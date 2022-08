اما در حال حاضر این همه‌گیری کرونا نیست که مانع رفتن مخاطبان به سینماها می‌شود بلکه استقبال سرد این روزها از فقدان گزینه‌های جذاب سرچشمه می‌گیرد. به گزارش Comscore باکس آفیس آمریکای شمالی این هفته تنها ۵۲.۷ میلیون دلار فروش داشته که بدترین نتیجه در چند ماه اخیر است.

انتظار می‌رود روزهای سرد سینما تا اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر ادامه داشته باشد؛ یعنی زمانی که «نگران نباش عزیزم» (Don’t Worry Darling) 23 سپتامبر، «هالووین به پایان می‌رسد» (Halloween Ends) 14 اکتبر و فیلم کمیکی «بلک آدام» (Black Adam) 21 اکتبر اکران شوند. این پایان ناامیدکننده در ادامه‌ی یکی از داغ‌ترین تابستان‌های سینما رقم می‌خورد که آثار پرفروشی مثل «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick)، «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru)، «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) و «الویس» (Elvis) را در خود جای داده است.

بودجه‌ی ساخت «دعوت‌نامه» معادل ۱۰ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین این فیلم ترسناک برای سوددهی راه عجیب و غریبی را پیش رو ندارد و از هفته‌ی آینده می‌تواند سود خوبی را برای سازندگانش به ارمغان بیاورد اما فیلم با نقدهای عمدتا منفی مواجه شد که نشان می‌دهد استقبال از آن در آینده هم چنگی به دل نخواهد زد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای «دعوت‌نامه» امتیاز راتن تومیتوز ۲۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. فیلم تازه‌ی سونی توسط جسیکا ام. تامپسون کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ناتالی امانوئل، توماس دوهرتی و استفانی کورنلیوسن در آن ایفای نقش می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زنی به نام ایوی است که به خانه‌ی گمشده‌ی اجدادش در حومه‌ی انگلیس دعوت می‌شود، خانه‌ای که اسرار شومی را در خودش جای داده است.

فیلم اکشن هیجان‌انگیزی «قطار سریع‌السیر» (Bullet Train) در چهارمین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۵.۶ میلیون دلاری در جایگاه دوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. فیلم تازه‌ی برد پیت تا این جای کار ۷۸.۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش داشته که با احتساب فروش بین‌المللی ۹۵.۴ میلیون دلاری در مجموع ۱۷۳.۶ میلیون دلار فروخته است.

«قطار سریع‌السیر» توسط دیوید لیچ کارگردانی شده که زمانی به عنوان بدلکار برد پیت مشغول به کار بود. همچنین بازیگرانی مثل برد پیت، جوئی کینگ، اندرو کوجی، آرون تایلر-جانسون، برایان تایری هنری، زازی بیتز و هیرویوکی سانادا در این فیلم به عنوان محصول مشترک ژاپن و ایالت متحده‌ی آمریکا حضور دارند. «قطار سریع‌السیر» ماجرای آدمکش نگون‌بختی را دنبال می‌کند که باید یک چمدان پر از پول نقد را در قطار سریع‌السیر ژاپن به دست آورد اما از شانس بد با گروهی از آدمکش‌ها، دزدها و منحرف‌های اجتماعی درگیری وحشیانه‌ای پیدا می‌کند.

گزیده نقدهای فیلم «هیولا»؛ مبارزه ادریس البا با یک شیر در فیلمی کلیشه‌ای

«هیولا» (Beast) فیلم تازه‌ی ادریس البا در ژانر بقا در دومین هفته‌ی اکران جایگاه سوم جدول باکس آفیس را از اکران در سینماهای آمریکای شمالی ۴.۹ میلیون دلار به دست آورد. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۶.۰۹ میلیون دلاری، هیولا تا این جای کار ۳۶.۱۹ میلیون دلار فروخته است. با توجه به این که بودجه‌ی ساخت فیلم معادل ۳۶ میلیون دلار داشته، برای سوددهی حالا حالاها باید بفروشد.

«هیولا» توسط بالتاسار کورماکور کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ادریس البا، شارلتو کوپلی، ایانا هالی، لیه ساوا جفریس و رایلی کیئو در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی پدر جوانی است که همراه فرزند خردسالش برای برنامه‌ی تفریحی به منطقه‌ی حفاظت شده‌ای در حیات‌وحش می‌رود اما یک شیر وحشی که علاقه‌ی زیادی به شکار انسان‌ها دارد، همه جا آن‌ها را تعقیب می‌کند.

«تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) فیلم اکشن تازه‌ی تام کروز در هفته‌ی چهاردهم اکران در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس قرار گرفت. قسمت دوم «تاپ گان» این هفته ۴.۷۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت که با احتساب فروش بین‌المللی ۷۳۱.۲۰ میلیون دلاری، تا این جای کار ۱.۴۲ میلیارد دلار فروخته و پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۲ لقب گرفته است. جالب است بدانید قسمت دوم «تاپ گان» این هفته جای «انتقام جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War) به عنوان ششمین فیلم پرفروش تاریخ باکس آفیس داخلی را گرفت و اگر ۹ میلیون دلار دیگر بفروشد، جای «پلنگ سیاه» (Black Panther) به عنوان پنجمین فیلم پرفروش تاریخ باکس آفیس داخلی را هم خواهد گرفت.

«تاپ گان: ماوریک» توسط جوزف کوشینسکی کارگردانی شده و علاوه بر تام کروز بازیگران دیگری مثل مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هم، گلن پاول، لوئیس پولمن، اد هریس، مونیکا باربارو و وال کیلمر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجراهای قسمت دوم، سی‌وشش سال پس از فیلم اصلی اتفاق می‌افتد و کاپیتان ماوریک (تام کروز) را دنبال می‌کند که برای آموزش گروهی از خلبان‌های جوان و یاغی بازگشته است.

انیمه ی «دراگون بال سوپر: ابرقهرمان» (Dragon Ball Super: Super Hero) در دومین هفته‌ی اکران با افت ۷۸ درصدی مواجه شد و با فروش داخلی ۴.۵۶ میلیون دلاری به رتبه ی پنجم جدول باکس آفیس سقوط کرد. فیلم تا این جای کار ۵۷.۱۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروخته است. این انیمه توسط تتسورو کوداما کارگردانی شده است و ستاره‌هایی مثل ماساکو نوزاوا، ریو هوریکاواو توشیو فورکاوا صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. فیلم ماجرای ارتش روبان قرمز را دنبال می‌کند که از گذشته‌ی گوکو با دو اندروید تازه بازگشته تا او و دوستانش را به چالش بکشد.

«ابر حیوانات لیگ دی سی» (DC League of Super-Pets) با فروش داخلی ۴.۲۲ میلیون دلاری در پنجمین هفته‌ی اکران، جایگاه ششم جدول باکس آفیس را اشغال کرد. با احتساب فروش بین‌المللی ۷۲.۴۰ میلیون دلاری، انیمیشن تازه‌ی دی سی تا این جای کار در مجموع ۱۴۶.۴۸ میلیون دلار فروخته است. «ابر حیوانات لیگ دی سی» به کارگردانی جارد استرن و صداپیشگی چهره‌های معروفی مثل دواین جانسون، کوین هارت، کیت مک‌کینون، جان کرازینسکی، ونسا بایر، ناتاشا لیون، دیه‌گو لونا و کیانو ریوز داستان گروهی از حیوانات خانگی را دنبال می‌کند که پس از تسخیر لیگ عدالت به دست لکس لوتور، توسط سگ سوپرمن به نام کریپتو دور هم جمع می‌شوند. هر کدام از این حیوانات خانگی قدرت‌های فرا طبیعی دارند که به کمک آن‌ها می‌توانند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند.

اما در رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس در اختیار «سه هزار سال حسرت» (Three Thousand Years of Longing) قرار دارد که در نخستین هفته‌ی اکران ۲.۸۷ میلیون دلار از اکران در ۲۴۳۶ سالن سینمای آمریکای شمالی به دست آورد. این یک نتیجه‌ی وحشتناک برای فیلمی است که در هزاران سینما اکران شده است. «سه هزار سال حسرت» توسط جورج میلر سازنده‌ی «مکس دیوانه» (Mad Max) کارگردانی شده و ستارگانی مثل ادریس البا، تیلدا سوینتون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. این فیلم نخستین بار در جشنواره‌ی کن اکران و با استقبال نسبتا خوب منتقدان مواجه شد. فیلم یک داستان شناس (تیلدا سوینتون) را دنبال می‌کند که برای شرکت در کنفرانسی تخصصی به ترکیه سفر می‌کند اما به صورت اتفاقی یک بطری کهنه را پیدا و غول درون بطری (ادریس البا) را آزاد می‌کند. در ادامه شاهد تعامل میان زن و غول هستیم.

بودجه‌ی ساخت «سه هزار سال حسرت» ۶۰ میلیون دلار است و با توجه به افتتاحیه‌ی فوق‌العاده ضعیفش احتمالا یکی از بمب‌های گیشه‌ی سال ۲۰۲۲ لقب بگیرد (فیلم‌هایی که به نسبت بودجه‌ی ساختشان فروش پایینی دارند). برای اثر تازه‌ی جرج میلر تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش امتیاز راتن تومیتوز ۷۰ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۶۰ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

نقد فیلم «سه هزار سال حسرت»؛ افسون بی‌اثر جورج میلر (جشنواره‌ی کن ۲۰۲۲)

رتبه‌ی هشتم جدول باکس آفیس در اختیار «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) که در هفته‌ی نهم اکران در آمریکای شمالی ۲.۷۴ میلیون دلار فروخت. انیمیشن تازه‌ی ایلومینیشن و یونیورسال در سراسر جهان ۸۶۸.۸۷ میلیون دلار فروش داشته است. در «مینیون‌ها: ظهور گرو» شاهد بازگشت استیو کارل در نقش گرو در پنجمین فیلم فرانچایز محبوب «من نفرت‌انگیز» (Despicable Me) هستیم. از دیگر صداپیشگان فیلم می‌توان به پی‌یر کافین، تراجی پی. هنسون، میشل یئو، رزا، ژان- کلود ون دام، لوسی لاولس و دولف لاندگرن اشاره کرد. ماجراهای این فیلم در ادامه‌ی قسمت قبلی یعنی «مینیون‌ها» است و گرو را دنبال می‌کند که برای پیوستن به یک گروه شرور تازه‌وارد مصاحبه‌ای شود اما این گفتگو اصلا خوب پیش نمی‌رود و ناگهان گرو به دشمن درجه یک این گروه شیطانی تبدیل می‌شود.

«ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) مارول با فروش داخلی ۲.۷۰ میلیون دلاری در جایگاه نهم جدول قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۴۱۰.۱۰ میلیون دلاری خدای صاعقه‌ی مارول تا هفته‌ی هشتم اکران در مجموع ۷۴۶.۶۷ میلیون دلار فروخته است. تایکا وایتیتی سازنده‌ی «ثور: رگناروک» (Thor: Ragnarok) که به با استقبال فوق‌العاده‌ای هم مواجه شد، برای کارگردانی «ثور: عشق و تندر» بازگشته است. ستاره‌های محبوبی مثل کریس همسورث، کریستین بیل، تسا تامپسون، جیمی الکساندر، وایتیتی، راسل کرو و ناتالی پورتمن هم در این فیلم حضور دارند. خدای اسکاندیناوی ثور (کریس همسورث) این بار بازگشته تا به کمک معشوقه‌ی سابقش جین فاستر (ناتالی پورتمن) که چکش معروف او میولنیر را هم در دست دارد، جلوی ابرشروری به نام گور (کریستین بیل) که به قصاب خدایان معروف است را بگیرد تا نتواند نقشه‌اش مبنی بر پاک‌سازی دنیا از همه‌ی خدایان را عملی کند.

«جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» (Where the Crawdads Sing) در هفته‌ی هفتم اکران در جایگاه دهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. فیلم این هفته ۲.۳۲ میلیون دلار فروش داخلی داشت؛ اقتباس ادبی سونی تا این جای کار در سراسر جهان ۱۰۶.۵۸میلیون دلار فروخته است. «جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند» از رمانی به همین نام نوشته‌ی دیلیا اونز اقتباس و توسط اولیویا نیومن کارگردانی شده و بازیگرانی مثل دیزی ادگار-جونز، تیلور جان اسمیت، هریس دیکینسون، مایکل هایت و استرلینگ میسر جونیور هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای دختری به نام کیا (دیزی ادگار- جونز) را دنبال می‌کند که پس از رها شدن توسط والدینش، به تنهایی در مردابی واقع در کارولینای شمالی رشد می‌کند. کیا سال‌ها بعد متهم به قتل مردی می‌شود که پیش‌تر با او در ارتباط بوده و در حالی که همه‌ی شواهد علیه او است باید بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی دعوت‌نامه

The Invitation ۱ ۷ ۷ قطار سریع‌السیر

Bullet Train ۴ ۵.۶۰ ۷۸.۲۰ هیولا

Beast ۲ ۴.۹۰ ۲۰.۰۹ تاپ گان: ماوریک

Top Gun: Maverick ۱۴ ۴.۷۵ ۶۹۱.۲۱ دراگون بال سوپر: ابرقهرمان

Dragon Ball Super: Super Hero ۲ ۴.۵۶ ۳۰.۷۶ ابر حیوانات لیگ دی سی

DC League of Super-Pets ۵ ۴.۲۲ ۷۴.۰۸ سه هزار سال حسرت

Three Thousand Years of Longing ۱ ۲.۸۸۷ ۲.۸۷ مینیون‌ها: ظهور گرو

Minions: The Rise of Gru ۹ ۲.۷۴ ۳۵۴.۷۸ ثور: عشق و تندر

Thor: Love and Thunder ۸ ۲.۷۰ ۳۳۶.۵۷ جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند

Where the Crawdads Sing ۷ ۲.۳۲ ۸۱.۸۸

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

