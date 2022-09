۱۰ پیچش داستانی تراژیک برتر فیلم‌ها؛ از انیمیشن «کوکو» تا «هری پاتر»

۱۰. در «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت: نسخه‌ی نهایی» (Batman V Superman: Ultimate Edition) سکانس «مارتا» هنوز هم بی‌معنی است

سال اکران: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: زک اسنایدر

زک اسنایدر بازیگران: بن افلک، هنری کویل، ایمی آدامز، گل گدوت، لارنس فیشبرن، داین لین، جسی آیزنبرگ، جرمی آیرونز، هالی هانتر، جیسون موموآ، لورن کوهن

بن افلک، هنری کویل، ایمی آدامز، گل گدوت، لارنس فیشبرن، داین لین، جسی آیزنبرگ، جرمی آیرونز، هالی هانتر، جیسون موموآ، لورن کوهن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۲۹ از ۱۰۰

«بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت: نسخه‌ی نهایی» با مجموعه ستارگانش موفقیت گسترده‌ای در اکران‌های عمومی داشت. قصه‌ی فیلم از این قرار است که بتمن نقشه می‌کشد با سوپرمن مبارزه کند تا جهان را از شرّ کسی که فکر می‌کند می‌تواند آن را نابود کند در امان نگه دارد. آن دو در شهر گاتهام با هم درگیر می‌شوند. بتمن می‌خواهد سوپرمن را با یک نیزه‌ی کریپتونی بکشد، که سوپرمن نام مادر او را به‌ زبان می‌آورد و بتمن را وادار به تجدیدنظر می‌کند. سکانس مشهور «مارتا» سال‌هاست که میان طرفداران فیلم‌های ابرقهرمانی بحث‌برانگیز بوده است. این حقیقت که بتمن دشمنی‌اش با سوپرمن را کنار می‌گذارد تنها به این دلیل که نام مادران‌شان یکی است، عطف متناقضی در شخصیت اوست. لازم به ذکر نیست که از همان ابتدا، لکس لوتر بتمن را فریب داد که با سوپرمن بجنگد.

۹. در «شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد» (The Dark Knight Rises) مرگ تالیا هنوز هم گیج‌کننده است

سال اکران: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: کریستین بیل، مایکل کین، گری اولدمن، ان هتوی، تام هاردی، ماریون کوتیار، جوزف گوردون لویت، مورگان فریمن

کریستین بیل، مایکل کین، گری اولدمن، ان هتوی، تام هاردی، ماریون کوتیار، جوزف گوردون لویت، مورگان فریمن امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۷ از ۱۰۰

با اینکه «شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد» به موفقیت فیلم قبلی خود دست نیافت، اما همچنان پایان خوبی برای سه‌گانه‌ی «شوالیه‌ی تاریکی» به حساب می‌آید. بتمن علیه بِین و لیگ قاتلان مبارزه می‌کند که میراندا تِیت یا تالیا الغول هم عضوی از آن‌هاست. صحنه‌ی مرگ تالیا پر از اشتباه است و مخاطبان هنوز هم درباره‌اش حرف می‌زنند. او پس از اینکه در جریان تعقیب‌ و گریز با بتمن، با کامیونش تصادف می‌کند کشته می‌شود؛ اما بازی ماریون کوتیار در این صحنه چندان مورد استقبال واقع نشد. اینکه چرا کارگردان فیلم، کریستوفر نولان این برداشت را برای این صحنه برگزید، جای سؤال دارد.

۸. در «جانوران شگفت‌انگیز ۳» (۳ Fantastic Beasts) انتخاب بازیگران، بازی عالی کالین فارل را از او گرفت

سال اکران: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دیوید یتس

دیوید یتس بازیگران: ادی ردمین، کاترین واترستون، آلیسون سودول، دن فوگلر، ازرا میلر، سامانتا مورتون، جن مورای، کالین فارل، جان ویت

ادی ردمین، کاترین واترستون، آلیسون سودول، دن فوگلر، ازرا میلر، سامانتا مورتون، جن مورای، کالین فارل، جان ویت امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۴ از ۱۰۰

«جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» (Fantastic Beasts and Where to Find Them) اولین قسمت از مجموعه فیلم‌های موفق «جانوران شگفت‌انگیز» بود؛ اسپین‌آفی از فرنچایز «هری پاتر». نیوت اسکمندر در دهه‌ی ۱۹۲۰ به شهر نیویورک می‌رسد و سر محتویات چمدان جادویی که به‌همراه دارد با پرسیوال گریوز درگیر می‌شود. پیچش داستانی انتهای فیلم مشخص می‌کند که گلرت گریندلوالد، جادوگر سیاه، خودش را جای گریوز جا زده بود. این تصمیم بینندگان را ناامید کرد، چرا که کالین فارل در نقش گریو بازی می‌کند، و جانی دپ نقش گریندلوالد را. نقش‌آفرینی فارل را به طور گسترده تحسین کردند، و مشخص شد که شخصیت او حتی وجود هم نداشته است. جز این، دپ نقش گریندلوالد را فقط در فیلم بعدی بازی کرد و به دلیل مشکلات حقوقی از فهرست بازیگران کنار گذاشته شد، بنابراین عده‌ای فکر می‌کنند که فارل باید در هر دو نقش بازی می‌کرد.

۷. در «انتقام سیت» (Revenge Of The Sith) «نـــه!» برای ویدر انتخاب اشتباهی بود

سال اکران: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: جرج لوکاس

جرج لوکاس بازیگران: ایوان مک‌گرگور، ناتالی پورتمن، هایدن کریستنسن، ایان مک‌دیارمید، ساموئل ال. جکسون، کریستوفر لی، آنتونی دنیلز، کنی بیکر، فرانک اوز

ایوان مک‌گرگور، ناتالی پورتمن، هایدن کریستنسن، ایان مک‌دیارمید، ساموئل ال. جکسون، کریستوفر لی، آنتونی دنیلز، کنی بیکر، فرانک اوز امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۸۰ از ۱۰۰

«جنگ ستارگان، قسمت سوم: انتقام سیت» (Star Wars Episode III: Revenge of the Sith) احتمالاً بهترین قسمت پیش‌درآمد از مجموعه فیلم‌های «جنگ ستارگان» است. فیلم به‌طور کلی حول محور سقوط آناکین اسکای‌واکر و ظهور و تبدیل‌شدن او به دارت ویدر می‌چرخد. بعد از آنکه آناکین برای اولین بار به‌عنوان ویدر، زره‌ی خود را دریافت می‌کند، و بعد از اینکه از طریق امپراتور پالپاتین متوجه می‌شود که پدمه مرده است، عبارت مشهور «نـــه!» را فریاد می‌زند. آن صحنه، مخاطبان را از حال‌وهوای فیلم خارج کرد. دارت ویدر یکی از بهترین شخصیت‌های شرور سینمایی در تاریخ است، و شخصیتی نبود که بخواهد چنین فوران عاطفی‌ای داشته باشد. طرفداران «جنگ ستارگان» وقتی فهمیدند که در «بازگشت جدای» (Return of the Jedi) هم در صحنه‌ی پرت شدن پالپاتین از پرتگاه هم این «نـــه!» در واقع به فیلم اضافه شده بود، حتی از قبل خشمگین‌تر شدند.

۶. در «مرد پولادین» (Man Of Steel) سوپرمن بیش‌ از حد از شخصیت قهرمان کلیشه‌ای‌ خود فاصله می‌گیرد

سال اکران: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: زک اسنایدر

زک اسنایدر بازیگران: هنری کویل، ایمی آدامز، مایکل شنون، کوین کاستنر، داین لین، لارنس فیشبرن، آنتیه تراوه، آیلت زورر، کریستوفر ملونی، راسل کرو

هنری کویل، ایمی آدامز، مایکل شنون، کوین کاستنر، داین لین، لارنس فیشبرن، آنتیه تراوه، آیلت زورر، کریستوفر ملونی، راسل کرو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۵۶ از ۱۰۰

«مرد پولادین» شروع خوبی برای مجموعه‌ی «دنیای توسعه‌یافته‌ی دی‌سی» بود. فیلم داستان کودکی کلارک کنت و اولین روزهای او در نقش سوپرمن را روایت می‌کند، آن زمان می‌جنگد تا در برابر ژنرال زاد از زمین محافظت کند. در پایان نبردشان، وقتی زاد سعی می‌کند خانواده‌ای را با قدرت گرمای خود بکشد، سوپرمن مجبور می‌شود گردن او را بشکند. با اینکه منطقی بود که سوپرمن زاد را بکشد، اما بسیاری از طرفداران از این تصمیم راضی نبودند. سوپرمن در کمیک‌ها به‌ندرت کسی را می‌کشد و به‌عنوان رهبر و الگویی برای کودکان دیده می‌شود. در واقع، طرفداران نمی‌دانستند که این فیلم، شروع تفاوت‌های بزرگی با کمیک‌ها برای پروژه‌های آینده‌ی «دنیای توسعه‌یافته‌ی دی‌سی» بود.

۵. در «خیزش اسکای‌واکر» (The Rise Of Skywalker) صحنه‌ی ابتدایی فیلم، هرگز زنده‌ماندن پالپاتین را توضیح نداد

سال اکران: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: جی. جی. آبرامز

جی. جی. آبرامز بازیگران: کری فیشر، مارک همیل، آدام درایور، دیزی ریدلی، جان بویگا، اسکار آیزاک، آنتونی دنیلز، نائومی آکی، دامنل گلیسون، ریچارد ئی. گرانت، لوپیتا نیونگو، کری راسل، جوناس سوتامو، کلی مری ترن، ایان مک‌دیارمید، بیلی دی ویلیامز

کری فیشر، مارک همیل، آدام درایور، دیزی ریدلی، جان بویگا، اسکار آیزاک، آنتونی دنیلز، نائومی آکی، دامنل گلیسون، ریچارد ئی. گرانت، لوپیتا نیونگو، کری راسل، جوناس سوتامو، کلی مری ترن، ایان مک‌دیارمید، بیلی دی ویلیامز امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۵۲ از ۱۰۰

طرفداران «جنگ ستارگان»، مخصوصاً پس از «آخرین جدای» (The Last Jedi)، بسیار خوشحال شدند وقتی شنیدند که امپراتور پالپاتین قرار است در فیلم «خیزش اسکای‌واکر» بازگردد. اما پرسشی که در ذهن همه شکل گرفته بود، این بود: پالپاتین چطور قرار بود برگردد؟ در انتهای فیلم «بازگشت جدای»، دارت ویدر پالپاتین را از پرتگاه به پایین پرتاب کرد تا لوک اسکای‌واکر را نجات دهد. متأسفانه «خیزش اسکای‌واکر» پاسخی درباره‌ی اینکه پالپاتین چطور از مرگ نجات پیدا کرد نمی‌دهد. این ماجرا با توضیحاتی کلی توجیه شد، مثلاً اینکه قدرت‌های بخش تاریک «غیرطبیعی» هستند، و اینکه قدرت ناگهانی پالپاتین که می‌توانست صداهای دیگران را در سر کایلو رن تقلید کند؛ مثل صدای اسنوک و دارت ویدر. کسانی که به دنبال پاسخی قطعی برای چگونگی بازگشت پالپاتین هستند، پاسخ خود را در «خیزش اسکای‌واکر» نخواهند یافت.

۴. در «جنگ ستارگان: نسخه‌ی ویژه» (Star Wars: Special Edition) هان سولو اول شلیک کرد

سال اکران: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ کارگردان: جرج لوکاس

جرج لوکاس بازیگران: مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، پیتر کوشینگ، الک گینس

مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، پیتر کوشینگ، الک گینس امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۳ از ۱۰۰

«جنگ ستارگان» یک کلاسیک حقیقی است. «امیدی تازه» (A New Hope)، فیلم فوق‌العاده‌ای که این مجموعه را آغاز کرد، داستان لوک اسکای‌واکر را روایت می‌کند که به شورش می‌پیوندد تا با حکومت شرور و دارت ویدر مبارزه کند. لوک در این مسیر دوستانی پیدا می‌کند، از جمله هان سولو با بازی هریسون فورد. وقتی هان برای اولین بار به طرفداران معرفی شد، داشت با گریدو معامله می‌کرد و در نهایت گریدو را با شلیک گلوله کشت. وقتی جورج لوکاس نسخه‌ی ویژه‌ی سه‌گانه‌ی اصلی را سال ۱۹۹۷ اکران کرد، این سکانس را طوری تغییر داد که در آن گریدو اول شلیک می‌کرد، برای اینکه بگوید هان برای دفاع از خودش شلیک کرده بود. این حرکت با انتقاد طرفداران روبه‌رو شد و جمله‌ی «هان اول شلیک کرد» را بر سر زبان‌ها انداخت. هنوز هم درباره‌ی این سکانس بحث می‌شود، اما جورج لوکاس همچنان اصرار دارد که انتخاب درستی کرده است.

۳. در «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه‌ی بلورین» (Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull) سکانس شهر جعلی، غلوآمیز و باورناپذیر بود

سال اکران: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: هریسون فورد، کیت بلانشت، کارن آلن، ری وینستون، جان هرت، جیم برودبنت، شایا لباف

هریسون فورد، کیت بلانشت، کارن آلن، ری وینستون، جان هرت، جیم برودبنت، شایا لباف امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۷۸ از ۱۰۰

طرفداران برای دیدن بازی هریسون فورد در نقش باستان‌شناس ماجراجو در «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه‌ی بلورین»، آن هم نوزده سال پس از آخرین قسمت آن، هیجان‌زده بودند. هر چند یکی از سکانس‌ها چنان مسخره بود که فیلمی عالی را به‌کل نابود کرد. جونز خود را در شهری جعلی می‌یابد که در واقع میدان تست بمب اتمی است. با آمدن بمب، جونز می‌پرد توی یک یخچال و از انفجار جان سالم به‌ در می‌برد. نه تنها این در زندگی واقعی ممکن نیست، بلکه اعتبار این قهرمان ملموس را هم زیر سؤال برد. جونز کارهای خارق‌العاده‌ای می‌کند، اما معمولاً این‌طور به‌ نظر می‌رسد که خطر از بیخ گوش‌اش می‌گذرد؛ نه اینکه فقط زنده بماند تا داستان بتواند ادامه پیدا کند.

۲. در «مرا به یاد داشته باش» (Remember Me) پیچش داستانی انتهای فیلم، بی‌برنامه است

سال اکران: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: آلن کولتر

آلن کولتر بازیگران: رابرت پتینسون، امیلی دی راوین، کریس کوپر، لنا اولین، پیرس برازنان، روبی جرینز، آندره‌آ ناودو

رابرت پتینسون، امیلی دی راوین، کریس کوپر، لنا اولین، پیرس برازنان، روبی جرینز، آندره‌آ ناودو امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۲۶ از ۱۰۰

رابرت پتینسون در نقش شخصیت اصلی فیلم «مرا به یاد داشته باش»، فیلمی فوق‌العاده با موضوع بلوغ بازی می‌کند. فیلم داستان تایلر و الی را روایت می‌کند که با وجود مصیبت‌های خانوادگی که هر یک جداگانه دارند، پس از دیداری اتفاقی رابطه‌ای را آغاز می‌کنند. هر چند چیزی که همه درباره‌ی فیلم به‌خاطر دارند، پیچش داستانی انتهای آن است. پایان فیلم نشان می‌دهد که آخرین روز در یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ رخ می‌دهد. تایلر درون دفتری در یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی است. به‌ نظر مخاطبان پایان فیلم بادآورده بود، چرا که کاملاً غیرمنتظره رخ داد؛ عده‌ای دیگر معتقدند اینکه سازندگان از حادثه‌ی ناگواری مثل یازده سپتامبر استفاده کردند تا تناسبی به فیلم بدهند حرکت ناخوشایندی بوده است.

۱. در «سوپرمن» (Superman) سفر در زمان، تصمیمی عجیب و راحت‌طلبانه بود

سال اکران: ۱۹۷۸

۱۹۷۸ کارگردان: ریچارد دانر

ریچارد دانر بازیگران: کریستوفر ریو، مارلون براندو، جین هکمن، بیل بـِیلی، دیوید نیل، دیوید دی کایسر

کریستوفر ریو، مارلون براندو، جین هکمن، بیل بـِیلی، دیوید نیل، دیوید دی کایسر امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵ از ۱۰۰

کریستوفر ریو در فیلم «سوپرمن»، یکی از اولین فیلم‌های لایواکشن ابرقهرمانی که ساخته شد، در نقش ابرقهرمان مشهور بازی می‌کند که پایش به زمین باز می‌شود و به کمک لوئیس لین، با لکس لوتر مبارزه می‌کند. نقش‌آفرینی ریو را همچنان بهترین خوانش از شخصیت سوپرمن می‌دانند. وقتی لوئیس لین می‌میرد و وقایع مصیبت‌بار بر سر امریکا نازل می‌شود، سوپرمن به‌سرعت دور زمین پرواز می‌کند تا در زمان به عقب برگردد و امید دارد که بتواند لوئیس و کشورش را نجات دهد. این بخش از داستان، بینندگان را از حال‌ و هوای فیلم خارج کرد. این پرسش در ذهن مخاطبان شکل گرفت که چرا سوپرمن این کار را همیشه نمی‌کند تا از مصیبت‌های دیگر هم جلوگیری کند. منبع: cbr

