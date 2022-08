البته که از اعتبار فیلم هیچ‌وقت کاسته نشد. بعد از سال‌ها انتظار بالاخره گزارش شد که فیلم‌نامه‌ نویس یک هیولا تماس خواهد گرفت «A monster calls» پاتریک نس روی پروژه‌ی جدیدی در همان دنیا دارد کار می‌کند. جزییات البته هنوز مشخص نیستند اما خب بیایید امیدوار باشیم که ماجراجویی فوق‌العاده‌ای در انتظارمان خواهد بود. حالا در حالی که منتظر فیلم‌های دیگر «ارباب و فرمانده» هستیم، بیایید فیلم‌های مشابه را مرور کنیم.

«ارباب و فرمانده: گوشه‌ی دور دنیا» (Master and Commander: The far side of the world) زیر بارانی از تقدیر قرار گرفت وقتی برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ برای اولین‌بار پخش شد. برداشت و تبدیل خارق‌العاده‌ی پیتر ویر از سری رمان‌های پیتر ویر به طرز عجیبی بالای لیست فیلم‌های ناوبری و جنگی تاریخ قرار گرفت. البته یک غول بی‌شاخ و دم وجود داشت که متاسفانه فیلم ارباب و فرمانده نتوانست از آن جان سالم به در ببرد که همان «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» (Lord of the Rings: The return of the King) بود. که یک ماه بعد از این فیلم منتشر شد. برداشت حماسی عالی آقای پیتر جکسون فیلم ارباب و فرمانده را در جوایز آکادمی مغلوب کرد.

اگر چه خلاصه‌ی باکس آفیس فیلم خیلی قابل احترام بود ولی با توجه به بودجه‌ی عظیم ۱۵۰ میلیون دلاری، شانس ساخت نسخه‌ی ۲ فیلم خیلی کم بود. و نکته‌ی ناراحت‌کننده این است که فیلم، واقعا با توجه به بازیگرانی مانند راسل کرو در نقش «جک آبری» یا پل بتانی در نقش «استفن ماروتین» مناسب ادامه دادن بود و می‌شد کلی سورپرایز و ماجراجویی جدید را با آن دنبال کرد. ولی خب متاسفانه شاهکاری بود که هیچ‌وقت ادامه داده نشد.

۱. عملیات چرخ کردن (Operation mincemeat)

یکی از دلایلی که ارباب و فرمانده خیلی دوست داشتنی شده واقع‌گرایانه بودن جنگ‌های ناوبری فیلم است. با اینکه خیلی راحت می‌شود زمان جنگ را سردرگم و بی‌منطق نشان داد، ارباب و فرمانده فیلمی‌ست که استراتژی، دقت و شجاعت فرمانده آبری و مردانش را به نمایش می‌گذارد. اگر دنبال فیلم جدیدی هستید که که استراتژی و دقت جنگی را به نمایش گذاشته باشد، عملیات چرخ کردن (Operation mincemeat) فیلمی‌ است که به تازگی از دل جنگ جهانی دوم با داستانی واقعی در آمده است. فیلم دو افسر اطلاعات بریتانیا به نام‌های ایون مونتاگو (colin firth) و چارلز کولموندلی (Matthew Macfadyen) را به نمایش می‌گذارد که از بدن یک سرباز کشته‌شده برای فریب دشمن استفاده می‌کنند که به آنها بقبولانند نیروهای متحدین در صدد حمله‌ای در یونان و ساردینیا هستند.

۲. سگ خاکستری (Greyhound)

ارباب و فرمانده قطعا از بیشتر فیلم‌های بزرگ استودیوهای فیلم‌سازی در قسمت جنگ‌های دریایی واقع‌گرایانه‌تر است. با این وجود فیلم کمپانی اپل جایگاه قابل احترامی برای ناخدایان و قهرمانان جنگی در جنگ جهانی دوم متصور شده است. عجیب نیست که تام هنکس خودش به عنوان کسی که در بسیاری از فیلم‌ها با محوریت جنگ جهانی دوم بازی کرده، فیلم‌نامه را نوشته است. او همچنین نقش فرمانده ارنست کراوز «Ernest Krause» را در این فیلم به عنوان ناخدایی که به جنگ زیردریایی‌های آلمانی در روزهای اوایل جنگ می‌رود، بازی می‌کند.

۳. عملیات نهایی (Operation Finale)

اگر چه ارباب و فرمانده یک فیلم «اکشن» به حساب می‌آید. اما همزمان ارزش احتیاط و «میانه‌روی» را لحاظ می‌کند. آبری «Aubrey» می‌داند نباید نتیجه‌گیری را برای دشمنانش برای تشخیص محل اتراقشان آسان کند.

اگر دنبال فیلم تکان‌دهنده‌ای با مضمون جاسوسی هستید که رگه‌هایی از تاریخ را هم در خودش داشته باشد. عملیات نهایی فیلم با ارزشی‌ در سال‌های اخیر است که به آن کمتر پرداخته شده. فیلم بر اساس داستانی واقعی‌ است که جاسوسان اسراییلی تحت پوشش را به نمایش می‌گذارد که دنبال یک مامور نازی فراری به نام آدولف آیشمن هستند که نقشش توسط بن کینگزلی بازی می‌‌شود. می‌خواهند به جنایاتش در جنگ اعتراف کند. آیشمن همچنین یکی از محورهای فیلم راه‌حل نهایی «Final solution» نیز است.

۴. جزر و مد خونین (crimson tide)

«ارباب و فرمانده» (Master and commander) شاید نیاز شما را برای یک فیلم جنگی دریایی عالی مرتفع کند، اما اگر دنبال فیلم مشابهی با محوریت زیردریایی می‌گردید جزر و مد خونین همیشه انتخاب درستی‌ خواهد بود. شاهکار سال ۱۹۹۵ تونی اسکات (Tony scott) با درخشش جین هکمن (Gene Hackman) و دنزل واشنگتن (Denzel Washington) در سال‌های اوج کاری این دو بازیگر بود. هکمن در نقش افسر فرمانده با نام فرنک رمزی با ستوان جدید جنگنده به نام ران هانتر که نقشش توسط آقای واشنگتن بازی می‌شود، بخاطر تصمیمش مبنی بر روانه کردن یک بمب اتم، دچار تنش می‌شود.

۵. در قلب دریا (in the heart of the sea)

متاسفانه «در قلب دریا» هم به سرنوشت ارباب و فرمانده (Master and Commander) در گیشه دچار شد، وقتی فیلمتان یک هفته قبل از جنگ ستارگان منتشر‌ می‌شود این مشکل پیش می‌آید. اگر چه داستان موبی‌‌دیک بی‌نهایت بار مورد اقتباس قرار گرفته، شاهکار جنگی ران هاوارد (Ron Howard) اما توجه بیشتری کرده به آنچه احتمالا رخ داده. فیلم بر اساس فلش-بک روایت شده، به طوری که توماس نیکرسون (Thomas Nickerson) پیر که نقشش را برندن گلیسن (brendan gleeson) بازی می‌کند دارد از یام جوانی‌اش که نقش آن را تام هالند (Tom Holland) بازی می‌کند، روایت می‌کند. از موقعی که روی کشتی اسکس (Essex) برای ناخدا اون چیس «Owen chase» با بازی کریس همسورت (Chris Hemsworth) خدمت می‌کرده است.

۶. راه‌های افتخار (Paths of Glory)

بین تمام سکانس‌های شاهکار جنگی در ارباب و فرمانده (Master and Commander) پیتر ویر توانسته بود تبعات جنگ را نشان دهد. این افراد مجبور به کاری شده بودند و تبعات اعمالشان را هم باید قبول می‌کردند. استنلی کوبریک اما در فیلم راه‌های افتخار به معادلاتی بعد از جنگ‌جهانی اول می‌پردازد که به تعارضات به‌وجود آمده بعد از جنگ اشاره دارد.

کرک داگلاس در نقش فرمانده‌ای فرانسوی به نام کلنل دکس (Dax) در دادگاه از مردانش دفاع می‌کند در دادگاهی که آنها را به جرم خیانت در جنگ دارد محاکمه می‌کند. جنگی که به عقیده‌ی کلنل اگر وارد آن می‌شدند باختش از پیش تعیین شده بود.

۷. پل رودخانه‌ی کوای (bridge on the river Kwai)

«ارباب و فرمانده» فقط روی خدمه‌ی کشتی سورپرایز متمرکز نیست، فهمیدن پرسپکتیو و هدفشان که همان ناوچه‌ی فریگیت (frigate) است، کمی زمان‌بر است. برنده‌ی بهترین فیلم سال ۱۹۵۷ که «پل رودخانه‌ی کوای» است، در مورد اخلاقیات وضعیت مشابهی دارد. فیلم در مورد تعدادی سرباز بریتانیایی‌ست که توسط ژاپنی‌ها اسیر شده‌اند و مجبور به ساخت پل استراتژیکی شده‌اند. وقتی سربازان شروع به شورش و فرار می‌کنند، فرمانده‌ی بریتانیایی کلنل نیکلسون (Sir Alex Guinness) متوجه می‌شود که بیشتر از آنچه که باید، با زندان‌بان‌ها همدرد و همسو است.

۸. ملکه‌ی آفریقایی (african queen)

«کاپیتان فیلیپس» شاید برای افراد علاقه‌مند به دریانوردی کمی دلگیر و تاریک باشد. اگر از کیفیت ماجراجویی ارباب و فرمانده راضی بودید حتما باید فیلم کلاسیک «ملکه‌ی آفریقایی» اثر جان هیوستون (john huston) را ببینید. همفری بوگارت برای بازی در نقش چارلی آلنات (charlie allnut) جایزه آکادمی را برد، جایی که در نقش ناخدای کشتی ملکه‌ی آفریقایی بازی کرد. چارلی با اکراه مبلغی بریتانیایی به نام رز با بازی کاترین هپبرن (Kathrine Hepburn) را جا به جا می‌کند.

۹. دانکرک (Dunkirk)

شاهکار تجسم کریستوفر نولان از تخلیه‌ی دانکرک، ۳ خط داستانی دارد که برای هر کدام باید فضایی جدا در نظر گرفته شود. یکی از تکان‌دهنده‌ترین قسمت‌های داستان آن‌جایی‌است که شهروندان به کمک سربازان در حال فرار برای پیدا کردن مکانی امن می‌آیند. ما در اینجا با قهرمانانی نامتعارف طرفیم، دریانوردی به نام داوسون (Dawson) که پسرش پیتر با بازی (Tom Glynn-Carney) و مرد جوانی به نام جرج با بازی (Barry Koeghan) را به خط مقدم می‌برد.

۱۰. ۱۹۱۷

«ارباب و فرمانده» یکی از شناورترین فیلم‌های جنگی تاریخ‌ است. سم مندس (Sam Mendes) واژه‌ی شناور را با فیلم تکان‌دهنده‌اش با نام «۱۹۱۷» به سطح دیگری برده است. به لطف نبوغ مدیر تصویربرداری فیلم راجر دیکینز (Roger Deakins) مندس فیلم را طوری ساخته که انگار یک پلان خیلی بلند است. فیلم در مورد دو سربازی روایت می‌شود که باید پیام مهمی را به کلنل مکنزی با بازی بندیکت کامبربچ (Benedict Camberbatch) برسانند و به او در مورد تله‌ی ژرمن‌ها هشدار دهند.

