شرکت بازی‌سازی الکترونیک و استودیوی «گوست گیمز»، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «نید فور اسپید» (Need for Speed)، تریلر و تصاویر تازه‌ای از قسمت جدید این مجموعه بازی‌ها منتشر کرده‌اند. تریلر و تصاویر تازه‌ی Need for Speed: Payback روی دستکاری کردن و شخصی‌سازی کردن خودروها تمرکز دارد.

Need for Speed: Payback قرار است در روز ۱۰ نوامبر روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

بازی‌کننده‌ها می‌توانند خودروهایی بسیار خاص بسازند و با عمق زیادی، ماشین‌ها را چه از نظر عملکرد و چه از نظر ظاهری، پیشرفت دهند. می‌توان عملکرد خودروها را در پنج کلاس مختلف Race، Drift، Off-Road، Drag و Runner تنظیم کرد. هم‌چنین بازی‌کننده‌ها خودروهایی در طول بازی و در نقشه‌ی بزرگ آن پیدا می‌کنند که خراب شده و به گوشه‌ای افتاده‌اند. می‌توان این خودروها را به گاراژ برد و از ابتدا دوباره آن‌ها را ساخت. قطعات مختلف ماشین‌ها را می‌توان در طول بازی پیدا کرد، با پیروزی در مسابقات آن‌ها را به دست آورد یا اینکه قطعات را خرید.

بازی Need for Speed: Payback در کنفرانس الکترونیک آرتز در طول نمایشگاه E3 2017 رونمایی شد. این بازی قرار است در روز ۱۰ نوامبر روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

می‌توانید در ادامه، تریلر و تصاویر جدید منتشر شده از این بازی را ببیند.

