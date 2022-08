۸ مکان‌ واقعی انیمه‌های میازاکی که می‌توانید به آن‌ها سفر کنید

۱.اوهمو (The Ohmu)

موجودات بسیاری در انیمه‌ها هستند که ظاهرشان باعث سوءتفاهم می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این مسئله، «اهمو»های انیمه‌ی «نائوشکا از دره باد» (Nausicaa of the Valley of the Wind) ساخته‌ی استودیو گیبلی هستند که علی‌رغم ظاهر باابهت و بعضاً وهم‌آورشان، گیاهخوار و معمولا بی‌آزار هستند. البته اینطور نیست که این موجودات کاملاً هم بی‌خطر باشند. اگر گونه‌ی اهمو احساس خطر کنند، چشمانشان قرمز می‌شود و همگی با هم شروع به ایجاد سروصداهای بلندی می‌کنند و همه‌چیز را در مسیر خود نابود می‌کنند.

با وجود اینکه اهموها معمولاً مطیع هستند و فقط در صورت تحریک شدن خطرناک می‌شوند، طراحی کلی آنها در فیلم اصلاً خوشایند نیست. علاوه بر این که چشم‌های زیاد این موجود برای افراد مبتلا به تریپوفوبیا (ترس از حفره و سوراخ) می‌تواند آزاردهنده باشد، در کل هم دیدن خزنده‌ای غول‌پیکر چندان احساس خوبی القا نخواهد کرد.

۲. جادوگر هاول (The Wizard Howl)

هاول پندراگن، جادوگری با قدرت زیاد ولی بدنام است که در قلعه‌ی غول‌پیکر و چهارپای خود زندگی می‌کند. این جادوگر به دختری به نام سوفی که نفرین شده و به شکل پیرزن درآمده است، اجازه می‌دهد در قلعه‌اش بماند. سفر این دو همراه با دو ساکن دیگر قلعه آغاز می‌شود و با پیشرفت ماجرا هاول و سوفی به هم نزدیک‌تر شده و سعی می‌کنند با کمک یکدیگر نفرین‌هایی را که هریک دچارشان شدند، از بین ببرند.

۱۰ مفهوم انیمه «قلعه‌‌ی متحرک هاول» که تنها بعد از چندبار تماشا متوجه‌شان خواهید شد

درست است که هاول پندراگن احتمالاً محبوب‌ترین جادوگری نیست که در ذهن دارید، اما شخصیتی است که خیلی‌ها دوستش دارند. او که یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم «قلعه متحرک هاول» (Howl’s Moving Castle) است، دوست‌داشتنی طراحی شده است و در بیشتر لحظات فیلم مخاطبان می‌توانند با او ارتباط برقرار کنند. بااین‌حال، بی‌توجهی او نسبت به زنان و نگرش‌های غلطش در برخی لحظات ناپسند به نظر می‌رسد. ناگفته نماند، دیدن این شخصیت با موهای نارنجی رنگ‌شده یا زمانی که اولین بار به شکل پرنده‌ای‌اش ظاهر می‌شود، قطعاً شما را مورمور خواهد کرد.

۳. پادشاه گربه (The Cat King)

پادشاه دنیای «بازگشت گربه» (The Cat Returns) پس از این که متوجه شد دختری انسان به نام هارو پسرش، شاهزاده لون، را از ترافیک نجات داده است، هارو را برای تشکر به پادشاهی گربه‌ها برد. اما درواقع بی‌خبر از شاهزاده لون و برخلاف میل او و هارو، پادشاه می‌خواهد به هر قیمتی این دو با هم ازدواج کنند.

با وجود این که پادشاه گربه وهم‌آورترین مخلوق استودیو گیبلی نیست، اما این موجود با ظاهری آرام و لبخندی ملیح حس ناآرامی را به بیننده القا می‌کند. بیشتر از آن، اقدام او در ربودن دختری جوان برای ازدواج اجباری او با پسرش یا تلاش برای ازدواج خودش با او، آزاردهنده و نفرت‌انگیز است. بعلاوه، به‌خاطر خودخواهی‌های این شخصیت، هارو قربانی کلیشه‌ی محبوب انیمه‌ها، یعنی «تبدیل انسان به حیوان» می‌شود.

۴. مردان جوهری (The Blob Men)

مردان جوهری انیمه‌ی «قلعه‌ی متحرک هاول» که توسط جادوی جادوگر ویست خلق شده‌اند، درواقع خدمتکاران او هستند و هرکاری را که این جادوگر از آن‌ها بخواهد، انجام می‌دهند. همانطور که از نام آنها پیداست، همه‌ی آنها شبیه به لکه‌های جوهر هستند با ظاهری مبهم از انسان که می‌توانند تغییر اندازه دهند، کشیده یا فشرده شوند و حتی از دیوارها هم عبور کنند.

با وجود خونسردی ذاتی این موجودات بی‌فکر و بی‌احساس، چیزی که مردان جوهری را بسیار عجیب و غریب می‌کند، اندام بی‌شکل آنهاست. دیدن آن‌ها در حال تقلا در کوچه یا فشار دادن خود به شکاف دیوار برای عبور از آن، تصور سایه‌ای لزج و شیطانی را القا می‌کند. حتی با وجود این که آنها خطر مهمی برای هاول به حساب نمی‌آیند، اما مطمئناً از بسیاری از شخصیت‌های انیمیشنی ترسناک‌تر هستند.

۵. خدای جنگجو (The God Warrior)

خدای جنگجو که توسط انسان‌های پیشین ساخته شده است، سلاح بیومکانیکی غول‌پیکری‌ست که قادر است همه‌ی کشورها را به خاکستر تبدیل کند. اگرچه بیشتر این سلاح‌ها مدت‌ها پیش مرده و از بین رفته‌اند، اما یکی از آن‌ها فقط خوابیده و منتظر است تا کسی پیدایش کند.

بعد از چشم‌انداز ماشین کشتار هسته‌ای عظیم، دیدن سلاح کشتار جمعی بیولوژیکی ترسناک‌ترین چیزی است که می‌توان تصور کرد. طراحی خدای جنگجو انیمه‌ی «نائوشکا از دره باد» تقریباً شبیه موجودی است که از فیلم‌های دیوید کراننبرگ بیرون آمده است. خدای جنگجوی بازمانده درحالی پیدا می‌شود که گذر زمان آن را شکسته و ویران کرده و بخش‌های ناهموار و پوسیده‌ای از آن به جا گذاشته است.

۶. جادوگر ویست (The Witch Of The Waste)

جادوگر ویست جادوگری قدرتمند از انیمه‌ی «قلعه‌ی متحرک هاول» است که از جادوی خود برای زیبا و جوان ماندن استفاده می‌کند. به دلیل همین زیبایی هم او و هاول پندراگن عاشق هم می‌شوند. متأسفانه، وقتی هاول متوجه می‌شود که زیبایی او واقعی نیست او را ترک می‌کند. اما جادوگر ویست که هنوز عاشق اوست و می‌خواهد او را مال خود کند، به هر روشی تلاش می‌کند او را به دست بیاورد و قلبش را تصاحب کند.

گذشته از شخصیت فریبنده‌ و تلاش‌های وسواس‌آمیزش برای تصاحب هاول، جادوگر ویست در اکثر لحظات فیلم ظاهری عجیب و غریب دارد. در فرم «عادی» (یا بهتر است بگوییم جادویی) خود، این مخلوق استودیوی گیبلی حداقل می‌توان گفت وهم‌آور است، اما با از بین رفتن جادو و به تبع آن زیبایی او، این جادوگر به تدریج زشت‌تر می‌شود و ظاهری عجیب و حتی رقت‌انگیز پیدا می‌کند.

۷. یوبابا (Yubaba)

یوبابا، مسئول حمامی است که در انیمه‌ی «شهر اشباح» (Spirited Away) ارواح برای استراحت و شستشو به آن می‌آیند. او شخصیتی حریص معرفی می‌شود که اغلب با مردم معامله‌های ناعادلانه انجام می‌دهد تا آنها را به بردگی وادار کند. اما هر چند وقت یک بار هم جنبه‌های دلسوز این شخصیت، به‌خصوص در رابطه با فرزندش نمایش داده می‌شود.

اگرچه می‌توان اعمال یوبابا را شرورانه دانست، اما ترسناک بودن او بیشتر ریشه در ظاهر او به عنوان جادوگر و همینطور پرنده دارد. صورت بسیار پیر و چشم‌های درشت غیرطبیعی او حس وهم‌آوری را القا می‌کند که به راحتی می‌تواند باعث ایجاد لرز در ستون فقرات هرکسی شود.

۸. بی‌چهره (No-Face)

وقتی شخصیت بی‌چهره به حمام می‌آید، چیهیرو، دختر جوانی که مجبور به کار کردن در حمام شده، با او مهربانی می‌کند. به همین دلیل هم بی‌چهره روی خوشحال کردن او تمرکز می‌کند و سعی می‌کند به روش‌های هرچند نادرست او را خوشحال کند. در همین راستا او روح دیگری را در حمام می‌بلعد تا بتواند صحبت کند، اما ویژگی‌های دیگر آن روح را نیز جذب می‌کند و همین باعث می‌شود که او به موجودی پر سروصدا و پرخور تبدیل شود.

روح سیاه انیمه‌ی مشهور «شهر اشباح» نماد چیست؟

بی‌چهره بیشتر از هر روح دیگری در انیمه‌ی«شهر اشباح» شبیه به اشباح کلاسیک است. در ابتدا دیدگاه وسواسی او نسبت به چیهیرو تنها معذب‌کننده است، اما هر چه داستان پیش می‌رود، این موجود درنده‌تر و ترسناک‌تر می‌شود.

۹. روح جنگل (The Forest Spirit)

این روح به عنوان نگهبان جنگل بر همه‌ی ارواح دیگر حاکم است. بااین‌حال جامعه‌ای از معدنچی‌ها که در نزدیکی این جنگل شکل گرفته، به نام صنعت با این روح اعلان جنگ کرده است. البته این اعلان جنگ احمقانه‌ هم مانند بسیاری از مواقعی که انسان‌ها با طبیعت در می‌افتند، پایان خوبی ندارد.

روح جنگل انیمه‌ی «پرنسس مونونوکه» (Princess Mononoke) موجودی خیرخواه است که وظیفه‌ی آن حفاظت از طبیعت است. در نتیجه انتظار می‌رود دیدن آن خوشایند باشد. اما راه رفتن آهسته و بی‌صدا و چهره‌ی آن که کمی بیش از حد انسانی است، بیشتر ترسناک است تا خوشایند.

۱۰. لرد کاب (Lord Cob)

در سرزمین «دریای زمین»، جادوگری قدرتمند به نام کاب زندگی می‌کند. با وجود این که او قرار است به‌زودی به عنوان جادوگر پادشاهی معرفی شود، اما خواسته‌ی نهایی و جاه‌طلبانه‌ی او دست‌ یافتن به جاودانگی است. تابه‌حال هم توانسته از طریق جادوی عصا سن باستانی‌اش را بپوشاند و خود را جوان نگاه دارد.

شخصیت کاب از انیمه‌ی «داستان‌های دریای زمین» (Tales From Earthsea)، حتی قبل از این که چیزی از او بدانیم،احتمالاً وهم‌آورترین موجود در تمام فیلم‌های استودیو گیبلی است. چهره‌ی مارمانند او، همراه با صدای ملایم ویلم دافو در دوبله‌ی انگلیسی به‌اندازه‌ی کافی وهم‌آور است. با تمام این اوصاف، هنگامی که جادوی او شکست می‌خورد و سن واقعی او نشان داده می‌شود، واقعاً تبدیل به کابوسی مجسم می‌شود.

منبع: COLLIDER

نوشته ۱۰ موجود ترسناک و وهم‌انگیز انیمه‌های استودیو گیبلی اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala