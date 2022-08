۱۵۶ فیلم کمدی هوشمندانه‌ و تاثیرگذار تاریخ سینما به انتخاب مردم

اواخر دهه ۶۰ میلادی، شش دانشجوی جوان به نام‌های گراهام چپمن، جان کلیز، تری گیلیام، اریک آیدل، تری جونز و مایکل پیلین که تازه وارد کارهای هنری شده‌ بودند، تصمیم گرفتند با تشکیل یک گروه هنری به نام «مانتی پایتون» سبک جدیدی در ساختار کمدی‌ها تلویزیونی ایجاد کنند. آنها براساس همین رویکرد سریالی برای شبکه بی‌بی‌سی انگلیس ساختند به نام «سیرک پرنده». سبک جدید، بهره‌گیری از جریان سیال ذهن و زبان گزنده کمدی این سریال، این گروه هنری را به شهرت رساند و آنها تصمیم گرفتند ادامه کار نویسندگی و تولید کمدی خود را به سینما ببرند. «مانتی پایتون و جام مقدس» اولین محصول مشترک این گروه در سینما بود. این فیلم درباره شاه آرتور است که به همراه شوالیه‌های‌ وفادارش به دنبال جام مقدس می‌روند و با موانع عجیب و کمدی روبرو می‌شوند. اما در واقع مانتی پایتون‌ها قصد داشتند با این فیلم قوانین مذهبی احمقانه و اخلاقیات از دست رفته را نقد کنند.

«زندگی برایان» دومین فیلم سینمایی، محصول مشترک گروه مانتی پایتون‌ها بود. البته این فیلم به راحتی ساخته نشد و به دلیل موضوع مذهبی بحث‌برانگیزش سرمایه‌گذاران قبول نمی‌کردند هزینه‌های آن را پرداخت کنند. در نهایت یکی از اعضای گروه بیتلز با هزینه شخصی تهیه این فیلم را برعهده گرفت. گروه شش نفری مایتی پایتون در ۴۰ نقش این فیلم بازی می‌کردند. «زندگی برایان» درباره یک فرد یهودی بود که در زمان پیامبری حضرت عیسی در یک شهر کوچک زندگی می‌کرد و به دلیل شباهت ظاهری و زندگیش به مسیح، همه فکر می‌کردند که او عیسی مسیح است. داستان این فیلم بسیار مورد انتقاد گروه‌های مذهبی قرار گرفت تا جایی که اکران آن در بسیاری از شهرهای انگلیس ممنوع شد.

«هواپیما» در دسته فیلم‌های هجو قرار می‌گیرد که قواعد ژانر و فیلم‌های جدی را مورد تمسخر قرار می‌دهد. در این فیلم سکانس‌های مشهور بسیاری از آثار ساخته شده هوایی در دهه ۷۰ را می‌بینیم که با نگاهی کنایه‌آمیز به آنها پرداخته شده. داستان درباره خلبانی است که به دلیل ترس از پرواز، مدتها سوار هواپیما نشده. او حالا به یک دلیل احساسی مجبور است به عنوان مسافر در یک هواپیما قرار بگیرد. اما ماجراهایی باعث می‌شود که او ترسش را کنار بگذارد و به سختی هواپیما را فرود بیاورد. این فیلم به فروش بسیار بالایی در گیشه رسید.

«شکارچیان روح» به دلیل علاقه کارگردانش به موضوعات ماوراطبیعی با نگاهی طنز و تخیلی به این موضوع پرداخته. این فیلم درباره یک گروه است که تصمیم می‌گیرند ارواح را شکار کنند. این کار اتفاقات و چالش‌های عجیبی را برای آنها رقم می‌زند. فیلم همچنین نگاهی کنایه‌آمیز به مسله احضار ارواح و بازگشت روح پس از مرگ هم دارد. «شکارچیان روح» تاثیر بسیاری در فرهنگ عامه آمریکا داشت و تا سال‌ها اصطلاحات و موضوعات آن وارد حرف‌های روزهای مردم شده بود. از طرفی سازندگان تصمیم گرفتند چند دنباله برای آن بسازند، اما دنباله‌ها هیچ‌کدام موفقیت اولیه را بدست نیاورد.

یکی از مسایل مهم روانشناختی و جامعه شناسی در دهه ۸۰ میلادی در آمریکا، سخت‌گیری‌های موجود در دبیرستان‌ها بر نوجوانان در جهت تحصیل بهتر بود. موضوعی که بسیاری منتقد آن بودند و فرار کردن از مدرسه را راهی برای خلاقیت بیشتر می‌دانستند. جان هیوز، داستان اولیه فیلم را در کمتر از یک هفته نوشت و پس از آن دنبال تحقیقات رفت. داستان «مرخصی فریس بولر» درباره‌‌ی فرارهای متعدد و خلاقانه یک دانش‌آموز از دبیرستان و از دست والدینش است. این فرارها معمولا به همراه دوستان فریس انجام می‌شود و هربار آنها سر از اتفاقات و مکان‌های هیجان‌انگیزی در می‌آورند. کمدی این فیلم نوجوانانه شاید امروز و با تغییراتی که در قوانین مدرسه‌ها به وجود آمده چندان قابل قبول نباشد. اما در زمان خود یکی از فیلم‌های موفق گیشه به حساب می‌آمد.

این فیلم کمدی، منبع الهام بسیاری از فیلم‌های کمدی ایرانی در دهه هشتاد است. فیلمی درباره دو مرد کلاهبردار که برای رسیدن به یک ثروت زیاد، هرکاری انجام می‌دهند. یکی از آنها شیک و تحصیلکرده است و با زن‌ها طوری صحبت می‌کند که آنها را جذب و تلکه کند و دیگری عامی‌تر است و ترفندهای کلاهبرداری را بهتر استفاده می‌کند. این فیلم در گیشه چندان موفق نبود، اما بازی بازیگرانش از نظر منتقدان مورد توجه قرار گرفت.

این فیلم یک کمدی جنایی برای نشان دادن مشکلات و اختلافات درون گروه‌های خلافکاری است. «ماهی به نام وندا» درباره یک گروه سارق حرفه‌ای است که رهبر آنها یک قطعه الماس با ارزش را دزدیده و حالا زیردستانش می‌خواهند از او انتقام بگیرند. این فیلم با درون‌مایه کمدی‌اش بسیار مورد توجه قرار گرفت. کوین کلاین به عنوان یکی از بازیگران مکمل و از زیردستان رهبر مرکزی گروه خلافکاری، توانست برای این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را بدست آورد. همچنین دنباله‌ای برای این فیلم در سال ۱۹۹۷ ساخته شد که البته نتوانست موفقیت آن را تکرار کند.

یک وکیل به نام وینی، ۵ سال است هیچ پرونده موفقی نداشته و این باعث شده در خطر از دست دادن شغلش قرار بگیرد. در همین شرایط دختر عموی وینی همراه نامزد شرورش مرتکب قتل می‌شوند و برای رفع اتهام سراغ وینی می‌روند تا وکالتشان را برعهده بگیرد. این تقابل و تلاش وینی برای برنده شدن در این پرونده، شرایط کمدی جذابی را ایجاد می‌کند. فیلم نگاه نقادانه‌ای به مشکلات ساکنان محله‌های فقیرنشین نیویورک و قوانین موجود درباره آنها دارد. همچنین وکلای دادگستری آمریکا، این فیلم را یک نمونه بسیار عالی برای نشان دادن حقایق موجود در روند دادرسی و دادگاه‌های جنایی آمریکا می‌دانند.

این فیلم درباره یک گزارشگر هواشناسی است که برای پرداختن به یک باور عامیانه به شهری سفر می‌کند. در این شهر معتقدند اگر موش خرما در یکی از روزهای ابتدایی ماه فوریه از لانه خود بیرون بیاید، بهار زودتر از راه می‌رسد. اما گزارشگر با رسیدن به این شهر در یک سیکل زمانی گیر می‌کند که هر روز در شرایط گراندهاگ یا همان بیرون آمدن موش خرما گرفتار است. در واقع این فیلم یک نوع کمدی سیاه است که پس از مدتی از شکل طنز خارج شده و حتی می‌تواند بر اعصاب و احساسات مخاطب اثر بگذارد. میزان تاثیرپذیری این فیلم در فرهنگ عامه تا حدی بود که پس از اکران موفق آن در دهه ۹۰ ، اصطلاح «روز گراندهاگ» به معنی یک کار خسته‌کننده و تکراری، وارد اصطلاحات زبان انگلیسی شد.

یکی از برجسته‌ترین آثار لیست ما «داستان عامه‌پسند» است. این فیلم در واقع در ژانر جنایی ساخته شده، اما شوخ‌طبعی موجود در آن مخاطب را به خنده وا می‌دارد و از طرفی پیچیدگی‌ها و شخصیت‌پردازی‌های آن، فیلم را تبدیل به یک کمدی سیاه و کنایه‌آمیز می‌کند. نام فیلم هم از مجله‌ها و داستان‌های عامه پسند دهه هشتاد و هفتاد میلادی گرفته شده و دقیقا کنایه‌ای هجوآمیز به آنها دارد. کویین تارانتینو، با این فیلم چند داستان را که به صورت غیر خطی روایت می‌شوند، به هم وصل کرده. شخصیت‌های فیلم پالپ فیکشن در وضعیت بدی قرار می‌گیرند، از آن وضعیت فرار می‌کنند و دچار وضعیت بدتری می‌شوند. فیلم ۷ پرده دارد که نام هریک پیش از آغاز نمایش نشان داده می‌شود. روایت‌های ۱ و ۷ و روایت‌های ۲ و ۶ بر یکدیگر هم‌پوشانی دارند و از دو دیدگاه متفاوت نمایش داده می‌شوند. این فیلم یکی از آثار ماندگار و قابل ارجاع در تاریخ سینمای هالیوود است.

یکی از رقیبان اصلی فیلم «عامه پسند» در مراسم اسکار سال ۱۹۹۴، فیلم «فارست گامپ» بود. این فیلم یک کمدی درام است درباره چند دوره از زندگی مردی که کمی دچار کند ذهنی است. این مشکل ذهنی، فارست را تبدیل به یک شخصیت دوست‌داشتنی کرده. تمرکز فیلم بر روی اتفاقات سیاسی است که در چندین دوره در آمریکا افتاده و در واقع حضور فارست گامپ در تمام این رویداد‌ها و اثرگذاری او در جامعه، فیلم را به شکل دارماتیکی به سمت یک کمدی شیرین می‌برد. بازی تام‌هنکس در نقش فارست گامپ یکی از شاهکارهای کارنامه این بازیگر است. همچنین این فیلم جزو لیست ۱۰۰ فیلم برتر تاریخ سینما قرار دارد.

«فارگو» یکی از آثار مهم برادران کوئن در دهه ۹۰ است. اثری که در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ هم جا گرفته و توانست اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را برای این دو برادر به همراه داشته باشد. واقعیت این است که درون‌مایه بسیاری از آثار کوئن‌ها طنز است و حتی ساختارهای ژانر را هم با آثارشان مورد تمسخر قرار می‌دهند. «فارگو» یک معمای جنایی پلیسی را با چاشنی طنزی هوشمندانه در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. داستان فیلم براساس یک اتفاق واقعی شکل گرفته. قصه در اواخر دهه هشتاد در شهری به نام فارگو می‌گذرد که مردی برای فرار از بدهی‌های زیادش، نقشه‌ای برای ربودن همسرش می‌کشد تا بتواند از پدر همسرش پول بگیرد. او برای این کار دو دزد را استخدام می‌کند. اما همه اتفاقات براساس نقشه پیش نمی‌رود.

جک نیکلسون بازیگری است که به بازی در نقش شخصیت‌های عصبی و شرور بیشتر شناخته می‌شود. اما سازندگان فیلم «بهتر از این نمیشه» تصمیم گرفتند او را در چالشی عجیب قراردهند و بازی در یک فیلم کمدی موزیکال را به او پیشنهاد دادند. نیکلسون در این فیلم در نقش ملوین، یک نویسنده رمان‌های مشهور بازی می‌کند. او دچار بیماری وسواس اجباری است و هیچ چیزی را خارج از قواعد خودش نمی‌پذیرد. اما سرنوشت او را در شرایطی خاص قرار می‌دهد که مجبور می‌شود از سگ همسایه مراقبت کند و حتی شرایط زندگی‌اش را تغییر دهد. این فیلم تلاش می‌کند این مفهوم را به مخاطب منتقل کند که گاهی از چارچوب‌های سخت تعریف شده خود بیرون آمدن، شکل جدیدی از زندگی را به ما نشان خواهد داد. نیکلسون برای بازی متفاوت و تحسنی‌برانگیزش در این فیلم برنده جایزه اسکار شد.

«فول مانتی» یک اصطلاح است و به معنی تماما عریان به کار می‌رود. نام این فیلم از یک تکنیک رقص مشهور در شوهای تلویزیونی گرفته شده که در آن گروه‌های رقصنده به طور کامل عریان می‌شوند. اما در واقع «فول مانتی» یک کمدی سیاه و گزنده در نقد شرایط بیکاری، افسردگی ناشی از اخراج‌های ناخواسته و تناقضات روحی موجود در جامعه بریتانیا در اواسط دهه ۹۰ میلادی است. داستان این فیلم درباره ۶ مرد است که سال‌ها کارمند یک شرکت فولادسازی بوده‌اند و حالا بیکار شده‌اند. آنها برای تامین مخارج زندگی و حفظ خانواده‌ی خود تصمیم می‌گیرند در یک مسابقه رقص تلویزیونی شرکت کنند. «فول مانتی» بسیار مورد توجه منتقدان در جشنواره‌های مختلف قرارگرفت و در گیشه هم با موفقیت زیادی همراه بود.

برادران کوئن ۲ سال پس از ساخت «فارگو» یکی از شاهکارهای مشهور خود به نام «لبوفسکی بزرگ» را خلق کردند. این فیلم یک کمدی تمام عیار است، اما کمدی که مخاطب را با پیچیدگی‌های زمانی و شخصیتی فراوانی روبرو می‌کند. داستان «لوفسکی بزرگ» درباره مردی است که فقط می‌تواند بولینگ بازی کند و هیچ شغل و منبع درآمدی ندارد. اما پس از مدتی با یک فرد مشهور هم‌نام در می‌آید و این موضوع برایش با اتفاقات جالبی همراه است. این فیلم هم مانند بسیاری از کمدی‌های خاص سینمایی، در اکران اولیه به موفقیت چندانی در گیشه نرسید، اما پس از گذشت زمان به یکی از آثار بسیار ماندگار برادران کوئن و تاریخ هالیوود تبدیل شد. میزان موفقیت و شهرت این فیلم تا حدی است که جشنواره‌ای به صورت سالانه از ۲۰۰۲ در بسیاری از شهرهای آمریکا به نام «جشنواره لبوفسکی» برگزار می‌شود و در آن به یاد این فیلم و شخصیت‌های مشهورش همه لباس‌های کاراکترهای فیلم را می‌پوشند، بولینگ‌بازی می‌کنند و بخش‌هایی از فیلم را می‌بینند.

«نمایش ترومن» یک کمدی علمی تخیلی و خلاقانه است. این فیلم موضوع قضاوت دیگران را با بهره‌گیری از یک جالب، برای مخاطب به نمایش می‌گذارد. داستان درباره مردی است که بدون اینکه بداند، زندگی‌اش به صورت ۲۴ساعته و زنده از یک شبکه تلویزیونی برای همه در سراسر جهان پخش می‌شود. او پس از مدتی با این واقعیت روبرو می‌شود و تلاش می‌کند از این شرایط فرار کند. این فیلم پس از اکران به یکی از آثار قابل ارجاع در زمینه روانشناسی تبدیل شد. همچنین علاوه بر گیشه موفق، نظر مثبت بسیاری از منتقدان را در فستیوال‌های مهم سینمایی جهان جلب کرد.

در دهه ۹۰ میلادی به دلیل پیشرفت گسترده تکنولوژی و ورود کامپیوتر به همه ارکان زندگی، کارمندان بخش فن‌آوری اطلاعات بسیار در مرکز توجه قرار داشتند. به همین دلیل سختی کار آنها و سر و کله زدن با موجودات تازه واردی به نام کامپیوترها، به یکی از مسایل مهم در عرصه فیلم و مستند‌سازی تبدیل شده بود. مایک جاج در همان سال‌ها براساس این مشکلات و به صورت طنز در سریال کارتونی به این موضوع پرداخته بود، اما در سال ۹۹ تصمیم گرفت این ایده را به یک فیلم بلند سینمایی تبدیل کند. «محیط اداره» با نگاهی طنز و کنایه‌آمیز به شرایط و خستگی ناشی از کار با کامپیوتر در یک شرکت بزرگ کامپیوتری می‌پردازد. بسیاری از سکانس‌های آن به کلیپ‌های کوتاه و پربازدید در فضای مجازی تبدیل شد. مثلا سکانسی که سه کارمند از شدت عصبانیت از کار نکردن دستگاه چاپگر، شروع به تخریب آن می‌کنند.

شوخی با مذهب و اعتقادات دینی، همیشه یکی از بحث‌برانگیزترین انواع کمدی بوده. «دگما» هم دقیقا بر روی همین موضوع تمرکز دارد. دو فرشته که از بهشت رانده شده و به زمین سقوط کرده‌اند، حالا می‌خواهند با استفاده از برخی شکاف‌های اعتقادی، حقانیت خدا را زیر سوال ببرند و از این طریق به بهشت بازگردند. اما در نهایت موفق نمی‌شوند. این فیلم با انتقادات بسیار زیادی از سوی کاتولیک‌ها و کلیساهای مشهور جهان روبرو و اکرانش در برخی کشورها متوقف شد. اما در نهایت منتقدان از این فیلم استقبال کردند و به فروش خوبی هم در گیشه رسید.

بازهم فیلمی از برادران کوئن که اینبار داستان آن را براساس اقتباسی آزاد از منظومه «اودیسه» هومر نوشتند. اما کمدی فیلم از جایی شکل می‌گیرد که برادران کوئن قصد داشته‌اند المان‌ها و شخصیت‌های باستانی یک متن کهن را امروزی کنند و اتفاقا با رندی تمام، به وسیله این کار با مسایل مذهبی مسیحیت، موضوعات وابسته به آن و سیاست روز شوخی کرده‌اند. این فیلم داستان ۳ مرد بزهکار است که از میان جنایتکاران فرار می‌کنند تا به گنجی که یکی از آنها معتقد است در جایی پنهان شده برسند. مسیری که این ۳ شخصیت طی می‌کنند و کاراکترهایی که با آنها روبرو می‌شوند همه به شکلی نقادانه و کنایه‌آمیز هستند. «ای برادر کجایی؟» در اسکار و گلدن گلوب مورد توجه قرارگرفت. اما بیش از همه قطعات موسیقی آن که بیشتر هم براساس ساختار فلکلور آمریکایی اسخته شده بود برنده بیشتر جایزه‌ها در فستیوال گرمی شد.

یکی از آثار برتر سینمای جهان در ۱۰۰ سال گذشته. «آملی» فیلمی است که مخاطب را از زندگی معمولی خود جدا می‌کند با جزییات شگفت‌انگیز و سرگرم‌کننده زندگی آشنا می‌کند. این فیلم یک کمدی رمانتیک درباره دختری است که از زمان تولد با وجود داشتن پدر و مادری دلسوز، تنها بوده و حالا با داشتن ظاهر، خانه و شغلی معمولی، دچار کسالت شده و دنبال راهی برای تغییر روند زندگی‌اش می‌گردد. تغییری که با پیدا کردن یک جعبه در دیواره خانه‌اش شروع می‌شود. دیدن آدمهای مختلف، تجربه شگفت‌انگیز شنیدن داستان‌های زندگی و خیال‌پردازی با آن‌ها و در نهایت عاشق شدن، فیلم «آملی» را به یک اثر تحسین‌برانگیز تبدیل کرده.

این فیلم از اولین آثار وس اندرسون در سینمای هالیوود است. کارگردانی با زاویه دید و ساختاری متفاوت که موافقان و مخالفان زیادی دارد. «خانواده اشرافی تننبام» درباره خانواده‌ی از هم پاشیده‌ای است که حالا دوباره دور هم جمع شده‌اند. این فیلم با یک دروغ آغاز می‌شود و آن برداشت از کتاب خاطرات پدر خانواده است. فردی که فرزندانش را ترک کرده و حالا پس از سال‌ها بازگشته و خود را بیمار جا می‌زند. اما درون‌مایه اصلی فیلم به نقد شرایط اجتماعی و خانواده‌های اشرافی و بزرگ که بیشتر با رفتارهایشان به افراد خانواده ضربه می‌زند پرداخته است.

یک فیلم بیوگرافی کمدی جنایی که به همان‌ اندازه که مخاطب را می‌خنداند، او را شگفت‌زده خواهد کرد. «اگه میتونی من رو بگیر» براساس یک داستان واقعی و درباره زندگی فردی نوشته شده که سال‌ها با جعل چک و هویت خود توانست به ثروت زیادی برسد. این فیلم داستان زندگی مردی به نام فرانک است که با بهر‌ه گیری از هوش خود کلاهبرداری می‌کند و مدتی خلبان می‌شود، بعد پزشکی می‌کند و در دوره‌ای هم کار وکالت را می‌پذیرد. در این میان یک مامور اف بی آی هم در تعقیب و گریزی سخت، به دنبال این شصخیت است اما هیچ وقت به او نمی‌رسد. بسیاری «اگه میتونی من رو بگیر» را فیلمی کنایه‌آمیز در نقد قدرت کم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در دهه ۷۰ میلادی می‌دانند. واقعی بودن داستان این فیلم بیش از هرچیز باعث جلب توجه مخاطب به پیام انتقادی فیلم است.

زامبی‌ها یکی از المان‌های وحشت آفرین هستند که بسیاری از کارگردان‌های هالیوود تا به حال به آن‌ها پرداخته‌اند. اما رایت کارگردان انگلیسی با نگاهی کمدی و فانتزی سراغ این مردگان از گور برخاسته رفته. پسری به نام شان که نامزدش به او خیانت کرده و مادرش نیز ازدواج کرده و چندان رابطه خوبی با او ندارد، برای زندگی نزد دوست صمیمی‌اش اد می‌رود. اما پس از مدتی مردگان شهر از گورهایشان بلند می‌شوند و شان و اد تلاش می‌کنند تا نامزد و مادر شان را از این مهلکه نجات بدهند. شان در تمام فیلم پیراهنی سفید با کراواتی قرمز بر تن دارد و این خود نمادی خنده‌دار برای این مبارز با زامبی‌ها است. لباس شان در این فیلم آنقدر مشهور است که پس از اکران فیلم، در موزه‌ای در شهر سیاتل آمریکا نگه‌داری می‌شود. فیلم «شان مردگان» با اینکه ترسناک مطلق نیست و حتی در صحنه‌هایی بیننده را به شدت میخنداند، اما در فستیوال ساتورن سال ۲۰۰۴ به عنوان بهترین فیلم ترسناک شناخته شد و جوایز متعدد دیگری نیز به دست‌آورد.

فیلم‌هایی که اصطلاحا به آنها جاده‌ای گفته می‌شود، معمولا یکی از انواع پرطرفدار کمدی‌ها است. «میس سان‌شاین کوچولو» فیلمی درباره تسلیم نشدن، ادامه دادن و نترسیدن از شکست است. یک خانواده آمریکایی باید خود را به مسابقه میس سان‌شاین کوچولو برسانند تا دختر کوچک خانواده در آن شانس خود را امتحان کند. این مهم‌ترین دلیلی است که افراد این خانواده را پس از مدتها دور هم جمع کرده و در یک ماشین به سمت مقصد در حرکت هستند. همین در کنار هم بودن و تعامل یک خانواده پس از مدتها باعث اتفاقات خنده‌داری می‌شود که به صورت کنایه‌آمیز به تنهایی هر یک از افراد خانواده در بیشتر روزهای سال می‌پردازد. ساخت این فیلم که براساس یک نمایش‌نامه نوشته شده، با وجود کم‌خرج بودن، ۵ سال طول کشید.

نباید از «بعد از خواندن بسوزان» انتظاری در حد و اندازه دیگر فیلم‌های برادران کوئن داشته باشید. اما به هر حال این دو برادر در این فیلم مثل همیشه ساختارهای ژانر را تغییر داده‌اند و نتیجه‌ای که به دست آمده مخالفان و موافقان بسیاری دارد. «بعد از خواند بسوزان» یک کمدی سیاه است که در آن بیشتر به نقد سازمان سیا و شرایط حاکم بر اجتماع روز آمریکا پرداخته شده. ماجرا درباره یک مامور قدیمی سی آی ای به نام آزبورن کاکس است که به دلیل مشکلات ناشی از الکل از کار خود برکنار می‌شود. او تصمیم می‌گیرد کتاب خاطراتش را منتشر کند. اما طرح طلاق همسرش و اخاذی یک کارگر باشگاه ورزشی از این خانواده، داستان را به سمت یک درام جنایی که البته مخاطب را مدام به خنده وا می‌دارد، می‌برد.

«در بروژ» یکی از آثار سینمایی برجسته مارتین مک‌دونا، فیلمنامه‌نویس مشهور ایرلندی است که البته مانند همه آثار او در ژانر کمدی‌های جنایی قرار می‌گیرد. فیلم در واقع منتقد اعتقادات عجیب گنگسترها است. داستان «در بروژ» درباره دو مرد به نام‌های ری و کن است که از طرف رییس خود برای انجام ماموریتی به شهر بروژ فرستاده می‌شوند. یکی از آنها پس از مدتی متوجه می‌شود که باید دیگری را بکشد، اما این کار را نمی‌کند و این شروع اتفاقات عجیبی است که بیشتر به شرایط حضور افراد در گروه‌های گنگستری بازمی‌گردد. «در بروژ» با تحسین فراوان منتقدان و فروش خوب گیشه، یکی از عوامل شهرت مارتین مک‌دونا در سینمای جهان است.

«تندر استوایی» در واقع در میان آثار هجو سینمای هالیوود قرار می‌گیرد. بن استیلر با کارگردانی و بازیگری این فیلم قصد داشته قوانین و مقدمات لازم برای ساخت فیلم‌های اکشن پرخرج را مورد تمسخر و نقد قرار دهد. در این فیلم یک عده از بازیگران برای تمرین نقش خود در یک فیلم اکشن، به جنگل‌های استوایی می‌روند تا با قرارگیری در موقعیت بهتر به کاراکتر خود برسند. این سفر باعث اتفاقات خنده‌دار در مسیر کاری آنها می‌شود. اما فیلم پر از ارجاعاتی است که با آن ساختار فیلم‌های اکشن زیر سوال می‌رود. «تندر استوایی» از معدود فیلم‌های ژانر هجو است که در اسکار و گلدن و گلوب بسیار مورد توجه قرار گرفته.

این فیلم توسط یک گروه هنری نیوزلندی مشهور ساخته شده و آنقدر به شهرت رسید که پس از چند سال یک سریال هم با همین نام براساس آن ساخته شد. «آنچه در سایه انجام می‌دهیم» یک کمدی ترسناک درباره زندگی خون‌آشام‌ها است. در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی بسیاری از فیلم‌ها شکل ترسناکی از باورهای قدیمی درباره زندگی خون آشام‌ها را به تصویر می‌کشیدند، اما این فیلم به شکل طنزی هجو آمیز وارد زندگی چند خون‌آشام شده است. «آنچه در سایه انجام می‌دهیم» قصد دارد ترس ایجاد شده از این موجودات افسانه‌ای را به چالش بکشد و آن را یک کار مسخره نشان دهد. این افراد قرار است خود را با زندگی مدرن تطابق بدهند و این مسله اتفاقات خنده‌داری برای آنها به وجود می‌آورد.

طرفداران نوع خاص کارگردانی وس اندرسون، «هتل بزرگ بوداپست» را یکی از کارهای برجسته این کارگردان می‌دانند. او اصرار دارد با برجسته کردن رنگ‌ها، دوران فاشیستی اروپا را در اواسط قرن بیستم مورد تمسخر قرار بدهد. داستان این فیلم در هتلی در یک شهر خیالی می‌گذرد. یکی از میهمانان هتل می‌میرد و تابلوی باارزشی از او به مهماندار هتل ارث می‌رسد. تقابل رژیم فاشیستی و تلاش برای رسیدن به یک تابلو گران‌قیمت، طنزی هوشمندانه و قابل تامل در این فیلم ایجاد کرده که مختص آثار متفاوت اندرسون است. این فیلم کاندید ۹ جایزه اسکار بود.

یک کمدی سیاه درباره شرایط کشور آلمان در جریان و پس از جنگ دوم جهانی. در این فیلم یک پسر بچه که عاشق هیتلر است، تلاش می‌کند به نازی‌ها بپیوندد اما موفق نیست. مادرش اما از هیتلر بیزار است و حتی در خانه‌اش به یک یهودی جا می‌دهد. داستان فیلم از جایی عجیب‌تر می‌شود که جنگ تمام می‌شود و هیتلر شکست می‌خورد اما پسر کوچک نمی‌خواهد این واقعیت ار قبول کند. «جوجه خرگوشه» براساس رمانی به نام «آسمان زندانی شده» ساخته شده. این فیلم، طنز تلخی بسیار خوش‌آب و رنگ، با داستانی متفاوتی است که شکل دیگری از جنگ را به مخاطب نشان می‌دهد. شاید به دلیل همین تصویر متفاوتش با انتقادهای بسیار زیادی مواجهه شد، اما با وجود این در اسکار درخشید و علاوه بر نامزدی اسکارلت جوهانسون، برنده جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی شد.

