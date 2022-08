این سریال که اسپین‌آفی از سریال محبوب و موفق «بریکینگ بد» (Breaking Bad) است و پیش از این هم در لیست سریال‌های برتر IMDb قرار داشت، با فصل آخر و طوفانی خود پایان تلخ و شیرینی را برای طرفدارانش رقم زد.

داستان این سریال پیش‌درآمدی از سریال «بریکینگ بد» است که به زندگی یکی از شخصیت‌های آن یعنی وکیل دغل‌بازی به نام جیمی مک‌گیل (ساول گودمن) با بازی تحسین‌برانگیز باب اودنکرک می‌پردازد و فراز و نشیب زندگی شخصی، حرفه‌ای و چگونگی آشنایی و درگیری او با والتر وایت و وارد شدن به سریال «بریکینگ بد» را نشان می‌دهد.

فصل آخر که در سال جاری (۲۰۲۲) و در دو بخش و به طور کل ۱۳ قسمت پخش شد، تحسین منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت و با امتیاز بالای ۸.۸ برای هر اپیزود، ۹۸ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز، ۸.۹ از ۱۰ در IMDb و ۹۴ از ۱۰۰ در متاکریتیک، از هر نظر یک فصل باشکوه به حساب می‌آید.

قسمت هفتم این فصل با نام «نقشه و اجرا» (Plan and Execution) که بالاترین امتیاز کل اپیزودهای سریال یعنی ۹.۹ از ۱۰ را با ۴۰۰۰۰ رای در IMDb بدست آورد، اکنون در لیست اپیزودهای تقریبا بی‌نقص سریال‌های دنیا در کنار «بریکینگ بد»، «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones)، «حمله به تایتان» (Attack on Titan)، «جنگ ستارگان» (Star Wars: The Clone Wars) و سریال‌های مطرح دیگری قرار گرفته است.

در این بخش از مطلب خطر لو رفتن داستان قسمت هفتم فصل آخر سریال وجود دارد.

در قسمت هفتم از فصل آخر «بهتره با ساول تماس بگیری» می‌‎بینیم که هاوارد هملین به دست لالو سالامانکا کشته می‌شود که یکی از تکان‌دهنده‌ترین مرگ‌ها در میان چند مرگ دیگر این سریال به شمار می‌رود. اما «نقشه و اجرا» برای جذاب نگه داشتن خود به طور کامل به این لحظه متکی نیست، همچنین برخی از پیچیده‌ترین طرح‌ها و اشارات پنهان کل سریال را تا این قسمت نشان می‌دهد.

با این وجود قسمت هفتم نقطه‌ی عطفی برای کل سریال به شمار می‌آید چرا که مرگ هاوارد به نوعی برای کیم و ساول یک راه بی‌بازگشت است.

منبع: IMDb

