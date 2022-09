هر سال در فصل جوایز اسکار بحث‌هایی درباره‌ی اینکه چه کسی سزاوار این جایزه است مطرح می‌شود. اینکه آیا اسکار باید به استعداد جدیدی تعلق بگیرد که مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده یا باید به بازیگر کهنه‌کاری اهدا شود که هنوز طعم طلای اسکار را نچشیده است؟ جدا از آن، عده‌ای معتقدند که بعضی بازیگران شایسته‌ی دریافت جایزه‌ی اسکارند اما هنوز آرزویشان برآورده نشده است.

۱۰ بازیگر که شایسته‌ی دریافت بیش از یک جایزه‌ی اسکار هستند

۱. جیم کری با بهترین شاهکارش بازنشسته می‌شود

جیم کری حرفه‌ای طولانی، پربار و بحث‌برانگیزی را پشت سر گذاشته است. طرفدارانش، کمدی‌های کلاسیک دهه‌ی ۱۹۹۰ او را دوست دارند. فیلم‌هایی مثل «احمق و احمق‌تر» (Dumb and Dumber)، «ایس ونچورا: کارآگاه حیوانات» (Ace Ventura) و فیلم «ماسک» (The Mask) که به طرز عجیبی با کتاب کمیک، منبع اقتباسی‌اش، مو نمی‌زند. کری چند بازی چشمگیر و دراماتیک هم در فیلم‌های «درخشش ابدی یک ذهن پاک» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) و «مرد روی ماه» (Man on the Moon) ارائه کرده است.

با اعلام اینکه «سونیک خارپشت۲ » (Sonic the Hedgehog 2) آخرین فیلم جیم کری خواهد بود، آیا می‌توان انتظار داشت این همان فیلمی باشد که کری را در نهایت برنده‌ی جایزه‌ی اسکار کند؟ آیا جیم کری برای بازی در این فیلم، برنده‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد خواهد شد؟ آکادمی معمولاً به بازی‌های کمدی یا فیلم‌های خانوادگی اسکار نمی‌دهد، اما این می‌تواند آخرین فرصت آن‌ها برای ادای احترام به کری باشد.

۲. الیزابت ماس از جوایز امی به سمت اسکار می‌رود

نمی‌توان شیفته‌ی بازی‌های الیزابت ماس ​​تا اینجای مسیر حرفه‌ای او نشد؛ از بازی در سریال «مد من» (Mad Men) که او را ستاره کرد تا جهش‌اش به سمت بازیگر نقش اصلی سریال «سرگذشت ندیمه» (The Handmaid’s Tale) تا تمام نقش‌های هیجان‌انگیزی که در فیلم‌های مستقل ایفا کرده است؛ الیزابت ماس هیولایی در صنعت بازیگری است.

به‌رغم سیزده بار نامزدی جایزه‌ی امی، الیزابت ماس ​​هرگز نتوانسته است به ردیف بازیگرانی که نامزد جایزه‌ی اسکار می‌شوند راه پیدا کند. ماس بازی‌های سنگین و تأثیرگذاری در فیلم‌هایی مثل «مرد نامرئی» (The Invisible Man)، «بوی او» (Her Smell) و «مربع» (The Square) ارائه کرده است. شاید سال آینده، وقتی در فیلم بعدی تایکا وایتیتی به نام «هدف بعدی پیروزی است» (Next Goal Wins) بازی کرد، بتواند از این سد عبور کند و مدعی جایزه‌ی طلا شود.

۳. آدام درایور یک گزینه‌ی مطمئن است

می‌شد شرط بست که آدام درایور در مراسم اسکار ۲۰۲۰ برنده می‌شود. او که قبلاً دو بار نامزد شده، خود را به خوبی در آکادمی ثابت کرده است. بازیگر نقش کایلو رن در «جنگ ستارگان» (Star Wars)، اولین بار با بازی در سریال «دخترها» (Girls) از شبکه‌ی اچ‌بی‌او (HBO) نزد عموم شناخته شد. از آن زمان، درایور مورد توجه کارگردانان جشنواره‌های فیلم، مثل نوآ بامباک، اسپایک لی و جیم جارموش قرار گرفته است.

سال گذشته درایور سرسختانه تلاش کرد تا سومین نامزدی اسکار خود را برای فیلم «خاندان گوچی» (House of Gucci) یا «آخرین دوئل» (The Last Duel) دریافت کند. اما متأسفانه نتوانست برای هیچ‌کدام از این فیلم‌ها، هر دو به کارگردانی ریدلی اسکات، نامزد شود. شاید فیلم «نویز سفید» (White Noise) از نوآ بامباک امسال نتیجه را تغییر دهد.

۴. افزایش پرشتاب شانس تام کروز برای دریافت اسکار

در نهایت ناباوری، تام کروز هرگز برنده‌ی جایزه‌ی اسکار نشده است. نقش‌های او در فیلم‌های «مگنولیا» (Magnolia)، «متولد چهارم جولای» (Born on the Fourth of July) و «جری مگوایر» (Jerry Maguire) نامزدی اسکار را برای او به ارمغان آورده‌ و توانایی بازیگری‌اش را نشان داده‌اند، اما تام کروز همیشه بیشتر یک بازیگر فیلم‌های پرفروش تابستانی بوده است؛ چیزی که آکادمی هرگز آن را دوست نداشته است.

با موفقیت تجاری بزرگ فیلم «تاپ‌گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) و همین‌طور تحسین بسیار از طرف منتقدان، این امکان وجود دارد که تام کروز بالاخره بتواند از این فرصت برای دریافت اسکار استفاده کند. وقتی یک فیلم آن‌قدر موفق باشد که «دنیای سینمایی مارول» را ضعیف جلوه دهد، به‌راستی که یک شاهکار قابل توجه است.

۵. بردلی کوپر آکادمی اسکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد

بسیار تحسین‌برانگیز است که بردلی کوپر تا به حال توانسته نه بار نامزد جایزه‌ی اسکار شود، بی آنکه هیچ‌کدام از آن‌ها را با خود به خانه ببرد. تنها چهار مورد از این نامزدی‌ها به خاطر توانایی بازیگری کوپر و بقیه برای کارهای او به عنوان تهیه‌کننده یا نویسنده است. در حالی که روشن است آکادمی بردلی کوپر را دوست دارد اما هنوز اسکاری به او اهدا نکرده است.

پس از موفقیت کوپر در مقام کارگردان فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star Is Born)، احتمالاً سال آینده هم فیلمی به کارگردانی او اکران شود. فیلم «مایسترو» (Maestro) پتانسیل زیادی دارد که کوپر را در نهایت به جایگاه برنده‌ی جوایز برساند.

۶. جیک جینلهال از درون سایه‌ها پدیدار می‌شود

به‌رغم اینکه جیک جینلهال بازیگر درام محبوب در اینترنت است، تنها یک بار در دوران حرفه‌ای خود توانسته است نامزد جایزه‌ی اسکار شود. آن هم نامزدی برای نقش او در فیلم «کوهستان بروکبک» (Brokeback Mountain) ساخته‌ی انگ لی در کنار هیث لجر فقید بود که مبتنی بر داستان کوتاهی به همین نام است.

جیک جیلنهال برای بازی‌های فوق‌العاده‌اش در فیلم‌های «شبگرد» (Nightcrawler)، «حیوانات شب‌زی» (Nocturnal Animals) یا «زندانیان» (Prisoners) نامزد نشد. بعضی طرفدارانش دیگر امید ندارند که او روی بتواند جایزه‌ی اسکار را دریافت کند. اما شاید امسال بالاخره سالی باشد که جیلنهال به صحنه‌ی سالن تئاتر دالبی (محل برگزاری مراسم اسکار) راه پیدا کند. هر چند فیلم «آمبولانس» (Ambulance) به کارگردانی مایکل بی ممکن است آن فیلم نباشد که او را به این موقعیت برساند.

۷. رابرت پتینسون از دوران بازی در فیلم‌هایی مثل گرگ‌ومیش (Twilight) عبور کرده است

زندگی حرفه‌ای رابرت پتینسون مراحل بسیاری را پشت سر گذاشته است. این جوان خوش‌چهره از ستاره‌ی فیلم «گرگ‌ومیش» به بازیگر محبوب فیلم‌های مستقل تبدیل شد و از آن به نقش اصلی بتمن (The Batman) رسید. همین‌ها برای آنکه ثابت کند واقعاً او چه بازیگر همه‌فن‌حریفی است کفایت می‌کند. عموم مردم او را به خاطر موفقیت‌های تجاری‌اش و طرفداران سینمای هنر و تجربه هم او را برای کارهای پیچیده‌ترش دوست دارند.

رابرت پتینسون برای ایفای نقش در فیلم‌های «اوقات خوش» (Good Time) به کارگردانی برادران سفدی و همین‌طور «فانوس دریایی» (The Lighthouse) به کارگردانی رابرت اگرز برای نامزدی اسکار بر سر زبان‌ها افتاد. اما متأسفانه برای هیچ یک از آن‌ها نامزد نشد، اما احتمالاً در سال‌های آینده تغییراتی رخ خواهد داد.

۸. زندایا منتظر یک فرصت مناسب است

شکی نیست که زندایا یک ستاره‌ی کامل سینماست. این بازیگر قبل از ورود به «دنیای سینمایی مارول» و سریال جنجالی «سرخوشی» (Euphoria) از شبکه‌ی اچ‌بی‌او در شبکه‌ی دیزنی شروع به کار کرده بود. به نظر می‌رسد تا کسب جایزه‌ی اسکار او زمان زیادی نمانده است.

البته زندایا ممکن است برای بازی در فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) اسکاری دریافت نکند. اما از آنجا که او تا به امروز در حرفه‌اش چشمگیر ظاهر شده است، تعجبی ندارد اگر در آینده‌ی نزدیک به یکی از بازیگران محبوب آکادمی تبدیل شود.

۹. ادریس البا دیر یا زود اسکار را با خود به خانه می‌برد

چه کسی ادریس البا را دوست ندارد؟ این بازیگر جذاب و شیک بریتانیایی که با بازی در سریال «شنود» (The Wire) مخاطبانش را شگفت‌زده کرد و با نقش اصلی خود در سریال «لوتر» (Luther) آن‌ها را به وجد آورد. حتی مدت‌ها صحبت سر این بود که او نقش جیمز باند بعدی را بازی کند و این‌ها همه به خاطر کاریزمای اوست.

ادریس البا در گذشته با ایفای نقش در فیلم‌هایی مثل «جانوران بدون کشور» (Beasts of No Nation) و «گاوچران مقاوم» (Concrete Cowboy) برای دریافت جایزه‌ی اسکار تلاش کرده است. او احتمالاً امسال هم برنده نخواهد شد، اما این بازیگر بسیار بااستعداد است و آکادمی نمی‌تواند او را تا ابد نادیده بگیرد.

۱۰. ایمی آدامز دست‌کم گرفته شده است

ایمی آدامز به‌سرعت خود را به عنوان یک بازنده در جوایز اسکار تثبیت کرد. آدامز پس از دریافت شش نامزدی در طول دو دهه، هرگز برنده‌ی اسکار نشده است. او که در بین طرفداران محبوب است، در فیلم‌های عامه‌پسندی مثل «افسون‌زده» (Enchanted) و فیلم‌های جهان اسنایدر (The Snyderverse) هم بازی کرده است. اما در عین حال تلاش می‌کند در آثار مستقل‌تری مثل فیلم‌های «استاد» (The Master)، «حقه‌بازی آمریکایی» (American Hustle) و «تردید» (Doubt) هم حضور داشته باشد.

البته ایمی آدامز در یک دوره‌ی بدشانسی گیر افتاده است، چرا که بسیاری از فیلم‌های اخیرش از سوی منتقدان به باد انتقاد گرفته شده‌اند. با این حال، بدشانسی‌های پیاپی همان چیزی است که آدامز برای شروع حرکت صعودی به سمت پیروزی به آن نیاز دارد.

منبع: cbr

منبع متن: digikala