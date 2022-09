۱۳ فیلم ترسناک برتر درباره‌ اینترنت

بعضی از این فیلم‌های ترسناک ریشه در ژانر علمی-تخیلی دارند، در حالی که بعضی دیگر از آن‌ها در گونه فراطبیعی دسته‌بندی می‌شوند. دوره‌ای که در آن دنیای مجازی رشد کم‌نظیری دارد، شرایط را برای چنین فیلم‌هایی مهیا می‌کند و قطعا ویژگی‌های دنیای بزرگ ترسناکی که میلیون‌ها کاربر در آن حضور دارند تماشای این فیلم‌ها را جذاب‌تر می‌کند.

طی سال‌های اخیر فیلم‌هایی مانند «جستجو» (Searching) و «میزبان» (Host) توانسته‌اند کیفیت این نوع فیلم‌ها را ارتقا بدهند و اصالت هوشمندانه‌ای را وارد طراحی و کارگردانی کنند. در همین‌حال فیلم‌هایی مانند «اسپری» (Spree) و «دش‌کم» (Dashcam) هم با استفاده از برنامه‌های تلفن همراه و پخش‌های زنده، تاثیرات قراوانی بر این ژانر گذاشتند.

برای ساختن فیلم‌های ترسناک درباره‌ی اینترنت الزاما نیاز نیست پنجره‌های سیستم عامل دیده شوند، همان‌طور که فیلم‌های «کیمی» (Kimi) و «همه‌ی ما به نمایشگاه دنیا می‌رویم» (We’re All Going to the World’s Fair) طی سال‌های اخیر توانسته‌اند مفاهیم مرتبط با اینترنت را در داستان خود بگنجانند.

بهترین فیلم‌های در رابطه با اینترنت و شبکه‌های مجازی ترسناک هستند، چرا که تکنولوژی‌هایی که معرفی می‌کنند وحشتناک‌اند. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۱۳ فیلم ترسناک درباره‌ی اینترنت.

۱۳. نرو (Nerve)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: هنری جوست، آریل شولمن

هنری جوست، آریل شولمن بازیگران: اما رابرتز، جیمز فرانکو

اما رابرتز، جیمز فرانکو امتیاز راتن تومیتوز: ۶۶ از ۱۰۰

این فیلم براساس رمانی با همین نام، نوشته‌ی جین رایان، ساخته شده‌است. «نرو» داستان یک بازی جرئت و حقیقت آنلاین را روایت می‌کند که همه می‌توانند برای کسب پول در آن شرکت کنند. یک نوجوان به نام وی، با بازی اما رابرتز، مجبور می‌شود که از روی خجالت در این مسابقه شرکت کند، اما مراحل بازی به تدریج سخت‌تر می‌شوند و از بوسیدن یک غریبه، با بازی جیمز فرانکو، تبدیل به انجام حرکات خطرناکی می‌شوند که ممکن است برای او به قیمت از دست دادن جانش تمام شود.

۱۲. خوب نیست (Not Okay)

محصول: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ کارگردان: کوئین شپارد

کوئین شپارد بازیگران: زویی داچ، میا ایزاک

زویی داچ، میا ایزاک امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴ از ۱۰۰

در این فیلم که کوئین شپارد نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده دارد، زویی داچ نقش قهرمان زن منفور فیلم را ایفا می‌کند. این فیلم درباره‌ی شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ رو به نابودی کره‌ی زمین است.

وقتی که یک ویرایشگر گرافیکی به نام دنی که بسیار خودخواه است، تصمیم می‌گیرد خودش را با فتوشاپ در حال تفریح‌کردن در پاریس نشان دهد تا یک پسر را تحت تاثیر قرار دهد، دروغ او با یک حمله‌ی تروریستی حقیقی پیوند می‌خورد. دنی به جای گفتن حقیقت، به کلاهبرداری خود ادامه می‌دهد و توجه فضای مجازی را به خود جلب می‌کند؛ توجهی که همان‌طور که حدس می‌زنید، خوب نیست.

۱۱. کم (Cam)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: دنیل گلدبرگ

دنیل گلدبرگ بازیگران: مدلین بروئر، ملورا والترز

مدلین بروئر، ملورا والترز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

داستان‌های ترسناک همزادها که تبدیل به تریلرهای روانشناختی می‌شدند را به یاد بیاورید و این‌بار آن‌ها را با فضای مجازی ترکیب کنید. این فیلم دنیل گلدبرگ براساس تجربه‌ی واقعی نویسنده‌ی آن، ایزا مازی، ساخته شده‌است.

این فیلم داستان یک دختر که با خودنمایی در فضای مجازی گذران زندگی می‌کند را روایت می‌نماید. او یک روز از خواب بلند می‌شود و متوجه می‌شود که نمی‌تواند وارد حساب کاربری خود شود. پس از جست‌وجو درمی‌یابد که شخصی دیگر، کاملا شبیه به او و با رفتارهای او، در حال اجرای برنامه‌ی او به طور زنده است.

۱۰. غیردوستانه: دارک وب (Unfriended: Dark Web)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: استفن سوسکو

استفن سوسکو بازیگران: کولین وودل، بتی گابریل

کولین وودل، بتی گابریل امتیاز راتن تومیتوز: ۶۰ از ۱۰۰

این فیلم را می‌توان اصیل‌ترین فیلم سینمایی در رابطه با بازار سیاه اینترنتی دانست. وقتی که یک برنامه‌نویس، با بازی کالین وودل، یک لبتاب به نظر معمولی را از یک مکان اشیاء گمشده برمی‌دارد، از پیام‌هایی که در گروه اسکایپ خود دریافت می‌کند وحشت‌زده می‌شود و وارد ماجراهایی می‌شود که پایان خوشی ندارند.

۹. کیمی (Kimi)

محصول: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ کارگردان: استیون سودربرگ

استیون سودربرگ بازیگران: زویی کراویتز، ریتا ویلسون

زویی کراویتز، ریتا ویلسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

داستان این فیلم تریلر جنایی استیون سودربرگ درباره‌ی یک هوش مصنوعی به نام کیمی است. این فیلم سال ۲۰۲۲ از شبکه‌ی اچ‌بی‌او پخش شد و زویی کراویتز در آن نقش‌آفرینی می‌کند. در این فیلم یک کارمند فناوری، طی گوش دادن به یک فایل صوتی، نشانه‌هایی از یک جنایت خشونت‌آمیز پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد داستان حقیقی پشت پرده‌ی آن را برملا کند.

۸. ملت ترور (Assassination Nation)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: سام لوینسون

سام لوینسون بازیگران: ادسا یانگ، سوکی واترهاوس

ادسا یانگ، سوکی واترهاوس امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴ از ۱۰۰

سام لوینسون، پیش از این که سریال «سرخوشی» (Euphoria) را از اچ‌بی‌او پخش کند، داستان این گروه جوان و خشن را برای این شبکه به فیلم تبدیل کرد. در این فیلم پس از آن که یک هکر اطلاعات شهروندان عادی را به طور تصادفی، یکی‌ پس از دیگری، افشا می‌کند، شهروندان تصمیم می‌گیرند او را شکار کنند.

۷. زولا (Zola)

محصول: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: جانیکزا براوو

جانیکزا براوو بازیگران: تیلور پیج، رایلی کیو

تیلور پیج، رایلی کیو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

این فیلم که براساس یک سری توئیت‌های منتشر شده از توییتر ساخته شده است، داستان نیمه‌حقیقی زنی را به نمایش می‌گذارد که از طریق فضای مجازی با زنی غیرقابل اعتماد و نامزدش آشنا می‌شود که از ایالت میشیگان به ایالت فلوریدا نقل مکان کرده‌اند.

این فیلم با تشکر از تدوین درخشان جویی مک‌میلان توانسته است داستان یک سفر جاده‌ای جهنمی را با شوخی‌های اینترنتی ترکیب کند و چهره‌هایی از فضای مجازی را به مخاطبان خود نشان دهد که پیش از آن مشاهده نکرده بودند.

۶. اینگرید به فنا می‌رود (Ingrid Goes West)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: مت اسپایسر

مت اسپایسر بازیگران: آبری پلازا، الیزابت اولسن

آبری پلازا، الیزابت اولسن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

این فیلم داستان دلبستگی بیش از حد یک کاربر اینساگرام، با بازی آبری پلازا، به یک فرد مشهور به نام تیلور، با بازی الیزابت اولسن، را به نمایش می‌گذارد. کارگردان این فیلم که مت اسپایسر است، فیلم‌نامه‌ی آن را همراه با دیوید برانسون نوشته.

اینگرید به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کند تا بتواند با تیلور و نامزدش دوست شود. این فیلم داستان یک وابستگی خند‌دار و بیمارگونه را به بهترین شکل ممکن روایت می‌کند.

۵. همه‌ی‌ ما به نمایشگاه دنیا می‌رویم (We’re All Going to the World’s Fair)

محصول: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ کارگردان: جین اسکانبرن

جین اسکانبرن بازیگران: آنا کاب، مایکل راجرز

آنا کاب، مایکل راجرز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

در این فیلم، آنا کاب در نخستین تجربه‌ی بازیگری خود، مقابل دوربین جین اسکانبرن رفت. این فیلم که در زمان همه‌گیری بیماری کرونا توانست در جشنواره‌ی ساندنس بدرخشد، داستان کیسی، نوجوانی تنها را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد وارد یکی از چالش‌های اینترنتی شود؛ چالشی که طبق شنیده‌ها، هرکسی که وارد آن می‌شود را برای همیشه تغییر می‌دهد.

۴. نبض (Pulse)

محصول: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: کیوشی کوروساوا

کیوشی کوروساوا بازیگران: کومیکو آسو، هاروهیکو کاتو

کومیکو آسو، هاروهیکو کاتو امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶ از ۱۰۰

این فیلم که وس کریون، سال ۲۰۰۶، با بازی کریستین استوارت آن را بازسازی کرد، داستان ناپدیدشدن‌های غیرقابل توضیح در سطح توکیو را روایت می‌کند. نسخه‌ی اصلی این فیلم را کیوشی کوروساوا ساخته است و کومیکو آسو و هاروهیکو کاتو از ستارگان آن هستند.

۳. میزبان

محصول: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: راب ساویج

راب ساویج بازیگران: هیلی اسقف، جما مور

هیلی اسقف، جما مور امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

این فیلم در اوج دوران قرنطینه، سال ۲۰۲۰، ساخته شد. این فیلم داستان گروهی از دوستان را روایت می‌کند که از طریق اینترنت، نشست‌های احضار ارواح برگزار می‌کنند. به نظر می‌آید همه‌چیز خوب پیش می‌رود تا این که دو تن از اعضا به نام جما، با بازی جما مور و تدی، با بازی اد وارد لینارد، به ارواح بی‌احترامی می‌کنند.

این فیلم که با تصویر صفحات تماس‌های تصویری ساخته شده‌است، موفق می‌شود داستانی ماوراءالطبیعه را به زیبایی روایت کند و آن را حقیقی جلوه دهد و به مخاطبان بقبولاند که اینترنت می‌تواند شیطان را وارد خانه‌های امن آن‌ها کند.

۲. شکلات سفت (Hard Candy)

محصول: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: دیوید اسلید

دیوید اسلید بازیگران: الیوت پیج، پاتریک ویلسون

الیوت پیج، پاتریک ویلسون امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

در این فیلم که داستان یک متجاوز جنسی را روایت می‌کند، الیوت پیج هفده ساله در مقابل پاتریک ویلسون به ایفای نقش می‌پردازد. دیوید اسلید این فیلم را کارگردانی کرده‌است و با کمک رنگ‌بندی‌های درخشان خود توانسته تاثیر این فیلم را چندین برابر کند.

۱ . جستجو

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: آنیش چاگانتی

آنیش چاگانتی بازیگران: جان چو، دبرا مسینگ

جان چو، دبرا مسینگ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

این فیلم تماما از طریق صفحه‌ی یک رایانه نمایش داده می‌شود و داستان پدری را روایت می‌کند که سعی دارد فرزند خود را پیدا کند. نقش پدر را جان چو ایفا می‌کند. بازی درخشان چو فیلمی را که به آسانی می‌توانست یک فیلم آبکی و مسخره باشد، تبدیل به یک فیلم ماندگار می‌کند.

منبع: indiewire

نوشته ۱۳ فیلم ترسناک برتر درباره‌ اینترنت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala