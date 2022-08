کلاه‌برداری و سرقت‌های هوشمندانه از دوران طلایی هالیوود تاکنون به یکی از مهم‌ترین ابزارهای روایی برای ارائه‌ی داستان‌های مهیج و جذاب تبدیل شده است. از جمله‌ی این آثار می‌توان به «دردسر در بهشت» (Trouble in Paradise) محصول سال ۱۹۳۲ و «جنگل آسفالت» (The Asphalt Jungle arguably) محصول سال ۱۹۵۰ اشاره کرد. موفقیت این آثار منجر به تولیدات بیش‌تری با بودجه‌های کلان شد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به «یازده یار اوشن» (Ocean’s Eleven) محصول سال ۱۹۶۰ و «داستان وقت خواب» (Bedtime Story) کمدی رمانتیک مارلون براندو محصول سال ۱۹۶۴ اشاره کرد. این پروژه‌ها هم نظر منتقدان را جلب کردند و هم در گیشه بسیار موفق بودند و به سوددهی خوبی رسیدند. این زیر ژانر در سال‌های بعد به ویژه با فیلم‌های دیوید ممت طرفداران پروپاقرص بیش‌تری پیدا کرد.

داستان‌های کلاه‌برداران کشش لازم برای نگه داشتن مخاطبان تا پایان فیلم را دارند؛ زیرا مدام در حال پیگیری سرنخ‌ها برای سر درآوردن از نقشه‌های پیچیده و محیرالعقول آن‌ها هستیم. دنیل ایگان منتقد معروف در کتاب «میراث فیلم آمریکا» (America’s Film Legacy) نوشت: «یکی از کلیدهای اصلی طرح درباره‌ی شخصیت‌های کلاه‌بردار این است که مخاطبان فیلم دوست دارند حس کنند در حال رو دست خوردن هستند. برای آن‌ها مهم نیست که طرح چطور کار می‌کند و به پیچیدگی‌های آن اهمیتی نمی‌دهند اما مهم است که در داستان شخصیت‌های خوب و بد از یکدیگر قابل تشخیص باشند.»

با این اوصاف بعضی از فیلم‌ها توانستند به این ویژگی‌ها دست پیدا کنند و در تاریخ سینما ماندگار شوند. در ادامه ۱۲ مورد از هیجان‌انگیزترین فیلم‌های سینمایی درباره‌ی کلاه‌برداران چیره‌دست و نقشه‌های بدیع و عجیبشان را بررسی می‌کنیم.

۱۲- اکنون مرا می‌بینی (Now You See Me)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: لویی لتریر

لویی لتریر بازیگران: جسی آیزنبرگ، مارک روفالو، وودی هارلسون، ملانی لوران، ایسلا فیشر، دیو فرانکو

جسی آیزنبرگ، مارک روفالو، وودی هارلسون، ملانی لوران، ایسلا فیشر، دیو فرانکو امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۱ از ۱۰۰

این فیلم مهیج به کارگردانی لویی لتریر یک مامور اف بی آی را دنبال می‌کند که وظیفه دارد از یک گروه شعبده‌باز حرفه‌ای که حین اجراهایشان دست به سرقت‌های محیرالعقول و معجزه‌آسایی می‌زنند، تحقیق کند و به رمز و راز این سرقت‌ها پی ببرد. «اکنون مرا می‌بینی» مملو از وهم و حقه‌های شگفت‌انگیز است و تماشای آن علیرغم پیچیدگی لحظات مهیج و سرگرم‌کننده‌ای را برای مخاطب به همراه می‌آورد.

این فیلم در باکس آفیس بسیار موفق عمل کرد اما واکنش‌های انتقادی زیادی درباره‌ی تاثیرگذاری پایان آن وجود داشت. با این همه استقبال مخاطبان از ماجرای این کلاه‌برداران حرفه‌ای به اندازه‌ای خوب بود که دو دنباله‌ی سینمایی برای آن در نظر گرفته شد؛ «اکنون مرا می‌بینی ۲» (Now You See Me 2) که سال ۲۰۱۶ منتشر شد و «اکنون مرا می‌بینی ۳» (Now You See Me 3) که چند سالی است که در بلاتکلیفی پیش تولید قرار دارد اما طبق اخبار منتشر شده در ماه‌های گذشته به صورت رسمی وارد مرحله ساخت شده است و احتمالا در آینده‌ی نه چندان دور منتشر شود.

۱۱- من خیلی مراقبم (I Care a Lot)

سال انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: جی بلیکسون

جی بلیکسون بازیگران: رزمند پایک، پیتر دینکلیج، ایزا گونزالس، کریس مسینا، دایان ویست

رزمند پایک، پیتر دینکلیج، ایزا گونزالس، کریس مسینا، دایان ویست امتیاز IMDb فیلم: ۶.۳ از ۱۰

۶.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۸ از ۱۰۰

نتفلیکس ابتدای سال ۲۰۲۰ کمدی سیاه مهیجی به نام «من خیلی مراقبم» با بازی رزمند پایک با استعداد را منتشر کرد. داستان درباره‌ی زن کلاه‌برداری به نام مارلا گریسون (رزمند پایک) است که توسط دادگاه برای مراقبت از افراد مسن انتخاب می‌شود اما از مسئولیتش سوء استفاده می‌کند و کم‌کم تمام اموال آن‌ها را از آن خودش می‌کند. تا این که در یکی از کلاه‌برداری‌هایش بی‌خبر از همه جا سراغ مادر یک جنایتکار حرفه‌ای (پیتر دینکلیج) می‌رود و از این جا به بعد وارد بازی موش و گربه‌ی جذابی برای تصرف اموال پیرزن می‌شوند.

«من خیلی مراقبم» نظر مثبت بیش‌تر منتقدان را جلب کرد. ورایتی کارگردانی جی بلیکسن را با آلفرد هیچکاک استاد دلهره مقایسه کرد و نوشت: «وقتی او سکانس اکشنی را می‌چیند معرکه است؛ زیرا زمان زیادی صرف می‌کند و شما را هر لحظه در تعلیق نگه می‌دارد».

بازی رزمند پایک در این فیلم که شباهت زیادی هم به اجرای بی‌نظیرش در «دختر گمشده» (Gone Girl) دیوید فینچر داشت، با واکنش‌های انتقادی مثبتی روبه‌رو شد. «من خیلی مراقبم» پیش از این که توسط نتفلیکس خریداری و به یکی از پرمخاطب‌ترین آثار این سرویس استریم تبدیل شود، برای نخستین بار در جشنواره‌ی بین‌المللی تورنتو به نمایش درآمد.

۱۰- کوچه‌ی کابوس (Nightmare Alley)

سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ کارگردان: گیرمو دل تورو

گیرمو دل تورو بازیگران: بردلی کوپر، کیت بلانشت، تونی کولت، ویلم دفو، ریچارد جنکینز، رونی مارا

بردلی کوپر، کیت بلانشت، تونی کولت، ویلم دفو، ریچارد جنکینز، رونی مارا امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

«کوچه‌ی کابوس» یک فیلم هیجان‌انگیز نئو نوآر به کارگردانی گیرمو دل توروی سرشناس است که از رمانی به همین نام اثر ویلیام لیندزی گرشام در سال ۱۹۴۶، اقتباس شده است. داستان فیلم سال ۱۹۳۶ می‌گذرد و یک ولگرد و کارگر کارناوال (بردلی کوپر) را دنبال می‌کند که از مهارت‌های ذهنی و حقه‌های ویژه برای کلاه‌برداری از افراد ثروتمند به بهانه‌ی خواندن ذهنشان استفاده می‌کند اما خیلی زود خودش در نقشه‌ای خطرناک گرفتار می‌شود. در این فیلم به جز بردلی کوپر بازیگران بزرگی مثل جمله کیت بلانشت، تونی کولت، ویلم دافو، ریچارد جنکینز، رونی مارا و ران پرلمن حضور دارند.

«کوچه‌ی کابوس» در باکس آفیس شکست خورد اما منتقدان تسلط دل تورو بر این ژانر و عملکرد بازیگران را تحسین کردند. مارتین اسکورسیزی کارگردان مشهور درباره‌ی این فیلم مقاله‌ای در لس‌آنجلس تایمز منتشر کرد و از مخاطبان خواست «کوچه‌ی کابوس» را ببینند و آن را با واژگانی مثل «ساخته شده با عشق و علاقه‌ی خالص» توصیف کرد و این طور نوشت که «روح این فیلم نئو نوآر صادقانه‌ترین ادای احترامی است که در طول سال‌ها ساخته شده است».

«کوچه‌ی کابوس» در مجموع چهار نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم‌برداری، طراحی صحنه، طراحی لباس و طراحی تولید را از آن خود کرد.

۹- تمرکز (Focus)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: گلن فیکارا و جان ریکوآ

گلن فیکارا و جان ریکوآ بازیگران: ویل اسمیت، مارگو رابی، رودریگو سانتورو، جرالد مک رینی، بیلی اسلاتر

ویل اسمیت، مارگو رابی، رودریگو سانتورو، جرالد مک رینی، بیلی اسلاتر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۶ از ۱۰۰

ویل اسمیت و مارگو رابی جذاب سال ۲۰۱۵ در درام جنایی به نام «تمرکز» با یکدیگر همکاری کردند. نیکی اسپرگن (ویل اسمیت) کلاه‌بردار چیره‌دست و کارکشته‌ای است که با زنی به نام جس برت (مارگو رابی) آشنا می‌شود که کلاه‌برداری خرده‌پا اما بسیار مستعد و مشتاق است؛ بنابراین نیکی تصمیم می‌گیرد به عنوان مربی به او آموزش دهد و با یکدیگر همکاری کنند. کم‌کم جرقه‌هایی از عشق میان نیکی و جس زده می‌شود اما نیکی که از رابطه با همکارش واهمه دارد به ارتباطشان پایان می‌دهد. تا این که سه سال بعد به صورت اتفاقی با هم ملاقات می‌کنند و این بار وارد نقشه‌ی کلاه‌برداری پیچیده و پرسودی می‌شوند.

جالب است بدانید ابتدا قرار بود زوج رایان گاسلینگ و اما استون ایفاگر نقش‌های اصلی «تمرکز» باشند اما با کناره‌گیری آن‌ها ویل اسمیت و مارگو رابی جایگزینشان شدند. همچنین آپولو رابینز که در هنر تردستی مهارت ویژه‌ی ای دارد به عنوان مشاور در فیلم حضور داشته و طراحی بسیاری از سکانس‌های کلاه‌برداری بر عهده‌ی او بوده است. کارگردان‌های «تمرکز» گلن فیکارا و جان ریکوآ در این باره گفتند: «آپولو یکی از برجسته‌ترین متخصصان در حوزه‌ی کاری خودش است و برای ما الهام‌بخش بوده».

در نهایت این فیلم با وجود دریافت نظرات انتقادی متفاوت در گیشه موفق عمل کرد و بیش از ۱۵۰ میلیون دلار فروش داشت.

۸- ماه کاغذی (Paper Moon)

سال انتشار: ۱۹۷۳

۱۹۷۳ کارگردان: پیتر باگدانوویچ

پیتر باگدانوویچ بازیگران: رایان اونیل، تاتوم اونیل، مدلین کان، جان هیلرمن، رندی کواید

رایان اونیل، تاتوم اونیل، مدلین کان، جان هیلرمن، رندی کواید امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

تاتوم اونیل با دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی قدرتمندش کنار پدر واقعی‌اش رایان اونیل در «ماه کاغذی» محصول سال ۱۹۷۳جوان‌ترین بازیگر برنده‌ی اسکار لقب گرفت. این فیلم کمدی- درام جاده‌ای به صورت سیاه و سفید فیلم‌برداری شده است و در دوران رکود اقتصادی بزرگ می‌گذرد و کلاه‌بردار حرفه‌ای را دنبال می‌کند که وظیفه دارد دختر ۹ ساله‌ای را به اقوامش در میسوری برساند و این در حالی است که احتمال دارد پدر واقعی دختر باشد.

ابتدا قرار بود پل نیومن و دخترش در «ماه کاغذی» حضور داشته باشند اما وقتی آن‌ها پروژه را ترک کردند پیتر باگدانوویچ با تست بازیگری به تاتوم اونیل رسید و چون این بازیگر جوان بسیار بی‌تجربه بود مجبور شد از پدر واقعی‌اش رایان اونیل هم در فیلم استفاده کند. این فیلم با تحسین گسترده‌ی منتقدان مواجه شد و راجر ایبرت درباره‌ی آن نوشت: «یک فیلم درباره‌ی مردی کلاه‌بردار و یک دختر بچه که با فقر و استیصال واقعی سال ۱۹۳۶ کانزاس و میزوری همراه شده است. شما فکر نمی‌کنید این دو رویکرد بتوانند با هم به نحوی هماهنگ شوند اما این اتفاق می‌افتد و فیلم صادقانه‌تر و تاثیرگذارتر از ادای احترام پیتر باگدانوویچ به سبک‌های قدیمی‌تر است».

۷- اگه می‌تونی منو بگیر (Catch Me If You Can)

سال انتشار: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، تام هنکس، مارتین شین، ناتالی بای، کریستوفر واکن

لئوناردو دی‌کاپریو، تام هنکس، مارتین شین، ناتالی بای، کریستوفر واکن امتیاز IMDb فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۶ از ۱۰۰

لئوناردو دی کاپریو و تام هنکس افسانه‌ای بازیگران اصلی فیلم درام و بیوگرافی «اگه می‌تونی منو بگیر» هستند که بر اساس زندگی واقعی کلاه‌بردار چیره‌دست و باهوشی به نام فرانک ابگنیل ساخته شده است. این کلاه‌بردار فوق افسانه‌ای سلسله کلاه‌برداری‌هایش را از شانزده سالگی آغاز کرد و تا نوزده سالگی بدون به جا گذاشته رد پا میلیون‌ها دلار پول به جیب زد و خودش را به عنوان پزشک، وکیل و خلبان جا زد. ابگنیل پس از دستگیری تنها پنج سال را در زندان گذراند و سپس به عنوان مشاور جعل و کلاه‌برداری به استخدام اف بی آی درآمد.

استیون اسپیلبرگ یکی از مشهورترین کارگردان‌های هالیوود این فیلم حماسی را کارگردانی کرده و ابگنیل واقعی هم به عنوان مشاور کنار او حضور داشته است و حتی در نقش افسر فرانسوی که فرانک را در شب کریسمس سال ۱۹۶۷ دستگیر کرد، نقش‌آفرینی کوتاهی داشت. اسپیلبرگ ابتدا با این فرض که تام هنکس علاقه‌ای به ایفای نقش‌های مکمل ندارد، تمایلی نداشت از او برای نقش مامور اف بی آی دعوت به عمل آورد اما هنکس برخلاف انتظارش خیلی زود پیشنهاد را پذیرفت و معتقد بود که این نقش فارغ از اندازه‌اش واقعا خوب است.

«اگه می‌تونی منو بگیر» هم در گیشه موفق بود و هم نظر منتقدان را به خود جلب کرد و نامزد دریافت جوایز متعددی در اسکار و گلدن گلوب شد.

۶- ماهی به نام وندا (A Fish Called Wanda)

سال انتشار: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ کارگردان: چارلز کریچتون

چارلز کریچتون بازیگران: جیمی لی کرتیس، کوین کلاین، مایکل پیلین، جان کلیز، ماریا آیتکن، استیون فرای

جیمی لی کرتیس، کوین کلاین، مایکل پیلین، جان کلیز، ماریا آیتکن، استیون فرای امتیاز IMDb فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۶ از ۱۰۰

کمدی کلاسیک چارلز کریچتون در ژانر سرقت بر گروهی از سارقان الماس تمرکز دارد که برای پیدا کردن جواهرات دزدیده شده که توسط رهبر گروه پنهان شده، به یکدیگر نارو می‌زنند و دغل‌بازی می‌کنند. «ماهی به نام وندا» توسط جان کلیز، جیمی لی کرتیس، کوین کلاین و مایکل پالین نوشته شده و خودشان هم در نقش‌های اصلی حضور دارند. کلیز و کریچتون یک بار سال ۱۹۶۲ سعی کردند این فیلم را بسازند اما در نهایت سال ۱۹۸۸ با هم متحد شدند و نتیجه «ماهی به نام وندا» از آب درآمد.

این بازیگر سال ۱۹۸۸ به مجله‌ی People گفت نام شخصیتش را آرچی لیچ گذاشته که در حقیقت نام واقعی کری گرانت است. «ماهی به نام وندا» با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان مواجه شد و سه نامزدی اسکار را هم کسب کرد که از این میان جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای کوین کلاین به ارمغان آورد. همچنین موسسه‌ی فیلم بریتانیا آن را به عنوان سی و نهمین فیلم برتر بریتانیا معرفی کرد.

۵- یازده یار اوشن (Ocean’s Eleven)

سال انتشار: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: استیون سودربرگ

استیون سودربرگ بازیگران: جرج کلونی، برد پیت، مت دیمون، اندی گارسیا، جولیا رابرتس، دان چیدل، کیسی افلک

جرج کلونی، برد پیت، مت دیمون، اندی گارسیا، جولیا رابرتس، دان چیدل، کیسی افلک امتیاز IMDb فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۳ از ۱۰۰

استیون سودربرگ سال ۲۰۰۱ برای بازسازی کمدی موش و گربه‌ای لوئیس مایلستون محصول سال ۱۹۶۰، به سراغ تعداد زیادی از مشهورترین ستارگان ‌هالیوود رفت؛ از جرج کلونی و برد پیت گرفته تا مت دیمون و جولیا رابرتس. فیلم ماجرای دنی اوشن (جرج کلونی) را دنبال می‌کند که پس از آزاد شدن از زندان تصمیم می‌گیرد به کمک دوستش رایان (برد پیت) که یک قمارباز حرفه‌ای است، گروه یازده نفره‌ای از کلاهبرداران خبره را جمع‌آوری کند تا از خزانه‌های کازینوهایی در لاس‌وگاس به مدیریت تری بندیکت (اندی گارسیا) دزدی کنند. هدف اصلی پس گرفتن همسر سابق دنی از بندیکت و البته به دست آوردن ۱۶۰ میلیون دلار ناقابل است. هر کدام از اعضای گروه اوشن مهارت ویژه‌ای دارند و حضور آن‌ها برای موفقیت نقشه ضروری است.

سودربرگ بازیگران را تشویق می‌کرد تا در فواصل میان فیلم‌برداری با یکدیگر معاشرت بیش‌تری داشته باشند تا از شیمی مناسب و طبیعی میان آن‌ها مطمئن شود؛ بنابراین بازیگران در فاصله‌ی ضبط سکانس‌ها دور کارل راینر کهنه کار جمع می‌شدند و به خاطرات او گوش می‌دادند.

«یازده یار اوشن» موفق شد در مجموع ۴۵۰ میلیون دلار در سراسر جهان بفروشد. همچنین رولینگ استون آن را «آغازگر دوره‌ی تازه‌ای در فیلم‌های ژانر سرقت» معرفی کرد.

۴- لات‌های کثیف فاسد (Dirty Rotten Scoundrels)

سال انتشار: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ کارگردان: فرانک اوز

فرانک اوز بازیگران: مایکل کین، استیو مارتین، گلن هدلی، باربارا هریس، ایان مک‌دیارمید

مایکل کین، استیو مارتین، گلن هدلی، باربارا هریس، ایان مک‌دیارمید امتیاز IMDb فیلم: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۹ از ۱۰۰

اسطوره‌های سینما استیو مارتین و مایکل کین سال ۱۹۸۸ کنار یکدیگر در فیلم کمدی «لات‌های کثیف فاسد» حضور پیدا کردند. ماجرا درباره‌ی دو مرد کلاه‌بردار است که تصمیم می‌گیرند بالاخره یک بار برای همیشه اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند و سر این که چه کسی می‌تواند اول ۵۰۰۰۰ دلار کلاه‌برداری کند با یکدیگر شرط ببندند. لارنس با بازی مایکل کین ظریف و پیچیده است در صورتی که فردی با بازی استیو مارتین یک کلاه‌بردار خرده‌پاتر است.

«لات‌های کثیف فاسد» به نوعی بازسازی «داستان وقت خواب» با بازی مارلون براندو محصول سال ۱۹۶۴ است. پیش از انتخاب مارتین و کین قرار بود میگ جگر و دیوید بویی که سال ۱۹۸۵ با ترانه‌ی محبوب «رقصیدن در خیابان» (Dancing in the Street) به شهرت رسیده بودند، در نقش‌های اصلی حضور داشته باشند. اما در نهایت نقش به کین و مارتین رسید که شیمی مناسب میانشان نقش این دو کلاه‌بردار را حسابی جذاب، دوست‌داشتنی و ماندگار کرد.

۳- حقه‌بازی آمریکایی (American Hustle)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: دیوید او. راسل

دیوید او. راسل بازیگران: کریستین بیل، بردلی کوپر، ایمی آدامز، جرمی رنر، جنیفر لارنس

کریستین بیل، بردلی کوپر، ایمی آدامز، جرمی رنر، جنیفر لارنس امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۲ از ۱۰۰

فیلم جنایی «حقه‌بازی آمریکایی» به کارگردانی دیوید او. راسل که نامزد جایزه‌ی اسکار هم شد، امی آدامز و کریستین بیل را در نقش دو کلاه‌بردار دنبال می‌کند که برای فرار از مجازات توسط یک مامور اف بی آی پیشنهادی را دریافت می‌کنند که به واسطه‌ی آن باید در یک باند پول‌شویی نفوذ تا سیاستمداران فاسد را شناسایی کنند و تحویل قانون دهند. جنیفر لارنس، بردلی کوپر و جرمی رنر هم در این فیلم حضور دارند و داستان آن از یک عملیات واقعی اف بی آی در دهه‌ی هفتاد میلادی الهام گرفته شده است.

کریستین بیل که به تغییرات فیزیکی عجیب و غریب برای فیلم‌های سینمایی مختلف شهره است در «حقه‌بازی آمریکایی» ۴۳ پوند وزن اضافه کرد و با موهای کم‌پشت و قامت خمیده‌اش در نگاه اول اصلا قابل شناسایی نیست. این فیلم با تحسین‌های گسترده‌ی منتقدان روبه‌رو و در مجموع نامزد ده جایزه‌ی اسکار شد.

مجله‌ی تایم درباره‌ی این فیلم نوشت: «حقه‌بازی آمریکایی یک انفجار مدنی از سرگرمی و تندترین و هیجان‌انگیزترین کمدی سال‌های اخیر است و هرکس خلاف این را بگوید شما را فریب داده است».

۲- نیش (The Sting)

سال انتشار: ۱۹۷۳

۱۹۷۳ کارگردان: جورج روی هیل

جورج روی هیل بازیگران: پل نیومن، رابرت ردفورد، رابرت شاو، چارلز دورنینگ، رابرت ارل جونز

پل نیومن، رابرت ردفورد، رابرت شاو، چارلز دورنینگ، رابرت ارل جونز امتیاز IMDb فیلم: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

رابرت ردفورد و پل نیومن افسانه‌ای در «نیش» ایفای نقش‌های اصلی را بر عهده دارند. فیلم دو کلاه‌بردار به نام‌های جانی هوکر و هنری گوندورف را دنبال می‌کند که برای انتقام گرفتن از جنایتکار بی‌رحمی که دوستشان را به قتل رسانده، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

«نیش» از زندگی واقعی برادران فرد و چارلی گوندورف الهام گرفته شد که بعدها در رمان دیوید مورر مستند شد. دیوید اس. وارد فیلم‌نامه‌نویس برای نگارش «نیش» تا اندازه‌ای از زندگی واقعی جیب‌برها الهام گرفت. او در کتاب «میراث فیلم آمریکا» گفته: «از آن جایی که پیش‌تر فیلمی درباره‌ی مردی با اعتماد به نفس بالا ندیده بودم، باید این کار را انجام می‌دادم».

پل نیومن مشتاق بود در «نیش» نقش هنری گوندورف را بازی کند؛ زیرا دوست داشت ثابت کند مثل آثار درام از پس ایفای نقش‌های کمدی هم به خوبی برمی‌آید. جورج روی هیل تمایل داشت «نیش» به آثار دهه‌ی ۳۰ میلادی شباهت داشته باشد و به همین دلیل هم پیش از فیلم‌برداری فیلم‌های زیادی از این دهه را تماشا کرده بود.

«نیش» در مجموع واکنش‌های انتقادی خوبی دریافت کرد و برنده‌ی هفت جایزه‌ی اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد.

۱- مردان چوب کبریتی (Matchstick Men)

سال انتشار: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: نیکلاس کیج، سام راکول، الیسون لومن، بروک آلتمن، بروس مک‌گیل، جنی اوهارا

نیکلاس کیج، سام راکول، الیسون لومن، بروک آلتمن، بروس مک‌گیل، جنی اوهارا امتیاز IMDb فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۲ از ۱۰۰

«مردان چوب کبریتی» کمدی سیاه ریدلی اسکات از رمانی به همین نام اثر اریک گارسیا اقتباس شده و یک کلاه‌بردار افسرده و روان‌پریش و شاگردش در آستانه‌ی حساس‌ترین کلاه‌برداری زندگی‌شان را به تصویر می‌کشد. تا این که دختر نوجوانش که از تولدش هم خبر ندارد به صورت اتفاقی وارد زندگی‌اش می‌شود و نقشه‌ی کلاه‌برداری‌شان را با پیچیدگی‌های غیرمنتظره‌ای روبه‌رو می‌کند. نیکلاس کیج در «مردان چوب کبریتی» ایفاگر نقش روی والر کلاه‌برداری است که به مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کند و حضور ناگهانی دخترش جهان‌بینی‌اش را تغییر می‌دهد.

بازی‌های قوی، فیلم‌نامه‌ی منحصربه‌فرد و پایان‌بندی حماسی «مردان چوب کبریتی» را به اثری هوشمند و سرگرم‌کننده تبدیل کرده که مخاطبان را از همان ابتدا به خود جلب می‌کند. فیلم با تحسین‌های گسترده‌ی منتقدان مواجه شد و نشریه‌ی امپایر فیلم‌نامه‌ی آن را «زیرکانه‌تر از آن چیزی که فکر می‌کنیم» توصیف کرد.

