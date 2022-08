مارگو رابی برای نخستین بار با سریال استرالیایی «همسایه‌ها» (Neighbors) در قاب تلویزیون حضور ظاهر شد و از آن به بعد به صورت پیوسته در آثار تلویزیونی و سینمایی حضور پیدا کرد تا این که بالاخره با نقش موفقیت آمیزش در فیلم برنده‌ی اسکار مارتین اسکورسیزی یعنی «گرگ وال استریت» (The Wolf of Wall Street) توانایی‌هایش به عنوان بازیگری مستعد و جدی را نشان داد. ژانر کمدی سیاه خیلی زود به پله‌ای برای استعداد رو به رشد رابی در حرفه‌ی بازیگری تبدیل شد و با فیلم‌های «ز مثل زکریا» (Z for Zachariah)، «ماری ملکه‌ی اسکاتلند» (Mary Queen of Scots) و «بامب‌شل» (Bombshell) به شهرت گسترده‌ای دست پیدا کرد.

بازی در نقش معشوقه‌ی جوکر، هارلی کویین در «جوخه انتحار» (Suicide Squad) فیلم ابرقهرمانی دیوید آیر محصول سال ۲۰۱۶ رابی را بیش از پیش به عنوان بازیگری قابل‌اعتنا به مخاطبان و منتقدان معرفی و او را به ستاره‌ی سینما تبدیل کرد. یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های این بازیگر زیبای استرالیایی در «من تونیا هستم» (I, Tonya) رقم خورد که ایفاگر نقش اسکیت‌باز پرحاشیه تونیا استرلینگ بود. او همچنین با حضور در نقش شارون تیت در «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time) درام تحسین‌شده‌ی کوئنتین تارانتینو دوباره سر زبان‌ها افتاد.

به نظر می‌رسد مارگو رابی پس از طی کردن یک دوران پرفرازونشیب در حرفه‌ی بازیگری به ثبات نسبی رسیده و حالا در پروژه‌های بزرگ‌تر و صد البته قابل‌اعتناتری حضور پیدا می‌کند. از جمله پروژه‌های آینده‌ی او می‌توان به «بابیلون» (Babylon) به کارگردانی دیمین شزل اشاره کرد که همراه برد پیت و توبی مگوایر در نقش کلارا بو بازیگر فیلم‌های صامت حضور دارد. همچنین رابی در پروژه‌ی پر سر و صدای «باربی» (Barbie) به کارگردانی گرتا گرویگ ایفاگر نقش یکی از محبوب‌ترین نمادهای فرهنگ عامه است. این فیلم که احتمالا سال آینده منتشر می‌شود را از همین حالا می‌توان یکی از پرفروش‌ترین آثار ۲۰۲۳ دانست. در ادامه ۲۰ فیلم برتر مارگو رابی ستاره‌ی نوظهور سینما را بررسی می‌کنیم.

۲۱- پارتیزان (Vigilante)

سال انتشار: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: آش آرون

آش آرون سایر بازیگران: لکسی سیمون، کازویا رایت، آش آرون، رابرت دیاز

لکسی سیمون، کازویا رایت، آش آرون، رابرت دیاز امتیاز IMDb فیلم: ۲.۶ از ۱۰

۲.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: اطلاعاتی در دسترس نیست

هیچ کس انتظار ندارد اولین فیلم حرفه‌ای یک بازیگر نقطه‌ی اوج کارنامه‌ی بازیگری‌اش باشد، مارگو رابی هم از این قاعده مستثنا نیست اما «پارتیزان» به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی این بازیگر استرالیایی را می‌توان بدترین اثر کارنامه‌اش دانست. «پارتیزان» توسط فیلم‌ساز مستقلی به نام آش آرون نوشته و کارگردانی شد. با جستجوی در پایگاه راتن تومیتوز متوجه می‌شوید هیچ امتیازی توسط منتقدان برای این فیلم به ثبت نرسیده و توانسته امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ را از نظر تماشاگران به دست آورد. استقبال از «پارتیزان» در IMDb هم چنگی به دل نمی‌زند و امتیاز افتضاح ۲.۶ از ۱۰ را به خودش اختصاص داده است. البته مطمئنا فیلم‌های اکشن بدتری هم در تاریخ سینما وجود دارد اما حتی همین جمله هم بهترین چیزی است که می‌توان درباره‌ی پارتیزان گفت!

«پارتیزان» یک داستان انتقام‌جویانه با خاستگاه آن کمیک بوکی ماجرای مردی به نام لوک (رابرت دیاز) را دنبال می‌کند که نامزدش توسط یک خانواده‌ی جنایتکار سازمان یافته به قتل می‌رسد. او پس از این اتفاق تصمیم می‌گیرد زندگی‌اش را صرف آموزش مهارت‌های رزمی ‌کند و به عنوان یک پارتیزان نقاب‌دار از مردم مراقبت کند؛ فارغ از این که افرادی که نامزدش را به قتل رساندند هنوز هم دنبال او هستند.

در هر صورت «پارتیزان» به عنوان اولین اثر جدی مارگو رابی به اندازه‌ای ضعیف است که می‌توان آن را در کارنامه‌ی هنری این بازیگر کاملا نادیده گرفت.

۲۰- آی. سی.یو. (I.C.U.)

سال انتشار: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: آش آرون

آش آرون سایر بازیگران: کریستین رادفورد، ناتالی هافلین، اوزی دورش

کریستین رادفورد، ناتالی هافلین، اوزی دورش امتیاز IMDb فیلم: ۲.۶ از ۱۰

۲.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: اطلاعاتی در دسترس نیست

مارگو رابی یک سال پس از حضور در «پارتیزان» به عنوان اولین اثر سینمایی‌اش در فیلم دیگری از آرون آش حضور پیدا کرد. «آی. سی.یو.» یک فیلم ترسناک بود که رابی در آن نقش دختر نوجوانی به نام تریستان واترز را ایفا می‌کرد که علاقه‌ی زیادی به جاسوسی از خانه‌ی همسایه دارد اما یک روز که او و دوستانش مشغول دید زدن خانه هستند به صورت اتفاقی هویت یک قاتل زنجیره‌ای را کشف می‌کنند که امنیت شهر را به خطر انداخته. فارغ از این که به لطف دوربین‌های دقیق ساختمان، قاتل هم آن‌ها را دیده است و برای از بین بردن آن‌ها هر کاری که از دستش بر بیاید را انجام می‌دهد.

این فیلم را می‌توان تلفیقی از «پنجره‌ی عقبی» (Rear Window) و «اره» (Saw) دانست اما امتیاز IMDb 2.6 از ۱۰ نشان می‌دهد مخاطبان از این تلفیق اصلا هیجان‌زده نشدند. «آی. سی.یو.» تلاش می‌کند مرز میان تریلر روان‌شناختی و ژانر اسلشر را درنوردد اما هرگز نمی‌تواند به یک نقطه‌ی تعادل محکم میان این دو برسد.

۱۹- ترمینال (Terminal)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: وان اشتاین

وان اشتاین سایر بازیگران: سایمون پگ، دکستر فلچر، مکس آیرونز، مایک مایرز

سایمون پگ، دکستر فلچر، مکس آیرونز، مایک مایرز امتیاز IMDb فیلم: ۵.۳ از ۱۰

۵.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۲۱ از ۱۰۰

ترمینال یک فیلم نئو نوآر و جنایی به کارگردانی وان اشتاین است که علیرغم گروه بازیگری خوب از مارگو رابی گرفته تا سایمون پگ و دکستر فلچر به دلیل داستان پیچیده و غیر جذابش شکست خورد و نتوانست نظر مثبت منتقدان و مخاطبان را جلب کند. این فیلم کمدی جنایی داستان سه آدمکش عجیب و غریب را دنبال می‌کند که در شهری غرق در نئون به دنبال انجام یک ماموریت دشوار هستند.

«ترمینال» سبک بصری منحصربه‌فردی دارد و به همین دلیل هم وقتی نخستین تریلر فیلم منتشر شد بسیار مورد توجه قرار گرفت اما خیلی زود مشخص شد این سبک بصری چشم‌نواز تنها نقطه‌ی قوت فیلم است. در غیر این صورت به دلیل طرح داستانی بیش از حد پیچیده که چیز تازه‌ای برای ارائه ندارد و شوخی‌هایی که حتی بازیگران بااستعداد هم نمی‌توانند آن‌ها را به شکل بانمکی ارائه دهند سقوط می‌کند. در نهایت «ترمینال» بدترین فیلم مارگو رابی نیست اما بدون شک گزینه‌های بهتری هم برای تماشا وجود دارند.

۱۸- جوخه‌ی انتحار (Suicide Squad)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دیوید آیر

دیوید آیر سایر بازیگران: ویل اسمیت، جرد لتو، یوئل کینامان، وایولا دیویس

ویل اسمیت، جرد لتو، یوئل کینامان، وایولا دیویس امتیاز IMDb فیلم: ۵.۹ از ۱۰

۵.۹ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۲۶ از ۱۰۰

با این که «جوخه‌ی انتحار» یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های دی سی است اما یکی از قوی‌ترین نقش‌آفرینی‌های مارگو رابی به حساب می‌آید. این فیلم او را به عنوان اولین هارلی کویین لایو اکشنی به مخاطبان کمیک‌های دی سی معرفی کرد. او موفق شد در بازی‌اش همه‌ی نکات ظریفی که هارلی را به شروری متقاعدکننده و همدلی برانگیز تبدیل کرده را به خوبی نشان دهد. متاسفانه بقیه‌ی فیلم با بازی خوب رابی هیچ مطابقتی نداشت.

این فیلم ابرقهرمانی ماجرای آماندا والر را دنبال می‌کند که گروهی از خطرناک‌ترین ابرشرورهای دنیا از جمله هارلی کویین را گرد هم می‌آورد تا در ماموریت‌های خطرناک ایالات‌متحده‌ی آمریکا از آن‌ها استفاده کند. ساختار فیلم به اندازه‌ای آشفته بود که نه واکنش‌های انتقادی خوبی گرفت و نه نظر طرفداران پر و پا قرص دی سی را جلب کرد. خوشبختانه «جوخه‌ی انتحار» آخرین حضور مارگو رابی در نقش هارلی کویین نبود و فیلم‌های آینده به طرز قابل توجهی از نظر کیفی بهتر شدند.

۱۷- افسانه‌ی تارزان (The Legend of Tarzan)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دیوید یتس

دیوید یتس سایر بازیگران: الکساندر اسکاشگورد، ساموئل ال. جکسون، کریستف والتس

الکساندر اسکاشگورد، ساموئل ال. جکسون، کریستف والتس امتیاز IMDb فیلم: ۶.۲ از ۱۰

۶.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۳۵ از ۱۰۰

«جوخه انتحار» تنها فیلم سال ۲۰۱۶ نبود که به مارگو رابی اجازه داد در نقش شخصیتی که پیش‌تر در دنیای انیمیشن ظاهر شده بود، بازی کند؛ او در «افسانه‌ی تارزان» در نقش جین کلایتون مقابل الکساندر اسکاشگورد در نقش تارزان قرار گرفت. فیلم ماجرای تارزان بالغ را دنبال می‌کند که حالا به زندگی متمدن شهری روی آورده و با نام جان کلایتون کنار همسرش جین در لندن زندگی آرامی دارد. تا این که متوجه می‌شود فردی به نام لئون روم (کریستف والتز) از سوی پادشاه بلژیک مامور شده تا مردم منطقه را به بردگی بگیرد؛ بنابراین جان مجبور می‌شود همراه خانواده‌اش به جایی که بزرگ شده در کنگو بازگردد و برای نجات مردم دوباره هویت تارزانی‌اش را بپذیرد.

این فیلم به کارگردانی دیوید یتس که بعضی از قسمت‌های فرانچایز های محبوبی مثل «هری پاتر» (Harry Potter) و «جانوران شگفت‌انگیز» (Fantastic Beasts) را هم در کارنامه دارد در گیشه موفق عمل کرد اما نتوانست منتقدان را تحت تاثیر قرار دهد و از سرعت کند و طرح کلی فیلم انتقاد کردند.

۱۶- قوانین کشتار (Slaughterhouse Rulez)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: کریسپین میلز

کریسپین میلز سایر بازیگران: سیمون پگ، نیک فراست، مایکل شین، فین کول

سیمون پگ، نیک فراست، مایکل شین، فین کول امتیاز IMDb فیلم: ۵.۳ از ۱۰

۵.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۳۸ از ۱۰۰

مارگو رابی سال ۲۰۱۸ در فیلم کمدی ترسناکی به نام «قوانین کشتار» به کارگردانی کریسپین میلز حضور کوتاهی را در یک نقش مکمل تجربه کرد. داستان فیلم در یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی بریتانیایی اتفاق می‌افتد و دان والاس جوان (فین کول) را دنبال می‌کند که امیدوار است پس از مرگ پدرش بتواند در مدرسه دوستان تازه و امید زندگی را پیدا کند اما تنها چیزی که می‌یابد یک نیروی ماورالطبیعه است که باعث رها شدن هیولاهای ترسناک و خون‌خوار در مدرسه می‌شود.

«قوانین کشتار» دوباره مارگو رابی و سایمون پگ را با هم متحد کرد اما متاسفانه حضور او برای نجات فیلم کافی نبود و اثر کریسپین میلز با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. منتقدان «قوانین کشتار» را در ارائه‌ی عناصر ژانر ترسناک و کمدی ناتوان نامیدند و معتقد بودند فیلم حتی به اندازه‌ی کافی سرگرم‌کننده نیست.

۱۵- تمرکز (Focus)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: گلن فیکارا و جان ریکوآ

گلن فیکارا و جان ریکوآ سایر بازیگران: ویل اسمیت، رودریگو سانتورو، جرالد مک‌رینی، بیلی اسلاتر

ویل اسمیت، رودریگو سانتورو، جرالد مک‌رینی، بیلی اسلاتر امتیاز IMDb فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۶ از ۱۰۰

«تمرکز» به نویسندگی و کارگردانی گلن فیکارا و جان ریکوآ به خاطر حضور درخشان دو بازیگر اصلی‌اش یعنی مارگو رابی و ویل اسمیت اثر قابل توجهی است. داستان فیلم درباره‌ی رابطه‌ی میان دو کلاه‌بردار یکی با تجربه به نام نیکی اسپرگن (ویل اسمیت) و دیگری تازه‌کار اما به شدت مستعد به نام جس برت (مارگو رابی) است که در روند کلاه‌برداری‌هایشان عاشق هم می‌شوند اما شیوه‌ی کار آن‌ها به گونه‌ای نیست که بتوانند به هم اعتماد کنند. همچنین این عشق آتشینی ممکن است آن‌ها را با مشتریانشان هم دچار مشکل کند.

به گزارش باکس آفیس موجو «تمرکز» سه برابر بودجه‌ی ساختش فروش جهانی داشت اما از نظر انتقادی ضعیف عمل کرد. منتقدان راتن تومیتوز حضور ویل اسمیت و مارگو رابی را از نقاط قوت فیلم دانستند اما در نهایت فیلم‌نامه‌ای قابل پیش‌بینی که چیز تازه‌ای برای ارائه نداشت، باعث سقوط «تمرکز» شد. تماشاگران هم چندان تحت تاثیر فیلم قرار نگرفتند اما قطعا «تمرکز» می‌تواند نظر طرفداران پر و پا قرص فیلم‌های جنایی را جلب کند.

۱۴- سرزمین رویایی (Dreamland)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: مایلز جوریس پیرافیته

مایلز جوریس پیرافیته سایر بازیگران: تراویس فیمل، گرت هدلند، کری کندن، فین کول

تراویس فیمل، گرت هدلند، کری کندن، فین کول امتیاز IMDb فیلم: ۵.۸ از ۱۰

۵.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۵۹ از ۱۰۰

«سرزمین رویایی» درام تاریخی است که در دوران رکود بزرگ اتفاق می‌افتد. فین کول ایفاگر نقش مرد جوانی است که از راه جایزه‌بگیری و با دستگیری مجرمان تحت تعقیب زندگی‌اش را می‌گذراند. تا این که یک سارق بانک به نام آلیسون ولز (مارگو رابی) سر راهش قرار می‌گیرد و او یک دل نه صد عاشقش می‌شود. مرد جوان داستان مجبور است بین کاری که برای امرار معاش خانواده‌اش انتخاب کرده و فرار با آلیسون یکی را انتخاب کند و این در حالی است که جایزه‌بگیران دیگری هم به دنبال معشوقه‌اش هستند.

«سرزمین رویایی» به دلیل اکران در زمان نامناسب با بدشانسی مواجه شد و منتقدان و مخاطبان زیادی آن را تماشا نکردند. این فیلم بلافاصله پس از یک اکران محدود در سینماها به پلتفرم‌های پخش محتوای ویدیویی راه پیدا کرد و در نهایت آن طور که باید و شاید دیده نشد اما در هر صورت روند آن برای بسیاری از مخاطبان خسته‌کننده و حوصله سر بر است.

۱۳- ماری ملکه‌ی اسکاتلند (Mary Queen of Scots)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: جوزی رورک

جوزی رورک سایر بازیگران: سیرشا رونان، دیوید تننت، جک لودن، مارتین کامپستن، جو آلوین

سیرشا رونان، دیوید تننت، جک لودن، مارتین کامپستن، جو آلوین امتیاز IMDb فیلم: ۶.۳ از ۱۰

۶.۳ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۲ از ۱۰۰

«ماری ملکه‌ی اسکاتلند» نخستین فیلمی است که توسط جوزی رورک کارگردانی شد و در دو رشته‌ی بهترین طراحی چهره‌پردازی و بهترین طراحی لباس نامزد جایزه‌ی اسکار شد. فیلم از کتاب «ملکه‌ی اسکاتلند: زندگی واقعی ماری استوارت» (Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart) اقتباس شده است و داستان واقعی زندگی دو خانواده‌ی سلطنتی انگلیسی را روایت می‌کند. ماری استوارت (سیرشا رونان) آرزوی سرنگونی دختر عمویش الیزابت اول (مارگو رابی) به عنوان ملکه‌ی انگلستان را در سر می‌پروراند اما تلاش‌هایش برای تحقق این خیال خام به زندانی شدن و مواجهه با اعدام ختم می‌شود.

این فیلم در ابتدای نمایش چندان مورد توجه قرار نگرفت اما به محض این که نامش میان چند رشته از نامزدهای اسکار قرار گرفت، نظرات را به خودش جلب کرد. منتقدان تا حدودی تحت تاثیر عملکرد رابی و رونان و البته فیلم‌نامه قرار گرفتند. با این حال مخاطبان به دلیل ریتم کند و طرح داستانی کم هیجان، آن طور که باید و شاید از «ماری ملکه‌ی اسکاتلند» استقبال نکردند اما اگر طرفدار نمایش‌های تاریخی باشید می‌توانید از تماشای این فیلم و بازی‌های خوبش لذت ببرید.

۱۲- پیتر خرگوشه (Peter Rabbit)

سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: ویل گلوک

ویل گلوک سایر بازیگران: دیسی ریدلی، الیزابت دبیکی، سیا، رز بیرن، دامنل گلیسون

دیسی ریدلی، الیزابت دبیکی، سیا، رز بیرن، دامنل گلیسون امتیاز IMDb فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۳ از ۱۰۰

«پیتر خرگوشه» یک لایو اکشن سه بعدی است که با سایر نقش‌آفرینی‌ها مارگو رابی یک تفاوت اساسی دارد؛ او در این فیلم حضور فیزیکی ندارد و در عوض صداپیشگی شخصیت انیمیشنی به نام فلاپسی خرگوشه را بر عهده دارد. فیلم ماجرای یک خرگوش شیطون به نام پیتر را دنبال می‌کند که تلاش می‌کند به باغ سبزیجات یک کشاورز وارد شود اما ماجرا آن طور که می‌خواهد پیش نمی‌رود و کشاورز سکته می‌کند.

«پیتر خرگوشه» نشان داد که رابی در صداپیشگی انیمیشن هم مستعد است. این فیلم با استقبال خوب مخاطبان عمدتا کم سن و سال روبه‌رو شد و قسمت دوم آن به نام «پیتر خرگوشه ۲: فراری» سال ۲۰۲۱ منتشر شد.

۱۱- خداحافظ کریستوفر رابین (Goodbye Christopher Robin)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: سیمون کرتیس

سیمون کرتیس سایر بازیگران: دامنل گلیسون، کلی مکدونالد، مارک تندی، شان دینگول

دامنل گلیسون، کلی مکدونالد، مارک تندی، شان دینگول امتیاز IMDb فیلم: ۷.۱ از ۱۰

۷.۱ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۴ از ۱۰۰

«خداحافظ کریستوفر رابین» اولین فیلم در این فهرست است که توامان مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. اگرچه فیلم در همه‌ی جنبه‌ها عالی عمل نمی‌کند اما به خاطر کارگردانی شایسته، بازی‌های قوی و داستان جذاب و واقع‌گرایانه اثر ارزشمندی است. مارگو رابی در این درام تاریخی که در دوران جنگ جهانی دوم به وقوع می‌پیوندد کنار دامنل گلیسون و کلی مکدونالد نقش‌آفرینی می‌کند.

«خداحافظ کریستوفر رابین» روایتگر زندگی واقعی آ.آ.میلن (دامنل گلیسون) خالق شخصیت محبوب وینی د پو است. که این خرس زرد بانمک را با الهام از داستان‌هایی که برای پسرش کریستوفر (ویل تیلستون و الکس لاتر) تعریف می‌کرده، خلق می‌کند. رابطه‌ی او، همسرش دافنه (مارگو رابی) و پسرشان عالی پیش می‌رود اما با شهرت وینی د پو والدین کریستوفر مجبور می‌شوند از او برای تبلیغات استفاده کنند و همین مورد هم رابطه‌ی آن‌ها را پیچیده می‌کند. کریستوفر در بزرگ‌سالی از خانواده‌اش فاصله می‌گیرد اما وحشت ناشی از وقوع جنگ جهانی دوم باعث می‌شود اعضای خانواده دوباره دور هم جمع شوند.

۱۰- ز مثل زکریا (Z for Zachariah)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: کراگ زوبل

کراگ زوبل سایر بازیگران: چویتل اجیوفور، کریس پاین

چویتل اجیوفور، کریس پاین امتیاز IMDb فیلم: ۶ از ۱۰

۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۸ از ۱۰۰

«ز مثل زکریا» از رمانی به همین نام نوشته‌ی روبرت سی. اوبراین اقتباس شده و روایتگر یک داستان پسا آخرالزمانی متقاعد کننده است. داستان فیلم در جهان آخرالزمانی به وقوع می‌پیوندد که به دلیل جنگ هسته‌ای از بین رفته اما یک دختر جوان به نان آن بوردن (مارگو رابی) که کلبه‌ی کوچکش توسط چند تپه احاطه شده، از جنگ جان به درمی‌برد و زنده می‌ماند. او خیلی زود متوجه می‌شود به جز او افراد دیگری هم زنده مانده‌اند؛ از جمله مردی به نام جان لومیس (چیوتل اجیوفور) که تلاش می‌کند به کمک هم زندگی‌اش را سروسامان دهد. همه چیز خوب پیش می‌رود تا این که سروکله‌ی کالب (کریس پاین) به عنوان بازمانده‌ی سوم پیدا می‌شود که رابطه‌ی متعادل آن‌ها را از بین می‌برد و مثلث عشقی شکل می‌گیرد که در این شرایط آخرالزمانی می‌تواند عواقب مرگباری را به همراه داشته باشد.

«ز مثل زکریا» نظر بیش‌تر منتقدان را به خود جلب کرد و آن را درام قانع‌کننده‌ای نامیدند که ممکن است حوصله‌ی مخاطبان کم‌تحمل را سر ببرد. با نگاهی به نمرات IMDb و راتن تومیتوز می‌توان به این نتیجه رسید که بیش‌تر مخاطبان حال و حوصله‌ی ریتم کند آن را نداشتند. اما در هر صورت اگر از فیلم‌هایی که داستانشان را به آرامی و سر صبر پیش می‌برند، خوشتان می‌آید، تماشای «ز مثل زکریا» را اصلا از دست ندهید.

۹- سوئیت فرانسوی (Suite Française)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: سال دیب

سال دیب سایر بازیگران: میشل ویلیامز، ماتیاس اسچوئنائرتس، کریستین اسکات توماس، آیلین اتکینز

میشل ویلیامز، ماتیاس اسچوئنائرتس، کریستین اسکات توماس، آیلین اتکینز امتیاز IMDb فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۶ از ۱۰۰

داستانی که درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری «سوئیت فرانسوی» وجود دارد تقریبا از خود فیلم جذاب‌تر است. فیلم از کتابی به همین نام اثر نویسنده‌ی مشهور فرانسوی ایرن نمیروفسکی اقتباس شده است. او این رمان را زمان اشغال فرانسه توسط نازی‌ها نوشت اما به اردوگاه کار اجباری آشویتس فرستاده شد و تا پیش از این که کتابش منتشر شود، درگذشت. خانواده‌ی او حدود ۴۰ سال بعد یک نسخه‌ی خطی از رمان را کشف و آن را به نام ایرن نمیروفسکی چاپ کردند. «سوئیت فرانسوی» در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت سینمایی اکران شد اما در ایالات‌متحده‌ی آمریکا مستقیم از شبکه‌ی کابلی Lifetime منتشر شد.

«سوئیت فرانسوی» روایتگر داستان عاشقانه‌ی میان یک زن جوان فرانسوی و یک افسر آلمانی در دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها است. منتقدان رویکرد عاری از مبالغه فیلم و عملکرد قوی بازیگران را ستودند. در نهایت می‌توان گفت «سوئیت فرانسوی» علیرغم وضعیت نه چندان مطلوب اکرانش یک درام تاریخی در خور توجه است.

۸- رکود بزرگ (The Big Short)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: آدام مک کی

آدام مک کی سایر بازیگران: کریستین بیل، استیو کارل، رایان گاسلینگ، برد پیت

کریستین بیل، استیو کارل، رایان گاسلینگ، برد پیت امتیاز IMDb فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۹ از ۱۰۰

مارگو رابی به حضور در فیلم‌هایی که بر اساس داستان واقعی ساخته می‌شوند، علاقه‌ی ویژه‌ای دارد. اگر به دنبال یک اجرای طولانی از او هستید «رکود بزرگ» شما را ناامید می‌کند چون رابی تنها در یک سکانس آن هم در نقش خودش حضور دارد اما در هر صورت این فیلم به اندازه‌ای خوب است که شایستگی قرارگیری در فهرست بهترین آثار کارنامه‌ی او را دارد.

«رکود بزرگ» درباره‌ی گروهی از سرمایه‌گذاران است که از مزایای سیستم اقتصادی استفاده می‌کنند و به هدف به دست آوردن میلیون‌ها دلار در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند. فیلم زوال اخلاقی وال استریت را با بازی‌های کمدی بی‌نقصی از بازیگرانی مثل کریستین بیل، رایان گاسلینگ، استیو کارل و برد پیت به تصویر می‌کشد. مارگو رابی تنها در یک صحنه از فیلم حضور دارد و یک اصطلاح اقتصادی را به زبان ساده توضیح می‌دهد اما همین سکانس در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد.

۷- درباره‌ی زمان (About Time)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: ریچارد کرتیس

ریچارد کرتیس سایر بازیگران: دامنل گلیسون، ریچل مک‌آدامز، بیل نای، تام هالندر

دامنل گلیسون، ریچل مک‌آدامز، بیل نای، تام هالندر امتیاز IMDb فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۰ از ۱۰۰

مارگو رابی سال‌ها قبل از همکاری با دامنل گلیسون در «خداحافظ کریستوفر رابین»، در کمدی علمی- تخیلی به نویسندگی و کارگردانی ریچارد کرتیس با او همکاری داشت. داستان درباره‌ی تیم لیک (دامنل گلیسون) است که متوجه می‌شود مثل همه‌ی مردان خانواده می‌تواند در زمان سفر کند. پدرش جیمز (بیل نیگی) به او هشدار می‌دهد که از قدرتش در راستای کسب شهرت و ثروت استفاده نکند؛ بنابراین تیم تصمیم می‌گیرد از توانایی سفر در زمان برای پیدا کردن یک معشوقه‌ی مناسب استفاده کند اما همان طور که در حال آزمایش قدرت تازه‌اش است به این نتیجه می‌رسد که شاید سفر در زمان راه حل مشکل نباشد و بهتر باشد در زمان حال زندگی کند.

«درباره‌ی زمان» پس از اکران در سال ۲۰۱۷ به موفقیت‌های چشم‌گیری دست پیدا کرد؛ فیلمی که تنها ۱۲ میلیون دلار بودجه داشت در گیشه بیش از ۸۵ میلیون دلار فروخت و منتقدان و مخاطبان آن را تایید کردند. «درباره‌ی زمان» احساسی، صمیمانه و خنده‌دار است و با چاشنی حوادث علمی تخیلی احساس خوبی را در مخاطب ایجاد می‌کند.

۶- بامب‌شل (Bombshell)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: جی روچ

جی روچ سایر بازیگران: شارلیز ترون، نیکول کیدمن، جان لیسگو، نازنین بنیادی

شارلیز ترون، نیکول کیدمن، جان لیسگو، نازنین بنیادی امتیاز IMDb فیلم: ۶.۸ از ۱۰

۶.۸ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۶۸ از ۱۰۰

بازی مارگو رابی در این فیلم درام که بر اساس یک داستان واقعی هم ساخته شده، نامزدی اسکار در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای او به ارمغان آورد. علاوه بر رابی، شارلیز ترون هم به خاطر عملکرد بی‌نقصش نامزد اسکار شد و در نهایت «بامب‌شل» موفق شد جایزه‌ی اسکار بهترین طراحی چهره‌پردازی و آرایش مو را از آن خودش کند. با نگاهی به امتیازهای وب سایت راتن تومیتوز می‌توان به این نتیجه رسید که منتقدان فیلم را دوست داشتند و به همین دلیل هم امتیاز ۶۸ از ۱۰۰ را به آن دادند اما مخاطبان از فیلم کاملا لذت برند و میانگین امتیاز ۸۴ از ۱۰۰ را به ثبت رساندند. در حالی که منتقدان داستان فیلم را تا اندازه‌ای سطحی نامیدند اما مخاطبان کاملا مجذوب داستان خوب و بازی‌های قوی «بامب‌شل» شدند.

فیلم روایتگر داستان سه زن مگین کلی (ترون)، گرچن کارلسون (نیکول کیدمن) و کایلا پوسپیسیل (مارگو رابی) که همگی در فاکس نیوز کار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند مقابل آزارهای جنسی مدیران مرد بنیان‌گذار راجر ایلز و مجری محبوب بیل اوریلی بایستند. همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم هرچند این شخصیت‌ها حقیقی نیستند اما داستان آن‌ها اقتباس آزادی از یک رسوایی اخلاقی واقعی است.

۵- پرندگان شکاری (Birds of Prey)

سال انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: کتی یان

کتی یان سایر بازیگران: جرنی اسمالت، مری الیزابت وینستد، رزی پرز، الا جی باسکو

جرنی اسمالت، مری الیزابت وینستد، رزی پرز، الا جی باسکو امتیاز IMDb فیلم: ۶ از ۱۰

۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۷۹ از ۱۰۰

«پرندگان شکاری» دومین باری بود که مارگو رابی این شانس را پیدا کرد تا نقش ضد قهرمان محبوب دی سی را ایفا کند. وضعیت روحی هارلی کویین پس از جدایی از جوکر و اتمام رابطه‌ی سمی‌اش تا اندازه‌ای بهبود پیدا کرده است. او تصمیم می‌گیرد برای نابود کردن شخصی به نام بلک ماسک که رئیس بزرگ‌ترین مافیای گاتهام است با قهرمان‌های زنی مثل قناری سیاه، هانترس و رنی مونتویا یک گروه تشکیل دهد.

«پرندگان شکاری» در فوریه‌ی ۲۰۲۰ اکران شد و در باکس آفیس جهانی ۲۰۰ میلیون دلار به دست آورد. اگرچه این فیلم در گیشه شکست خورد اما نظر منتقدان و مخاطبان عادی را به خود جلب کرد و بسیاری «پرندگان شکاری» را یکی از بهترین فیلم‌های DCEU نامیدند. برادران وارنر فعلا درباره‌ی یک دنباله‌ی سینمایی احتمالی صحبتی نکردند اما طرفداران دنیای دی سی امیدوارند مارگو رابی در نقش هارلی کویین و دوستانش با یک فیلم دیگر به سینماها برگردند.

۴- گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی سایر بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، جونا هیل، متیو مک‌کانهی، کایل چندلر، راب راینر

لئوناردو دی کاپریو، جونا هیل، متیو مک‌کانهی، کایل چندلر، راب راینر امتیاز IMDb فیلم: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

هرچند «گرگ وال استریت» چهارمین فیلم سینمایی بلند مارگو رابی است اما یکی از بهترین آثار کارنامه‌ی هنری او به حساب می‌آید. این فیلم به کارگردانی مارتین اسکورسیزی روایتگر داستان زندگی واقعی یک کلاه‌بردار به نام جردن بلفورت (لئونارد دی کاپریو) است که پس از به دست آوردن ثروت هنگفتی در وال استریت تمام زندگی‌اش را به دلیل سوء مصرف الکل و مواد مخدر و کلاه‌برداری‌های گسترده به باد می‌دهد. اسکورسیزی در این فیلم با استفاده از لحن کمدی به طرز بی‌رحمانه‌ای جذابیت‌های خطرناک شهرت و ثروت را به تصویر می‌کشد.

این فیلم در گیشه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار فروخت و به اندازه‌ای به مذاق منتقدان خوش آمد که نامزد پنج جایزه‌ی اسکار شد. مارگو رابی در «گرگ وال استریت» ایفاگر نقش نائومی لاپاگلیا معشوقه‌ی بلفورت است که بعدا با او ازدواج می‌کند. در هر صورت اگر می‌توانید سبک زندگی بیمارگونه‌ی لئوناردو دی کاپریو را تحمل کنید، این فیلم می‌تواند اوقات فرح بخشی را برایتان به ارمغان بیاورد.

۳- روز روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time… In Hollywood)

سال انتشار: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو سایر بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، برد پیت، کرت راسل، تیموتی اولیفنت

لئوناردو دی‌کاپریو، برد پیت، کرت راسل، تیموتی اولیفنت امتیاز IMDb فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۸۵ از ۱۰۰

شش سال پس از اکران «گرگ وال استریت» مارگو رابی و لئوناردو دی کاپریو در «روزی روزگاری در هالیوود» دوباره با یکدیگر هم بازی شدند. ماجراهای این فیلم به نویسندگی و کارگردانی کوئنتین تارانتینو سال ۱۹۶۹ می‌گذرد و شخصیت‌های مختلفی را دنبال می‌کند که سعی دارند از روزهای رو به زوال عصر طلایی هالیوود بهترین استفاده را ببرند. رابی ایفاگر نقش شارون تیت هنرپیشه‌ی معروف و همسر رومن پولانسکی است که در آگوست سال ۱۹۶۹ در حالی که اولین فرزندش را باردار بود توسط خانواده‌ی منسن کشته شد. البته سرنوشت او در «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو به طرز عجیب و بانمکی متفاوت با واقعیت پیش می‌رود.

«روزی روزگاری در هالیوود» یکی از پرهزینه‌ترین فیلم‌های کوئنتین تارانتینو بود و به گزارش هالیوود ریپورتر حتی افتتاحیه‌ی ۴۰ میلیون دلاری هم نتوانست نگرانی‌ها بابت بازگشت هزینه‌های ساختش را برطرف کند. در نهایت این فیلم با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد و در گیشه ۳۸۹ میلیون دلار فروخت. علاوه بر مخاطبان، منتقدان هم فیلم را دوست داشتند اما درباره‌ی جایگاه آن میان بهترین فیلم‌های تارانتینو اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. هرچند مارگو رابی در «روزی روزگاری در هالیوود» نقش‌آفرینی ویژه‌ای نداشت و حتی اگر بخواهیم کمی بی‌رحمانه نظر دهیم یک بازیگر آماتور هم می‌توانست جایش را بگیرد اما در کل فیلم از ارزش هنری بالایی برخوردار است و در کارنامه‌ی هنری او جایگاه ویژه‌ای دارد.

۲- جوخه‌ی انتحار (The Suicide Squad)

سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ کارگردان: جیمز گان

جیمز گان سایر بازیگران: ادریس البا، جان سینا، یوئل کینامان، سیلوستر استالونه

ادریس البا، جان سینا، یوئل کینامان، سیلوستر استالونه امتیاز IMDb فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

مارگو رابی در «جوخه‌ی انتحار» محصول سال ۲۰۲۱ دوباره برای ایفای نقش هارلی کویین بازگشت. جیمز گان که کارگردانی این دنباله‌ی سینمایی را بر عهده داشت از بعضی بازیگران قسمت‌های قبل استفاده و آن‌ها را با بازیگران تازه ترکیب کرد. این فیلم در درجه‌ی سنی R رده‌بندی ‌شده و بعضی از خشونت‌آمیزترین صحنه‌های فیلم‌های ابرقهرمانی را در خودش جای داده است. ماجرا درباره‌ی تیم جوخه‌ی انتحار است که برای نابود کردن آزمایشگاه حزب نازی که آزمایش‌های خطرناک و مخفیانه‌ای را انجام می‌دهد به کشور کورتو مالت فرستاده می‌شوند.

«جوخه‌ی انتحار» وقتی با فیلم قبلی مقایسه می‌شود یک موفقیت چشمگیر به حساب می‌آمد و علیرغم این که توانست امتیاز ۹۰ از ۱۰۰ را در وب سایت راتن تومیتوز به دست، در گیشه عملکرد نسبتا ضعیفی داشت و همین استقبال سرد هم احتمال ساخت دنباله‌های دیگر را به طور محسوسی کاهش داد.

۱- من تونیا هستم (I, Tonya)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: کریگ گیلسپی

کریگ گیلسپی سایر بازیگران: سباستین استن، جولیان نیکلسون، بوجانا نوواکوویچ، بابی کاناوله

سباستین استن، جولیان نیکلسون، بوجانا نوواکوویچ، بابی کاناوله امتیاز IMDb فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز راتن تومیتوز فیلم: ۹۰ از ۱۰۰

«من تونیا هستم» داستان زندگی یک اسکیت‌باز واقعی به نام تونیا هاردینگ را روایت می‌کند که در دهه‌ی ۹۰ میلادی به شهرت رسید و سپس با یک رسوایی بسیار بدنام شد. تونیا (مارگو رابی) قصد دارد در المپیک شرکت کند اما با اتهام حمله به رقیبش نانسی کریگان (کیتلین کارور) مواجهه می‌شود. حمله‌ای که در حقیقت توسط همسرش برنامه‌ریزی ‌شده و باعث آسیب شدید به پای نانسی و حذفش از رقابت‌ها می‌شود. این ماجرا زندگی حرفه‌ای و شخصی تونیا هاردینگ را برای همیشه دستخوش تغییر می‌کند و او یکی از بدنام‌ترین اسکیت‌بازهای دنیا لقب می‌گیرد. رابی برای بازی در این فیلم بیوگرافی نخستین نامزدی اسکارش را به دست آورد و هم‌بازی‌اش آلیسون جنی جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خودش کرد.

«من تونیا هستم» در همه‌ی جنبه‌ها موفق عمل کرد؛ فیلم در باکس آفیس بیش از ۵۰ میلیون دلار فروخت و این در حالی بود که هزینه‌ی ساخت آن تنها ۱۱ میلیون دلار بود. منتقدان بازی‌های فیلم و توانایی‌های آن در برانگیختن احساسات مخاطب را تحسین کردند.

