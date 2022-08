«ابر حیوانات لیگ دی سی» از ثورِ مارول پیشی گرفتند

«ابر حیوانات لیگ دی سی» برعکس آمریکای شمالی، اقبال چندانی در باکس آفیس بین‌المللی نداشت و تنها توانست ۱۸.۴ میلیون دلار از اکران در ۶۳ کشور به دست آورد و فروش کلش را در هفته‌ی نخست به ۴۱.۴ میلیون دلار برساند. فیلم تازه‌ی برادران وارنر یکی از آثار موردعلاقه‌ی بچه‌ها بود که تلاش کرد در دوران همه‌گیری کرونا شگفتی‌ساز شود. آثاری که با هدف جذب توامان والدین و فرزندانشان ساخته می‌شدند تا پیش از همه‌گیری کرونا از بخت‌های اصلی فروش بالا در گیشه بودند و معمولا مخاطبان زیادی را به خود جذب می‌کردند اما با شیوع این ویروس منحوس همه چیز برعکس شد و از آن جایی که والدین تمایلی نداشتند فرزندان کم سن و سالشان را به سالن‌های سینما ببرند، فروش این فیلم‌ها به طور محسوسی افت پیدا کرد. به نظر می‌رسد با افزایش واکسیناسیون و کم شدن آمار ابتلا و مرگ و میر در اثر کرونا حالا چند ماهی است که سینماها به وضع عادی بازگشتند و فیلم‌هایی از این دست دوباره در کانون توجه قرار گرفتند.

تابستان سرد سینما؛ فیلم‌های خانوادگی بزرگ امسال کجا هستند؟

«ابر حیوانات لیگ دی سی» از نظر فروش افتتاحیه پشت سر انیمیشن‌هایی مثل «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) با فروش ۱۰۷ میلیون دلار و «لایت‌یر» (Lightyear) پیکسار با فروش ۵۱ میلیون دلار قرار گرفت. البته فروش افتتاحیه‌ی این انیمیشن با بعضی از فیلم‌های خانوادگی دوران همه‌گیری کرونا مثل «بچه‌های بد» (The Bad Guys) با فروش ۲۳.۹ میلیون دلار، «آواز ۲» (Sing 2) با ۲۲.۳ میلیون دلار و «افسون» (Encanto) با ۲۷ میلیون دلار مطابقت دارد. با این حال این رقم برای کمپانی برادران وارنر که فیلمی مثل «هرج و مرج فضایی: میراث جدید» (Space Jam: A New Legacy) را در دوران همه‌گیری کرونا بر پرده‌ی سینماها داشت که هم زمان با اکران سینمایی در HBO Max هم منتشر شد و فقط در هفته‌ی نخست اکران ۳۱ میلیون دلار فروش داشت، یک گام رو به عقب است.

«ابر حیوانات لیگ دی سی» به کارگردانی جارد استرن و صداپیشگی چهره‌های معروفی مثل دواین جانسون، کوین هارت، کیت مک‌کینون، جان کرازینسکی، ونسا بایر، ناتاشا لیون، دیه‌گو لونا و کیانو ریوز داستان گروهی از حیوانات خانگی را دنبال می‌کند که پس از تسخیر لیگ عدالت به دست لکس لوتور، توسط سگ سوپرمن به نام کریپتو دور هم جمع می‌شوند. هر کدام از این حیوانات خانگی قدرت‌های فرا طبیعی دارند که به کمک آن‌ها می‌توانند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش «ابر حیوانات لیگ دی سی» امتیاز راتن تومیتوز ۷۲ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است که اقبال نسبی آن میان منتقدان را نشان می‌دهد. همچنین امتیاز A- در CinemaScore علاقه‌ی مخاطبان به تازه‌ترین انیمیشن برادران وارنر را تایید می‌کند.

به نظر می‌رسد دار و دسته‌ی ابر حیوانی دی سی تا زمان اکران «لایل لایل کروکودیل» (Lyle Lyle Crocodile) در ۷ اکتبر رقیب انیمیشنی جدی در گیشه ندارد و می‌تواند پس از یک اکران سینمایی نسبتا طولانی به HBO Max راه پیدا کند. هرچند فروش «ابر حیوانات لیگ دی سی» در هفته‌ی نخست اکران مطابق انتظارات نبود اما ممکن است مثل انیمیشن‌های «افسون» و «بچه‌های بد» (هر کدام با مجموع فروش داخلی ۹۶ میلیون دلار) و «آواز ۲» (با مجموع فروش داخلی ۱۶۲ میلیون دلار) استقامت خوبی در گیشه داشته باشند و در نهایت دوران اکرانش را با فروش قابل توجهی به پایان برساند.

۱۰ کارگردان برتر ژانر وحشت که حتما باید فیلم‌هایشان را ببینید

دار و دسته‌ی ابر حیوانی دی سی موفق شدند بر فیلم ترسناک و علمی- تخیلی جردن پیل یعنی «نه» غلبه و آن را راهی رده‌ی دوم جدول باکس آفیس کنند. این فیلم در هفته‌ی دوم اکران با افت ۵۸.۲ درصدی ۱۸.۵۴ میلیون دلار فروش داخلی داشت. «نه» تا اواسط آگوست به صورت بین‌المللی اکران نمی‌شود؛ بنابراین تا این جای کار فعلا ۸۰.۵۸ میلیون دلار از طریق اکران در سینماهای آمریکای شمالی به دست آورده است.

دنیل کالویا ستاره‌ی «برو بیرون» در «نه» هم حضور دارد و بازیگران دیگری مثل کیکه پالمر، استیون ین، براندون پریا و مایکل وینکات هم او را در این فیلم ترسناک همراهی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی خواهر و برادری است که در شهری کوچک و منزوی در کالیفرنیا زندگی و تلاش می‌کنند شواهد ویدیویی لازم برای وجود نوعی شی عجیب که تصور می‌کنند بشقاب پرنده است را جمع‌آوری کنند. اثر تازه‌ی جردن پیل تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۸۱ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۷۷ از ۱۰۰ را کسب کرده که نشان می‌دهد منتقدان هم سو با مخاطبان، این فیلم ترسناک و علمی- تخیلی را دوست داشتند.

«ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) مارول هم که هفته‌ی گذشته در رده‌ی دوم جدول باکس آفیس قرار داشت، این هفته با افت ۴۲ درصدی ۱۳.۰۷ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۶۰.۹۰ میلیون دلاری خدای صاعقه‌ی مارول تا هفته‌ی چهارم اکران در مجموع ۶۶۲.۴۲ میلیون دلار فروخته است. با این اوصاف بعید است قسمت چهارم ثور بتواند رکورد «دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) و «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) را بشکند.

تایکا وایتیتی سازنده‌ی «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) که به با استقبال فوق‌العاده‌ای هم مواجه شد، برای کارگردانی «ثور: عشق و تندر» بازگشته است. ستاره‌های محبوبی مثل کریس همسورث، کریستین بیل، تسا تامپسون، جیمی الکساندر، وایتیتی، راسل کرو و ناتالی پورتمن هم در این فیلم حضور دارند. خدای اسکاندیناوی ثور (کریس همسورث) این بار بازگشته تا به کمک معشوقه‌ی سابقش جین فاستر (ناتالی پورتمن) که چکش معروف او میولنیر را هم در دست دارد، جلوی ابرشروری به نام گور (کریستین بیل) که به قصاب خدایان معروف است را بگیرد تا نتواند نقشه‌اش مبنی بر پاک‌سازی دنیا از همه‌ی خدایان را عملی کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «ثور: عشق و تندر» امتیاز راتن تومیتوز ۶۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس در اختیار «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) که در هفته‌ی پنجم اکران با ۳۹.۷ درصد افت، در آمریکای شمالی ۱۰.۸۸ میلیون دلار فروخت. انیمیشن تازه‌ی ایلومینیشن و یونیورسال و تا این جای کار با احتساب فروش بین‌المللی ۳۸۹.۹۵ میلیون دلاری، در سراسر جهان ۷۱۰.۳۶ میلیون دلار فروخته است.

در «مینیون‌ها: ظهور گرو» شاهد بازگشت استیو کارل در نقش گرو در پنجمین فیلم فرانچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) هستیم. از دیگر صداپیشگان فیلم می‌توان به پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان- کلود ون دام، لوسی لاولس و دولف لاندگرن اشاره کرد. ماجراهای این فیلم در ادامه‌ی قسمت قبلی یعنی «مینیون‌ها» است و گرو را دنبال می‌کند که برای پیوستن به یک گروه شرور تازه وارد مصاحبه‌ای شود اما این گفتگو اصلا خوب پیش نمی‌رود و ناگهان گرو به دشمن درجه یک این گروه شیطانی تبدیل می‌شود.

«تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) فیلم اکشن تازه‌ی تام کروز هم پس از ده هفته اکران مثل هفته‌ی گذشته در جایگاه پنجم قرار گرفت تا ثابت کند حالا حالاها قصد ندارد از فروش بالا در سینماها دست بکشد. قسمت دوم «تاپ گان» این هفته ۸.۲۰ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۶۷۱ میلیون دلاری، تا این جای کار ۱.۳۲ میلیارد دلار فروخته و پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۲ لقب گرفته است.

«تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم ۳۶ پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

«جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» (Where the Crawdads Sing) در هفته‌ی سوم اکران با افت ۲۷.۴ درصدی، دو پله سقوط کرد و به جایگاه ششم جدول باکس آفیس رسید. فیلم این هفته ۷.۵۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت؛ بنابراین اقتباس ادبی سونی با احتساب فروش بین‌المللی ۸.۷۰ میلیون دلاری تا این جای کار فروش کلش را به ۶۲.۲۲ میلیون دلار رسانده است.

«جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» از رمانی به همین نام نوشته‌ی دیلیا اونز اقتباس و توسط اولیویا نیومن کارگردانی شده و بازیگرانی مثل دیزی ادگار-جونز، تیلور جان اسمیت، هریس دیکینسون، مایکل هایت و استرلینگ میسر جونیور هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای دختری به نام کیا (دیزی ادگار- جونز) را دنبال می‌کند که پس از رها شدن توسط والدینش، به تنهایی در مردابی واقع در کارولینای شمالی رشد می‌کند. کیا سال‌ها بعد متهم به قتل مردی می‌شود که پیش‌تر با او در ارتباط بوده و در حالی که همه‌ی شواهد علیه او است باید بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.

«الویس» (Elvis) در ششمین هفته‌ی اکران با افت ۱۱.۵ درصدی ۵.۸۳ میلیون دلار فروش داخلی داشته است و در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۰۵.۳میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۳۴.۳ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است.

«الویس» به کارگردانی باز لورمن برداشت متفاوتی از زندگی الویس پریسلی هنرمند مشهور و یکی از نمادهای قرن بیستم است. آستین باتلر ایفای نقش الویس را بر عهده دارد و تام هنکس افسانه‌ای هم ایفاگر نقش کلنل تام پارکر مدیر فرصت‌طلب الویس است و تمام داستان اوج و سقوط این ستاره، از زاویه‌ی نگاه او روایت می‌شود. از بازیگران دیگر این فیلم می‌توان به هلن تامسون، ریچارد راکسبرا، اولیویا دی جونگ، لوک بریسی، ناتاشا باست، دیوید ونهام و کلوین هریسون جونیور اشاره کرد.

نقد فیلم «تلفن سیاه»؛ بهترین فیلم ترسناک سال ۲۰۲۲ میلادی؟

در جایگاه هشتم جدول باکس آفیس این هفته «تلفن سیاه» (The Black Phone) قرار دارد. این فیلم ترسناک و جنایی در ششمین هفته‌ی اکران ۲.۴۹ میلیون دلار فروش داخلی داشت و در مجموع ۱۴۱.۱۸ میلیون دلار فروش جهانی داشته است. اسکات دریکسون «تلفن سیاه» را کارگردانی کرده و بازیگرانی مثل ایتن هاک، میسن تامس، مادلین مک‌گراو و جیمز رانسون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم روایتگر زندگی یک قاتل نقاب‌دار (ایتن هاک) است که پسر ۱۳ ساله را می‌رباید و او را شکنجه می‌دهد. این فیلم با درجه‌ی R اکران شده و تماشای آن برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

«دنیای ژوراسیک: قلمرو» (Jurassic World Dominion) در هفته‌ی هشتم اکران در جایگاه نهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. آخرین قسمت سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» ۲.۰۸میلیون دلار فروش داخلی داشت و تا این جای کار ۹۴۲.۵۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته. کالین ترورو که کارگردانی قسمت اول سه‌گانه‌ی «دنیای ژوراسیک» را بر عهده داشت در «دنیای ژوراسیک: قلمرو» و با حضور بازیگرانی مثل کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، لورا درن، جف گلدبلوم، سم نیل، بی‌دی ونگ، عمر سی و ایزابلا سرمون روایتگر حماسه‌ی تازه‌ای در جهان دایناسورها است. ماجراهای این قسمت چهار سال پس از نابودی ایسلا نابور اتفاق می‌افتد؛ دایناسورها کاملا آزادانه کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند و به شکار می‌پردازند اما این هم‌زیستی ظاهرا مسالمت‌آمیز آینده‌ی دنیا را تهدید می‌کند.

اما به جز «ابر حیوانات لیگ دی سی» یک فیلم دیگر هم بود که هفته‌ی نخست اکرانش را تجربه کرد؛ «انتقام» (Vengeance) کمدی- جنایی تازه‌ی فوکس فیچرز با رده‌بندی سنی R با اکران در ۹۹۸ سالن سینمای آمریکای شمالی، ۱.۷۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت و توانست به سختی در رده‌بندی ۱ تا ۱۰ جدول پرفروش‌های باکس آفیس قرار بگیرد. بی جی نواک علاوه بر کارگردانی ایفای نقش اول این فیلم را هم بر عهده دارد. به جز او بازیگرانی مثل بوید هالبروک، داو کامرون، ایسا رای و اشتون کوچر هم در «انتقام» نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای یک پادکستر و روزنامه‌نگار را دنبال می‌کند که پس از مرگ مشکوک دختری که دوستش داشته به غرب تگزاس سفر می‌کند تا از راز این جنایت سر درآورد.

«انتقام» در مجموع با واکنش‌های انتقادی خوبی مواجه شد و تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۷۸ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۶ از ۱۰۰ را به دست آورده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ابر حیوانات لیگ دی سی

DC League of Super-Pets ۱ ۲۳ ۲۳ نه

Nope ۲ ۱۸.۵۴ ۸۰.۵۸ ثور: عشق و تندر

Thor: Love and Thunder ۴ ۱۳.۰۷ ۳۰۱.۵۲ مینیون‌ها: ظهور گرو

Minions: The Rise of Gru ۵ ۱۰.۸۸ ۳۲۰.۴۱ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۱۰ ۸.۲۰ ۶۵۰.۱۰ جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند

Where the Crawdads Sing ۳ ۷.۵۲ ۵۳.۵۲ الویس

Elvis ۶ ۵.۸۳ ۱۲۹ تلفن سیاه

The Black Phone ۶ ۲.۴۹ ۸۳.۱۱ دنیای ژوراسیک: قلمرو

Jurassic World Dominion ۸ ۲.۰۸ ۳۶۹.۴۹ انتقام

Vengeance ۱ ۱.۷۵ ۱.۷۵

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «ابر حیوانات لیگ دی سی» از ثورِ مارول پیشی گرفتند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala