«انتقام‌جویان: سلسله کنگ» (Avengers: The Kang Dynasty) یکی از چندین فیلم جدیدی است که مارول اخیراً در کمیک‌کان سن‌دیگو معرفی کرده است. با اینکه اولین حضور کنگ به سریال «لوکی» (loki) برمی‌گردد و قبلاً وارد دنیای سینمایی مارول شده، اما هنوز قامت تهدیدانگیز و مخوف خود را پیدا نکرده است، قامتی که در کمیک‌‌ها و برخی انیمیشن‌های مارول بارها کمر ابرقهرمانان مختلف را شکسته است و آن‌ها را به زانو درآورده. مدت‌هاست طرفداران درباره تانوس (thanos) بعدی دنیای مارول، یعنی ابرشروری که قرار است نقش محوری داشته باشد، گمانه‌زنی می‌کنند و بین گزینه‌هایی که تا به حال مطرح بوده، کنگ یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها بود. حالا هم که «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» معرفی شده، این شایعه دیگر تأیید شده است. برای اینکه بیشتر درباره کنگ و داستان احتمالی فیلم بعدی انتقام‌جویان در فاز ششم با خبر شویم، باید سراغ کمیک‌ها برویم. مارول ثابت کرده وقتی پای رویدادهای بزرگ در میان است، بخش اعظم داستان را از کمیک‌ها اقتباس می‌کند.

«سلسله کنگ» بخشی از خط داستانی تحسین‌شده‌ی کمیک‌های انتقام‌جویان در دوران «بازسازی»اش است. چیزی که در این کمیک می‌بینیم، زمینی‌ست که در مقادیر بزرگ ویران شده و به نظر می‌رسد در برابر هجوم کنگ به زانو درآمده. درواقع قوی‌ترین حالت کنگ را در این کمیک خواهیم دید. حالا که قرار است اقتباس همین کمیک را سه سال دیگر تماشا کنیم، بهتر است هرچه از «سلسله کنگ» می‌دانیم را با هم مرور کنیم.

خط داستانی «سلسله کنگ» در کمیک‌ها

«سلسله کنگ» که با «جنگ کنگ» هم شناخته می‌شود، خط‌ داستانی‌ای بود که به اندازه ۱۶ شماره در سری کمیک‌های انتقام‌جویان ادامه داشت. این سری به دوره بعد از رویداد تولد دوباره قهرمانان برمی‌گردد و نوشته‌ی کرت بوزیک (Kurt Busiek) است که با همکاری چندین طراح داستان فتح زمین را به تصویر کشید. داستان حماسی «سلسله کنگ» یکی از معدودترین دفعاتی به شمار می‌آید که دشمنان انتقام‌جویان موفق شدند پیروزی طولانی‌مدتی داشته باشند. کنگ و پسرش مارکوس (Marcus) داستان را با نابودی ساختمان ملل متحد آغاز و به این ترتیب هجوم‌شان به سیاره زمین را اعلام می‌کنند. کنگ خطاب به تمام ابرشروران و ضدقهرمانان دنیای مارول می‌گوید هر کسی که به نام او جایی را فتح کند، تحت حفاظت او خواهد بود. هرچند که با تمام این حرف‌ها، کنگ (حداقل طبق گفته‌های خودش) نیت بدی برای فتح سیاره زمین ندارد. کنگ می‌خواهد زمین را از آینده‌ی تاریکی که در انتظارش است نجات بدهد و برای همین با تمام قوا به زمین حمله کرده.

درنهایت انتقام‌جویان یک بار دیگر گرد هم می‌آیند تا زمین و مردمانش را از چنگ کنگ نجات بدهند، اما این مبارزه برای آزادی، مبارزه‌ای سخت خواهد بود. با وجود اینکه زمینی‌ها مقاومت می‌کنند و کسانی مثل آتلانتیسی‌ها (Atlanteans) و دویانت‌ها (Deviants) علیه نیروهای کنگ می‌جنگند، اما باعث نگرانی فاتح زمین نمی‌شوند. کنگ به خوبی از ضعف نیروهای زمینی در این شرایط شکننده و پرتلاطم آگاه است و می‌داند هیچ مقاومت تأثیرگذاری از جانب‌شان نخواهد دید. هجوم کنگ به زمین زمانی به پایان می‌رسد که انتقام‌جویان در فضا علیه‌اش می‌جنگند و پایگاه داموکلس (Damocles) شکست بدی از کاپیتان آمریکا (Captain America) می‌خورد. به دنبال این شکست در فضا، منابع کنگ تمام می‌شوند و او چاره‌ای ندارد جز عقب‌نشینی و رها کردن سیاره زمین به حال خود. اما پایان ماجرا با فاش شدن ماهیت حقیقی مارکوس، پسر کنگ همراه است…

اقتباس «سلسله کنگ» در دنیای سینمایی مارول

بدیهی است که اقتباس داستان «سلسله کنگ» در دنیای سینمایی مارول تغییرات کوچک و بزرگ زیادی نسبت به نسخه کمیکی‌اش خواهد داشت. مثلاً در کمیک‌ استیو راجرز (Steve Rogers) و مرد آهنی (Iron Man) هر دو عضوی از انتقام‌جویان هستند و زنده‌اند؛ در حالی که در دنیای سینمایی مارول استیو راجرز دیگر کاپیتان آمریکا نیست و سپرش را همراه با عنوانش، به سم ویلسون (Sam Wilson)، فالکون (the falcone) سابق داده است. مرد آهنی هم مرده و این‌طور که به نظر می‌رسد، هیچکس قرار نیست جایگزینش شود. (هرچند برای جایگزین کردن هوشش رید ریچادرز از اعضای چهار شگفت‌انگیز (the fantastic four) را خواهیم داشت و کسانی که مثل او زره بپوشند هم هستند، مثل ماشین جنگی (war machine) و قلب‌آهنی (ironheart).) از طرف دیگر کارول دنورز (Carol Danvers) یا همان کاپیتان مارول (Captain Marvel) در کمیک‌ها نقش بسیار مهمی برای ایفا کردن دارد. بنابراین می‌توان به پررنگ‌تر شدن نقش کاپیتان مارول در فیلم‌های بعدی اطمینان داشت. دو نژادی که در کمیک حضور دارند، یعنی دویانت‌ها (که در فیلم ابدی‌ها (the eternals) معرفی شدند) و آتلانتیسی‌ها (که در بلک پنتر ۲ معرفی خواهند شد) هم از تازه‌واردان دنیای سینمایی مارول‌اند و مطمئناً نقش‌شان را در فیلم «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» ایفا خواهند کرد.

تا وقتی به زمان اکران فیلم‌ها نزدیک نشده‌ایم و اطلاعات بیشتری به دست نیاورده‌ایم، فقط می‌توانیم با تحلیل داده‌های فعلی و کمی حدس و گمان حرف‌های‌مان را جلو ببریم. اما از آنجایی که مارول اعلام کرده فاز ششم و همچنین «حماسه چندجهانی» (the multiverse saga) با فیلم «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» به پایان خواهد رسید، می‌توان گفت دو فیلم انتقام‌جویان درست مثل دو فیلم قبلی، به هم مرتبط هستند. «انتقام‌جویان: جنگ‌ بی‌نهایت» (Infinity War) و «انتقام‌جویان: پایان بازی» (End game) مکمل یکدیگر بودند و احتمالاً همین روند برای «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های پنهان» تکرار خواهد شد. شاید «انتقام‌جویان: سلسله کنگ» با فتح زمین و شکست خوردن قهرمانان به پایان برسد و فیلم بعدی داستان بازپس‌گیری زمین و نبرد جانانه‌ی انتقام‌جویان با کنگ و متحدانش باشد. در هر حال «جنگ‌های پنهان» پایان خوبی برای تمام پروژه‌های فاز چهارم خواهد بود، به خصوص فصل اول سریال «لوکی». شاید با خودتان بگویید کنگ ابرشرور خوبی برای جایگزین شدن تانوس نیست و به اندازه تانوس پیچیده، درگیرکننده و پرابهت به نظر نمی‌رسد، اما اگر انگیزه و نیت کنگ برای فتح زمین همانی باشد که در کمیک‌ها بوده، شک نداشته باشید که کنگ جایگزین درخوری برای تانوس خواهد بود و بعدها این دو را با هم مقایسه خواهید کرد. هر چقدر که فاز چهارم دنیای سینمایی مارول آشفته به نظر می‌رسد و تاحالا چشم‌گیر نبوده، می‌توان به تسخیر زمین به دست کنگ امید داشت تا بازی را عوض کند و جان دوباره‌ای به فیلم‌های مارول بدهد و پروژه‌های قبلی را در نظر مخاطب هم‌راستا کند.

