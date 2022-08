در فیلم‌‌های عاشقانه و رمانتیک، هر چیزی که باعث دل‌شکستگی شود می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. مثل رو‌ در‌ روی هم قرار گرفتن یک عاشق و معشوق، یا بدتر از آن قرار گرفتن دو دلداده در موقعیتی که مجبور به انتخاب شوند و جدایی را بپذیرند. «تایتانیک»، «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star is Born)، «مهتاب» (Moonlight)، «درخشش ابدی یک ذهن پاک» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)، «کوهستان بروکبک» (Brokeback Mountain) و فیلم‌های افسانه‌ای بی‌شمار دیگر، زوج‌ها را چنان باورپذیر به تصویر می‌کشند که مخاطب بتواند هم با دیدارهای لذت‌بخش و هم جدایی‌های دردناک آن‌ها خاطره‌سازی کند.

داستان‌های حماسی درباره‌ی جنگ و بقا هم به‌طور مشابه لحظات ویران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند، غم و فقدان ملموسی که داستان عمیق فیلم‌هایی چون «اسب جنگی» (War Horse) یا «به سوی خانه: سفر باورنکردنی» (Homeward Bound: The Incredible Journey) را شکل داده است. البته اکثر فیلم‌ و انیمیشن‌هایی که حیوانات نقش اصلی آن را برعهده دارند به‌طور قابل توجهی غم‌انگیزتر از آب درمی‌آیند. «تار شارلوت» (Charlotte’s Web) از این نظر به شکل بی‌رحمانه‌ای تراژیک است.

در مقیاس کوچک‌تر، تراژدی‌های خانوادگی الهام‌بخش پرتره‌های دقیق از شکست جامعه در حمایت کافی از کسانی است که بیمار می‌شوند یا عزیزی را از دست می‌دهند. برای مثال، فیلم غم‌انگیز «هنوز آلیس» (Still Alice) به شکل حیرت‌انگیزی تنهایی زنی میانسال را بررسی می‌کند که تسلیم بیماری آلزایمر شده است. یا «تکه‌های یک زن» (Pieces of a Woman) که پرتره‌ای دقیق و بسیار زیبا از مادر جوانی به تصویر می‌کشد که با غم از دست دادن دختر تازه متولد شده‌اش دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

یک فیلم غم‌انگیز بی‌نقص، زیبایی‌های بی‌شمار زندگی را از منظر رنجی غیر قابل تصور به بیننده تقدیم می‌کند. بسیاری از بهترین‌ نمونه‌های این آثار از طنزهای غافلگیرکننده و لحظات کمدی استفاده می‌کنند تا محزون‌تر به نظر برسند. چرا که همه باور دارند غم و شادی دو روی یک سکه‌اند. برای روشن‌تر شدن این موضوع می‌توان فیلم‌هایی چون «وداع» (The Farewell)، «مگنولیاهای فولادی» (Steel Magnolias) یا «انجمن شاعران مرده» (Dead Poets Society) را مثال زد.

۴۰. جدایی نادر از سیمین (A Separation)

کارگردان: اصغر فرهادی

بازیگران: پیمان معادی، لیلا حاتمی، ساره بیات

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

سیمین (با بازی لیلا حاتمی) با دخترش ترمه (با بازی سارینا فرهادی) قصد دارد ایران را ترک کند، همسرش نادر (با بازی پیمان معادی) تمایلی به ترک ایران ندارد و در نتیجه سیمین تصمیم می‌گیرد به ازدواجشان پایان دهد. نادر تلاش می‌کند تا زندگی خود را متعادل نگه دارد و در نهایت زنی به نام راضیه (با بازی ساره بیات) را برای مراقبت از پدر سالخورده‌اش که آلزایمر دارد استخدام می‌کند. راضیه متوجه می‌شود که این کار برایش بسیار سخت است، زیرا او چندماهه باردار است و جایی خیلی دورتر از خانه‌ی نادر زندگی می‌کند.

یک روز بعدازظهر، نادر به خانه می‌آید و پدرش را در حالی پیدا می‌کند که دستش به تخت بسته شده و تنها و بیهوش روی زمین افتاده است. وقتی راضیه برمی‌گردد، حاضر نیست به نادر بگوید که برای چک‌آپ دکتر خانه را ترک کرده است و همین پنهان‌کاری باعث دعوا می‌شود و نادر او را از آپارتمان به بیرون هل می‌دهد و باعث می‌شود راضیه در راه خروج از راه‌پله لیز بخورد.

وقتی راضیه نوزادش را از دست می‌دهد، نادر از نظر قانونی مسئول سقط جنین می‌شود و برای فرار از زندان قبول می‌کند که دیه بپردازد. اما این ماجرا خانواده‌ی راضیه و خانواده‌ی خودش از هم می‌پاشد. نادر اکنون امیدی به بهبود رابطه با همسرش ندارد و ترمه باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد با پدری که اعتبار و شرفش لکه‌دار شده زندگی کند و یا با مدرش از ایران برود.

۳۹. ستاره‌ای متولد شده است (A Star Is Born)

کارگردان: بردلی کوپر

بازیگران: بردلی کوپر، لیدی گاگا، اندرو دایس کلی

محصول: ۲۰۱۸

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

«ستاره‌ای متولد شده است» یک درام موسیقیایی و یک فیلم غم‌انگیز درباره‌ی دو عاشق نگون‌بخت است که بعد از رسیدن به شهرت رابطه‌ی عاشقانه‌شان به اتفاقی تراژیک ختم می‌شود. این اولین تجربه‌ی کارگردانی بردلی کوپر است و خودش در کنار لیدی گاگا نقش‌های اصلی را برعهده دارند.

«ستاره‌ای متولد شده است» بارها مورد بازسازی قرار گرفته است و با وجود اینکه در هر نسخه بازیگران و تنظیمات تغییر کرده‌اند، اما دلشکستگی محور ثابت آن باقی مانده است و لحظات پراشک بی‌شماری توسط بازیگران بااستعدادی مانند باربارا استرایسند و جودی گارلند خلق شده است. نسخه‌ی کوپر به دلیل ویژگی‌های مرتبط و مدرن و همچنین تصنیف‌های اورجینال نامزد اسکار با صدای گاگا، به‌عنوان محبوب‌ترین بازسازی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

۳۸. عشق (Amour)

کارگردان: میشائل هانکه

بازیگران: ژان لویی ترنتینیان، امانوئل ریوا، ایزابل هوپر

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

«عشق» ممکن است یکی از غم‌انگیزترین فیلم‌هایی باشد که تا به حال ساخته شده است. مردم به طور قابل‌توجهی نسبت به این فیلم به کارگردانی میشائیل هانکه با شک و تردید برخورد می‌کردند، هرچه نباشد هانکه مردی است که فیلم فوق‌العاده‌ خشنی به نام «بازی‌های مسخره» (Funny Games) ساخته است. با این حال، متاسفانه، هیچ چیز کنایه‌آمیزی در مورد «عشق» وجود ندارد.

اما این پرتره‌ی تامل‌برانگیز، با داستانی درباره‌ی یک پیرمرد فرانسوی (با بازی ژان لوئیس ترینتینان) که پس از سکته‌ی مغزی همسرش (با بازی امانوئل ریوا) مجبور به مراقبت از او می‌شود، به دلیل سوزناک بودنش بسیار زیبا است. این فیلم فراموش‌نشدنی درباره‌ی عشق و محبت و شوهری است که شریک زندگی خود را از بدبختی نجات می‌دهد.

۳۷. تاوان (Atonement)

کارگردان: جو رایت

بازیگران: جیمز مک‌آووی، کایرا تایتلی، سورشا رونان

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

«تاوان» به کارگردانی جو رایت که از رمان تکان‌دهنده‌ی ایان مک‌ایوان به همین نام اقتباس شده، از همان لحظه‌ی شروعش یک فیلم غم‌انگیز است، اما تکان‌دهنده‌ترین ضربه به مخاطب در دقایق پایانی فیلم وارد می‌شود. داستان چندین دهه را در بر می‌گیرد، با سه بازیگر زن مختلف که نقش قهرمان رنج‌دیده، بریونی تالیس را بازی می‌کنند.

سورشا رونان در روزهای منتهی به جنگ جهانی دوم نقش این زن را برعهده دارد و می‌بینیم که یک نفر او را وادار می‌کند که پسر سرایدارِ خانه و معشوقه‌ی خواهرش را به دروغ به تجاوز جنسی متهم کند. جنگ فرا می‌رسد و حالا دیگر بریونی بالغ شده است و رونان نقشش را به رومولا گارای می‌دهد. حالا بریونی به درستی متقاعد شده است که اقدامات او زندگی دو بی‌گناه را نابود کرده است.

تمام این اتفاق‌ها ملودراماتیک و حزین است. این فیلم به طور ناگهانی به امروز می‌رسد، جایی که بریونی با همان مدل موی دوران کودکی در حال حاضر یک نویسنده‌ی کارکشته با بازی ونسا ردگریو است. «تاوان» با یک ضربه‌ی مهلک به پایان می‌رسد که عنوانش را به خوبی توجیه می‌کند. بریونی در حال مرگ، در مصاحبه‌ای درباره‌ی آخرین کتابش با موضوع رنجی که خودش باعثش بود، اعتراف می‌کند که قسمت اعظم بخش دوم نسبتا خوش داستان هرگز اتفاق نیفتاده است.

خواهر او و پسر سرایدار در واقع دوباره به هم نرسیدند. هر کدام به طرز وحشتناکی و به تنهایی در نتیجه‌ی تصمیمی عجولانه که او به عنوان یک دختر ۱۳ ساله گرفت، مردند. ما در حال تماشای تاریخی بودیم که بریونی آن را در کتابش به دروغ نوشته بود، داستانی خیالی که در آن این زوج از جنگ جان سالم به در برده و بقیه‌ی روزهای خود را با هم در خانه‌ای کنار دریا گذراندند. بریونی در آخر می‌گوید: «من خوشبختیشان را به آن‌ها هدیه کردم.»

۳۶. بامبی (Bambi)

کارگردان: دیوید هند

صداپیشه‌ها: دانی داناگان، پیتر بن، استرلینگ هالووی

محصول: ۱۹۴۲

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

آیا مرجعی وجود دارد که نشان دهد غم‌انگیزتر از «بامبی» هم ساخته شده است؟ همه چیز در این انیمیشن کلاسیک محصول سال ۱۹۴۲ دیزنی قابل ستایش است. بامبی به همراه دو دوستش یعنی خرگوش باهوشی به نام تامپر و راسویی به نام فلاور، فیلم را با کاوش در شگفتی‌های جنگل زیر نظر مادرش آغاز می‌کند. ای کاش که این پایان فیلم «بامبی» بود. اما شوربختانه باید شاهد این باشیم که وقتی شکارچیان گله‌ی حیوانات را تهدید می‌کنند، بامبی مادرش را از دست می‌دهد.

۳۵. جانوران حیات وحش جنوب (Beasts of the Southern Wild)

کارگردان: بن زایتلین

بازیگران: کواونژاله والیس، جانشل الکساندر، دوایت هنری

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

«جانوران حیات‌وحش جنوب» به عنوان اولین تجربه‌ی فیلمسازی بن زایتلین پرجنب‌و‌جوش و شادی‌بخش، و در عین حال یک فیلم غم‌انگیز است. این درام درباره‌ی دختربچه‌ای است که یاد می‌گیرد پدرش جاودانه نیست و او روزی تنها خواهد شد. کواونژاله والیس در نقش هاشپاپی به شکل بی‌نظیری خوب ظاهر شده است. دختری که داستان زندگی‌اش هم خارق‌العاده و هم به شکل افراطی واقع‌گرایانه است.

۳۴. ماهی بزرگ (Big Fish)

کارگردان: تیم برتون

بازیگران: یوان مک‌گرگور، آلبرت فینی، بیلی کروداپ

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

تیم برتون در طول زندگی حرفه‌ای خود داستان‌های فانتزی بسیاری به تصویر کشیده است، اما تعداد کمی از آن‌ها به اندازه‌ی «ماهی بزرگ» تکان‌دهنده هستند. این فیلم داستان مردی (با بازی بیلی کروداپ) را روایت می‌کند که سعی می‌کند قبل از مرگ پدرش (با بازی آلبرت فینی) با او آشتی کند. این فیلم که مدت کوتاهی پس از مرگ پدر و مادر برتون ساخته شد، به همان اندازه غرق در اندوه است که از خلاصه‌ی آن برمی‌آید.

«ماهی بزرگ»، مانند «ادوارد دست قیچی» (Edward Scissorhands) و «اد وود» (Ed Wood) قبل از هر چیز دلنشین است. همچنین به همان اندازه که به داستان‌پردازی آن توجه شده است، به پویایی پرتنش خانواده هم نگاه خوبی دارد، و برتون اجازه می‌دهد تا داستانش به شکل بازیگوشانه‌ای انعکاسی غم‌انگیز داشته باشد.

۳۳. ولنتاین غمگین (Blue Valentine)

کارگردان: درک ساینفرانس

بازیگران: میشل ویلیامز، مایک ووگل، رایان گاسلینگ

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

داستان چگونگی فروپاشی عشق دین (با بازی رایان گاسلینگ) و سیندی (با بازی میشل ویلیامز) به یک فیلم غم‌انگیز و فراموش‌نشدنی ختم می‌شود. داستان انحلال آهسته‌ی ازدواج و خانواده‌. این دو نفر که افول یک رابطه را روایت می‌کنند، تقریبا نمی‌توانند جلوی وقوع آن را بگیرند. فیلم درک سیانفرانس بین زمان حال و گذشته به عقب و جلو می‌رود و نشان می‌دهد که چگونه این دو با هم آشنا شدند و چگونه در نهایت به انتهای خط رسیدند.

۳۲. کوهستان بروکبک (Brokeback Mountain)

کارگردان: انگ لی

بازیگران: جیک جیلنهال، هیث لجر، میشل ویلیامز

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

رابطه‌ی عشقی بین انیس (با بازی هیت لجر) و جک (با بازی جیک جیلنهال) بسیار خالص و پرشور، اما به دلیل محدودیت‌های اجتماعی سخت آن زمان بسیار پیچیده است. عشق و کشش انیس به جک زمانی که این دو نفر تنها می‌شوند مهار نشدنی است، اما او همچنین با تمایلات جنسی خود مبارزه می‌کند و خاطرات کودکی قتل دو مرد مظنون به گرایش‌های متفاوت را در ذهنش مرور می‌کند.

اگرچه انیس همچنان جک را در ماهیگیری می‌بیند، اما او هم با جک و هم با خانواده‌اش بد برخورد می‌کند و در نهایت ازدواجش به طلاق ختم می‌شود. یک سال بعد، وقتی انیس متوجه می‌شود که جک مرده است، وقتی به اتاق خواب او می‌رود و پیراهنی را پیدا می‌کند که جک در کوهستان بروکبک به تن داشت، در نهایت اجازه می‌دهد احساساتش فوران کند. او صورتش را در پیراهن جک فرو می‌برد، اجازه می‌دهد سیلابی از احساسات جاری شود و گریه کند و در نهایت اشک تماشاگران را هم درآورد.

۳۱. تار شارلوت (Charlotte’s Web)

کارگردان: چارلز اوگست نیکولز

صداپیشه‌ها: دبی رینولدز، پل لیند، هنری گیبسون

محصول: ۱۹۷۳

امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

تا آنجایی که در تراژدی‌های حیوانی شاهد هستیم، «تار شارلوت» احتمالا خیلی بیشتر از «بامبی» می‌تواند یک فیلم غم‌انگیز باشد. حتی اگر عنکبوت‌ها را دوست نداشته باشید، این داستان کودکانه‌ به نویسندگی ای بی وایت باعث می‌شود زمان زیادی را برای عنکبوتی به نام شارلوت و شجاعت او بگذارید و عملا غیرممکن است که از حذف او از داستان غمگین نشوید. «تار شارلوت» دو بار برای پرده‌ی نقره‌ای اقتباس شده است، اول به عنوان یک انیمیشن از هانا-باربرا در سال ۱۹۷۳ و بار دیگر به عنوان یک داستان لایواکشن با بازی داکوتا فانینگ در نقش فرن در سال ۲۰۰۶. هر دو شما را به گریه می‌اندازند، اما انیمیشن تاثیرگذارتر است.

۳۰. رقصنده در تاریکی (Dancer in the Dark)

کارگردان: لارس فون‌تریه

بازیگران: بیورک، دیوید مورس، کاترین دنو

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

سلما، کاراکتر اصلی فیلم «رقصنده در تاریکی» یک اعتقاد جدی و معصومانه دارد: «همه چیز درست می‌شود» و همین یک جمله این فیلم را بسیار دل‌خراش می‌کند. سلما (با بازی بیورک) به‌عنوان یک مادر مجرد، در مورد ضعیف شدن بینایی‌اش دروغ می‌گوید تا شغلش را در کارخانه حفظ کند. او کمتر می‌خوابد و بیشتر کار می‌کند و هر پولی را که برای عمل جراحی پسرش به دست می‌آورد، پس‌انداز می‌کند، چرا که پسرش هم از نظر ژنتیکی مستعد نابینایی است.

همه چیز برای سلما به خوبی پیش می‌رود، تا زمانی که صاحب‌خانه‌ی او که در شرایط بد مالی قرار دارد، مخفیانه پول نقد سلما را پیدا می‌کند و آن را می‌دزدد. داستان زندگی سلما زمانی که سعی می‌کند پولش را پس بگیرد ناگهان تغییر می‌کند.

۲۹. انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)

کارگردان: پیتر ویر

بازیگران: رابین ویلیامز، جاش چارلز، رابرت شان لئونارد

محصول: ۱۹۹۰

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

رابین ویلیامز فقید در این فیلم غم‌انگیز اشک تماشاگرانی که او را با شخصیت‌های شاد از «کاپیتان هوک» تا «علاءالدین» می‌شناختند در می‌آورد. «انجمن شاعران مرده» ممکن است جدی‌ترین فیلم ویلیامز باشد. او در نقش یک معلم انگلیسی ساختارشکن در یک مدرسه‌ی کاملا مردانه شروع به کار می‌کند، و به دانش‌آموزان خود یاد می‌دهد تا قوانینی را که جامعه برای آن‌ها در نظر گرفته است بشکنند. ایتان هاوک، رابرت شان لئونارد، و جاش چارلز در میان دیگر گروه بازیگران جوان این فیلم را به یادماندنی می‌کنند. کارگردان پیتر ویر با فیلمنامه‌ی تام شولمن به آرامی شخصیت‌ها و تماشاگران را در دلخراش‌ترین صحنه‌های فیلمش با یکدیگر همراه می‌کند.

۲۸. درخشش ابدی یک ذهن پاک (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

کارگردان: میشل گوندری

بازیگران: جیم کری، کیت وینسلت، کریستن دانست

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

جیم کری و کیت وینسلت برای فیلم نفیس «درخشش ابدی یک ذهن پاک» اثر چارلی کافمن وارد هزارتوی روان انسان می‌شوند. این درام علمی-تخیلی احساسی با الهام از شعری سروده‌ی الکساندر پوپ نامگذاری شده است و امکان فریبنده بودن دنیایی را بررسی می‌کند که در آن مردم می‌توانند دردناک‌ترین خاطرات خود را از حافظه پاک کنند. «درخشش ابدی یک ذهن پاک» برنده‌ی اسکار بهترین فیلمنامه‌ی اورجینال سال ۲۰۰۴ است که به خاطر صحنه‌های نفس‌گیر و ریتم مسحورکننده‌اش شناخته می‌شود. این فیلم غم‌انگیز به ورطه‌ی خیانت، کسالت و پشیمانی خیره شده است، اما با بازنمایی‌های بصری عجیب روانشناختی و بازیگران دوست‌داشتنی از جمله کریستن دانست، الایجا وود و مارک روفالو بیرحمی این مضامین را کاهش می‌دهد.

۲۷. گوجه‌فرنگی سبز سرخ‌شده (Fried Green Tomatoes)

کارگردان: جان اونت

بازیگران: کتی بیتس، جسیکا تندی، مری استوارت مسترسون

محصول: ۱۹۹۲

امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

فیلم غم‌انگیز «گوجه‌فرنگی‌های سبز سرخ‌شده» شروعی مشابه فیلم «دفترچه‌ی خاطرات» دارد. داستان این فیلم غم‌انگیز با دو شخصیتی آغاز می‌شود که از خانه‌ی سالمندان بازدید می‌کنند. همچنین مانند «دفترچه‌ی خاطرات»، درام کارگردان جان آونت محصول سال ۱۹۹۱ یکی از تلخ‌ترین پایان‌هایی را دارد که تا به حال برای بینندگان به تصویر کشیده شده است. کتی بیتس و جسیکا تندی به ترتیب در نقش‌های ایولین و نینی بازی می‌کنند: یک زن خانه‌دار ناامید و راوی دلربایی که او به طور اتفاقی با او ملاقات می‌کند.

۲۶. ایستگاه فروتویل (Fruitvale Station)

کارگردان: رایان کوگلر

بازیگران: مایکل بی جوردن، اوکتاویا اسپنسر، ملونی دیاز

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

اسکار گرانت مرد جوان آمریکاییِ آفریقایی‌تبار دیگری بود که فیلم کشته شدنش توسط پلیس برای مدت‌ها بین مردم دست‌به‌دست می‌شد. این اتفاق الهام‌بخش فیلم غم‌انگیز «ایستگاه فروتویل» شد. داستان بر اساس یک پیش‌فرض بسیار ساده روایت می‌شود: آخرین روز زندگی گرانت و درنهایت مرگ دل‌خراشش. این فیلم با کارگردانی پیچیده و احساسی قابل‌توجهی از رایان کوگلر که در آن زمان ۲۷ ساله‌ داشت ساخته شد.

ما گرانت (با بازی مایکل بی جردن) را به عنوان مرد جوانی می‌بینیم که در تلاش برای بهتر شدن است، در تصویری واقع‌گرایانه از رابطه‌ی پرفراز و نشیب خود با دوست دخترش (با بازی ملونی دیاز)، تلاش ناامیدانه‌ی او برای بازگرداندن شغلش در خواربارفروشی، و حتی یک شغل کوتاه در دیگ‌فروشی برای تامین مخارج زندگی. کوگلر و جردن به انسانی‌ترین و زیباترین شکل ممکن تمایل گرانت به پسر، پدر و کارگر خوبی بودن به تصویر می‌کشند. قبل از اینکه جنبش «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» ایجاد شود، این فیلمی بود که اجازه نداد تصویر تاریک از مرگ یک انسان از یاد برود.

۲۵. او (Her)

کارگردان: اسپایک جونز

بازیگران: واکین فینیکس، امی آدامز، رونی مارا

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

واکین فینیکس در مقابل صدای اسکارلت جوهانسون در داستان غم‌انگیز تئودور تومبلی بازی شگفت‌انگیزی از خود به نمایش می‌گذارد: نویسنده‌ای احساساتی که در آینده‌ای نه چندان دور عاشق دستیار هوش مصنوعی خود می‌شود. لمس نرم اسپایک جونز، نویسنده و کارگردان، «او» را به فیلمی فوق‌العاده باارزش تبدیل می‌کند و یک عاشقانه‌ای باورنکردنی را در پس‌زمینه‌ای از فناوری‌های علمی-تخیلی ممکن می‌سازد که رفته رفته جای خود را به بازتابی دردناک درباره‌ی جدایی عاشقان می‌دهد.

۲۴. به سوی خانه؛ سفر باورنکردنی (Homeward Bound: The Incredible Journey)

کارگردان: دووین دونام

بازیگران: رابرت هیز، کوین چولا، ورونیکا لارن

محصول: ۱۹۹۳

امتیاز متاکریتیک: –

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

« به سوی خانه: سفر باورنکردنی» ممکن است دردناک‌ترین کمدی سفر جاده‌ای باشد که تاکنون ساخته شده است. دو سگ به نام‌های چنس و شادو همراه گربه‌ای به نام ساسی در این اقتباس لایواکشن از رمان شیلا برنفورد به همین نام محصول سال ۱۹۶۱ همراه می‌شوند. وقتی حیوانات پشمالو از رها شدن می‌ترسند، برای یافتن صاحبانشان عازم سفری غیرممکن می‌شوند.

۲۳. چراغ‌ها را روشن بگذار (Keep the Lights On)

کارگردان: ایرا سچز

بازیگران: ایرا سچز، ثور لیندهارت، زاخاری بوث

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

از نشانه‌های یک فیلم غم‌انگیز عالی صحنه‌های بسیار خام و غیرمنتظره‌ای است که سال‌ها در یاد مخاطب می‌ماند، و فیلم‌های ایرا سچز مملو از آن‌ها است. این فیلمساز نیویورکی برای این فیلم اواسط دوران حرفه ای خود، با استفاده از تجربیات شخصی داستان مردی را روایت کرد که به دلیل اعتیاد ناتوان‌کننده به مواد مخدر شریک زندگی‌اش از او جدا می‌شود.

سچز یکی از دردناک‌ترین صحنه‌های عاشقانه‌ای را ارائه می‌کند که تا به حال ساخته شده است. اعتیاد در برخی از جوامع با گرایش‌های متفاوت بیداد می‌کند، اما سچز فیلم‌ساز بسیار ظریفی است و فیلمی نمی‌سازد که آشکارا مشکلی را زیر سوال ببرد. این فیلم ممکن است یک داستان سرگرم‌کننده نداشته باشد، اما عمیقا شجاعانه است.

۲۲. زنان کوچک (Little Women)

کارگردان: گرتا گرویگ

بازیگران: سورشا رونان، اما واتسون، فلورانس پیو

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

گرتا گرویگ داستان «زنان کوچک» نوشته‌ی لوییزا می‌الکات را برای ششمین بار در سال ۲۰۱۹ برای پرده‌ی نقره‌ای اقتباس کرد. با این کار، کارگردان «لیدی برد» سخنان ماندگار نویسنده‌ی قرن نوزدهمی را با ظرافت تازه‌ای آغشته کرد که عملا برای شکستن قلب مخاطبان طراحی شده بود. انتخاب بازیگران عالی است، از فلورانس پیو در نقش امی گرفته تا تیموتی شالامه در نقش لوری و سورشه رونان در نقش جو. کارگردانی و فیلم‌برداری حتی بدیع‌تر هستند و به جمع‌های بی‌شمار خواهرانه‌ی فیلم به همان اندازه روح می‌بخشند که به نقاط غم‌انگیزتر داستان وارد می‌شوند.

۲۱. عشق عجیب است (Love is Strange)

کارگردان: ایرا سچز

بازیگران: آلفرد مولینا، جان لیسگو، مریسا تومی

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

علی‌رغم زیبایی فوق‌العاده‌ی پنجمین فیلم بلند ایرا سچز، در چگونگی تغییر زندگی زوج اصلی فیلم یک تراژدی نهفته است. جورج (با بازی آلفرد مولینا) شغل خود را در یک مدرسه‌ی کاتولیک از دست می‌دهد و باعث می‌شود که او و شریکش بن (با بازی جان لیتگو) قبل از اینکه فرصتی برای جمع‌بندی کامل داشته باشند، آپارتمان خود را ترک کنند. در نحوه‌ی گذر این دو از دنیای در حال تغییر خود انعطاف‌پذیری وجود دارد، اما «عشق عجیب است» همچنین عواقب عدم تحمل را نشان می‌دهد.

در اواخر این فیلم غم‌انگیز، چرخش غیرمنتظره‌ی دیگری خانواده‌ای را که جورج و بن دوباره با آن‌ها ارتباط برقرار کرده‌اند، تکان می‌دهد. اگرچه «عشق عجیب است» نسبت به سایر فیلم‌های موجود در این فهرست با احساس خوب بیشتری به پایان می‌رسد، اما هنوز حس تلخ بسیار زیادی از زمان و فرصت‌های از دست رفته‌ی داستان در دل بیننده باقی می‌گذارد.

۲۰. منچستر کنار دریا (Manchester by the Sea)

کارگردان: کنت لونرگان

بازیگران: کیسی افلک، میشل ویلیامز، کایل چندلر

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این فیلم غم‌انگیز درباره‌ی خانواده و تراژدی از دست دادن، یک کلاس فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی از کنت لونرگان است، اما به لطف بازیگران درخشان «منچستر کنار دریا» است که احساسات از صفحه‌ی نمایش فوران می‌کند. بازی کیسی افلک در نقش لی چندلر که غمی عمیق در سینه دارد، بسیار باورپذیر است. در صحنه‌های عمیق با میشل ویلیامز، کایل چندلر و لوکاس هجز، غیرممکن است که گیج نشوید زیرا این گروه از شخصیت‌های یقه آبی مغرور ماساچوست یاد می‌گیرند که با فقدان غیرقابل تصوری که برایشان پیش آمده چگونه کنار بیایند.

۱۹. داستان ازدواج (Marriage Story)

کارگردان: نوآ بامباک

بازیگران: اسکارلت جوهانسون، آدام درایور، لورا درن

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

اسکارلت جوهانسون و آدام درایور در «داستان ازدواج» به نویسندگی و کارگردانی نوآ بامباک طوفانی ظاهر می‌شوند. این فیلم غم‌انگیز که شش بار نامزد جایزه‌ی اسکار شده است، زوجی هنرمند را دنبال می‌کند که قصد طلاق گرفتن و جدایی دارند و پسرشان هنری با بازی آژی رابرتسون به صورت توافقی در زمان‌های تعیین شده با هر یک از آن‌ها زندگی می‌کند.

آلن آلدا، ری لیوتا و لورا درن، که برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی کوتاهش شد، به عنوان وکلای این زوج که برای جدایی دوستانه کمکشان می‌کنند اما با شکست مواجه می‌شوند، بازیگران این فیلم را تکمیل می‌کنند. تماشای «داستان ازدواج» کار سختی است چرا که از گوشه و کنارش دلشکستگی، خشم و پذیرش شرایط سخت بیرون می‌زند.

۱۸. مالیخولیا (Melancholia)

کارگردان: لارس فون تریه

بازیگران: کریستن دانست، شارلوت گتسبورگ، کیفر ساترلند

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

«مالیخولیا» به کارگردانی لارس فون تریه درست از میان گذشته‌های غمگین می‌گذرد و در اعماق بی‌حد‌و‌حصر ناامیدی فرو می‌رود. وقتی سیاره‌ای شوم از کنار زمین می‌گذرد، یک عروس افسرده (با بازی کریستن دانست) به همراه خواهرش (با بازی شارلوت گینبورگ)، برادر شوهرش (با بازی کیفر ساترلند) و پسر جوانشان (با بازی کامرون اسپور) در پس‌زمینه‌ای مجلل در دنیایی ناشناخته غرق می‌شود.

جلوه‌های بصری شگفت‌انگیز، نقاشی‌مانند و موسیقی کلاسیک سوزناک این فیلم غم‌انگیز، بستر بدبینانه‌اش را در پوششی از زیبایی پنهان، و آنقدر حواس‌تان را پرت می‌کند تا شما برای زیر سوال بردن قصد فون تریه از پایان تلخ پای خود نگه دارد.

۱۷. محبوب میلیون دلاری (Million Dollar Baby)

کارگردان: کلینت ایستوود

بازیگران: هیلاری سوانک، کلینت ایستوود، مورگان فریمن

محصول: ۲۰۰۵

امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

«محبوب میلیون‌ دلاری»، برنده‌ی بهترین فیلم سال ۲۰۰۵، به کارگردانی، تهیه کنندگی، بازیگری و آهنگسازی کلینت ایستوود است. مگی فیتزجرالد، پیشخدمت سی و چند ساله‌ی لس‌آنجلسی و مشتاق (هیلاری سوانک، در بازی بی‌نظیری که دومین اسکار را برایش به ارمغان آورد) متولد ا.زارکس است. این زن جوان سرانجام با اصرار فراوان صاحب باشگاه بدنسازی به نام فرانکی دان (با بازی ایستوود) را متقاعد می‌کند که به او آموزش دهد.

در طول سه بازی که در این فیلم شاهدش هستیم مگی دچار شکستگی بینی و گردن، حبس شدن روی صندلی چرخدار، به علاوه زخم‌های بستر و قطع پا می‌شود. خانواده‌ی واقعی او هم تنها برای مطالبه‌ی پول در بیمارستان به ملاقاتش می‌روند. دان که روزانه در مراسم عشای ربانی شرکت می‌کند، با تزریق دوز بالای آدرنالین به مگی برای خودکشی کمک می‌کند.

۱۶. مهتاب (Moonlight)

کارگردان: بری جنکینز

بازیگران: تراوانته رودز، آندره هلند، جنل مونی

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۹۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

«مهتاب»، برنده‌ی بهترین فیلم سال ۲۰۱۶ به کارگردانی بری جنکینز و یکی از پرطرفدارترین عناوین کمپانی A24، با ترکیبی از جلوه‌های بصری و درام سوزناک، تصویری جذاب از یک سیاه‌پوست با گرایش متفاوت را در حال خرید و فروش مواد مخدر در آتلانتا می‌سازد. قهرمان داستان در سه مرحله از زندگی خود نشان داده می‌شود و الکس هیبرت، اشتون سندرز و تروانته رودز (به ترتیب) نقش او را بازی می‌کنند. نائومی هریس همچنین در نقش مادر پریشان قهرمان داستان، در کنار ماهرشالا علی که برای نقش پدر مهربان برنده‌ی بهترین بازیگر مکمل مرد شد بازی می‌کند.

۱۵. مولن روژ! (Moulin Rouge!)

کارگردان: باز لورمن

بازیگران: ایوان مک‌گرگور، نیکول کیدمن، جیم برودبنت

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

سومین تجربه‌ی کارگردانی باز لورمن، یک اثر هیجان‌انگیز و درخشان که در پاریس در آستانه‌ی قرن بیستم اتفاق می‌افتد، با کسب هشت نامزدی اسکار و جایزه برای کارگردانی هنری و طراحی لباس، مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. «مولن روژ!» فیلمی همچنان موفق در ژانر موزیکال، داستان یک بازیگر و خواننده‌ی جاه‌طلب به نام ساتین (نیکول کیدمن) را روایت می‌کند که می‌خواهد خود را از دست مردانی که او را احاطه کرده‌‌اند پنهان کند.

قسمت اعظم فیلم به برنامه‌ریزی یک نمایش تئاتری اختصاص دارد که با موارد متعددی از هویت اشتباه آمیخته شده است، ساتین ابتدا فرض می‌کند که یک نویسنده‌ی خوش قلب، به نام کریستین (با بازی ایوان مک گرگور) یک دوک ثروتمند (با بازی ریچارد راکسبورگ) است اما بعد که به اشتباهش پی می‌برد، او را از خود دور می‌کند در حالی که به او علاقه‌مند شده است. داستان کش‌و‌قوس‌های فراوانی به خود می‌گیرد و در نهایت ساتین می‌فهمد که مبتلا به سل بسیار مسری است، اما هرگز به کریستین چیزی نمی‌گوید، و در پایان اجرای انفرادی‌اش در تئاتر محبوبشان می‌میرد.

۱۴. دختر من (My Girl)

کارگردان: هاوارد زیف

بازیگران: دن اکروید، جیمی لی کرتیس، مکالی کالکین

محصول: ۱۹۹۱

امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

«دختر من» با درامی پر‌پیچ‌و‌خم درباره‌ی یک دختربچه‌ی باهوش به نام وادا با بازی آنا کلامسکی ۹ ساله است که جاذبه‌های شگفت‌انگیزی را برای نقش پرانرژی‌اش به ارمغان می‌آورد. «دختر من» شناخته‌شده‌ترین فیلم کارگردان هاوارد زیف است. آنا دوستی به نام توماس با بازی مکالی کالکین دارد که به او علاقه‌مند است اما به همه‌چیز حساسیت دارد.

۱۳. تکه‌های یک زن (Pieces of a Woman)

کارگردان: کورنل موندروتسو

بازیگران: ونسا کربی، شایا لباف، مالی پارکر

محصول: ۲۰۲۰

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

ونسا کربی بهترین بازی حرفه‌ای خود را در «تکه‌های یک زن» ارائه می‌کند. این فیلم غم‌انگیز ۲۰۲۰ به کارگردانی کورنل موندروتسو و نویسندگی کاتا وبر درباره‌ی سقط جنینی است که خود تجربه کرده بودند. داستان شامل گذراندن یک دوران سخت و شکنجه‌آمیز برای زوجی است با بازی شیا لباف و کربی که پس از زایمان در خانه و سهل‌انگاری پرستار فرزند تازه متولد شده‌شان را از دست می‌دهند. الن برستین در نقش مادر مارتا، در کنار ایلیزا شلزینگر در نقش خواهر مارتا و سارا اسنوک در نقش پسر عموی مارتا و دادستان پرونده‌ی جنایی علیه یک ماما با بازی مولی پارکر بازی می‌کنند.

۱۲. لانه‌ی خرگوش (Rabbit Hole)

کارگردان: جان کامرون میتچل

بازیگران: نیکول کیدمن، آرون اکهارت، دایان ویست

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

نسخه‌ی بزرگ جان کامرون میچل از نمایشنامه‌ی دیوید لیندزی-آبایر با همین نام بدترین کابوس هر پدر و مادر را به طرز خیره کننده‌ای نشان می‌دهد. نیکول کیدمن و آرون اکهارت زوج بدبختی هستند، که پسر خردسال خود را در یک تصادف غم‌انگیز از دست داده‌اند و نمی‌توانند تسلی پیدا کنند. همانطور که غم و اندوه آن‌ها افزایش می‌یابد، شکافی بین آن‌ها نیز ایجاد می‌شود، به طوری که هوی کوربت تصمیم می‌گیرد راه‌های درمانی سنتی‌تر را دنبال کند (گروهی از والدین مشابه، یک دوست جدید) در حالی که بکا کوربت نقشه‌ای را برای دوستی با مرد جوانی که باعث مرگ پسرشان شده است طراحی می‌کند.

۱۱. اسپنسر (Spencer)

کارگردان: پابلو لارائین

بازیگران: کریستن استوارت، تیموتی اسپال، جک فاردینگ

محصول: ۲۰۲۱

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

کریستن استوارت نقش پرنسس دایانا را در این بازبینی اثیری از شکاف معروف بین اسپنسر و خانواده‌ی سلطنتی بریتانیا بازی می‌کند. کارگردان پابلو لارن به جای بازسازی غم‌انگیز زندگی کوتاه اسپنسر، جوهر عاطفی آن‌ها را در یک تاریخ متفاوت بسط می‌دهد که هم یاد پرنسس دایانا را ارج می‌نهد و هم ظلم سیستمی در ماه‌ها و سال‌های منتهی به مرگ او را مورد انتقاد قرار می‌دهد. نتیجه یک داستان منحصربه‌فرد است که برای استوارت نامزدی جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر زن را به ارمغان آورد.

۱۰. ماگنولیاهای فولادی (Steel Magnolias)

کارگردان: هربرت راس

بازیگران: سالی فیلد، دالی پارتن، شرلی مک‌لین

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

در «مگنولیاهای فولادی» به کارگردانی هربرت راس پیوندهای زنانگی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. فیلمی که در لوئیزیانا با بازی سالی فیلد، جولیا رابرتز، دالی پارتون، شرلی مک‌لین، المپیا دوکاکیس و داریل هانا ساخته شده است. این فیلم غم‌انگیز محصول ۱۹۸۹ اوج و فرود زندگی شش زن را در هم می‌پیچاند و تاثیر شگفت‌انگیزی دارد و تماشاگران را با عروسی‌ها، تشییع جنازه‌ها، تولدها و رویدادهای معمولی که در زندگی با آن مواجه می‌شوند همراه می‌کند. در «مگنولیاهای فولادی» چیزهای بسیار شاد و خنده‌داری وجود دارد، اما لحظات غم‌انگیز فیلم است که پیام پنهان آن را مبنی بر تحمل غم و اندوه به منصه ظهور می‌رساند.

۹. هنوز آلیس (Still Alice)

کارگردان: ریچارد گلتزر

بازیگران: جولیان مور، الک بالدوین، هانتر پریش

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

جولیان مور، در یکی از بهترین نقش‌های خود در فیلم «هنوز آلیس» بازی می‌کند. داستان فیلم درباره‌ی استاد زبان‌شناسی است که نمی‌تواند یک کلمه را به خاطر بیاورد. این یک مشکل ذهنی است که ممکن است برای هرکسی اتفاق بیافتد، اما آلیس و ما به عنوان مخاطبان فیلم، فورا متوجه می‌شویم که فراموشی شروع بسیاری از مشکلات دیگر است. درام ریچارد گلتزر و واش وستمورلند که به خوبی تنظیم شده است، آلیس و خانواده‌اش را در حالی نشان می‌دهد که تلاش می‌کنند تا در دنیایی که ناگهان آلزایمر بر آن حاکم می‌شود، به زندگی ادامه دهند.

هر یک از اعضای تولید برای بهتر شدن فیلم تلاش مضاعفی کردند؛ مور گذراندن وقت با مبتلایان به این بیماری را در اولویت قرار داد و ماه‌ها مطالعه کرد، خود گلتزر در طول فیلمبرداری از ALS رنج می‌برد و همین موضوع فیلم «هنوز آلیس» را متمایز می‌کند.

۸. وداع (The Farewell)

کارگردان: لولا وانگ

بازیگران: آکوافینا، لو هانگ، دیانا لین

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

«وداع» بر اساس زندگی واقعی نویسنده و کارگردان لولو وانگ، برنامه‌ی وداع یک خانواده‌ی چینی-آمریکایی برای آخرین ملاقات با مادربزرگ بیمارشان است، بدون اینکه اجازه دهند نای‌نای (با بازی ژائو شو-ژن) سالخورده بداند که در حال مرگ است. آکوافینا در نقش اصلی، بیلی می‌درخشد و درام کاملا متعادل وانگ را به احساس‌ترین شکل زندگی می‌بخشد. از خنده تا گریه، «وداع» یک فیلم غم‌انگیز است که پویایی پیچیده‌ی خانوادگی را در یک ساختار کمدی کلاسیک به هم می‌بافد در حالی که تعادل را به بهترین شکل ممکن حفظ می‌کند.

۷. خدمتکاران (The Help)

کارگردان: تیتس تیلور

بازیگران: وایولا دیویس، اما استون، برایس دالاس هاوارد

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متکریتیک: ۶۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

فیلم‌های غم‌انگیز اغلب اوقات به‌طور غیرمنصفانه برچسب «لذت گناه‌آلود» می‌خورند. مطمئنا این موضوع در مورد «خدمتکاران» صدق می‌کند، یک درام پرفروش تاریخی درباره‌ی دو خدمتکار سیاه‌پوست که برای خانواده‌های سفیدپوست در دهه‌ی ۱۹۶۰ جکسون، می‌سی‌سی‌پی کار می‌کنند. «خدمتکاران» مطمئنا اشک بیننده را درمی‌آورد، و تمام اینها به لطف دو بازی خیره‌کننده‌ی ستارگان اکتاویا اسپنسر و ویولا دیویس است که حضورشان به فیلم اعتبار بیشتری می‌بخشد. «خدمتکاران» بازی اسپنسر را به مرحله‌ی تازه‌ای وارد کرد، و اگر دیویس نبود، دومین نامزدی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای این فیلم دریافت می‌کرد.

۶. دفترچه‌ی خاطرات (The Notebook)

کارگردان: نیک کاساویتس

بازیگران: رایان گاسلینگ، ریچل مک‌آدامز، جیمز گارنر

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

اقتباس محبوب نیک کاساوتیس از رمان نیکلاس اسپارکس به همین نام برای یک فیلم، توسط ستارگانی چون رایان گاسلینگ، ریچل مک‌آدامز، جیمز گارنر، و جینا رولندز ماندگار می‌شود. فیلم به احساسات خام یک داستان عاشقانه‌ی کلاسیک واقعی متمایل است. رمان‌های اسپارکس الهام‌بخش بسیاری از اقتباس‌های سینمایی هستند، از فیلم‌های عجیب و غریب مانند «پناهگاه امن» (Safe Haven) تا اثر فراموش‌نشدنی «بهترین من» (The Best of Me)، اما با این وجود «دفترچه‌ی خاطرات» گواهی است بر قدرت داستان‌های عاشقانه‌اش.

وقتی دلیل واقعی جدا ماندن نوا و آلی جوان و تمام فداکاری‌های دوک پیر فاش می‌شود، وقتی این دو نفر سرانجام به پایان سرنوشت اجتناب‌ناپذیر خود می‌رسند، آشکارا گریه خواهید کرد. بله، «دفترچه‌ی خاطرات» برای درآوردن اشک شما ساخته شده است.

۵. افسانه‌ی شاه‌دخت کاگویا (The Tale of the Princess Kaguya)

کارگردان: ایسائو تاکاهاتا

صداپیشه‌ها: نوبوکو میاموتو، ناتسویا ناکادای، توموکو تاباتا

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

وقتی صحبت از فیلم‌های اقتباس‌شده از داستان‌های فولکلور باستانی می‌شود، هرگز عاقلانه نیست که به یک پایان خوش امید داشته باشیم، چرا که داستان‌سرایان گذشته به اندازه‌ی مدیران استودیوها مهربان نبودند. به عبارت دیگر، افرادی که با فیلم‌های دیزنی بزرگ شده‌اند، ممکن است برای آنچه در پایان فیلم «داستان شاهزاده خانم کاگویا» به کارگردانی ایسائو تاکاهاتا رخ می‌دهد، که بر اساس یک افسانه‌ی ژاپنی قرن دهم و تا حدی احساساتی ساخته شده است، آماده نباشند. این داستان مملو از لحظات حزن‌انگیزی است که در هیچ فیلم انیمیشنی دیده نشده است. پراکندگی تلخ و شیرینی در سبک تاکاهاتا وجود دارد، اما این داستان افسانه‌ای به قدری ساده و با ملایمت روایت می‌شود که پایان آن همچنان می‌تواند شما را غمگین کند.

ماجرا از آنجا شروع می‌شود که یک هیزم‌شکن مهربان، دختری مینیاتوری و درخشان را در دل درخت بامبو پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد کودک طلسم شده را با همسرش بزرگ کند. کاگویا تبدیل به یک زن جوان و زیبا می‌شود که درخشش طبیعی‌اش، موجب شده که توسط شاه برای زندگی سلطنتی انتخاب شود. کاگویا در اوج ناامیدی دعا می‌کند تا به زندگی خود در ماه برگردد. به‌طور غم‌انگیزی، دعاهای او مستجاب می‌شود. درست زمانی که کاگویا دوباره با شکوه و عظمت دوران کودکی‌اش و گرمایی که در آنجا پیدا کرده بود آرام می‌شود، بدون هیچ خاطره‌ای از عشقی که از خود به جا می‌گذارد، به ماه بازمی‌گردد. فیلم با یک رژه‌ی آسمانی خارق‌العاده به پایان می‌رسد، انفجاری از رنگ که از آسمان فرود می‌آید، اما تمام این زیبایی‌ها فقط همه چیز را غمگین‌تر می‌کند.

۴. کشتی‌گیر (The Wrestler)

کارگردان: دارون آرونوفسکی

بازیگران: میکی رورک، مریسا تومه، ایوان ریچل وود

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

اگر «کشتی‌گیر» آنقدر واقع‌گرایانه نبود، چندان غم‌انگیز نمی‌شد. وضعیت اسفبار رندی با دیگر کشتی‌گیران حرفه‌ای که خیلی زود و با سرعتی نگران کننده می‌میرند، هیچ فرقی نمی‌کند، چرا که ضربه‌های مغزی و استخوان‌های شکسته برای هر کشتی‌گیری عاقبت تلخی رقم می‌زند. میکی رورک در بهترین فیلم دارن آرنوفسکی به اندازه‌ی تراژیک بودنش، جذاب است. فیلم یک کشتی‌گیر سابق را نشان می‌دهد که تلاش می‌کند برای آخرین بار در کانون توجه دخترش که همیشه باعث ناامیدی‌اش می‌شد، قرار بگیرد.

۳. تایتانیک (Titanic)

کارگردان: جیمز کامرون

بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، کیت وینسلت، بیلی زین

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

فیلم تراژیک جیمز کامرون محصول سال ۱۹۹۷ مطمئنا تماشایی است. اما تاثیر احساسی آن بسیار ماندگارتر است؛ درد شدید جدایی نابهنگام جک و رز که به شکل عجیبی نه تنها کم نخواهد شد، بلکه با هربار تماشا شدیدتر هم می‌شود. شاید «تایتانیک» را تنها به خاطر لحظه‌ی ترسناک غرق شدن کشتی، شاهکاری از جلوه‌های بصری که هنوز بعد از سال‌ها خیره‌کننده است به‌یاد آورید، اما وقتی به برنده‌ی ۱۱ اسکار فکر می‌کنید، نمی‌توانید کیت وینسلت و لئو دی‌کاپریو را در رمانتیک‌ترین نقش‌هایی که تا به حال بازی کرده‌اند تصور نکنید.

۲. تالی (Tully)

کارگردان: جیسون رایتمن

بازیگران: شارلیز ترون، مک‌کنزی دیویس، ران لیوینگستون

محصول: ۲۰۱۸

امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

شارلیز ترون، کارگردان جیسون رایتمن و نویسنده دیابلو کودی، هرکدام استعداد درخشان خود را برای تولید فیلم غم‌انگیز و منحصر به فرد «تالی» با یکدیگر ترکیب کردند. این عزیز ساندنس در سال ۲۰۱۸، ترون را در نقش مارلو نشان می‌دهد، مادری خسته که با آمدن فرزند سومش و بعدا پرستار جدیدی به نام تالی، با بازی مکنزی دیویس، زندگی‌اش کاملا تغییر می‌کند.

این فیلم محصول ۲۰۱۸ یک مراقبه‌ی عمیق و در عین حال زیبا در مورد خواسته‌های پایان‌ناپذیر مادری و غم و اندوه و خستگی اجتناب‌ناپذیری است که برای بسیاری از والدین به‌وجود می‌آید. ران لیوینگستون در فیلم نقش شوهر مارلو را بازی می‌کند، یک نقش فرعی که تمرکز فیلم را در مورد تربیت فرزند و تقسیم کار بین همسران بیشتر می‌کند.

۱. اسب جنگی (War Horse)

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

بازیگران: جرمی آیرون، امیلی واتسون، پیتر مولان

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

استیون اسپیلبرگ در درام مربوط به جنگ جهانی اول به نام «اسب جنگی» روح ناگسستنی دوستی را به تصویر می‌کشد. این فیلم غم‌انگیز محصول سال ۲۰۱۱ که نامزد شش جایزه‌ی اسکار، از جمله بهترین فیلم شده، بر اساس رمانی به همین نام اثر مایکل مورپوگو ساخته شده است و داستان مبارزه‌ی یک اسب برای بازگشت دوباره نزد صاحبش (با بازی جرمی اروین) را روایت می‌کند که توسط ارتش به جنگ فرستاده شده بود. این طرح دلیل کافی برای تماشای فیلم است، اما به‌یادماندنی‌تر از این طرح کلی، تراژدی‌های جنگی بی‌شماری است که اسب در طول سفر غیرقابل تصور خود با آن‌ها مواجه می‌شود.

