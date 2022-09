گرچه همه‌ی فیلم‌های دنیای سینمایی مارول با مرگ یکی از ابرقهرمان‌های محبوب به پایان نرسیده، اما در این فیلم‌ها همواره شخصیت‌های بزرگی حضور داشته‌اند که جان‌شان را برای خیری بزرگ فدا کردند، دوستان‌شان را در غم مرگ‌شان رها کردند و گاه با عواقب اعمال خود در قسمت‌های بعدی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مواجه شدند.

۹ لحظه‌ی ماندگار هر انتقام‌جوی مارول برای مخاطبان

۱. مرد مورچه‌ای در فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبور عسل» با اطلاع از عواقب ورود به دنیای کوانتوم این‌ کار را انجام داد

در فیلم اول «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، اسکات لانگ موافقت کرد تا در آزمایشی شرکت کند. در این آزمایش قرار بود او را به اندازه‌ی مورچه‌ای کوچک کنند. در فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبور عسل» (Ant-Man and the Wasp)، مسئولیت او بود تا به عنوان پدر و همچنین مرد مورچه‌ای، با اشرار مبارزه کند. این بار او با زنبور عسل همکاری کرد تا بتوانند گوست را پیدا کنند. در مرحله‌ی آخر این مبارزه، مرد مورچه‌ای تصمیم فداکارانه‌ای می‌گیرد. او برای ورود به منطقه کوانتومی داوطلب می‌شود تا ذرات کوانتومی را که برای کمک به گوست لازم بود، جمع آوری کند.

هنگامی که مرد مورچه‌ای این تصمیم را گرفت، کاملاً از خطرات مرتبط با قلمرو کوانتومی آگاه بود، اما او تنها کسی بود که به منطقه‌ی کوانتومی بازگشت و خانواده‌ی ون داین هم وضعیت او را زیر نظر داشتند. او در این قلمرو از نزدیک شاهد بود که چگونه جانت ون داین برای چندین سال در قلمرو گیر افتاده بود.

البته که با وجود همه‌ی شجاعتی که مرد مورچه‌ای به خرج داد، قطعاً انتظار نتیجه‌ای مانند آنچه در پایان فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبور عسل» رخ داد را نداشت. در پایان این فیلم ما شاهد بودیم که خانواده وین داین در اثر بشکن تانوس ناپدید شدند و قهرمان ما هم در منطقه کوانتومی به دام افتاد.

۲. واندا ناچار می‌شود از زندگی ایده‌آل خود دست‌ بکشد

در سریال «وانداویژن» (WandaVision) که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، بینندگان شاهد زندگی جدید واندا ماکسیموف در وست‌ویو بودند. در این سریال واندا با همسرش ویژن زندگی می‌کند و روزهای خود را به کارهای روزمره می‌گذرانند و همسایگان و همکارانشان را برای صرف شامی دوستانه به خانه‌ی خود دعوت می‌کنند. اما در هر قسمت، واندا قسمتی از دنیای اطرافش را زیر سوال می‌برد.

وقتی واندا با واقعیت روبرو می‌شود و در می‌یابد که زندگی به ظاهر کاملش واقعی نیست، ساکنان وست‌ویو را از طلسم خود رها کرد و بدین ترتیب این قهرمان دنیای مارول شانس خود را برای زندگی ایده‌آل دقیقاً به همان شکلی که آرزو داشت، قربانی کرد. البته این اقدام او عواقب بدی داشت. در پایان این مجموعه، او با دارک هولد آشنا می‌شود که کتابی نفرین شده است. همین اتفاق هم او را به جهان فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) مرتبط می‌سازد.

۳. مرد عنکبوتی در فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» نام خود را از تاریخ پاک می‌کند

با اینکه مرد عنکبوتی میستریو را در فیلم «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) شکست داد، اما مردم او را قهرمان تلقی نمی‌کردند. میستوریو در لحظات آخر زندگی‌اش اعترافی ویدئویی منتشر کرد که در آن ادعا کرده بود مرد عنکبوتی «به دلایلی به او حمله کرده» و فاش کرد که مرد عنکبوتی پیتر پارکر است.

در فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، پیتر که از شناخته شدن به عنوان موجودی شرور خسته شده بود، از دکتر استرنج خواست طلسمی اجرا کند تا کمک کند همه فراموش کنند که او مرد عنکبوتی است. اما اجرای طلسم دکتر استرنج با مشکلاتی مواجه می‌شود و باعث می‌شود دروازه‌ای به دنیاهای چندگانه‌ باز شده و دیگر مردهای عنکبوتی و دشمنانشان را از جهان‌های موازی دور هم جمع کند.

در اواخر فیلم، دکتر استرنج دوباره طلسم را اجرا کرد و این بار جواب داد. دیگر هیچکس پیتر پارکر را به یاد نمی‌آورد. در نهایت پیتر پارکر خاله می را از دست داد و دوستانش هم دیگر او را به یاد نمی‌آورند.

۴. گروت از جسم خود به عنوان سپر در فیلم «نگهبانان کهکشان» استفاده کرد

گروه نگهبانان کهکشان شامل پیتر کویل، موجودی درخت مانند به نام گروت، راکونی به نام راکت، دراکس ویرانگر و گامورا بودند. این گروه به دنبال گوی قدرتمندی بودند که در اختیار رونان بود. رونان که از دادن گوی به تانوس امتناع کرده بود، به سیاره‌ی زاندر گریخت. پیتر کویل و تیمش هم برای شکست رونان و به دست آوردن گوی به زاندر سفر کردند.

وقتی سفینه‌ی دارک استر سقوط کرد، گروت از شاخه‌های خود برای محافظت از بقیه گروه استفاده کرد. به همین دلیل هم دچار جراحات عمیقی شد که در نهایت منجر به مرگ وی شد. البته این آخرین باری نبود که مخاطبان گروت را در این گروه می‌دیدند. راکت بخشی از شاخه‌های گروت را کاشت و او هم توانست دوباره رشد کند.

۵. در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» ناتاشا زندگی خود را برای به دست آوردن سنگ روح معاوضه می‌کند

یکی از شش سنگ بی‌نهایتی که قدرت دستکش بی‌نهایت را تأمین می‌کرد، سنگ روح بود. برای به دست آوردن سنگ روح، یکی از قهرمانانی که به مرمیر رفته بودند باید جان خود را فدا می‌کردند. در ابتدا، کلینت بارتون اعلام آمادگی کرد تا برای به دست آوردن این سنگ قربانی شود، اما ناتاشا رومانوف سعی داشت کمانگیر دنیای مارول را راضی کرد تا همسر و فرزندانش را ترک نکند. کشمکشی بین این دو قهرمان شکل گرفت و هر کدام سعی می‌کردند دیگری را متوقف کنند اما در نهایت ناتاشا پیروز شد. او قبل از اینکه خودش را از صخره به پایین پرت کند به کلینت گفت: «اشکالی ندارد».

درست است که همه‌ی قهرمانان از مرگ ناتاشا غمگین بودند، اما زندگی کلینت پس از فیلم «انتقام‌جویان: پایان‌بازی» (Avengers: Endgame) هم همچنان حول محور این مرگ پیش‌ می‌رفت. در دنیای سینمایی مارول، ناتاشا و کلینت از ابتدا دوستی نزدیکی باهم داشتند. حتی در یکی از فیلم‌ها گفته شد که قرار بود یکی از فرزندان کلینت به نام ناتاشا نام‌گذاری شود. در سریال تلویزیونی «هاک‌آی» (Hawkeye) که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، یلنا بلووا شهر نیویورک را برای پیدا کردن کلینت جستجو کرد تا انتقام مرگ خواهرش را از او بگیرد و او را بکشد.

۶. مرد آهنی با مرگ خود زندگی‌های بسیاری را احیا می‌کند

قدم بعدی انتقام‌جویان بعد از جمع‌آوری تمام سنگ‌های بی‌نهایت، معکوس کردن اقداماتی بود که تانوس در پایان فیلم «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» (Avengers: Infinity War) انجام داد. در پایان این فیلم، تانوس با یک بشکن نیمی از جمعیت جهان را در مقابل چشمان همگان از بین برد. قهرمانانی که از این بشکن جان سالم به در بردند، با بقیه‌ی انتقام‌جویان متحد شدند تا تانوس و ارتشش را نابود کنند.

ناتاشا تنها ابرقهرمان دنیای مارول نبود که قربانی این مبارزه شد و جان خود را از دست داد. در پایان فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» قهرمانان باید با تونی استارک هم خداحافظی می‌کردند. استارک در حالی که دستکش بی‌نهایت را به دست کرده بود که حالا با سنگ‌های بی‌نهایت قدرت باورنکردنی و خارج از تحمل یک انسان داشت، با یک بشکن نظم را برقرار کرد. تانوس و ارتشش ناپدید شدند ولی تونی هم راه خود را از عزیزانش جدا کرد.

۷. جین برای کمک به ثور در فیلم «ثور: عشق و تندر» جان خود را از دست داد

چیزی که در آخرین فیلم اکران‌شده از مارول برای خیلی از مخاطبان تعجب‌آور بود، تغییرات دکتر جین فاستر در این فیلم بود. آخرین باری که بینندگان و البته خود ثور، دکتر فاستر را دیدند در فیلم «ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) و در سال ۲۰۱۳ بود. ثور و دکتر فاستر بعد از این فیلم تصمیم به جدایی گرفتند اما در فیلم «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) محصول ۲۰۲۲ این دو دوباره با هم متحد شدند و در کنار هم قرار گرفتند. در این فیلم، جین از میونلیر، چکش اسطوره‌ای ثور، استفاده کرد و همه‌ی توانایی‌های ثور را کسب کرد. در واقع او تا وقتی که میولنیر را در دست داشت، تمام توانایی‌های خدایی را هم داشت.

به‌رغم توانایی‌های مافوق بشری که این چکش به او بخشید، این قدرت‌ها او را ضعیف کردند و پیشروی سرطان او را تسریع کردند. اما این موضوع مانع از تلاش او برای نجات ثور و آزگارد نشد. نبرد نهایی بین گور و ثورها منجر به قربانی شدن جین شد، اما تمام اقداماتی که تا آن لحظه انجام داد بر قهرمان بودن جین در دنیای مارول تأکید داشتند.

منبع: COLLIDER

نوشته ۷ فداکاری بزرگ ابرقهرمان‌های دنیای سینمایی مارول اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala