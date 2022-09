حتی اگر داستان «رومئو و ژولیت» را که یکی از شیرین‌ترین و در عین حال تراژیک‌ترین آثار شکسپیر است نخوانده باشید، به لطف فیلم‌های بسیاری که در دوره‌های مختلف و به سبک و سیاق کارگردان‌های متفاوت به تصویر کشیده شده‌اند حتی جزئیات آن را هم می‌دانید. برای مثال به این نکته دقت کنید که انیمیشن زیبای «شیرشاه» (The Lion King) با وجود اینکه نه کمدی است و نه رمانتیک، اما از داستان «هملت» الهام گرفته است.

در ادامه ۷ کمدی عاشقانه‌ی تماشایی را نام بردیم که مستقیما از آثار شکسپیر الهام گرفته‌اند یا برداشتی آزاد از آثار این شاعر و نویسنده‌ی محبوب بوده‌اند.

۷. ۱۰ چیز درباره‌ی تو که از آن‌ها متنفرم (۱۰ Things I Hate About You)

کارگردان: گیل جانگر

بازیگران: جولیا استایلز، هیث لجر، جوزف گوردون لویت

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۷۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

یکی از بهترین نمونه‌های فیلم‌ کمدی عاشقانه بر اساس نمایشنامه‌های شکسپیر در این فهرست، «۱۰ چیز درباره‌ی تو که از آن‌ها متنفرم» با بازی جولیا استایلز و هیث لجر است، که با اقتباس از نمایشنامه‌ی «رام کردن زن سرکش» (The Taming of The Shrew) ساخته شده است. این فیلم بسیار به منبع خود وفادار است و داستان مردی را روایت می‌کند که به ازای پول، قصد دارد یک زن سرکش و پر شر‌ و شور را به یک همسر خانه‌دار محترم یا در اینجا، یک دوست‌دختر رام و سربه‌زیر تبدیل کند.

«۱۰ چیز درباره‌ی تو که از آن‌ها متنفرم» داستان شکسپیری خود را با نام خانوادگی شخصیت‌ها یک قدم فراتر می‌برد و سعی دارد به شکل غیر مستقیم به شکسپیر اشاره کند؛ استراتفورد که اشاره به جایی به نام استراتفورد دارد، محل تولد شکسپیر است و ورونا نام مکانی معروف در ایتالیا است که در بسیاری از آثار شکسپیر بارها تکرار شده. علاوه بر این‌ها شخصیت‌های فیلم در کلاس درس خود پنج‌وتدی یامبیک را که نوعی مصرع موزون در اشعار انگلیسی است مطالعه می‌کنند که این موضوع به خودی خود اشاره‌ای غیر مستقیم به اشعار شکسپیر دارد.

۶. از شر ایوا نجاتمان بده (Deliver Us from Eva)

کارگردان: گری هاردویک

بازیگران: ال‌ال کول جی، گبریل یونیون، دواین مارتین

محصول: ۲۰۰۳

امتیاز متاکریتیک: ۴۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

فیلم «از شر ایوا نجاتمان بده» هم با الهام از نمایش‌نامه‌ی «رام کردن زن سرکش» ساخته شده است. این فیلم‌ کمدی عاشقانه با بازی گبریل یونیون در نقش ایوا، به طور مشابه حول محور مردی است که پول می‌گیرد تا با یک زن سرکش قرارهای عاشقانه بگذارد.

برخلاف کَت در فیلم «۱۰ چیز درباره‌ی تو که از آن متنفرم» به عنوان یک دختر دبیرستانی، ایوا یک بازرس بهداشتی سرسخت است که به تنهایی سه خواهر کوچکترش را بزرگ کرده. با این حال، بقیه‌ی داستان تقریبا مشابه است؛ ایوا و دوست قلابی‌اش ری (با بازی ال‌ال‌ کول جی) شروع به عاشق شدن می‌کنند تا زمانی که ایوا متوجه می‌شود ری برای قرار گذاشتن با او پول می‌گیرد، اما همه چیز در پایان به خوبی تمام می‌شود.

۵. این دختر همان مرد است (She’s the Man)

کارگردان: اندی فیکمن

بازیگران: آماندا باینس، چنینگ تیتوم، لورا رمزی

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۴۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

نمایشنامه‌ی «شب دوازدهم» (Twelfth Night) شکسپیر درباره‌ی دوقلوهایی به نام‌های ویولا و سباستین است. ویولا با لباس مبدل مردانه باید به کارفرمای جدیدش دوک کمک کند تا نظر اولیویا را به خود جلب کند، اما اولیویا در عوض عاشق ویولا می‌شود چون فکر می‌کند او یک مرد است.

اگر این داستان آشنا به نظر می‌رسد، به این دلیل است که فیلم «این دختر همان مرد است» بر اساس همین طرح ساخته شده است. داستان این فیلم محصول سال ۲۰۰۶ که از نمایشنامه‌ی «شب دوازدهم» شکسپیر اقتباس شده است، در یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی اتفاق می‌افتد که در آن ویولا (با بازی آماندا باینس) در لباس و ظاهر برادرش سباستین به تیم فوتبال پسران می‌پیوندد. او نسبت به هم‌تیمی خود دوک (با بازی چنینگ تیتوم) که عاشق اولیویا است، احساساتی پیدا می‌کند، اما اولیویا به سباستین که در واقع همان ویولا است علاقه نشان می‌دهد.

«این دختر همان مرد است» همان سردرگمی‌ها و سوتفاهم‌های «شب دوازدهم» را در خود دارد و در عین حال داستان را برای مخاطب امروزی ترجمه می‌کند. علاوه بر این‌ها این فیلم نقش مهمی در اختیار چنینگ تیتوم قرار داد آن هم زمانی که هنوز به جمع ستاره‌های هالیوود اضافه نشده بود.

۴. فقط یکی از پسرها (Just One of the Guys)

کارگردان: لیزا گوتلیب

بازیگران: جویس هایزر، بیلی جین، کلیتون رونر

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

این فیلم‌ کمدی عاشقانه محصول دهه‌ی ۱۹۸۰ اقتباسی آزادتر از «شب دوازدهم» است، جایی که دختر جوانی به نام تری در دبیرستانی پسرانه ثبت‌نام می‌کند تا ثابت کند معلمان مدرسه‌ی خودش او را به خاطر جنسیتش جدی نمی‌گیرند.

با وجود نگاه جنسیتی در فیلم «فقط یکی از پسرها» و با وجود اینکه تری برای رسیدن به هدفش باید به یک پسر تبدیل شود، این فیلم به اندازه‌ی «این دختر همان مرد است» به نمایشنامه‌ی «شب دوازدهم» وفادار نیست.

۳. تمومش کن (Get Over It)

کارگردان: تامی او هارور

بازیگران: کریستن دانست، بن فاستر، میلا کونیس

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز متاکریتیک: ۵۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۷ از ۱۰

فیلم «تمومش کن» در قالب یک نمایش تئاتر در فیلم، و با اقتباس از نمایشنامه‌ی «رویای نیمه شب تابستان» (A Midsummer Night’s Dream) ساخته شده است. این فیلم یک دانش‌آموز دبیرستانی را دنبال می‌کند که با پیوستن به تئاتر مدرسه در تلاش است تا دوست‌دخترش را دوباره به‌دست آورد. همانطور که گفتیم و از خلاصه برمی‌آید، فیلم اقتباسی از نمایشنامه‌ی «رویای نیمه شب تابستان» است که یک تئاتر موزیکال به روز شده به نام «رویای نیمه شب ایو جذاب» در دل آن جای گرفته است.

«تمومش کن» تمام عناصر نمایشنامه‌ی «رویای نیمه شب تابستان» مانند عشق، هویت و جشن را در خود دارد، اما بخش‌های دیگر منبع خود مانند عروسی، پری‌ها، و پیوندهایی با اساطیر یونان را حذف می‌کند، اگرچه برخی از این موارد هنوز در بخش تئاتر «نیمه شب تابستان ایو جذاب» مطرح می‌شوند.

۲. بدن‌های گرم (Warm Bodies)

کارگردان: جاناتان لوین

بازیگران: نیکلاس هولت، ترزا پالمر، دیو فرانکو

محصول: ۲۰۱۳

امتیاز متاکریتیک: ۶۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

جدیدترین فیلم‌ کمدی عاشقانه اقتباسی از نمایشنامه‌های شکسپیر در فهرست ما «بدن‌های گرم» است، فیلمی محصول سال ۲۰۱۳ که روی موج فیلم‌های محبوب «گرگ و میش» (Twilight) و عشق ممنوع بین موجودات فانی‌ و افرادی با عمر جاودان سوار است. یعنی همان «رومئو و ژولیت» اما با پیچ و تابی مدرن و جذاب. «گرگ و میش» هم شباهت‌های زیادی به «رومئو و ژولیت» دارد؛ استفانی مایر، خالق این سریال، حتی در توصیف طرح «ماه نو» در وب‌سایت خود از رومئو و ژولیت نام می‌برد، اما «بدن‌های گرم»، عشق یک خون‌آشام را با زامبی جایگزین می‌کند.

یک زامبی به نام آر، عاشق یک انسان به نام جولی می‌شود. وقتی آر با جولی ملاقات می‌کند، قلبش برای اولین بار از زمان تبدیل شدن به یک زامبی می‌تپد و به جای کشتنش او را نجات می‌دهد. این مضمون عشق در نگاه اول نقطه‌ی مرکزی نمایشنامه‌ی رومئو و ژولیت است، داستانی درباره‌ی دو عاشق جوان از خانواده‌هایی که با یکدیگر دشمنی دارند و پس از ملاقات در یک مهمانی از دیدار مجدد یکدیگر منع شده‌اند. علاوه بر ارتباطات آشکار آر و جولی که بسیار شبیه رومئو و ژولیت به نظر می‌رسد، «بدن‌های گرم» همچنین رقابت و دشمنی بین زامبی‌ها و انسان‌ها را نیز نشان می‌دهد، دقیقا مانند خانواده‌های بین مونتاگ و کاپولت در نمایشنامه.

۱. عشق همه چیز است (Love Is All There Is)

کارگردان: جوزف بولونیا

بازیگران: لاتین کازان، جوزف بولونیا، آنجلینا جولی

محصول: ۱۹۹۶

امتیاز متاکریتیک: –

امتیاز IMDb به فیلم: ۵ از ۱۰

یکی دیگر از فیلم‌های اقتباسی از نمایشنامه‌های شکسپیر، فیلم کمدی عاشقانه‌ «عشق همه‌چیز است» محصول سال ۱۹۹۶ است که بر اساس داستان «رومئو و ژولیت» ساخته شده. این فیلم که در برانکس می‌گذرد، داستان عشق روزاریو و جینا، دو عاشق جوان از خانواده‌های ایتالیایی را روایت می‌کند که با یکدیگر رقابت دارند، درست مانند رومئو و ژولیت. ممکن است این فیلم را ندیده یا نام آن را نشنیده‌ باشید، اما حتما برایتان جالب خواهد بود که بدانید آنجلینا جولی جوان در روزهای آغازین فعالیت حرفه‌ای‌اش در این فیلم نقش جینا را بازی می‌کند.

شکسپیر تنها نابغه‌ی ادبی نیست که آثارش منبع الهام آثار مدرن بسیاری شده است. نمایشنامه‌ی «پیگمالیون» (Pygmalion) نوشته‌ی جورج برنارد شاو همانند آثار ویلیام شکسپیر الهام‌بخش آثار بسیاری در سینما بوده است. فیلم‌های عاشقانه‌ی محبوبی چون «بانوی زیبای من» (My fair lady)، «داف» (The Duff)، «اماکن تجاری» ( Trading Places)، «نمی‌توانید عشق مرا بخرید» (Can’t Buy Me Love)، «عشق هزینه‌ای ندارد» (Love Don’t Cost a Thing)، «او همه‌چیز تمام است» (She’s All That) یا نسخه‌ی بازسازی این فیلم محصول سال ۲۰۲۱.

