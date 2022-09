علی‌رغم این مزیت انیمیشن که به‌وسیله‌ی آن می‌توان هر سناریو و دنیای تخیلی‌ را ساخت، فیلم‌های لایواکشن کمک می‌کنند تا داستان‌های خارق‌العاده‌ی انیمیشن‌ها به زندگی واقعی نزدیک‌تر شوند. بنابراین، با وجود این‌که ممکن است فیلم‌های لایواکشن چندان محبوب نباشند، اما آن‌قدر موفق بوده‌‌اند که کمپانی‌های مختلف به ساخت این فیلم‌ها ادامه دهند و طرفداران هم برای دیدن لایواکشن‌های بعدی هیجان‌زده باشند.

هر آنچه باید درباره لایو اکشن‌های آینده دیزنی بدانید؛ از «پینوکیو» تا «هرکول»

۱۰. «شمشیر در سنگ»، داستانی شخصیت‌محور از جادو و جوانمردی

«شمشیر در سنگ» (The Sword in the Stone) داستانی خارق‌العاده‌ دارد که تابه‌حال بازسازی نشده است. نقطه‌ی قوت این انیمیشن شخصیت‌های فوق‌العاده‌ی آن است، به عنوان مثال مرلین جادوگر و مادام میم عجیب و غریب در کنار انسان‌های معمولی‌ای که تلاش می‌کنند در دوران تاریکی و ظلم زندگی کنند.

ساخت مجدد این داستان آن هم به عنوان لایواکشن توسط دیزنی می‌تواند بستری برای معرفی بازیگر جوانی شود که نقش آرتور را بازی می‌کند و در عین حال می‌توان از بازیگران با تجربه‌تر برای نقش‌ شخصیت‌های جادویی داستان بهره برد. «شمشیر در سنگ» این پتانسیل را دارد که «داستان سیندرلایی» فوق‌العاده‌ای باشد؛ با این مضمون که چگونه می‌توان عظمت را از پست‌ترین جایگاه‌ها به دست آورد و استفاده از افراد واقعی در این فیلم می‌تواند به مخاطبان کمک کند با داستان ارتباط بیشتری برقرار کنند.

۹. همه دوست دارند یکی از «گربه‌های اشرافی» باشند

«گربه‌های اشرافی» (The Aristocats)، انیمیشن موفقیت دیزنی که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد، مطمئناً باعث شده بسیاری مخاطبان بعد از دیدن این فیلم آرزو کنند که گربه باشند. داستان این انیمیشن درباره‌ی خانواده‌ی گربه‌های اشرافی است که بعد از فوت صاحب اصلیشان، توسط وارث او که در تلاش برای به دست آوردن ارثیه بود، در خیابان رها شدند. این خانواده با رهبر گربه‌های خیابانی آشنا شدند که در راه بازگشتن به خانه به آنها کمک کرد.

بازسازی می‌تواند زندگی تازه‌ای به مادام آدلاید و ادگار پیشخدمت و تمام گربه‌هایی که احتمالاً در نسخه‌ی لایواکشن ترکیبی از جلوه‌های ویژه و گربه‌های واقعی باشند، ببخشد. به عنوان مثال بازسازی صحنه‌ی نوازندگی گربه‌ها که در حال نواختن آهنگ جاز «همه می‌خواهند گربه باشند» هستند توسط دیزنی، قطعاً صحنه‌ای فوق العاده در لایواکشن از آب در خواهد آمد.

۸. «دیگ سیاه»، داستانی قابل رقابت با بهترین لایواکشن‌های فانتزی‌ قرون وسطی

تاریک‌ترین انیمیشن کمپانی دیزنی، «دیگ سیاه» (The Black Cauldron)، کاندیدی عالی برای ساخت لایواکشن است. داستان گروهی از افراد عجیب که برای شکست دادن امپراتوری شیطانی به نام شاه شاخدار راهی می‌شوند تا قبل از این که بتواند جهان را تصاحب کند، او را شکست دهند.

فضا و مضامین تاریک این فیلم به خوبی قابلیت تبدیل به محیط واقعی را دارند. اکثر شخصیت‌ها را می‌توان با بازی بازیگران و با حداقل استفاده از جلوه‌های ویژه بازسازی کرد، البته به جز شخصیت «گورگی» (Gurgi) و موجودات مشابه. مضامین قهرمانی و ایثار درس‌های مهم این داستان هستند که می‌توان با بازسازی دوباره آن‌ها را بازگو و تقویت کرد.

۷. فیلم‌های کمی هستند که به اندازه‌ی «روباه و سگ شکاری» احساسات‌برانگیز باشند

یکی از مهم‌ترین فیلم‌های دیزنی که تقریبا اشک هرکسی را که به تماشای آن نشسته درآورده، «روباه و سگ شکاری» (The Fox and the Hound) است. داستان دوستی غیرممکن بین روباه و سگی شکاری که علی‌رغم این که به عنوان دشمنان یکدیگر بزرگ شده‌اند و بعضاً خودشان هم اشتباهاتی در دوستی مرتکب می‌شوند، اما پیوند دوستی خود را حفظ می‌کنند.

تماشای صحنه‌ی رها شدن تاد (روباه) در طبیعت در لایواکشن، مطمئناً همه بینندگان را متاثر خواهد کرد، همان‌طور که آخرین لحظه‌ی دیدار این دو قبل از جدایی. ساخت لایواکشن توسط دیزنی از این داستان مطمئناً مانند نسخه‌ی انیمیشنی‌اش احساسات شدید همه بینندگان را برمی‌انگیزد.

۶. «گوژپشت نوتردام»، داستانی جاودانه درباره اهمیت زیبایی درونی

گوژپشت نوتردام می‌تواند گزینه‌ی بسیار خوبی برای افزوده شدن به مجموعه‌ی لایواکشن‌ دیزنی باشد. این فیلم موضوعاتی کاملاً بالغانه مانند کودک‌کشی، نسل‌کشی و باور مسیحیان به نفرین‌شدن را پوشش می‌دهد. این فیلم نشان داد که شخصیت واقعی هر فرد از درون او نشات می‌گیرد، نه ظاهر یا حرفه و شغل او.

نقش پدر فرولو موقعیت بسیار خوبی را برای بازیگری که بتواند به عنوان شخصیت شرور فیلم بدرخشد، فراهم خواهد کرد. برای سایر بازیگرانی هم که جهت ایفای نقش شخصیت‌های دیگر انتخاب شوند بازی در این لایواکشن قطعاً تجربه‌ای متفاوت خواهد بود.

۵. چرخشی در «زندگی جدید امپراطور» می‌تواند مخاطبان‌ گسترده‌ای به همراه داشته باشد

یکی از کمیکی‌ترین انیمیشن‌های کمپانی دیزنی که در طول آن بارها دیوار چهارم شکسته شده (اصطلاحی برای صحبت مستقیم شخصیت‌ها با بینندگان و تصدیق حضور آن‌ها)، «زندگی جدید امپراطور» (The Emperor’s New Groove) است. این انیمیشن صداپیشگان فوق‌العاده‌ای دارد که تمام دیالوگ‌ها را به نحوی بی‌نظیر صداپیشگی می‌کنند. نکات اخلاقی فیلم از طریق طنز در آن نشان داده می‌شود و این نکته که خودخواهی آسیب‌زننده است در حالی که ازخودگذشتگی می‌تواند به بسیاری کمک کند، مضمون اصلی فیلم است.

پروژه‌ی بازی در نسخه‌ی لایواکشن این فیلم می‌تواند هر بازیگری را جذب کند، اما به نظر می‌رسد «دیوید اسپید» ممکن است ایده‌آل‌ترین گزینه برای بازی در نقش امپراتور اینکا باشد. پاتریک واربرتون هم علی‌رغم این که تبار آمریکای مرکزی ندارد، برای بازی در نقش کرونک بزرگ ساخته شده، زیرا خدمتکاری وفادار می‌تواند اهل هر جایی باشد. بازسازی فیلم به صورت لایواکشن، حتی با کوزکویی به شکل لاما درآمده با جلوه‌های ویژه، می‌تواند همان درس‌های نسخه‌ی انیمیشن را به مخاطبان بیاموزد.

۴. «کابوس قبل از کریسمس»، شاهکاری جاودان که با تبدیل شدن به لایواکشن می‌تواند دوباره دیده شود

«کابوس قبل از کریسمس» (The Nightmare Before Christmas) اثر تیم برتون امتحان خود را پس داده و هنوز هم در بین تمامی آثار انیمیشنی در بین محبوب‌ترین‌ها است. این فیلم اهمیت صادق بودن به خود و تظاهر نکردن به چیزی که نیستی را نشان می‌دهد.

از آن‌جایی که تمرکز فیلم روی هالووین است، نسخه‌ی لایواکشن آن می‌تواند عناصر ترسناک را حفظ کند، در عین حال جادوی نسخه انیمیشنی را از دست ندهد و همچنان نسخه‌ای فوق‌العاده از کریسمس تاون ارائه دهد. بازسازی این داستان که هنوز هم محبوب است، می‌تواند به آن جانی دوباره ببخشد.

۳. «امدادگران»، یک سواری‌ هیجان‌انگیز برای همه‌ی سنین

امدادگران در واقع دو موش از یک آژانس امدادرسانی در سازمان ملل بودند که در تلاش می‌کردند تا دختری جوان را که ربوده شده بود، نجات دهند. در نهایت موش‌ها به همراه این دختر کوچک، پنی، نقشه‌های شیطانی مادام مدوزا، کسی که پنی را دزدیده بود، را خنثی می‌کنند. مادام مدوزا قصد داشت از پنی برای بازیابی بزرگترین الماس جهان استفاده کند.

ترکیب درام و کمدی این فیلم باعث می‌شود به لایواکشنی شایسته تبدیل شود. همچنین، از آنجایی که شخصیت‌های فیلم ترکیبی از انسان‌ها و حیوانات هستند، می‌توان از بازیگران و صداپیشگان استفاده کرد تا داستان زنده شود و کمک کند همه‌چیز واقعی‌تر به نظر برسد.

۲. «جزیره‌ی گنج»، حماسه‌ای سازگار با تغییر

«سیاره گنج» (Treasure Island) فیلمی انیمیشنی ساخته دیزنی بود که آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. این فیلم همان داستان کلاسیک «جزیره گنج» را روایت می‌کند که در دنیایی آینده‌نگرانه می‌گذرد. نقشه‌ی سیاره‌ی گنج معروف که گفته می‌شود پر از گنجینه‌های گرانبها است به مردی جوان رسیده است. او به همراه گروهی از دزدان دریایی به رهبری جان سیلور بدنام راهی سفری برای پیدا کردن گنج می‌شوند. این گروه که وانمود می‌کردند برای کمک به پسر آمده‌اند، در انتها به او خیانت کردند.

شخصیت‌های اصلی فیلم انسان هستند، بنابراین هر بازیگر بااستعدادی می‌تواند فهرست بازیگران لایواکشن این فیلم را پر کند. با توجه به پس‌زمینه‌ی دزدان دریایی داستان، ساخت لایواکشنی توسط دیزنی از این انیمیشن می‌تواند چیزی شبیه به دزدان دریایی کارائیب آینده‌نگر از آب دربیاید و بعد از سال‌ها توجهی را که شایسته آن است به خود جلب کند.

۱. «آتلانتیس: امپراتوری گمشده» سزاوار این است که لایواکشنی با بودجه‌ی کلان از آن ساخته شود

«آتلانتیس: امپراتوری گمشده» (Atlantis: The Lost Empire) شاهکاری دیده‌نشده در دنیای انیمیشن است که می‌تواند به‌خوبی به لایواکشن تبدیل شود. در این فیلم میلو تاچ بود که رویای یافتن آتلانتیس را در سر می‌پروراند و به رهبر گروهی با ماموریت یافتن شهر باستانی کمک می‌کند. با وجود خیانتی که به آنها می‌شود، میلو و چندین نفر دیگر برای چیزی که در نظرشان درست بود جنگیدند و در نهایت به نجات آتلانتیس کمک کردند.

بسیاری از طرفداران این انیمیشن مشتاق بازسازی این فیلم هستند و صدها نفر از آن‌ها حتی لیست بازیگران این لایواکشن را هم آماده کرده‌‌اند. یک بازسازی خوب می‌تواند سکانس‌های اکشن درخشان این فیلم و جانوران و تکنولوژی‌های بی‌نظیر آن را به نمایش بگذارد. لایواکشن فیلم «آتلانتیس» قطعاً فوق‌العاده خواهد بود.

