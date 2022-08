فیلم «گرگ وال استریت» را مارتین اسکورسیزی بر اساس کتاب زندگینامه‌ای با همین نام ساخت که سال ۲۰۰۷ به قلم خود بلفورت منتشر شد. بلفورت در این کتاب خاطرات کلاهبرداری‌های خودش، دهه‌ی ۱۹۹۰ نیویورک زمانی که کارگزار بازار سهام بود را شرح داده است. در فیلم لئوناردو دی‌کاپریو که نقش بلفورت را بازی کرده با شخصیت رابی در یک مهمانی ملاقات می‌کند و خیلی زود تصمیم می‌گیرد همسر اولش را به خاطر او ترک کند.

در زندگی واقعی همسر سابق بلفورت، نادین ماکالوسو (نه کاریدی) نام دارد. این دو سال ۱۹۹۸ از هم طلاق گرفتند. مارگو رابی زمان فیلمبرداری «گرگ وال استریت» با ماکالوسو ملاقات کرد. او سال ۲۰۱۴ به وبسایت ایندی وایر (IndieWire) گفت: «به من گفتند اگر بخواهم می‌توانم او را ببینم و من هم تصمیم گرفتم این کار را بکنم و خیلی از این بابت خوشحالم. واقعاً برای من مفید بود. نگاه او به فیلم بسیار عالی بود و درک بالایی داشت که نشان می‌دهد او چقدر انسان قوی‌ای است. مجبور بود قوی باشد تا بتواند با جردن و تمام شیطنت‌هایش کنار بیاید.»

فیلم‌های مارگو رابی از بدترین تا بهترین؛ هارلی کویین محبوب دی.سی (پرتره‌ی یک بازیگر)

سال ۲۰۱۶ مارگو رابی در ادامه‌ی حضور در نقش‌های از پیش شناخته‌شده نقش جین پورتر معشوقه‌ی تارزان را در فیلم «افسانه‌ی‌ تارزان» (The Legend of Tarzan) بازی کرد. فیلم را البته منتقدان دوست نداشتند اما در گیشه ۳۶۵ میلیون دلار فروش کرد. «افسانه‌ی تارزان» برداشت دیگری از داستان مشهور تارزان بود؛ کودک بی‌سرپرستی که پس از مرگ والدینش میمون‌ها بزرگش می‌کنند. البته در این فیلم، جین و جان، با نام مستعار تارزان، مدتی است که میان انسان‌ها زندگی می‌کنند.

قدمت شخصیت جین به اندازه‌ی تارزان زیاد است. این شخصیت اولین بار سال ۱۹۱۲ در داستان ادگار رایس باروز، به نام «تارزان فرزند گوریل‌ها» وارد دنیای داستان شد. تارزان و معشوقه‌اش، جین، بیش از صد سال است که وارد فرهنگ عامه شده‌اند و در این مدت بالغ بر بیست زن نقش جین را بازی کرده‌اند، از جمله انید مارکی، مورین اوسالیوان، بو درک، اندی مک داول، مینی درایور، اولیویا دابو و البته مارگو رابی.

هارلی کوئین شخصیت از پیش شناخته‌شده‌ی دیگری است که رابی اولین بار سال ۲۰۱۶ در فیلم «جوخه‌‌ی انتحار» (Suicide Squad) نقش‌اش را بازی کرد و از آن زمان دو بار دیگر هم در این نقش ظاهر شد. به باور بسیاری، بازی رابی در نقش هارلی کوئین، روانپزشکی که تبدیل به آدمکشی حرفه‌ای شده است، تنها نکته‌ی مثبت فیلم «جوخه‌ی انتحار» بود. سال ۲۰۲۰ رابی نقش هارلی کوئین را در اسپین‌آف «جوخه‌ی انتخار» ، «پرندگان شکاری» (Birds of Prey) بازی کرد و بعد دوباره سال ۲۰۲۱ در دنباله‌ی دیگری از «جوخه انتحار» ظاهر شد.

اولین ورود شخصیت هارلی کوئین به دنیای داستان، سال ۱۹۹۲ در یکی از اپیزودهای «بتمن: مجموعه‌ی انیمیشنی» Batman: The Animated Series)) بود که به عنوان دوست‌دختر و همدست جوکر معرفی شد. درست است که هارلی بیشتر همراه شخصیت‌های کتاب‌های کمیک مثل بتمن و جوکر بوده است، اما در واقع این شخصیت اولین بار در کارتون دهه‌ی ۱۹۹۰ «بتمن: مجموعه‌ی انیمیشنی» دیده شد؛ بعد از آن، خیلی زود به کمیک‌ها راه پیدا کرد و تا امروز همچنان یکی از شخصیت‌های اصلی جهان بتمن باقی مانده است.

در حال حاضر حداقل، سه نسخه از هارلی در عالم نمایش وجود دارد. یکی مارگو رابی در دنیای دی سی، یکی هم کیلی کوئوکو که صداپیشگی این شخصیت را در مجموعه انیمیشن «هارلی کویین» از شبکه‌ی اچ‌بی‌او مکس HBO MAX)) برعهده دارد؛ و دیگری لیدی گاگا در دنباله‌ی از فرنچایز جوکر به نام «جوکر: جنون مشترک» Joker: Folie à Deux)) که سال ۲۰۲۴ اکران خواهد شد.

یک نقش شخصیت واقعی مهم دیگری که رابی در سینما بازی کرده است، تونیا هاردینگ، پاتیناژکار بدنام المپیک، در فیلم «من تونیا هستم» (I, Tonya.) محصول ۲۰۱۷ است که برایش نامزد جایزه‌ی اسکار بهترین نقش اول زن شد. در فیلم «من تونیا هستم» رابی نقش هاردینگ، پاتیناژکار حرفه‌ای را بازی می‌کند که پس از حمله‌ی همسر سابقش جف گیلولی و شین استنت به نانسی کریگان، رقیب او، از ادامه‌ی اسکیت روی یخ منع می‌شود. در حالی که هاردینگ بر بی‌گناهی خود تأکید داشت، انجمن اسکیت نمایشی ایالات متحده در ژوئن ۱۹۹۴ او را تا ابد از شرکت در مسابقات محروم می‌کند. مارگو رابی برای این نقش نامزد اسکار شد و آلیسون جنی برای بازی در نقش مادر هاردینگ لاوونا برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

رابی این بار هم با شخصیت واقعی‌ای که قرار بود بر پرده نقش‌اش را بازی کند، ملاقات کرد. او و هاردینگ، زمانی که رابی مشغول فیلمبرداری این فیلم بود، توانستند هم را ببینند. آن‌ دو در ژانویه‌ی ۲۰۱۸ با هالیوود ریپورتر، همزمان با اکران اول فیلم، به گفت‌وگو نشستند. هاردینگ به رابی گفت: «انتظار نداشتم تو این‌قدر با من مهربان و صمیمی باشی، چون در زندگی‌ام به من بی‌احترامی زیاد کردند. آرزو می‌کنم حتی بدترین دشمنم مجبور نشود چیزهایی که من پشت سر گذاشته‌ام را تجربه کند.»

رابی هم در جوابش گفت: «من مدام با خود فکر می‌کردم که چقدر مایه‌ی تأسف است که تمام دستاوردهای ورزشی تو تحت الشعاع اتفاقات سال ۱۹۹۴ قرار گرفت.»

همان سال، رابی نقش دافنه د سلینکورت، همسر آلن الکساندر میلن، نویسنده‌ی «وینی د پو» (Winnie-the-Pooh)، را در فیلم «خداحافظ کریستوفر رابین» (Goodbye Christopher Robin) بازی کرد. «خداحافظ کریستوفر رابین» درباره‌ی زندگی میلن، همسرش و پسرشان بیلی است. میلن که از جنگ جهانی اول به خانه بازگشته و در تلاش دوباره دست به قلم ببرد، از پسرش، بیلی، برای خلق شخصیت کریستوفر رابین در کتاب‌های «وینی د پو» الهام گرفت. در حالی که میلن شروع به خلق شخصیت‌های جنگل قصه‌ی پو و دوستانش کرده بود، بیلی به دایه‌اش نزدیک‌تر شد چرا که مادرش از آن‌ها فاصله گرفته بود و در دسترس نبود.

مارگو رابی در ۲۰۱۷ به مجله‌ی اینترتینمنت ویکلی (Entertainment Weekly) گفت: «برای من خیلی جالب بود وقتی متوجه شدم بخشی از دلیل محبوبیت داستان «وینی د پو» این بود که در برهه‌ای که کشور و کل دنیا از جنگ آسیب دیده بودند، نوشته شد. بعد از جنگ جهانی اول، همه به نوعی احساس می‌کردند که صافی و بی‌ریایی خود را از دست داده‌اند. این داستان توانست کمی از آن را برگرداند.»

او در ادامه گفت: «وقتی کتاب‌های «وینی د پو» را ورق می‌زنید با یک زندگی زیبا، ساده و شاد مواجه می‌شوید که می‌توانید برای مدتی در آن سیر و سفر کنید. مردم آن زمان به این چیزها نیاز داشتند و احتمالاً امروز هم نیاز دارند.»

دافنه‌ی واقعی از سال‌ ۱۸۹۰ تا ۱۹۷۱ عمر کرد و پانزده سال بیشتر از شوهرش زنده ماند. رابطه‌ی او در اواخر عمر با پسرش کریستوفر رابین واقعی سرد و بیگانه شده بود. کریستوفر احساس می‌کرد دوران کودکی‌اش به دلیل شهرتی که «وینی د پو» و دوستانش به همراه آورده بودند، از او گرفته شد.

نقش بعدی مارگو رابی بر اساس یک شخصیت واقعی و البته مهم در درام تاریخی محصول ۲۰۱۸ «ماری ملکه اسکاتلند» (Mary Queen of Scots) در نقش ملکه الیزابت اول برایش به کلی تغییر شکل داد.

رابی در نقش ملکه‌ی باکره، ملقب به ملکه الیزابت اول، در فیلم «مری ملکه اسکاتلند» که با سائورس رونان همبازی بود، تقریباً غیرقابل تشخیص بود. در حالی که هیچ مدرک تاریخی دال بر ملاقات حضوری دو دخترعمو‌ی سلطنتی وجود ندارد، در یکی از بهترین سکانس‌های فیلم ملاقات دو ملکه به تصویر کشیده شده است.

ملکه الیزابت اول از ۱۵۵۸ تا ۱۶۰۳ ملکه‌ی انگلستان بود. والدین او پادشاه هنری هشتم و آن بولین بودند.

رابی در نوامبر ۲۰۱۸ درباره‌ی گریم چندساعته‌ و تغییرشکلش به ملکه‌ی پر از زخم و بزک‌کرده (ملکه الیزابت اول به آبله مبتلا شده و صورتش پر از زخم بود) به مجله‌ی هاپرس بازار (Harper’s Bazaar) گفت: «بسیار احساس بیگانگی و تنهایی داشتم. این شرایط واقعاً برای من یک امتحان بود.»

رابی در ادامه گفت: «احساس می‌کنم مری و الیزابت می‌توانستند بنشینند، قهوه‌ای بنوشند و مشکلات‌شان را حل کنند، اما همه‌ی مردانی که در آن ماجرا حضور و نقش داشتند سر راهشان قرار می‌گرفتند و نمی‌گذاشتند این دو به صلح برسند.»

سال ۲۰۱۹ مارگو رابی در «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) نقش شارون تیت را به کارگردانی کوئنتین تارانتینو بازی کرد.

«روزی روزگاری در هالیوود» در واقع عاشقانه‌ای است از طرف تارانتینو به لس آنجلس دهه‌ی ۱۹۶۰، لس آنجلس دوران جوانی او که متولد ۱۹۶۳ است. یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی که باعث از دست رفتن بی‌ریایی و صفای لس آنجلس آن دهه شد، قتل تیت بود. هنرپیشه‌ای که با فیلم «دره‌ی عروسک‌ها» (Valley of the Dolls) شناخته می‌شد و همسر کارگردان رومن پولانسکی بود. او سال ۱۹۶۹ به دست اعضای خانواده‌ی منسون‌ کشته شد.

اما در فیلم تارانتینو، تیت که هشت‌ماهه باردار است به کمک همسایه‌اش ریک دالتون (با بازی لئوناردو دی کاپریو) و بهترین دوست و بادیگارد او کلیف بوث (با بازی برد پیت) نجات پیدا می‌کند.

رابی در ژوئیه‌ی ۲۰۱۹ در برنامه‌ی تلویزیونی «تودی» (Today) گفت: «بعضی وقت‌ها این ارتباط نزدیکی که تا این حد با شارون واقعی پیدا کرده بودم، برایم بسیار غم‌انگیز بود. در لحظاتی این احساس در من خیلی پررنگ و عمیق می‌شد. یک دفعه این تراژدی و همه‌ی آنچه اتفاق افتاده بود به شدت غمگینم می‌کرد. بعضی‌ وقت‌ها هم بازی این شخصیت بسیار خوشحالم می‌کرد. اما بله، لحظاتی هم وجود داشت که بسیار غم‌انگیز بود.»

تراژدی آنجاست که در زندگی واقعی، کلیف بوث یا ریک دالتونی برای نجات تیت، فرزند متولد نشده‌اش، یا دوستانش، جی سبرینگ، ابیگیل فولگر، وویچک فریکوفسکی و استیون والد وجود نداشت.

دبرا، خواهر تیت، در ژوئیه‌ی ۲۰۱۹ به مجله‌ی «ونیتی فیر» (Vanity Fair) گفت که از فیلم لذت برده است. او گفت: «مارگو رابی آن‌قدر من را تحت تأثیر قرار داد که برای مدت کوتاهی متقاعد شدم او شارون است. او کارش را بسیار خوب انجام داد. برای من شخصاً این چنین بود که انگار دوباره داشتم شارون را مقابل خود می‌دیدم. هرچند خیلی کوتاه.»

مارگو رابی در آخرین حضور در نقش یک شخصیت پرطرفدار و مهم امریکایی کسی نیست جز باربی. طبعاً رابی زیبارو با آن موهای بلوند، لباس‌های رنگی‌ صورتی‌محوری که در «گرگ وال استریت» پوشیده باید برای فیلم «باربی» (Barbie) به کارگردانی گرتا گرویگ بازی کند. این فیلم سال ۲۰۲۳ اکران خواهد شد.

هیچ چیز نمی‌توانست تابستان ۲۰۲۲ را بیشتر از فیلم «باربی» جذاب کند. در این فیلم رابی در نقش عروسک مشهور و رایان گاسلینگ در نقش همدم باوفای او، کن، به همراه امریکا فررا، سیمو لیو، کیت مک کینون، عیسی رای، مایکل سرا، ویل فرل، کینگزلی بن آدیر، اما مکی، هاری نف، دوآ لیپا، انکوتی گاتوا و غیره در این فیلم نقش‌آفرینی خواهند کرد. ماجرای فیلم از این قرار است که «باربیکور» (ترند جدید تحت تأثیر باربی) دنیای فشن را در دست گرفته و این فیلم به کارگردانی گرتا گرویگ هم بخشی از آن است.

اولین عروسک باربی در مارس ۱۹۵۹ به بازار آمد. از آن زمان، بچه‌های کوچک در سراسر دنیا با شکل‌های مختلفی از آن بازی می‌کنند. مشخصه‌ی باربی که بسیار هم جنجال‌برانگیز بوده است، زنی با اندام باریک و بلند و موهای بلوند است که نماد زن معیار فرهنگ غربی است و همین‌طور مرد همراهش که او هم ویژگی‌های خاص خودش را دارد؛ مثل اندام ورزشی متناسب، قد بلند و لباس‌های خاص و استالیش که در هر دو مشترک است.

یک مشخصه‌ی مهم دیگر عروسک باربی این است که هم در مشاغل مختلف تولید می‌شود و هم اعضای خانواده دارد (حتی زن باردار را هم در مجموعه‌ی خود دارد) که با الهام گرفتن از حداقل بیست و نه زن واقعی ساخته شده است.

شاید فکر کنید که توجه و تمرکز عمومی بر این عروسک دیگر در زمانه‌ی امروز، که تنوع اسبا‌ب‌بازی برای بچه‌ها بیشتر شده است، فروکش کرده باشد. اما اشتباه می‌کنید. به گزارش «مجله‌ی بیزنس لس آنجلس» ((The Los Angeles Business Journal سال ۲۰۲۱ باربی حداقل ۱.۱۲ میلیارد دلار برای شرکت اسباب‌بازی «متل» (Mattel) درآمد داشت.

در دسامبر ۲۰۲۲، رابی نقش ستاره‌ی فیلم‌های صامت، کلارا بو را در فیلم «بابیلون» بازی خواهد کرد، اما هنوز هیچ تصویری از فیلم منتشر نشده است.

در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ دو فیلم از مارگو رابی منتشر خواهد شد. یکی فیلم «آمستردام» (Amsterdam) به کارگردانی دیوید او. راسل که گفته می‌شود بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است و «بابیلون» داستان حماسی و قدیمی هالیوود به کارگردانی دیمین شزل.

رابی در «بابیلون» نقش کلارا بو را بازی می‌کند. او یکی از معدود ستاره‌های سینما بود که توانست از بازی در فیلم‌های صامت به فیلم‌های ناطق گذر کند. فیلم هم در همین بازه‌ی زمانی اتفاق می‌افتد. رابی با برد پیت و سامارا ویوینگ، که نقش‌هایشان هنوز اعلام نشده، و همچنین بازیگران دیگری که نقش ستارگان واقعی فیلم‌های صامت و چهره‌های هالیوود را بازی می‌کنند، همبازی خواهد شد. از جمله سایر بازیگران این فیلم می‌توان به توبی مگوایر در نقش چارلی چاپلین، لی جون لی در نقش آنا می وونگ، مکس مینگلا در نقش تهیه کننده‌ی مشهور، ایروینگ تالبرگ و ژان اسمارت در نقش الینور گلین، رمان‌نویس و فیلمنامه‌نویس، اشاره کرد.

