی‌ها از اینکه در کمیک‌کان سن دیگو مارول هیچ حرفی از انتقام‌جویان جوان نزد غافلگیر شدند. طرفداران مدت‌هاست برای گرد هم آمدن تعدادی از ابرقهرمانان نوجوان و جوان ایده‌پردازی می‌کنند و دوست دارند چنین اتفاقی را توی یک فیلم ببینند. خصوصاً که تازگی‌ها چندین و چند ابرقهرمان جوان معرفی شده‌اند. کسانی مثل: کیت بیشاپ (Kate Bishop)، آمریکا چاوز (America Chavez) و کامالا خان (Kamala Khan).

تشکیل گروه انتقام‌جویان جوان اجتناب‌ناپذیر است. سؤال فقط اینجاست که چه زمانی مارول تصمیم می‌گیرد چنین گروهی را به طرفداران معرفی کند و دقیقاً چه کسانی قرار است توی این گروه باشند. احتمال اینکه داخل این فیلم ابرقهرمانان جوان جدیدی معرفی شوند، زیاد است. اما اگر مارول تشکیل این گروه را به فاز هفتم یا حتی بعدتر واگذار کند، دیگر آن‌قدرها هم جالب نیست. چرا که تا آن موقع عده زیادی از این قهرمانان جوان، دیگر جوان نخواهند بود. بهترین زمان برای درخشیدن این گروه فاز ششم است. حتی این ایده درخشان وجود دارد که در صحنه پس از تیتراژ قسمت سوم فیلم مرد مورچه‌ای (Cassie Lang)، به این گروه اشاره شود. چرا فیلم مرد مورچه‌ای؟ چون در قسمت سوم شاهد کیسی لنگ () خواهیم بود که نقشش را کاترین نیوتن (Katheryn Newton) بازی می‌کند و آن‌طور که در کمیک‌ها دیده‌ایم، این دختر جوان خیلی زود تبدیل به یک ابرقهرمان خواهد شد.

۸. قسمت سوم فیلم دکتر استرنج

صحنه پس از تیتراژ «دکتر استرنج در چندجهانی جنون» سلیا (Clea) را به ما معرفی کرد و این کار را با آب و تاب انجام داد. دکتر استرنج و دوست جدیدش کاملاً ناگهانی از دروازه‌ای که سلیا درست کرده می‌گذرند تا جهانش را از ویرانی (که احتمالاً خود دکتر استرنج باعثش بوده) نجات بدهند. طبیعتاً مخاطبان توقع دارند از سرانجام این ماجراجویی با خبر شوند، اما هنوز هیچ خبری از قسمت سوم فیلم دکتر استرنج و اینکه درباره چه خواهد بود، در دست نیست.

با اینکه هیچ تأییدی از جانب مارول نبوده، اما احتمالاً قسمت سوم دکتر استرنج را سم ریمی () خواهد ساخت، چون بازخوردها به قسمت دوم و سبک و سیاق خاص سم ریمی در فیلم‌هایش مثبت بوده. بنابراین بعید نیست سم ریمی کسی باشد که به سه‌گانه‌ی دکتر استرنج پایان می‌دهد، آن هم با داستانی شبیه به این: دکتر استرنج و سلیا تلاش می‌کنند از تهاجم زمین ۶۱۶ با جهانی دیگر جلوگیری کنند و این آغاز راهی‌ست که به «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» ختم می‌شود. از آنجایی که پایان مسیر مشخص است، احتمالاً دکتر استرنج و سلیا در مأموریت‌شان شکست خواهند خورد.

منبع: SCREENTRANT

نوشته ۸ پروژه اسرارآمیز فاز ششم جهان سینمایی مارول اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala