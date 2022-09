وقتی صحبت از تغییر وزن سالم و پایدار می‌شود، تمام متخصصان نسبت به پیروی از رژیم‌های افراطی هشدار می‌دهند. اما استفاده از میزان کالری روزانه در حد سوء تغذیه، یکی از تاکتیک‌های رایج میان سلبریتی‌هایی است که به دنبال آماده‌سازی بدن خود برای نقش‌های سینمایی خاص در کوتاه مدت‌اند.

۱. مایلرز تلر

این بازیگر که برای بازی در فیلم «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) مجبور به رعایت رژیم سفت و سخت افزایش وزن بوده است، اخیراً در مصاحبه‌ای درباره‌ی این تجربه اظهار نظر کرده است: «برای من افزایش وزن، سخت‌ترین قسمت این پروژه بود. برای صبحانه باید شش تخم‌مرغ می‌خوردم و بعد، ورزش سنگین و بعد از آن دو وعده ناهار می‌خوریم. هر وعده هم شامل یک سینه‌ی مرغ، یک سیب‌زمینی کامل و بروکلی پخته است. تازه بعد از این که این دو وعده را می‌خوردم یادم می‌آمد که یک میان‌وعده‌ی دیگر هم وجود خواهد داشت. برای شام هم باید ۲۰ اونس ماهی خاص یا استیک می‌خوردیم. درواقع ما فقط می‌بلعیدیم و هیچ لذتی نمی‌بردیم.»

۲. کریس همسورث

برادر بزرگتر لیام همسورث بیشتر به خاطر بدن ورزیده‌اش شناخته شود، اما این بازیگر برای بازی در فیلم «در قلب دریا» (In the Heart of the Sea) مجبور به کاهش وزن ۱۵ کیلویی طی تنها چهار هفته شد. او که در این اقتباس از کتاب «موبی دیک» در نقش شکارچی والی که مدت‌ها روی اقیانوس گرسنگی کشیده است بازی کرده، برای رسیدن به فرم ایده‌آل نقش کالری دریافتی روزانه خود را تا ۵۰۰ کالری کاهش داد.

او در این‌باره گفته است: «در یک مقطع، جیره‌ی غذایی روزانه‌ام یک تخم مرغ آب پز، دو عدد کراکر و یک چوب کرفس بود.»

۳. کریستین بیل

بازیگر «شوالیه‌ی تاریکی» (The Dark Knight) وزن خود را نه یک بار، بلکه دو بار و برای بازی در دو نقش روی پرده نقره‌ای به شدت کاهش داد: اولین بار برای بازی در فیلم «ماشین‌کار» (The Machinist) و بار دوم برای بازی در فیلم «مبارز» (The Fighter). بیل حدوداً ۲۹ کیلوگرم (به عبارتی یک سوم وزن بدنش) را با خوردن ویتامین‌ها، رژیم غذایی کم‌کالری و ورزش سنگین در چهار ماه وزن کم کرد تا بتواند نقش کارگر صنعتی مبتلا به بی‌خوابی مزمن را بازی کند که یک سال تمام است نمی‌تواند بخوابد. رژیم غذایی روزانه‌ی او یک سیب، یک قوطی ماهی تن و قهوه بود.

برای بازی در فیلم «مبارز» (The Fighter) و در نقش دیکی اکلوند هم این بازیگر دوباره به شدت وزن کم کرد. دیکی در این فیلم کشتی‌گیر حرفه‌ای سابق بود که به کراک معتاد می‌شود.

در سال ۲۰۱۹، او اظهار داشت که دیگر توان تغییرات فیزیکی شدید را ندارد: «من پیرتر شده‌ام و احساس می‌کنم اگر کار‌هایی را که در گذشته با بدنم انجام داده‌ام انجام دهم، می‌میرم.»

۴. لیلی جیمز

متخصصان تغذیه بارها و بارها استفاده از رژیم غذایی مایعات برای کاهش دور کمر را رد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند این رژیم می‌تواند متابولیسم شما را بر هم زده و سیستم گوارشی شما را دچار اختلال کند. اما همه‌ی این‌ها مانع استفاده‌ی افراد مشهوری مانند گوئینت پالترو و بیانسه از این روش محبوب و مضر کاهش وزن نشده است. بازیگر نقش «سیندرلا»، لیلی جیمز نیز تصمیم گرفت تا برای بازی در این نقش به این به‌اصطلاح «پاکسازی» تن بدهد. اما خودش گفته است که این انتخاب او نه برای کاهش وزن، بلکه برای احساس راحتی در صحنه‌ی فیلمبرداری بوده است.

این بازیگر ۲۵ ساله گفته است: «وقتی فیلمبرداری فیلم «سیندرلا» (Cinderella) شروع شد، من مجبور بودم روزهای متوالی در صحنه‌ی فیلمبرداری لباس تنگ را بپوشم. در این صورت اگر غذای جامد می‌خوردم، غذا به درستی هضم نمی‌شد و من تمام روز باد گلو داشتم. در نتیجه ترجیح دادم فقط سوپ بخورم تا هم بتوانم غذا بخورم، هم مشکلاتی این‌چنینی برایم پیش نیاید.»

۵. چنینگ تیتوم

در برنامه‌ی «کلی کلارکسون»، چنینگ تیتوم اذعان داشت دلیل این که در قسمت سوم فیلم «مایک جادویی» (Magic Mike) بازی نکرد، ظاهری بود که باید برای آن مجموعه فیلم می‌داشت. وقتی کلی از او پرسید که مگر خارج از برنامه‌ی فیلم‌هایش ورزش نمی‌کند؟ او پاسخ داد: «حتی اگر مرتب هم ورزش کنم برای رسیدن به آن فرم بدنی کافی نیست، این فرم بدنی اصلا طبیعی نیست.»

وقتی از او پرسیده شد که آیا باید برنامه‌ی غذایی سختی را رعایت کند؟ پاسخ داد: «اصلا برنامه‌ی سالمی نیست، در واقع برنامه این است: شما باید از گرسنگی بمیرید. فکر نمی‌کنم وقتی انقدر لاغر باشید بتوانید بگویید سالم هستید.»

۶. شارلیز ترون

این بازیگر بومی آفریقای جنوبی که از فعالین سفت و سخت حقوق حیوانات نیز هست، برای بازی در فیلم «هیولا» (monster) با خوردن دونات ۱۴ کیلو وزن اضافه کرد. او که در نقش فاحشه و قاتلی زنجیره‌ای بازی می‌کرد و در سال ۲۰۰۳ برای آن برنده‌ی اسکار هم شد گفته است که هدف از تغییر وزن او «چاق شدن» نبود.

او پس از اتمام مراحل ساخت فیلم به رسانه‌ها گفت: «آیلین، شخصیتی که نقش او را بازی می‌کردم، چاق نبود. آیلین به‌خاطر سبک زندگی‌اش زخم‌هایی خورده بود، و اگر من این نقش را با بدن خودم که فرمی کاملاً ورزشکارانه داشت بازی می‌کردم، نمی‌توانستم آنچه را او با بدنش تجربه کرده بود، حس کنم. این اضافه وزن برای رسیدن به جایی بود که احساس کنم به زندگی آیلین نزدیک هستم.»

۷. بردلی کوپر

بردلی کوپر باید برای بازی در فیلم «تیرانداز آمریکایی» (American Sniper) محصول سال ۲۰۱۴ وزن اضافه می‌کرد. مربی شخصی بردلی در این‌باره گفت که برای رسیدن به وزن مناسب نقش باید به زور به او غذا می‌دادیم. این سخت‌ترین قسمت این پروژه بود.

خود بردلی هم در این مورد گفت: «این تغییر وزن شوکی واقعی برای بدن من بود. اگر فقط خوردن پیتزا و کیک باشد، مشکلی نیست. ولی ۶۰۰۰ کالری در روز بدن را به سرعت پیر می‌کند.» در این مدت، رژیم غذایی روزانه‌ی بردلی شامل پنج وعده‌ی غذایی، یک نوشیدنی قبل و بعد از تمرین و خوراکی‌های انرژی‌زا بود.

۸. الکساندر آسگارد

این بازیگر گفت که برای آماده شدن برای بازی در فیلم «افسانه‌ی تارزان» (The Legend of Tarzan) به مدت هشت ماه کاری جز خوردن و ورزش کردن انجام نداده است. سه ماه اول تمریناتش متمرکز بر حجیم کردن عضلات بوده و رژیم غذایی روزانه‌اش در این دوران شامل ۷۰۰۰ کالری بود که بیشتر با گوشت و سیب‌زمینی تامین می‌شد.

الکساندر اضافه کرد: «در آن زمان هنوز مشغول فیلمبرداری «خون حقیقی» (True Blood) بودم و عوامل فیلم تارزان یک ظرف پر از استیک سرد و سیب‌زمینی و سالاد به من می‌دادند. من هم همینطور در مجموعه راه می‌رفتم و غذا می‌خوردم.»

اما برای مرحله‌ی بعدی رژیم غذایی، او باید در روز شش وعده‌ی غذایی کوچک می‌خورد که به گفته‌ی خودش در این دوران گرسنگی او را «دیوانه» می‌کرد. در طی این مدت، او هیچ قند، لبنیات یا کربوهیدرات زودهضمی مصرف نمی‌کرد و بیشتر با استیک، مرغ و ماهی دودی خود را سیر می‌کرد.

۹. ان هتوی

ستاره‌ی «شیطان پرادا می‌پوشد» (The Devil Wears Prada) در سال ۲۰۱۲، ۱۲ کیلو وزن کم کرد و سرش را از ته تراشید تا بتواند در فیلم «بینوایان» (Les Misérables) نقش فانتین، فاحشه‌ای که بر اثر بیماری سل می‌میرد، را بازی کند. نماینده‌ی این بازیگر به هافینگتون پست گفت که او برای بازی در این شاهکار روزانه تنها کمتر از ۵۰۰ کالری مصرف می‌کرد. طبق گزارش مجله‌ی وگ (Vogue)، هتوی ۵ کیلوگرم اول را با رژیم «پاکسازی» قبل از شروع فیلمبرداری کاهش داد و ۷ کیلوگرم دیگر را با خوردن تنها دو مربع نازک خمیر جو دوسر خشک در روز کم کرد.

این بازیگر در این مورد به مجله‌ی وگ گفته است: «باید به نظر می‌رسید کاملاً نزدیک به مرگ هستم و من هم در این مورد وسواسی بودم. خودم را قضاوت نمی‌کنم ولی با نگاه به گذشته متوجه می‌شوم که کمی زیاده‌روی کرده بودم. با وجود همه‌ی این‌ها فانتین در ذهن من همان چیزی بود که به آن تبدیل شده بودم.»

۱۰. جای کورتنی

جای کورتنی برای بازی در فیلم «ترمیناتور جنسیس» (Terminator Genisys) تمام تمرکزش را روی لاغر شدن گذاشت. مربی او، آرون ویلیامسون، گفت: «ترمیناتور برنامه‌ی فیلم‌برداری طاقت‌فرسایی داشت، بنابراین ما باید در تمام ساعات شبانه روز تمرین می‌کردیم. صدای موسیقی را بالا می‌بردیم و برای ست‌های ورزشی سنگینی که انجام می‌دادیم، زمان تعیین می‌کردیم.»

اما در مقابل برای بازی در «جوخه‌ی انتحار» (Suicide Squad) جای باید دائماً پروتئین مصرف می‌کرد تا عضلاتش را حجیم کند. خودش می‌گوید: «این برنامه از آن چیزهایی بود که اولش واقعاً طاقت‌فرسا بود، فکر کنید صبح اول صبح بیدار شوید و بلغور جو دوسر، سینه مرغ و شش تخم‌مرغ بخورید.»

۱۱. رنی زلوگر

این ستاره برای بازی در نقش بریجت جونز در سال ۲۰۰۱ و در فیلم «خاطرات بریجیت جونز» (Bridget Jones Diary) 9 کیلوگرم وزن اضافه کرد. زلوگر بعد از اتمام فیلم‌برداری وزنی را که اضافه کرده بود کاهش داد و حتی پس از آن هم به کاهش وزن ادامه داد. بر اساس گزارش‌ها، کنجکاوی و اظهار نظر مردم در رابطه با بدن او باعث شده بود این ستاره احساس کند مورد تجاوز قرار گرفته است. او در سال ۲۰۱۳ به مجله‌ی ووگ گفت: «من متوجه شدم که کاملاً تحت‌تأثیر زندگی در جامعه‌ای هستم که تمرکز زیادی روی ظاهر فیزیکی دارد.»

«وقتی فیلم در حال پخش بود، بیشترین سوالی که از من پرسیده شد درباره‌ی وزنم بود… یک بار مردی در اطراف فرودگاه هیترو مرا تعقیب کرد و می‌خواست از پشت من عکس بگیرد. من این وسواس ذهنی اجتماع در مورد ظاهر را نمی‌فهمم.»

۱۲. متیو مک‌کانهی

به نقل از گزارش بی. بی. سی، متیو مک‌کانهی برای ایفای نقش وودراف، بیمار مبتلا به ایدز در فیلم نامزد اسکار «باشگاه خریداران دالاس» (The Dallas Buyers Club) تقریباً ۲۲ کیلوگرم وزن کم کرد. طبق گزارش‌ها مک‌کانهی که خودش هم برای بازی در نقش اصلی فیلم جایزه‌ی اسکار گرفت، با راهنمایی یک متخصص تغذیه هفته‌ای یک‌ونیم کیلوگرم وزن کم می‌کرد.

او به بی. بی. سی گفته است: «من این کار را به سالم‌ترین روشی که ممکن بود انجام دادم.»

۱۰ فیلم برتر متیو مک‌کانهی از بدترین تا بهترین

۱۳. فیفتی سنت

فیفتی سنت در ده هفته بیش از ۲۳ کیلوگرم وزن کم کرد تا در نقش بیماری مبتلا به سرطان در فیلم «همه‌چیز از هم می‌پاشد» (All Things Fall Apart) بازی کند. او این کار را با رژیم غذایی مایعات و دویدن روی تردمیل به مدت سه ساعت در روز انجام داد.

مدیر برنامه‌هایش بعد از کاهش وزن شدید به او پیشهاد داد تا به پزشک مراجعه کند، اما فیفتی سنت گفت: «من نمی‌خواستم به دکتر بروم زیرا باید ظاهرم را با آنچه در ذهنم بود مطابقت می‌دادم. من به کاری که انجام می‌دادم خیلی علاقه داشتم و واقعاً به این موضوع اهمیت نمی‌دادم. به خودم در آینه نگاه می‌کردم و احساس می‌کردم باید کوچک‌تر باشم. باید با نقشم مطابقت داشته باشم.»

۱۴. مت دیمن

مت دیمن برای بازی در نقش شخصی معتاد به هروئین در فیلم «شجاعت در زیر آتش» (Courage Under Fire) که تنها دو روز فیلمبرداری داشت، ۲۳ کیلوگرم وزن کم کرد. رژیم غذایی او بیشتر شامل سینه‌ی مرغ بود. کالری دریافتی روزانه او حدود ۱۰۰ کالری بود و ۱۳ مایل در روز می‌دوید که باعث شد گرگرفتگی و سرگیجه را تجربه کند. این رژیم غذایی ناسالم به غده‌ی فوق کلیوی او آسیب رساند و او مجبور شد یک سال و نیم دارو مصرف کند تا این مشکل برطرف شود.

۱۵. تام هاردی

تام هاردی عنوان کرد که تمرینات و برنامه‌ی حجم دادن به عضلات برای فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» ( the dark knight rises) بدن او را نابود کرده است. او گفت: «قطعاً بهای هر تغییر فیزیکی شدید را می‌پردازید. وقتی جوان‌تر بودم این‌قدر مهم نبود… اما فکر می‌کنم وقتی به ۴۰ سالگی می‌رسی، باید بیشتر مراقب باشی. تمرینات سنگین وزن گرفتن و داشتن بدنی عضلانی و سپس نداشتن زمان کافی برای ادامه‌ی تمرین به این دلیل که مشغول فیلمبرداری هستید، باعث می‌شود بدن شما هم‌زمان در دو جهت متفاوت شنا کند.»

بهترین فیلم‌های تام هاردی؛ بازیگری که شبیه مارلون براندوست

او افزود: «بدن من ظاهراً آسیبی ندیده است، اما مطمئناً نسبت به گذشته کمی ضعیف‌تر هستم! بعضی از مفاصلم صدا می‌دهند که احتمالاً نباید اینطور باشد، می‌دانید منظورم چیست؟ و بغل کردن فرزندانم هم کمی سخت‌تر از گذشته شده است.»

۱۶. جرد لتو

و در آخر، جرد لتو، بازیگری که برای بازی در نقش شخصی معتاد به هروئین در فیلم «مرثیه‌ای برای یک رویا» (Requiem for a Dream) 13 کیلو وزن کم کرد. او با خوردن لقمه‌های کوچکی از سبزیجات خام وزن خود را کاهش داد. وی در نهایت اعتراف کرد که در آن دوران همیشه گرسنه بوده و بارها سر صحنه‌ی فیلمبرداری غش کرده است.

از سوی دیگر او در سال ۲۰۰۷ برای بازی در نقش مارک دیوید چپمن، قاتل جان لنون، ​​در فیلم «فصل ۲۷» (Chapter 27) حدودا ۳۰ کیلوگرم وزن اضافه کرد. رژیم غذایی آن دوران باعث شد که لتو به نقرس مبتلا شود. خودش درباره‌ی آن دوران می‌گوید: «نمی‌توانستم برای مسافت‌های طولانی راه بروم؛ ویلچری داشتم که با آن جابه‌جا می‌شدم چون راه رفتن واقعاً دردناک بود. بدنم کاملاً از وزنی که اضافه می‌کردم در شوک بود.»

ولی این پایان ماجرا نبود و در سال ۲۰۱۳ جرد دوباره ۲۰ کیلو برای بازی در فیلم «باشگاه خریداران دالاس» وزن کم کرد. او گفته است که این تغییر وزن روی جنبه‌های زیادی از او تأثیر گذاشته است: «تغییر وزن نحوه‌ی راه رفتن، نحوه‌ی نشستن و حتی طرز فکر شما را تغییر می دهد.»

منبع: Yahoo.com

