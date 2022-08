منبعی که نخواسته نامش فاش شود، به اطلاع رسانه‌ی ایندی‌وایر رسانده که شبکه‌ی HBO Max انتخاب کرده برای مدتی از حوزه‌ی کودک و نوجوانان دوری کند. حوزه‌ی مذکور به شدت شلوغ شده و همچنین یک بخش بسیار هزینه‌بر برای شرکت‌های تولیدکننده محسوب می‌شود. HBO Max برندی نیست که برای چنین حوزه‌ی شلوغی برنامه‌ریزی جدی کند. دو شرکت دیزنی پلاس و نتفلیکس در بازار کودکان به شدت با یکدیگر در حال رقابت هستند و در حین پخش برنامه‌هایشان هم خبری از تبلیغات نیست. در حقیقت هر دو شرکت با خود عهده کرده‌اند که برنامه و محصولاتشان بدون پخش آگهی بازرگانی در دسترس کاربر قرار گیرد. این سیاست رفته رفته در سایر شرکت‌ها هم جا خواهد افتاد و به نوعی، آینده‌ی شرکت‌های سرگرمی و استریم رقم زده می‌شود.

جیسون کیلار و ان سارنوف، ناظرین پیشین HBO Max تلاش کرده‌اند تا ساختار شرکت را به نحوی که دلشان می‌خواهد بسازند. با این حال، قوانین و فعالیت‌های شرکت در سال ۲۰۲۱ موجب شد تا هنرمندان و اصحاب سینما از رفتار بخش سرگرمی برادران وارنر خشمگین شوند. این رویه تحت مدیریت زسلاو رویت نشد، اما استراتژی‌های کنونی مدیر اجرایی جدید شرکت تقریبا مشابه به همان چیزی است که قبلا دیده شد.

تولید انیمیشن «بتمن: روپوش‌دار صلیبی» مدت‌هاست در دستور کار قرار گرفته و فردی آگاه به ایندی‌وایر گفته است که طی این مدت همه چیز به شکل روتین در حال انجام بوده است. با این‌که HBO Max دیگر این محصول و شش پروژه‌ی دیگر را نمی‌خواهد، استودیوی خواهر این شرکت حق دارد تا تولید محصول را به سایر شبکه‌ها واگذار کند. بنابراین، هر اقدامی در این زمینه از حوزه‌ی اختیارات برادران وارنر خارج است. گفته می‌شود برای این انیمیشن، بسترهایی مثل نتفلیکس، آمازون پرایم و هولو گزینه‌های روی میز سازندگان به شمار می‌روند.

احتمالا چنین روندی، یعنی اعطای حق ساخت به سایر پلتفرم‌ها توسط HBO Max بیشتر انجام خواهد شد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد سیاست‌های برادران وارنر، سمت و سویی شبیه به شرکت سونی را پیدا می‌کنند. سیاستی که از دید عده‌ای نادرست و گزافه‌گویی است.

منبع دیگری نزدیک به رسانه‌های ایندی‌وایر اعلام کرده که درآمدزایی‌های خارجیِ احتمالی از طریق لایسنس‌کردن محصولات می‌تواند برای برادران وارنر، روند بسیار خوبی باشد. در حال حاضر شش پروژه‌ی برادران وارنر، بی‌سر و سامان مانده‌اند. چند فیلم از «لونی تونز» (Looney Tunes)، فیلم «استیو اورکل» (Steve Urkel) با صداگذاری جلیل وایت و فیلم «دنیای شگفت‌انگیز آدامسی» تنها چند فیلم در این زمینه هستند. «بتمن: روپوش‌دار صلیبی» که اسامی افراد مطرحی مثل جی.جی. آبرامز و مت ریوز در میان لیست تهیه‌کنندگان اصلی‌اش دیده می‌شود، مهم‌ترین محصولی بوده که برادران وارنر آن را کنار گذاشته‌اند. همچنین اخیرا مت ریوز، کارگردان فیلم «بتمن» (The Batman)، قراردادش را با شرکت برادران وارنر تمدید کرده است. سایر گروه‌های تولیدکننده‌ی انیمیشن هم قراردادهایشان را با این شرکت مجدد تنظیم کرده‌اند.

بخش انیمیشنی برادران وارنر در تلاش است تا از این فرصت به منظور انتقال شخصیت‌های نمادین به اماکن دیگر استفاده کند. این اولین مرتبه‌ای نیست که چنین اتفاقی برای یکی از محصولات برادران وارنر رخ می‌دهد. انیمیشن «انیمانیاکس» (Animaniacs) قرار است فصل سومش تنها از روی شبکه‌ی هولو پخش شود. محصول «تخم‌های سبز و ژامبون» (Green Eggs and Ham) به مدت دو فصل روی شبکه‌ی نتفلیکس پخش شده است. انیمیشن «سنگ چخماقی‌ها» (The Flintstones) هم یکی دیگر از محصولاتی محسوب می‌شود که توسط شبکه‌ی «فاکس» در حال توسعه است. «همین الان کاپو» (Right Now Kapow) هم تنها یک فصل از آن در شبکه‌ی دیزنی XD سال ۲۰۱۶ میلادی پخش شد.

به نظر می‌رسد این اتفاق، یعنی واگذاری محصول به شرکت‌های دیگر اتفاقی است که به وفور توسط شرکت برادران وارنر رخ می‌دهد. با این حال، بخش انیمیشنی برادران وارنر می‌خواهد واقعا روی این موضوع تاکید کند که انیمیشن «بتمن: روپوش‌دار صلیبی» وضعیتی شبیه به «بتگرل» ندارد. برای مثال هیچ تست نمایشی از کارتون بتمن تا به حال انجام نشده است. ایندی‌وایر اعتقاد دارد که یک تست نمایشی ضعیف از پروژه‌ی «بتگرل» باعث شد تا دیگر هیچ امیدی برای احیای مجدد این محصول باقی نماند.

حرکت‌های اخیر شرکت در واقع صرفا انگیزه‌های مالی شرکت را بیان می‌کند که آنها به هر طریقی شده می‌خواهند محصولات بسیار زیاد و با کیفیت خوبی را بسازند. با این‌که «بت‌گرل» ۹۰ میلیون برای برادران وارنر آب خورده و دو شبکه‌ی وارنر مدیا و دیسکاوری ماه‌ها روی آن کار کرده بودند، در نهایت نام این محصول از پروسه‌ی تولید خط خورد. البته دیوید زسلاو، پروژه‌های مشابه دیگری را هم به سرانجام نرسانده و پروژه‌های متعدد دیگری هم کنسل شده‌اند. به همین سبب، فیلم‌هایی که عملکرد ضعیفی را داشته‌اند، با یک توجیه منطقی از آرشیو کنونی HBO Max کنار گذاشته شده‌اند. در هر صورت فضای سرورِ شرکت، رایگان نیست و استهلاک تجهیزات، یک دلیل منطقی دیگر برای انجام چنین رویکردی تلقی می‌شود.

جدا از تمامی این مسائل، سهام شرکت برادران وارنر در حال ریزش است؛ سهامی که در حال حاضر نصف میزانی است که در ماه آوریل رویت شد. اخیرا شرکت، رقمی نزدیک به دو میلیارد دلار در بازار سرمایه ضرر کرده و در حقیقت باید ادعا کرد که اوضاع برای شرکت ادغام شده‌ی جوان که رقمی تقریبا ۵۵ میلیارد دلار بدهی دارد، اصلا و ابدا خوب پیش نمی‌رود. بدیهی است که تمامی رویکردهای کنونی شرکت HBO Max در تلاش برای اصلاح روند سوددهی است.

با اشاره‌ی زسلاو مبنی بر ایجاد توازنِ حداقل سه میلیارد دلاری بین دو بخش دیسکاوری و بخش سرگرمی برادران وارنر، شرکت برادران وارنر در حال حاضر با فرایند اخراج و تعدیل نیروها روبه‌رو شده است. این کاهش نیروها ادعا شده که بخشی از آنها اعضای کلیدی شرکت بوده و همچنین بخش اجرایی HBO Max هم به طور کلی درگیر این پروسه‌ی تعدیل شده است. شرکت برادران وارنر تقریبا ۳.۴ میلیارد دلار در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۲ میلادی از دست داد.

جدا از وضعیت انتشار فیلم «بتمن»، زسلاو بیان کرده که هدف اصلی‌اش، ساخت دی‌سی شبیه به ماشین انتشارِ محصولات شرکت مارول است. برخی از منابع به ایندی‌وایر خاطر نشان کرده‌اند که زسلاو در تلاش است تا اکران‌ فیلم‌های سینمایی در اولویت کاری پروژه‌های دی‌سی باشند. با این حال همچنان سریال‌های تلویزیونی دی‌سی هم در دست ساخت یا بازگشت به HBO Max هستند. برای مثال می‌توان به سریال در دست ساختِ «پنگوئن» (The Penguin)، «بیست‌مستر» (The Beastmaster) و «گرین لنترن» (Green Lantern) اشاره کرد که مخاطب قرار است به‌‌زودی و در آینده‌ی نزدیک نظاره‌گر آنها در شبکه‌ی HBO Max باشد.

منبع: Indiwire

