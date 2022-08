تغییر شیوه‌ی پخش و اکران فیلم‌ها از سالن‌های سینما به پلتفرم‌های پخش آنلاین اتفاق مهم و البته ناگزیری بود که در چند سال اخیر، به‌خصوص از همه‌گیری کووید-۱۹، افتاد. شاید بسیاری بر این باور بودند که سینما به این شکل با از دست دادن گیشه شکست می‌خورد، اما از سویی، این بهترین راه برای زنده نگه داشتن سینما در دوران همه‌گیری و قرنطینه‌های سراسری بود که به نفع مخاطبان سینما و البته پلتفرم‌های پخش آنلاین مهم مثل دیزنی پلاس شد. این سرویس پخش آنلاین بدین شکل موفق شد بسیاری از محصولات خودش را هم بیشتر و بهتر در دسترس مخاطبان قرار دهد که بسیاری از آن‌ها با استقبال خوبی از سوی منتقدان و کاربران سرویس‌های پخش آنلاین و همین‌طور مخاطبان سینما که برای تماشای فیلم به ناچار به این سرویس‌ها آمده بودند، مواجه شد. و این روند همچنان ادامه دارد.

اما از میان فیلم‌های بلند اورجینالی که دیزنی پلاس تا به حال تولید کرده است، یازده فیلم که تا به حال از طریق خود سرویس پخش شده‌اند، موفق‌تر بوده‌اند. معیارهای موفقیت این فیلم‌ها کمی عجیب است، چون برخلاف اکران‌های سینمایی، آمار گیشه‌‌ وجود ندارد که بتوان برای تشخیص فیلم ناکام از فیلم موفق به آن‌ مراجعه کرد. بنابراین معیار سنجش موفقیت یک فیلم در این بستر در واقع از طریق محاسبه‌ی تعداد بیننده به‌وسیله‌ی سرویس‌های واسطه، خبررسانی‌های دیزنی و میزان استقبال در فصل جوایز و … تعیین می‌شود. بر اساس همین معیارها، موفقیت‌های چشمگیر این یازده فیلم دیزنی پلاس یک بار دیگر نشان داد که این سرویس پخش آنلاین چیزی فراتر از مجموعه‌های تلویزیونی‌اش است.

۱۶ فیلم ساخت دیزنی پلاس از بدترین تا بهترین؛ انیمیشن‌ها موفق‌ترین بوده‌اند

۱. همیلتون (Hamilton)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: توماس کیل

توماس کیل بازیگران: داوید دیگز، رنی الیس گولدزبری، جاناتان گروف، کریستوفر جکسون، جزمین سیفس جونز، لین-منوئل میرندا، لزلی اودوم جونیور، اوک، اونائودووان، آنتونی راموس، فیلیپا سو

داوید دیگز، رنی الیس گولدزبری، جاناتان گروف، کریستوفر جکسون، جزمین سیفس جونز، لین-منوئل میرندا، لزلی اودوم جونیور، اوک، اونائودووان، آنتونی راموس، فیلیپا سو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۸ از ۱۰۰

«همیلتون» یکی از موزیکال‌های موفق برادوی بود که بر اساس کتاب زندگینامه‌ی الکساندر همیلتون، از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده‌ی امریکا، ساخته شده است. این نمایش موزیکال سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نامزد جوایز تونی و در رشته‌های زیادی برنده‌ی جایزه شد. موفقیت چشمگیر این نمایش تاریخی مهم منجر به تولید یک نسخه‌ی فیلمبرداری‌شده از نمایش اصلی برای اکران عمومی در سینماها شد که قرار بود سال ۲۰۲۱ اکران شود، اما به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، یک سال زودتر، از سرویس پخش آنلاین دیزنی پلاس پخش شد.

فیلم با واقعه‌ای که به دوئل بر-همیلتون معروف است، دوئلی که بین معاون وقت رئیس‌جمهور، خود همیلتون و وزیر سابق خرانه‌داری در یازدهم ژوئیه‌ی ۱۸۰۴ انجام شد، شروع می‌شود و با مرگ هملیتون در منهتن به پایان می‌رسد. دوئل بر-همیلتون یکی از مشهورترین منازعه‌های شخصی در تاریخ ایالات متحده امریکاست که منشأ آن دلخوری شخصی بود که در طول سالیان دراز بین این دو نفر به وجود آمده بود. تنش‌ها وقتی همیلتون در جریان انتخابات فرمانداری سال ۱۸۰۴ نیویورک، که بر در آن نامزد بود، او را در مطبوعات بدنام کرد به اوج خود رسید. دوئل زمانی انجام شد که این رسم در شمال ایالات متحده ممنوع شده بود، و عواقب سیاسی بزرگی در بر داشت. بر از دوئل جان سالم به در برد و در ایالت نیویورک و نیوجرسی متهم به قتل عمد شد، گرچه هر دوی این اتهامات بعداً رد شد و به تبرئه‌ی بر انجامید.

فیلم موزیکال «همیلتون» که لین مانوئل میراندا، چهره‌ی شاهخص موزیکال‌های برادوی (از او «افسون» (Encanto) دیزنی را هم می‌شناسیم) همه‌کاره‌ی آن بوده است، رکوردهای گیشه را جابجا کرد و به‌سرعت به فرهنگ عامه فرهنگی نفوذ کرد. با اینکه گذشتن از دلارهای گیشه به‌نفع پیشرفت پلتفرم پخش آنلاین ریسک بزرگی محسوب می‌شد، این تغییر در روش اکران نتیجه داد؛ چرا که اکران زودهنگام «همیلتون» ثابت کرد این فیلم دیزنی پلاس در نوع خود پدیده‌ای است و در نخستین سال تأسیس این سرویش پخش آنلاین توجه‌های زیادی را به آن معطوف کرد.

هرچند که دیزنی آمار مربوط به تعداد ببینندگان «همیلتون» را هرگز فاش نکرد، اما سرویس پخش ۷Park Data در گزارشی به ورایتی (Variety) اعلام کرد که «همیلتون» در ژوئیه‌ی ۲۰۲۰ با اختلاف چشمگیری نسبت به سایر فیلم‌های بلند اکران آنلاین در صدر فیلم‌های پربیننده قرار گرفت. در دسامبر ۲۰۲۰ فاش شد که «همیلتون» پس از «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) پربیننده‌ترین فیلم اکران آنلاین سال ۲۰۲۰ بوده است. و بدین ترتیب، این گزارش‌ها هر گونه نگرانی‌ای را در رابطه با عدم تناسب «همیلتون» با پخش تلویزیونی از بین برد.

۲. توگو (Togo)

سال پخش: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: اریکسون کور

اریکسون کور بازیگران: ویلم دفو، جولیان نیکلسون، کریستوفر هیردال، مایکل گستن، مایکل مک‌الاتون، توربیورن هار

ویلم دفو، جولیان نیکلسون، کریستوفر هیردال، مایکل گستن، مایکل مک‌الاتون، توربیورن هار امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

فیلم ماجراجویی تاریخی «توگو» داستان واقعی یک مربی سگ به نام لئونارد سپّالا (ویلم دافو) را روایت می‌کند که با سگ سورتمه‌ای خود، توگو، در زمستان سرد آلاسکا تلاش می‌کنند به شهر کوچکی دارو برسانند. اگر با جنس فیلم‌های سگ‌محور پیشین دیزنی آشنا باشید، «توگو» در نگاه اول یک فیلم موفق دیزنی پلاس به‌نظر نمی‌آید. اما «توگو» که در همان قالب فیلم‌هایی لایو-اکشن پیشین دیزنی درباره‌ی سگ‌ها در محیط‌های سرد مثل «سپید دندان » (White Fang)، «سگ‌های برفی» (Snow Dogs) و «هشت درجه زیر صفر » (Eight Below) ساخته شده‌ است، موفق شد نظرات مثبتی از منتقدان دریافت کند. فیلم داستان زندگی واقعی سگ سورتمه و مربی شجاع او را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند سرم دیفتری را به شهری کوچک برسانند.

«توگو» سال ۲۰۱۹ از دیزنی پلاس پخش شد، اما نتوانست دنباله‌ای داشته باشد و در مقایسه با محصولات آینده‌ی دیزنی پلاس مثل «پینوکیو» (Pinocchio) یا «قرمز شدن» پروژه‌ی بسیار جمع‌وجورتری است. با این حال، از یک لحاظ برای دیزنی پلاس موفقیت چشمگیری به‌شمار می‌آید؛ «توگو» اولین فیلم دیزنی پلاس است که نامزد دریافت جایزه‌ی انجمن نویسندگان امریکا شد و در رقابت با سریال‌هایی مثل «چرنوبیل» (Chernobyl) و «کارآگاه واقعی» (True Detective) قرار گرفت. صرف حضور «توگو» در این بخش اتفاق مهمی بود و نشان داد که فیلم‌های پلتفرم پخش آنلاین دیزنی می‌توانند در مراسم جوایز مهم رقابت کنند. این اتفاق باعث شد «توگو» الگوی فیلم‌های بلند بعدی دیزنی پلاس مثل «چیپ و دیل: تکاوران نجات» یا فیلم‌های مختلف پیکسار باشد که برای به رسمیت شناخته شدن در فصل جوایز برای اولین بار از پلتفرم آنلاین پخش شدند. موفقیت‌های «توگو» با توجه به جایگاهی کوچک اما بسیار مهمی که در تاریخ فیلم‌های دیزنی پلاس دارد، بسیار ارزشمند است.

۳. دختر ستاره‌ای (Stargirl)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: جولیا هارت

جولیا هارت بازیگران: گریس فاندروال، گراهام ورشر

گریس فاندروال، گراهام ورشر امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۶۸ از ۱۰۰

لئو بورلوک (گراهو ورچر) قهرمان نوجوان فیلم «دختر ستاره‌ای» مجذوب سوزان (گریس واندروال) که «دختر ستاره» کاراوی است می‌شود. این دختر در حال و هوای خودش است، کاری به کار دیگران ندارد، روح آزادی است که یوکلله می‌نوازد و برای خودش شاد است. نه فقط لئو، مخاطبان هم عاشق او شدند و بدین شکل، موزیکال جوک‌باکس اقتباسی از رمان جری اسپینلی در نهایت میان بیست‌و‌پنج فیلم پربیننده‌ی اکران آنلاین سال ۲۰۲۰ قرار گرفت. «دختر ستاره‌ای» از این لحاظ مهم است که از فیلم‌های دیگر اکران آنلاین مثل «سگ تازی » (Greyhound) و «پالم اسپرینگز » (Palm Springs) که هردوی آنها بازیگران مشهورتری داشتند، پیشی گرفت.

«دختر ستاره‌ای» یک آورده‌ی مهم دیگر هم برای دیزنی پلاس داشت؛ تبدیل به اولین فرنچایز این پلتفرم شد. فیلم‌های بلند قبلی دیزنی پلاس مثل «بانو و ولگرد » (Lady and the Tramp) و «نوئل» (Noelle) دنباله‌ای نداشتند، اما جهان «دختر ستاره‌ای» سال ۲۰۲۲ با «دختر ستاره‌ای هالیوود » (Hollywood Stargirl) برگشت. در قسمت دوم تمرکز می‌رود روی دختر ستاره‌ای که حالا با مادرش برای تجربه‌ی ماجراجویی‌های خالصانه و صمیمی بیشتر به لس‌آنجلس آمده است. «دختر ستاره‌ای» به عنوان اولین فیلم اورجینال دیزنی پلاس که نیازمند دنباله بود، نشان داد فیلم‌های بلندی که از شرکت دیزنی به پلتفرم‌های پخش آنلاین فیلم می‌آیند هنوز هم پتانسیل ایجاد حماسه‌هایی را دارد که همچون همتایان بر پرده اکران ‌شده‌شان عمری دراز داشته باشد.

۴. ایوان منحصر‌به‌فرد (The One and Only Ivan)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: تئا شاروک

تئا شاروک بازیگران: آنجلینا جولی، برایان کرانستون، رامون رودریگز، پرنس بروکلین، آریانا گرینبلات، دنی دویتو، هلن میرن

آنجلینا جولی، برایان کرانستون، رامون رودریگز، پرنس بروکلین، آریانا گرینبلات، دنی دویتو، هلن میرن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۱ از ۱۰۰

یکی از چند فیلم دیزنی که قرار بود اکران عمومی داشته باشند و به‌دنبال همه‌گیری کووید-۱۹ به پخش آنلاین سپرده شدند، «ایوان منحصربه‌فرد» بود که در آگوست ۲۰۲۰ از پلتفرم دیزنی پخش شد. این درام فانتزی، بر اساس رمان مخصوص کودکانی به همین نام نوشته‌ی کاترین آلیس اپلگیت، با الهام از ماجرای واقعی ایوان گوریل، درباره‌ی دوستی غیرمعمولی میان گوریل و بچه‌فیلی است که در سیرک یک مرکز خرید نگهداری می‌شوند. فیلم بازخوردهایی غالباً ضد و نقیض از منتقدان گرفت اما یک فیلم خانوادگی پرهزینه و پرستاره را تقدیم دیزنی پلاس در اولین سال فعالیتش کرد و یک نامزدی جایزه‌ی بهترین جلوه‌های بصری اسکار را هم نصیبش کرد.

۵. روح (Soul)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: پیت داکتر

پیت داکتر بازیگران: جیمی فاکس، تینا فی، گراهام نورتون، ریچل هاوس، آلیس براگا، ریچارد آیوادی، فیلیسیا رشاد، دانل راولینگز، کوئستلاو، آنجلا باست

جیمی فاکس، تینا فی، گراهام نورتون، ریچل هاوس، آلیس براگا، ریچارد آیوادی، فیلیسیا رشاد، دانل راولینگز، کوئستلاو، آنجلا باست امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

در اکتبر ۲۰۲۰ و با ادامه‌ی تعطیلی سالن‌های نمایش به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ دیزنی تصمیم مهمی گرفت و به‌ یکباره اعلام کرد که فیلم «روح» روز کریسمس مستقیماً در پلتفرم دیزنی پلاس به نمایش درمی‌آید. این خبر فقط سه روز قبل از اولین اکران فیلم در جشنواره‌ی فیلم لندن منتشر شد و مشخص کرد که برای اولین بار در تاریخ، اولین اکران یک فیلم جدید پیکسار در سینماها نخواهد بود. این تصمیم با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای تولید فیلم‌های بلند این استودیوی انیمیشن‌سازی شوکه‌کننده بود. آیا دیزنی می‌توانست به‌رغم اکران رایگان فیلم «روح» در پلتفرم دیزنی پلاس، سودی به دست آورد؟

با وجود اینکه این سؤالات همزمان با اولین اکران آنلاین «روح» مطرح شد، نمی‌توان توجهی را که این فیلم به پلتفرم دیزنی پلاس جلب کرد انکار کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که فقط چند روز بعد از اکران آنلاین «روح»، این فیلم از نظر تعداد بیننده سومین رتبه‌ی اکران آنلاین سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داد و تا پایان همان سال، تعداد مشترکان دیزنی پلاس را به نود‌ و پنج میلیون نفر رساند. در عین حال، با وجود آنکه از برنامه‌های اکران معمول پیکساز خارج شد، روند موفقیت‌های پیکسار در اسکار را ادامه داد. فیلم موفق به دریافت دو جایزه‌ی اسکار بهترین انیمیشن بلند و بهترین موسیقی اورجینال شد.

گویا داستان نوازنده‌ی جز (جیمی فاکس) که معلم ساده‌ای است و در آستانه‌ی رسیدن به آرزویش تصادفاً می‌میرد و وارد جهانی دیگر می‌شود که در واقع فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی و دانستن ارزش آن است، توانست نظر عام و خاص را به خود جلب کند.

۶. لوکا (Luca)

سال پخش: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ کارگردان: انریکو کازاروزا

انریکو کازاروزا بازیگران: جیکوب ترمبلی، جک دیلن گریزر، مایا رودولف، جیم گافیگان

جیکوب ترمبلی، جک دیلن گریزر، مایا رودولف، جیم گافیگان امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۱ از ۱۰۰

سرانجام یک ماه پس از اکران فیلم «لوکا» آمار سنجش مخاطب بر اساس رتبه‌بندی نیلسن برای دومین فیلم پیکسار که مستقیماً در پلتفرم دیزنی پلاس اکران شد، به‌ دست آمد. این فیلم که داستان یک ماهیِ پسر (با صدای جیکوب ترمبلی ) در آرزوی شناختن جهان بیرون دریا را روایت می‌کند، تعداد بییندگان پلتفرم را به شکل قابل توجهی بالا برد. انیمیشن «لوکا» حتی بدون در اختیار داشتن فرصت اکران سینمایی موفق شد مخاطبان زیادی پیدا می‌کند. این فیلم از تاریخ چهاردهم تا بیستم ژوئن ۲۰۲۱ به مدت ۱.۵۷۳ میلیارد دقیقه بیننده داشت و با وجود آنکه فقط سه روز از این دوره‌ی ثبت‌شده در دسترس بود، با اختلاف زیاد پربیننده‌ترین فیلم اکران آنلاین هفته شد.

این شروع بسیار خوبی برای انیمیشن «لوکا» بود، اما این احتمال هم وجود داشت که در ابتدا توجه زیادی را به خود جلب کند و بعد خیلی سریع به دست فراموشی سپرده شود. ولی تا پایان سال دیگر مشخص بود که «لوکا» قدرت ماندگاری دارد؛ چرا که پرببیننده‌ترین فیلم اکران آنلاین سال شد و موفقیت بزرگی را نصیب دیزنی پلاس کرد. جز این، یک نامزدی بهترین انیمیشن بلند اسکار را هم دریافت کرد.

۷. قرمز شدن (Turning Red)

سال پخش: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ کارگردان: دومی شی

دومی شی بازیگران: روزالی چیانگ، ساندرا اوه، ایوا مورس، هاین پارک، مایتری راماکریشنان، اورایون لی، وای چینگ هو، تریستان آلریک چن، جیمز هنگ

روزالی چیانگ، ساندرا اوه، ایوا مورس، هاین پارک، مایتری راماکریشنان، اورایون لی، وای چینگ هو، تریستان آلریک چن، جیمز هنگ امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

در ژانویه‌ی ۲۰۲۲ سرنوشت فیلم «قرمز شدن» به‌کل عوض شد. پیش از آن قرار بود فیلم یازدهم مارس به اکران عمومی درآید. اما دیزنی دو ماه پیش از اکران اولیه اعلام کرد که این فیلم نیز به روال دو فیلم قبلی پیکسار یعنی«روح» و «لوکا»، اولین اکران خود را به طور انحصاری از دیزنی پلاس خواهد داشت. گفته می‌شود این تصمیم به این دلیل عملی شد که به خاطر اوج‌گیری موج اُمیکرون کووید-۱۹، رفتن به سینما برای خانواده‌ها خطرناک بود. از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌های عمومی حاکی از آن بود که این تصمیم صرفاً برای حفظ روند رشد مشترکان پلتفرم دیزنی پلاس عملی شده‌ است.

دلیل تغییر در برنامه‌ها هرچه بود، باعث شد فیلم «قرمز شدن» دست‌کم از نظر معیارهای خود کمپانی به موفقیتی بزرگ برای دیزنی پلاس تبدیل شود. تنها چند روز پس از آغاز اکران آنلاین، دیزنی اعلام کرد انیمیشن «قرمز شدن» به رکورد بیشترین بینندگان سه‌روزه‌ی فیلم انحصاری دیزنی پلاس در تاریخ دست‌ یافته است. آمار دقیقی از تعداد تماشاگران این فیلم موجود نیست. اما رتبه‌بندی‌ نیلسن مدتی بعد با افشای این موضوع که فیلم «قرمز شدن» پربیننده‌ترین فیلم هر سرویس پخش خانگی در هفته‌ی اول اکران خود بوده‌ است، بر موفقیت این پروژه مهر تأئید زد. با وجود آنکه تصمیم بر عدم اکران عمومی فیلم «قرمز شدن» حرکتی بحث‌برانگیز بود، اما در نهایت از نظر تعداد بیننده، موفقیت چشمگیری را برای دیزنی پلاس به همراه داشت.

این انیمیشن محصول پیکسار درباره‌ی دختری در آستانه‌ی بلوغ است که به خاطر سختگیری‌های مادرش با بیدار شدن احساسات هیجانی درونش، یک طلسم موروثی را در خود فعال می‌کند و به پاندایی قرمز تبدیل می‌شود.

۸. هاوارد (Howard)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: دن هان

دن هان بازیگران: هاوارد اشمن، جفری کاتزنبرگ، آلن منکن، جودی بنسون

هاوارد اشمن، جفری کاتزنبرگ، آلن منکن، جودی بنسون امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

دیزنی پلاس را خانه‌ی مجموعه‎‌های تلویزیونی پرهزینه‌ای که بر اساس «جنگ ستارگان» (Star Wars) یا شخصیت‌های «دنیای سینمایی مارول» ساخته می‌شوند می‌دانند. این در حالی است که آثار تولیدی‌اش بیشتر پروژه‌های پرهزینه‌ی پیکسار یا فیلم‌هایی با محوریت نسخه‌ی به‌روزشده‌ی شخصیت‌های کلاسیک دیزنی را شامل می‌شود. اما این کمپانی چند کار جمع‎‌وجور از جمله مستند هم میان تولیداتش دارد، که یکی از بهترین‌هایش مستند محصول ۲۰۲۰ «هاوارد» است.

این مستند به کارگردانی دن هان شرح‌حالی است از زندگی و حرفه‌ی هاوارد اشمنِ ترانه‌سرا، از شروع فعالیتش در برادوی تا کار بر بعضی از انیمیشن‌های محبوب دیزنی تمام دوران. این مستند هم همچون مستندهای قبلی دن هان به‌جای استفاده از مصاحبه‌های رو در رو از روایت‌های صوتی بهره می‌برد و باعث می‌شود جلوه‌های بصری اثر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. مستند با قصه‌هایی که پیشکسوتان دیزنی تعریف می‌کنند و ما صدایشان را می‌شنویم روایت می‌شود؛ داستان‌های تکان‌دهنده‌ای درباره‌ی حضور و مشارکت مهم و بنیادین اشمن در فیلم‌هایی مثل «پری دریایی کوچک» (The Little Mermaid) و «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast).

نتیجه‌ی بازتاب زندگی یک اسطوره‌ی سینمایی، فیلم به لحاظ احساسی قدرتمندی از آب در آمده است؛ که شاید آن زرق و برق لازم را که معمولاً مخاطبان را به برنامه‌های دیزنی پلاس جذب می‌کند نداشته باشد. اما این چنین هم نیست که پس از اکران هیچ تأثیری از خود بر جای نگذاشته باشد. مستند «هاوارد» در پایان فصل جوایز کاملاً موفق ظاهر شد؛ نامزد جایزه‌ی بهترین مستند تاریخی/بیوگرافی منتخب منتقدان شد و در جشنواره‌ی آنی جایزه‌ی دستاورد ویژه‌ در انیمیشن را دریافت کرد.

۹. چیپ و دیل: تکاوران نجات (Chip n’ Dale: Rescue Rangers)

سال پخش: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ کارگردان: اکویا شوفر

اکویا شوفر بازیگران: جان مولانی، اندی سمبرگ، ویل آرنت، اریک بانا، کیگان-مایکل کی، ست روگن، جی.کی. سیمونز، کیکی لین

جان مولانی، اندی سمبرگ، ویل آرنت، اریک بانا، کیگان-مایکل کی، ست روگن، جی.کی. سیمونز، کیکی لین امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

مجموعه‌ی تلویزیونی «چیپ و دیل: تکاوران نجات» با یک فیلم اورجینال دیزنی بر اساس آن که سال ۲۰۲۲ از دیزنی پلاس پخش شد، جان تازه‌ای گرفت. «تکاوران نجات» با نگاهی طنزآلود و کنایه‌آمیز به شخصیت‌ دوست‌داشتنی سنجاب‌ها و قرار دادن آن‌ها در نسخه‌ی به‌روز شده‌ی «چه کسی برای راجر خرگوش پاپوش دوخت؟» (Who Framed Roger Rabbit?) چیپ و دیل تازه‌ای ساخته است که باید برای حل معمای پرونده‌ای مربوط به تون‌های گمشده یک بار دیگر کنار هم قرار بگیرند.

آنچه در ادامه می‌آید حضور افتخاری شخصیت‌های کارتونی معروف، لطیفه‌های بی‌معنی و دیالوگ‌گفتن‌های از جنس کلاسیک جان مولانی (که به جای دیل، یکی از سنجاب‌ها حرف می‌زند) است که به فیلم جان می‌بخشد. این رویکرد غیرمتعارف برای احیای کارتون قدیمی صبح‌های شنبه از نظر تعداد بیننده موفقیت بزرگی را برای پلتفرم دیزنی پلاس به همراه داشت. «تکاوران نجات» در هفته‌ی اول اکران آنلاین خود پس از کمدی نتفلیکس، «سال ارشد» (Senior Year)، از نظر تعداد بیننده در جایگاه دوم قرار گرفت. جز این و حتی بهتر از این، فیلم پلیسی مناسب کودکان در کنار تولیدات پرطمطراق بزرگسالانه‌ی مثل «فیلم سینمایی ری داناوان» (Ray Donovan: The Movie) و «بازمانده» (The Survivor)، نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم تلویزیونی امی شد؛ که اتفاق بسیار غافلگیرکننده‌ و امیدوارکننده‌ای است.

۱۰. سیاه پادشاه رنگ‌هاست (Black is King)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: بیونسه

بیونسه بازیگران: بیونسه

بیونسه امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۴ از ۱۰۰

بیونسه ناولز آلبوم ساوندترک «شیرشاه: هدیه» (The Lion King: The Gift) را در سال ۲۰۱۹ به جهان هدیه داد. اما این کافی نبود؛ بعد از انتشار آلبوم او تصمیم گرفت قطعاتی از آن را بردارد و بر اساس آن‌ها فیلم بلندی با عنوان «سیاه پادشاه رنگ‌هاست» بسازد. این فیلم موزیکال/ آلبوم تصویری به کارگردانی بیونسه و تعدادی فیلمساز دیگر (از جمله جن انکیرو و بلیتز بازاووله)، داستان یک شاهزاده‌ی جوان افریقایی (فولاجومی آکین مورله) را روایت می‌کند که باید همزمان با بالا رفتن سنش با هویت و مسئولیت‌های خودش کنار بیاید. قصه با قطعاتی از آلبوم «هدیه» از جمله «دختری با پوست قهوه‌ای» (Brown Skin Girl) و «پیش از این» (Already) مصائب ناشی از استعمار طولانی‌مدت سیاهپوستان را روایت می‌کند.

منتقدان فیلم را تحسین کردند و تحت تأثیر شکوه بصری آن قرار گرفتند. در نقدی از ورایتی (Variety) به این نکته اشاره شد که اکران چنین پروژه‌ی ساختارشکن و مهمی از پلتفرم دیزنی پلاس حرکت بسیار ارزشمندی بوده و نشان ابعاد گسترده‌ای است که دیزنی پلاس حاضر است در پلتفرم خود پوشش دهد. از هر جهت که بنگرید این پروژه‌ی شخصی بیانسه نولز به یکی از فیلم‌های مهم مجموعه‌ی دیزنی پلاس تبدیل شد.

۱۱. مولان (Mulan)

سال پخش: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: نیکی کارو

نیکی کارو بازیگران: لیو ییفئی، دانی ین، یوسون آن، جیسون اسکات لی، گونگ لی، ران یوان، جت لی

لیو ییفئی، دانی ین، یوسون آن، جیسون اسکات لی، گونگ لی، ران یوان، جت لی امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۳ از ۱۰۰

هنوز هم بحث بر سر اینکه آیا اکران نسخه‌ی لایو-اکشن «مولان» از پلتفرم دیزنی پلاس به لحاظ سودآوری کار درستی بوده است یا نه وجود دارد. در هفته‌های پس از اکران این فیلم، گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از موفقیت و همین‌طور شکست این پروژه‌ی عظیم بود. رقم حاصل از تعداد ببیندگان از نظر عده‌ای پیروزی و از نگاه بعضی دیگر شکست بود. البته یک استدلال منطقی می‌گوید «مولان» می‌توانست از اکران سینمایی‌اش، همان‌طور که تا پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ قرار بود داشته باشد، درآمد بیشتری کسب کند.

«مولان» هر چقدر در نهایت سودآور یا بی‌سود بوده باشد، بُرد محسوسی برای دیزنی پلاس به‌ شمار می‌آید. این فیلم در اولین آخر هفته‌ی اکران خود موج عظیمی از عضویت را در پلتفرم پخش آنلاین دیزنی پلاس به همراه داشت. بعدها آمارهای رتبه‌بندی نیلسن نشان داد که «مولان» در اولین هفته‌ی انتشار خود پربیننده‌ترین فیلم اکران آنلاین در امریکای شمالی بود. از طرف دیگر، این فیلم با نامزدی برای اسکار بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین طراحی لباس، باعث افتخارآفرینی بیشتر برای دیزنی پلاس شد. با وجود‌ آنکه «مولان» از همه لحاظ موفقیت‌آمیز نبود، همچنان پروژه‌ای موفق و پر سر و صدا برای شبکه‌ی نوپای پخش آنلاین دیزنی پلاس به شمار می‌رود.

منبع: looper

